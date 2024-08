10 beste kostenlose Gantt Chart Software für Mac in 2024

Gantt Diagramme sind ideal für das Projektmanagement, da sie einen visuellen Überblick über die Zeitleiste und den Umfang eines Projekts bieten. Sie machen es einfach abzuschätzen zeitleisten für Projekte und ermitteln Sie mögliche Engpässe in Ihrem Workflow.

Und wenn sie eingebettet sind in projektmanagement-Software können Gantt-Diagramme mit Aufgaben und Mitarbeitern verknüpft werden, verwandte Aufgaben bei Terminänderungen verschoben werden und der Fortschritt eines Projekts in Echtzeit angezeigt werden.

Leider sind viele Gantt Diagramm Software funktionieren nur (oder besser) auf Windows-Systemen. Aber wenn Sie ein Mac-Benutzer sind, machen Sie sich keine Sorgen - es gibt Tools, die auf Ihrem Gerät funktionieren. In dieser Liste mit 10 Gantt-Diagrammen für Mac-Benutzer finden Sie weitere Informationen.

Worauf sollten Sie bei einer Gantt Diagramm Software für Mac achten?

Achten Sie bei der Auswahl einer Gantt Diagramm Software für Mac auf die folgenden Features:

Benutzeroberfläche: Eine Benutzeroberfläche sollte einfach zu bedienen und verständlich sein. Sie sollte den Zugang zu allen Features, die Sie benötigen, erleichtern Automatisierung: Sie sollten in der Lage sein, Routineschritte und einfache Workflows zu automatisieren, um Zeit zu sparen, die Sie fürgantt Diagramme zu erstellen3. Zusammenarbeit: Gantt-Diagramme sollten die Zusammenarbeit erleichtern, indem sie es den Mitgliedern des Teams ermöglichen, Aufgaben zuzuweisen, einzusehen und zu kommentieren Leistungsüberwachung: Die Leistungsüberwachung ist ein Muss für jede Gantt Diagramm Software. Mit diesem Feature können Sie den Fortschritt verschiedener Aufgaben nachverfolgen und analysieren, wie sie sich auf diezeitleiste für das gesamte Projekt Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die 10 besten tools zur Erstellung von Gantt Diagrammen auf einem Mac.

Die 10 beste Gantt Diagramm Software für Macs

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Produktivitätspaket mit einer Gantt-Diagramm-Ansicht für das Projektmanagement. Es lässt Gantt Diagramme mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und anpassbaren Elementen schön aussehen.

Wie der Rest der Plattform, ClickUp's Gantt Diagramm tool für Mac ist sehr benutzerfreundlich und bietet eine reaktionsschnelle Drag-and-Drop-Oberfläche sowie Support für die gleichzeitige Arbeit mehrerer Mitarbeiter am selben Diagramm.

Erkunden Sie unser Gantt Diagramm tool durch clickUp für MacOS herunterladen und beginnen Sie mit diesem einfache Gantt-Vorlage .

ClickUp beste Features

Automatische Erkennung potenzieller Engpässe durch intelligente Nachverfolgung kritischer Pfade

Dynamische Ansicht der Zeitleiste, einschließlich automatischer Neuplanung aller verknüpften Aufgaben, wenn Sie eine Aufgabe verschieben mitabhängigkeiten* Sortierung mit einem Klick nach Fälligkeitsdatum, Priorität, Mitarbeitern, Erstellungsdatum und anderen Sortieroptionen

Nachverfolgung des Projektfortschritts in Echtzeit mit dynamischen Fortschrittsanteilen

Ansicht aller laufenden Projekte aus der Vogelperspektive in einem Gantt-Diagramm mit klarer Farbcodierung

Responsive Drag-and-Drop-Schnittstelle für mehrere Mitarbeiter, um Änderungen am Diagramm vorzunehmen

ClickUp Limitierungen

Benutzer des kostenlosen Plans können keine Gantt Diagramme als PDF oder PNG Dateien exportieren

Neue Benutzer könnten mit dem Ausmaß der Anpassungsmöglichkeiten überfordert sein (was Sie durch folgende Maßnahmen abmildern können mit Gantt Diagramm Vorlagen beginnen und nicht mit einer leeren Leinwand)

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Die Besten insgesamt projekt-Management-Software für Mac für eine breitere Übersicht über Ihre Möglichkeiten!_

2. Toggl Plan

über TogglToggl Plan ist ein Tool für die Planung und das Management von Projekten, das eine Gantt-Ansicht bietet. Sie können Gantt-Diagramme für jedes beliebige Projekt erstellen und den Status der Aufgaben und des Fortschritts einfach einsehen. Toggl dient auch als Team Kalender und Projekt Planer.

