10 beste Software für die Mitarbeitereinführung für HR-Teams im Jahr 2024

Nachdem ich im Laufe meiner Karriere viele Teams geleitet habe, kann ich ohne den geringsten Zweifel sagen, dass sich die Einarbeitungsphase oft wie eine Gratwanderung anfühlen kann. Eine Lawine von Papierkram, eine Reihe von E-Mails und sich wiederholende Aufgaben unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig ein Minimum an menschlichen Fehlern zu gewährleisten, kann geradezu überwältigend sein - nicht nur für die neuen Mitarbeiter, sondern auch für uns Manager und Personalverantwortliche.

Genau aus diesem Grund ist das Aufkommen von Onboarding-Software wie ein frischer Wind. 🧘

Diese Softwarelösungen sind in der Lage, jedem neuen Mitarbeiter einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen, und haben erfolgreich die altmodischen, papiergestützten Arbeitsabläufe abgeschafft, wodurch unzählige Stunden eingespart werden.

Hier stellen wir Ihnen die 10 besten Softwarelösungen für das Onboarding von Mitarbeitern vor, die Ihre Mitarbeitererfahrung (und Ihre HR-Aufgaben) von "meh" zu "wow" verwandeln! 🤩

The 10 Best Employee Onboarding Software to Use in 2024

Der Onboarding-Prozess muss nicht furchtbar sein. Stattdessen können Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter mit einer soliden Onboarding-Erfahrung steigern - und das alles mit Hilfe einer anpassbaren und leistungsstarken HR-Software.

Hier ist unsere Liste der 10 besten Onboarding-Software-Tools auf dem Markt - jedes wurde sorgfältig auf wichtige Funktionen, Einschränkungen und vor allem auf Nutzerfeedback geprüft, um Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung zu helfen.

1. ClickUp - Am besten geeignet für die Integration von Mitarbeitern

ClickUp bietet alle Vorlagen, die Sie für ein effektives Mitarbeiter-Onboarding benötigen

Haben Sie schon einmal von dem Spruch gehört iss dein eigenes Hundefutter ?

Nun, bei ClickUp nehmen wir uns das zu Herzen. Unser Mitarbeiterteam nutzt ClickUp um jeden Monat neue Teammitglieder an Bord zu holen. Dies unterstreicht unser Vertrauen in ClickUps robuste HR-Fähigkeiten und beweist, dass es möglich ist, eine ganze Reihe von Neueinstellungen auf einmal zu verwalten! 🏆

Wo wir gerade von robusten Funktionen sprechen, lassen Sie uns doch mal sehen, wo das alles anfängt: ClickUp-Formulare .

Erstellen Sie das Formular Ihrer Träume und verbessern Sie Ihren Aufnahmeprozess mit der anpassbaren Formularfunktion von ClickUp

Diese Funktion ist ein absolutes Novum, wenn es darum geht, alle notwendigen Informationen über Ihre neuen Mitarbeiter zu sammeln und zu organisieren. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Feedback zu sammeln, sobald das Onboarding eines neuen Mitarbeiters abgeschlossen ist, so dass Sie den Prozess für die nächste Welle von Neueinstellungen verfeinern können.

Auch beim Übergang vom Sammeln von Feedback zum Austausch von Informationen enttäuscht ClickUp nicht. Treffen Sie ClickUp-Dokumente das Tool, das die Dokumentenverwaltung zum Kinderspiel macht.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Damit können Sie Ressourcen wie Schulungsunterlagen für Mitarbeiter, Mitarbeiterhandbücher und andere Dokumente erstellen und gemeinsam nutzen standardarbeitsanweisungen (SOPs) . Wenn alles an einem Ort aufbewahrt wird, können neue Mitarbeiter vom ersten Tag an schnell finden, was sie brauchen. 🔎

ClickUp bietet auch eine umfassende aufgabenverwaltung system zur Rationalisierung Ihrer Onboarding-Abläufe und hilft Ihrem Team, organisiert zu bleiben und auf Kurs zu bleiben. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um spezifische Aufgabendetails wie Zuweiser, Fälligkeitsdatum, Priorität und Fortschritt zu erfassen.

