Aufschlüsselung der Methode des kritischen Pfades (CPM) im Projektmanagement

In der Welt der komplexen Projekte ist eine pünktliche Lieferung ein Muss.

Schließlich ist die Nichteinhaltung von Fristen wie ein Neonschild, das den Kunden unzuverlässig signalisiert. Um den Erfolg zu sichern, ist eine realistische und akribische Planung von entscheidender Bedeutung.

Sie haben vielleicht keine übermenschlichen Fähigkeiten, aber Sie haben die Methode des kritischen Pfades.

Diese leistungsstarke Technik kann Ihnen dabei helfen, das Projektmanagement zu optimieren, indem Sie die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben und die kritischen Abläufe genau analysieren! 💥

In diesem Artikel werden die Methode des kritischen Pfades, ihre Vorteile, Anwendungsfälle und wichtigsten Elemente erläutert. Außerdem werden Schritt-für-Schritt-Anleitungen gegeben und einige hilfreiche projektmanagementsoftware um die Anwendung der Methode des kritischen Pfades auch für Anfänger zu erleichtern.

Was ist die Methode des kritischen Pfades?

Die Methode des kritischen Pfades ist eine Reihe oder Abfolge von Aufgaben, die unbedingt erledigt werden müssen und die den Gesamtzeitplan des Projekts bestimmen. Wir nennen solche Aufgaben kritische Aktivitäten, die für die erfolgreiche und rechtzeitige Durchführung eines Projekts unerlässlich sind. ⏲️

Die Methode des kritischen Pfades, auch bekannt als Analyse des kritischen Pfades (CPA), ist eine Technik, die Projektmanager verwenden, um genaue Zeitpläne für das gesamte Projekt zu erstellen. Dabei werden kritische, abhängige Aufgaben identifiziert, indem ihre Dauer mithilfe einer speziellen Formel (oder eines Algorithmus für den kritischen Pfad) berechnet wird.

Zeigen Sie die Zeitachse des kritischen Pfades, den Zeitplan und die Aktivitäten in der anpassbaren Drag-and-Drop-Ansicht des Gantt-Diagramms in ClickUp auf einfache Weise an

Sie sind auch oft gantt-Diagramme verwendet oder andere Diagramme zur Visualisierung und zum besseren Verständnis der projektzeitplan . Projektleiter nutzen dies, um sich einen vollständigen Überblick über das gesamte Projekt und die davon abhängigen Aufgaben zu verschaffen und bessere Entscheidungen zu treffen.

Die Methode wurde in den 1950er Jahren von James E. Kelley (Remington Rand) und Morgan R. Walker (DuPont) entwickelt, die die mit einer ineffizienten Zeitplanung verbundenen Kosten senken wollten. Die beiden erfanden auch die Program Evaluation and Review Technique (PERT), eine ähnliche Methode, die häufig neben der Methode des kritischen Pfades verwendet wird.

Kritischer Pfad vs. PERT

CPM und PERT sind beide methoden des Projektmanagements für die Planung und Terminierung. Im Gegensatz zu CPM, das ein deterministisches Modell ist, ist PERT probabilistisch, d.h. es berücksichtigt eine Reihe möglicher Zeitdauern für jede Aufgabe, um eine flexiblere Zeitplanung zu ermöglichen.

Die Unterschiede zwischen den beiden Modellen werden in der folgenden Tabelle näher erläutert:

Vorteile der Methode des kritischen Pfades im Projektmanagement

Die Verwendung der Methode des kritischen Pfades bietet Projektmanagern viele Vorteile, unter anderem:

Genaue Schätzung: Dank der Methode des kritischen Pfades können Sie Vorhersagen treffen, realistische Erwartungen festlegen und den Rest des Projekts erfolgreich planen Effektive Planung: Erstellen Sie auf einfache Weise einen gut strukturierten, realistischen und anpassungsfähigen Projektzeitplan auf dem kritischen Pfad und verhindern Sie größere Rückschläge auf dem Weg zum Projektabschluss Priorisierung von Aufgaben: Die Methode des kritischen Pfades hilft Ihnen dabei, kritische Aufgaben zu identifizieren, die ganz oben auf Ihrer Liste stehen müssenprioritätenliste und die logischste Reihenfolge für ihre Erledigung Ressourcenoptimierung: Sobald Sie wissen, was bis wann und in welcher Reihenfolge erledigt werden muss, können Sie die Arbeit effektiv verteilen undandere Ressourcen zuweisen5. Verbesserte Kommunikation: Mit einem definierten, visualisierten Zeitplan ist es einfacher, sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, was zu einem reibungsloseren Arbeitsablauf beiträgt

Wann wird die Methode des kritischen Pfades verwendet?

