Release Management 101: Ihr Produkt in die Welt bringen

Sind Sie hier, weil Sie unter einem fehlerhaften Software-Release-Prozess leiden? Haben Sie das Gefühl, dass Sie nur noch ein Status Meeting davon entfernt sind, das Handtuch zu werfen?

Jeder, der in der Softwareentwicklung tätig ist, weiß, dass neue und frische produkt-Features auf den Markt zu bringen, ist nicht einfach. Es ist ein hoch organisierter und komplexer Prozess, bei dem es unweigerlich zu Problemen bei der Bereitstellung von Versionen kommt.

Hier ist die Wahrheit: Zu den Nebeneffekten eines zielgerichteten Release-Management-Prozesses gehören qualitativ hochwertige Software, Transformation der Lieferung und zufriedene Mitarbeiter.

Lassen Sie uns durchgehen, warum ein kontrollierbarer, messbarer und automatisierter Release-Management-Prozess Ihre Lösung ist.

Was ist Release Management?

Im Kern geht es beim Release Management um die Minimierung von Risiken, die Nachverfolgung und Prüfung von Anforderungen, die Gewährleistung von Kunden und die konsistente Implementierung - und das mit dem geringsten Störfaktor.

Änderungen werden so oft wie nötig nachverfolgt, getestet und korrigiert, bevor eine erfolgreiche Freigabe erfolgt.

Eine Freigabe (oder Freigabe Einheit) ist die Bereitstellung einer oder mehrerer Komponentenänderungen an einem Produkt in der Produktionsumgebung.

unter *Release Management versteht man die Planung, Terminierung und Prüfung des Produkts in verschiedenen Phasen und Umgebungen.

Um eine erfolgreiche Freigabe zu erreichen und in dieser wettbewerbsorientierten Ära zu überleben, produktmanager KPIs und Metriken überwachen um sicherzustellen, dass ihre Benutzer diese Verbesserungen nutzen können, um ihr Geschäft zu unterstützen.

**Wenn Sie nicht kontinuierlich neue Produkte veröffentlichen, schaden Sie Ihrem Business

Und warum? Wenn Sie sich zu häufigen Software-Releases verpflichten, wird Ihr Produkt zuverlässig und stabil - wichtige Eigenschaften für das Wohlergehen Ihres Geschäfts.

Wie häufig ist häufig? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Berücksichtigen Sie einige Punkte: die Wichtigkeit der Aktualisierungen, die Kompatibilität mit dem Endbenutzer und die Abhängigkeiten von der aktuellen Software.

Unter Workpuls ryan Fyfe, COO von Workpuls, erklärt: "Workpuls wird in einem monatlichen Rhythmus veröffentlicht. In den meisten Wochen veröffentlichen wir neues Material am darauffolgenden Montag und stellen es allen Mitgliedern auf unserer Website frei zur Verfügung, mit einigen Ausnahmen (z. B. ein Problem, das bereits zu oft heruntergeladen wurde oder das eine weitere Bearbeitung erfordert). Abgesehen von diesen Ausnahmen gibt es keine Verzögerungen zwischen Veröffentlichung und Verfügbarkeit

Schauen wir uns vier Wege an, die Sie für Ihre Veröffentlichung in Betracht ziehen sollten:

Pfad Name

Pros

Gegner

Big Bang

🟢Gleichzeitige Bereitstellung für alle Benutzer 🟢Das Bereitstellungsdatum wird den Beteiligten mitgeteilt, so dass es keine Fehlkommunikation bei der Zeitplanung gibt 🟡Jegliche Verzögerungen bei der Freigabe können sich auf bestimmte Abteilungen auswirken 🟡Wenn die Freigabe einen bedeutenden Incident verursacht, muss sie für alle Benutzer rückgängig gemacht werden

Push

🟢Organisation schiebt Software auf benötigte Produkte

🟢Größere Möglichkeiten zur Automatisierung

🟡Wenn eine wichtige Aktualisierung durchgeführt wird, kann es im Netz zu Problemen mit der Leistung kommen

Pull

🟢Bereitstellung an einem zentralen Speicherort, damit die Benutzer sie nach Belieben beziehen können

🟡Ein bestimmtes Limit muss in Versionen mit Sicherheits-Updates implementiert werden

Phasenweise

🟢Einführung bei einer bestimmten Gruppe von Benutzern auf einmalWeniger riskant als "Big Bang"

🟡Die Umsetzung der Freigabe dauert länger

Es kann für Release-Manager verlockend sein, in die Denkweise zu verfallen: "Wir müssen jede mögliche Situation berücksichtigen", um das Feature perfekt zu machen.

