10 kostenlose Vorlagen für Informationsblätter in Word und ClickUp

Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen ist die Kommunikation wichtiger Richtlinien, Produktdetails und ankündigungen an ihre Mitarbeiter , Kunden oder die allgemeine Öffentlichkeit. Aber es ist kein Zuckerschlecken, tonnenweise Informationen zu verdauen und sie zu übermitteln, ohne die Dinge zu verkomplizieren.

Ehe man sich versieht, kann man in einem Meer von Daten ertrinken. 🚣🌊

Vorlagen für Informationsblätter können Ihre Rettungsleine sein, wenn Sie mit der Informationsflut fertig werden müssen. Sie helfen Ihnen, die Essenz dessen, was Sie sagen wollen, zu erfassen - sei es über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte oder Ihre Projekte - und Ihrem Publikum zu präsentieren, ohne etwas zu verpassen! 🎵

Wir stellen Ihnen die Top 10 der kostenlosen Vorlagen für Informationsblätter vor, mit denen Sie verschiedene Arten von Informationen bündeln und für unterschiedliche Zielgruppen aufbereiten können. Schauen Sie sich die Funktionen an, um herauszufinden, welche Option am besten zu Ihrem kommunikationsziele .

Ein Merkblatt ist ein kurzes Dokument, das wichtige Informationen über Ihr Unternehmen, Ihr Produkt, Ihr Projekt, Ihre Mitarbeiter oder Ihre Unternehmensrichtlinien enthält. Um es effektiv zu gestalten, brauchen Sie eine geeignete Struktur, aber ein Datenblatt von Grund auf zu erstellen, ist normalerweise eine zeitraubende Denkübung . 😵‍💫

Informationsblätter sind grundlegende Rahmenwerke, die Ihnen dabei helfen, wichtige Informationen auf wenigen Seiten zu identifizieren und zu komprimieren oder Schlüsselkennzahlen zu verstehen. Sie sind in der Regel für ein bestimmtes Zielpublikum konzipiert, z. B. für potenzielle Investoren, Partner, Kunden oder Mitarbeiter.

Einige Informationsblätter zur Einführung von Produkten oder Dienstleistungen helfen beispielsweise dabei, alle Details zu vermitteln, die ein potenzieller Kunde vor dem Kauf wissen muss.

Eine gute Informationsblattvorlage sollte sein:

Kurz und einfach: Faktenblätter sollten nicht zu lang sein, um die Aufmerksamkeit der Leser zu erhalten

Faktenblätter sollten nicht zu lang sein, um die Aufmerksamkeit der Leser zu erhalten Visuell ansprechend : Sie können visuelle Elemente wie Bilder, Tabellen, Grafiken und Diagramme einbinden, um die Informationen übersichtlich, attraktiv und verständlich darzustellen

: Sie können visuelle Elemente wie Bilder, Tabellen, Grafiken und Diagramme einbinden, um die Informationen übersichtlich, attraktiv und verständlich darzustellen Klar strukturiert : Mit definierten Abschnitten und informativen Überschriften, die die Bereiche hervorheben, die Sie behandeln sollten

: Mit definierten Abschnitten und informativen Überschriften, die die Bereiche hervorheben, die Sie behandeln sollten Flexibel: Verfügt über anpassbare Funktionen (wie z. B. anpassbare Überschriften und Abschnitte), so dass Sie es an Ihre spezifischen Bedürfnisse oder Branding-Anforderungen anpassen können

10 kostenlose Vorlagen für Informationsblätter zur Verwendung im Jahr 2024

Die Wahl der richtigen Datenblattvorlage hängt von Ihrer Zielgruppe und Ihrem Ziel ab, das von der Einführung eines neuen Produkts bis zur Ankündigung von Änderungen der Unternehmenspolitik reichen kann.

Sehen Sie sich unsere Top 10 Vorlagen in ClickUp und Word und wählen Sie diejenige aus, die Ihre Botschaft am besten rüberbringt. 📨

ClickUp-Faktenblatt-Vorlage

Die gekonnte Präsentation wichtiger Informationen über ein Produkt ist ein wesentlicher Umsatztreiber. Das ist der Grund, warum die ClickUp Fact Sheet Vorlage hilft Ihnen, eine Brücke zu schlagen zwischen Ihren produkt und seinen Zielkunden . 🌉

Diese anfängerfreundliche Vorlage für ein Informationsblatt bietet alles, was Sie brauchen, um Ihr Produkt anzupreisen und sicherzustellen, dass der Leser alle relevanten Informationen dazu an einem Ort findet.

