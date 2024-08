100 wichtige Begriffe aus dem Produktmanagement von A-Z

Was ist produktmanagement ?

Noch vor zehn Jahren hätten Sie auf diese Frage hundert verschiedene Antworten bekommen können. Und alle hätten sie auf ihre Weise recht gehabt!

A verantwortlichkeiten des Produktmanagers haben sich zu einer Art Tausendsassa-Rolle entwickelt, bei der UX-, technische und geschäftliche Fähigkeiten kombiniert werden, um den gesamten Lebenszyklus eines Produkts vom Design bis zur Markteinführung - und sogar zukünftige Updates - zu begleiten.

Klingt nach viel? Das ist es auch, denn das ist es. 😳

Trotzdem ist es eine großartige Zeit, Produktmanager zu sein, denn sie sind in sehr gefragt sind und in einem Beruf, der sich ständig weiterentwickelt, gibt es immer etwas Neues und Spannendes zu lernen.

Da kommt dieses Produktmanagement-Glossar gerade recht. 🤓

Die Anzahl der zutreffenden Begriffe in dieser Liste ist für jeden unterschiedlich und hängt von den Anforderungen Ihres Produkts, der Größe Ihres Unternehmens, Ihrem Budget und den projektzeitplan .

Aber selbst wenn nur eine Handvoll dieser Begriffe für Sie relevant ist, können die übrigen Begriffe Ihnen helfen, Wachstumsbereiche zu identifizieren, sich vorzustellen, wohin sich Ihr Produkt entwickeln soll, und Sie darüber informieren, wie Produktmanager Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.

A-E Akzeptanzkriterien für Epic

Akzeptanz Kriterien

vom Kunden akzeptiert, Definition of Done (DoD)_

Akzeptanzkriterien sind eine Reihe von Bedingungen, die eine Software erfüllen muss, um von einem Kunden oder Stakeholder akzeptiert zu werden. Letztendlich bestimmen die Product Owner, ob die Funktion das tut, was die Benutzer von ihr erwarten, d. h. ob sie ihren Zweck aus der User Story erfüllt.

Agile

Dieser Begriff bezieht sich auf die Produktentwicklungsmethodik, bei der Teams eine Reihe von Aufgaben in kurzen, überschaubaren Zeiträumen, den sogenannten Sprints, abarbeiten. Es gibt 12 Agile Grundsätze die sich um häufige Rückmeldungen, Kundenzufriedenheit, die Beschleunigung der Softwareentwicklung und Flexibilität drehen.

Bei der Bildung eines agilen Produktteams gibt es eine Menge zu beachten, und viele Begriffe in dieser Liste helfen dabei, sie zusammenzufügen!

Agile Produktentwicklung

Agile Software-Entwicklung, Agiles Projektmanagement Agiles Softwaremanagement, Agiles Projektmanagement, Agile Methodik, Agile Methode, Agiler Ansatz, Agiler Weg

Hierbei handelt es sich um eine Projektmanagementtechnik, die es Entwicklern ermöglicht, in nur wenigen Wochen ein funktionierendes Produktmodell zu erstellen.

Klingt ein bisschen stressig, oder? Tatsächlich ist diese Methode äußerst beliebt, und jedes Team hat sein eigenes Flair, wenn es um sein einzigartiges Agile Framework geht!

Ein Agiles Team gliedern ihr Projekt in kleinere Entwicklungszyklen, die Iterationen oder Sprints genannt werden.

Am Ende jedes Sprints ist das Team in der Lage, ein funktionsfähiges Produkt zu liefern, das nur die wichtigsten Funktionen enthält und für Benutzerfeedback und Vorschläge bereit ist. Das Team nimmt diese Vorschläge auf und integriert sie in den nächsten Sprint!

Dieser Zyklus setzt sich fort, bis Sie eine endgültige Software geschaffen haben, die Ihre Kunden erfreut. Voila! Verschiedene andere Frameworks haben sich von agilen Methoden wie Scrum abgeleitet , Kanban, Lean und XP.

ART: Agile Release Train

Ein Agile Release Train besteht aus mehreren agilen Softwareentwicklungsteams, die an großen Unternehmensprojekten arbeiten. Dazu braucht man eine Menge Leute, etwa 50-125 Teammitglieder, die sich auf verschiedene Teile des Projekts konzentrieren.

Wie Scrum-Teams arbeitet auch ein Agile Release Train in Schüben, aber im Gegensatz zu Scrum-Teams dauern diese Schübe viel länger. 🤯

Alpha-Tests

Alpha-Tests sind die ersten End-to-End-Tests eines Produkts, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und das tut, was es tun soll. Betrachten Sie Alpha-Tests als Ihre erste Gelegenheit, die Leistung und Funktion Ihrer Produktversion zu bewerten.

B

Backlog

A rückstand ist eine Liste von neuen Funktionen, Aktualisierungen, Fehlerbehebungen usw., die vom Benutzer benötigt werden. Der Product Owner ist für die Priorisierung der Elemente im Product Backlog zuständig und entscheidet zu Beginn jeder Iteration, an welchen Elementen gearbeitet werden muss.

