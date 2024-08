10 beste Zeiterfassungssoftware für Mac-Benutzer im Jahr 2024

Fragen Sie sich, wo der Tag geblieben ist, wenn Sie sich abends endlich ausloggen? Egal, ob Sie versuchen, die Uhr zu zähmen oder zu einem Kraftwerk der Produktivität zu werden, software zur Zeiterfassung hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihren Tag zu behalten und jede abrechenbare Minute zuzuordnen.

Die Nachverfolgung der Zeit muss kein invasiver oder umständlicher Prozess sein. Mit der heutigen Software zur Zeiterfassung für Mac können Sie ganz einfach sehen, wo Ihre Zeit geblieben ist, und Ihren Aufwand auf die Bereiche konzentrieren, in denen Sie ihn am dringendsten benötigen.

Schauen wir uns die besten Apps für die Zeiterfassung an und finden Sie diejenige, mit der Sie Ihre Zeit am besten nachverfolgen können, ohne dass Ihr Arbeitstag dadurch beeinträchtigt wird. Mit einigen dieser Optionen macht die Zeiterfassung sogar Spaß!

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Zeiterfassung für Mac achten?

Auf der Suche nach der besten App für die Zeiterfassung sollten Sie einige wichtige Dinge beachten. Diese Faktoren sorgen dafür, dass die Zeiterfassung weniger mühsam ist und sich nahtlos in den Arbeitsalltag einfügt.

Einfachheit: Suchen Sie nach intuitiven und leicht zu navigierenden Benutzeroberflächen, die die Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden mühelos machen. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie es zu erledigen (und zwar konsequent), wenn es eine einfache Ergänzung Ihrer täglichen Routine ist

Suchen Sie nach intuitiven und leicht zu navigierenden Benutzeroberflächen, die die Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden mühelos machen. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie es zu erledigen (und zwar konsequent), wenn es eine einfache Ergänzung Ihrer täglichen Routine ist Flexibilität: Wählen Sie eine Software, mit der Sie zwischen mehreren Geräten wechseln können. Zum Beispiel können Sie die Nachverfolgung eines Projekts auf Ihrem MacBook beginnen, aber den Timer auf Ihrem iPad oder iPhone anhalten. Ein unverzichtbares Feature für Remote-Mitarbeiter, um die Stunden von überall aus nachverfolgen zu können!

Wählen Sie eine Software, mit der Sie zwischen mehreren Geräten wechseln können. Zum Beispiel können Sie die Nachverfolgung eines Projekts auf Ihrem MacBook beginnen, aber den Timer auf Ihrem iPad oder iPhone anhalten. Ein unverzichtbares Feature für Remote-Mitarbeiter, um die Stunden von überall aus nachverfolgen zu können! Integrationen: Suchen Sie nach Software, die sich mit dem Rest Ihrer technischen Ausrüstung integrieren lässt. Überlegen Sie sich, welche Apps Sie täglich nutzen, z. B. Tools zur Teamverwaltung oder Mitarbeiterüberwachung, und suchen Sie eine App zur Zeiterfassung, die sich in diese integrieren lässt

Suchen Sie nach Software, die sich mit dem Rest Ihrer technischen Ausrüstung integrieren lässt. Überlegen Sie sich, welche Apps Sie täglich nutzen, z. B. Tools zur Teamverwaltung oder Mitarbeiterüberwachung, und suchen Sie eine App zur Zeiterfassung, die sich in diese integrieren lässt Einblicke: Eine aufschlussreiche Berichterstellung macht die Daten Ihrer Zeiterfassung noch nützlicher. Suchen Sie nach einer Software, die Ihre Zeitdaten analysiert und Einblicke bietet, um produktiver zu werden

Eine aufschlussreiche Berichterstellung macht die Daten Ihrer Zeiterfassung noch nützlicher. Suchen Sie nach einer Software, die Ihre Zeitdaten analysiert und Einblicke bietet, um produktiver zu werden Anpassung: Ihre Software zur Zeiterfassung muss für Sie arbeiten und sich an Ihre Arbeit anpassen. Suchen Sie nach Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung von Timern, Erinnerungen und Einstellungen, die sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren lassen

Die 10 besten Apps zur Zeiterfassung für Mac im Jahr 2024

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die sich nahtlos in Ihr Mac-Ökosystem einfügt. Und mit der integrierten kostenlosen Zeiterfassung können Sie ganz einfach zwischen Ihrem Desktop und Ihren Geräten wechseln, um den globalen Timer zu starten und zu stoppen!

