20 Gantt-Diagramm-Beispiele für das Projektmanagement

Als Projektmanager ist es für Ihren Erfolg von entscheidender Bedeutung, den Gesamtplan und den Zeitrahmen Ihrer Projekte zu kennen. An dieser Stelle kommen Gantt-Diagramme ins Spiel. Diese wertvollen visuellen Hilfsmittel geben Ihnen einen umfassenden Überblick über den Zeitplan eines Projekts und ermöglichen es Ihnen, Arbeitsabläufe effektiv zu planen, Ressourcen zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen. Die Erstellung des perfekten Gantt-Diagramms kann sich jedoch wie eine Hürde anfühlen, wenn Sie neu in diesem Bereich sind.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine Liste mit 20 Gantt-Diagramm-Beispielen für verschiedene Projekte und Branchen zusammengestellt. Um die Sache noch interessanter zu machen, haben wir unbezahlbare Einblicke eingeflochten, die Ihnen helfen, die Macht der Gantt-Diagramme für Ihre Projektmanagementanforderungen zu nutzen. Schnallen Sie sich also an, während wir die faszinierende Welt der Gantt-Diagramme erkunden und die Türen zu einer schlankeren, transparenteren und besser organisierten Projektmanagementstrategie öffnen.

Was ist ein Gantt-Diagramm?

A traditionelles Gantt-Diagramm kann auf den ersten Blick einschüchternd wirken.

ist es ein _horizontales Balkendiagramm _mit Linien? Ein gestapeltes Balkendiagramm mit Zeit?

Im Grunde ist ein Gantt-Diagramm ein einfacher Projektzeitplan in Form eines Balkendiagramms. Im oberen Teil wird der Zeitrahmen angezeigt, und auf der linken Seite des Diagramms sind die Projektaufgaben und -aktivitäten aufgeführt.

schauen Sie sich unser artikel über Gantt-Diagramme vs. Zeitleisten_ _wenn Sie die Unterschiede wissen wollen.

Der Zweck eines Gantt-Diagramms ist es, Ihnen zu helfen:

Bei der Projektplanung und der Aufgabenplanung

Die Arbeit in Sprints zu planen

Visualisieren Sie, wie sich mehrere Projekte und Aufgaben im Laufe der Zeit entwickeln

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und weisen Sie Aufgaben zu

Vergleichen Sie den geplanten mit dem tatsächlichen Zeitplan

Verfolgen und verwalten Sie Ressourcen,etappenzieleundabhängigkeiten In diesem horizontalen Balkendiagramm können Sie jede einzelne Aufgabe, jedes Ereignis, jedes Ergebnis und jeden Fortschritt in Ihrem Projekt darstellen.

Wer kann am meisten von Gantt-Diagrammen profitieren?

Gantt-Diagramme sind effektive Werkzeuge für projektleiter personalverantwortliche, Teamleiter, CEOs, CTOs, Berater, Geschäftsführer, Marketingteams usw.

Ehrlich gesagt, jeder, der sich ein sofortiges Bild von einem projektzeitplan kann von einem Gantt-Diagramm profitieren.

20 Gantt-Diagramm Beispiele

Hier finden Sie 20 Beispiele für die Verwendung von Gantt-Diagrammen zur Verwaltung von Projekten in verschiedenen Anwendungsfällen.

1. Projektmanagement Gantt-Diagramm

Gantt-Diagramme sind ein Muss für alle Arten von projektleitung . Es kann eine hilfreiche visuelle Darstellung sein, mit der Sie Ihre projektplan und Aktivitäten Tag für Tag.

Das können Sie:

Die Reihenfolge der Aufgaben planen

Planen zeitpläne für das Projektmanagement * Einen Projektzeitplan erstellen

Mehrere Aufgaben zuweisen und Ressourcen verwalten

Abhängigkeiten von Aufgaben grafisch darstellen

Und da alles direkt in das Diagramm eingezeichnet wird, können weder Ihr Team noch kunden müssen Sie nach Projektaktualisierungen fragen .

Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktionen in der ClickUp Simple Gantt Chart Template, um Aufgaben neu zuzuordnen und zu verstehen, wie Aufgaben mit Zielen und Abhängigkeiten verbunden sind

ClickUp's einfache Projektmanagement Gantt Chart Vorlage ist ein visuelles Werkzeug, das Projektmanagern und -teams hilft, Projektzeitpläne, Aufgaben und Abhängigkeiten zu verfolgen.

Diese Vorlage bietet eine einfach zu bedienende Oberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, Aufgaben zu erstellen, sie Teammitgliedern zuzuweisen, Prioritäten zu setzen und Abhängigkeiten hinzuzufügen. Die Benutzer können auch Zeitpläne und Ressourcen nach Bedarf anpassen und erhalten Echtzeit-Updates und -Warnungen, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben. Diese Vorlage herunterladen

2. Gantt-Diagramm Konstruktion

"Das Badezimmer wird in einer Woche fertig sein."

"Die Bauarbeiten werden in 3 Wochen beginnen."

Das haben wir alle schon einmal von einem Bauleiter oder Ingenieur gehört.

Und wenn Sie als Bauleiter über diese Antworten lachen, dann wissen Sie bauprojekte halten oft die Fristen nicht ein.

Zum Glück ist ein einfaches Gantt-Diagramm perfekt für bauprojekte im Zeitplan zu halten und stellt sicher, dass die Mitarbeiter, Kunden und Subunternehmer auf dem Laufenden sind.

Fragen Sie einfach Jennifer Vollbrecht, PMP-zertifizierte Projektmanagerin und Principal Consultant bei JVC. "Wir verwenden Gantt-Diagramme, um kritische Aufgaben hervorzuheben, und einen dreiwöchigen Vorlauf, um die anstehenden Meilensteine in unserem bauprojekten . Gantt-Diagramme eignen sich hervorragend zur Visualisierung der vielen beweglichen Teile und Komponenten während des Baus.

Ich schicke das Gantt-Diagramm an alle projektbeteiligten ein paar Tage vor einem Statusmeeting, damit es überprüft werden kann und jeder zum Meeting kommt, um seine bevorstehenden Aktivitäten zu besprechen."

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, indem Sie dieses einfache Gantt-Diagramm für den Bau verwenden, um Meilensteine zu verfolgen und Projekte pünktlich zu liefern

Überprüfen Sie ClickUp's Bau-Gantt-Diagramm-Vorlage für Ihr nächstes Bauprojekt. Diese Vorlage herunterladen

3. Personalwesen Gantt-Diagramm

Stapel von Lebensläufen durchgehen, sich um die Einarbeitung kümmern, Richtlinien aktualisieren, rationalisierung der Interviewprozesse ... die Arbeit in der Personalabteilung ist keine leichte Aufgabe.

Mit Gantt-Diagrammen können Sie jedoch die meisten Aufgaben bewältigen personalwesen aufgaben mit Leichtigkeit.

Verwenden Sie es zum:

Verfolgen, wie weit Bewerber im Einstellungsprozess fortgeschritten sind

VerfolgenHR KPIs* Vorstellungsgespräche terminieren

Verfolgen von Aktualisierungen und Problemen aktueller Mitarbeiter

Onboarding-Prozesse verwalten

HR-Witze ignorieren (weil wir wissen, dass Sie beim Lesen dieses Artikels eher an sie denken)

Erstellen Sie Ihr eigenes Personalmanagement-Gantt-Diagramm auf ClickUp! Beginnen Sie mit unserem vorlagen für das Personalwesen .

Wirksam unternehmensführung braucht einen sehr, SEHR ausgeklügelten Plan.

Es gibt eine Unternehmensbeschreibung, eine Marktanalyse, wettbewerbsanalyse , Finanzprognosen und vieles mehr.

Es handelt sich eindeutig um eine Fülle von Informationen, die Sie und Ihre potenziellen Investoren schnell überwältigen können.

keine Panik. Lassen Sie uns visualisieren

Mit einem Gantt-Diagramm können Sie strategisch vorgehen:

Projekte und Aufgaben einplanen

Ressourcen verwalten

Meilensteine festlegen, um wichtige Ergebnisse zu definieren

Auf diese Weise können Sie einen richtigen Geschäftsplan erstellen. Ein Fahrplan, der Ihnen Vertrauen in das Wachstum Ihres Projekts gibt und Ihren Investoren hilft, sich jedes Detail vorzustellen.