Erstellen Sie eine abgerundete Produktübersicht, indem Sie übersichtliche Textblöcke und ansprechendes Bildmaterial kombinieren. Präsentieren Sie die Spezifikationen, Fakten und Merkmale Ihres Angebots, indem Sie sie in die folgenden voreingestellten Abschnitte einteilen:

Produktname Slogan Kurze Beschreibung der Verwendung des Produkts Wichtigste Merkmale Fotos des Produkts Angebotene Variationen und/oder Anpassungen Meilensteine des Produkts Kontaktinformationen Partner Profile in den sozialen Medien

Passen Sie die Abschnitte nach Bedarf an, fügen Sie sie hinzu oder entfernen Sie sie, um den Wert Ihres Produkts zu fördern und die Leser des Informationsblatts in Kunden zu verwandeln.

Über das Menü "Einstellungen" können Sie das Erscheinungsbild Ihres Informationsblatts steuern - ändern Sie Schriftart, Abstände, Seitenbreite und andere typografische Elemente, um das Dokument an Ihre Marke und Ihre Ziele anzupassen. Über das Menü können Sie auch die Wortwahl und die Lesezeit überwachen, um sicherzustellen, dass Ihr Merkblatt prägnant und für Ihr Publikum leicht verdaulich ist.

Das Erstellen und Zuweisen von Aufgaben innerhalb der Informationsblattvorlage ist einfach und schnell, was die Zusammenarbeit in Ihrem Team erleichtert ohne Schluckauf. Sie können unabhängige Aufgaben innerhalb der Vorlage einrichten oder sie mit anderen Aufgaben oder Dokumenten verknüpfen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Infografik Vorlage

ClickUp Infografik-Vorlage

Wenn Sie nach einem vielseitigeren Rahmen für Ihr Informationsblatt suchen, ist die ClickUp Infografik-Vorlage (auch Infographic Whiteboard genannt) ist eine ausgezeichnete Wahl. Da es sich um ein Whiteboard handelt, betrachten Sie es als eine leere Leinwand, auf der Sie Ihre Gedankengänge organisieren und Informationen mit Hilfe von Grafiken leichter verständlich machen können.💡

Die Vorlage kann Sie während des Ideenfindungsprozesses unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Ideen zu formulieren, bevor Sie sie in ein individuelles, visuell ansprechendes Informationsblatt umwandeln. Wie die meisten ClickUp-Whiteboards ist es ideal für jedes Ziel, das umfangreiche Brainstorming- und Entscheidungsfindungsprozesse erfordert.

Verwenden Sie die Vorlage, um Faktenblätter zu entwickeln für markenrichtlinien marketingpläne, Prototyping - praktisch alles, was Sie sich vorstellen können! 🤔

Trotz ihrer Flexibilität müssen Sie oder Ihre Teamkollegen keine Künstler oder Kreativ-Gurus sein, um diese Vorlage zu verwenden. Dank der fantastischen Funktionen und Werkzeuge kann jeder mühelos seine Ideen visualisieren und Konzepte zum Leben erwecken.🎨

Verwenden Sie Farben, Freihandformen, Fotos und andere Styling-Werkzeuge, um das Datenblatt nach Ihren Vorstellungen zu gestalten! Hier finden Sie einige Beispiele für Elemente, die Sie hinzufügen oder anpassen können:

Projekt oder produkt-Details 2. Firmenlogo Website-Karten Formen Klebezettel6. Text Mind Maps8. Bilder Links Tische Schaubilder

Diese Vorlage ist auch hilfreich für den Fortschritt eines Projekts zu verfolgen und veranschaulichen ihn mit Infografiken wie Unternehmenszeitleisten, Organigrammen und Projektphasen. Durch die Visualisierung des Projektstatus wird die Einarbeitungszeit für neue Teammitglieder verkürzt und die Produktivität insgesamt verbessert. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Markenrichtlinien Vorlage

ClickUp Markenrichtlinien Vorlage

Wenn Sie nach einer TLDR-Vorlage suchen, um Ihre Marke den Stakeholdern zu präsentieren, ist die ClickUp Markenrichtlinien-Vorlage eignet sich perfekt für diese Aufgabe. Es hilft Ihnen, in komprimierter und visuell fesselnder Weise zu erzählen, worum es bei Ihrem Unternehmen oder Produkt geht.