Die Analyse des kritischen Pfades sollte zu Beginn des Projektlebenszyklus erfolgen. Sie wird normalerweise in der Planungsphase vor der Terminplanung durchgeführt. In einigen Fällen führen die Projektmanager sie sogar noch früher durch und nehmen sie in die projektvorschlag .

Erstellen Sie Ihr Projektangebot mit ClickUp Whiteboards, um jeden Schritt oder jede Phase des Projekts visuell darzustellen

Branchen, die mit komplexen Projekten zu tun haben, wie z.B bauwesen die Methode des kritischen Pfades kommt vor allem in den Bereichen Bauwesen, Ingenieurwesen und Veranstaltungsplanung zum Einsatz. Neben Projekten mit vielen beweglichen Teilen kann die Methode des kritischen Pfades auch hilfreich sein, wenn es um Zeit- oder projekten mit eingeschränkten Ressourcen . 🚨

Schlüsselkomponenten der Methode des kritischen Pfades

Bevor wir uns Schritt für Schritt mit der CPM-Methode befassen, sollten wir ihre wichtigsten Begriffe und deren Bedeutung kennen lernen. Betrachten Sie den nächsten Abschnitt als Ihr Glossar zur Methode des kritischen Pfades! 📖

Projektaktivitäten

In CPM können Aktivitäten kritisch oder unkritisch sein. Kritische Aktivitäten sind diejenigen, die Sie als wichtig einstufen und in den kritischen Pfad aufnehmen. Nicht-kritische Projektaktivitäten sind alle anderen Aufgaben. Sie sind weniger zeitkritisch oder wichtig und bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Terminplanung.

Hier ist ein vereinfachtes Beispiel: Wenn Ihr Projekt den Bau eines Hauses vorsieht, würden das Legen des Fundaments und das Anbringen des Dachs als kritische Aktivitäten gelten, während die Inneneinrichtung in die Kategorie der unkritischen Aktivitäten fallen würde. 🏠

Abhängigkeiten von Aufgaben

Aktivitäten haben ihre Beziehungen, d. h. Abhängigkeiten. Das bedeutet, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge stattfinden müssen. Zum Beispiel müssen einige abhängige Aufgaben beendet sein, bevor andere beginnen können, oder sie müssen gleichzeitig beginnen.

Um bei unserem Hausbau-Beispiel zu bleiben: Sie können erst mit der Einrichtung eines Zimmers beginnen, wenn der Bodenbelag fertig ist und die Wandfarbe vollständig getrocknet ist. 🛋️

Diagramm des kritischen Pfades im Netzwerk

Das Diagramm des kritischen Netzwerkpfades ist ein Flussdiagramm zur Visualisierung des Zeitplans und der Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben. Es besteht aus Knoten, die in der Regel durch Rechtecke oder Kreise dargestellt werden, und Verbindungselementen, d.h. Pfeilen.

Die Visualisierung der Struktur der Aktivitäten auf diese Weise macht es einfacher, die kritischen Aktivitäten zu verstehen und zu identifizieren. In einem Diagramm des kritischen Pfades werden manchmal Bereiche in verschiedenen Farben hervorgehoben, um sich von den unkritischen Vorgangsfolgen abzuheben.

Sie können auch Folgendes verwenden Gantt-Diagramme und PERT-Diagramme zur Visualisierung Ihres Projektzeitplans und der kritischen Pfade, aber dazu mehr im Abschnitt "Anleitung"! 👀

Formeln und Metriken

Die Methode des kritischen Pfades besteht aus einer Reihe von Berechnungen zur Bestimmung der Dauer von Aufgaben und des kritischen Pfades. Die wichtigsten Metriken sind:

Frühester Starttermin (ES): Der frühestmögliche Termin, an dem eine Aktivität unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten begonnen werden kann Früheste Endzeit (EF): Der frühestmögliche Termin, zu dem Sie eine Aktivität unter Berücksichtigung ihrer ES und Dauer abschließen können Spätester Startzeitpunkt (LS): Der letztmögliche Termin, an dem ein Vorgang begonnen werden kann, bevor es zu einer erheblichen Projektverzögerung kommt Spätester Endtermin (LF): Der spätestmögliche Termin, an dem Sie eine Aufgabe auf der Grundlage ihrer LF und Dauer abschließen können Aufgabendauer (t): Die Gesamtzeit, die für die Erledigung einer Aufgabe benötigt wird

Die Formel für den kritischen Pfad besteht aus zwei Teilen, die wir im Folgenden erläutern.