Überwachen Sie alle aktuellen und zukünftigen Ressourcen, die für die Entwicklung neuer Geschäfte benötigt werden, mit dem Account Capacity Planning Template von ClickUp

Verwenden Sie die ClickUp Business Account Planning Gantt Chart Vorlage um Projekte zu verfolgen und Aufgaben mit Fristen einzurichten. Mit dieser Vorlage können Sie Engpässe erkennen und sicherstellen, dass Ihr Projekt auf dem richtigen Weg ist. Diese Vorlage herunterladen

5. Marketing-Gantt-Diagramm

gehören Sie zu den Marketingfachleuten, die immer wieder Aufgaben erledigen, nur um noch mehr Dinge auf ihrer To-Do-Liste zu finden?

Sie brauchen Gantt-Diagramme.

Verwenden Sie sie zum Planen marketing-Kampagnen visualisieren Sie Ihre Strategie, legen Sie marketing-Ziele und Meilensteinen usw. und beobachten Sie, wie viel Zeit Sie bei der Planung sparen können.

Sie sparen auch Zeit bei der Kommunikation, indem Sie Ihrem Team und den Beteiligten ein Gantt-Diagramm zur Verfügung stellen, damit sie den Fortschritt des Ziels verfolgen können.

das Beste daran?

Sie und Ihr Team können kontinuierlich planen, denn marketing-Projektmanagement-Tools wie ClickUp bieten interaktive Gantt-Diagramme, die in Echtzeit aktualisiert werden.

Hier ist ein Beispiel:

Über Dia-Team

6. Produktmanagement-Gantt-Diagramm

Produkt-Roadmaps und Gantt-Diagramme sind wie Sonntags und Brunch. Sie passen perfekt zusammen, nur ohne die Mimosen. (Das ist für die Einführungsparty!)

Und mit einem Gantt-Diagramm gibt es keinen besseren Ort für die Planung Ihrer produktentwicklung, Markteinführung und Herstellung .

Sie können verfolgen:

Forschung

Projekt-Budgets

Agile Produktentwicklung fortschritt

Produkt-Backlogs

Veröffentlichungstermine

Ein Gantt-Diagramm ist ein wahrer Segen für ein komplexes Projekt, an dem mehrere Teams und Abteilungen beteiligt sind.

Hier ist ein Beispiel für einen Fahrplan zur Produkteinführung:

Über ClickUp

Die Checklistenvorlage für die Produkteinführung, erstellt von ClickUp hält alle Ihre Aktivitäten und Meilensteine auf Kurs für einen effektiven Produkteinführungsplan. Verwenden Sie dieses Gantt-Diagramm, um jede Phase des Entwicklungsprozesses Ihres Produkts zu überwachen. Diese Vorlage herunterladen

7. Medien-Gantt-Diagramm

licht, Kamera, Gantt!

Ja, sogar medienteams können von Gantt-Diagrammen profitieren.

Sie können leicht:

Brainstorming-Sitzungen für Ihre Videoinhalte planen

Aufgaben für die Vorproduktion, Produktion und Nachbearbeitung zuweisen

Veröffentlichungstermine planen und festlegen

Erstellen Sie einen Zeitplan für alle Inhalte, die Sie in einer Woche oder einem Monat veröffentlichen müssen

Verfolgen Sie die Fortschritte der einzelnen Abteilungen, z. B. Musik, Casting, Schreiben,videobearbeitungusw.

Egal, ob es sich um ein YouTube-Video oder einen Kinofilm handelt, ein einfaches Gantt-Diagramm kann Ihnen helfen, Blockbuster-Inhalte zu liefern.

Hier ist ein einfaches Beispiel für ein Gantt-Diagramm für die Videoproduktion:

Über Studiobinder

8. Gantt-Diagramm für soziale Medien

soziale Medien sind... der Sauerstoff der Neuzeit?

Viele von uns leben und atmen sie.

