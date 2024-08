Die 10 wichtigsten Tools für das Versionsmanagement (2024)

Wie definieren und wählen Sie das beste Tool für das Versionsmanagement? Bei so vielen Optionen auf dem Markt kann es schwierig sein, die Suche einzugrenzen. Sie wollen nicht nur die Release-Prozesse in Ihrem Unternehmen nutzen, um sie in großem Umfang bereitzustellen, sondern auch ein intuitives Tool, das Ihre Teams und externen Partner regelmäßig verwenden können.

In unserem Leitfaden Release Management 101 decken wir die guten Seiten ab: Wie ein Release-Management-Prozess Fehlversuche minimiert und die Produktivität erhöht, um den Anforderungen des Geschäfts gerecht zu werden.

Wir sind wieder da, und dieses Mal haben wir die besten Tools für das Release Management in die engere Auswahl genommen, um Ihnen die Suche nach einer langfristigen Lösung zu erleichtern. ✨

Hier sind die 10 besten Tools für das Versionsmanagement, mit denen Sie den Wert Ihrer Softwareentwicklungsprozesse und Ihrer Kommunikation maximieren können!

1. ClickUp

ClickUp ist das

1 tool für agile Teams ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform für agile Teams um Releases nachzuverfolgen, an Sprints zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Jeder in einer Organisation - Release-Manager, Entwickler, externe Partner, Sicherheit und HR - kann ClickUp einsetzen, um seine Arbeitsbereiche zu personalisieren.

Mit ClickUp kann jeder Aufgaben von Tagen bis zu Monaten im Voraus ansehen oder mit wenigen Klicks detaillierte Informationen über den Fortschritt einer Aufgabe erhalten. Hier sind einige der mehr als 100 vielseitigen Features von ClickUp, die sich an jede agile und DevOps Teams braucht:

🐱GitHub-Integration: Verwalten Sie Repositorys, Problemverfolgung und technische Projekte, ohne ClickUp zu verlassen (Weitere Informationen zur NachverfolgungGitHub-Aktivität!)

👥Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen zuClickUp's Sicherheitspolitik! ClickUp verwendet von Google bereitgestellte Einrichtungen wie Organisationseinheiten, Benutzerkonten, Benutzergruppen und Freigabekontrollen, um die Richtlinien für die Freigabeverwaltung zu befolgen

🏃Die Sprint ClickApp: Erstellen Sie spezialisierte Ordner und Listen in jedem Space. Sprint verwenden Aufgaben als Elemente der Arbeit, so dass Sie weiterhin abschließende Flexibilität und Zugriff auf alle leistungsstarken Features von ClickUp haben

🤝Beziehungen zwischen Aufgaben: Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben zum schnellen Nachschlagen oder verwenden Sie sie, um wichtige Elemente für Sie und Ihr Team hervorzuheben. (Wenn eine Aufgabe abgeschlossen sein muss, bevor eine andere beginnen kann, empfehlen wir die Verwendung vonAbhängigkeit Beziehung zu verwenden.)

🤖 Automatisierung : Durchsuchen Sie unsere Bibliothek oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung. ClickUp's Automatisierung tools können Aufgaben und Personen auf der Grundlage von Kriterien zuweisen, Status aktualisieren, E-Mails an externe Partner senden und vieles mehr!

: Durchsuchen Sie unsere Bibliothek oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung. ClickUp's Automatisierung tools können Aufgaben und Personen auf der Grundlage von Kriterien zuweisen, Status aktualisieren, E-Mails an externe Partner senden und vieles mehr! 📈ClickUp Dashboards: Ein Portfolio hinzufügen Dashboard Widget für aussagekräftige Einblicke in Produktveröffentlichungen, Teams oder Schlüssel-Metriken in Ihrem Veröffentlichungsprozess: Wie lange dauert die Bereitstellung im Durchschnitt? Wo fallen in jeder Phase manuelle Aufgaben an?

