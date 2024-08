PERT-Diagramme vs. Gantt-Diagramme: Pro, Kontra und wie Sie Ihre eigenen erstellen

Diskutieren Sie immer noch darüber, welche Ansicht des Projektmanagements am besten geeignet ist?

Dann können Sie aufatmen, denn Sie sind nicht allein.

Gemeinsam PERT-Diagramme und Gantt Diagramme sind wichtige Ansichten für das Projektmanagement, um Aufgaben in Ihrem Team abzubilden, zu organisieren und auszuführen. Dies gilt insbesondere für die Erstellung und Verwaltung komplexer Projekte mit mehreren Mitwirkenden und Abhängigkeiten.

Beide Ansichten tragen dazu bei, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und die Teams ein gemeinsames Ziel verfolgen. Klingt nach großartiger Team-Synergie, oder?

Diese beiden Tools sind jedoch keineswegs austauschbar.

Sie haben jeweils einzigartige Vorteile, Nachteile und Anwendungsfälle, die entscheidend sind für projektleiter die sie in jeder Phase ihrer Karriere und unabhängig von der Branche im Auge behalten sollten.

Dieser Leitfaden befasst sich mit den Feinheiten von PERT und Gantt Diagramme , einschließlich der Vor- und Nachteile, damit Sie verstehen, welche Situationen welches tool erfordern. Als Bonus zeigen wir Ihnen auch, wie Sie sie in einem projektmanagement tool wie ClickUp 🙂

🔍 Was sind PERT-Diagramme?

PERT-Diagramme, kurz für Program Evaluation Review Technique, sind Netzwerkdiagramme, die die Zeitleiste eines Projekts mit Hilfe von grafische Darstellung um sie auf der Grundlage der geschätzten Zeitschätzung für das Abschließen in einzelne Aufgaben zu unterteilen.

Wenn Sie bereits ein begeisterter Mindmaps-Benutzer werden PERT-Diagramme viel Sinn machen.

Wissenswertes: Die US-Marine entwickelte diese Diagramme erstmals in den 1950er Jahren, um Subunternehmer zu koordinieren, die mit der Bewaffnung von Atom-U-Booten beauftragt waren. Natürlich haben sich die PERT-Diagramme seither weiterentwickelt und werden heute hauptsächlich zur Erreichung weit weniger komplexer Ziele eingesetzt. 😅

Die 4 entscheidenden Komponenten eines PERT-Diagramms

Die Feinheiten des PERT-Diagramms haben sich nicht geändert. Dieses Diagramm besteht aus vier wichtigen Bestandteilen, darunter:

Jedes meilenstein des Projekts wird als ein Knoten im Netzdiagramm dargestellt Aufgaben, die jeden Meilenstein verbinden, werden als Pfeile dargestellt Pfeile dienen auch als Abhängigkeiten die zeigen, welche Meilensteine abgeschlossen sein müssen, bevor andere erreicht werden können Jeder Pfeil hat bis zu drei Zeitstempel, um die Aufgabe abzuschließen: optimistische Zeit, pessimistische Zeit und wahrscheinlichste Zeit

Klingt ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen erhält man durch die Addition aller Zeitstempel eine geschätzte Abschlußzeit neben der Übersicht über den Projekt Flow.

Denken Sie daran, dass dies alles von der Komplexität Ihres Projekts abhängt. Es kann sein, dass Sie mehrere Wege zum Abschluss benötigen. Wenn Sie zum Beispiel eine Softwareplattform entwickeln, muss die Programmierung gleichzeitig mit Tests, Front-End-Design und mehr erfolgen.

Hier kommen PERT-Diagramme ins Spiel mit dem methode des kritischen Pfades im Projektmanagement .

Sehen Sie Ihre Workload anhand der Aufgaben auf dem kritischen Pfad mit einem einzigen Umschalten in ClickUp!

Die Methode des kritischen Pfades hilft Ihnen, nur die notwendigen Aufgaben und den geringsten Zeitaufwand zu sehen, um ein Projekt abzuschließen. Sie hilft Ihnen dabei, die Zeitleiste für Ihr Projekt zu visualisieren, indem sie die unmittelbare Ansicht von allem Überflüssigen befreit.