Zu erledigen bedeutet, das Produkt für die Benutzer schwer erfahrbar zu machen, weil es kompliziert zu bedienen ist.

Obwohl das Versionsmanagement zweifellos von Anfang bis Ende harte Arbeit ist, überwiegen die Vorteile die Mühen.

**Noch mehr Teams sind sich sicher, dass das, was sie herausbringen, funktioniert

Bonus:_ Produkteinführungsvorlagen

Warum Sie einen Release-Management-Prozess anwenden sollten (auch bekannt als der gute Sh*t)

Wenn man das Rätselraten ausschalten und die Produktivität stündlich steigern könnte, wer würde dann noch behaupten, dass Agile Release-Planung unnötig ist?

Hier finden Sie die wichtigsten Vorteile, die sich aus der Implementierung einer Release-Management-Strategie ergeben:

🔁 Bleiben Sie bei 'Repeat'

Automatisieren der Tests und Aufgaben für fehlerfreie Ergebnisse

Rationalisierung kurzer Releases für eine konsistente Bereitstellung in Sprints

Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit manueller Eingriffe mit Hilfe von Qualitätsstandards für den Code

Prozesse dokumentieren damit sie im Laufe der Zeit von jedem (auch von Neueinsteigern!) leichter nachvollzogen werden können

Befähigen Sie Teams zu Leistung und Kommunikation und verbessern Sie gleichzeitig die Workflows (sehen Sie sich unseren Leitfaden zu den besten Workflow Apps an)

✨ Qualität wie alles an Tom Hanks

Sparen Sie Zeit, vermeidbare Kosten und Energie und verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Teams

Ermöglichen Sie Entwicklern eine schnelle Kurskorrektur mit kontinuierlichem Feedback * Wissenstransfer an das Support-Personal zur Verringerung des Supports nach der Produktion

Höhere Software-Qualität Meeting der Bedürfnisse und Erwartungen der Endbenutzer

💬 Hier ist der Kommentar

Drastische Reduzierung des Zeitaufwands für die Perfektionierung der Versionierung und die Möglichkeit für Kunden, zu testen und zu berichten, was funktioniert und was nicht

Verbinden Sie sich mit den Benutzern darüber, wie sie das Produkt verwenden und was sie damit zu erledigen gedenken

Nutzen Sie die Analysen der Aktivitäten, um frühe Unterhaltungen über die Features, von denen Ihr Team denkt, dass sie den Benutzern gefallen werden, zu minimieren

Im Grunde genommen wollen wir alle Produkte entwickeln, die wir selbst gerne benutzen würden, so dass unsere Begeisterung und unsere Reise durch diesen Prozess zum Release-Management-Prozess beitragen.

👉 Sehen Sie sich diese oKR-Beispiele für Produkte für Ihr Produktteam!

Chaos zu Klarheit: Die 6 Schritte des Freigabeprozesses

Da moderne Technologien immer ausgefeilter werden, haben Entwickler den Weg geebnet, um neue Features schneller - und sicherer - zu veröffentlichen.

Das agile Framework gibt iterative Änderungen in der Zeitleiste der Entwicklung frei, die als time-boxed sprints (der Kuss des Küchenchefs für häufige Veröffentlichungen). Mit einem agilen Lieferansatz, teams können die Freigabeaktivitäten besser koordinieren, um die Auswirkungen auf das Geschäft zu minimieren.

Durch die Aufteilung großer Mengen an Arbeit in überschaubare Aufgaben und deren Organisation in den produkt-Backlog kann das Produktteam für die Planung verwalten und bewerten .

"Wir arbeiten nach der Agile-Methode, d. h. wir geben in der Regel Wartungselemente und Verbesserungen iterativ neben der langfristigen Arbeit an größeren, marktfähigen Versionen frei", sagt Allie Wolff, Direktorin für Produktmarketing bei Benchmark E-Mail .