Vorwärtsgang

Wir verwenden den Vorwärtsdurchlauf zur Berechnung von ES und EF.

Die ES der ersten Aktivität auf einem beliebigen Pfad ist immer 1, da sie den Beginn, d. h. den ersten Tag Ihres Projekts, angibt.

Die ES aller anderen Vorgänge ist gleich dem frühesten Endpunkt des vorangegangenen Vorgangs plus 1:

ES = EF des vorhergehenden Vorgangs + 1

Die EF ist gleich der Summe aus ES und der Dauer der Tätigkeit minus 1:

EF = ES + t - 1

Rückwärtsgang

Mit dem Rückwärtspass berechnen wir die LS und LF.

Die LF des letzten Vorgangs auf einem beliebigen Pfad ist immer gleich, da sie das Ende, d. h. den letzten Tag des Projekts, angibt.

Die LS eines Vorgangs ist gleich der Differenz zwischen LF und der Dauer des Vorgangs plus 1:

LS = LF - t + 1

Die LF einer Tätigkeit ist gleich der LS der nachfolgenden Tätigkeit minus 1:

LF = LS der Nachfolgetätigkeit - 1

Float/Schlupf

Die float oder Schlupf gibt an, wie lange eine unkritische Aufgabe verzögert werden kann, ohne dass der gesamte Projektzeitplan beeinträchtigt wird. Kritische Aufgaben erlauben keine Verzögerungen, daher ist ihr Pufferwert automatisch 0.

Es gibt zwei Arten von Pufferzeiten:

Gesamtpuffer: Der Betrag der Verzögerung, der den Fertigstellungstermin des Projekts nicht beeinträchtigt (LS oder LF - ES oder EF) Freier Puffer: Der Betrag der Verzögerung, der sich nicht auf den Starttermin der nachfolgenden Aufgabe auswirkt (ES der nachfolgenden Aktivität - EF der aktuellen Aktivität)

Berechnung des kritischen Pfades im Projektmanagement

Nachdem Sie nun alle Elemente der Methode des kritischen Pfades beherrschen, ist es an der Zeit, Ihr Wissen auf die Probe zu stellen. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie den kritischen Pfad Ihres Projekts in sechs Schritten berechnen können. 🧮

Sortieren, Filtern oder Gruppieren von Aufgaben zur besseren Übersicht in einer ClickUp-Liste

Pro-Tipp: Wenn Sie sich für eine projektmanagement-Tool wie ClickUp können Sie sich die manuelle und sich wiederholende Arbeit ersparen. Anstatt bei Null anzufangen, verwenden Sie die vorgefertigten ClickUp-Vorlage für kritische Pfadanalysen .

Mit zahlreichen aufgabenverwaltung funktionen und intuitiven Gantt-Diagrammen macht dieses Tool CPM leichter zugänglich und effizienter! 🙌

Schritt 1: Erstellen Sie eine Aufgabenliste

Als Erstes sollten Sie den Projektumfang festlegen. Sammeln Sie alle Aktivitäten an einem Ort und legen Sie Ihre Ziele, Ihr Budget und Ihre Frist fest.

Alle Aufgaben eines Projekts auflisten, um seinen Umfang zu bestimmen

Die Listenansicht von ClickUp bietet Ihnen dafür den perfekten Rahmen. Es handelt sich um eine Tabelle, in der Sie alle Aufgaben, Unteraufgaben und relevante Informationen über sie in benutzerdefinierten Feldern auflisten können, wie z. B.:

Start- und Fälligkeitsdatum

Dauer

Zuständige Abteilung

Begleitende Dokumente

Sie können weitere benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre Projektplanung zu unterstützen. Es stehen Ihnen über 20 Feldtypen zur Verfügung, darunter Dropdown-Felder, Kontrollkästchen, Bewertungen und Fortschrittsbalken.