Vor allem, wenn die Zeit knapp ist, können Sie auf diese Weise die wichtigsten Aufgaben priorisieren, die Sie so schnell wie möglich erledigen müssen, und zusätzliche Aufgaben, die nicht erforderlich sind, um voranzukommen, oder die auf ein späteres Datum verschoben werden können, ohne Ihr Projekt zu beeinträchtigen, umgehen.

Mithilfe Ihres PERT-Diagramms als Planungstool können Sie herausfinden, wie der beste Weg aussieht und wie viel Zeit Sie dafür benötigen, indem Sie die von Ihnen erstellten Zeitleisten verwenden.

Wie sieht ein PERT-Diagramm aus?

An dieser Stelle fragen Sie sich wahrscheinlich, wie ein PERT-Diagramm in Ihrem Unternehmen aussehen könnte projektmanagement Workflow . In seiner einfachsten Form sieht ein PERT-Diagramm zur Bestimmung des kritischen Pfades eines Projektes etwa so aus:

/via_ Lucidchart Denken Sie an "Diagramm", wenn Sie an ein PERT-Diagramm denken, und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Entwickeln Sie den Flow der wichtigsten Aufgaben in Ihrem Projekt, indem Sie sie mit Hilfe von PERT-ähnlichen Features, die in allen Arten von Projektmanagement-Software zu finden sind, miteinander verbinden. Dazu gehören beispielsweise Diagrammvorlagen, Mindmap-Tools oder sogar digitale Whiteboards die Ihnen helfen, Ihren Workflow optimal zu gestalten.

zeichnen Sie Verbindungen zwischen Formen, Aufgaben, Notizen und Dokumenten, um Ihr perfektes PERT-Diagramm mit Features wie ClickUp Whiteboards oder Mind Maps zu erstellen

Die Vor- und Nachteile von PERT-Diagrammen im Projektmanagement

Es gibt keine Einheitslösung für das Management eines Projekts. Das PERT-Diagramm mag wie die ideale Lösung für Ihr Team klingen, und obwohl niemand PERT perfekt ist, ist es wichtig, die Stärken und Schwächen jeder Methode zu kennen, bevor man sich kopfüber in sie stürzt.

Zuerst die guten Dinge. 🥰

Was sind die Vorteile der Verwendung von PERT-Diagrammen? Sie können:

Die für jede Aufgabe benötigte Zeit vorhersagen, nachverfolgen und überprüfen

Hinzufügenpufferzeit für die Umverteilung von Ressourcen auf kritischere Aufgaben während der Arbeit

Was-wäre-wenn-Analysen durchführen, um zu sehen, wie sich ein Projekt verändert, wenn Sie eine Aufgabe hinzufügen oder die Dauer einer anderen ändern

Identifizieren Sie sich wiederholende Aktionen in der Reihenfolgeihr Projektmanagement zu skalieren im Laufe der Zeit

Passen Sie das Projekt im Laufe der Zeit an - vor allem, wenn Sie eine Verschiebung auf Ihrem kritischen Pfad feststellen

Klingt ziemlich gut, oder? PERT-Diagramme sind nicht umsonst so beliebt.

Dennoch ist es wichtig, auch die Schwachstellen zu kennen:

Die Zeitleisten für die einzelnen Aufgaben sind subjektiv. Wenn Sie die Dauer nicht auf der Grundlage von Erfahrungen aus früheren Projekten oder realistischen Erwartungen festlegen, könnten Sie das Team versehentlich zum Scheitern verurteilen

Wenn Sie sich zu sehr auf den kritischen Pfad konzentrieren, können wichtige sekundäre Aufgaben, die ebenfalls zum Erfolg des Projekts beitragen können, zu kurz kommen

PERT-Diagramme sind in der Regel schwierig einzustellen und müssen häufig aktualisiert werden. Der Prozess an sich kann zeitaufwändig sein, und da sich der kritische Pfad oft ändert, sind PERT-Diagramme schnell veraltet

Die Zeitleiste ist zwar wichtig, aber auch die Kosten und Ressourcen, die für jede Aufgabe erforderlich sind. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Team nicht überlasten oder das Budget überschreiten, indem Sie Ihr PERT-Diagramm über alles andere stellen

Aufgrund dieser Vor- und Nachteile eignen sich PERT-Diagramme hervorragend für einige, aber nicht für alle Aspekte des Projektmanagements. Hier kommen andere tools wie Gantt Diagramme ins Spiel.

beginnen Sie mit_ *PERT Diagramm Vorlagen* _!**_

🔍 Was ist ein Gantt Diagramm?