"Wir konzentrieren uns darauf, ein neues Feature pro Quartal herauszubringen. Wir haben große Ziele und es mangelt uns nicht an Ideen. Alles ist möglich, wenn man unbegrenzte Ressourcen hat, aber wie bei den meisten Geschäften ist das auch bei uns nicht der Fall. Mit ressourcenzuweisung da die Ressourcenzuteilung manchmal eine Hürde darstellt, setzen wir bei der Freigabe von Elementen sorgfältig Prioritäten, damit wir das Tempo beibehalten und unseren Benutzern auch weiterhin einen Wert bieten können."

Schritt 1: Den Weg zur Veröffentlichung ebnen

Der erste Schritt umfasst den Produktmanager (oder Release Manager), das Produktteam (Eigentümer, Analysten und Vermarkter) und schlüssel-Stakeholder die Definition der Vision.

Ariana Dugan, Vizepräsidentin für Produkte bei Interplay Lernen wir haben regelmäßige funktionsübergreifende "Squad"-Meetings für unsere Schlüsselbereiche, in denen wir wichtige bevorstehende Versionen und Designs besprechen, um sicherzustellen, dass jeder weiß, was wann und warum kommt."

Als Nächstes legt die Gruppe fest, welche(s) Feature(s) für Verbesserungen im Geschäft und für Kunden in der nächsten Version Priorität haben fahrplan .

"Unsere Releases sind in einer Reihenfolge angeordnet, die sich aus einer Mischung von Dingen zusammensetzt, von denen wir glauben, dass sie den größten Einfluss auf unsere strategischen Ziele haben werden, sowie aus saisonalen Kundenerwartungen und einer Auswahl an Quick-Wins und Bugs, von denen wir wissen, dass viele Kunden sie zu schätzen wissen", so Dugan weiter. "Wir verwenden eine Matrix zur Priorisierung und führen vierteljährlich eine Vielzahl gesunder Diskussionen, um diese Prioritäten und die Reihenfolge über alle Funktionen und Ebenen im Unternehmen hinweg abzustimmen."

Zu den Entscheidungsfaktoren gehören:

Unmittelbare Fehlerbehebungen und UI-Verbesserungen

Strategische Ziele des Business

Durchführbarkeitsanalyse

Abhängigkeiten

Verfügbarkeit von Ressourcen

Kostenbezogene Probleme

Geschätzter ROI

Der beste Weg, um spätere Rückschritte zu vermeiden, ist die Erstellung von teamübergreifend beteiligung zu Beginn der sprint-Planung . Aber es ist natürlich immer einfacher, es beim ersten Mal richtig zu erledigen.

Als Nächstes legt der Release Manager den Umfang der Arbeit fest (unter Berücksichtigung der wichtigsten Interessengruppen), um ein detaillierten Plan der Bauanforderungen, der Machbarkeitsanalyse, der Priorität und der Prüfung der Produktideen.

Dieser Aufnahmeprozess ist von entscheidender Bedeutung, da er den Wert der Veröffentlichung zum Ausdruck bringt.

👉 Beginnen Sie Ihre Planung mit dem Fahrplan mit Zeitleiste Vorlage in ClickUp's Vorlagen-Center . 🚀

Schritt 2: Der Weg zum Code

Die Engineering- und DevOps-Teams arbeiten in ihren spezifischen Feature-Bereichen, um die Produktanforderungen und die Erwartungen der Beteiligten in die Roadmap zu übertragen.

Feature-Zweige sind Segmente der Master-Branch-Line, in der alle Feature-Zweige gesammelt und integriert werden, um sie in die Produktion zu überführen.

Ein Entwicklungsteam, das einem bestimmten Feature-Zweig zugewiesen ist, kann Änderungen erstellen, testen und vornehmen, ohne die anderen Feature-Zweige zu stören oder instabil zu machen. Wenn jedoch der gesamte Code zu früh im Zyklus integriert wird, kann es zu Konflikten und ungewollten Verzögerungen kommen.

Diese Trennung ermöglicht es den Entwicklern, gleichzeitig an Aufgaben zu arbeiten und schnelles Feedback zu erhalten.

