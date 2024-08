10 kostenlose Vorlagen für Wettbewerbsanalysen in Excel und ClickUp

Die Welt bewegt sich schnell. Und die Chancen stehen gut, dass dies auch für Ihre Konkurrenz gilt.

Was soll ein Team tun, das wettbewerbsfähig bleiben will? Das ist richtig. Sie wissen wahrscheinlich, was ich gleich sagen werde.

Eine der besten Methoden, um herauszufinden, was Ihr nächster Schritt sein sollte, ist die Durchführung einer Wettbewerbsanalyse. Damit stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Markt und die Wettbewerber ganzheitlich betrachten.

Um Ihnen dabei zu helfen, sehen Sie sich die Liste der 10 kostenlosen Wettbewerbsanalyse-Vorlagen für Excel und ClickUp an. Diese

vorlagen machen es einfach, Ihre Wettbewerber zu verfolgen, zu vergleichen und von ihnen zu lernen

und verschaffen Ihnen so den Vorsprung, den Sie brauchen, um der Beste zu sein. 🥇

Aber zuerst sollten wir natürlich mit einer klaren Definition beginnen.

Was ist eine Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse?

Eine Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse ist ein gebrauchsfertiges Dokument, eine Kalkulationstabelle, ein Foliendiagramm oder eine Aufgabenliste, die Ihnen beim Sammeln und Analysieren von Informationen über Ihre Konkurrenten helfen soll.

Indem Sie die verschiedenen Aspekte eines anderen Unternehmens wie Produkte, Finanzierung, Marktanteil, Preisgestaltung und Marketingstrategien untersuchen, können Sie mit einer Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse aufschlussreiche Informationen aufzeichnen. Diese Vorlagen bieten Vorstandsmitgliedern, Führungsteams oder einzelnen Mitarbeitern einen sortierbaren und leicht zu verdauenden Bericht über Ihre Wettbewerber.

Dieses wertvolle Wissen hilft Ihnen dann, bessere Entscheidungen zu treffen und Ihre eigenen Geschäftsstrategien im Hinblick auf Ihre Konkurrenz zu planen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse aus?

Eine gute Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse ist klar, einfach zu verwenden und umfassend. Sie sollte relevante Kategorien und Felder enthalten, die es Ihnen ermöglichen, Informationen zu sammeln und zu vergleichen

das Sammeln von Vor- und Nachteilen

ihrer Konkurrenten.

Eine nützliche Vorlage sollte an Ihre Branche und Ihre Zielgruppe angepasst werden können. Es ist immer von Vorteil, wenn Ihre Wettbewerbsanalyse

visuell ansprechend ist

zu verwenden, obwohl das nicht unbedingt eine Voraussetzung ist.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und

schrägstrich-Befehle

um effizienter zu arbeiten

Sie wollen sichergehen, dass Ihre Analyse gut organisiert ist, und da spart Ihnen eine Vorlage eine Menge Zeit. Letztendlich können Sie mit einer hochwertigen Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse wertvolle Erkenntnisse über Ihre Konkurrenz gewinnen und fundierte Entscheidungen für das Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens treffen.

10 kostenlose Vorlagen für Wettbewerbsanalysen

Wettbewerbsanalysen sind wertvoll für Unternehmen, die in ihrer Branche vorankommen und mehr über ihre direkten Konkurrenten erfahren möchten. Mit diesen kostenlosen Excel- und ClickUp-Vorlagen sind Sie auf dem besten Weg, Ihre Konkurrenz zu verstehen und klügere Entscheidungen zu treffen, die Ihr Unternehmen voranbringen.

Hier finden Sie eine Liste unserer besten Vorlagen für Wettbewerbsanalysen, die Sie noch heute verwenden können.

1. ClickUp-Vorlage zur Wettbewerbsanalyse

ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse

Ausprobieren

ClickUp's Whiteboard-Vorlage zur Wettbewerbsanalyse

! Die Elemente können in dieser interaktiven Ansicht frei hinzugefügt, verändert und positioniert werden. Auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Metrik zeigt jeder Quadrant, wie jedes Element abschneidet. Es gibt sogar eine Legende für jeden Quadranten.