Ein Gantt-Diagramm ist eine Ansicht eines Projekts auf der Zeitleiste, die jedoch als horizontales Balkendiagramm mit zwei Dimensionen organisiert ist: der Y-Achse und der X-Achse.

Auf der Y-Achse sind die einzelnen mit dem Projekt verbundenen Aufgaben aufgelistet, zusammen mit allen grundlegenden Variablen für jede Aufgabe, wie dem Eigentümer der Aufgabe.

sind die einzelnen mit dem Projekt verbundenen Aufgaben aufgelistet, zusammen mit allen grundlegenden Variablen für jede Aufgabe, wie dem Eigentümer der Aufgabe. Die X-Achse zeigt eine Zeitleiste oder eine Ansicht des Kalenders, manchmal unterteilt in Tage, Wochen oder Monate, um die gesamte voraussichtliche Dauer eines Projekts zu erfassen.

Jede Leiste in Ihrem Diagramm steht für eine einzelne Aufgabe. Er zeigt an, wann diese Aufgabe beginnt und erstreckt sich entlang der Zeitleiste, um zu zeigen, wann sie abgeschlossen sein muss. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit für Projektmanager und andere Teammitglieder, den Überblick über laufende, anstehende und überfällige Aufgaben zu behalten.

Über diese beiden grundlegenden Dimensionen hinaus, Gantt Diagramm Abhängigkeiten zeigen Aufgaben an, die erst begonnen oder abgeschlossen werden können, wenn andere zuerst erledigt sind. Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben kommen in jedem Projekt vor, daher ist es wichtig, sie im Auge zu behalten. Es wird immer Situationen geben, in denen eine Aufgabe darauf wartet, dass eine andere fertiggestellt wird, eine andere blockiert oder mit anderen Aufgaben verknüpft ist, die zur gleichen Zeit stattfinden.

Die Einfachheit der Gantt Diagramme hat sie zu einem der beliebtesten Diagramme gemacht methoden des Projektmanagements verfügbar. Sie können finden Gantt Diagramm Anwendungsfälle vom Bauwesen bis zur Planung von Ereignissen, Marketing, Bildung und mehr. Ihr Gantt Diagramm könnte in etwa so aussehen:

mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie Aufgaben aus Ihrer Liste sofort in ein einfaches Gantt-Diagramm übertragen

Die Vor- und Nachteile eines Gantt Diagramms für Ihr Projekt

Gantt Diagramme sind nicht umsonst so beliebt. Projektmanager aller Branchen verlassen sich auf ihre Schlüsselvorteile:

Gantt-Diagramme sind leicht zu lesen und bieten eine Menge Transparenz, was für die Mitglieder des Teams von großem Vorteil ist,funktionsübergreifende Teamsund Stakeholder gleichermaßen

Sie sind flexibel! Sie können die Fälligkeitsdaten der einzelnen Aufgaben leicht aktualisieren

Gantt Diagramme enthalten wichtige Informationen wie Fristen, Abhängigkeiten, und manchmal,meilensteine des Projekts auf einen Blick leicht zu visualisieren

Sie können sie in mehrere Abschnitte unterteilen, um vielschichtige Projekte in verdaulichen Häppchen zu verwalten

Die Wahl eines Gantt Diagramms führt jedoch nicht auf magische Weise zum Erfolg des Projekts. Wie bei jedem anderen Tool müssen Sie sich auch bei dieser Planungsmethode mit einigen potenziellen Nachteilen auseinandersetzen:

Gantt Diagramme könnten für Sie zu simpel sein. Vor allem bei komplexen Projekten oder Aufgaben suchen Projektmanager möglicherweise nach mehr Details als nur Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und Zeitleisten

Einige Gantt Diagramme verfügen nicht über hierarchische Komponenten, was die Priorisierung von Aufgaben erschweren kann

Besonders bei großen Projekten mit vielen Aufgaben können Gantt Diagramme groß werden und es ist fast unmöglich, sie in einer einzigen Übersicht darzustellen

Wie bei PERT-Diagrammen werden die Zeiten für das Abschließen von Aufgaben in Gantt-Diagrammen geschätzt. Ihre Genauigkeit hängt ganz von der Person ab, die das Gantt Diagramm erstellt, und kann irreführend sein, wenn sie ungenau ist

Gantt Diagramme haben nur begrenzte Möglichkeiten, Pufferzeiten für einzelne Aufgaben oder einen kritischen Pfad zum Abschluss des Projekts anzuzeigen

🥊 Der ultimative Wettstreit: PERT vs. Gantt Diagramme

Wie soll man sich also entscheiden?

