die 10 besten KI-Tools für das Personalwesen im Jahr 2024

Laut einer 2021 Studie über den Einsatz von KI im Personalwesen die Vorteile von KI-Tools beschränken sich nicht nur auf Zeit- und Kosteneinsparungen. Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Beseitigung von menschlichen Fehlern und Voreingenommenheit, was das Engagement am Arbeitsplatz und die Produktivität fördern kann.

Mit dem richtigen KI-Tools können HR Teams alltägliche Aufgaben wie die Optimierung der Personalbeschaffung erleichtern, onboarding neuer Mitarbeiter und das Engagement der Mitarbeiter zu stärken. So bleibt mehr Zeit für die Konzentration auf hochwertige, strategische Aufgaben.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten KI-Tools für das Personalwesen vor, die 2024 verfügbar sein werden, und gehen detailliert auf ihre Fähigkeiten und Vorteile ein. Schauen Sie sich unsere Mini-Reviews an, um die ideale Software für Ihre Personalabteilung zu finden!

KI-Tools für die Personalabteilung helfen Teams, künstliche Intelligenz zur Unterstützung verschiedener personalbezogener Aufgaben zu nutzen. Künstliche Intelligenz wurde ursprünglich entwickelt, um Administrationsaufgaben zu beschleunigen, die einen Großteil Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, wie z. B. die Pflege von Mitarbeiterdaten. In den letzten Jahren wurden die KI-Tools verbessert, um ein Array von Aufgaben zu übernehmen und komplexe Perspektiven zu entwickeln.

Diese Tools nutzen konzeptionelle Grundlagen wie Verhaltensstudien und Sprachreaktionen, um kognitive HR-Prozesse wie das Schreiben von Stellenbeschreibungen oder die Zusammenfassung von Leistungsbewertungen neu zu gestalten.

Wie HR-Abteilungen KI-Lösungen nutzen

Hier sind die sechs Top-Anwendungsfälle der verschiedenen KI-Systeme für HR Teams :

Bewerbernachverfolgung: Die Technologie kann helfen, die richtigen Talente zu finden, indem sie verschiedene Phasen des Einstellungszyklus unterstützt. Mögliche Implementierungen umfassen das Schreiben attraktiver Stellenanzeigen und die intelligente Sortierung von Lebensläufen Onboarding und Offboarding von Mitarbeitern: Mit Hilfe von Ressourcen wie automatisch generierten Checklisten können Mitarbeiter beim Eintritt und Austritt aus dem Unternehmen eine positive Erfahrung machen Abbau von Vorurteilen: Hilft bei der Beseitigung von Vorurteilen wie Alter, Geschlecht, Ethnie und Religion in der Kommunikation mit Bewerbern und Mitarbeitern, was wiederum die Attraktivität Ihrer Marke stärkt Leistung und Engagement der Mitarbeiter: Integrieren Sie Tools zur Vorhersageanalyse in Ihre Leistungs- und Engagement-Bemühungen, um die Mitarbeiterabwanderungsrate zu senken Automatisierung von Aufgaben: Automatisieren Sie Aufgaben wie das Scannen von Lebensläufen,verfassen interner E-Mailsund das Zusammenfassen von Daten, um den Workload des Administrators zu verringern Kollaboratives Zeitplanmanagement : Hilft bei der Festlegung idealer Meeting-Termine durch intelligente Verarbeitung individueller Zeitpläne

Sehen Sie sich unsere Liste der besten AIHR tools an, die auf dem Markt erhältlich sind. Von der Automatisierung alltäglicher Aufgaben bis hin zur Vertiefung von Erkenntnissen versprechen sie einen Bereich von Fähigkeiten, um mitarbeiterverwaltung zu verbessern in der gesamten Organisation! 🌐

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine Plattform zur Steigerung der Produktivität und lösung für HR-Fachleute die mühsame Aufgaben automatisieren, Mitarbeiter einbinden und ihre vielfältigen Arbeitsabläufe strukturieren möchten. 🛠️

Nutzen Sie ClickUp AI ist ein in die Plattform integrierter KI-Assistent, der Ihren Aufwand für die Kommunikation vereinfacht. Das KI-Tool hilft Ihnen, mithilfe der integrierten rollenspezifischen Eingabeaufforderungen Daten zu analysieren, Berichte zu erstellen und mögliche Lösungen zu empfehlen.

HR-Manager sind begeistert, wie ClickUp AI automatisch den Ton von Nachrichten und Schriftsätzen ändern kann, je nachdem, mit wem sie kommunizieren!