Nutzen Sie diese umfassende Vorlage, um sich über die Stärken, Schwächen und Strategien Ihrer Wettbewerber zu informieren. Es ist auch möglich, Bereiche zu identifizieren, in denen Teams überragend sind, und Bereiche, die verbessert werden müssen, indem Schlüsselkennzahlen wie Marktanteil und Produktangebot verfolgt werden.

Das Marketingteam könnte zum Beispiel diese Vorlage verwenden

vorlage verwenden, um soziale Medien zu vergleichen

engagement zwischen Wettbewerbern. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Wettbewerbsanalyse Preisgestaltung Vorlage

ClickUp Competitive Analysis Preisvorlage

Mit zwei Status und einer Ansicht hilft Ihnen diese Analysevorlage, Ihre Hauptkonkurrenten zu untersuchen, um mehr über ihre Waren, Verkäufe und Marketingstrategien zu erfahren und so Marktanteile zu gewinnen.

Verwenden Sie

ClickUp's Preisvorlage zur Wettbewerbsanalyse

um datengestützte Entscheidungen über Ihre eigenen Preismodelle zu treffen und sicherzustellen, dass Sie wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig Ihren Gewinn maximieren. Ein Einzelhandelsunternehmen könnte zum Beispiel die Rabatte und Aktionen der Konkurrenz beobachten, um seine eigene Preisstrategie zu optimieren. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Competitive Tracking Vorlage

ClickUp Competitive Tracking Vorlage

Verfolgen Sie die Produkte Ihrer Mitbewerber!

Mit

ClickUp's Competitive Tracking Vorlage

überwachen Teams die Aktivitäten und Fortschritte der Wettbewerber im Laufe der Zeit. Indem sie über die Produkteinführungen, Marketingkampagnen und das Kundenfeedback der Wettbewerber auf dem Laufenden bleiben, können sie ihre Strategien viel einfacher anpassen, um an der Spitze zu bleiben.

Wenn Sie das Dokument als gemeinsames Dokument erstellen, kann sich das gesamte Team darüber informieren, welche Produkte derzeit auf dem Markt sind. Ein Software-Entwicklungsteam könnte zum Beispiel die Software-Updates von Konkurrenten verfolgen, um sicherzustellen, dass sein Produkt konkurrenzfähig ist. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Wettbewerbsmarktanalyse Vorlage

ClickUp Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse

Wie gut schneidet Ihr Produkt auf dem Markt ab? Testen Sie eine Konkurrenzanalyse mit Matrizen, die Ihnen zeigen, wo Sie auf dem Markt stehen.

Die

Vorlage für die Analyse des wettbewerbsfähigen Marktes

soll Teams dabei helfen, Trends zu erkennen und die Informationen zu nutzen, um innovative Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Ein neu gegründetes Unternehmen könnte diese Vorlage zum Beispiel verwenden, um ein unterversorgtes Kundensegment zu identifizieren und ein gezieltes Angebot zu entwickeln. Es ist auch wichtig, Ihre direkten und indirekten Konkurrenten detailliert aufzuführen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp SEO Mitbewerber Analyse Vorlage

ClickUp SEO Mitbewerber-Analyse-Vorlage

Ein organisches Ranking in den Suchmaschinenergebnisseiten ist eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten, Leads zu sammeln, Markenbekanntheit aufzubauen und Ihren Marktanteil zu vergrößern!

