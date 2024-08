10 kostenlose Vorlagen für die Gehaltsabrechnung in Excel & ClickUp

Wenn es an der Zeit ist, Ihre Mitarbeiter für ihre harte Arbeit zu bezahlen, ist ein organisatorischer Prozess von entscheidender Bedeutung. Sie wollen sicher sein, dass Sie sie für die richtige Anzahl von Stunden bezahlen und dass Sie auch die Zahlungshistorie des Unternehmens im Auge behalten.

Sie können diese Aufgabe natürlich auch von Hand mit einem Taschenrechner erledigen, aber es gibt schnellere und bessere Methoden dafür. In einem größeren Unternehmen ist es einfach nicht sinnvoll, die Stunden für jeden einzelnen Mitarbeiter zu zählen. Hier kommen die Vorlagen für die Gehaltsabrechnung ins Spiel.

Die Verwendung einer Vorlage für die Gehaltsabrechnung gewährleistet Genauigkeit, liefert wertvolle Zahlungsdaten und macht die Verwaltung Ihres Budgets einfacher. Und das Beste ist, dass Sie die Zeit, die Sie bei der manuellen Erstellung von Gehaltsabrechnungen sparen, besser nutzen können für ziele zu erreichen und den Aufbau Ihres Unternehmens.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, was eine Gehaltsabrechnungsvorlage ist und wie Sie eine Vorlage auswählen, die für Ihr Unternehmen geeignet ist. Wir stellen Ihnen 10 kostenlose Gehaltsabrechnungsvorlagen von ClickUp und Excel vor, die Sie noch heute ausprobieren können, um Ihre Mitarbeiter effizienter zu bezahlen. 💪

Was ist eine Gehaltsabrechnungsvorlage?

Eine Vorlage für die Gehaltsabrechnung ist ein Tool, mit dem Sie die Stundensätze und Steuersätze für jeden Mitarbeiter in seinem Land erfassen und dokumentieren können. Sie berücksichtigt auch die Abzüge, damit Sie Ihre Mitarbeiter korrekt bezahlen können. Es gibt Vorlagen für wöchentliche, monatliche und jährliche Gehaltsabrechnungen, die es Ihnen erleichtern, Zahlungen für verschiedene Arten von Verträgen zu versenden.

Die Vorlagen für die Gehaltsabrechnung enthalten in der Regel grundlegende Mitarbeiterinformationen wie Name, geleistete Arbeitsstunden, fälliges Entgelt und Angaben zur Steuererklärung. Diese wichtigen Informationen werden automatisch von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat dupliziert, sodass Sie einen kontinuierlichen Zahlungsplan erstellen können.

Die meisten Vorlagen enthalten auch Abschnitte für bezahlte Freizeit (PTO), Krankheitsurlaub und Überstunden. Diese zusätzlichen Kategorien helfen Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Mitarbeiter und bei der Organisation Ihres Gehaltsabrechnungsprozesses.

Grundsätzlich sind Vorlagen für die Gehaltsabrechnung eine gute Option für Unternehmer, die nicht viel Geld für die Erstellung einer Gehaltsabrechnung ausgeben möchten projektmanagement auslagern oder Buchhaltungsaufgaben. Mit Vorlagen für die Gehaltsabrechnung können Sie Budgets kontrollieren, Fehlberechnungen vermeiden und sicherstellen, dass die Zahlungen pünktlich erfolgen - und das alles, während Sie Geld sparen. 🙌

Was macht eine gute Vorlage für die Gehaltsabrechnung aus?

Sind Sie bereit, die perfekte Gehaltsabrechnungsvorlage für Ihr Unternehmen zu finden? Bevor wir uns einige der Vorlagen ansehen, die wir regelmäßig verwenden, sollten Sie wissen, worauf Sie bei der Auswahl achten müssen. 👀

Eine gute Vorlage für die Gehaltsabrechnung sollte Folgendes enthalten:

Berichterstellung für Muster und Trends: Eine gute Vorlage bietet eine Nachverfolgung für Anwesenheitsberichte, Erstattungen und Lohnlisten. Sie können diese nutzen, um Muster und Verhaltensweisen der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu erkennen

Eine gute Vorlage bietet eine Nachverfolgung für Anwesenheitsberichte, Erstattungen und Lohnlisten. Sie können diese nutzen, um Muster und Verhaltensweisen der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu erkennen Nettolohn und Bruttolohn : Jede Lohn- und Gehaltsabrechnungsvorlage, die etwas taugt, enthält Angaben zum Brutto- und Nettogehalt, einschließlich Leistungen wie Krankenversicherungszuschüsse und Boni sowie etwaige Wohnungs- und Fahrtkostenzuschüsse