💬Kommentare zuordnen: Machen Sie sich gegenseitig für kleine Aufgaben verantwortlich, indem Sie Kommentare zuweisen, die vor dem Abschluss einer Aufgabe bearbeitet werden müssen. Um die Zuordnung zu erleichtern, wird der Name der Person, die den Kommentar gelöst hat, neben dem Häkchen angezeigt

🎥 Clips : Aufzeichnen und Anhängen einesbildschirm mit Audioaufnahmen von Ihrem Chrome- oder Firefox-Browser aus. Klicken Sie einfach auf die Aufnahme, undClickUp Clips fügt den Clip automatisch in Ihre Aufgabe ein

: Aufzeichnen und Anhängen einesbildschirm mit Audioaufnahmen von Ihrem Chrome- oder Firefox-Browser aus. Klicken Sie einfach auf die Aufnahme, undClickUp Clips fügt den Clip automatisch in Ihre Aufgabe ein 🤩ClickUp Kanban Boards: Ordnen Sie Aufgaben mit Hilfe der Drag-and-Drop-Schnittstelle in vertikalen Spalten an. Mit derMultitask-Symbolleistekönnen Sie ganz einfach mehrere Aufgaben auswählen und so viele Änderungen vornehmen, wie Sie möchten. Produktivitätsgewinn!

👉 Erfahren Sie, wie wir ClickUp, Fastlane und GitHub-Aktionen zur Automatisierung unserer Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) verwenden!

✅ ClickUp Vorteile

❌ ClickUp cons

Nicht alle ClickUp Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht! 🔮

💸 ClickUp-Preise *Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

E-Mail in ClickUp

Unlimited Aufgaben und Mitglieder

Kollaborative Dokumente

24/7 Support, und mehr Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams) $7/Mitglied pro Monat

Alles im Free Forever-Plan und...

Formular-Ansicht

Unbegrenzter Speicher, Dashboards und benutzerdefinierte Felder

Agile Berichterstellung, und mehr Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe) $12/Mitglied pro Monat

alles im Unlimited-Plan und...Alles im Unlimited-Plan und...

Benutzerdefinierte Berichterstellung

Erweiterte Automatisierung, Zeiterfassung und Dashboard-Features

Zeitleisten, Mindmaps und mehr

Wenn Sie eine komplette Software-Suite für Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise-Bereich benötigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein!

💬 ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (3,930+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,530+ Bewertungen)

2. Azure Pipelines

über Azure Pipelines

Azure Pipelines ist ein Tool für das Release-Management, mit dem sich Code, der in einer beliebigen Sprache geschrieben wurde, auf einer beliebigen Plattform erstellen und bereitstellen lässt. Benutzer können ein neues Projekt mit einer Azure DevOps-Organisation und in einem Versionskontrollsystem gespeichertem Code erstellen, um eine Release-Pipeline für Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) zu starten. Handelt es sich bei dem Projekt um ein Open-Source-Projekt, erhalten die Benutzer zehn kostenlose parallele Jobs, um die Build-Zeit zu beschleunigen.

✅ Azure Pipelines Profis

Gleichzeitiges Deployment auf verschiedene Arten von Einzelzielen

Von Microsoft gehostete Linux-, macOS- und Windows-Agenten mit vollständigem CI/CD-Pipeline-Support

❌ Azure Pipelines Nachteile

Es ist schwierig, die Kernfunktionen zu verstehen, wenn ein Benutzer neu in dieser Art von System ist

Um auf Azure Pipelines als einheitliche Projektmanagement-Plattform umzusteigen, müssen Teams Umgehungslösungen entwickeln oder weitere Dienste zur Anpassung hinzufügen

💸 Preise für Azure Pipelines

Azure Pipelines ist für öffentliche Projekte kostenlos. Für benutzerdefinierte Angebote erkundigen Sie sich bei Azure Pipelines.

💬 Azure Pipelines Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (mehr als 600 Bewertungen)

3. Jira

über Jira Die Jira Software von Atlassian ist eine Plattform zur Nachverfolgung von Problemen die den Code während des gesamten Lebenszyklus mit dem in Bitbucket Cloud integrierten Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) Tool, Bitbucket Pipelines oder Jira-Partnern automatisieren kann. Es unterstützt Entwicklungsteams, aber sie müssen sich mit einem projektmanagement tool wie Trello (ein weiteres Atlassian-Produkt) für die Zusammenarbeit mit Teams, die keine Produktteams sind, innerhalb des Unternehmens.

✅ Jira Vorteile

Weisen Sie Aufgaben zu oder erstellen Sie Jira Probleme direkt aus Ihrem Pull Request

Incident-Bericht Dashboard zur schnelleren Lösung von Problemen beim Code-Einsatz

❌ Jira Nachteile

Teams, die keine Produkte entwickeln, müssen möglicherweise mehrere Anwendungen verwenden, um die Arbeit einfach zu verwalten und zu komplexe Workflows zu vermeiden

Die steile Lernkurve für Jira-Administratoren, die Teammitglieder erlernen, implementieren und schulen müssen

💸 Jira Preise

Jira hat einen begrenzten kostenlosen Plan. Für benutzerdefinierte Angebote erkundigen Sie sich bei Jira.

