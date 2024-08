10 kostenlose Vorlagen für Projektaktualisierungen in ClickUp und Word

Ein wichtiger Bestandteil jeder projektmanagement-Strategie ist über den Stand des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben und den Projektfortschritt zu informieren.

Dies ist für Projektmanager, Interessengruppen und Teammitglieder von entscheidender Bedeutung, um Engpässe zu beseitigen, die Ziele im Auge zu behalten und effektiv zu planen. Ihr Projekttyp und Ihre Anforderungen bestimmen, welche Details bei jeder Aktualisierung am hilfreichsten sind.

Außerdem gibt es nicht die eine Art, Projekt-Updates zu erhalten! Berücksichtigen Sie die Vorlieben Ihres Teams, die aktuelle Projektmanagementsoftware , projektzeitplan und die von Ihnen am häufigsten genutzten Kommunikationskanäle bei der Erstellung eines standardisierten Projektaktualisierungsprozesses. Aber egal, ob Sie ein erfahrener Projektmanager oder neu in dieser Rolle sind, wir empfehlen immer, mit einer Vorlage für Projektaktualisierungen zu beginnen.

Vorlagen bieten eine flexible und fertige Grundlage für die Entwicklung Ihres Projektaktualisierungsprozesses. Sie helfen Ihnen nicht nur zeit zu sparen mit der Möglichkeit, Ihre Projektdetails nach und nach einzupflegen, aber sie können auch das Fehlerrisiko verringern. 🙌🏼

Die schiere Anzahl der zur Verfügung stehenden Projektaktualisierungsvorlagen kann den Entscheidungsprozess langwierig und überwältigend machen. Aber wir wollen Ihnen helfen, das zu vermeiden! Nutzen Sie diesen Artikel, um sich bei der Suche nach der besten Projektaktualisierungsvorlage für Ihr Team zu orientieren.

Wir erläutern Ihnen die Vorteile der Verwendung von Vorlagen in jedem Projekt, wertvolle Funktionen, auf die Sie achten sollten, und stellen Ihnen 10 unserer bevorzugten Projektaktualisierungsvorlagen für ClickUp und Word vor.

Was ist eine Projektaktualisierungsvorlage?

Eine Projektaktualisierungsvorlage ist eine vorgefertigte Ressource, die dem Projektmanager dabei hilft, seinen Projektaktualisierungsprozess zu etablieren, den projektmeilenstein fortschritte und teilen sie den Beteiligten mit. Diese Tools sollten auch für die Zusammenarbeit geeignet sein und den Teammitgliedern die Möglichkeit geben, die Daten einzusehen, zu bearbeiten, zu teilen und mit ihren Kollegen und Managern zu chatten.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Vorlagen für Projektaktualisierungen gibt es in vielen Formen, z. B. als formatierte Dokumente, vorgefertigte Whiteboards die richtige Vorlage für Ihr Team hängt jedoch von der Komplexität Ihres Projekts und seinen spezifischen Anforderungen ab. Unabhängig von der Art des Projekts sollte Ihre Projektaktualisierungsvorlage jedoch klare Abschnitte für einige wichtige Informationen enthalten. Diese Informationen umfassen:

Ihreprojektzusammenfassung und Ziele

Der Zeitplan des Projekts

Wichtige Meilensteine

Mögliche Risiken und Herausforderungen

Und vieles mehr! Mit diesen Elementen sparen Sie viel Zeit und stellen sicher, dass die Projektmanager bei jeder Aktualisierung die richtigen Punkte abdecken. Durch die Standardisierung der Häufigkeit und des Prozesses, der hinter Ihrem Projekt steht, wird jeglicher Raum für Fehler reduziert programm-Management aktualisierungen. Es legt auch die Erwartungen für jede Aktualisierung fest und bietet eine Konsistenz, auf die sich die Projektbeteiligten verlassen können.

Außerdem sind die besten Vorlagen für Projektaktualisierungen anpassbar. Wenn Sie also Komponenten hinzufügen, bearbeiten oder streichen müssen, können Sie dies tun, ohne dass dabei die Integrität Ihrer Vorlage verloren geht

Was macht eine gute Projektaktualisierungsvorlage aus?

Bevor Sie in die erste Projektaktualisierungsvorlage investieren, die sich automatisch in Ihrer Suchleiste ausfüllt, sollten Sie einige wichtige Faktoren berücksichtigen. Nicht alle Vorlagen haben die gleichen Merkmale, die gleiche Funktionalität und die gleiche Komplexität, daher ist es wichtig, Ihre individuellen Anforderungen zu berücksichtigen, projektmanagement-Tool , Ressourcen und Projektanforderungen, bevor Sie dem Team irgendeine Vorlage vorlegen.