"Ich habe festgestellt, dass es wirklich wichtig ist, Unterhaltungen und Meetings mit den Kollegen zu führen, wenn man ein Produkt verwaltet", meint Alyssa Parr, Product Owner bei Jomo247 . "Der persönliche Kontakt (auch über Zoom!) lässt nichts offen für Interpretationen und ermöglicht eine einfache Erklärung von beiden Seiten, was wir voneinander brauchen."

Schritt 3: Wilder Test der QA

Das QA (Quality Assurance)-Team sucht in einer stabilen Staging-Umgebung anhand der festgelegten Kriterien nach potenziellen Risiken. Hier wird die QA Team kann durch regelmäßige Tests feststellen, wann Fähigkeiten versagen und darauf reagieren .

Staging-Umgebungen sind hilfreich, um Features mit einer kleinen Gruppe von Benutzern zu testen, bevor die vollständige Version veröffentlicht wird. Dies ermöglicht ein intensives Testen und eine Nachverfolgung der Leistung, bevor sie für den Endbenutzer verfügbar sind.

Matthew Ramirez, Gründer von Rephrase Media und der Paraphrase tool rät zur Verwendung von checklisten um den Ansatz des Einsatzmanagements zu organisieren:

"Produktfreigaben sind stressig, weil so viele Dinge schief gehen können. Eine Checkliste mit allen Elementen, die vor der Freigabe fertiggestellt werden müssen, kann helfen, einen Teil des Stresses, der mit der Freigabe Ihres Produkts verbunden ist, zu lindern. Eine gute Checkliste kann auch verhindern, dass Sie während des Freigabeprozesses einen Schritt vergessen oder etwas Wichtiges übersehen."

*Automatisierung ist sinnvoller als zusätzliche Personalstunden

Eine der besten Möglichkeiten, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, besteht darin, sich wiederholende Aufgaben so weit wie möglich zu automatisieren. Automatisierung ermöglicht eine schnellere Freigabefrequenz und minimiert menschliche Fehler. Außerdem sind die Feature-Bereiche kurzlebig (ideal für Time-Box-Sprints), und die Teams können proaktiv Änderungen vornehmen.

Jetzt werden die Feature-Zweige in den Master-Zweig verschoben!

Schritt 4: Ruhig bleiben und vorbereiten

Nachdem die Tests die Staging-Umgebung sicher durchlaufen haben und die Änderungen berücksichtigt wurden, entwirft das Produktmarketing Team notizen zur Veröffentlichung um die bereitgestellten Features zu bestätigen.

Nach den ersten Überprüfungen und Genehmigungen sollten die Eigentümer der Features die Dokumentation abschließend prüfen.

Neben einem Freigabeplan für die Benutzer sollten auch Schulungs- und Adoptionsmaterialien für die internen Abteilungen ebenso detailliert und verfügbar sein.

Albin Poignot, Mitbegründer von Linky Produkt sagt es am besten: "Die Notizen werden in eine zentrale Dokumentationsstelle aufgenommen, die für das gesamte Unternehmen zur Verfügung steht. Je nach Unternehmen kann es sich dabei um eine wiki , das Ticket-Management-System oder ein freigegebenes Dokument."

"Aber ich vermeide es immer, Versionsverwaltungssysteme (wie Git) zu verwenden. Das Ziel ist es, technische Details zu vermeiden, wenn die Leser nur wissen wollen, welche Features betroffen sind", erklärt Albin.

Der Wissenstransfer zu den Support-Mitarbeitern ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Kunden dabei unterstützen, das Produkt optimal zu nutzen.

👉 Sparen Sie Zeit beim Schreiben und streichen Sie die Vorlage für Notizen zur Veröffentlichung in ClickUp's Vorlagen-Center .

Schritt 5: In die Produktion gehen

Ihre neu erstellte und getestete Softwareversion wird für die Benutzer in Produktion gegeben!

Das Marketing Team veröffentlicht die internen und externen Notizen zum Release, kommuniziert mit den Kunden und organisiert das Chaos, wenn dringende Änderungen notwendig sind.