Neben der Auflistung von Aufgaben können Sie diese auch zuweisen, Dateien anhängen und in den Kommentaren Diskussionen mit Ihrem Team führen.

Passen Sie Ihr Projektmanagementsystem an, indem Sie die Spalten nach Ihren Wünschen anordnen, z. B. nach Status, Empfänger, Prioritäten und mehr

Sie sind kein Fan von Tabellenkalkulationen und Listen? Projektmanager können alles in einem Kanban-Stil erledigen ClickUp-Board-Ansicht um den Überblick über den Projektzeitplan zu behalten, Ressourcenbeschränkungen aufzudecken und den tatsächlichen Fortschritt in Richtung Projektabschluss zu sehen.

Schritt 2: Definieren Sie Abhängigkeiten von Aufgaben

Die genaue Identifizierung von Abhängigkeiten ist entscheidend für eine erfolgreiche Zeitschätzung und Planung. Diskutieren Sie mit Ihrem Team und nutzen Sie Ihre bisherigen Erfahrungen, um die logischste Reihenfolge der Aufgaben herauszufinden.

Um Aufgabenbeziehungen in ClickUp zu definieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufgabe und wählen Sie die Option Abhängigkeiten. Sie können zwischen drei Typen wählen:

Wartend auf: Aufgaben, die vor der ausgewählten Aufgabe abgeschlossen sein müssen Blockieren: Aufgaben, die nicht gestartet werden können, bevor die ausgewählte Aufgabe abgeschlossen ist Verbunden: Aufgaben, die mit der ausgewählten Aufgabe in Zusammenhang stehen, aber nicht von ihr abhängig sind

Erarbeiten Sie die ideale Reihenfolge der Aufgaben

Die Definition von Beziehungen ist in der Gantt-Ansicht noch einfacher. Sie müssen nur den Punkt auf einer der beiden Seiten der Aufgabenleiste auswählen und ihn auf den entsprechenden Punkt der anderen Aufgabe ziehen.

Und das Beste daran: In dieser Ansicht können Sie abhängige Aufgaben automatisch neu planen. Um sie zu aktivieren, öffnen Sie das Dropdown-Menü Anzeigen und schalten Sie die Option Abhängigkeiten neu planen ein.

Schritt 3: Visualisieren

Verwenden Sie ein Netzwerkdiagramm, projektstrukturplan (WBS) , PERT-Diagramm oder eine andere Visualisierungsmethode, um die komplexe Struktur der Projektaufgaben verständlicher zu machen. Zeichnen Sie das Flussdiagramm und ordnen Sie die Aufgaben auf der Grundlage ihrer zeitlichen Abfolge und ihrer Abhängigkeiten an.

Machen Sie Ihren Projektzeitplan mit einem Netzdiagramm, dem Gantt-Diagramm von ClickUp oder einer anderen Methode übersichtlicher

Sie können Stift und Papier, ein Textbearbeitungs- oder Zeichenprogramm oder eine Projektmanagement-Software wie ClickUp verwenden. ClickUp's Whiteboard View ermöglicht Ihnen ein Brainstorming und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei Entscheidungen. Sie können im Handumdrehen gut aussehende WBS- oder PERT-Diagramme erstellen. Verwenden Sie Formen und Konnektoren, um die Struktur zu erstellen. Fügen Sie zusätzliche Elemente wie Bilder und Dokumente hinzu, um das Diagramm informativer zu gestalten.

Wie üblich können Sie mit einer Vorlage beginnen, um Zeit zu sparen. ClickUp hat viele vorgefertigte Vorlagen für Sie, wie zum Beispiel diese universelle Vorlage ClickUp PERT-Diagramm-Vorlage oder die ClickUp Einfache PERT-Diagramm-Vorlage .

Obwohl sie sich in ihrer Struktur unterscheiden, Gantt-Diagramme sind auch eine bequeme Möglichkeit, sich die Reihenfolge der Aufgaben in einem Projekt vorzustellen und deren Dauer abzuschätzen. In ClickUp sind die Gantt-Diagramme interaktiv und anpassungsfähig. Sie ermöglichen es Ihnen, mit wenigen Klicks die Roadmap zu zeichnen und gleichzeitig Aufgaben zu planen.