Visualisieren Sie Ihre Projektaktualisierungen mit mehr als 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

Hier sind ein paar unverzichtbare Kriterien, die Sie bei der besten Vorlage für Projektaktualisierungen für Ihr Team beachten sollten:

Relevanz für die Art der Projekte, an denen Ihr Team arbeitet, mit den entsprechenden Abschnitten

für die Art der Projekte, an denen Ihr Team arbeitet, mit den entsprechenden Abschnitten Benutzerfreundlichkeit , um die Vorlage schnell zu navigieren, richtig zu verwenden und zu aktualisieren

, um die Vorlage schnell zu navigieren, richtig zu verwenden und zu aktualisieren Detailorientiert mit mehreren Ansichten, Abschnitten oder Tabellen, um Projektziele, Fortschritte, Risiken, Projektmeilensteine und mehr anzusprechen

mit mehreren Ansichten, Abschnitten oder Tabellen, um Projektziele, Fortschritte, Risiken, Projektmeilensteine und mehr anzusprechen Äußerst visuell , um Projektaktualisierungen auf vielfältige Weise zu kommunizieren. Dadurch werden Ihre Aktualisierungen ansprechender und klarer, wenn Sie den Beteiligten Einblicke auf höchster Ebene vermitteln

, um Projektaktualisierungen auf vielfältige Weise zu kommunizieren. Dadurch werden Ihre Aktualisierungen ansprechender und klarer, wenn Sie den Beteiligten Einblicke auf höchster Ebene vermitteln Anpassbar , sodass Ihre Vorlage auf die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Stakeholder zugeschnitten werden kann - und gespeichert werden kann, um den Prozess für zukünftige Projekte zu wiederholen

, sodass Ihre Vorlage auf die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Stakeholder zugeschnitten werden kann - und gespeichert werden kann, um den Prozess für zukünftige Projekte zu wiederholen Zugänglich für alle Beteiligten. Unabhängig davon, ob die Vorlage in Ihr bevorzugtes Analysetool oder Ihre Projektmanagement-Software integriert ist oder direkt in die Plattform eingebaut ist, stellt dies sicher, dass die Informationen der Vorlage jederzeit zuverlässig bleiben

für alle Beteiligten. Unabhängig davon, ob die Vorlage in Ihr bevorzugtes Analysetool oder Ihre Projektmanagement-Software integriert ist oder direkt in die Plattform eingebaut ist, stellt dies sicher, dass die Informationen der Vorlage jederzeit zuverlässig bleiben Automatisierungen, um den Arbeitsaufwand in Ihrem Projekt-Workflow zu eliminieren und das Team mit den neuesten Daten, Plänen oder Aufgabenlisten auf dem Laufenden zu halten

Und vieles mehr! Ihre persönliche "Must-have"-Checkliste könnte noch länger und spezifischer sein, um bestimmte Integrationen, Funktionen und Merkmale aufzunehmen, die für Ihr Team oder Ihre Organisation einzigartig sind. Diese Liste ist jedoch das perfekte Sprungbrett für Ihre Suche, wenn Sie zum ersten Mal eine Vorlage verwenden!

10 Vorlagen für Projektaktualisierungen

Diese Funktionen können je nach verwendetem Projektmanagement-Tool oder sogar je nach Vorlage selbst auf ganz unterschiedliche Weise verpackt werden! Diese 10 Vorlagen für Projektaktualisierungen sind ein gutes Beispiel dafür - und es gibt eine für praktisch jede Art von Projekt! Schauen Sie sich die Aufschlüsselungen für jede einzelne Projektaktualisierungsvorlage an, um diejenige zu finden, die für Ihr Team am besten geeignet ist.

Projekt-Update Whiteboard-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie nach dem schnellsten und kollaborativsten Weg suchen, um projekt-Updates zu sammeln benötigen, dann suchen Sie nicht weiter als die dynamische digitale Whiteboard-Software ! Mit einer leeren Leinwand zu beginnen, kann sich einschüchternd anfühlen, aber mit Vorlagen, die Sie über Ihr Whiteboard legen können, wissen Sie genau, wo Sie anfangen und wohin Sie gehen wollen. Die Projekt-Update-Vorlage von ClickUp ist das perfekte Werkzeug, um das Wasser zu testen mit ClickUp-Whiteboards über ein beliebiges Projekt hinweg.