Beta-Tests

Während Alpha-Tests der erste Test der Funktionalität Ihres Produkts sind, werden Beta-Tests durchgeführt, bei denen echte Benutzer Ihr Produkt vor der Markteinführung auf mögliche Fehler oder Defekte testen können. Wenn Sie Beta-Tests durchführen, befinden Sie sich in der letzten Phase vor der Veröffentlichung Ihres Produkts, so dass es am besten ist, alle potenziellen Probleme auszubügeln, während sich Ihr Produkt noch in einer kontrollierten Umgebung befindet.

Wenn Sie auch ein Theaterkind waren, betrachten Sie den Betatest als letzte Generalprobe vor der Premiere.

Bugs

Defekte Fehler sind unbeabsichtigtes oder unerwartetes Verhalten in Software und können auftreten bei jeder Phase des Lebenszyklus Ihres Produkts auftreten , auch nach der Veröffentlichung! Tests, Benutzer oder Qualitätssicherungsingenieure können Fehler entdecken, und während einige sofort behoben werden können, kann es bei anderen etwas länger dauern.

BI: Business Intelligence

Strategien zur Verwaltung, Analyse und Interpretation von Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Daten stammen in der Regel aus einer Reihe von Quellen wie Branchenberichten, Kundenfeedback, Nutzungsdaten und Wettbewerbsanalysen.

Burndown Chart

release Burndown Chart, Sprint Burndown Chart_ Ein Burndown-Diagramm hilft agilen Projektmanagern, den Umfang der im Projekt verbleibenden Arbeit und die verbleibende Zeit bis zur Fertigstellung der Arbeit zu verfolgen, indem die verbleibende Zeit in einem Sprint durch die Anzahl der unerledigten Aufgaben gemessen wird.

Pro-Tipp: Ein agiles Projektmanagement-Tool wie ClickUp kann eine projizierte Fortschrittslinie in Ihrem Burndown-Diagramm erstellen, die verdeutlicht, wie der Projektfortschritt aussehen würde, wenn Ihr Team im gleichen Tempo arbeiten würde.

C

Churn

Kundenabwanderung

Dies ist die Anzahl oder der Prozentsatz der Kunden, die ihr Abonnement kündigen, es nicht nutzen oder sich gegen eine Verlängerung Ihres Produkts entscheiden. Dies kann sich letztendlich negativ auf Ihre wiederkehrenden Einnahmen auswirken, weshalb es am besten ist, nach der Ursache des Problems zu suchen!

Erkundigen Sie sich bei Ihren Kunden nach Feedback oder Problemen, die sie haben - vielleicht lässt sich das Problem leicht lösen!

Mitbewerber-Analyse

Bewerten Sie die Stärken und Schwächen ähnlicher Produkte von direkten oder indirekten Konkurrenten. Behalten Sie diese Analyse im Hinterkopf, wenn Sie Ihr einzigartiges Wertangebot definieren!

Konzeptüberprüfung

Dies ist die anfängliche Idee für ein neues Produkt und der Prozess, bei dem Produktmanager und Interessenvertreter verschiedene Produktkonzepte prüfen, um zu entscheiden, welches Konzept am erfolgreichsten sein würde.

Kontinuierliche Integration

CI, Continuous Delivery

Kontinuierliche Integration ist eine agile Praxis, bei der die Entwickler ihren Code kontinuierlich in das Hauptsystem einbringen. Entwicklungsexperten arbeiten unabhängig voneinander an einer Funktion, und sobald sie fertig ist, wird sie auf Fehler getestet. Nachdem sie den automatisierten Test bestanden hat, wird sie der endgültigen Software hinzugefügt.

Kontinuierliche Bereitstellung

Ähnlich wie Continuous Integration und CI ist Continuous Deployment eine Strategie, um die Zeit zwischen dem Schreiben von Code und dem Hinzufügen zur endgültigen Software zu verkürzen. Ähnlich wie beim automatisierten Testen und bei der Freigabe trägt diese agile Praxis dazu bei, dass Fehler und Rückmeldungen zeitnah bearbeitet werden können.

Konvertierungsrate

Dies ist der Prozentsatz der Besucher Ihrer Website, Interessenten oder Klicks, die dann zu zahlenden Kunden Ihrer Dienstleistung werden. Stellen Sie sich dies als die Anzahl der Kunden vor, die etwas kaufen, geteilt durch die Anzahl aller Kunden, die ein Geschäft betreten.

Kundenerlebnis

{CX_}

Dies bezieht sich auf jede Interaktion, die ein Kunde mit Ihrem Unternehmen hat, und darauf, wie dieser Kunde Ihr Unternehmen im Allgemeinen empfunden hat. Dazu gehört jede Begegnung mit dem Produkt, den Kundenerfolgsprozessen, dem Marketing, dem Vertrieb und der Werbung.

Kundenfeedback

Dies sind alle Informationen, die ein Kunde über seine Erfahrungen mit Ihrem Produkt zur Verfügung stellt. Durch die Mitteilung des Grads der Zufriedenheit mit der Dienstleistung oder dem Produkt sind Sie und Ihr Team in der Lage, bei Bedarf Verbesserungen vorzunehmen oder Fehler zu beheben. Die proaktive Bereitstellung einer Umfrage oder eines Ortes, an dem Kunden Bewertungen abgeben können, kann Ihrem Produkt zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen!