Jede Lohn- und Gehaltsabrechnungsvorlage, die etwas taugt, enthält Angaben zum Brutto- und Nettogehalt, einschließlich Leistungen wie Krankenversicherungszuschüsse und Boni sowie etwaige Wohnungs- und Fahrtkostenzuschüsse Automatisierung: Vorlagen für die Gehaltsabrechnung sollen das Leben einfacher machen. Wählen Sie eine Vorlage, die wiederkehrende Aufgaben der Gehaltsabrechnung automatisiert und sie den richtigen Teammitgliedern zuweist

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Kollaborationsfunktionen: Erledigen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung nahtlos zwischen der Buchhaltung und der Personalabteilung (HR) mit einer Vorlage, die Ihnen die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht

Erledigen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung nahtlos zwischen der Buchhaltung und der Personalabteilung (HR) mit einer Vorlage, die Ihnen die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht Anpassungsmöglichkeiten: Jedes Unternehmen hat seine eigenen Bedürfnisse, und einige müssen sich angesetzliche Vorschriften. Wählen Sie eine anpassbare Vorlage, um die Dokumentation und die Systeme zu erstellen, die Sie benötigen, um Ihre Mitarbeiter korrekt zu bezahlen

10 Vorlagen für die Gehaltsabrechnung, die Sie 2024 mit zur Bank nehmen können

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie bei einer Vorlage für die Gehaltsabrechnung achten sollten, ist es an der Zeit, Ihre Optionen zu prüfen und die beste Vorlage für Ihr Unternehmen auszuwählen.

Hier haben wir eine Liste mit 10 kostenlosen Vorlagen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zusammengestellt, die den Prozess der Lohn- und Gehaltsabrechnung vereinfachen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeitern oder eine große Firma mit mehreren Abteilungen leiten - es gibt eine Option, die Ihnen die Gehaltsabrechnung erleichtert. ✨

1. ClickUp Lohnabrechnungsbericht Vorlage

Mit ClickUp's Payroll Report Template ist es einfacher denn je, Gehaltsabrechnungen zu erstellen und die Genauigkeit zu erhöhen

Vermeiden Sie Fehlkalkulationen und rationalisieren Sie Ihre Zahlungsabläufe mit ClickUp's Vorlage für Gehaltsabrechnungsberichte . Das Tool erleichtert das Erfassen und Speichern von Mitarbeiterinformationen, einschließlich Name, ID-Nummer, Funktion und grundlegende Kontaktinformationen des Mitarbeiters.

Die Gehaltsabrechnungsvorlage enthält auch Abschnitte für die Abteilung des Mitarbeiters, PTO-Gutschriften und Steuereinbehalte.

Passen Sie die Vorlage so an, dass sie den gewünschten Zahlungszeitraum enthält, egal ob Sie wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder jährlich zahlen. Geben Sie die Stunden-, Monats- oder Jahresgehälter sowie die Überstundenzuschläge an.

Eine der besten Funktionen dieser ClickUp-Vorlage ist die integrierte Zeiterfassung. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter die Zeit erfassen, die sie während ihrer Arbeitszeit für Aufgaben aufgewendet haben. Diese Informationen werden dann automatisch in Ihren Gehaltsabrechnungsbericht eingefügt, um die Zahlungen zu beschleunigen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Gehaltsabrechnung Projektplan Vorlage

Nutzen Sie ClickUp's Payroll Project Plan Template, um einen standardisierten Prozess für große Zahlungssysteme zu erstellen

Eliminieren Sie Fehler, reduzieren Sie den Zeitaufwand für administrative Aufgaben und beschleunigen Sie die Lohnabrechnung mit der Gehaltsabrechnungs-Projektplan-Vorlage von ClickUp . Diese Vorlage ist besonders nützlich für größere Unternehmen oder kleine Betriebe, die komplexere Gehaltsabrechnungen benötigen.

Die Vorlage dient als Projektplan für alle Ihre Gehaltsabrechnungsverfahren. Verwenden Sie zunächst die Vorlage für das Gehaltsabrechnungsbudget, um eine Projektcharta zu erstellen und die leistungen und Ressourcen, die Sie für die Abwicklung der Mitarbeitervergütung benötigen.

Ermitteln Sie als Nächstes die Teammitglieder, die eine aktive Rolle im Gehaltsabrechnungsprozess spielen, und erstellen Sie automatisch Aufgaben für sie. Dabei kann es sich um einmalige Aufgaben handeln, wie z. B. die Erstellung von Gehaltsabrechnungsverfahren und Dokumentation für Freiberufler.