Mit einer intuitiven Oberfläche, die die Nachverfolgung Ihrer Projekte vereinfacht, ClickUp's Projekt Zeiterfassung hilft Ihnen, potenzielle Engpässe in Ihrem Arbeitstag zu erkennen und zu vermeiden oder zu sehen, wo mehr Hilfe nötig ist, um eine Aufgabe abzuschließen. Außerdem ist sie unglaublich anpassungsfähig und funktioniert sowohl für Solopreneure als auch für große Unternehmen.

Nutzen Sie die Workload-Ansicht der Plattform, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was die einzelnen Mitglieder des Teams in der nächsten Woche oder im nächsten Monat vorhaben. So können Sie bei Bedarf Ressourcen neu zuweisen und allen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, ohne dass es zu einem gefürchteten Burnout kommt.

Besonders nützlich sind die Features zur Berichterstellung in ClickUp. Sie können Timesheets benutzerdefinieren, Feedback darüber erhalten, wie lange bestimmte Aufgaben dauern, oder nicht fakturierbare Einträge analysieren.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Zeitzuweisung damit Sie mit Ihrem Aufwand für die Zeiterfassung voll durchstarten können. Die vorlage für die Zeiterfassung macht es Ihnen leicht zu sehen, wo Sie Ihre Arbeitszeit verbringen, indem Sie Ihre Zeit vorrangigen Aufgaben zuweisen und Ihre Zeit als Administrator rationalisieren.

ClickUp beste Features

Funktioniert auf all Ihren Geräten, vom Desktop bis zum Handy

Integriert sich mit dem Rest Ihrer technischen Ausstattung

Hilft Ihnen zu sehen, wer verfügbar ist und wer zusätzliche Hilfe braucht

Vorlagen für das Zeitmanagement aufihre Arbeit zu beschleunigen* Verfügt über zahlreiche Features zur Berichterstellung, um die Zeit des Teams durch Analysen zu optimieren

ClickUp Beschränkungen

Einige Ansichten sind auf mobilen Geräten noch nicht verfügbar

Es könnte eine steile Lernkurve geben, wenn Sie tief in die Features der Plattform eintauchen wollen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. RescueTime

Über RescueTime RescueTime ist ein leistungsfähige Steigerung der Produktivität da Sie bei Ablenkungen durch Warnmeldungen aufgefordert werden, sich wieder auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

RescueTime blockiert ablenkende Websites (hallo, soziale Medien), damit Sie mehr Produktivität aus Ihren Konzentrationsstunden herausholen können. Die App läuft diskret im Hintergrund Ihres Geräts, um die in verschiedenen Apps und Websites verbrachte Zeit aufzuzeichnen und Ihnen dann eine Übersicht über Ihren Tag zu geben.

Mit diesem Einblick können Sie Ihren Tag besser planen und Ablenkungen eliminieren, um ihre Zeitmanagement-Fähigkeiten zu verbessern .

RescueTime beste Features

Sitzungen mit Fokus helfen Ihnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, indem sie Benachrichtigungen und ablenkende Websites blockieren

Warnungen informieren Sie, wenn Sie von Ihrer Aufgabe abschweifen und helfen Ihnen, sich neu zu orientieren

Das übersichtliche Dashboard zeigt Ihnen, wo Sie Ihre Zeit verbringen, und gibt Ihnen Tipps zum Aufbau von Konzentration

Leerlaufzeit-Detektor

RescueTime Begrenzungen

Keine Zeiterfassung für Projekte, daher müssen Sie die App mit einer anderen App koppeln, wenn Sie dies benötigen

Preise für RescueTime

Klassische Version monatlich: $12

Klassische Version jährlich: $78

Aktualisierte Version von RescueTime: Preise auf Anfrage

RescueTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (85+ Bewertungen)

4.1/5 (85+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

_Bonus: **Aufgabenmanagement Apps für Mac

3. Tyme

Über Tyme Für eine Zeiterfassung, die speziell für das Mac-Ökosystem entwickelt wurde, ist Tyme eine fantastische Option. Es funktioniert sogar mit Ihrer Apple Watch, um die Zeit unterwegs nachzuverfolgen.