Und einige von uns haben sogar eine Karriere darum herum aufgebaut. Dazu gehört das Verfolgen von Social-Media-Beiträgen und -Inhalten, engagement und vieles mehr.

aber wie können Sie all das erreichen, ohne in einen Scrollrausch zu verfallen?

Erstellen Sie einen Social-Media-Planer in einem Gantt-Diagramm, um Kampagnen zu planen, mit dem Social-Media-Team zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Sie Ihre Beiträge pünktlich veröffentlichen.

Sie können sogar mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um die gesamte Social-Media-Timeline mit Details zu erstellen:

Was zu posten ist

Wann zu posten

Wo gepostet werden soll

Wer für den Beitrag verantwortlich ist, usw.

man muss auf Zack sein, wenn man das Internet knacken will, oder?

Hier ist ein Beispiel:

Über Dia-Team

9. Gantt-Diagramm zur Veranstaltungsplanung

Veranstaltungsplaner müssen mit einer Vielzahl von Details jonglieren, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

und wenn der Kartenverkauf erst einmal anzieht?

Sie brauchen jede Hilfe, die Sie bekommen können.

Hier kommen die Gantt-Diagramme ins Spiel. Verwenden Sie sie, um Ihre veranstaltungsplan bis ins kleinste Detail. Sie können die Aufgaben sogar nach Planungsphase oder Anbieter gruppieren.

Spaßfakt: Sie können Ihre Veranstaltung sogar mit einem Gantt-Diagramm bewerben.

Erstellen Sie eine Werbestrategie und aufgaben planen auf der Zeitachse, um den ganzen Rummel zu erzeugen, den Sie für Ihr Launch-Event brauchen.

Bringen Sie die Leute dazu, zu dem Ort zu kommen, für den Sie gekämpft haben!

Über LeoIsaac

10. Berater Gantt-Diagramm

Nehmen wir ein Beispiel: Ihr Kunde hat Sie damit beauftragt, ihm bei der Erreichung seiner Ziele zu helfen.

Es handelt sich jedoch um einen neuen Kunden, der von Ihnen (dem Berater) etwas mehr Sicherheit in Bezug auf den Fortschritt benötigt.

Kein Grund zur Sorge.

Mit einem Gantt-Diagramm können Sie Ihrem Kunden zeigen, dass Sie einen praktischen Fahrplan zum Erfolg haben.

Teilen Sie alle Aufgaben zwischen Ihrem Team und dem Team des Kunden auf. Sie können das Diagramm auch bei den wöchentlichen Besprechungen mit dem Kunden heranziehen, um sicherzustellen, dass Sie beide im selben Boot sitzen.

11. Gantt-Diagramm für Planungsprojekte

überrascht es Sie, dies auf der Liste der Gantt-Diagramm-Beispiele zu sehen?

Nun, auch Designer und Teams können Gantt-Diagramme verwenden.

Von entwurf von der Planung und dem Zeichnen bis hin zur Genehmigung der endgültigen Entwürfe und ihrer Präsentation in der Öffentlichkeit können Gantt-Diagramme während des gesamten Design-Workflows hilfreich sein. Sie können damit auch die Einführung Ihres Designs planen und Buchungen verfolgen.

Und wer weiß, vielleicht landen Sie mit dem Gantt-Diagramm ja sogar auf dem Mailänder Laufsteg.

Hier ist ein allgemeines Beispiel für ein Gantt-Diagramm für ein Designprojekt:

12. Gantt-Diagramm für die Entwicklung einer mobilen App

Egal, ob Sie ein Unternehmen sind, das Mobiltelefone entwickelt, oder ein Unternehmen, das Apps für andere entwickelt, ein Gantt-Diagramm kann Ihre erste Wahl sein.

Verwenden Sie es, um die Schritte im Entwicklungsprozess zu planen und zu visualisieren. Es kann alles umfassen, vom Design der App bis hin zu ihren Funktionen, wie zum Beispiel:

Da Sie mit verschiedenen Personen, Abteilungen usw. zusammenarbeiten müssen, können Sie mit Gantt-Diagrammen Ihre Chancen auf eine korrekte und schnellere Ausführung verbessern.

erfolgreicher Start, wir kommen! Marcos Isaias , PMP-zertifizierter Projektmanager bei Claro sagt dies über die Verwendung von Gantt-Diagrammen bei der Entwicklung mobiler Anwendungen:

"Indem wir das Gantt-Diagramm gemeinsam mit dem Team durchgehen, entdecken wir oft ungesehene Aufgaben und Validierungen, die für eine erfolgreiche und hochwertige Anwendung fehlen.