Schritt 4: Schätzen Sie die Dauer der Aufgabe

Im nächsten Schritt legen Sie für jede Aufgabe die t fest, d. h. wie viele Tage die Erledigung der Aufgabe dauern wird. Schätzen Sie auf der Grundlage Ihrer Erfahrung, historischer Daten und Branchenstandards. Ziehen Sie andere, insbesondere Experten, zu Rate, um mehrere Perspektiven zu erhalten und möglichst genaue Vorhersagen zu treffen.

Geben Sie die Informationen in die vorgesehenen Felder in der Listenansicht ein oder aktualisieren Sie sie direkt in der Gantt-Ansicht, indem Sie die Größe der Aufgabenleisten ändern.

Schritt 5: Identifizieren Sie den kritischen Pfad

Ermitteln Sie die längste Abfolge kritischer Aktivitäten und wie viel Spielraum Sie bei unkritischen Aktivitäten haben

Berechnen Sie anhand der Formeln, die wir vorhin geteilt haben, den ES, LS, EF, LF und den Schlupf. Beginnen Sie mit der ersten Aufgabe, die eine Startzeit von 1 hat, und bestimmen Sie dann die EF und LF auf der Grundlage ihrer Dauer. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Aufgaben.

Die längste Folge von kritischen Aktivitäten (die 0 Schlupf haben) ist Ihr kritischer Pfad . Sie können auch mehrere kritische Pfade haben.

Diese Berechnungen sind viel einfacher zu handhaben mit ClickUp Gantt-Ansicht . In Ihrem projekt-Gantt-Diagramm wählen Sie erneut die Option Show, aber aktivieren Sie dieses Mal Kritischer Pfad und/oder Schlupfzeit .

Der kritische Pfad wird in einem anderen Farbschema angezeigt, wobei Aufgaben mit blockierender Abhängigkeit rot hervorgehoben werden. 🛑

Wenn die Option Schlupfzeit aktiviert ist, wird ein lila gestreifter Balken neben den unkritischen Aktivitäten angezeigt, um den Spielraum darzustellen, den sie zulassen. 🟣

Eine weitere Möglichkeit, kritische von unkritischen Aufgaben zu unterscheiden, ist das Hinzufügen von Prioritätskennzeichen und Farbcodes. So können Sie beispielsweise kritische Aktivitäten mit einer hohen Priorität und unkritische Aktivitäten mit einer niedrigen Priorität kennzeichnen, und die Software wird sie entsprechend einfärben.

Schritt 6: Ausführen und Überarbeiten

Zum Schluss beginnen Sie, Ihr Projekt Aufgabe für Aufgabe zum Leben zu erwecken. 🧱

Während Sie die Aufgaben durchgehen, werden Sie vielleicht feststellen, dass einige nicht notwendig sind oder auf unerwartete Ressourcenbeschränkungen stoßen. Die durch solche Ereignisse verursachte Verzögerung wird als kritischer Pfad Drag bezeichnet.

Überwachen Sie die Aktivitäten genau, um die Einhaltung des Zeitplans zu gewährleisten und Planänderungen rechtzeitig zu erkennen.

Verwenden Sie ClickUp's Zielverfolgung funktion zum Erreichen Ihrer Ziele mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung

In ClickUp können Sie ClickUp-Ziele und verfolgen Sie automatisch den Fortschritt. Wählen Sie zwischen Aufgaben-, numerischen, monetären und Wahr/Falsch-Zielen und verwalten Sie sie alle an einem Ort. Indem Sie Ihre Ziele und Fortschritte genau überwachen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Projekt jederzeit auf dem richtigen Weg bleibt. 🛣️

Beispiel für die Analyse des kritischen Pfades

Erinnern Sie sich an unser Hausbau-Beispiel von vorhin? Erweitern wir es! Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie die Analyse des kritischen Pfades auf ein reales Beispiel anwenden können.

Wir werden dieselbe ClickUp-Vorlage für die Analyse kritischer Pfade verwenden.