Kundenbindung

kundenbindungsrate, CRR

Während die Kundenabwanderung sich auf die Messung der Kunden bezieht, die nicht verlängern, ist die Kundenbindung die Messung, wie viele Kunden ihre Verträge oder Abonnements verlängern. Eine gesunde Kundenbindungsrate lässt sich am besten aufrechterhalten, wenn Sie eine vertrauensvolle und engagierte Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden aufbauen, damit diese engagiert und zufrieden bleiben!

Kundenerfolg

Ihr Produkt ist dann erfolgreich, wenn der Kunde in der Lage ist, das Problem zu lösen, für das Ihr Produkt entwickelt wurde. Positive Bewertungen, aktives Kundenfeedback und eine hohe Kundenbindungsrate sind gute Indikatoren für den Kundenerfolg.

Funktionsübergreifendes Team

A funktionsübergreifend team setzt sich aus Mitgliedern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Talenten und Interessen zusammen, um schnell ein neues Produkt zu entwickeln oder ein bestimmtes Problem zu lösen.

D

DAU: Täglich aktive Nutzer

Die Anzahl der täglich aktiven Nutzer ist eine gängige Methode zur Messung des Engagements, um die Bindung Ihrer Kunden zu ermitteln. Die Definition eines "aktiven Nutzers" hängt von der Funktion und der Nutzung Ihres Produkts ab, und obwohl ein hohes Engagement das Ziel zu sein scheint, kann es auch ein Indikator für Engpässe in Ihrem Arbeitsablauf sein.

Andere gängige Messgrößen für die Kundenbindung sind die wöchentlich aktiven Nutzer (WAU) und die monatlich aktiven Nutzer (MAU).

Dependency Management Abhängigkeiten beschreiben die Beziehung zwischen einer Aufgabe oder Funktion und einer anderen und bestimmen, wann sie abgeschlossen werden können. Bei der Erstellung Ihres Projektplans und der Überwachung der Effizienz Ihres Produktteams ist die Berücksichtigung von Abhängigkeiten von entscheidender Bedeutung, denn wenn Aufgabe B von Aufgabe A abhängt, kann Aufgabe B erst dann beginnen, wenn die Aufgabe, von der sie abhängt, abgeschlossen ist.

Entwurf

Der Prozess des Visualisierens, Definierens, Erstellens und Verbesserns von Produkten, um ein bestimmtes Problem zu lösen oder die Bedürfnisse eines Kunden zu erfüllen.

Konstrukteure

Designer entwerfen das Aussehen, das Gefühl und die Funktion eines Produkts. Sie planen, wie das Produkt und seine Funktionen präsentiert werden sollen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Reibungspunkte in zukünftigen Varianten zu reduzieren. In der Regel sind an jeder Phase der Produktentwicklung mehrere Designer beteiligt:

Produktdesigner

User Experience-Designer

Kundenerlebnis-Designer

Interaktionsdesigner

Design Thinking

Hier steht der Mensch im Vordergrund entwurfsprozess der voraussetzt, dass Sie die Probleme und Bedürfnisse der Zielgruppe, für die Sie entwerfen, verstehen. Die Idee dahinter ist, dass Sie durch Einfühlung in die Menschen, denen Ihr Produkt dient, Probleme besser vorhersehen und Ihr Produkt innovieren können, weil Sie so genau wissen, was Ihr Kunde will.

Designkonzept

Ihr Designkonzept ist eine kurze Beschreibung des geplanten Designs Ihres Produkts - betrachten Sie es als eine Art Elevator Pitch für Ihr Produkt, der den Wert der Produktentwicklung verdeutlicht. Ihr Designkonzept sollte:

Das Problem vermitteln, das Ihr Produkt lösen wird

Definieren Sie Ihr Zielpublikum

Beschreiben Sie, wie die Menschen das Produkt benutzen werden

Entwicklung

Der Prozess der Erstellung eines neuen Produkts, der Implementierung einer neuen Iteration oder der Hinzufügung von Funktionen zur Verbesserung der Kundenerfahrung mit Ihrem bestehenden Produkt.

Entwickler

Während Designer das Aussehen, das Gefühl und die Funktion eines Produkts entwerfen, sind Entwickler dafür verantwortlich, diese Pläne zum Leben zu erwecken.

Digitale Transformation

digitale Akzeptanz

Modernisierung traditioneller Geschäftsprozesse, um die Vorteile neuer digitaler Technologien zu nutzen. Dies dient dazu, Unternehmen effizienter, für mehr Kunden zugänglich und skalierbar zu machen. Dieser Prozess kann sich über Jahre hinziehen und erfordert eine gezielte Strategie, um das Kundenerlebnis des Unternehmens zu erhalten und zu verbessern.

Disruption

grundlegend neues Produkt

Eine innovative Technologie, ein innovatives Produkt oder eine innovative Denkweise, die eine neue Branche oder einen neuen Markt begründet, der mit einer bestehenden Branche konkurriert.

_## Divergent Thinking

Brainstorming für neue, einzigartige, kreative Wege zur Lösung eines bestehenden Problems.

E

Ökosystem

Eine Gruppe von separaten Produkten, die zusammen verwendet werden sollen, um einen größeren Nutzen zu erzielen oder eine Gruppe von zusammenhängenden Problemen zu lösen.