Visualisieren Sie den Gesamtprojektstatus, adressieren Sie offene aktionspunkte und laden Sie wichtige Akteure ein, mit Ihnen zusammenzuarbeiten - alles von einem einzigen Whiteboard aus! Diese Vorlage gibt Ihnen die Struktur, um schnelle Notizen zu jeder wichtigen Aktualisierung zu machen, die die Stakeholder hören wollen. Und da sich alles auf Ihrem Whiteboard befindet, können Sie den Text auch direkt in umsetzbare Aufgaben umwandeln, die sich perfekt dafür eignen, die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen, ohne etwas zu verpassen. Sehen Sie sich unseren Leitfaden an alles über ClickUp Whiteboards um Ihre Projekte schneller voranzubringen!

Projektstatusbericht Vorlage von ClickUp

Wenn Ihnen die Projektaktualisierungsvorlage von ClickUp gefallen hat und Sie die Sache auf die Spitze treiben wollen, haben wir etwas für Sie. Die Projektstatus-Berichtsvorlage von ClickUp wendet eine detailliertere Struktur auf Ihr Whiteboard an, um den Status Ihres Projekts zusammenzufassen, indem Aktualisierungen in sechs Abschnitte gegliedert werden:

Allgemeine Informationen

Details zum Fortschritt

Benötigte Unterstützung und Ressourcen

Höhepunkte und wichtige Erkenntnisse

Was muss verbessert werden und was ist gut gelaufen?

Nächste Schritte

Ein Vorteil dieser Whiteboard-Vorlage ist, dass sie an praktisch jedes Projekt angepasst werden kann, unabhängig von dessen Größe oder Komplexität. Und dank der anpassbaren Datenschutz- und Berechtigungsoptionen kann Ihr Whiteboard vom gesamten Team bearbeitet, eingesehen oder geteilt werden, damit Mitglieder und Stakeholder jederzeit auf dem gleichen Stand sind, auch wenn Sie asynchron arbeiten. Außerdem bietet ClickUp über 1.000 Integrationen und Flexibilität bei der Einbettung von Medien und Links, ClickUp-Dokumente und mehr, so dass die Beteiligten bei jeder Aktualisierung das Gesamtbild sehen können, ohne das Whiteboard des Projekts verlassen zu müssen.

Professionelle Dienstleistungen Projekt Update Vorlage von ClickUp

Rollen und Branchen, die eine spezielle Ausbildung, Anforderungen oder Lizenzen erfordern, können selbst routinemäßige Projektaktualisierungen komplizierter erscheinen lassen. Die Projekt-Update-Vorlage für professionelle Dienstleistungen von ClickUp hilft Projektmanagern in diesem Bereich, diesen Prozess mit einer vorgefertigten Aufgabe um sicherzustellen, dass Sie alle wichtigen Details abdecken.

Diese aufgabenvorlage kann auf jede Liste in Ihrem Arbeitsbereich und auf jedes einzelne Projekt zugeschnitten, das Ihr professionelles Serviceteam in Angriff nimmt. Die Aufgabenbeschreibung dient als Checkliste für die wichtigsten Aktualisierungen, über die die Beteiligten Bescheid wissen möchten. Oben beginnend werden Sie durch eine Zusammenfassung geführt, um die Hauptakteure, den Zeitplan, die Risiken und vieles mehr Ihres Projekts zu identifizieren. Von dort aus können Sie die Aufgabenbeschreibung aktualisieren, um zu vermitteln, welche Bereiche Ihres Projekts planmäßig verlaufen, gefährdet sind oder nicht erfüllt werden können. Diese Bereiche umfassen:

Der Gesamtstatus des Projekts

Der Status des Arbeitsablaufs

Risiken, die bei der Implementierung festgestellt wurden

Beraterstunden

Und da diese Vorlage anpassbar ist, können Sie Unteraufgaben, Checklisten, Anhänge und Kommentare hinzufügen, um Ihre Projektaktualisierungen zu organisieren und so gründlich wie nötig zu gestalten. Unser Vorschlag? Fügen Sie diese Aufgabenvorlage zu jedem Projekt hinzu und legen Sie einen wöchentlich oder monatlich wiederkehrenden Termin fest, um Ihre Aktualisierungen für die Beteiligten konsistent und zuverlässig zu halten. 🤓

Programm-Update-Vorlage von ClickUp

Eine weitere Aufgabenvorlage ist im Anmarsch! Die Programm-Update-Vorlage von ClickUp ist weniger auf professionelle Dienstleistungen zugeschnitten, aber ebenso hilfreich für das Verfassen und Versenden effektiver Aktualisierungen für praktisch jedes Programm oder Projekt.

