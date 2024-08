10 kostenlose Vorlagen für Projektzusammenfassungen in ClickUp & Excel

Manchmal brauchen selbst die komplexesten Projekte, Prozesse und Meetings eine einfache Zusammenfassung. Dann brauchen Sie einen zusammenfassenden Bericht über das Projekt.

Ob es sich um einen hauptbuch oder eine Zusammenfassung des Jahresabschlusses - der richtige Bericht kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Ihr Projektmanagement zu rationalisieren. Sie ermöglichen es Ihnen, komplexe Konzepte auf einfache Zusammenfassungen zu reduzieren, die Ihr Projektteam und andere Beteiligte auf dem Laufenden halten, ohne dass sie zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Aber natürlich wollen Sie nicht jede Projektzusammenfassung von Grund auf neu erstellen. Sie brauchen strukturen für das Projektmanagement die es Ihnen ermöglichen, so viel Zeit wie möglich auf die eigentliche Arbeit und so wenig Zeit wie nötig auf die Berichterstellung zu verwenden - und dabei gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese Berichte gut aussehen und hilfreich sind.

Hört sich das nach einer unlösbaren Aufgabe an? Nicht mit einer Vorlage für eine Projektzusammenfassung, die Ihren Anforderungen und Ihrem Projekttyp entspricht! Lassen Sie uns einsteigen.

Was ist eine Vorlage für eine Projektzusammenfassung?

Bei einer Vorlage für eine Projektzusammenfassung handelt es sich um einen Bericht mit auszufüllenden Feldern, in dem die Projektdetails und der aktuelle Status der Arbeit für alle Projektbeteiligten schnell zusammengefasst werden. Sie ist auf die wichtigsten Details reduziert und umfasst in der Regel nur eine Seite oder einen Bildschirm, so dass die Mitglieder des Teams auf einen Blick genau sehen, was sie wissen müssen.

Gleichzeitig muss Ihre Vorlage für die Projektzusammenfassung flexibel und anpassbar für alle Arten von Projektmanagern oder Teamleitern sein. Projektzusammenfassungen - oder Projektvorschläge - fassen die wichtigsten Details zusammen wie meilensteine des Projekts und Zeitleisten, ohne die Abläufe zu sehr zu erläutern.

Diese Art von Dokument sollte auch auf Ihr Einzelziel zugeschnitten sein.

Visualisierung von Meilensteinen eines Projekts in der Gantt-Ansicht in ClickUp

braucht Ihr Client wirklich die kleinsten Details? Oder benötigt Ihr juristisches Team eine ausführlichere Erklärung?_

Ihre Vorlage für die Projektzusammenfassung kann sich je nach Phase des Projekts ändern. Sie werden also wahrscheinlich eine Zusammenfassung des Projekts in Ihre Gesamtvorlage aufnehmen wollen projektvorschlag aber Sie sollten wissen, dass diese Details Ihr Projekt verändern können ergebnisse des Projekts sobald die eigentliche Arbeit beginnt.

Was macht eine gute Vorlage für einen Projekt-Zusammenfassungsbericht aus?

Da Projektzusammenfassungen flexibel sein müssen, müssen auch die Vorlagen, auf denen sie aufgebaut sind, entsprechend sein. Es gibt keine "beste" Vorlage für eine Projektzusammenfassung, weil unterschiedliche Projekttypen und Zielgruppen einen individuellen Ansatz erfordern.

Zu erledigen haben die besten Vorlagen für Projektzusammenfassungen jedoch einige gemeinsame Features:

Eine einfache Übersicht, die es dem Ersteller oder Projektleiter ermöglicht, das Projekt in wenigen Worten oder Sätzen zusammenzufassen

Eine Übersicht über Meilensteine, Zeitleisten, Budgets und alle anderen greifbaren Ressourcen, die als Leitplanken für die Arbeit dienen

Eine prominente Stelle für die Liste des Eigentümers des Projekts, an die sich jeder Leser mit Fragen oder Notizen wenden kann

Eine Übersicht überkPIs für das Projektmanagement und die Fortschritte, die das Projekt in Bezug auf diese Kennzahlen gemacht hat

Ein Abschnitt für klare, kurze und umsetzbare Schlussfolgerungen, der die nächsten Schritte für das Projekt Team umreißt

Darüber hinaus kommt es darauf an, die richtige Vorlage für einen zusammenfassenden Projektbericht für Ihre Bedürfnisse zu finden. Sehen Sie sich einige der beliebten Optionen in der folgenden Liste an, bevor Sie sich für eine entscheiden.