Episch

Epische Geschichten

Eine epos ist eine Idee oder eine Funktion, die in kleinere Benutzergeschichten aufgeteilt werden kann, so wie Harry Potters unglaubliche Jahre in Hogwarts in sieben fantastische Bücher aufgeteilt sind.

Universal über GIPHY In der Produktentwicklung kann ein Epos mit dem Titel "Verbesserung der mobilen Benutzeroberfläche" aus drei User Stories bestehen: "Mobilen Warenkorb hinzufügen", "Geschwindigkeit optimieren" und "Konsistente Schriftart".

Jede User Story kann dann in überschaubare Aufgaben unterteilt werden und wird aufgrund ihres Umfangs in mehreren Sprints umgesetzt.

F-J Feature zu Jobs-To-Be-Done

Feature

Ihre Produktmerkmale sind die Eigenschaften und Fähigkeiten, die Ihr Produkt funktionsfähig machen und es von anderen ähnlichen Produkten auf dem Markt abheben.

Feature Audit

Ein Feature-Audit ist eine Überprüfung der Merkmale (Eigenschaften und Funktionen) Ihres Produkts, um festzustellen, wie viele Kunden sie nutzen und wie oft sie genutzt werden. Diese Audits werden oft in einer Grafik oder einem Diagramm dargestellt, und die Informationen können aus Umfragen, Kundenbefragungen, Online-Nutzungsdaten oder Analysetools stammen.

Feature Score

Dies ist eine andere Art der Einstufung von Funktionen, die allein auf Leistungsmetriken und nicht auf Kundenfeedback oder Bewertungen basiert. Die Feature-Bewertung wird durch den Erfolg eines Features in Bereichen wie Umsatz, Kundenbindung, Effizienz und Entwicklungszeit bestimmt.

FDD: Feature Driven Development

Dieses agile Framework strukturiert den Softwareentwicklungsprozess vollständig um die Fertigstellung von Funktionen. Dabei wird die Produktentwicklung in kleinere Teile (Features) aufgeteilt, die jeweils einen anderen kundenorientierten Bedarf erfüllen sollen.

G

Gantt-Diagramm

Projektzeitplan

Ein horizontales Balkendiagramm, das die Abfolge der Aufgaben innerhalb der Projektzeitleiste visualisiert und zeigt, welche Aufgaben abhängig sind voneinander ab. Jede Aufgabe hat ein Start- und ein Enddatum, damit Ihr Team keine Fristen überschreitet.

Ziel

Sprint-Ziel, Iterations-Ziel

Im Produktmanagement, ziele können sehr viel spezifischer sein als nur die rechtzeitige Fertigstellung des Produkts oder die Lieferung eines Qualitätsprodukts, das von den Benutzern genutzt wird. Jeder Sprint wird in der Regel mit einem bestimmten Ziel abgeschlossen, oder dem gewünschten Ergebnis, das das Scrum-Team mit diesen Aufgaben erreichen möchte.

In der Regel handelt es sich bei diesen Zielen um ein Arbeitsmodell der Software, das den Stakeholdern gezeigt werden kann.

GOOB: Raus-aus-dem-Gebäude

Kurz gesagt bedeutet dieses Akronym, dass Sie Ihren Kunden dort treffen müssen, wo er sich aufhält. Produktteams testen und verwenden ihre Produkte oft in kontrollierten Umgebungen, aber ihre Kunden werden das nicht tun. Indem Sie das Gebäude verlassen, lernen Sie Ihre Kunden in der Umgebung kennen, in der sie Ihr Produkt verwenden werden.

GTM: Go-To-Market Strategie Dies ist Ihr strategischer und taktischer Plan, wie ein Unternehmen beabsichtigt

eine erfolgreiche Produktfreigabe zu managen . Dieser Plan umfasst Preisgestaltung, Verkaufsstrategien, eine Customer Journey Map, Marketing, Budget, Kundensupport und mehr.

H

Hardware-Produkt

Hardware bezieht sich auf die greifbaren Werkzeuge und mechanischen Geräte, die für die Entwicklung oder Verwendung Ihres Produkts benötigt werden. Dies könnte die physischen Teile eines Computers und Elemente umfassen, die für die Nutzung benötigt werden, wie z. B. eine Tastatur, einen Monitor oder eine Maus.

I

Ideenmanagement

Dies ist der Prozess des Sammelns, Sortierens und Analysierens von Ideen zur Verbesserung Ihres Produkts. Die Ideen können von Kunden, Partnern oder intern kommen und unterschiedliche Prioritäten haben.

Ideenfindung

Der Prozess der Entwicklung neuer Ideen und deren Ausarbeitung durch Brainstorming, Listen oder mindmapping .

Inkrementelles Produkt

Inkrementelle Innovation

Dies ist ein Entwicklungsmodell, bei dem jede Iteration auf der vorherigen Version aufbaut, ohne sie zu ersetzen. Während jede neue Version eine verbesserte Variante der vorherigen ist, ist das vorherige Produkt immer noch funktional.

Intuitiv

Intuitives Design

Ein intuitives Produkt fügt sich leicht in die bestehenden Denkstrukturen und Arbeitsgewohnheiten des Kunden ein. Es fühlt sich natürlich an und ist schnell erlernbar.

Integration

Wenn eine Anwendung mit einer anderen Anwendung integrieren bedeutet, dass die beiden Programme mit den Daten und Arbeitsabläufen des jeweils anderen Programms synchronisiert werden können.