Wenn Sie sich nach der Lektüre der Features und Limits von Toggl Plan nicht sicher sind, ob Sie es ausprobieren möchten, sehen Sie sich diese Liste von Toggl-Alternativen an.

Toggl Plan beste Features

Die segmentierte Gantt-Ansicht macht es einfachlangzeit-Aufgaben zu identifizieren* Hinzufügen von Kontext durch Anhänge, Kommentare und Checklisten

Responsives Design sorgt dafür, dass sich das Diagramm bei der Größenänderung von Fenstern selbst anpasst

Integrationen mit gängigen Apps wie Asana, Trello, Jira, Zendesk und Basecamp

Toggl Plan Beschränkungen

Es kann nur ein Anhang pro Aufgabe hinzugefügt werden

Sie können "erledigte" Aufgaben nicht ausblenden, es sei denn, Sie haben den teureren Business-Plan

Toggl Plan Preise

Gratis Testversion

Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

_Bonus: **Zu erledigen-Liste Apps für Mac

3. TeamGantt

über TeamGantt TeamGantt ist eine leistungsstarke Gantt Diagramm Software für Macs mit einer gut aussehenden Benutzeroberfläche und einem Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit im Team. Es enthält Features wie aufgabenspezifische Chats, automatisierte Aufgaben und projektplanung und eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche.

TeamGantt beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit, unabhängig davon, wie viele Personen an dem Projekt beteiligt sind

Schöne farbcodierte Gantt Diagramme und Zeitleisten

Drag-and-Drop-Schnittstelle für die einfache Neuplanung von Aufgaben

Automatisierte Planung von Aufgaben zur Zeitersparnis (keine manuelle Anpassung von Fälligkeitsdaten erforderlich)

TeamGantt Beschränkungen

Manchmal langsam beim Laden

Geringfügige, gelegentliche Fehler wie z.B. nicht angezeigte Meilensteine (Sehen Sie sich das an*TeamGantt Alternativen*!)

TeamGantt Preise

Free

Lite: $24/Monat pro Manager + 5 Mitarbeiter pro Manager

$24/Monat pro Manager + 5 Mitarbeiter pro Manager Pro: $59/Monat pro Benutzer + unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern

$59/Monat pro Benutzer + unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer + unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

4.8/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

_Bonus: **Software für das Projektmanagement im Bauwesen für Mac

4. Smartsheet

über SmartsheetSmartsheet ist eine beliebte Gantt Diagramm Software für Mac Benutzer. Es bietet Features wie Abhängigkeiten von Aufgaben, Zeitleisten mit Drag-and-Drop-Steuerung und automatische Benachrichtigungen, die Ihnen helfen, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen. Smartsheet unterstützt auch die Zusammenarbeit mit mehreren Beteiligten für eine effizientere Kommunikation und eine einfachere Aufgabenzuweisung.

Beachten Sie, dass viele Konkurrenten ähnliche Features anbieten, also achten Sie auf smartsheet mit alternativer Software vergleichen bevor Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden.

Smartsheet beste Features

Granulare Kontrolle über Zugriffsberechtigungen, Sicherheit und Datenmanagement

Änderungen und Aktualisierungen in Echtzeit, um alle Mitglieder des Teams auf dem Laufenden zu halten

Automatisierung von Workflows, wie z. B. wiederkehrende Feedback-Anfragen in vordefinierten Intervallen

Verfügt über eine aktive Gemeinschaft von Benutzern, die Best Practices und softwarebezogene Lösungen freigeben

Smartsheet Limitierungen

Limitierte Formatierungsmöglichkeiten

Einige Benutzer finden, dass die Software bei mehreren Unterebenen für Aufgaben unhandlich werden kann

Smartsheet Preise

Free

Pro: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Business: $32/Monat pro Benutzer

$32/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (9,000+ Bewertungen)

4.4/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

5. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamarbeit ist eine Projektmanagement-Plattform mit einem Gantt Diagramm tool für Mac. Damit können Sie mehrere Projekte nachverfolgen und gleichzeitig mit Ihren Teammitgliedern an demselben Diagramm arbeiten.

Außerdem bietet es einen Bereich von tools für die Berichterstellung zur Messung der Leistung eines Projekts.