Diese Aufgabenvorlage enthält sechs vorgefertigte Teilaufgaben, die Sie durch den Prozess des Schreibens führen programmaktualisierung emails. Beginnend mit der Überschrift und aufgeschlüsselt nach Abschnitten bis hin zur Abschlusserklärung, enthält jede Teilaufgabe eine kurze Beschreibung, auf die Sie sich beim Schreiben beziehen können.

Mit einem Getting Started Guide und mehreren Hilfe-Dokumente die in der übergeordneten Aufgabe verlinkt ist, ist diese Vorlage ebenso sehr eine Lernressource wie eine Vorlage! Sie soll Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Aufgabenvorlage anpassen und auf zukünftige Programme anwenden können, um Ihre Arbeit zu rationalisieren.

Executive Projektstatusbericht Vorlage von ClickUp

Sobald Sie Ihre Aufgabenvorlagen gemeistert haben, können Sie die Vorlage für den Projektstatusbericht von ClickUp ist bereit, Ihnen dabei zu helfen, tiefer in ClickUps reichhaltige Projektmanagement-Funktionen einzutauchen. Diese Listenvorlage ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Erstellung von Projektstatusberichten und hält alle Beteiligten auf dem gleichen Stand.

Diese Vorlage enthält vier benutzerdefinierte Aufgabenstatus, um den Fortschritt der einzelnen Aufgaben und Projektmeilensteine zu kommunizieren. Außerdem: 11 Benutzerdefinierte Felder um relevante Informationen innerhalb jeder Aufgabe leicht zugänglich zu machen:

Projektphase

Geplantes und verbleibendes Budget

Aktueller Aufwand

Projektleitung

Zeitplan

Außerdem finden Sie sieben Workflow-Ansichten, um verschiedene Aspekte Ihres Projekts zu verwalten. Verwenden Sie ClickUp's Board-Ansicht um Projektphasen und Abteilungen zu überblicken, die Tabellenansicht, um Budgets zu verwalten, die Listenansicht, um Ihre Aktionspunkte und den Projektstatus zu visualisieren, und ein Leitfaden für den Einstieg, um Ihnen zu helfen, diese Vorlage optimal zu nutzen.

Besonders wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig verwalten hilft Ihnen diese Vorlage, den Überblick über Ihre Aktualisierungen zu behalten, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen.

Monatlicher Statusbericht Vorlage von ClickUp

Die Monatlicher Projektstatusbericht Vorlage von ClickUp führt Sie durch den Fortschritt eines Projekts im Laufe eines Monats und kann mit dem Projektstatus verglichen werden projektplan um festzustellen, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist, hinter oder vor dem Zeitplan liegt. Diese ClickUp Doc-Vorlage ist mehr als ein durchschnittlicher Projektstatusbericht, denn sie ist mit Abschnitten zum Hinzufügen formatiert:

Projektdetails

Monatliche Hochrechnungen

Allgemeine Aktualisierungen

Projekt-Elemente

Potenzielle Risiken

Danksagungen

In jedem Abschnitt finden Sie Beschreibungen, anpassbare Tabellen, Checklisten und Aufforderungen, um dieses Dokument für die Beteiligten jederzeit wertvoll und präsentabel zu machen.

Pro-Tipp: Erstellen Sie für jedes Projekt einen Bericht Doc und fügen Sie verschachtelte Unterseiten verwenden Sie diese Vorlage jeden Monat, um Ihre Fortschritte Monat für Monat zu dokumentieren!

7. Wöchentliche Statusaktualisierung Bericht Vorlage von ClickUp

Wöchentlicher Statusbericht Vorlage von ClickUp

Bei komplexen oder schnell verlaufenden Projekten reicht eine monatliche Aktualisierung möglicherweise nicht aus. Außerdem sind die Projektaktualisierungen nicht nur für Ihre wichtigsten Stakeholder bestimmt - die Mitglieder können die Projektmanager wöchentlich über ihre Fortschritte auf dem Laufenden halten. Das ist der Punkt, an dem die Wöchentlicher Statusbericht Vorlage von ClickUp ist sehr nützlich!

Diese Vorlage ist ein weiteres einsteigerfreundliches ClickUp-Doc und besteht aus zwei Seiten - eine für die Erstellung eines wöchentlichen Projektstatusberichts und eine weitere mit Tipps zur Anpassung Ihres Docs von oben nach unten.

In Ihrem Dokument für den wöchentlichen Statusbericht finden Sie formatierte Abschnitte für Ihre Projektübersicht, die wichtigsten Ergebnisse, die Aufschlüsselung der Aktivitäten und die nächsten Schritte. Dies ist ein hervorragendes Hilfsmittel für Projektmanager und -mitglieder, um sich schnell über das wöchentliche Arbeitspensum, den Fortschritt und die Prioritäten abzustimmen.