💬 Jira Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,490+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (11,270+ Bewertungen)

👉 Sehen Sie sich diese an Jira-Alternativen !

4. Chefkoch

über Fortschritt Chef

Das nächste Release-Management-Tool auf unserer Liste ist Chef, ein Produkt aus dem Portfolio von Progress, das die organisatorische Ausrichtung mit einem Standard-Tool-Set und einer Infrastrukturbibliothek für Anwendungs-, Sicherheits- und Betriebsteams ermöglicht. Darüber hinaus verfügen die geschäftlichen und technischen Lösungen über eine Automatisierung der Bereitstellung, die die Teams von der Entwicklung bis zur Produktion begleitet.

✅ Chef-Profis

DevOps-Dashboards für die Validierung von Infrastruktur und Anwendungen

Definieren Sie Richtlinien als Code, um die Zeit für Compliance-Tests zu reduzieren

❌ Nachteile von Chef

Neu von Progress übernommen (zu früh, um seine Entwicklung zu messen)

Für das Abschließen von Software-Releases werden andere Tools für das Release-Management benötigt

💸 Preise für Chef

Chef verfügt nicht über einen kostenlosen Plan oder eine Freemium Version. Für ein benutzerdefiniertes Angebot fragen Sie bitte bei Chef nach.

💬 Bewertungen von Chef-Kunden

G2: 4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: N/A

5. Ansible

über Ansible

Ansible ist eine IT-Automatisierungslösung für Unternehmen von Red Hat. Mit einem einzigen Tool haben Teams die Möglichkeit, Aufgaben über IT-Abteilungen und Domänen hinweg zu automatisieren. Es lässt sich einfach mit der YAML-Sprache bereitstellen und funktioniert, indem es eine Verbindung zu Ihren Knoten herstellt und kleine Programme ausgibt, die als Ressourcenmodelle für den gewünschten Systemzustand geschrieben wurden.

✅ Ansible-Profis

Erstellen von "Plays", die eine bestimmte Gruppe von Hosts auswählen und ihnen Aufgaben oder Rollen zuweisen, die sie ausführen sollen

Teilen Sie Ihr Ansibleinventar, um Ihre Produktion aufzuteilen umgebung in verschiedene Gruppen von Maschinen aufzuteilen

❌ Ansible cons

Kein kostenloser Plan oder Freemium Version

Entwickelt für einen bestimmten Anwendungsfall (IT-Umgebung)

💸 Preise für Ansible

Red Hat Ansible Automatisierung Platform hat eine begrenzte Testversion. Für ein benutzerdefiniertes Angebot wenden Sie sich bitte an Red Hat.

💬 Ansible Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

6. Plutora

über Plutora

Plutora hilft Teams bei der Verbesserung von Software-Releases, indem es eine abschließende Sichtbarkeit und Organisation für interne Tools und Geschäftslogik schafft. Der Softwareentwicklungsprozess in Kombination mit den Features von Plutora (Release-Kalender und Analyse-Dashboards) nimmt das Rätselraten aus dem Release heraus. Wenn sich Teams und Release-Prozesse weiterentwickeln, kann Plutora mit ihnen wachsen.

✅ Plutora-Profis

Konsolidierter Kalender für die Freigabe stimmt die Ressourcen im gesamten Portfolio aufeinander ab

Automatisierte rollenbasierte Berichterstellung informiert alle Beteiligten über den Zustand der Anwendung und den Status der Freigabe

❌ Plutora Nachteile

Erfordert Erfahrung mit Release-Prozessen zum Erlernen, Implementieren und Unterrichten von Teammitgliedern

Kein kostenloser Plan oder Freemium Version

💸 Plutora Preise

Für ein benutzerdefiniertes Angebot fragen Sie bitte bei Plutora nach.

💬 Bewertungen von Plutora-Kunden

G2: N/A

Capterra: k.A

7. Spinnaker

über Spinnaker

Spinnaker ist eine quelloffene Multi-Cloud continuous-Delivery-Plattform für die Veröffentlichung von Software änderungen. Eine Spinnaker-Anwendung modelliert das Konzept des Betriebs einer Sammlung von Diensten (Anwendungen oder Microservices). Sie wurde entwickelt, um die manuelle Belastung von Entwicklungsteams mit zwei zentralen Features zu verringern: Anwendungsmanagement und Anwendungsbereitstellung.