10 Vorlagen für Projektzusammenfassungen für das Jahr 2024

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Kein Problem - wir haben die richtigen Vorlagen für Sie gefunden. Sehen Sie sich unsere Favoriten in dieser Liste mit 10 kostenlosen Vorlagen für Projektzusammenfassungen an, mit denen Sie den Fortschritt nachverfolgen, finanzielle Informationen bereitstellen oder eine einfache Zusammenfassung der Projektdetails erstellen können.

Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, wir sind sicher, dass Sie in dieser Liste eine oder mehrere Vorlagen finden, die für Sie geeignet sind.

1. ClickUp Vorlage für Projektzusammenfassung

Geben Sie einen Überblick über den vollständigen Business-Plan Ihres Unternehmens

Wir beginnen mit einer Vorlage, die ebenso einfach wie wirkungsvoll ist. Die Vorlage für die Zusammenfassung von Projekten von ClickUp vermittelt in einem leicht abschließbaren Format alle Informationen, die Sie schnell vermitteln müssen.

Wie die meisten vorlagen für Zusammenfassungen enthält dieser Bericht einen Übersichtsteil sowie eine produkt-/Dienstleistungsbeschreibung , Marktanalyse und finanzielle Zusammenfassung. Die Felder in diesen Abschnitten sind so konzipiert, dass sie einen vollständigen Business-Plan zusammenfassen. Diese Vorlage für einen zusammenfassenden Bericht kann jedoch leicht angepasst werden, um auch einen Produktplan zusammenzufassen.

Die Vorlage für die Zusammenfassung des Projekts ist dank des farbigen Codes leicht zu verstehen, auch für die Wortkünstler unter uns. Das Gleiche gilt für den Abschnitt "Zusammenfassung", der Empfehlungen und Felder für Kontaktinformationen enthält. Alles zusammen macht diese Vorlage für einen Projektzusammenfassungsbericht so benutzerfreundlich und gründlich.

2. ClickUp Zusammenfassung Bericht Vorlage

Sammeln Sie alle Details in einem zusammenfassenden Format und präsentieren Sie sie in einer organisierten Weise

Es ist Zeit, ein wenig mehr in die Tiefe zu gehen. Die Vorlage für einen zusammenfassenden Bericht von ClickUp bleibt auf hohem Niveau, geht aber auf einige der Details ein, die Ihre Stakeholder und Ihr Projekt Team immer wieder anzweifeln.

Neben dem oberen Einführungsabschnitt finden Sie einige erweiterbare Felder, die Ihnen helfen, Informationen wie z. B.:

Risiken und Probleme des Projekts

Vorgeschlagene Lösungen für diese Probleme

Andere Erkenntnisse

Elemente der Aktion

Empfehlungen für das weitere Vorgehen

Das Beste daran ist, dass Projektzusammenfassungen wie diese all diese komplexen Informationen in ein einfaches und überschaubares Format bringen. Sie eignet sich perfekt als Ergänzung zu einer vorlage für einen Fortschrittsbericht die die Zeitleiste des Projekts genauer beschreibt. Und wenn beide Berichterstellungen auf der gleichen Plattform laufen, wird die Integration noch besser.

3. ClickUp Programm Zusammenfassung Vorlage

Informieren Sie Ihr Team über die wichtigsten Details, ohne ein längeres Dokument lesen zu müssen

Es geht doch nichts über eine einfache Lösung, um ein komplexes Problem zusammenzufassen. Die Vorlage für eine Programmzusammenfassung von ClickUp wurde speziell für diese Vielseitigkeit entwickelt und hilft Ihnen, einen schnellen Überblick über ein größeres Geschäft oder projekt Plan .