Mit dieser Art von Informationsblatt können Sie sich diese langen Handbücher und Ordner sparen, die sowieso niemand liest. 🧑‍💻

Diese Vorlage dient auch als interner Leitfaden, der Ihren neuen und bestehenden Mitarbeitern eine klare Vorstellung davon vermittelt, wie Sie Ihr Unternehmen betreiben und der Öffentlichkeit präsentieren. Sie umreißt Ihre Strategie zur Markenbildung und stellt sicher, dass alle auf derselben Seite stehen, was sie zu einem wertvollen Bestandteil Ihres Unternehmens macht büromanagement toolkit. ⚒️

Sie können die Vorlage auch als mitarbeiterhandbuch -ausdrucken und im Büro aufbewahren oder digital weitergeben.

Die Merkblattvorlage besteht aus durchdachten Abschnitten, die keinen Raum für Was-wäre-wenns oder Unsicherheiten lassen. Sie haben alles, was Sie brauchen, um klare Richtlinien für die Geschichte, den Auftrag und das Design Ihrer Marke aufzustellen. Zu den grundlegenden Elementen der Vorlage gehören:

Ihr Unternehmen

Ihr Auftrag

Markenlogo

Logo-Praktiken

Gebote und Verbote

Farbpalette

Typografie

Sie können jedes dieser Elemente anpassen, um eine einzigartige Markenpräsenz zu schaffen. Wenn Sie eine ältere Marke überarbeiten möchten, ist die Vorlage eine wertvolle Ressource, um vergangene Errungenschaften zu sammeln und sie für eine frische, wiederbelebte Identität zu nutzen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Richtlinie Memo Vorlage

ClickUp-Richtlinie Memo-Vorlage

Änderungen von Richtlinien in einem Unternehmen können bei schlechter Ausführung eine große Wirkung haben. 👊

Glücklicherweise können Sie verhindern, dass sich Ihre Mitarbeiter verloren oder überfordert fühlen, wenn Sie die ClickUp Policy Memo Vorlage . Diese praktische Merkblattvorlage führt Sie durch die Erstellung des perfekten memo **Veränderungen in Ihrem Unternehmen vorzustellen und umzusetzen, ohne Verwirrung und Chaos zu stiften. 🤯

Die Vorlage ist eine Einheitsgröße und kann für praktisch jede Richtlinie angepasst werden. Nehmen wir an, Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter vom Büro aus und nicht von zu Hause aus arbeiten. So sehen die fünf Abschnitte der Vorlage aus einen reibungslosen Übergang erleichtern :

Kopfzeile: Hier fügen Sie administrative Details und das Hauptthema des Dokuments ein Zusammenfassung: Sie fassen zusammen, warum Heimarbeit ein Problem ist, und stellen die Hauptidee für die Rückkehr ins Büro vor Hintergrund: In diesem Abschnitt können Sie die Ursache und Bedeutung des Problems näher erläutern und Ihre Behauptungen mit Beweisen untermauern, z. Bgeringe Produktivität oder sinkende Umsatzzahlen Empfehlung: Sie stellen die Lösung und die einzelnen Schritte zu ihrer Umsetzung vor. Sie können z. B. Ihre Mitarbeiter bitten, die Änderung schrittweise vorzunehmen, um den Rückstoß zu minimieren Aufforderung zum Handeln: Erläutern Sie die konkreten Schritte, die der Mitarbeiter nach dem Lesen des Memos unternehmen sollte, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen Diese Vorlage herunterladen ### 5. ClickUp Mitarbeiter Memo Vorlage

ClickUp Memo-Vorlage für Mitarbeiter

Nicht bei jeder Mitarbeiterkommunikation geht es um eine nervenaufreibende Richtlinienänderung. Die ClickUp Memo-Vorlage für Mitarbeiter hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter in allgemeinen Angelegenheiten zu unterrichten und auf dem Laufenden zu halten, einschließlich Strategien, teambildende Aktivitäten , To-Do-Listen und Richtlinien.

Die Vorlage für das Informationsblatt folgt einem bewährten Format, von dem bekannt ist, dass es die hierarchische und abteilungsübergreifende Kommunikation unterstützt. ☎️

Die Vorlage ist perfekt für Einsteiger geeignet, da sie keine komplexen Optionen bietet und Sie auf Ihr Ziel konzentriert . Sie können ein professionelles Memo in wenigen Minuten erstellen, indem Sie diese sechs Standardfelder ausfüllen:

Abteilung An Von Betreff Text des Memos Kategorie

Im Feld Kategorie können Sie Ihre Notiz mit einer bestimmten Absicht kennzeichnen, wie z. B. Dringend, Ankündigung, Handlungsaufforderung und Erfordert Aufmerksamkeit. Sie haben auch die Möglichkeit, eine PDF-Datei anstelle des Textes einzufügen.