✅ Spinnaker Vorteile

Bietet die Bereitstellung über mehrere Cloud-Anbieter, einschließlich Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure und mehr

Möglichkeit, die Ausführung von Phasen auf bestimmte Zeitfenster zu beschränken

❌ Spinnaker Nachteile

Obwohl das Spinnaker tool für Open Source Projekte kostenlos ist, ist die Einarbeitung und Installation für die Entwickler mit einem gewissen Aufwand verbunden

Für die Skalierung sind Upgrades, mehr Ingenieure und Wartung erforderlich

💸 Preise für Spinnaker

Spinnaker ist kostenlos.

💬 Spinnaker Bewertungen von Kunden

G2: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: N/A

8. Octopus Deploy

über Octopus Deploy

Octopus Deploy, ein unabhängiger Anbieter, ist eine einzige Plattform für Teams zur Verwaltung von Release-Pipelines, zur Steuerung der Softwareentwicklung und zur Automatisierung von Runbooks, um den Release-Zyklus am Laufen zu halten. Zusätzlich können Entwickler ein benutzerdefiniertes Tutorial für ihren Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) Stack erstellen.

✅ Octopus Deploy Profis

Unterstützt fortgeschrittene Bereitstellungsmuster

Konsistente Aktion zur Freigabe über Umgebungen, manuelle Genehmigungen undnotizen zum Release ❌ Octopus Deploy cons

Nachverfolgung von Fehlern, Versionskontrolle und Automatisierung von Build/CI-Versionen sind keine Lösungen, die über Octopus Deploy verfügbar sind

Teure kostenpflichtige Pläne

💸 Octopus Deploy Preise

Octopus Deploy bietet eine kostenlose 30-tägige Testversion und kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat.

💬 Octopus Deploy Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

9. Digital.ai Veröffentlichung

über Digital.ai Freigabe

Digital.ai Release bietet eine Lösung für das Release-Management und die Orchestrierung mit Hilfe von Release-Automatisierung, um die Bereitstellung zu beschleunigen und Risiken zu reduzieren. Sie wurde entwickelt, um Teams auf jeder Stufe der Continuous-Delivery-Reife zu unterstützen und einen Einblick in die Softwarebereitstellungsprozesse von Anfang bis Ende zu erhalten.

✅ Digital.ai Release Profis

Automatisierte Berichterstellung und Compliance-Nachweise für IT-Auditoren

Vollständig anpassbare Dashboards zur Ansicht von Daten aus allen DevOps-Tools

❌ Digital.ai Release Nachteile

Kein kostenloser Plan oder Freemium Version

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Tools auf dieser Liste für das Release- und Deployment-Management nicht sehr benutzerfreundlich

💸 Preise für Digital.ai Release

Für ein benutzerdefiniertes Angebot wenden Sie sich bitte an Digital.ai Release.

💬 Digital.ai Release Bewertungen von Kunden

G2: 4/5 (2 Bewertungen)

Capterra: N/A

10. Jenkins

über Jenkins

Jenkins ist ein Open Source Server für die Automatisierung, der es Entwicklern weltweit ermöglicht, ihre Software zuverlässig zu erstellen, zu testen und zu verteilen. Mit Hunderten von Plugins im Update Center lässt sich Jenkins mit anderer Software in die Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) Toolchain integrieren.

✅ Jenkins Vorteile

Jenkins Pipeline: eine Reihe von Plugins, die die Implementierung und Integration von Continuous Delivery Release Pipelines in Jenkins unterstützen

Bibliothek von Plugins für die Arbeit an einem dynamischen Tool zur Anwendungsbereitstellung

❌ Jenkins Nachteile

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Tools für das Release- und Deployment-Management auf dieser Liste nicht sehr benutzerfreundlich

Da es sich um ein Community-getriebenes Tool handelt, kann die Unterstützung bei der Fehlersuche kompliziert sein

💸 Jenkins-Preise

Jenkins ist Free.

💬 Jenkins Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (370+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (380+ Bewertungen)

Da haben Sie es - die zehn besten Tools für das Versionsmanagement!