Und mit verschiedenen Ansichtsoptionen kann jeder seinen Arbeitsbereich so einrichten und visualisieren, wie es ihm gefällt.

ClickUp beste Eigenschaften:

Benutzerfreundliche Oberfläche, die einfach einzurichten und zu navigieren ist

ClickUp Gehirn zuhR-Workflows mithilfe von KI verwalten* Zugriff über das Internet und über alle Desktop- und Mobilgeräte

Benutzerdefinierte Status, mit denen Sie die Fortschrittsstufen neuer Mitarbeiter verfolgen können

Aufgabenmanagement ermöglicht die Zuweisung von Onboarding-Aufgaben an neue Mitarbeiter

Automatisierte Workflows eliminieren sich wiederholende Aufgaben

mehr als 15 Aufgabenansichten, darunter Liste, Tafel, Kalender, Gantt und Zeitleiste

Echtzeit-Chat und Kommentare zur Erleichterungteam-Kommunikation* Integration mit über 90 Tools wie Slack, Google Sheets und Microsoft Teams

Anpassbare Dashboards zur Analyse der wichtigsten Kennzahlen und zur einfachen Verfolgung des Fortschritts Ihres Onboarding-Programms

Dutzende von praktischenvorlagen für das Onboarding von Mitarbeitern,vorlagen für Mitarbeiterhandbücher,SOP-Vorlagen, undHR-Vorlagen damit Sie Ihre Arbeitsabläufe beim Onboarding schnell einrichten können

ClickUp Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch

ClickUp Einschränkungen:

Die umfangreichen Funktionen von ClickUp sind ein wenig gewöhnungsbedürftig

Der kostenlose Tarif ist auf 100 MB Speicherplatz begrenzt

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Geschäftskunden: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

Was sagen die Benutzer über ClickUp für Onboarding?

2. BambooHR - Am besten für die Zentralisierung von Mitarbeiterinformationen

über BambooHR BambooHR ist eine umfassende HR-Software und ein Tool zur Mitarbeiterbindung, das Mitarbeiterinformationen zentralisiert und verschiedene Aufgaben im Bereich Personalwesen und Onboarding rationalisiert. Dies umfasst alles von bewerberverfolgung preboarding und Onboarding, Zeiterfassung, Lohn- und Gehaltsabrechnung und leistungsbeurteilung s.

Und das Beste daran? Sie können auf all diese Funktionen mit der Web-App dieser Software für das Onboarding von Mitarbeitern oder von unterwegs mit der mobilen App zugreifen. 📱

BambooHR beste Funktionen:

Interaktive Benutzererfahrung und einfache Navigation für Administratoren und neue Angestellte

Ermöglicht das Erstellen und Anpassen von Stellenausschreibungen, das Verfolgen von Bewerbungen undmitarbeitergespräche und Bewerberinteraktionen verwalten* Mit einer Selbstbedienungsfunktion können Mitarbeiter ihre Daten einsehen und aktualisieren, auf Unternehmensdokumente zugreifen und Anträge auf Freistellung stellen

Zeiterfassungsfunktion zur Erfassung der Arbeitsstunden und der bearbeiteten Aufgaben

Berichte und Analysen umfassen Bewerber-Trichter, Mitarbeiterzufriedenheit und Leistungsbewertungen

BambooHR Einschränkungen:

Kein kostenloser Plan oder kostenlose Testversion

Die Preisgestaltung ist nicht öffentlich zugänglich

Die Plattform kann manchmal verzögert werden

BambooHR Preise:

Kontaktieren Sie das BambooHR-Team für ein individuelles Angebot

BambooHR Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

4.5/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Deel - Das Beste für die Einarbeitung internationaler Mitarbeiter

Über Deel Deel ist eine globale Gehaltsabrechnungs- und Compliance-Plattform, die den internationalen Personalbeschaffungsprozess vereinfacht - von der Erstellung von Verträgen bis hin zum Abschluss von Einstellungen und allem, was dazwischen liegt - und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt.