Dieses Diagramm zeigt die Vor- und Nachteile beider Arten des Projektmanagements auf und hilft Ihnen, die beste Entscheidung für Ihr Team zu treffen:

Natürlich ist jede Situation anders. Selbst bei einem direkten Vergleich gibt es noch andere Faktoren zu berücksichtigen - und es gibt viele Situationen, in denen sowohl ein PERT-Diagramm als auch ein Gantt-Diagramm sinnvoll sind.

Da die beiden Diagramme sehr unterschiedlich sind, können die kombinierten Informationen aus dem PERT- und dem Gantt-Diagramm einen großen Teil der Transparenz und des Managements Ihres Planungsprozesses erledigen.

Wie Sie Ihr eigenes Gantt- und PERT-Diagramm erstellen

Der letzte Schritt des Prozesses ist einfach: aus dem Was und Warum wird das Wie.

Während Gantt Diagramme traditionell in Tabellenkalkulationen erstellt wurden, gibt es heute eine Vielzahl von anderen dynamische Gantt Diagramm Software Optionen um den Prozess reibungsloser, visueller, benutzerfreundlicher und umsetzbarer zu gestalten.

Unabhängig von Ihrem free project management tool die gleichen Prinzipien, die Sie hier sehen, lassen sich auch auf andere Bereiche anwenden! Nutzen Sie diese Anleitung, um Ihre eigenen Diagramme zu erstellen, basierend auf den Tools, die Sie bereits haben.

Sie sollten nur wissen, dass ClickUp alle intuitiven Features bietet, die Sie für die Erstellung von Gantt- und PERT-Diagrammen benötigen kostenlos, für immer . 😉

Gantt-Ansicht, Mindmaps und ClickUp Whiteboards haben Einzug in den Chat gehalten

Aber zuerst, was ist ClickUp ?

laden Sie ClickUp kostenlos herunter und greifen Sie mit jedem Gerät auf Ihre Arbeit zu - jederzeit

ClickUp ist eine All-in-One App für Produktivität, mit der Sie alles verwalten können - von Ihren täglichen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten und sogar den gesamten Workflow Ihres Geschäfts. ClickUp wurde für Teams jeder Größe und in allen Branchen entwickelt und bietet eine Vielzahl anpassbarer Features und über 15 Möglichkeiten zur Ansicht Ihrer Arbeit , einschließlich ClickUp's Gantt-Ansicht , PERT Diagramm-ähnliche Mindmaps und ein kollaboratives Whiteboard-Tool.

Nachdem wir das nun hinter uns gebracht haben, kommen wir zu den guten Dingen - den Gantt Diagrammen!

Da es bei ClickUp darum geht, Prozesse zu optimieren und Zeit zu sparen, werden viele Arbeiten, die Sie normalerweise manuell erledigen müssten, um Gantt- und PERT-Diagramme auf dem neuesten Stand zu halten, in dieser Plattform automatisiert. Wir zeigen es Ihnen 🙂

Ihre Zeitleiste nimmt Form an, während Sie die Aufgaben in Ihrem Projekt skizzieren. Und um ein Gantt Diagramm in ClickUp zu erstellen, ist dies Ihr erster und wichtigster Schritt. Bei jeder Projektmanagement-Software - auch bei ClickUp - beginnt man am besten mit einer Listenansicht.