Es ist kaum zu übertreiben, wie einfach diese Vorlage für eine Projektzusammenfassung wirklich ist. Beginnen Sie mit einer Zusammenfassung des Problems, für das das Projekt überhaupt benötigt wird, und gehen Sie dann zu den Notizen über, wie das Projekt das Problem löst.

Als Bonus können Sie die Kopfzeile nicht nur mit Ihrem Firmennamen, sondern auch mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktinformationen versehen. Betrachten Sie die Vorlage für die Programmzusammenfassung als Deckblatt.

Wenn Ihr Einzelziel nur diese wenigen Angaben erhält, weiß es trotzdem genau, warum das Projekt existiert und wie es das Problem löst, das es lösen soll. Und geht es im Kern nicht genau darum beim Projektmanagement?

4. ClickUp Gehaltsabrechnung Zusammenfassung Bericht Vorlage

Erstellen Sie einen Nachweis über die Zahlungen Ihrer Mitarbeiter mit dieser Vorlage für einen zusammenfassenden Lohnabrechnungsbericht

Lieben wir nicht alle die Gehaltsabrechnung? Die Wahrheit ist, dass einige der heikleren Finanzberechnungen und -mitteilungen mit der richtigen Vorlage für einen zusammenfassenden Bericht über ein Projekt tatsächlich ziemlich vereinfacht werden können. Die Vorlage für einen zusammenfassenden Bericht über die Gehaltsabrechnung von ClickUp kann die Vorlage für eine Projektzusammenfassung für Ihr Geschäft werden.

Herunterladen vorlage für die Gehaltsabrechnung und Sie erhalten ausfüllbare Felder, die Ihnen einen einfachen Überblick über die lohnrelevanten Informationen für alle Ihre Mitarbeiter verschaffen, darunter:

Grundlegende Mitarbeiterinformationen

Zahlungen und Abzüge

Aktivität seit Jahresbeginn

Bezahlte Guthaben für Freizeit

Zusammenfassung der Nettolöhne

Zusätzliche Kommentare und Bemerkungen

Da alles in ClickUp geschieht, können Sie auch nachverfolgen, wer für jeden Projektzusammenfassungsbericht verantwortlich ist, wer dazu beigetragen hat und wann die letzte Aktualisierung erfolgte. Auf diese Weise sind Sie immer auf dem neuesten Stand, wenn Sie wichtige Lohn- und Gehaltsinformationen berechnen, auswerten und freigeben.

5. ClickUp Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Kontengruppen, um Ihre Titel in die entsprechenden Kontengruppen zu organisieren.

Apropos Finanzen: Budgets werden schnell komplex, und ohne den richtigen Bericht verliert man leicht den Überblick über einzelne Ausgaben. Hier kommt die Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage von ClickUp kommt ins Spiel.

Es handelt sich um einen einfachen zusammenfassenden Bericht für ein Projekt, der auf zwei Dimensionen basiert: einzelne Konten und Kontengruppen. Die Standardansicht konzentriert sich auf die Konten als Einzelposten und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Elementen wie Bargeld, Mobiliar, Forderungen, Geschäftsausstattung und mehr.

Die Kontengruppen hingegen bilden übergreifende Kategorien wie Bargeld, Ausrüstung und Forderungen, die für das gesamte Projekt von Bedeutung sind.

Aber das ist nur der Anfang. Sobald Sie die Zusammenfassung erstellt haben, können Sie auch eine listen- oder notizbasierte Ansicht für die Kontengruppen anzeigen oder benutzerdefinierte Felder hinzufügen, z. B. die Art des Kontos, Guthaben oder Lastschrift und vieles mehr. Unabhängig davon, welche Ansicht oder benutzerdefinierten Felder Sie wählen, bleibt die Übersicht einfach und hilft Ihnen und Ihrem Team, jederzeit den Überblick über die Budgets zu behalten.