Ganz gleich, ob Sie Vollzeitmitarbeiter, Freiberufler oder Kontaktpersonen im Ausland einstellen, Deel kümmert sich um die komplexen Vorgänge, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können: den Aufbau leistungsstarker Remote-Teams, um Ihr Geschäft auszubauen. 📈

Die besten Funktionen von Deel:

Schnelles Onboarding neuer Mitarbeiter in über 150 Ländern für ein einheitliches Onboarding-Erlebnis

Einfache Verwaltung der Einhaltung internationaler Arbeitsgesetze bei globaler Einstellung

Integration mit über 20 externen Tools wie Quickbooks, Xero und Netsuite

Bezahlen Sie Ihr Team in über 120 verschiedenen Währungen

Erlauben Sie Ihrem Team, Geld über unterstützte Methoden wie PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase und andere auszuzahlen

Deel Einschränkungen:

Es kann eine Weile dauern, bis sich neue Benutzer mit dem Onboarding-Prozess und der Plattform vertraut gemacht haben

Einige Nutzer haben sich über den schlechten Kundensupport beschwert

Es gibt nur wenige native Integrationen

Deel Preise:

Deel HR (Verwaltung von Verwaltungsaufgaben für Mitarbeiter): Beginnt bei kostenlos

Beginnt bei kostenlos EOR (internationale Mitarbeiter in über 100 Ländern einstellen): Ab $599/Monat

Ab $599/Monat Contractors (verwaltet internationale Verträge): Ab $49/Monat

Ab $49/Monat Globale Gehaltsabrechnung (Gehaltsabrechnung in über 100 Ländern): Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Einwanderung (Verwaltung von Sponsorenvisa in über 25 Ländern): Preise auf Anfrage

Deel Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (703 Bewertungen)

4.6/5 (703 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (79 Bewertungen)

Sieh dir das an Alternativen suchen* !

4. GroveHR - Das Beste für die Lohn- und Gehaltsabrechnung

über GroveHR Ähnlich wie BambooHR ist GroveHR eine All-in-One-HR-Lösung, die Ihre Mitarbeiter- und Unternehmensdaten an einem Ort verwaltet. Es vereinfacht auch verschiedene Aufgaben wie Einstellung, Onboarding, Leistungsverfolgung, Zeiterfassung und gehaltsabrechnung .

GroveHR beste Eigenschaften:

Die Funktionen sind für bis zu 50 Mitarbeiter kostenlos

Ermöglicht es Ihnen, Onboarding-Aufgaben und Checklisten zu erstellen und mit neuen Mitarbeitern zu teilen, um ihnen klare Anweisungen zu ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu geben

Automatisierte Workflows und Erinnerungen sorgen dafür, dass das Onboarding-Team die Fristen einhält

Mit der Geofencing-Funktion können Sie die Anwesenheit von Mitarbeitern verfolgen, indem Sie überwachen, wann sie bestimmte Standorte betreten oder verlassen

Die Selbstbedienungsfunktion ermöglicht es den Mitarbeitern, persönliche Daten zu aktualisieren, Urlaub zu beantragen und andere personalbezogene Onboarding-Aufgaben zu erledigen

GroveHR Einschränkungen:

Die mobile App ist mitunter langsam

Begrenzte Berichte und Analysen

Fehlende eingebaute Nachrichtenfunktion

GroveHR Preise:

Kostenloser Plan

Essentials: $3,75/Mitarbeiter/Monat

$3,75/Mitarbeiter/Monat Perform: $5/Mitarbeiter/Monat

$5/Mitarbeiter/Monat Engage: 7,5 $/Mitarbeiter/Monat

GroveHR Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (69 Bewertungen)

4.5/5 (69 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (67 Bewertungen)

Über Gusto

5. Gusto - Das Beste für Benefits Management

Gusto ist ein HR-Management-Tool, das eine Reihe von Funktionen für die Einstellung und das Onboarding von Mitarbeitern sowie für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Sozialleistungen, Einblicke und Berichte sowie Leistungsbewertungen bietet.

Mit Gusto können Sie Lohnsteuerberechnungen, -zahlungen und -abrechnungen in allen 50 US-Bundesstaaten automatisieren. Seine benutzerfreundlichen Funktionen haben Gusto zu einer beliebten Wahl bei kleinen und mittleren Unternehmen in den USA gemacht.