Es hat uns geholfen, versteckte Aufgaben zu identifizieren, die zu Verzögerungen geführt hätten, wenn sie nicht korrekt abgebildet worden wären. Zum Beispiel planen wir oft die Qualitätssicherung für die Software, vergessen aber vielleicht, sie auch für die Server durchzuführen, auf denen sie läuft. "

Quelle: Marcos Isaias, PMP

‍13. Gantt-Diagramm für E-Mail-Marketing

warum ist die E-Mail-Marketingkampagne des Geistes gescheitert?

Sie konnten es direkt durchschauen.

Lassen Sie Ihre E-Mail-Kampagnen nicht als Geister erscheinen. Planen und führen Sie sie mit Gantt-Diagrammen durch.

Verfolgen Sie Dinge wie Daten, Zeiten, Kontakte, Themen usw.

Sie können alles, was mit Ihren E-Mails, Kontakten und Leads zu tun hat, in einem einzigen Diagramm verwalten, damit Sie keine Verkaufschancen verpassen und keine Zeit verlieren.

14. Software-Entwicklung Gantt-Diagramm

Wenn es darum geht software-Entwicklung ein Gantt-Diagramm ist wie ein Kuchenschneider. Es kann Ihnen helfen, Ihr Projekt zu visualisieren, indem Sie es in kleinere Arbeitsschritte unterteilen, die Sie leicht eat verwalten können.

Sie können verfolgen:

Aktivitäten des Projektmanagements

Initiierung oder Planung

Design-Brainstorming

Entwicklung

Qualitätsanalyse

Betrieb und Wartung

Und das ist noch nicht alles. Gantt-Diagramme sind auch perfekt für die Verfolgung von Softwarefehlern geeignet . 🐛

Mit einem Gantt-Diagramm kann Ihr Team fehlerberichte einreichen und verfolgen Sie Probleme, während die Entwickler den Problemen schnell auf den Grund gehen. Sie können sogar Prioritäten setzen, damit jeder weiß, welche Bugs zuerst beseitigt werden müssen.

Hier ist ein Beispiel für ein Gantt-Diagramm zur Softwareentwicklung:

Über Zeitleiste des Büros

15. Gantt-Diagramm für die Einarbeitung von Mitarbeitern

Bei neu eingestellten Mitarbeitern kann es schwierig sein, den Überblick darüber zu behalten, was sie wissen müssen und welche Schulungen sie bereits absolviert haben.

Zum Glück kann ein Gantt-Diagramm helfen.

Erstellen Sie Abschnitte und Aufgaben für jeden neuen Mitarbeiter und gehen Sie jede Aufgabe mit ihm durch. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sich jeder neue Mitarbeiter problemlos in das Team einfügt.

16. Gantt-Diagramm für digitales Marketing

Wenn Sie wollen, dass Ihre Kunden - vor allem die richtigen - Sie finden, muss digitales Marketing Ihre oberste Priorität sein. Das kann Werbung über soziale Medien, SEO, E-Mail-Marketing usw. sein.

Mit einem Gantt-Diagramm können Sie Start- und Enddatum, Budgets, Aufgaben und Unteraufgaben für alle Ihre digitalen Marketingstrategien darstellen.

Hier ist ein Beispiel für ein Gantt-Diagramm:

17. Gantt-Diagramm Bildung

erinnern Sie sich noch an die Zeit, als es im Bildungswesen nur um Klassenzimmer, Bibliotheken, Whiteboards und Prüfungsvorbereitungen in letzter Minute ging?

Nun, das meiste davon ist geblieben, aber die Digitalisierung hat die Oberhand gewonnen.

Whiteboards sind digital, Bibliotheken sind nur eine Google-Suche entfernt, und die Semesterplanung erfolgt auf Gantt-Diagrammen.