Nicht alle Tools für das Versionsmanagement sind gleich. Hier sind die wichtigsten agilen Features, die für den Erfolg von Continuous Delivery unerlässlich sind:

Whiteboards für Brainstorming und Ideenfindung

Kollaborative Dokumente für SOPs,projekt-Briefeund interne/externe Kommunikation

Team- und individuelle Workload-Ansichten zur Abstimmung mit dem Entwicklungsplan

Abhängigkeiten und Zeitschätzungen für die Zuweisung von Aufgaben

Spaces zur Trennung von Team-Workflows, die aber dennoch bei Bedarf zusammenarbeiten können

Automatisierungen, um den manuellen Aufwand für einfache Aufgaben zu reduzieren oder zu eliminieren

Sprint, Kaban-Boards und Dashboards zur Ansicht agiler Metriken an einem Ort

Fortlaufender Support für das Produkt

Inzwischen haben Sie zwei oder drei Release-Tools im Kopf. Doch welches ist die grundsolide Lösung, die sich nicht nur in die bestehenden Workflows einfügt, sondern auch für technische und nichttechnische Benutzer in Ihrem Unternehmen funktioniert? 🤔

Gehen wir kurz auf die Vorteile ein, die Sie mit dem richtigen Tool für das Versionsmanagement erwarten können:

Schnelle Akzeptanz bei internen Teams und externen Partnern

Verbesserte und rationalisierte Kommunikation zwischenfunktionsübergreifenden Teams* Automatische Status-Updates für die Nachverfolgung von Aufgaben

Bessere Ressourcen- undverwaltung von Fähigkeiten zur Bindung von Talenten

Detaillierte Freigabe- und Einsatzdaten

Wertstromanalyse zum Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten

Sichtbarkeit von Workflows und Engpässen durch Berichterstellung in Echtzeit und Records Management

Schnelle und effiziente Auslieferung von Software

Aufstrebende Botschafter des Wandels zur Steuerung des Wachstums im Laufe der Zeit

Als Versionsverwalter ist es nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen. Neben dem Jonglieren mit mehreren Systemen, Projektgruppen und Abläufen steht auch die Suche nach einem Tool für das Versionsmanagement auf Ihrer Liste. 😮‍💨

Entscheidend für den Erfolg ist letztlich, wie sich das Tool für das Versionsmanagement auf Ihr Team und Ihre Projekte auswirkt. Die gute Nachricht ist, dass es sich hierbei nicht um eine Aufgabe für eine einzelne Person handelt! Hier ist also eine Kurzanleitung, die Ihnen den richtigen Einstieg ermöglicht und Ihnen stundenlange Recherchen erspart:

1️⃣ Beginnen Sie Ihre Suche, indem Sie sich klar machen, welche Probleme das Tool für das Versionsmanagement lösen soll. Die wichtigsten Personen, mit denen Sie in Verbindung treten sollten, sind die Personen, die sich auf das tool verlassen, um ihre Arbeit zu erledigen, und andere, die regelmäßig damit in Kontakt kommen werden!

Senden Sie ein ClickUp Formular, um die Kriterien Ihres Empfängers für das Release Management Tool zu erfassen

2️⃣ Werten Sie die Übermittlungen des Formulars aus und sammeln Sie die Schlüssel, um die geeigneten Optionen auszuwählen. Wenn zum Beispiel die Mehrheit angibt, dass sie Unteraufgaben benötigt, können Sie alle Tools, die dieses Feature nicht haben, übergehen. Vergessen Sie nicht, auch Ihre Gedanken hinzuzufügen! Sie sind ein Teil der Technologie und des Teams, daher ist Ihre Sichtweise sehr wertvoll. Erinnern Sie sich an vergangene Projekte, bei denen sich Möglichkeiten auftaten, und an Ad-hoc-Unterhaltungen mit Mitgliedern des Teams über die Verbesserung des Freigabeprozesses.

Ziehen Sie die Antworten in eine ClickUp Docs Tabelle ein und priorisieren Sie alle unmittelbaren Anforderungen

3️⃣ Erstellen Sie eine Tabelle zum Vergleich der besten Tools für das Release Management und geben Sie diese Informationen für Teamleiter und Entscheidungsträger frei.

Tipp: Suchen Sie sich eine kleine Gruppe begeisterter Botschafter, die andere nach der Einführung der neuen Software schulen und motivieren können. Sie werden in der Lage sein, persönlichen Support zu leisten, der nicht für jeden möglich wäre.

Über ein einziges ClickUp Dashboard halten Sie alle Beteiligten über den Fortschritt der Suche auf dem Laufenden

ClickUp für die Versionsverwaltung

Es gibt einen Grund, warum Benutzer, die zuvor Jira verwendet haben und Tools verwendet haben, sind auf ClickUp umgestiegen: Sie können alle ihre Ziele mit einer einzigen Plattform erreichen. Durch die Automatisierung von Prozessen und die Minimierung der Release-Komplexität skalieren sie schneller und sicherer.

kostenlos in ClickUp starten !