Es gibt auch Optionen für wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen für Standardzahlungsverfahren wie die monatliche Gehaltsabrechnung. 🗓️ Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Payroll Implementierung Projektplan Vorlage

Mit ClickUp's Payroll Implementation Project Plan Template können Sie einen Plan erstellen, um Ihre Gehaltsabrechnungsprobleme zu lösen

Wenn Sie noch kein Gehaltsabrechnungssystem haben, brauchen Sie eines. Die Vorlage für einen Projektplan zur Einführung der Gehaltsabrechnung von ClickUp nimmt eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe und macht sie einfacher als je zuvor. Sie erstellt einen Fahrplan für alle Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse und gewährleistet Genauigkeit, Konformität und Sicherheit.

Verwenden Sie die Vorlage, um Ihr Gehaltsabrechnungssystem einzurichten, das Onboarding von Mitarbeitern zu rationalisieren und überwachen dateneingabe für alle zahlungsbezogenen Aufgaben. Recherchieren Sie zunächst, welche Art von Gehaltsabrechnungssystem oder HR-Software die Sie für die Abwicklung der Mitarbeitervergütung benötigen.

Als Nächstes ermitteln Sie anhand der Vorlage die Beteiligten in Ihrer Buchhaltungs-, Personal- und IT-Abteilung, die im Zahlungsprozess eine Rolle spielen werden. Wählen Sie dann einen Gehaltsabrechnungsdienst oder eine Gehaltsabrechnungssoftware aus. Legen Sie einen Zeitplan und einen Kostenvoranschlag für die Einrichtung des Systems fest.

Bereiten Sie schließlich die Dokumentation für jeden Schritt vor, einschließlich der Stundenzettel der Mitarbeiter, der Gehaltsabrechnungen und der Vorlagen für das Lohnbuch. Verwenden Sie ClickUp Docs um diese Dokumente zu speichern und Aufgaben zu erstellen, damit die Mitarbeiter ihre Zeitkarten ausfüllen und die Mitglieder des Buchhaltungsteams die Zahlungen bearbeiten können. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Lohnabrechnung Zusammenfassung Bericht Vorlage

Erstellen Sie einen Nachweis über die Zahlungen Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp Payroll Summary Report Template

ClickUp's Gehaltsabrechnung Zusammenfassung Bericht Vorlage können Sie alle Gehaltsabrechnungsdaten und -kosten an einem praktischen Ort erfassen. Zeigen Sie schnell die seit Jahresbeginn geleisteten Zahlungen an, prüfen Sie die bezahlten Freizeitgutschriften und fügen Sie Bemerkungen für besondere Umstände oder frühere Zahlungsprobleme hinzu.

Verwenden Sie die HR-Vorlage um Informationen zur Gehaltsabrechnung zu dokumentieren, einschließlich der Kontaktinformationen eines Mitarbeiters und der Gehälter. Halten Sie fest, wie oft Sie den Mitarbeiter bezahlen, ob monatlich bei stundenweiser oder zweiwöchentlich bei angestellter Tätigkeit. Füllen Sie die Informationen für die Lohnabzüge aus, einschließlich der Einbehaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und Einkommenssteuer.

All diese Informationen sind wichtig, damit Sie Ihr Gehaltsbudget nicht überschreiten. Diese Vorlage bietet einen detaillierten Überblick darüber, wer was bezahlt wird, und verfolgt Zahlungen für Dinge wie PTO und Krankheitsurlaub, damit Sie die vollständige Kontrolle über die Gehaltsabrechnung behalten.

Außerdem sind diese Informationen von entscheidender Bedeutung, falls es jemals zu rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit Arbeitszeiten oder Löhnen kommen sollte. 👩🏽‍💼 Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Zahlungsverlauf Vorlage

Mit der ClickUp Vorlage für die Zahlungshistorie können Sie Zahlungen an Freiberufler, Kunden und Angestellte an einem Ort verfolgen

Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen oder die Ausgaben einer größeren Firma im Auge behalten müssen, ClickUp's Vorlage für die Zahlungshistorie vereinfacht die Verwaltung der Gehaltsabrechnung. Verwenden Sie sie, um alle Zahlungen Ihres Unternehmens zu verfolgen, egal ob Sie sich auf die Auszahlung von Angestellten oder die Bezahlung von Freiberuflern für die Arbeit an bestimmten Projekten konzentrieren.