Geben Sie Ihre neueste Version für Ihre Benutzer frei

Schritt 6: Sammeln Sie Likes und Dislikes

Teams laufen Gefahr, noch mehr Arbeit auf sich zu ziehen, wenn nach der Freigabe keine geschlossene Bereitstellung praktiziert wird

Mit anderen Worten: Lassen Sie diesen Schritt nicht aus!

Die Berichterstellung über Effizienz und Verbesserungsmöglichkeiten sowie die Überwachung des Systemzustands sind für die Übung unerlässlich. Darüber hinaus ist ein ehrliches Feedback der Benutzer für die Wartung und das Meeting der Benutzeranforderungen erforderlich.

Aravind Nallasivam, ein Architekt der Lösung unter Claysys wenn kritische Probleme in den Hauptversionen berichtet wurden, wird die Priorität auf die Behebung dieser Probleme verlagert, bevor mit der nächsten Version fortgefahren wird produktentwicklung . Manchmal ist das eine Herausforderung, wenn es Fehler gibt, die ungewöhnlich viel Zeit in Anspruch nehmen."

Benutzerakzeptanztests (auch bekannt als das Hören auf die Vorlieben und Abneigungen der Benutzer) sind von Vorteil. Sie fließen in den Zyklus der Softwareentwicklung ein und sorgen dafür, dass die nächste Version besser ist als die letzte!

Top 5 Wege, das Versionsmanagement zu vermasseln (und wie man sie vermeidet)

Nicht alles läuft nach Plan, daher ist es hilfreich zu wissen, was man vermeiden kann, indem man den Release-Management-Prozess von den Hindernissen wegführt. Die häufigsten sind:

❌ Der Umfang der Freigabe wird nur sehr vage beschrieben

Kann man den Erfolg der Freigabe messen, wenn das Team nur Aufgaben und Fälligkeitsdaten hat? Dies ist kein agiles Verhalten und kann leicht zu einer schleichenden Ausweitung des Umfangs führen !

❌ Ressourcen einschränken

Obwohl die Teams zu Beginn innerhalb ihrer Feature-Bereiche arbeiten, ist es wichtig, mit der Kette in Verbindung zu bleiben, um Fristen einzuhalten und Änderungswünsche zu berücksichtigen. Daher sollte die Sprache der Softwarefreigabe für alle beteiligten Teams klar und deutlich sein.

❌ Ablehnung automatisierter Testverfahren

Automatisieren Sie die Bereitstellung von Informationen in umsetzbare Aufgaben, damit die Entwickler wissen, woran sie als Nächstes arbeiten müssen. Dies verbessert die Effizienz und stellt die Produktivität in den Mittelpunkt des Tagesgeschäfts.

❌ Dem Managementprozess Vorrang vor Risiken einräumen

Strategisches Denken kann sich nicht frei entfalten, wenn der Prozess eines internen Teams gestört wird. Teammitglieder übernehmen die persönliche Eigentümerschaft, wenn ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen gegenüber Prozessen und tools wertgeschätzt wird .

❌ Antworten Sie gemächlich

Entwickler entwickeln Code, der manchmal sehr komplex sein kann. Je mehr konstruktives Feedback sie erhalten, desto besser können sie ihre Software-Features verfeinern. Damit dies funktioniert, sollten Sie mit den Teams und den wichtigsten Interessengruppen die Erwartungen an ein zeitnahes Überprüfungs- und Genehmigungssystem klären.

Schlussfolgerung

Obwohl die Software weiterhin die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten, verändern gibt es auch eine menschliche Seite. so finden wir neue Wege, um Menschen zu helfen, in Verbindung zu bleiben und die Herausforderungen des Lebens zu vereinfachen Organisationen aus allen Branchen haben sich dazu verpflichtet, ihre Produkte ständig zu aktualisieren, um den Menschen ein besseres Design zu bieten, benutzerfreundlichkeitstests und die Ausgabe bei jeder neuen Aktualisierung.

ClickUp ist eine Software für das Release- und Deployment-Management, mit der Teams ihre Produkt-Releases auf die nächste Stufe heben können. Wenn Sie Hilfe beim Projektmanagement benötigen, um das agile Framework oder andere bevorzugte Methoden zu verwalten, ClickUp hält Ihnen den Rücken frei !

Viel Erfolg bei Ihrer digitalen Transformation. Wir drücken Ihnen die Daumen!