Die App ist sehr benutzerfreundlich und verfügt über eine schlanke Benutzeroberfläche, mit der Sie mehrere Projekte nachverfolgen können.

Außerdem passt sich die Plattform Ihren Bedürfnissen an, so dass Sie die Nachverfolgung Ihrer unternehmerischen oder beratungsstunden oder erhalten Sie einen Einblick in die Arbeit Ihres Teams.

Eine hervorragende Datenvisualisierung gibt Ihnen einen Überblick über Workload, gebuchte Stunden und Einnahmen, sodass Sie leicht erkennen können, wo Ihre Zeit hingeht und wie Sie sie optimieren können.

Tyme beste Features

Speziell für das Mac-Ökosystem entwickelt, einschließlich Apple Watch

Die Zeiterfassung kann gestartet und gestoppt werden, ohne die App zu öffnen

Nette Datenvisualisierungen, die einen Einblick in Produktivität und Workload geben

Tyme Beschränkungen

Sie müssen für alles, was Sie nachverfolgen möchten, Aufgaben erstellen, was für einige Benutzer zeitaufwendig sein kann

Tyme Preise

14-tägige kostenlose Testversion

2,99 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

3,99 $ pro Benutzer und Monat, monatliche Abrechnung

Tyme Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.8/5 (37 Bewertungen)

4. Clockify

Über ClockifyClockify ist eine beliebte Software zur Zeiterfassung für Mac, die von großen Marken wie Amazon, Hewlett Packard und Google genutzt wird. Die Plattform bietet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit, verbindet sich mit verschiedenen Geräten und synchronisiert Daten in einem webbasierten Dashboard.

Nutzen Sie die zahlreichen Features von Clockify zur Zeiterfassung, z. B. einen Kalender, ein Timesheet und eine automatische Zeiterfassung, die die auf verschiedenen Websites und Apps verbrachte Zeit protokolliert. Manager werden die Features zur Berichterstellung lieben, mit denen Sie sehen können, wer an was arbeitet und sogar Projektbudgets schätzen können. Es ist eine gut abgerundete Plattform mit soliden Features für jeden Beobachter.

Clockify beste Features

Mit der Zeiterfassung können Sie einen Timer starten und stoppen oder Stunden manuell protokollieren

Vorlagen ermöglichen es Ihnen, wiederholte Aktivitäten zu laden, um den Administrator zu entlasten

Im Kiosk-Modus können sich mehrere Personen mit einer PIN auf demselben Gerät anmelden

Kostenlose App zur Zeiterfassung

Clockify Beschränkungen

Erweiterte Features sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar, was einige Benutzer dazu zwingen könnte, ein Upgrade durchzuführen oder sich anderweitig umzusehen

Clockify Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Basic : $3.99/pro Benutzer, pro Monat, jährlich abgerechnet

: $3.99/pro Benutzer, pro Monat, jährlich abgerechnet Standard : $5,49/pro Benutzer, pro Monat, jährliche Abrechnung

: $5,49/pro Benutzer, pro Monat, jährliche Abrechnung Pro : $7,99/pro Benutzer, pro Monat, jährliche Abrechnung

: $7,99/pro Benutzer, pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $11,99/pro Benutzer, pro Monat, jährliche Abrechnung

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,600+ Bewertungen)

5. Timemator

Über Timemator Die Timemator-Plattform arbeitet im Hintergrund und erfasst automatisch die Zeit, die Sie mit Ihrem Mac verbringen.

Am Ende des Tages können Sie das Protokoll einsehen und die Zeit mit wenigen Klicks Projekten zuordnen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen auch, Regeln zum Auslösen von Timern zu erstellen, z. B. das Öffnen bestimmter Dateien oder das Starten bestimmter Anwendungen, sodass Sie nicht daran denken müssen, einen Timer zu starten.