J

JTBD: Jobs-To-Be-Done

Dies bezieht sich auf den Job oder die Aufgabe, die ein Kunde zu erledigen versucht, um die Probleme, mit denen er konfrontiert ist, und seine Beweggründe für die Suche nach einer Lösung besser zu verstehen.

K-O Kaizen to Opportunity Score

Kaizen

Kaizen ist das Konzept der ständigen Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen der Teammitglieder bei der Verwendung des Produkts.

Kanban

Anstatt in festen und geplanten Iterationen wie bei Scrum zu arbeiten, arbeiten Kanban-Teams an vorrangigen Aufgaben arbeiten wann immer sie eintreffen. Es ist ein sehr visuelles Agile Framework mit dem Ziel, einen konstanten Arbeitsfluss ohne Engpässe zu haben.

Die Teams fügen ein Limit für die Anzahl der Aufgaben hinzu, an denen gleichzeitig gearbeitet werden kann (bekannt als WIP-Limit), damit das Team kein Multitasking betreibt und die Produktivität nicht beeinträchtigt.

Kanban-Tafel

Taskboard, Whiteboard, Korkplatte

A Kanban-Tafel ist eine physische oder visuelle Korkplatte, die in 3-4 Spalten unterteilt ist, um die gesamte Arbeit innerhalb des Projekts zu visualisieren. Jede Spalte einer Kanban-Tafel repräsentiert einen Status der Aufgabe, der von "Zu erledigen" über "In Arbeit" bis hin zu "Erledigt" reicht.

In Kanban wird jede Aufgabe als Haftnotiz oder Karte visualisiert. Jedes Mal, wenn ein Teammitglied eine Aufgabe abschließt, wird die Karte in die entsprechende Spalte verschoben.

Kano-Modell

Priorisierung von Produktmerkmalen nach der Wahrscheinlichkeit, dass sie Ihre Kunden zufrieden stellen. Indem Sie die Wahrscheinlichkeit der Zufriedenheit mit den Entwicklungskosten vergleichen, kann Ihr Produktteam feststellen, ob es strategisch sinnvoll ist, die Funktion in die Roadmap aufzunehmen.

KPIs: Wichtige Leistungsindikatoren KPIs sind die einflussreichsten quantitativen Kennzahlen, die zur Bestimmung des Erfolgs Ihres Produkts verwendet werden. Finanzieller Erfolg, Umsatz, Kundenmetriken und die Anzahl neuer Nutzer sind gängige KPIs, aber die wichtigsten Kennzahlen, die Ihr Unternehmen berücksichtigen sollte, hängen von der Art Ihres Produkts und dem einzigartigen Zweck ab, dem es dient.

L

Schlanke Produktentwicklung

Schlanke Software-Entwicklung

Prinzipien und Praktiken zur Optimierung des Entwicklungsprozesses. Es wurde inspiriert von der ansatz der schlanken Produktion wurde von Toyota in den 50er Jahren eingeführt.

Lifetime Value

customer Lifetime Value, CLV, CLTV_

Dies ist der geschätzte Gesamtumsatz, den ein Kunde während der gesamten Dauer seiner Beziehung für ein Unternehmen erwirtschaftet. Auf diese Weise können Unternehmen die Kosteneffizienz der Kundengewinnung und -betreuung im Laufe der Zeit ermitteln.

Lebenszyklus

Jede Phase der Existenz eines Produkts, von der ersten Idee über die Entwicklung, die Iterationen, das Wachstum und den eventuellen Niedergang.

M

MRD: Marktanforderungsdokument

Ein schriftliches Dokument des Produktmanagers, das die Nachfrage und die Anforderungen an ein Produkt strategisch definiert. Das MRD enthält die Produktvision, den Zielmarkt, benutzer-Personas , Lösungen und mögliche Einnahmen für Ihr Produkt.

MVP: Minimum Viable Product

Dies ist ein Produkt in einem frühen Entwicklungsstadium, das gerade genug Funktionen hat, um die Produktidee zu erfüllen. Selbst bei einer minimalen Anzahl von Funktionen gilt: Je eher Sie Kunden für Ihr Produkt gewinnen können, desto eher können Sie Feedback erhalten und zukünftige Iterationen verbessern.

Mockup

Mockups sind realistische Zeichnungen oder physische Modelle Ihres Produkts, die jedoch nicht über die entsprechenden Funktionen verfügen. Sie sind eine visuelle Darstellung oder Abbildung dessen, was sich das Team für das Produkt vorstellt.

MRR: Monthly Recurring Revenue (monatlich wiederkehrender Umsatz)

Die Berechnung des monatlich generierten Umsatzes bzw. aller laufenden Einnahmen, die in eine monatliche Zahl geteilt werden.

N

Bedarfsermittlung

Ermitteln Sie die Bereiche, in denen Ihre Kunden eine Lösung benötigen. Dazu müssen Sie Ihre Kunden kennenlernen und sich in sie hineinversetzen, um herauszufinden, welche Probleme sie haben und wie Ihr Produkt die Lücke füllen könnte.