Teamwork beste Features

Abhängigkeiten von Aufgaben zur schnellen Ermittlung von Engpässen

Einstellen der Priorität von Aufgaben, damit sich das Team auf die wichtigste Arbeit konzentrieren kann

Ausgewogene Funktionen und Benutzerfreundlichkeit

Lässt sich mit Software integrieren, die häufig von virtuellen Teams verwendet wird, z. B. Google Workspace, Databox, Toggl Track und verschiedene Tools für Entwickler, Buchhaltung und Marketing

Teamwork Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Features

Teurer als die meisten Tools auf dieser Liste

Preise für Teamwork

Free

Starter: $8.99/Benutzer pro Monat

$8.99/Benutzer pro Monat Ausliefern: $13.99/Benutzer pro Monat

$13.99/Benutzer pro Monat Erweitern: $24.99/Benutzer pro Monat

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

6. Monday.com

über Monday.comMonday.de ist ein "Arbeits-OS", das Ihnen helfen soll, Ihre Arbeitsabläufe und Apps zu rationalisieren. Neben einem Feature für Gantt-Diagramme bietet Monday auch Projektübersichten sowie Dashboard- und Kanban-Ansichten.

Sie können die Workloads der einzelnen Mitglieder Ihres Teams im Auge behalten, um die Arbeit gleichmäßig auf alle zu verteilen.

Wie jede Software hat auch Monday seine Grenzen. Wir haben eine Liste zusammengestellt mit Monday Alternativen um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, ob dies die richtige Software für Sie ist.

Monday beste Features

Ein wartungsarmes Tool für Aufgaben- und Projektmanagement

Unterstützt schnelle, nahtlose Importe vonExcel-Arbeitsblättern (CSV-Dateien) und wandelt sie in Smart Boards um, die als Gantt-Diagramme angesehen werden können

Einfach einzurichtende Automatisierungen zur Beseitigung sich wiederholender, manueller Aufgaben

Integriert Tools für Zusammenarbeit, Produktivität und Design

Monday Limits

Keine leistungsstarken Funktionen für die Abhängigkeit von Aufgaben

Keine Option für die Zuweisung von Kommentaren zu Gantt Diagrammen an Teammitglieder

Monday Preise

Free

Basic: $8/Benutzer pro Monat

$8/Benutzer pro Monat Standard: $10/Benutzer pro Monat

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

7. SmartDraw

Pert Diagramm Beispiel von SmartDraw SmartDraw ist eine Gantt-Diagramm- und Diagrammsoftware für Mac-Geräte. Es ist ideal für hochtechnische Anwendungsfälle wie Ingenieure und app-Entwicklung .

Darüber hinaus finden viele Benutzer, dass es für Unternehmen geeignet ist, da es Tausenden von Benutzern innerhalb eines Unternehmens ein Single Sign-On bieten kann.

SmartDraw beste Features

Verfügt über eine intelligente Formatierungs-Engine, die Sie bei der Erstellung Ihrer Diagramme unterstützt

Vorlagen für über 70 visuelle Formate, einschließlich Gantt-Diagramme

Integriert sich in MS Office, G Suite, Jira und mehr

Importiert Visio und Lucidchart-Dateien

SmartDraw Beschränkungen

Software stürzt gelegentlich ab

Einige Benutzer finden die Navigation verwirrend

SmartDraw Preise

Einzelner Benutzer: $9,95 pro Monat, jährliche Abrechnung

$9,95 pro Monat, jährliche Abrechnung 5+ Benutzer: $5.95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

8. GanttPRO

über GanttPRO GanttPRO unterscheidet sich von vielen Optionen auf dieser Liste, weil es ein Projektmanagement tool ist, das auf Gantt Diagrammen basiert. Kein Schnickschnack - Sie planen, schätzen und verfolgen die Arbeit mithilfe von Gantt Diagrammen, schlicht und einfach. Dank dieses Schwerpunkts ist GanttPRO für viele Benutzer leicht zu erlernen und zu verwenden.