Testen Sie

ClickUp's SEO Mitbewerber Analyse Vorlage

zur Verbesserung Ihrer eigenen

SEO-Bemühungen

und mehr organischen Traffic auf Ihre Produktwebsite zu bringen. Ein Content-Marketing-Team könnte diese Vorlage nutzen, um leistungsstarke Schlüsselwörter zu identifizieren und ansprechende, SEO-freundliche Inhalte zu erstellen - was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre Keyword-Strategie organisiert ist und Sie den Überblick über alle Ihre Bemühungen bei der Erstellung von Inhalten an einem Ort behalten für alle Ihre

SWOT-Analyse

. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vergleich Matrix Vorlage

ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage

ClickUp's Vergleichsmatrix-Vorlage

ermöglicht es Teams, mehrere Wettbewerber anhand verschiedener Faktoren in einem visuell ansprechenden Matrixformat für eine detaillierte SWOT-Analyse zu vergleichen.

Vielleicht müssen Sie mehrere Konkurrenten über eine Handvoll von Faktoren in einer Weise vergleichen, die visuell ansprechend und leicht zu verdauen ist. Dann ist die ClickUp Vergleichsmatrix die perfekte Vorlage für Sie.

Treffen Sie fundierte strategische Entscheidungen, indem Sie die Schwächen Ihrer Mitbewerber aufdecken. Zum Beispiel könnte ein Vertriebsteam diese Vorlage nutzen, um Bereiche zu identifizieren, in denen ihr Produkt die Konkurrenz überstrahlt so dass sie diese Merkmale bei Verkaufsgesprächen hervorheben können.

Sehen Sie sich das an *Produktvergleichsvorlagen* ! Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Produktmerkmale Matrix Vorlage

ClickUp Produktmerkmale Matrixvorlage

Diese

Produktmerkmale Matrix Vorlage von ClickUp

hilft Teams, ihre Produkte oder Dienstleistungen mit denen der Konkurrenz zu vergleichen. Durch die Hervorhebung der wichtigsten Merkmale, Vorteile und Preise können Teams ihre Position auf dem Markt besser verstehen und notwendige Anpassungen vornehmen.

Ein Softwareunternehmen könnte dies zum Beispiel nutzen

vorlage verwenden, um die Merkmale zu vergleichen

und Funktionen konkurrierender Anwendungen zu vergleichen. Dies verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren direkten und indirekten Konkurrenten, so dass Sie Markttrends besser erkennen können. Diese Vorlage herunterladen Wenn Sie weitere Beispiele suchen, sehen Sie sich unsere Liste der besten Matrix-Vorlagen !

8. ClickUp Vergleichende Marktvorlage

ClickUp-Vergleichsmarkt-Vorlage

ClickUp's Vorlage für eine vergleichende Marktanalyse

wurde entwickelt, um die Leistung verschiedener Produkte, Dienstleistungen oder Strategien anhand vorgegebener Kriterien für die ultimative Konkurrenzanalyse zu vergleichen.

Nutzen Sie diese Informationen, um Ihren Wettbewerbsvorteil und die effektivsten Ansätze zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen. A

produktentwicklungsteam

könnte diese Vorlage verwenden, um Prototypen zu bewerten und zu vergleichen, bevor es sich für die endgültige Version entscheidet.

Darüber hinaus ist eine Vorlage für eine vergleichende Marktanalyse (Comparative Market Analysis, CMA) hilfreich für Aufgaben wie die Bestimmung des Werts eines Hauses anhand kürzlich verkaufter, vergleichbarer Immobilien. Diese Vorlage herunterladen

9. Template.net Wettbewerbsanalyse Vorlage Excel

Über Template.net

Diese Excel-basierte Vorlage von Template.net bietet ein vertrautes und leicht anpassbares Format für Teams, die ihre Konkurrenz analysieren wollen. Indem sie die Daten der Konkurrenten in Excel verfolgen, nutzen Teams integrierte Funktionen wie Diagramme und Pivot-Tabellen, um ihre Ergebnisse zu visualisieren und zu analysieren.

Ein Finanzteam könnte diese Vorlage verwenden, um die wichtigsten Finanzkennzahlen der Wettbewerber zu vergleichen, z. B. Umsatzwachstum oder Gewinnspannen. Aber das ist nur ein Beispiel

denken Sie daran, dass Excel flexibel ist

. Diese Vorlage herunterladen

10. SlideTeam PowerPoint Wettbewerbsanalyse Vorlage

Über SlideTeam

Diese PowerPoint-Vorlage für Wettbewerbsanalysen hilft Teams, ihre Erkenntnisse über den Zielmarkt in einem visuell ansprechenden und verständlichen Format zu präsentieren.