NPS: Net Promoter Score

Bei dieser Methode wird die Kundenzufriedenheit mit Ihrem Produkt anhand einer einfachen Umfrage ermittelt. Indem Sie Ihre Kunden wiederholt bitten, Ihr Produkt auf einer Skala von 0 bis 10 in verschiedenen Phasen der Customer Journey zu bewerten, können Sie eine allgemeinere oder detailliertere Bewertung erhalten.

O

OKRs: Ziele und Schlüsselergebnisse

Ähnlich wie KPIs, Zielsetzungen und Schlüsselergebnisse werden verwendet, um Ihre Produktergebnisse zu messen, aber OKRs beruhen auf der Festlegung klarer Zielsetzungen oder Ziele, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens verfolgt und bewertet werden.

Opportunity Score

Diese Strategie dient der Identifizierung von Funktionen, die Kunden als notwendig erachten, die sie aber nicht effizient nutzen können. Indem Sie kontinuierlich nach Möglichkeiten für Ihr Produkt suchen, können Sie die Kundentreue erhöhen und gleichzeitig neue Kunden gewinnen!

P-T Pivot zum Thema

Pivot

Änderung der Unternehmensstrategie oder -ausrichtung aufgrund von Erkenntnissen über den Markt für Ihr Produkt, Schwächen in Ihrer ursprünglichen Strategie oder Wettbewerbsdruck.

NBC über GIPHY

Prioritätensetzung

Einstufung der Elemente oder Initiativen in Ihrem Backlog nach ihrer Wichtigkeit, um zu entscheiden, welche als nächstes entwickelt werden sollen.

Produkt

Deshalb sind wir hier! Ihr Produkt ist ein Artikel oder eine Dienstleistung, der/die das Problem eines Kunden löst oder ein Bedürfnis befriedigt. Ein Produkt kann ein herunterladbarer oder physischer Artikel sein, kostenlos oder käuflich - oder eine Kombination aus beidem!

Produktentdeckung

Die Produktfindung basiert auf einem tiefen Verständnis der Kunden, um Produkte zu entwickeln, die die wichtigsten Probleme lösen, mit denen sie regelmäßig konfrontiert werden. Ein umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse kann Ihnen dabei helfen, die von Ihnen entwickelten Produkte zu priorisieren und sicherzustellen, dass es einen Markt dafür gibt.

Produktanalyse

Objektive quantitative Daten, die durch eingebettete Tools gesammelt werden, um zu verstehen, wie Kunden Ihre Produkte nutzen. Diese Analysen können die Zeit umfassen, die Benutzer für die Ausführung bestimmter Aktionen aufwenden, eine Karte der User Journey mit Ihrem Produkt oder welche Funktionen am häufigsten genutzt werden.

Produktgesteuertes Wachstum

Hierbei handelt es sich um die Verwendung eines Produkts als Hauptanziehungspunkt, um Kunden anzuziehen. Ein Unternehmen kann eine begrenzte Nutzung seiner Produkte kostenlos anbieten, mit der Option, weitere Funktionen gegen einen Aufpreis hinzuzufügen, oder eine kostenlose Testversion, bei der neue Kunden ein Produkt für einen bestimmten Zeitraum in vollem Umfang nutzen können, bevor sie erneut für den Zugang bezahlen müssen.

Produktmanager

Ein Produktmanager unterstützt das agile Team beim Entwicklungsprozess von Anfang bis Ende. Zu seinen Hauptaufgaben gehören:

umgang mit Problemen im Entwicklungsprozess

sicherstellung, dass das Team die Projektfristen einhält

zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unternehmens wie Vertrieb, Marketing und Kundendienst

Produkt-Operationen

Ihre Product-Ops-Rollen sollen funktionsübergreifende Teams bei der effizienten Arbeit unterstützen. Sie können bei Kundenbefragungen zu Forschungszwecken behilflich sein und Qualitätssicherungsprüfungen beaufsichtigen, entwicklungsprozesse rationalisieren oder mit Support-Teams zusammenarbeiten.

Produktverantwortlicher

inhaber_in

Dies sind die wichtigsten Mitglieder einer agilen oder Scrum-Teams. Sie entscheiden über die Vision und die Merkmale der endgültigen Software, aber die Merkmale werden nicht aus einer Laune heraus ausgewählt!

Sie verstehen sorgfältig die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden und fügen diese Elemente dem Produkt-Backlog hinzu. Sie erhalten Feedback von den Kunden und leiten es an das Entwicklungsteam weiter.

PRD: Produktanforderungsdokument Dieses Dokument gliedert den gesamten Entwicklungsprozess. Es enthält die Fähigkeiten des Produkts, das Design, die Beschreibung und Details zur Lieferung. In diesem Dokument wird alles festgehalten, was das Produkt haben muss, bevor es freigegeben oder als fertiggestellt betrachtet werden kann.

Produktfahrplan

Eine Produkt-Roadmap ist ein übersichtlicher Rahmen für Ihren gesamten Projektplan. Anstatt Sie in Details zu ertränken, können Sie mit einer Roadmap den Zeitplan für das Produkt einsehen, entscheidende Meilensteine und Ziele.

Durch die Hervorhebung der wichtigsten Komponenten Ihres Plans hilft das Roadmapping Ihrem Team, bei den anstehenden Aufgaben auf Kurs zu bleiben.