Auf der Grundlage des Memos können Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten erstellen und deren Status mit wenigen Klicks verfolgen. Diese Memos können hervorragend sein werkzeuge zur Selbstdisziplinierung und drängen Sie Ihre Mitarbeiter, organisiert und konsequent zu bleiben. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Executive Memo Vorlage

ClickUp Memo-Vorlage für Führungskräfte

Die ClickUp Executive Memo Vorlage ist ideal für wichtige Strategien zu vermitteln , Pläne und Ereignisse an die Mitarbeiter zu übermitteln, ohne sie zu verschrecken - wie es bei Memos der Geschäftsführung oft der Fall ist! ☢️

Die gesamte Vorlage ist standardmäßig in drei Abschnitte unterteilt: Die ersten beiden sind Tabellen mit Feldern für administrative Details wie Betreff, Auftragsnummer und Adressat(en). Der letzte Abschnitt ist für die Nachricht, die Sie übermitteln möchten, reserviert und bildet den Kern der Vorlage. 🥩

Wie alle ClickUp-Vorlagen ist auch diese in hohem Maße anpassbar. Sie können die Tabellen bearbeiten, Elemente nach eigenem Ermessen löschen oder hinzufügen, Kommentare und Symbole hinzufügen und sogar Links zu Dokumenten oder Aufgaben einfügen.

Sie können auch die Schriftart so anpassen, dass sie perfekt zu Ihrer bevorzugten Typografie passt.

Obwohl die Vorlage Ihnen die Freiheit gibt, lange und interessante Memos zu erstellen, sollten Sie versuchen, sie auf ein oder zwei Seiten zu beschränken. Sie sollten klar und prägnant sein - maximal ein paar Absätze für eine optimale Darstellung. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Fotoverzeichnis Vorlage

ClickUp-Fotoverzeichnis-Vorlage

Möchten Sie Ihren Mitarbeitern auf Ihrer Website die Anerkennung geben, die sie verdienen? Die ClickUp Foto-Verzeichnis Vorlage kann helfen. Mit dieser einfachen, anfängerfreundlichen Vorlage können Sie Ihre Mitarbeiter der Öffentlichkeit vorstellen oder ihre Informationen für die zukünftige Verwendung bereithalten.

Mit der Vorlage können Sie ein einfaches Informationsblatt mit den Angaben zu Ihren Mitarbeitern, ihrer Rolle und ihren Fotos erstellen. Standardmäßig können Sie die folgenden Informationen für jedes Teammitglied hinzufügen:

Foto Name Position Abteilung Kontakt E-Mail Adresse

Da es sich um eine Vorlage handelt, müssen Sie sich nicht auf langweilige Fakten beschränken! Wenn Ihre Unternehmenskultur Individualität fördert, können Sie neue Felder hinzufügen und interessante Fakten über Ihre Mitarbeiter preisgeben, um jedem Datensatz eine persönliche Note zu verleihen.

Sie können auch jedes Mitgliederverzeichnis mit passenden Emojis illustrieren, um die Stimmung spielerisch zu halten! 😍

Sie können mit Formen, Schriftarten und Farben spielen, um Ihr Verzeichnis einzigartig zu machen und sicherzustellen, dass es mit dem Design Ihrer Website übereinstimmt. Das Hinzufügen neuer Teammitglieder zum Verzeichnis ist kinderleicht - Sie müssen nur den leeren Datensatz auf der linken Seite der Vorlage verwenden und mit der Bearbeitung beginnen! Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Newsletter Vorlage

ClickUp Newsletter Vorlage

A newsletter ist ein großartiges Werkzeug um Ihr Unternehmen bekannt zu machen oder Ihre Mitarbeiter, Investoren oder Kunden über Neuigkeiten und bevorstehende Aktivitäten zu informieren. Was auch immer Ihr Ziel ist, der ClickUp Newsletter Vorlage kann Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen.

Diese anpassbare Informationsblatt-Vorlage bietet die Grundlage für die Erstellung eines informativen, ansprechenden und ästhetisch ansprechenden Newsletters. Mit der Vorlage können Sie mit einem ClickUp Whiteboard beginnen, um Ihren Newsletter zu konzipieren. Sie können Live-Aufgaben und Dokumente auf dem Board hinzufügen und beobachten, wie das Endprodukt Stück für Stück zum Leben erwacht! 🧩 Mit dieser Vorlage können Newsletter professionell und kreativ gestaltet werden zur gleichen Zeit! Sie haben das Sagen - wählen Sie aus, welche Elemente Sie hinzufügen oder hervorheben möchten, wählen Sie Farbpaletten, experimentieren Sie mit Formen und fügen Sie Links, Fotos und Videos hinzu. Alles, um den Newsletter für die Leser interessant zu machen!