8. Mehrere Projekte aktualisieren Bericht Vorlage by ClickUp

Mehrere Projektstatusberichte Vorlage von ClickUp

Wenn Sie mit mehreren Projekten auf einmal jonglieren, ist diese Vorlage für den Statusbericht für mehrere Projekte von ClickUp gibt Ihnen Sicherheit. Diese Vorlage wird mit fünf separaten Seiten für vier Projekte geliefert, aber Sie können jederzeit Seiten duplizieren oder löschen, um sie an die Anzahl der Projekte anzupassen, die Sie gerade bearbeiten.

Im primären Projektstatusbericht sehen Sie eine formatierte Tabelle, die Ihnen als projekt-Dashboard . Von dort aus können Sie den Projektstatus, die Prioritäten, die Projektphase, die Kosten, die Qualität und den Zeitplan für jedes Projekt bestimmen. Auf jeder Projektseite haben Sie die Möglichkeit, noch mehr Informationen hinzuzufügen, Aufgaben zu erstellen, Ihre Zeit zu verwalten und Kosten zu berechnen.

9. Projekt-Tracker Vorlage von ClickUp

Projekt Tracker Vorlage von ClickUp

Ein wichtiger Teil der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Projekt-Updates ist das Wissen, ob Ihre Projekte auf dem richtigen Weg sind. Die Projekt-Tracker-Vorlage von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, genau das zu tun. Diese Vorlage wendet eine vorgefertigte Liste auf Ihren Arbeitsbereich mit mehreren Ansichten an, um verschiedene Aspekte Ihres Projekts zu verwalten:

Eine Liste, um zu sehen, welche Aufgaben in Vorbereitung, in Produktion, live oder in kritischem Zustand sind

Ein anpassbares Gantt-Diagramm, um Ihre Projektzeitachse und Meilensteine zu überblicken

Zwei Kanban-Tafeln zur Visualisierung des Aufgabenfortschritts und der Arbeitsbelastung Ihres Teams

Innerhalb jeder Aufgabe und in der Listenansicht finden Sie außerdem vier benutzerdefinierte Felder, um Details wie Projektphase, Dauer und Fertigstellungsdatum hinzuzufügen.

Bereit für weitere Ressourcen zur Projektverfolgung? Wir haben für Sie 10 unserer Lieblingsressourcen zusammengestellt projekt-Tracker-Vorlagen !

Projektstatus-Vorlage für Word

Für alle unsere Microsoft 365-Freunde haben wir auch eine Vorlage für Sie! Diese Projekt-Update-Bericht-Vorlage für Microsoft Word ist einfach gehalten und lässt sich leicht bearbeiten. Mit vorformatierten Tabellen für Details und Metriken, hilft manager und wichtige Stakeholder die wichtigsten Erkenntnisse schnell zu erfassen. Weiter unten auf der Seite finden Sie mehrere Abschnitte, die Sie abdecken:

Projektzusammenfassung

Status-Zusammenfassung

Projektübersicht

Budgetübersicht

Risiko- und Problemverlauf

Schlussfolgerung und Empfehlungen

Ein weiterer Vorteil dieser Vorlage? Die Thematisierung kann an Ihr Branding angepasst werden und kann Bilder, Videos und Übergänge unterstützen, um die Vorlage noch ansprechender zu gestalten.

Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, verstehen Sie, dass Projektaktualisierungsvorlagen ein Muss sind! Diese Ressourcen wurden entwickelt, um Ihren Projektmanagementprozess effizienter, fehlerfreier und einfacher zu gestalten. Auch Ihre Stakeholder werden es Ihnen danken. 😎

Bei so vielen Arten von kostenlosen und effektiven Vorlagen gibt es keinen Grund, nicht auf "Download" zu drücken Wenn Sie sich jedoch nicht entscheiden können, welche Sie zuerst ausprobieren sollen, empfehlen wir Ihnen, mit einer anpassbaren Vorlage von ClickUp!

ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die leistungsstark genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einem einzigen, hochgradig visuellen Arbeitsbereich zusammenzufassen - der Schlüssel für die Bereitstellung der besten Projekt-Updates, selbst wenn Sie nur einen Augenblick Zeit haben!

Greifen Sie auf alle Projekt-Update-Vorlagen in dieser Liste und auf Tausende von anderen in ClickUp's riesigem Vorlagen-Bibliothek . Außerdem finden Sie Hunderte von Projektmanagement-Funktionen, über 1.000 Integrationen und mehr, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden . 💜