Produktspezifikation

Dieses Dokument ähnelt dem PRD, ist aber prägnanter und auf den Punkt gebracht. Es kann Entwürfe oder wichtige Informationen über die Zielgruppe des Produkts enthalten, dient aber hauptsächlich dazu, zu erklären, warum das Produkt oder die Funktion entwickelt wird, welche Ziele damit verfolgt werden und wie der Erfolg gemessen werden soll.

Prototyp

Während es sich bei einem Mockup um eine Zeichnung oder eine physische Darstellung eines Produkts handelt, ist ein Prototyp ein frühes Modell, das so weit entwickelt ist, dass Kunden seine Funktionalität testen können.

Q

Qualitätssicherung

Dies ist der Prozess eines Unternehmens zur Gewährleistung und Verbesserung der Qualität seiner Produkte in allen Phasen der Produktentwicklung. Qualitätssicherung ist ein proaktiver Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, qualitativ hochwertige Produkte mit einem positiven Nutzererlebnis zu liefern.

R

Release Plan

A freigabeplan zeigt alle Funktionen, die in der nächsten Version enthalten sein werden, zusammen mit einem geschätzten Veröffentlichungsdatum und erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von ein paar Monaten. Betrachten Sie ihn als den Filmtrailer eines agilen Projekts.

Retrospektive

retrospektive Meeting, Sprint Retrospektive_

A rückwirkend ist eine Scrum-Besprechung bei dem das Team seine Leistung am Ende des Sprints analysiert.

Das Team verwendet agile Metriken, Diagramme und Berichte, um zu sehen, wo es überragend ist und wo es sich verbessern muss.

Anstatt Agile Metriken manuell zu verfolgen, Agile Projektmanagement-Tools wie ClickUp bieten genaue Grafiken und Diagramme, die Ihrem Team helfen, eine Sprint-Retrospektive zu bewältigen.

S

Scrum

Scrum-Projektmanagement Scrum ist eine Agile Methodik bei der Teams in kurzen Arbeitsphasen von etwa 2 bis 4 Wochen, den so genannten Sprints, arbeiten, um ein Produkt zu liefern, das für Kundenfeedback bereit ist.

Scrum-Teams legen Pläne fest und halten regelmäßige Besprechungen ab, um sicherzustellen, dass jeder weiß, was er tut, und um den Prozess innerhalb des Sprints im Auge zu behalten.

Split-Test & A/B-Test

Tests, bei denen die Leistung von zwei Varianten miteinander verglichen wird. A/B-Tests werden häufig im Produktmanagement eingesetzt, um die leistungsstärkste Variante zu ermitteln. Wenn zum Beispiel zwei Varianten einer neuen Benutzeroberfläche getestet werden, würde die Variante mit der höchsten Benutzeraktivität den A/B-Test gewinnen.

Sprint

Wiederholungen

Sprints sind kurze Arbeitsphasen, die Teams helfen, bei der Entwicklung eines Produkts auf Kurs zu bleiben. Sie dauern in der Regel 2 bis 4 Wochen und umfassen mehrere Aufgaben, die Ihnen helfen, den nächsten wichtigen Kontrollpunkt auf Ihrer Projektzeitachse zu erreichen. Einfaches Erstellen und Verwalten Ihrer eigenen Sprints in ClickUp!

Stage-Gate

Stage-Gate Prozess

Hierbei handelt es sich um einen Prozess, bei dem der Produktentwicklungsprozess in verschiedene Phasen oder "Stufen" unterteilt wird, z. B. Scoping, Business Case, Entwicklung, Tests und Einführung. Durch die Überprüfung des Fortschritts dieser Phasen können Sie bestimmen, wie das Produkt in die nächste Phase übergehen soll.

Stakeholder

Dies ist eine Person außerhalb des Teams, die mit dem Projekt in Verbindung steht. Dabei kann es sich um einen Investor, einen Kundenbetreuer, ein Verkaufsteam oder einen Kunden handeln.

Story Points

A punkt der Geschichte ist eine Einheit, die einer Benutzergeschichte zugewiesen wird, um auszudrücken, wie viel Zeit und Energie für diese Aufgabe benötigt werden würde. Eine höhere Zahl steht also für eine schwierigere Aufgabe, die mehr Zeit erfordert. Es handelt sich um eine relative Schätzungstechnik, d. h. die Zahlen werden jeder Aufgabe im Vergleich zu anderen ähnlichen Aufgaben zugewiesen.

SWOT-Analyse SWOT-Analyse ist eine Planungsmethode zur strategischen und proaktiven Betrachtung möglicher Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen für Ihr Produkt. Bei den Stärken und Schwächen Ihres Produkts handelt es sich häufig um interne Faktoren, während sich die Chancen und Gefahren auf externe Faktoren beziehen (z. B. den Markt, die Konkurrenz, mögliche Trends).

T

Technischer Produktmanager

Der technische Produktmanager arbeitet enger mit den technischen Teams als mit den Vertriebs- oder Geschäftsteams zusammen und verfügt über einen technischen Hintergrund, um die Entwicklungsaspekte des Projekts zu unterstützen.

