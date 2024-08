Was sind agile Werte? (Ultimativer Leitfaden)

sie möchten mehr überAgile Werte erfahren?

Der agile Ansatz ist einer der effizientesten Wege, Produkte zu entwickeln.

Aber

Agil

geht es nicht nur ums Organisieren

sprints

und die Aktualisierung der Agile Boards.

Um die agile Methodik umzusetzen, muss Ihr Team auch einige kernige agile Werte befolgen.

Diese Werte halten Ihr Team zusammen, genau wie unsere Lieblingsarbeitsgruppe aus der Serie Community!

Wir werden in diesem Artikel Beispiele aus Community verwenden, um Ihnen die

4 Kernwerte

des agilen Ansatzes. Wir werden auch die besten

Agile Projektmanagement-Software

um Sie bei der schnellen Anpassung an die agile Methode zu unterstützen.

Bringen Sie also Ihre Lerngruppe mit, denn in dieser Community ist jeder willkommen!

#

Was sind agile Werte?

Agile Werte sind die vier Leitmerkmale, die im Agilen Manifest, dem Leitdokument für agile Projekte, beschrieben sind.

Sie sind:

Hinweis: Wenn Sie mehr über die_Agile Methode erfahren möchten, springen Sie zu_

diesen Abschnitt

.

Agile Werte sind jedoch nicht nur Regeln, die Sie befolgen müssen, um Ihr Projekt abzuschließen.

Schließlich ist die Agile-Bewegung nicht wie der Spanischunterricht bei Señor Chang in Community, wo man für eine falsche Antwort aus der Klasse geworfen wird!

Stattdessen entwickeln diese Werte eine

Agile Denkweise

die einem Softwareentwickler helfen, schneller bessere Ergebnisse zu erzielen. Diese Werte sind zwar nicht verbindlich, aber sie erinnern stark daran, wofür die agile Methodik steht.

und was ist das, fragen Sie?

finden wir es heraus..

Hinweis: Wenn Sie die Agile Methode bereits kennen und nur die Agilen Werte kennen lernen wollen, klicken Sie auf

hier

um zu dem Abschnitt zu springen, der sie behandelt.

#

Was ist agiles Projektmanagement?

Die

Agile

ansatz ist eine moderne Softwareentwicklung und

projektmanagement-Methodik

die den Schwerpunkt auf Anpassungsfähigkeit und Effizienz legt.

In der Tat ist die agile Praxis beliebt, um die Effizienz und Zusammenarbeit von Software-Teams zu steigern und ihnen zu helfen, kundenorientierte Produkte schnell zu liefern.

kurz gesagt, es ist etwas, das Senor Chang bei seiner Arbeit berücksichtigen muss!

aber was beinhaltet der _Agile Entwicklungsprozess _in diesem Fall?

finden wir es heraus..._

Wie funktioniert Agile?

Die agile Methode hilft Teams, sich besser zu koordinieren und schneller Ergebnisse zu erzielen, als wenn sie eine traditionelle Projektmanagement-Methode anwenden würden, wie

Wasserfall

Hier ist ein Beispiel, das Ihnen helfen soll, die

unterschied zwischen Agilem und Wasserfall

:

Nehmen wir an, Sie sind Teil eines Software-Entwicklerteams mit einer agilen Denkweise.

Ihr Team entwickelt eine App für die Greendale-Studiengruppen. Das Endprodukt soll der Gruppe helfen, ihre Studiensitzungen zu verwalten.

Anstatt die komplette App in einer einzigen Version zu liefern (wie bei traditionellen Methoden), würden Sie sie in mehrere kleine Versionen aufteilen, die jeweils einen kurzen Entwicklungszyklus (bekannt als Sprint) von zwei bis vier Wochen haben.

Nach jedem Sprint legt Ihr Team der Studiengruppe eine Version der App zur Rückmeldung vor.

achten Sie auf das scharfe Feedback des ehemaligen Sportlers Troy

Wenn Ihr Entwicklerteam im Tandem mit dem Kunden arbeitet, werden Sie bald ein großartiges Produkt haben, das alle seine Bedürfnisse erfüllt!