Bonus: Probieren Sie diese Funktionen aus buchhaltungsvorlagen !

6. ClickUp Vorlage für die Dokumentation eines Projekts

Behalten Sie den Überblick über die Projektmanagement-Aufzeichnungen, die Sie im Laufe eines Projekts erstellt haben

Manchmal braucht man einfach ein paar gute projekt-Dokumentation um allen Beteiligten zu helfen, den Überblick zu behalten und die Arbeit gegenüber externen Interessengruppen zu rechtfertigen. Die Vorlage für Projektdokumentation von ClickUp ist eine perfekte Gelegenheit, diese Aufzeichnungen zu führen.

Es ist eine besonders nützliche Vorlage für Ihr eigenes Projekt Team. Heben Sie die wichtigsten Mitglieder des Teams mit ihren Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt hervor. Skizzieren Sie die Maßnahmen, Methoden und Richtlinien, die jeder im Projekt benötigt, um es voranzutreiben. Sie können sogar den Plan, die Zeitleiste und das Budget des Projekts verknüpfen oder zusammenfassen.

Klingt komplex? Mit dieser Vorlage muss das nicht sein. Sie brauchen nur ein paar Felder auszufüllen, und schon können Sie sie für alle freigeben, die wissen wollen, worum es bei dem Projekt geht und wie die Arbeit erledigt wird.

7. ClickUp Whiteboard Executive Summary Vorlage

Eine Executive Summary mit dem Whiteboard Feature von ClickUp ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Business-Plans

Genau wie die erste Vorlage für eine Projektzusammenfassung auf dieser Liste, die Whiteboard Vorlage für die Zusammenfassung von ClickUp hilft Ihnen, eine Zusammenfassung zu erstellen. Aber jetzt kommt der Clou: Diese Vorlage nutzt das Whiteboard von ClickUp, was sie im Ergebnis noch flexibler macht.

Sie kennen vielleicht schon Die Whiteboard-Lösung von ClickUp als intuitives, visuelles Kommunikationstool. Teams können damit zusammenarbeiten, Brainstorming betreiben und komplexe Ideen visualisieren. Stellen Sie sich nun vor, wie leistungsfähig eine Zusammenfassung sein könnte, die dieselben Grundkonzepte verwendet.

Allerdings muss Ihre Zusammenfassung wahrscheinlich aus einer einzigen Eingabe stammen. Dennoch kann die gleiche Drag-and-Drop-Funktion, die ClickUp's Whiteboard Feature so überzeugend macht, Ihnen auch hier helfen, flexible Zusammenfassungen zu erstellen, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind.

8. ClickUp Board Bericht Vorlage

Board-Berichte liefern die Details, die Mitglieder des Boards vor einem Meeting wissen müssen und dienen als Nachschlagewerk

Ah, Board Meetings. Wir alle brauchen sie, und wir alle fürchten sie (manchmal). Stellen Sie sich den Unterschied vor, den Sie mit einem einfachen, rationalisierten Bericht machen können, der dem Board alle benötigten Informationen auf einen Blick liefert. Das ist es, was der Vorlage für Board-Berichte von ClickUp zu erledigen.

Beginnen Sie mit dem grundlegenden Branding Ihres Unternehmens und den Highlights Ihres Berichts. Von dort aus können Sie Ihre Umsatzberichte, Berichte über die Produktivität und andere Schlüsselbereiche in den Blick nehmen. Die Berichterstattung über die Vertriebsleistung und die KPIs sowie eine ehrliche Bewertung aller Herausforderungen und Hindernisse haben alle ihren eigenen Abschnitt.

Natürlich können Sie auch längere Berichte verknüpfen, die über die Highlights hinausgehen. Zum Beispiel könnte Ihr Board Interesse haben an einem plan zur Produktivität der die aktuellen Hindernisse beseitigen soll. Solange das alles in ClickUp erstellt wird, sind die Verknüpfungen natürlich und intuitiv.