Gusto beste Eigenschaften:

Integriert sich mit Plattformen wie Slack, Xero und Quickbooks

Ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Mitarbeiterleistungen wie Krankenversicherung, 401(k)-Pläne, HSAs und FSAs sowie College-Sparen

Bietet eine internationale Zahlungsoption für Auftragnehmer, um grenzüberschreitende Zahlungen in über 90 Ländern zu tätigen

Integrierte Berichtsfunktion zum Sammeln und Exportieren verschiedener Erkenntnisse wie Gehaltsabrechnung, Personalkosten und Mitarbeiterumfragen

Gusto Wallet App lässt Mitarbeiter ihre persönlichen Finanzen verfolgen

Gusto Einschränkungen:

Kein kostenloser Plan, aber eine 1-monatige kostenlose Testversion

Die mobile App hat begrenzte Funktionen für das Onboarding-Erlebnis

Kann nicht mit großenteams, die über mehrere Standorte verteilt sind Gusto Preise:

Einfach: $40/Monat (+ $6/Monat/Person)

$40/Monat (+ $6/Monat/Person) Plus: $80/Monat (+$12/Monat/Person)

$80/Monat (+$12/Monat/Person) Premium: Kontakt für Details

Gusto Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

4.3/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,700+ Bewertungen)

Sieh dir das mal an_ Gusto-Alternativen !

6. Eddy - Am besten für die Bewerberverfolgung

über Eddy Eddy ist ein benutzerfreundliches HR-Werkzeug das mehrere Funktionalitäten zur Vereinfachung der Personalarbeit kombiniert. Es bietet Funktionen wie Stellenausschreibung, ein Bewerber-Tracking-System, Dokumentenspeicherung und automatisierte Nachrichtenübermittlung an Bewerber.

Die Benutzer lieben die Onboarding-Lösung von Eddy, die es ihnen ermöglicht, neue Mitarbeiter einzuladen, Willkommensnachrichten zu versenden und digitalen Papierkram mit elektronischen Unterschriften zu erledigen. ✍️

Eddys beste Eigenschaften:

Saubere und übersichtliche Benutzeroberfläche und Onboarding-Erfahrung

Reaktionsschnelles und hilfsbereites Kundensupportteam

Die Mitarbeiter haben einfachen Zugriff auf ihre persönlichen Profilinformationen und können ihre Angaben aktualisieren

Möglichkeit, eine Aufgabenliste für neue Mitarbeiter zu erstellen und ihren Fortschritt bei der Erledigung der Aufgaben im Rahmen des Onboarding-Prozesses zu verfolgen

Einfache Verwaltung und Genehmigung von Urlaubsanträgen der Mitarbeiter

Eddy Einschränkungen:

Kein kostenloser Plan

Unterstützt keine Zeitplanung

Begrenzte Berichtsfunktionen

Eddy-Preise:

Beginnt bei $6/Person/Monat, kontaktieren Sie das Eddy-Team für ein individuelles Angebot

Eddy Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (19 Bewertungen)

4.8/5 (19 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40 Bewertungen)

7. Workday - Am besten für große Unternehmen

über Arbeitstag Workday ist eine HR-Lösung, die für große und schnell wachsende Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet eine Reihe von Funktionen für die Verwaltung von HR-Aufgaben wie Talentakquise, Onboarding-Software, Mitarbeiterdatenmanagement und Verwaltung von Sozialleistungen, leistungsmanagement sowie Lernen und Entwicklung.

Zusätzlich zu den HR-Kernfunktionalitäten bietet Workday erweiterte analyse- und Berichtswerkzeuge die wertvolle Einblicke in Trends bei der Belegschaft, Leistungskennzahlen und mitarbeiterengagement .