Aber um dies zu erreichen, müssen Sie die 4 agilen Werte befolgen und

12 Grundsätze

die im Agilen Manifest beschrieben sind.

#

Die 4 agilen Grundwerte

Das Agile Manifest ist ein minimalistisches Dokument, das nur die Essenz des agilen Rahmens wiedergibt. Aber seine wirkliche Bedeutung (und alltägliche Anwendung) ist für Leute wie Chang vielleicht ein wenig zu schwer zu erkennen.

Genau aus diesem Grund behandeln wir jeden Wert detailliert!

Hier erfahren Sie, wie die Werte des Agilen Manifests auf Ihre agile Organisation anzuwenden sind:

Vom Ausfüllen von Formularen für Projektgenehmigungen bis hin zur Beantragung der Erlaubnis, den Konferenzraum nutzen zu dürfen, hat jedes Unternehmen seine eigene Art, die Dinge zu erledigen.

Sicher, das können auf ihre Art und Weise effektive Managementtaktiken sein.

Aber manchmal sind solche

prozesse Agilität verhindern

im Team.

Und wenn das passiert, können nur direkte Gespräche das Problem lösen.

vor allem, wenn Ex-Anwalt Jeff derjenige ist, der redet

Die Schöpfer des agilen Rahmens erkannten die Macht der Menschen und Interaktionen, um die Dinge zu beschleunigen. Folglich ist das Wesen jedes agilen Prozesses ein menschliches Element.

Nehmen wir zum Beispiel die Aufgabe, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen.

Sicher, man kann ihn bitten, ein Standardformular auszufüllen. Aber dieses Formular allein wird nicht in der Lage sein, all ihre Anforderungen korrekt zu erfassen.

warum interagieren Sie nicht stattdessen direkt mit ihnen?

So können Sie sich ein klares Bild davon machen, was der Kunde vom Endprodukt erwartet, und etwaige Bedenken oder Probleme leicht klären!

Um das Potenzial des Teams voll auszuschöpfen, muss eine agile Organisation außerdem die Fähigkeiten des Teams in den Vordergrund stellen. Schließlich sind sie es, die für den Entwicklungsprozess verantwortlich sind!

Aus diesem Grund wird den Agile-Praktikern davon abgeraten, sich zu sehr auf Prozesse und Tools zu verlassen. Verlassen Sie sich stattdessen auf Einzelpersonen und Interaktionen!

Agiler Wert #2: Arbeitende Software vor umfassender Dokumentation

Mit seiner Vorliebe für Papierkram würde Dean genau in ein traditionelles Projektmanagementkonzept passen.

In einem solchen Fall kann es jedoch sein, dass die Unmengen an Papierkram zu etwas Konkretem führen oder auch nicht.

Außerdem wird dadurch wichtige Zeit verbraucht, die stattdessen in die Entwicklung wertvoller Software hätte investiert werden können.

Deshalb empfiehlt die agile Methodik etwas Besseres als Ersatz für unnützen Papierkram: das Produkt selbst!

Agile Praktiker stellen ihren Kunden fast alle zwei Wochen eine Version der Arbeitssoftware vor. So erhalten Sie nicht nur deren Feedback, sondern können auch Ihre Fristen einhalten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der agile Prozess keine Bedeutung für die Dokumentation hat. Aber angesichts einer erdrückenden Deadline wird funktionierende Software immer die detaillierte Dokumentation übertrumpfen.

schließlich kann man die Dinge immer noch später dokumentieren, oder?

Agiler Wert Nr. 3: Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlungen

Wenn eine agile Organisation und ihre Kunden einfach alles, was zu tun ist, im Voraus umreißen, bleibt dem Softwareentwickler wenig Spielraum für Improvisationen.

Dies widerspricht dem Grundgedanken der agilen Entwicklung.

Ohne enge Zusammenarbeit mit dem Kunden kann ein Entwickler seine Vision aus den Augen verlieren.

Und wenn das Endprodukt dann fertig ist, reagieren die Kunden vielleicht nicht so positiv wie erwartet.

sie werden wie Troy hier sein

Anstatt solche Verträge auszuhandeln, sollten Agile Praktiker mit den Kunden auf jeder Ebene des Entwicklungsprozesses zusammenarbeiten.