9. MS Word Vorlage für eine Zusammenfassung des Status eines Projekts

über Vorlage.net

Wenn Sie nur einen schnellen Überblick über den Status eines Projekts benötigen, ist diese Projekt Status Die Vorlage für eine Zusammenfassung könnte genau das Richtige für Sie sein. Sie enthält vier grundlegende Abschnitte, die jeweils einen einzigen Absatz umfassen:

Eine Übersicht über das Projekt, einschließlich des Startdatums, des Zwecks und etwaiger KPIs. Dieser Abschnitt sollte bei jedem Bericht gleich bleiben

Eine Liste der Administratoren, d. h. der Schlüsselpersonen, Interessengruppen und Unternehmen, die an der Fertigstellung des Projekts beteiligt waren

Diestatus des Projektsmit Platz für möglichst viele Details zu den Fortschritten auf dem Weg zum Ziel und andere Schlüssel-Highlights

Eine Aufzählung von Problemen, die den Erfolg des Projekts verhindern könnten, wenn sie nicht behoben werden

Wie bei vielen Vorlagen auf dieser Liste liegt das Schöne an dieser Option in ihrer Einfachheit. Sie brauchen nur Microsoft Word, um jedes Mal, wenn Sie eine Zusammenfassung des Status des Projekts benötigen, eine aussagekräftige und überschaubare Zusammenfassung zu erstellen.

10. Google Docs Vorlage für eine Zusammenfassung des Projekts

über Vorlage.net

Diese Vorlage für eine Projektzusammenfassung ähnelt der obigen Version für MS Word, enthält jedoch einige Feinheiten, die nicht speziell für Google Docs entwickelt wurden:

Einen Abschnitt für die Vorteile des Projekts, in dem detailliert dargelegt wird, warum das Projekt abgeschlossen werden muss

Projektumfang, in dem Sie genau angeben können, was erreicht werden kann und was nicht, und welche Ressourcen benötigt werden

Projektablauf, der Aufschluss darüber gibt, wie das Projekt durchgeführt werden soll

Die Vorlage lässt sich leicht ausdrucken und herunterladen und eignet sich daher hervorragend für das schnelle Freigeben von Kerninformationen über ein Projekt für externe oder sekundäre Interessengruppen.

Die besten Vorlagen für Projektzusammenfassungen zusammenfassen

Was nützt eine Vorlage, wenn sie Ihnen die Arbeit nicht erleichtert? Und wozu ist eine Vorlage für eine Projektzusammenfassung gut, wenn sie Ihnen nicht hilft, Ihr Projekt schnell zusammenzufassen?

Wie Sie sehen können, haben wir für Sie alles vorbereitet. Wählen Sie eine der oben genannten Vorlagen, um Ihre Projektkommunikation zu rationalisieren. Alle diese Vorlagen helfen Ihnen bei der Erstellung von Berichten, die Ihre wichtigsten Stakeholder benötigen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Und wenn Sie noch weiter gehen wollen, warum optimieren Sie nicht Ihr gesamtes Projektmanagement-System?

Verwenden Sie ClickUp als die App für Produktivität, die alle Produktivitäts-Apps übertrifft. Sie bietet mehr als nur Projekt- und Aufgabenmanagement: Whiteboards, Dashboards, Chat-Funktionen, Einstellungen für Ziele und vieles mehr. Und ja, das schließt auch alle Vorlagen für Projektzusammenfassungen ein, die Sie für den Erfolg in jeder Branche und für jedes Publikum benötigen.

ClickUp's Projektzusammenfassungen und Dokumente sind nur der Anfang. In unserer Vorlagenbibliothek finden Sie unzählige weitere Vorlagen, von der Buchhaltung über das Design und den Vertrieb bis hin zum Support. Mit einer kostenlosen Version des Kontos mit 100 MB Speicher, unbegrenzten Aufgaben und Mitgliedern sowie mehr als 1.000 Integrationen gibt es kaum einen Grund, sich nicht zu registrieren. Beginnen Sie Ihre ClickUp-Reise noch heute .