Durch die Umwandlung von Rohdaten in ansprechende Präsentationen können die Teams ihre Erkenntnisse viel klarer vermitteln. Ein Managementteam könnte diese Vorlage zum Beispiel verwenden, um die Wettbewerbslandschaft während einer strategischen Planungssitzung zu präsentieren, ohne stundenlang vor dem Computer zu sitzen und eine Präsentation von Grund auf zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen Related: Balanced Scorecard Templates

Vorteile der Verwendung einer detaillierten Vorlage für die Wettbewerbsanalyse

Was ist so toll daran, eine Wettbewerbsanalyse als Teil Ihrer übergeordneten Unternehmensstrategie durchzuführen?

Sie erfahren viel mehr über Ihren Markt

Die Wettbewerbsanalyse hilft den Teams, ihre Branche und ihren Zielmarkt besser zu verstehen. Dieses Wissen gibt ihnen die Informationen an die Hand, die sie für die Ausarbeitung eines soliden Aktionsplans benötigen.

Beispielsweise kann ein Softwareunternehmen durch eine Wettbewerbsanalyse Trends bei den Kundenpräferenzen erkennen und so sein Produkt auf die Anforderungen des Marktes abstimmen. 🎯

Sie deckt bessere Möglichkeiten für Ihr Unternehmen auf

Durch die Untersuchung der Stärken und Schwächen der Konkurrenten entdecken die Teams potenzielle Chancen für

wachstum und Expansion

. Dieser Prozess kann

lücken im Angebot der Wettbewerber aufdecken

das bedeutet, dass Sie gerade eine Chance entdeckt haben, eine einzigartige Lösung einzuführen.

Visuelle Identifizierung von Diskrepanzen zwischen dem aktuellen und dem gewünschten Zustand einer Organisation

Ein Entwickler von Fitness-Apps könnte zum Beispiel feststellen, dass seine Konkurrenten kein umfassendes Ernährungstracking anbieten, und sich daher entschließen, diese Funktion in seine App einzubauen und sie als Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben.

Es kann die Qualität Ihrer Produkte oder Geschäftsstrategien beeinflussen

Teams, die die Angebote der Konkurrenten analysieren

produkte und Dienstleistungen

ihr eigenes Angebot zu verfeinern und sich von der Konkurrenz abzuheben. Warum ist das so? Durch das Studium der Konkurrenten lassen sich bewährte Verfahren und innovative Funktionen ermitteln. Von da an ist es nur noch eine Frage, diese in die eigenen Produkte aufzunehmen.

Ein Bekleidungshändler könnte zum Beispiel beobachten, dass ein Konkurrent personalisierte Stilempfehlungen durch ein Stilquiz anbietet, und beschließen, ein ähnliches Erlebnis zu implementieren, um die Erfahrung seiner Kunden zu verbessern.

Wenn Sie die Strategien und Taktiken Ihrer Konkurrenten kennen, haben Sie zweifellos einen Vorteil. Mit Hilfe von Vorlagen für die Wettbewerbslandschaft können Teams bessere Strategien für verschiedene Aspekte ihres Geschäfts entwickeln.

Durch das Verständnis der Wettbewerbslandschaft können Teams fundiertere Entscheidungen über Marketing, Produktentwicklung, Preisgestaltung und Kundenbindung treffen. Strategien in den Bereichen Kundenbindung, Verkauf und Vertrieb und sogar Marketing und Werbung lassen sich mit einer gründlichen Wettbewerbsanalyse verbessern.

Sie erstellen fundiertere Ziele und Benchmarks

Mit einer Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse im Schlepptau fällt es Teams leichter, ihre Leistung mit aktuellen Marktstandards zu vergleichen. Der vergleichende Charakter einer Wettbewerbsanalyse ermöglicht es Teams, realistische Ziele zu setzen und

fortschritte zu messen

anhand dieser Ziele.