Dies ist ein einfacher, vertikaler Stapel mit allem, was Sie vorhaben. Ähnlich einer Liste für Lebensmittelgeschäfte. Aber das Tolle an ClickUp ist, dass Sie einfach von der Listenansicht zur Gantt-Ansicht wechseln können, um die Informationen, die Sie suchen, zu priorisieren.

erstellen Sie Ihr eigenes Gantt-Diagramm und passen Sie an, wie Sie Ihre Arbeit visualisieren, indem Sie zwischen verschiedenen Ansichten in ClickUp_ klicken

Wenn Sie Details wie Unteraufgaben, Start- und Fälligkeitsdaten eingeben und Aufgaben mit benutzerdefinierten Status aktualisieren, zeigt Ihr Gantt-Diagramm automatisch mit jedem Blick mehr Informationen an. Fügen Sie hinzu abhängigkeiten zu Ihren einzelnen Aufgaben, um den Flow des Projekts zu erstellen.

zeigen Sie, wie eine Aufgabe von einer anderen abhängt, indem Sie eine Verbindung zwischen ihnen in Ihrem Gantt Diagramm in ClickUp zeichnen

Die meisten traditionellen Gantt Diagramme wären an diesem Punkt fertig, aber wir fangen gerade erst an.

Erinnern Sie sich an die Unfähigkeit, die Pufferzeit oder einen kritischen Pfad zu finden, wenn Sie ein typisches Gantt-Diagramm verwenden? Das muss nicht so sein. Verwenden Sie einfach ClickUp's optionen zur Berechnung des kritischen Pfades und der Pufferzeit in der Ansicht Ihres Gantt-Diagramms, um beides automatisch zu berechnen.

einer der Vorteile von Projektmanagement-Software wie ClickUp ist die Möglichkeit, den kritischen Pfad und die Pufferzeit mit einem einfachen Umschaltvorgang zu berechnen

Und schon haben Sie Ihr ganz eigenes Gantt Diagramm! Da es in ClickUp integriert ist, ist es bereits mit Ihrem Workflow verbunden, und alle Anpassungen des Fortschritts oder der Zeit für die Aufgabe werden automatisch aktualisiert und sind auf den ersten Blick ersichtlich.

Mit den verschiedenen Vorlagen für Gantt Diagramme können Sie sich das Setup ersparen:

PERT-Diagramme sind etwas komplexer, aber mit Ihrem bereits in ClickUp erstellten Gantt-Diagramm können Sie einfach mit der Diagrammerstellung beginnen ihr PERT mit zwei wichtigen Features. ClickUp Mindmaps können Sie ein Netzwerkdiagramm erstellen, das den Flow Ihres Projekts skizziert und viele der gleichen Vorteile wie die meisten PERT-Diagramme bietet.

zeigen Sie, wie sich Ihr Workflow von einer Phase zur nächsten bewegt, mit hochgradig visuellen Diagrammfunktionen wie ClickUp Mind Maps Whiteboards in ClickUp ermöglichen es Ihnen, eigene Diagramme jeglicher Art zu erstellen, einschließlich PERT-Diagramme! Fügen Sie Formen hinzu, die Sie direkt in ClickUp Aufgaben umwandeln können, und zeichnen Sie Verbindungen zwischen ihnen, um den Flow der Arbeit einfach darzustellen.

bringen Sie Ihr PERT-Diagramm einen Schritt weiter mit Notizen, Aufgaben, Dokumenten und Zeichnungen, die Sie mit ClickUp Whiteboards direkt mit Ihrem Workflow verbinden und so schnell wie möglich umsetzen können

profi-Tipp:_ ClickUp bietet eine Vielzahl von Vorlagen für den Einstieg in die Nutzung beider tools- und Gantt-Ansicht -für jede Erfahrungsstufe.

bringen Sie ein wenig Struktur in Ihre endlose Leinwand mit einer der neun Vorlagen von ClickUp, die speziell für Whiteboards entwickelt wurden

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie PERT-Diagramme mit ClickUp Mindmaps und Whiteboards ist leicht zu verstehen, erfordert aber etwas mehr Kreativität als ein einfaches Umschalten zur Erstellung eines Gantt-Diagramms in der Plattform. Aber genau hier kommt die wahre Stärke der PERT-Diagramme ins Spiel.

Mit den Features Mindmaps und Whiteboard können Sie die Vorteile von PERT-Diagrammen nutzen und sie automatisch mit Ihrem Workflow verbinden. Einfach gesagt: Die Idee hinter diesen Features ist, dass Sie Ihre Ideen schneller und einfacher umsetzen können - und wer liebt nicht einen rationalisierten Prozess? 😍

Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit ClickUp anzufangen.

Machen Sie Ihren Projektplanungsprozess einfacher, visueller und transparenter mit automatisierten Gantt- und PERT-Diagrammen in ClickUp.