Die besten Funktionen von Workday:

Entwickelt für komplexe HR-Workflows

Setzen Sie Teamziele, verfolgen Sie den Fortschritt und überwachen Sie die Teamleistung

Globale Gehaltsabrechnung in den USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich verwalten

Die Zeiterfassungsfunktion umfasst Geofencing, das die Erfassung auf der Grundlage physischer Standortgrenzen ermöglicht

Nutzen Sie die leistungsstarken Analysen von Workday für strategische Verbesserungen bei der Talentakquise und der Mitarbeitererfahrung

Das Lernmodul unterstützt die kontinuierliche berufliche Entwicklung der Mitarbeiter

Einschränkungen von Workday:

Kein kostenloser Plan

Komplexe Einrichtung

Intransparente Preisgestaltung

Mobile App kann gelegentlich abstürzen

Workday-Preise:

Kontaktieren Sie das Workday-Team für ein individuelles Angebot

Workday Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (1,200+ Bewertungen)

4.0/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,200+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Workday Alternativen !

8. Rippling - Am besten für mittelständische Unternehmen

über Kräuseln Rippling bietet eine Cloud-basierte HR-Plattform mit Funktionen wie Onboarding von Mitarbeitern, Verfolgung von Fehlzeiten, globale Gehaltsabrechnung, Steuerabzüge und Verwaltung von Sozialleistungen. Es ist die ideale Wahl für mittelständische Unternehmen, die eine Mischung aus robusten Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche suchen. 🌻

Die besten Funktionen von Rippling:

Einfacher Einrichtungsprozess

Ermöglicht Ihnen die Automatisierung vononboarding von Mitarbeitern, den Übergang und das Offboarding von Mitarbeitern

Gewährleistet die Einhaltung lokaler, staatlicher und bundesstaatlicher Vorschriften, sodass Sie sich nicht mit rechtlichen Problemen herumschlagen müssen

Integration mit gängigen Tools wie Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira und Zendesk

Rippling Einschränkungen:

Kein kostenloser Plan oder Testversion

Versteckte Preispläne

Bestimmte Schlüsselfunktionen müssen als Add-ons erworben werden

Rippling-Preise:

Beginnt bei $8/Benutzer/Monat, kontaktieren Sie das Rippling-Team für ein individuelles Angebot

Rippling Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Rippling Alternativen !

9. Zenefits - Das Beste für kleine Unternehmen

über Zenefits Zenefits ist ein HR-Tool für kleine Unternehmen, die ihre HR-Funktionen verwalten möchten, einschließlich Onboarding und Offboarding, Verwaltung von Sozialleistungen, Gehaltsabrechnung prozessmanagement , Zeit- und Anwesenheitserfassung und Compliance-Management. Es automatisiert wichtige HR-Aufgaben (z. B. Beförderungen, Teamtransfers, Kündigungen), so dass Sie organisiert bleiben und gleichzeitig wertvolle Zeit sparen können.

Zenefits beste Eigenschaften:

Einfache Einrichtung und Plattform-Navigation

Reaktionsschneller und hilfreicher Kundensupport

Funktioniert mit Android- und iOS-Mobilgeräten

Automatische Generierung und Speicherung von Angebotsschreiben, Steuer- und Gehaltsabrechnungsdokumenten und mehr

Selbstbedienungsfunktion für Mitarbeiter zur Verwaltung ihrer persönlichen Daten

Verwaltung von Mitarbeiterleistungen wie Krankenversicherung, 401(k)s, HSAs und FSAs

Einschränkungen von Zenefits:

Kein kostenloser Plan

Kostenpflichtige Pläne werden für mindestens 5 Mitarbeiter abgerechnet

Wichtige Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen und Rekrutierung müssen als Add-ons erworben werden

Einige Benutzer haben über Schwierigkeiten bei der Integration mit externen Anwendungen wie Quickbooks und Xero berichtet

Zenefits Preise:

Essentials: $10/Mitarbeiter pro Monat

$10/Mitarbeiter pro Monat Growth: $20/Mitarbeiter pro Monat

$20/Mitarbeiter pro Monat Zen: $27/Mitarbeiter pro Monat

$27/Mitarbeiter pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Zenefits Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (453 Bewertungen)

4.0/5 (453 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (813 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Alternativen zu den Leistungen !