Wenn Sie beispielsweise nach Scrum arbeiten, sollte der Scrum-Master den Kunden regelmäßig in Sprint-Review-Meetings, Benutzertestsitzungen und Fokusgruppendiskussionen einbeziehen.

Dies beschleunigt natürlich den Softwareentwicklungsprozess, da das Softwareentwicklungsteam mehrere Kundeninputs erhält.

Aber noch wichtiger ist, dass die agile Praxis den Teams die Möglichkeit gibt

zeit

und Raum, um sich besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzustellen und wertvolle Software für sie zu entwickeln.

Agiler Wert Nr. 4: Änderungen zulassen statt einem Plan zu folgen

Die meisten Menschen glauben, dass Veränderungen teuer und mühsam sind und um jeden Preis vermieden werden müssen.

aber wie Señor Chang es ausdrückt:

Ja, das ist richtig! Veränderung ist, genau wie Chang, unvermeidlich.

Und Agile lehrt uns, sie (und ihn!) zu umarmen.

Denn das Leben ist unvorhersehbar und verrückte Dinge können Ihr Projekt entgleisen lassen.

so wie die Übernahme Ihrer Schule durch einen bösen diktatorischen Sicherheitsbeamten

Ebenso können sich Ihre ursprünglichen Annahmen für das Projekt oder die Bedürfnisse der Kunden jederzeit ändern.

Dies wäre im Rahmen des traditionellen Projektmanagements nicht zu bewältigen.

Sie sind zum Beispiel davon ausgegangen, dass Sie eine App für eine sechsköpfige Lerngruppe entwickeln. Aber mit der Übernahme durch Chang gibt es vielleicht keine Studiengruppen mehr am Greendale Community College!

Bei der agilen Vorgehensweise haben Sie jedoch Überprüfungsmeetings und andere Möglichkeiten, sich an solche Änderungen anzupassen, ohne Ihr Projekt zu gefährden.

aber wenn Chang in der Nähe ist, sollten Sie Ihre geschäftlichen Prioritäten vielleicht ganz neu überdenken!

#

Die 12 agilen Prinzipien

Die Erfinder der agilen Entwicklungsmethode haben sich nicht damit begnügt, Werte zu entwickeln.

Sie haben uns auch 12 agile Projektmanagement-Prinzipien mitgegeben, die klarstellen, welche Prioritäten ein Projekt haben sollte

Agiles Team

.

Wir hoffen, dass dies Ihnen helfen wird, solche Verwirrungen in Ihrer agilen Organisation zu vermeiden:

Hier ist ein kurzer Blick auf jedes Prinzip des Agilen Manifests, um Ihnen zu helfen, eine agile Denkweise zu entwickeln.

(Wir haben jedes Prinzip in 4 verschiedene Gruppen eingeteilt, damit Sie das Wesentliche besser verstehen)

Gruppe A. Agile Projektmanagementprinzipien zur Kundenzufriedenheit

halten Sie Ihr Versprechen an den Kunden ein, indem Sie ihm fristgerecht eine qualitativ hochwertige Software liefern. sagen Sie Ja zu sich ändernden Anforderungen, auch in letzter Minute._ Agile Prozesse nutzen Veränderungen und helfen Ihnen, wertvolle Software für Ihre Kunden zu entwickeln. liefern Sie häufig, am besten alle paar Wochen oder Monate._ So erhalten Sie regelmäßig Kundenfeedback und können das Produkt oder die Software entsprechend anpassen.

Gruppe B. Agile Projektmanagementprinzipien zum Thema Qualität

Um den Erfolg Ihrer Entwicklungsprozesse zu bestimmen, konzentrieren Sie sich darauf, wie gut Ihre funktionierende Software die Kunden zufriedenstellt. der _Agile Prozess basiert auf einem testgesteuerten Entwicklungsprozess . Um dies umzusetzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Team über die notwendigen Ressourcen verfügt, um ein gleichmäßiges Tempo zu halten. das ständige Augenmerk _auf technische Exzellenz und gutes Design steigert die Agilität, damit Sie die Kundenbedürfnisse perfekt erfüllen können.