Verwenden Sie die Ansicht Kundentabelle, um alle Mitarbeiter und die Zahlungssumme aufzulisten. Sie können auch die Zahlungsmethode angeben und eine Kopie der Zahlungsrechnung hochladen.

Wechseln Sie zur Ansicht "Alle Posten", um eine Liste aller von Ihnen getätigten Zahlungen anzuzeigen. Filtern Sie nach Mitarbeitern, um sofort einen Überblick über deren Zahlungsverhalten zu erhalten, oder grenzen Sie die Ansicht nach Abteilungen ein, um Einblicke in die Budgetierung zu erhalten.

Erstellen Sie Formeln zur schnellen Berechnung von Lohnsteuern oder Lohnsätzen auf der Grundlage von wöchentlichen, monatlichen oder stündlichen Parametern. Verwenden Sie das Formular Zahlungseingang, um der Liste sofort neue Zahlungsdatensätze hinzuzufügen. Geben Sie das Formular an Auftragnehmer und Freiberufler weiter, damit diese ihre Zahlungsanträge automatisch in die Warteschlange stellen können. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Einfache Zahlungsvereinbarung Vorlage

Legen Sie die Bedingungen für die Gehaltsabrechnung mit der Vorlage für eine einfache Zahlungsvereinbarung von ClickUp fest

Die Einfache Vorlage für eine Zahlungsvereinbarung von ClickUp ist eine einfache Möglichkeit, Bedingungen und Erwartungen für die Gehaltsabrechnung eines Unternehmens festzulegen. Sie ist auch nützlich für Unternehmen, die Darlehensbedingungen für die Zusammenarbeit mit Freiberuflern als Teil der auftragnehmer-Management-Systeme .

Diese Vorlage zeichnet sich durch ein einfaches Layout und eine Standardsprache für Zahlungsvereinbarungen aus. Geben Sie grundlegende Informationen wie Daten, Namen und Zahlungsbeträge an. Geben Sie den Zahlungsplan ein und führen Sie alle Bedingungen für eine Nichtzahlung auf. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Zahlungsformular Vorlage

Erstellen von Rechnungen und Auszahlen von Zahlungen mit der ClickUp-Zahlungsformularvorlage

ClickUp's Zahlungsformular Vorlage macht es einfach, Rechnungen und Zahlungen an Mitarbeiter oder Kunden zu verfolgen. Um es als Teil Ihrer Gehaltsabrechnung zu verwenden, erstellen Sie zunächst ein Zahlungsformular unter Verwendung der Vorlage. Füllen Sie die Informationen für den Namen des Mitarbeiters, die Kontaktinformationen und die Zahlungsmethode aus.

Richten Sie Automatisierungen ein, so dass ein ausgefülltes Formular eine neue Aufgabe zur Bearbeitung der Zahlung auslöst. Passen Sie die Automatisierungen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an und weisen Sie die Aufgaben den richtigen Abteilungen zu. 👨🏽‍💻

Wechseln Sie dann in die Ansicht Payment Tracker, um eine Liste aller aktuellen und vergangenen Zahlungsformulare anzuzeigen. Verwenden Sie Filter, um die Ansicht nach Zahlungsmethode, Mitarbeiter oder Preis einzugrenzen. Laden Sie Belege hoch, um alle relevanten Informationen in einem einfachen Dashboard zu verfolgen.

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um einen umfassenden Überblick über alle laufenden Zahlungen, neuen Aufträge und abgeschlossenen Zahlungen zu erhalten. Öffnen Sie eine Aufgabenkarte, um detailliertere Informationen über die jeweilige Zahlung zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Dienstleistungen Stundenzettel Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Stundenzettel, um die Stunden eines jeden Mitarbeiters zu erfassen

Die Nachverfolgung von Gehaltsabrechnungen und die Entwicklung von Zahlungsprozessen kann sehr komplex sein, insbesondere wenn Sie Mitarbeiter auf der Grundlage der von ihnen erbrachten Leistungen bezahlen müssen. Das ist der Grund ClickUp's Vorlage für Stundenzettel für Dienstleistungen kommt herein.

Verwenden Sie diesen Stundenzettel, um die abrechenbaren Stunden und Leistungen eines Mitarbeiters zu erfassen. Dies erleichtert die Erstellung eines Gehaltsplans und hält alle wichtigen Zahlungsinformationen an einem Ort fest.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Arbeitsblatts in Google Sheets oder Excel und stellen Sie sicher, dass Sie Spalten für das Datum, die Anfangs- und Endzeit, die Art der erbrachten Leistungen, den Namen des Mitarbeiters und die Anzahl der geleisteten Stunden einfügen. Geben Sie die Daten ein, wenn der Mitarbeiter Dienstleistungen erbringt, und berechnen Sie die Gesamtstunden, um das Gehalt auf wöchentlicher oder monatlicher Basis zu ermitteln.