Lehrkräfte und Studierende können darauf ihre Semester, Programme und Prüfungstermine verfolgen.

Pro-Tipp für Geschichtslehrer: Gantt-Diagramme eignen sich perfekt für die visuelle Darstellung der Zeitachse historischer Ereignisse.

Lernen Sie die Wissenschaft der Gantt-Diagramme kennen und bereiten Sie sich darauf vor, in diesem Schuljahr Geschichte zu schreiben!

Erstellen Sie Ihr eigenes Bildungs-Gantt-Diagramm auf ClickUp und sehen Sie sich unsere Vorlagen für Studenten an !

18. Umsatz-Gantt-Diagramm

Wenn Sie sich auf dem verkaufsteam müssen Sie wissen:

Was verkauft sich

Was sich nicht verkauft

Wer macht gute Verkäufe

Wer die Verkaufsziele nicht erreicht

Und eine ganze Menge mehr.

Wenn Sie diese Aspekte nicht im Auge behalten, laufen Sie Gefahr, sich große Gewinne entgehen zu lassen.

keine Sorge, ein Gantt-Diagramm stellt sicher, dass Sie keine solchen Gelegenheiten zum Geldverdienen verpassen. Sie können alle Ihre Verkäufe, Kontakte, Leads, Kundenanbahnungen, Geschäftsfortschritte usw. verfolgen.

Über Dia-Team Nichts entgeht Ihnen, denn die Tabelle enthält alles, was Sie wissen müssen.

Jetzt brauchen Sie nur noch darauf zu warten, dass ein Interessent Sie zurückruft.

(Tut mir leid, da können Ihnen auch Gantt-Diagramme nicht helfen)_

19. Finanz-Gantt-Diagramm

Sicher, Geld mag die Welt in Schwung bringen. Aber es sollte Ihnen nicht den Kopf verdrehen.

Aus diesem Grund verwenden viele Finanzinstitute und Banken Gantt-Diagramme.

Ein Bankmanager ist ein gutes Beispiel für jemanden, der seine Aufgaben, Pläne, seinen Kundenservice, seine Teamleistung usw. in einem Gantt-Diagramm verfolgen kann.

Es kann auch bei der Vorbereitung neuer Bankprodukte wie Darlehen, Einlagen und Kreditkarten helfen. Es ist auch ein großartiges Werkzeug zur Verwaltung von Marketingkampagnen in Banken.

Hier ist ein Beispiel:

Über Investopedia

20. Gantt-Diagramm für Content Management

Wenn Sie zu einem Team gehören, das ständig neue Inhalte veröffentlicht, werden Sie immer wieder von Deadlines überrollt. Wie ein Welpe, wenn er hört, dass Sie eine Tüte Chips öffnen. Aber weniger liebenswert. 😞

Mit Gantt-Diagrammen sind Sie immer auf Fristen vorbereitet. Nutzen Sie sie als Redaktionskalender, um zu sehen, was als Nächstes auf dem Plan steht.

Sie können bestimmte Aufgabengruppen nach Monat und Artikel organisieren und Meilensteine festlegen, um endgültige Genehmigungen und "Go-Live"-Termine zu verfolgen.

3 Hauptvorteile des Gantt-Diagramms im Projektmanagement

1. Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihr Projekt

Kennen Sie das nagende Gefühl, wenn Sie sich an die Arbeit setzen und denken, Sie hätten etwas vergessen?

Mit einem Gantt-Diagramm in der Hand können Sie solche Gefühle vermeiden. Es zeigt Ihnen alles in Ihrem Projektplan auf einen Blick, so dass Sie nie das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben.

Es ist wie eine Aufgabenliste für mehrere Projekte, die sich selbst aktualisiert.

2. Verfolgen Sie den Projektfortschritt in Echtzeit

Heute können Sie Ihre Taxifahrt und die Lieferung von Fast Food in Echtzeit verfolgen.

Warum sollten Sie das nicht auch für Ihren Projektplan tun?

Das Gantt-Diagramm ist wie ein Geotracking-Gerät für Ihr Projekt.

Füttern Sie es mit Informationen über die Projektaktivitäten, aktualisieren Sie es ein paar Mal, und schon läuft es von alleine.