Gruppe C. Agile Projektmanagementprinzipien zur Zusammenarbeit

die Projektbeteiligten und Ihre Entwickler müssen regelmäßig zusammenarbeiten, damit Ihr Team aktiv an einer kontinuierlichen Verbesserung arbeiten kann. bauen Sie Projekte _um motivierte Teammitglieder herum auf und geben Sie ihnen die Unterstützung, die sie brauchen. Vertrauen Sie ihnen immer, dass sie das Richtige tun. ermutigen Sie die Teammitglieder, mehr persönliche Gespräche zu führen, denn das ist der zuverlässigste und effizienteste Weg, Informationen zu vermitteln. unterstützen Sie Ihr _Team, sich selbst zu organisieren und ohne Aufsicht zu arbeiten._ Die beste Arbeit entsteht in solchen Teams.

Gruppe D. Agile Projektmanagementprinzipien zum Thema Teammanagement

halten Sie Ihre Prozesse einfach und beseitigen Sie unwesentliche Arbeiten - das ist der Kern eines agilen Projekts. bewerten Sie ständig die Leistung Ihres Teams, um es zu einem besseren, effizienteren Team zu machen

Jedes agile Prinzip (natürlich nur, wenn es befolgt wird) wird Ihnen sicherlich helfen, ein Produkt zu entwickeln, das die Bedürfnisse Ihrer Kunden perfekt erfüllt.

In jedem Fall ist ein agiles Prinzip weitaus effektiver als das Experiment zum Nachweis des berüchtigten "Duncan-Prinzips"!

#

How To Manage Your Agile Projects Efficiently

Ein agiles Entwicklungsprojekt ist wie eine Partie Paintball.

Um dabei erfolgreich zu sein, brauchen Sie Agilität und Zusammenarbeit.

Jeder agile Wert und jedes Prinzip des agilen Rahmens bildet die Grundlage für den Erfolg Ihres Projekts.

Aber das war's auch schon.

wie können Sie **_Ihr Agiles Projekt jetzt wirklich verwalten?

Zum Glück haben Sie eine leistungsstarke Projektmanagement-Software, die Ihnen dabei hilft!

Herkömmliche, veraltete Projektmanagement-Software mag für das Dekanat gut genug sein, aber sie wird Ihren Anforderungen an ein agiles Projekt nicht gerecht.

Schließlich geht es bei Agile vor allem um Veränderung und Agilität!

Deshalb brauchen Sie ein exzellentes Projektwerkzeug für die agile Softwareentwicklung wie ClickUp an Ihrer Seite!

Aber was ist ClickUp?

ClickUp

ist eine der weltweit größten

führenden Projektmanagement-Tools

das von Teams von Startups bis hin zu Tech-Giganten auf der ganzen Welt eingesetzt wird.

Mit einer Vielzahl von Funktionen für die agile Softwareentwicklung und Zusammenarbeit bietet es alles, was Ihr agiles Team braucht!

das Beste daran?

Es ist super einfach, mit ClickUp zu beginnen.

Sie brauchen kein Buch dafür, Dean!

So unterstützen die Funktionen von ClickUp erfolgreich

Agiles Produktmanagement

.

A. Verwalten Sie Sprints mit Sprint-Listen Sprinten ist eine nützliche Fähigkeit, wenn man Paintball am Greendale Community College spielt.

Aber ein agiles Projekt erfordert ganz andere Arten von Sprints.

Sprints sind kurze Entwicklungsphasen (die jeweils 2 bis 4 Wochen dauern), die damit enden, dass dem Kunden ein funktionierendes Produkt präsentiert wird.

Da jeder Sprint so viel Action und Aufregung enthält wie ein typisches Paintball-Spiel, kann es schwierig sein, den Fortschritt zu verfolgen.

Aber nicht mit ClickUp!

Die Sprint List von ClickUp ist eine einfache Checkliste, die jeden Sprint in kleine Aufgaben unterteilt. Jedes Mal, wenn du eine Aufgabe erledigst, kannst du sie schnell von der Liste abhaken!