Ein Beispiel dafür ist eine digitale

marketing-Agentur

könnte ihre Konkurrenten bewerten

kundenbindung

und setzen sich Ziele, um diese zu übertreffen und letztlich das Geschäftswachstum zu fördern. 📈

Verwenden Sie ClickUp, um den Fortschritt mit numerischen, monetären, Wahr/Falsch- und Aufgabenzielen zu verfolgen

Wo steht Ihre Marke im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern und Ihrer gesamten Zielgruppe? Das ist eine entscheidende Frage, die Sie mit einer Wettbewerbsanalyse klar beantworten können. Wenn Teams die Alleinstellungsmerkmale konkurrierender Marken kennen, können sie ihre eigenen Stärken hervorheben und eine überzeugende Markenidentität entwickeln.

Ein umweltfreundliches Kosmetikunternehmen könnte zum Beispiel seine nachhaltigen Praktiken und natürlichen Inhaltsstoffe hervorheben, um sich von der Konkurrenz abzuheben, nachdem es herausgefunden hat, dass niemand sonst in der Kosmetikbranche diesen Blickwinkel nutzt.

Antizipieren Sie die Schritte Ihrer Konkurrenten

Die Analyse der Konkurrenten hilft den Teams, deren Schritte zu antizipieren und dem Spiel einen Schritt voraus zu sein. Das Besondere an der Wettbewerbsanalyse ist, dass sie den Teams hilft, Muster und potenzielle Chancen aufzudecken.

Dies hilft Teams, sich auf mögliche Herausforderungen vorzubereiten, die auf sie zukommen könnten, oder es kann ihnen Aufschluss darüber geben, wie sie vorgehen werden

ihre Marketingkampagnen durchführen

für Q4. Der Hauptnutzen einer Wettbewerbsanalyse liegt in den scheinbar unendlichen Möglichkeiten, was Sie mit den aufgedeckten Daten machen können.

Nehmen wir an, Sie sind ein Marketingteam bei einem Getränkehersteller. Sie bemerken einen Trend zu zuckerarmen Alternativen und entwickeln rechtzeitig vor der Weihnachtszeit neue Produktlinien, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Identifizieren Sie potenzielle Partnerschaften und Kooperationen

Wer liebt keine für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen? Vorlagen für Konkurrenzanalysen können Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in Ihrer Branche aufzeigen.

Eine Wettbewerbsanalyse deckt die Stärken der Wettbewerber auf, die Ihre eigenen ergänzen. So könnte beispielsweise ein auf KI-gestützte Analysen spezialisiertes Startup-Unternehmen mit einem größeren Unternehmen zusammenarbeiten, das ergänzende Dienstleistungen wie die Bereitstellung von B2B-Daten anbietet, und so letztlich seine Reichweite vergrößern und sein Angebot verbessern. 🤝

Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Indem sie die Stärken und Schwächen der Konkurrenten verstehen, müssen die Teams zunächst Verbesserungsmöglichkeiten ermitteln, um dann das Kundenerlebnis verbessern zu können.

Ein Produktteam für einen Abo-Box-Service könnte zum Beispiel herausfinden, dass die Wettbewerber effizientere Versandverfahren haben, was sie dazu veranlasst, ihre eigene Logistik zu optimieren, um eine pünktliche Lieferung und zufriedene Kunden zu gewährleisten.

Es gibt nichts Wertvolleres als Informationen über Ihre direkten Konkurrenten, warum also nicht nachverfolgen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen?

Ermitteln Sie Verbesserungs- und Wachstumsbereiche, nutzen Sie neue Chancen und erzielen Sie letztendlich einen größeren Erfolg. Falls Sie es noch nicht getan haben, sollten Sie diese Vorlagen für Wettbewerbsanalysen in Ihre Unternehmensstrategie einbeziehen - Ihre Bilanz wird es Ihnen danken.