Auflistung aller Aufgaben, zusammen mit Fälligkeitsdaten, Beauftragten, Dokumenten und anderen wichtigen Informationen in der ClickUp-Vorlage für die Analyse kritischer Signalwege

Beginnen wir mit der Auflistung aller Aufgaben, die wir erledigen müssen, um ein Haus zu bauen:

Planung und Entwurf Vorbereitung der Baustelle Konstruktion des Fundaments Gerüstbau und Rohbauarbeiten Installationen Anstriche Möblierung Landschaftsbau

Wir notieren auch die Teilaufgaben. In der Planungs- und Entwurfsphase sind das zum Beispiel:

Beauftragung eines Architekten Festlegung des Grundrisses des Hauses Einholung aller Genehmigungen Wir legen auch den gewünschten Start- und Endtermin des Projekts fest - 18. Mai bis 5. März.

Erstellen eines Diagramms der Zeitachse mit der ClickUp PERT-Diagrammvorlage

Als nächstes erstellen wir ein Diagramm in der Whiteboard-Ansicht. Wir verwenden die ClickUp PERT-Diagramm-Vorlage, um einen Anfang zu machen. Unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten und der Zuweisung größerer Formen für die Aufgaben, die die meiste Zeit in Anspruch nehmen, erstellen wir das Flussdiagramm, um die anstehende Arbeit zu visualisieren.

Fertigstellung des Diagramms unter Berücksichtigung von parallelen Aufgaben und anderen Abhängigkeiten

Haben Sie bemerkt, dass sich die Schritte nach dem Schritt Installationen gabeln? Dies soll anzeigen, dass:

Die Außenanstriche können zu einem beliebigen Zeitpunkt nach den Installationen erfolgen

Der Innenanstrich kann erst nach Abschluss der Installationen erfolgen

Innen- und Außenanstriche können gleichzeitig ausgeführt werden, d.h. diese Aufgaben sind parallel

Die Möblierung kann erst erfolgen, wenn der Innenanstrich getrocknet ist

Die Landschaftsgestaltung kann erst beginnen, wenn der Außenanstrich getrocknet ist

Nachdem Sie das Diagramm fertiggestellt haben, zeigen Sie die Abhängigkeiten in Ihrer Listen- oder Gantt-Ansicht an.

Schätzen Sie die Dauer der einzelnen Aktivitäten und erstellen Sie einen realistischen Zeitplan mit Hilfe eines Gantt-Diagramms

Als Nächstes schätzen wir die Dauer der Aufgaben, indem wir die Anzahl der Tage in das entsprechende Feld in der Listenansicht eintragen. Anhand dieser Informationen planen wir die Aufgaben und/oder Teilaufgaben in der Gantt-Ansicht.

Identifizieren Sie den kritischen Pfad des Projekts und definieren Sie den Schlupf für flexible, nicht kritische Aktivitäten

Abschließend berechnen wir den kritischen Pfad und den Schlupf. In unserem Fall gibt es wenig Spielraum, da die meisten Aktivitäten kritisch sind.

Wie Sie in der obigen Abbildung sehen können, ist die einzige Aufgabe mit Spielraum der Außenanstrich. Sobald die Installationen abgeschlossen sind, können die Außenanstriche jederzeit ausgeführt werden, vorausgesetzt, es wird genügend Zeit für die Trocknung und schließlich für die Landschaftsgestaltung eingeplant.

Nehmen wir an, es gibt eine Planänderung, und unsere Bodenleger haben darum gebeten, den Termin auf die nächste Woche zu verschieben. In diesem Fall verschieben wir die Teilaufgabenleiste an ihren neuen Platz. Wenn die Automatische Umplanung aktiviert ist, werden die anderen Aufgaben entsprechend aktualisiert! ✔️

Navigieren Sie mit der Methode des kritischen Pfades durch Projektzeitpläne wie ein Profi

Die Methode des kritischen Pfades ist eine hervorragende Hilfe bei der Bewältigung eines anspruchsvollen Projekts. Sie ermöglicht es Ihnen, Aufgaben sorgfältig zu bewerten und in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. So können Sie sicherstellen, dass Sie die Fristen einhalten, den Projektzeitplan in Ordnung halten, gesunde Kundenbeziehungen pflegen und den tatsächlichen Fortschritt und das Wachstum fördern.

**Wenn Ihre Aufgaben geordnet sind, fügt sich der Rest des Projekts wie von selbst

Mit einem Werkzeug wie ClickUp können Sie CPM kostenlos und mit minimalem Aufwand ausprobieren. Legen Sie noch heute los! ✨