Sie können eine Checkliste für alle Ihre agilen Projekte, Aufgaben, Teilaufgaben und sogar Ihre User Stories erstellen. Sie können auch Scrum-Punkte zu einer Liste hinzufügen, um die Zeit abzuschätzen, die Sie für die Fertigstellung der Backlog-Elemente benötigen.

das Beste daran?

Sie können die Sprint-Liste in verschiedenen Phasen verwenden

Agile Meetings

, wie z.B. Sprint Review, um den Sprint-Fortschritt einfach zu besprechen!

B. Erhalten Sie einen Überblick über anpassbare

Dashboards

die Greendale-Studiengruppe hat einen superstabilen Tisch, der sie zusammenhält

Ein agiles Team, insbesondere ein arbeitet aus der Ferne braucht etwas ebenso Zuverlässiges und Zugängliches, um die Dinge zu verwalten und die Agilität seines Teams zu erhöhen.

Und das ist genau das, was Sie mit ClickUp's Dashboard Funktion bekommen!

Es gibt Ihnen schnelle visuelle Zusammenfassungen des gesamten Projekts, um sicherzustellen, dass die Dinge nach Plan verlaufen.

Sie können Ihr Dashboard sogar individuell gestalten mit

sprint-Widgets

wie zum Beispiel:

Geschwindigkeitsdiagramme : hebt die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben hervor

Burndown-Diagramme : zeigt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt an

Abbranddiagramme zeigt den Umfang der bereits geleisteten Arbeit in einem Projekt an

Kumulative Flussdiagramme : zeigt den Aufgabenfortschritt über die Zeit an

C. Verwenden Sie die

Abschnitt Kommentare

um mühelos zusammenzuarbeiten

der Filmfreak Abed hatte in der Vergangenheit seine Probleme mit der Kommunikation

Ein agiles Projekt erfordert jedoch, dass alle Teammitglieder ständig miteinander kommunizieren, auch wenn sie aus der Ferne arbeiten.

Glücklicherweise erleichtert ClickUp mit seinem Kommentarbereich die Teamgespräche.

Sie können ihn verwenden für:

Detaillierte Unterhaltungen: über eine bestimmte Aufgabe, Aktivität oder einen Auftrag

über eine bestimmte Aufgabe, Aktivität oder einen Auftrag Markieren von Teammitgliedern: um sie auf wichtige Kommentare aufmerksam zu machen

um sie auf wichtige Kommentare aufmerksam zu machen Freigeben von Dokumenten und Dateien: um Ihrem Team das zu geben, was es braucht, um mit seiner Arbeit voranzukommen

Wir wissen, was Sie denken.

muss Abed nicht durch alle diese Kommentare gehen, nur um zu sehen, in was er getaggt wurde?

Mit ClickUp's

Zugewiesene Kommentare

muss er das nicht!

Sie können jeden Kommentar in eine Aufgabe umwandeln und sie sich selbst oder einem anderen Teammitglied zuweisen! ClickUp benachrichtigt das zugewiesene Teammitglied und zeigt den Kommentar sogar in seiner Aufgabenablage an, um sicherzustellen, dass er nicht vergessen wird.

Sobald sie mit der Aufgabe fertig sind, können sie den Kommentar einfach auflösen, um unnötige Nachfragen zu vermeiden.

D. Benutzerdefinierte Zugriffsrechte um Stakeholder in Ihren Projektraum zu bringen

Abed weiß, dass die eigentliche Aktion **_hinter den Kulissen**_ stattfindet

er gewährt uns sogar einen Blick hinter die Kulissen des Dean's-Films mit einigen interessanten Aufnahmen wie dieser:_

In ähnlicher Weise kann die 'Herstellung' eines agilen Projekts interessanter sein als nur das Endergebnis. Und ein agiles Team wird ermutigt, seine Kunden in verschiedenen Entwicklungsphasen einzubeziehen ( wert #3 ).

Um dies zu ermöglichen, können Sie mit ClickUp Benutzerdefinierte Zugriffsrechte mit ihnen teilen.

So können Sie Ihre Projektdateien, Ordner und Aufgabenlisten mit jedem innerhalb und außerhalb Ihres Netzwerks teilen.