Timemator beste Features

Traditionelle Optionen für die Zeiterfassung und automatische Nachverfolgung

Gruppierte Zeiterfassung nach Aufgabe, Projekt, Client oder einer Kombination

Einstellen von Stundensätzen für bestimmte Aufgaben und automatische Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen

Timemator-Einschränkungen

Diese native Mac App funktioniert nicht unter Windows. Wenn Sie also ein Team mit gemischten Plattformen haben, brauchen Sie eine andere Option

Timemator Preise

7,99 $ einmalige Zahlung für iOS

39 $ einmalige Zahlung für Mac (gültig für bis zu zwei Geräte)

Timemator Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.6/5 (15+ Bewertungen)

6. Hubstaff

Über Hubstaff Unsere nächste App zur Nachverfolgung für den Mac ist Hubstaff. Sie fügt die Zeit der Mitarbeiter automatisch zu einer Rechnung hinzu, so dass die Mitarbeiter nicht daran denken müssen, dies später zu erledigen. Erfassen Sie die Zeit nach Aufgabe, Projekt, Arbeitsauftrag, Client oder sogar Speicherort, und erstellen Sie dann Zeitberichte, um die verbrauchte Zeit zu überprüfen.

Die Daten von Hubstaff helfen bei zukünftigen Projektentscheidungen und bei der Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Das Beste daran ist, dass die Plattform auf all Ihren Geräten funktioniert und sich mit nur wenigen Klicks in Ihre anderen bevorzugten Apps integrieren lässt.

Hubstaff beste Features

Timer zum Starten und Stoppen mit einem Klick für eine einfache Zeiterfassung

Automatisierte Timesheets für eine detaillierte Aufschlüsselung der von Ihnen geleisteten Zeit

Die GPS-Zeituhr, die Sie mit einem Geofence versehen können, um sich automatisch ein- und auszustempeln

Hubstaff Limits

Nicht viele benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen Apps für die Zeiterfassung auf dieser Liste

Hubstaff Preise

Desk Free : Free für einen Benutzer

: Free für einen Benutzer Desk Starter : $5,83 pro Benutzer pro Monat, mindestens 2 Benutzer

: $5,83 pro Benutzer pro Monat, mindestens 2 Benutzer Desk Pro : $8,83 pro Benutzer pro Monat, mindestens 2 Benutzer

: $8,83 pro Benutzer pro Monat, mindestens 2 Benutzer Enterprise: Rufen Sie uns an für ein benutzerdefiniertes Angebot

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (420+ Bewertungen)

4.3/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,400+ Bewertungen)

7. Time Doctor

Über Time Doctor Time Doctor bietet eine automatische Zeiterfassung, die im Hintergrund Ihres Mac-Systems läuft und den manuellen Aufwand für die Nachverfolgung überflüssig macht. Die App macht regelmäßig Screenshots des Desktops, während sie die Produktivität überwacht und nach Zeitfressern Ausschau hält.

Durch die Überprüfung der Daten in der App werden Hindernisse und Ablenkungen aufgedeckt, die Sie oder Ihr Team davon abhalten könnten, Ihre Ziele in Sachen Produktivität zu erreichen. Außerdem erhalten Sie robuste Features zur Berichterstellung, Chat-Überwachung und Offline-Zeiterfassung, um sicherzustellen, dass Sie keine Minute verpassen.

Time Doctor beste Features

Automatische Zeiterfassung überwacht Produktivität und Pausenzeiten und erstellt tägliche Berichterstellungen zur Überprüfung durch das Management

Integration in die Gehaltsabrechnung zur Vereinfachung der Berichterstellung und Zahlung

Ermöglicht es Mitarbeitern, ihre Zeitverwendungsstatistiken zu überprüfen und Ablenkungen, die sie von der Arbeit ablenken, zu beseitigen

Time Doctor Limits

Die App arbeitet auf dem Bildschirm und nicht im Hintergrund, was einige Benutzer als störend empfinden könnten

Time Doctor Preise

Basic : $5,90 pro Benutzer und Monat

: $5,90 pro Benutzer und Monat Standard : $8.40 pro Benutzer pro Monat

: $8.40 pro Benutzer pro Monat Premium: $16,70 pro Benutzer pro Monat

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

8. Zeitfalle

Über Zeitsenke Time Sink ist eine weitere Mac-spezifische App, die im Hintergrund läuft, während Sie Ihren Arbeitstag absolvieren. Am Ende des Tages können Sie die Daten von Time Sink überprüfen, um zu sehen, wo Sie Ihre Zeit verbracht und woran Sie gearbeitet haben.