Die Vorlage gibt auch Aufschluss darüber, wie viel Sie projektübergreifend ausgeben. Nutzen Sie die Vorlage, um die Zuweisung von Ressourcen zu steuern und Ihre Budgeterwartungen zu verwalten. In der Vorstandsansicht können Sie sich einen Überblick über alle erbrachten Leistungen und geleisteten Zahlungen verschaffen, gefiltert nach Projekttyp oder Mitarbeiter. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Stundenzettel für Gehaltsabrechnung Vorlage

über Microsoft 365 Stundenzettel-Vorlagen sind eine gute Möglichkeit, die Zeit zu erfassen, die ein Mitarbeiter für die Erfüllung seiner Aufgaben aufwendet. Die Excel-Timesheet-Vorlage für die Gehaltsabrechnung von Microsoft 365 ist ein einfach zu verwendendes Arbeitsblatt, das für die Verwendung in Microsoft Excel entwickelt wurde.

Weisen Sie jedem Mitarbeiter ein Arbeitszeitblatt zu, und lassen Sie ihn jeden Tag die ein- und ausgehende Zeit ausfüllen. Achten Sie darauf, dass sie ihre Mittagspausen dokumentieren. Geben Sie Formeln in den Mini-Lohnabrechnungsrechner ein, um die Gesamtzahl der pro Woche geleisteten Arbeitsstunden automatisch zu berechnen.

Fügen Sie in der Excel-Vorlage für die Gehaltsabrechnung Abschnitte für die Preisgestaltung und eventuelle Einbehaltungen ein. Verwenden Sie die Vorlage für das Gehaltsabrechnungsblatt, um wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Zahlungen an jeden Mitarbeiter zu erstellen.

Diese Vorlage eignet sich am besten für kleine Unternehmen oder Firmen, die mit Auftragnehmern und Freiberuflern arbeiten. Da es sich nur um einen Stundenzettel und nicht um ein größeres Projektmanagement-Tool handelt, ist sie möglicherweise zu einfach für Unternehmen mit zahlreichen Abteilungen und vielen Angestellten. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Mitarbeiter Gehaltsabrechnung Vorlage von Vertex42

über Vertex42

Wenn Sie einen Buchhalter oder einen Online-Gehaltsabrechnungsdienst haben, aber dennoch eine interne Dokumentation wie ein Mitarbeiter-Lohnregister benötigen, verwenden Sie die Excel-Vorlage für die Mitarbeiter-Lohnabrechnung von Vertex42. Die Excel-Vorlage für die Gehaltsabrechnung ist für Kleinunternehmer gedacht, die nur den Überblick über die Gehaltsabrechnungen behalten und die Zahlungen nicht selbst vornehmen müssen.

Verwenden Sie die Registerkarte Mitarbeiterinfo, um den Namen des Mitarbeiters, Kontaktinformationen, Einstellungsdatum, Gehaltsinformationen und Zulagen zu erfassen. Auf der Registerkarte Arbeitsblatt Gehaltsabrechnung dokumentieren Sie die Anzahl der vom Mitarbeiter geleisteten Arbeitsstunden, die Zahlungsdaten und die Steuerinformationen.

Füllen Sie die Vorlage für das Gehaltsabrechnungsbudget aus, um eine übersichtliche Aufschlüsselung Ihres Budgets zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

Vereinfachung der Gehaltsabrechnung und Aufbau effizienter Prozesse

Unabhängig davon, ob Sie ein großes Unternehmen mit Dutzenden von Mitarbeitern leiten oder ein kleines Unternehmen mit einer Mischung aus Auftragnehmern, Freiberuflern und festangestellten Mitarbeitern führen, benötigen Sie einen rationalisierten Lohnabrechnungsprozess. Verwenden Sie diese Vorlagen für die Gehaltsabrechnung, um ein individuelles Gehaltsabrechnungssystem zu erstellen, das für Ihr Unternehmen geeignet ist. ClickUp heute herunterladen um mit reibungsloseren und effizienteren Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozessen zu beginnen. Von einfachen Zahlungsformularen für Freiberufler bis hin zu komplexeren Systemen zur Erfassung aller Lohn- und Gehaltszahlungen ist alles dabei, um Ihr Unternehmen voranzubringen. 🛠️