Aber Sie behalten immer noch die vollständige Kontrolle über alles, was sie tun können, wenn sie einmal drin sind. Legen Sie einfach ihre '

berechtigungen

'.

Hier ein paar Arten von Berechtigungen, die Sie für Personen außerhalb Ihres Teams festlegen können:

Ansicht : kann Projektdetails anzeigen, aber nicht interagieren

: kann Projektdetails anzeigen, aber nicht interagieren Kommentieren : kann nur Aufgaben und Aufgabenlisten kommentieren

: kann nur Aufgaben und Aufgabenlisten kommentieren Bearbeiten können : können keine Aufgaben erstellen, aber sie bearbeiten

: können keine Aufgaben erstellen, aber sie bearbeiten Erstellen und bearbeiten : kann seine eigenen Aufgaben und Unteraufgaben erstellen

: kann seine eigenen Aufgaben und Unteraufgaben erstellen Löschen: kann Aufgaben löschen, die er nicht erstellt hat

Wir hoffen, dass ihr damit eine Abed-ähnliche Dokumentation eures Projekts erstellen könnt!

E. Verfolgen Sie den Projektfortschritt mit

Gantt-Diagramme

beds Gehirn ist ein Supercomputer, der sich Tausende von Filmreferenzen merken und parallele Zeitlinien verfolgen kann

Aber der Rest von uns Sterblichen hat begrenzte Fähigkeiten.

Sie haben keine Möglichkeit, die Hunderte von Aufgaben, Teilaufgaben und Fristen in einem agilen Projekt manuell zu verfolgen!

Glücklicherweise übernehmen die Gantt Charts von ClickUp diese Aufgabe für Sie.

Es gibt Ihnen einen Rundum-Überblick über Ihren Software-Entwicklungsprozess in einer farbcodierten, einfach zu bedienenden Oberfläche!

Es kann auch verschiedene Projektprozesse in Echtzeit automatisieren.

Automatisch nachjustieren Abhängigkeiten von Aufgaben nachdem Sie eine Aufgabe neu geplant haben

Sofortige Berechnung des prozentualen Anteils der abgeschlossenen Aufgaben im Vergleich zu den gesamten Aufgaben

Vergleichen Sie den aktuellen mit dem erwarteten Fortschritt in Ihrem geplanten Projektplan

Berechnen Sie sofort den prozentualen Anteil Ihres Projekts Kritischer Pfad um zu wissen, welche Aufgaben Sie erledigen müssen, um die Fristen rechtzeitig einzuhalten

Aber das sind noch nicht alle Funktionen von ClickUp.

Es gibt noch viel mehr, wo das herkommt!

ClickUp bietet auch einige andere großartige Funktionen für agiles Projektmanagement, wie z. B.:

Native Zeiterfassung chrome-Erweiterung zur Erfassung des Zeitaufwands für jede Aufgabe

Ziele : Teilen Sie Ihre Sprint-Ziele in leichter zu erreichende Ziele auf

Mehrere Ansichten : Wählen Sie aus verschiedenen Projektansichten wie Listenansicht , Board-Ansicht ,Box-Ansicht, Kalender-Ansicht , und Ich-Modus

Prioritäten : die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen

Wöchentliche Scorecards : Verfolgen Sie die Ziele und Fortschritte Ihres Entwicklerteams schnell

Benutzerdefinierte Zustände : Erstellen Sie projektspezifische Status für Ihre Aufgaben

Impuls : wissen, welche Aufgaben Ihr Team in einem bestimmten Zeitraum am aktivsten bearbeitet

Automatisierung des Projektmanagements : Automatisieren Sie sich wiederholende Projektprozesse, um Zeit zu sparen

Die agile Projektmanagementmethodik kann die Ergebnisse bei der Softwareentwicklung und anderen Projekten erheblich verbessern.

Wenn Sie also auf die flinke agile Methode umsteigen, müssen Sie die agilen Werte und Prinzipien befolgen, um den Projekterfolg auf ein neues Niveau zu heben.

so wie es Troy und Abed taten, als sie die Herstellung von Gummitüchern revolutionierten!

Aber Sie können keine Produkte liefern, die den Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen, wenn Sie klobige, alte Projektmanagement-Tools verwenden.