10. Freshteam - Am besten für Offboarding

über Freshworks Freshteam ist ein HR-Software lösung, die vor allem für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert ist. Sie wurde von Freshworks entwickelt und unterstützt HR-Teams bei der Verwaltung von Personalbeschaffung, Onboarding und Offboarding, Freizeit und Mitarbeiterinformationen an einem Ort. Freshteam ist benutzerfreundlich und intuitiv und lässt sich problemlos mit anderen Tools integrieren, um die Personalarbeit effizienter zu gestalten.

Die besten Funktionen von Freshteam:

Zugriff auf die Plattform über mobile Geräte

Verwalten von Rekrutierungsprozessen wie Stellenausschreibung, Screening, Nachfassaktionen und Vorstellungsgespräche

Einrichten von benutzerdefinierten Onboarding-Workflows für neue Mitarbeiter

Nutzen Sie Analysen, um Einblicke in Ihre Stellenausschreibungen, Mitarbeiterproduktivität und Fehlzeiten zu erhalten

Einfaches Integrieren von Freshteam in andere Freshworks-Produkte wie Freshservice, Freshdesk und Freshchat

Einschränkungen von Freshteam:

Der kostenlose Plan ist stark eingeschränkt

Inkonsistente Kundenbetreuung

Berichte sind komplex und schwer anpassbar

Freshteam Preise:

Kostenloser Plan

Wachstum: $71/Monat (+$1.20/Mitarbeiter pro Monat)

$71/Monat (+$1.20/Mitarbeiter pro Monat) Pro: $119/Monat (+2.40/Mitarbeiter pro Monat)

$119/Monat (+2.40/Mitarbeiter pro Monat) Enterprise: $203/Monat (+$4,80/Mitarbeiter pro Monat)

Freshteam Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (284 Bewertungen)

4.4/5 (284 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (207 Bewertungen)

Wie kann Onboarding Software den Onboarding-Prozess für Mitarbeiter verbessern?

Die Wahl der richtigen Onboarding Software rationalisiert nicht nur die Verwaltungsaufgaben, sondern prägt auch den ersten Eindruck eines neuen Mitarbeiters von Ihrem Unternehmen. Hier finden Sie eine praktische Checkliste, die Ihnen hilft, die richtige Onboarding-Plattform zu finden:

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche für einfache Einrichtung und Navigation

Zugänglichkeit über Web-, Desktop- und Mobilgeräte

Flexibilität zur Anpassung an Ihre spezifischen Prozesse und Arbeitsabläufe

Nahtlose Integration mit anderer in Ihrem Unternehmen verwendeter Software

Automatisierung von Routine- und sich wiederholenden Aufgaben

Detaillierte Einblicke in den Onboarding-Prozess

Aufgabenverfolgung, Benachrichtigungen und Erinnerungen für die rechtzeitige Ausführung von Aufgaben

Erstellen Sie Checklisten für neue Mitarbeiter, die innerhalb von Aufgaben zu erledigen sind, und automatisieren Sie den Prozess, um manuelle Arbeit für jeden neuen Mitarbeiter zu vermeiden

Finden Sie die richtigen Softwarelösungen für die Mitarbeitereinführung für Ihr Team

That's a wrap! 🎬

Dies sind 10 der besten Onboarding-Lösungen, jede mit einzigartigen Funktionen und Stärken, um spezifische Unternehmensanforderungen zu erfüllen. Aber hey, wenn Sie auf der Suche nach dem einen Tool sind, das alles kann, sollten Sie sich ClickUp ansehen 👀

ClickUp ist eines der wenigen Onboarding-Tools (wenn nicht sogar das einzige), das ein perfektes Gleichgewicht zwischen einer einfachen und modernen Benutzeroberfläche und einem robusten Satz von Funktionen zur Rationalisierung Ihrer HR-Prozesse herstellt - von Onboarding und Offboarding bis hin zu Aufgabenmanagement, Dokumentenbearbeitung und Leistungsüberwachung. 🌻

Und was noch besser ist: ClickUp bietet viele Funktionen und ist dabei sehr preiswert. Melden Sie sich für den kostenlosen CickUp-Plan für immer an noch heute an - Ihre Personalverantwortlichen, zukünftige Mitarbeiter und Ihr Unternehmen werden es Ihnen danken.