Die App erfasst Informationen darüber, welche Apps Sie wann und wie lange verwendet haben, sodass Sie nicht jedes Mal einen Timer starten und stoppen müssen, wenn Sie eine Aufgabe beginnen oder beenden. Manuelle Timer erfassen die Zeit, die für Offline-Aktivitäten aufgewendet wurde, z. B. für ein Telefonat oder ein Meeting vor Ort. Time Sink deckt alle Bereiche ab.

Time Sink beste Features

Automatische Zeiterfassung, damit Sie nicht bei jeder Aufgabe daran denken müssen, Timer zu starten und zu stoppen

Erstellung von Pools, um Ihre Aktivitäten schnell zu kategorisieren und zu sehen, wie Sie jede Minute Ihres Tages verbracht haben

Berichterstellung zur Ermittlung von Mustern in Ihrer Arbeitszeit über Wochen oder Monate

Time Sink Begrenzungen

Ziemlich limitierte Features für das Projektmanagement

Time Sink Preise

$5 für eine unbegrenzt gültige Lizenz plus mindestens ein Jahr kostenlose Updates

Time Sink Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

9. Bildschirmzeit

Über Apple Wenn Sie eine einfache Zeiterfassung benötigen, gibt es eine Mac Desktop-App namens Screen Time. Verwenden Sie Screen Time, indem Sie sich bei Ihrem Mac-Benutzerkonto anmelden, zu den Systemeinstellungen gehen und in der Seitenleiste auf Screen Time klicken.

Die App verfolgt verschiedene Geräte und zeigt Statistiken zu verschiedenen Apps und Kategorien an. Legen Sie Limits fest, um Ablenkungen zu reduzieren und sich (oder Ihre Kinder) auf dem richtigen Weg zu halten.

Screen Time beste Features

Hilfreich für die Nachverfolgung der Bildschirmzeit in Apps

Praktisch, um Ablenkungen wie unnötige Benachrichtigungen zu eliminieren

Großartig für die Überwachung der Bildschirmzeit auf all Ihren Mac-Geräten

Bildschirmzeit-Begrenzungen

Sehr begrenzte Features, also keine Nachverfolgung von Projekten oder Aufgaben und keine Integration mit anderen Apps zur Produktivität

Die Daten können ungenau sein, da die Nachverfolgung der Zeit nicht ganz klar ist

Preise für Screen Time

Free mit iOS

Screen Time Bewertungen und Rezensionen

K.A

10. Rechtzeitig

Über Rechtzeitig Timely ist eine weitere automatisierte Zeiterfassung für Aufgaben, die hinter den Kulissen Ihres Geräts arbeitet. Es verfolgt, wie viel Zeit Sie mit Apps oder Websites verbringen und liefert dann ein genaues Tagesprotokoll Ihrer Aktivitäten. Dann können Sie Ihre Zeit verschiedenen Projekten zuordnen und sehen, wo und wie Sie Ihren Tag verbracht haben.

Das Programm verfügt über eine sehr benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, so dass Sie es in Sekundenschnelle nutzen können. Im Gegenzug erhalten Sie wertvolles Produktivitäts- und Nutzungsfeedback für sich selbst oder Ihr gesamtes Team.

Timely beste Features

Einfache Integration mit anderen Apps in Ihrem Tech-Stack

Automatische Erstellung von Timesheets und Zeitplänen

Liefert genaue Daten zu Budget und Projektraten

Zeitliche Begrenzungen

Limitierte Kundendienstoptionen

Rechtzeitige Preisgestaltung

Bauen: Beginnt bei $20 pro Monat

Erhöhen: Beginnt bei $30 pro Monat

Erweitern: Beginnt bei $35 pro Monat

Zeitnahe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (650+ Bewertungen)

Mit ClickUp immer auf dem Laufenden bleiben

Egal ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen sind, die Verwaltung zeiterfassung für jedes Projekt kann sich mühsam anfühlen. Das muss es aber nicht sein. Mit ClickUp haben Sie leistungsstarke Tools für die Zeiterfassung zur Hand. Testen Sie es noch heute kostenlos!