Ein Gantt-Diagramm geht sogar noch einen Schritt weiter, indem es Ihnen den kritischen Pfad für Ihren Projektplan angibt. Dabei handelt es sich um die Mindestanzahl von Aufgaben, die Sie erledigen müssen, um Ihren Projekttermin einzuhalten.

3. Projekttransparenz aufrechterhalten

Das Gantt-Diagramm war ursprünglich ein werkzeug für das Projektmanagement das von Managern verwendet wird, um Entscheidungen auf höchster Ebene zu treffen.

Moderne Gantt-Diagramme sind jedoch ein unverzichtbares Werkzeug für alle Mitglieder eines Projektteams.

Projektmanager können ein Gantt-Diagramm routinemäßig aktualisieren und mit dem Projektteam teilen. So kann jedes Mitglied sehen, wie sie zusammenarbeiten, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen.

Mit anderen Worten: Es ist die zuverlässigste Methode, allen das große Ganze zu zeigen und allen das Gefühl zu geben, mit an Bord zu sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Gantt diagramm für Ihr Projektmanagement ist so wichtig wie die Mitnahme einer Landkarte auf Ihrer Reise.

Wie erstellt man ein Gantt-Diagramm?

Sie können Gantt-Diagramme erstellen in Microsoft Word , Excel , PowerPoint, Google-Tabellen und mehr.

Aber wenn Sie nicht "wifi down-level" frustriert sein wollen, sollten Sie tun, was kluge Leute tun. Erstellen Sie Gantt-Diagramme mit einem Projektmanagement-Tool !

In der Regel müssen Sie mit solchen Tools nur eine Aufgabenliste erstellen und das Start- und Enddatum hinzufügen. Das Tool zeigt dann Ihre Projektaufgaben im Zeitverlauf in Form von intuitiven Gantt-Diagrammen an.

Aber welches Tool sollten Sie verwenden? Erkunden Sie die_ 13 beste Online-Gantt-Diagramm-Software das Richtige zu finden.

Um Ihnen Zeit zu sparen, geben wir Ihnen die Antwort gleich hier.

Das einzige Online-Gantt-Diagramm-Tool, das Sie benötigen, ist ClickUp. Es ist eines der weltweit am besten bewerteten Produktivitätswerkzeuge, das von Teams in mehreren Unternehmen weltweit verwendet wird.

Und Sie können ein einfaches (und schönes!) Gantt-Diagramm erstellen mit ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht in drei einfachen Schritten:

Klicken Sie auf das + Zeichen in einer Liste, einem Ordner oder einem Bereich

Zeichen in einer Liste, einem Ordner oder einem Bereich Wählen Sie Gantt

Benennen Sie es

Ändern Sie, was Sie in Ihren Gantt-Diagrammen sehen, indem Sie das erweiterbare und zusammenklappbare Seitenmenü verwenden.

Sie können das Diagramm verwenden, um:

Zeitplanung und Aufgabenplanung

Ressourcen zu verwalten

Visualisieren Sie jede Aufgabenabhängigkeit

Berechnen Sie diekritischen Pfades und Schlupfzeit

Gantt Chart Projektmanagement Beispiele in ClickUp

sind Sie nun davon überzeugt, dass ein Gantt _Diagramm dem Internet ziemlich ähnlich ist?

Es kann jedes Projekt, jede Branche oder jedes Team auf die nächste Stufe heben.

Sie können es in PowerPoint erstellen, ein Excel-Gantt-Diagramm verwenden oder sogar eine Diagrammvorlage herunterladen.

Aber nichts ist besser als der dreistufige Gantt-Diagrammersteller von ClickUp.

Mit ClickUp können Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen, Ressourcen, Abhängigkeiten und vieles mehr mühelos verwalten. Außerdem bietet dieses Gantt-Diagramm-Software mehr als nur Gantt-Diagramme sie kann Ihr Zeiterfassungssystem, Ihr Aufgabenmanager, Ihr Flussdiagrammersteller, Ihr Korrekturwerkzeug sein... was immer Sie wollen. Kostenlos bei ClickUp anmelden um beeindruckende Gantt-Diagramme für jedes Projekt und jede Branche zu erstellen.