Die Whiteboard-Symbolleiste ist immer auf dem Bildschirm verfügbar, aber die Vorlage bietet auch eine Vielzahl von Tastenkombinationen, um die Arbeit an umfangreichen Newsletter-Projekten zu erleichtern. Sie können mahnungen hinzufügen , Clips aufzeichnen und die für die Vorlage aufgewendete Zeit für ein effektives Zeitmanagement verfolgen. ⏲️ Diese Vorlage herunterladen

Halten Sie die wichtigsten Informationen über Ihr Unternehmen an einem Ort mit der Microsoft Word Company Fact Sheet Template by TemplateLab

Die Microsoft Word Company Fact Sheet Template von TemplateLab zielt auf einen übersichtlichen Look ab und umfasst nur die wesentlichen Informationen, so dass der Leser in kürzester Zeit das Wesentliche über Ihr Unternehmen erfährt. Es kann so angepasst werden, dass es die notwendigen Informationen für die Schulung neuer Mitarbeiter oder die Vorstellung Ihres Unternehmens bei neuen Investoren und Partnern enthält.

Mit dieser Word-Vorlage für ein Informationsblatt können Sie die Informationen Ihres Unternehmens in verschiedene Kategorien einteilen, darunter:

Schnelle Fakten

Geschäftsführung

Primär

Hauptsächlich

Grundwerte

Die Vorlage ist rudimentär, bietet aber ein Gefühl der Vertrautheit, da viele Menschen an die Arbeit mit Word gewöhnt sind. Die meisten Benutzer wissen, wie sie mit den verfügbaren Ausrichtungen, Farbschemata und Schriftarten umgehen und sie zur Hervorhebung bestimmter Daten nutzen können. Die Vorlage ist nicht nur einfach zu bearbeiten, sondern auch plattformübergreifend verfügbar und kann in die Formate PDF und PowerPoint konvertiert werden. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word-Projektmanagement-Vorlage von Sample Templates

Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte und sorgen Sie für eine erstklassige Zusammenarbeit mit der Microsoft Word-Projektmanagementvorlage von Sample Templates

Die Verwaltung mehrerer Projekte kann überwältigend sein. Wenn Sie nicht aufpassen, können Sie leicht in Rückstand geraten oder ein entscheidendes Detail übersehen, das sich auf die Einnahmen, den Ruf oder den Erfolg Ihres Unternehmens auswirken könnte kundenbeziehungen . Diese Microsoft Word Project Management Fact Sheet Vorlage von Sample Templates macht die projektmanagement-Prozess vereinfacht, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre Projekte in verschiedenen Ansichten zu verfolgen. 🔎

Diese Informationsblattvorlage ist vor allem für SharePoint-Benutzer gedacht. Um sie zu verwenden, müssen Sie die Project Web App erwerben (die App ist nicht mit jedem Browser kompatibel). Sobald Sie einen Link zu Ihrem Projektserver eingerichtet haben, können Sie ein Projektcenter erstellen, das als Projektdatenblatt dient.

Mit dieser Vorlage können Sie den Status eines Projekts verfolgen, Aufgaben erstellen und sicherstellen, dass jeder in Ihrem team auf der gleichen Seite sind in Bezug auf den Arbeitsablauf. Sie erhalten standardmäßig eine tabellarische Ansicht, können aber auch zu einer Gantt-Diagramm oder andere Ansichten. Die meisten Ansichten helfen Ihnen dabei, den Projektfortschritt (in Prozent) zu überwachen und zu prüfen, ob das Projekt auf einem guten Weg ist basiszeitplan . Diese Vorlage herunterladen

Fact Sheets Templates-Connecting the Dots With Ease!

Verwenden Sie die kostenlosen Vorlagen für Informationsblätter aus dieser Liste, um praktische Informationsblätter zu erstellen, die eine perfekte Balance zwischen Funktionalität und Ästhetik bieten. Ob Sie ein umfang der Arbeit oder ein internes Memo - diese Vorlagen sind Ihre perfekten Verbündeten, wenn es darum geht, die richtige Botschaft an die richtige Zielgruppe zu übermitteln, und zwar jedes Mal!