GanttPRO beste Features

Gruppierung von Aufgaben, Unteraufgaben und Meilensteinen innerhalb eines Projekts

Nützlich für das Ressourcenmanagement: Berechnet automatisch die Kosten für Aufgaben und Projekte auf der Grundlage der mit den Aufgaben verknüpften Ressourcen und der Kosten pro Stunde

Verfügt über separate Workspaces für persönliche und Team Diagramme

Gibt Ihnen die Möglichkeit, Teammitgliedern Ansichts- und Bearbeitungsberechtigungen zu erteilen

GanttPRO Beschränkungen

In der kostenlosen Version platziert die Software ein Wasserzeichen auf den exportierten Diagrammen

Keine flüssige Darstellung beim Vergrößern und Verkleinern und bei der Verwendung des Schiebereglers

GanttPRO Preise

Kostenlose Testversion

Basic: $7.99/Benutzer pro Monat

$7.99/Benutzer pro Monat Pro: $12.99/Benutzer pro Monat

$12.99/Benutzer pro Monat Business: $19.99/Benutzer pro Monat

$19.99/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

9. nTask

über nTask nAufgabe ist eine Projektmanagement-Software mit interaktiven Gantt-Diagrammen. Es ist nützlich für die Priorisierung von Aufgaben, das Risikomanagement und die Nachverfolgung von Fortschritten. Das Gantt-Diagramm-Tool von nTask ist in den Rest der Plattform integriert, was bedeutet, dass Sie Projekt-Infos aus verschiedenen Ansichten und Dashboards in Ihr Diagramm ziehen können.

nTask beste Features

Sendet Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn der Status eines Projekts aktualisiert wird

Ermöglicht die Zuweisung von Problemen und Risiken an Teammitglieder, ohne die Ansicht des Gantt-Diagramms zu verlassen

Zeigt verknüpfte Unteraufgaben mit einem einzigen Dropdown-Klick der übergeordneten Aufgaben an

Lässt sich mit Hunderten von Programmen integrieren, darunter Kalender, Tabellenkalkulationen, Cloud-Speicher und Kommunikations-Apps wie Slack

nTask Beschränkungen

Das Laden von Projekten, Diagrammen und Abfrageergebnissen kann langsam sein

Gantt Diagramme sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar

nTask Preise

Free

Premium: $4 pro Monat für 1 Benutzer (gestaffelte Preise je nach Nummer der Benutzer)

$4 pro Monat für 1 Benutzer (gestaffelte Preise je nach Nummer der Benutzer) Business: $12 pro Monat für 1 Benutzer (Preisstaffelung abhängig von der Nummer des Benutzers)

$12 pro Monat für 1 Benutzer (Preisstaffelung abhängig von der Nummer des Benutzers) Enterprise: Kontakt für Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (17 Bewertungen)

4.4/5 (17 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

_Daten visualisieren mit *Mac Flussdiagramme* !

10. Arbeitsbereich

über Workzone Arbeitsbereich ist eine Projektmanagement-Software, die für ihren unterstützenden Kundendienst und ihre übersichtliche Benutzeroberfläche bekannt ist. Trotz des großen Funktionsumfangs ist sie leicht zu erlernen, vor allem dank der vom Workzone Team bereitgestellten Tutorials.

Workzone beste Features

Das Workzone Team bietet unbegrenzte Schulungen und Support für Kunden

Ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, so dass Sie Workflows und Diagramme erstellen können, die zu Ihrer Arbeit passen

Viele Rezensenten berichten, dass sie schnelle und freundliche Antworten vom Kundensupport-Team erhalten haben

Ermöglicht das Erstellen persönlicher Listen und die Einstellung automatischer Erinnerungen per E-Mail

Workzone-Beschränkungen

Nur der Enterprise-Plan verfügt über eine Funktion für kritische Pfade

Einige Benutzer finden es schwierig, Vorlagen zu erstellen und zu benutzerdefinieren

Workzone Preise

Keine kostenlose Testversion

Team: $24/Benutzer pro Monat

$24/Benutzer pro Monat Professionell: 34 $/Benutzer pro Monat

34 $/Benutzer pro Monat Enterprise: $43/Benutzer pro Monat

Workzone Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (50 Bewertungen)

4.3/5 (50 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Erhalten Sie entscheidende Einblicke mit der besten Gantt Diagramm Software für Mac

Gantt Diagramme geben Ihnen Einblicke, die eine einfache Zeitleiste oder sogar eine Kanban Board nicht kann. Sie zeigen Ihnen, welche Aufgaben zu welchem Zeitpunkt während der Dauer eines Projekts anfallen werden, und helfen Ihnen, Ihre Ressourcen effektiver zu planen, zu priorisieren und zu verwalten. Sie helfen Ihnen, mögliche Verzögerungen zu erkennen und zu beheben, bevor sie eintreten.

Mit der richtigen Software können Sie den Wert maximieren, den Sie aus Gantt Diagramme . Erstellen Sie im Handumdrehen Gantt Diagramme für Mac mit erstellen eines kostenlosen Workspace auf ClickUp .