Thema

Das Produktthema ist ein sehr umfassender Plan für Ihr Produkt. Es lässt sich in der Regel als Produktziel oder als Antwort auf die Frage "Welches Problem löst dieses Produkt?" zusammenfassen

U-Z Anwendungsfall bis Zeta-Score

Anwendungsfall

Dies ist ein einfaches und sehr wahrscheinliches Szenario, das erklärt, wie ein Kunde Ihr Produkt verwenden würde, um ein Problem zu lösen. Auch wenn es sich um hypothetische Beispiele handelt, sind sie doch so alltäglich, dass sie glaubhaft und nachvollziehbar sind und die Notwendigkeit und den Wert der verschiedenen Teile Ihres Produkts belegen.

Benutzerforschung

Der Prozess des Verstehens der Bedürfnisse Ihrer Kunden durch Beobachtung, wie sie Aufgaben ausführen, andere Produkte verwenden und ihre Denkprozesse kennenlernen.

UX: Benutzererfahrung

Eine Zusammenfassung der Interaktionen Ihrer Kunden mit einem Produkt. Ihr UX gibt Aufschluss darüber, wie sich eine Person bei der Verwendung Ihres Produkts gefühlt hat, wie sie es benutzt hat, wie einfach es war und welche Herausforderungen es gab.

User Persona

Ihre User Persona ist ein fiktiver Kunde, der den idealen Nutzer Ihres Produkts darstellt. Dabei handelt es sich um eine umfassende Momentaufnahme Ihrer Zielgruppe, einschließlich Alter, Beruf, Karrierestufe, möglicherweise geografischer Standort und allgemeine Probleme, mit denen sie konfrontiert sind.

Benutzerströme

Dies sind visuelle Darstellungen des Weges, den ein Benutzer bei der Erledigung von Aufgaben in einer Anwendung zurücklegt. In der Regel in einem Diagramm dargestellt, hilft die Abbildung eines Benutzerflusses den Teams, intuitivere Benutzeroberflächen zu erstellen und den Prozess zu optimieren, den die Kunden zur Erledigung einer Reihe von Aufgaben benötigen.

Benutzergeschichte

Benutzerziele

Hierbei handelt es sich um eine kurze Beschreibung eines bestimmten Produktmerkmals oder einer Funktion, die die Kunden als hilfreich empfinden würden. Eine typische User Story kann etwa so aussehen:

'Als (Name/Typ des Benutzers) möchte ich (eine Sache) tun, damit ich (ein Ziel) erreichen kann.

Im Grunde ist dies eine informelle Erklärung der Funktionen, die jemand im System haben möchte.

V

Nutzenversprechen

Unique Value Proposition

Dies ist der vorschlag das den Zweck, den Nutzen und das Unterscheidungsmerkmal Ihres Produkts gegenüber anderen auf dem Markt vermittelt. Dies dient dazu, Kunden dazu zu bewegen, Ihr Produkt anderen ähnlichen Produkten vorzuziehen, und vermittelt, was Ihr Produkt wertvoller oder wettbewerbsfähiger macht.

Stimme des Kunden

Dies ist der allgemeine Begriff für Feedback und qualitative oder quantitative Daten, die sich auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden oder das Problem, das Ihr Produkt lösen soll, beziehen.

W

Wasserfall

Hierbei handelt es sich um eine langfristige lineare Entwicklungsmethode, bei der jede Phase nacheinander abläuft und jede Phase abgeschlossen sein muss, bevor die nächste Phase beginnen kann. Es handelt sich um einen schrittweisen Prozess, der mit dem Sammeln der notwendigen Dokumente und der Festlegung der Anforderungen beginnt und dann ohne Überschneidungen in den Entwurf, die Codierung, die Tests usw. übergeht.

Wireframe

Ähnlich wie ein Mockup oder ein Prototyp ist ein Wireframe eine grundlegende Darstellung Ihres Produkts, die jedoch nur dessen Funktion vermittelt. Dabei handelt es sich oft um eine sehr einfach aussehende Webseite, die nur darauf abzielt, Funktionen anzuordnen und zu zeigen, wie die Benutzer Ihr Produkt tatsächlich benutzen werden.

Y

YOY: Jahr-über-Jahr

Der Prozess des Vergleichs der Daten eines Jahres mit denselben Daten des Vorjahres.

Z

Zeta-Punktzahl

zeta-Modell, Z-Score-Formel_ Die Scoring-Formel, mit der ein Unternehmen seine Konkurswahrscheinlichkeit ermittelt.

Nun kenne ich meine... wesentlichen Begriffe aus dem Produktmanagement 🎶

Okay, es war also nicht exakt A-Z, aber es war jeder Buchstabe außer X! Ziemlich nah dran, wenn wir das mal so sagen. 💅🏼

Vielleicht kennen Sie dieses Glossar schon in- und auswendig, vielleicht waren aber auch ein paar neue Begriffe dabei, die Sie beachten sollten! In jedem Fall sollten Sie diese Liste als Sprungbrett für Ihr Produktmanagement betrachten - nicht als Ziellinie. Sie können sehen, wo Sie stehen und wie Sie Ihr Produktmanagement weiterentwickeln können, und wer tut das nicht gerne jeden Tag 1 % wachsen ? 😉

Plus, ClickUp kann Ihnen helfen, diese Ideen in die Tat umzusetzen, um Ihre aktuelle Produktmanagementstrategie zu verbessern. Sparen Sie Zeit, gestalten Sie Ihre Prozesse effizienter und sprechen Sie mit Ihrem Team - alles auf einer Plattform! Wir sehen uns dort, Freunde. 🥳