Verwenden Sie ClickUp AI-Tools, um gebrauchsfertige rollenspezifische Prompts zu finden

Nutzen Sie den KI-Assistenten in jeder Phase Ihres HR-Workflows. Er kann Ihnen zum Beispiel bei der Erstellung helfen:

Mit ClickUp Dokumente können Sie Ihr gesamtes HR-Wissen an einem Ort speichern und Zugriffskontrollen verwalten. Verbinden Sie Dokumente mit Workflows, visualisieren Sie Aufgaben im Team, planen Sie interne Ereignisse und erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse für das Leistungsmanagement auf der Plattform intuitives Dashboard .

Vergessen Sie nicht, ClickUp's vorgefertigte Automatisierungen zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben im Personalwesen, wie z. B. das Versenden von Benachrichtigungen über die Annahme einer Stelle an Personalverantwortliche oder umfragen zur Mitarbeiterbeteiligung an Teamkollegen.

ClickUp beste Features

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. JuiceBox

Über: JuiceBox JuiceBox ist ein business Intelligence Software die KI nutzt, um einen datengestützten Entscheidungsprozess zu etablieren. Die Ersteller der Plattform zielen darauf ab, die Datenvisualisierung für Benutzer zu ermöglichen, die nicht allzu technisch versiert sind.

Mit JuiceBox kann Ihr HR-Team den Prozess der Datenerfassung aus mehreren Tabellenkalkulationen automatisieren, z. B. Mitarbeiterdaten, Leistungsbewertungen und Umfrageergebnisse. Die plattformeigene KI wandelt komplexe Datensätze in kontextbezogene Geschichten und Berichterstellungen um.

Diese durch die Verarbeitung natürlicher Sprache gewonnenen Erkenntnisse können Trends und Muster in Bezug auf die Leistung, das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter aufzeigen, die wiederum Einfluss auf Ihre Personalpraxis haben.

Je nach dem für Sie konzipierten Paket kann JuiceBox mit verschiedenen integrierten Features ausgestattet sein KPI-Überwachung , Mitarbeiter-Scorecards, Benchmarking sowie Datenimport und -export.

JuiceBox beste Features

Kohärente Datenberichte für unorganisierte Informationen

Prädiktive Erkenntnisse zur Steuerung des Talentmanagementprozesses

Automatisierung von Routineaufgaben zur Beseitigung sich wiederholender Aufgaben

KI-unterstützte Tools zur Berichterstellung

JuiceBox Grenzen

Die Suche nach relevanten Metriken für eine bestimmte Situation kann verwirrend sein

Limitierte Integrationen und erweiterte Funktionen

JuiceBox Preisgestaltung

Erhältlich nach Kontaktaufnahme mit dem Sales Team

JuiceBox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (unter 5 Bewertungen)

4.5/5 (unter 5 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

3. Arbeitsfähig

Über: Arbeitsfähig Workable bietet eine umfassende Suite von Tools zur Unterstützung von Recruitern. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und KI-gestützten Features können Sie Ihre Einstellungspipeline für die Bewerbersuche optimieren.

Die Plattform verfügt über einen vollwertigen Tech-Stack für die Automatisierung der Personalbeschaffung. Veröffentlichen Sie Ihre offenen Stellen auf über 200 Stellenbörsen, finden Sie Kandidatenprofile, die Ihrer Beschreibung entsprechen, und stellen Sie ohne Vorurteile ein. Fügen Sie jeder Phase des Rekrutierungsprozesses Automatisierung hinzu, einschließlich:

Vorstellungsgespräche arrangieren

Zuweisung von Tests

Versenden von E-Mails mit Absagen

Terminierung von Telefonanrufen

Eines der herausragenden Features der KI in Workable ist die automatisierte Bewerberauswahl. KI kann die Leistung von Bewerbern durch die Analyse von Lebensläufen und Qualifikationen vorhersagen, wodurch der Bewertungsprozess erheblich beschleunigt wird. Probieren Sie die intelligente Funktion zur Terminplanung aus, um die Verfügbarkeit von Kandidaten und Interviewern abzustimmen. 🧑‍💼

Workable beste Features

Automatisiertes Bewerberscreening

Finden der am besten geeigneten passiven Kandidaten mit KI

Optimierungen für Vielfalt und Integration

Echtzeit-Analysen

Unterstützt prädiktive Einstellungsmodelle

Arbeitsfähige Limits

Die Plattform kann manchmal langsam und fehleranfällig sein

Die Such- und Filterfunktionen für Bewerber könnten besser sein

Praktikable Preise

Starter: $149/Monat für bis zu 50 Mitarbeiter

$149/Monat für bis zu 50 Mitarbeiter Standard: beginnt bei 299 $/Monat

beginnt bei 299 $/Monat Premier: ab $599/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Workable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (430+ Bewertungen)

4. Toptal

Über: Toptal Toptal ist eine hervorragende Recruiting- und Freelancer-Plattform auf unserer Liste. Das Tool ist ideal für Talentsucher, die nach Freiberuflern aus der ganzen Welt suchen, vor allem in den folgenden Feldern:

Software-Entwicklung Finanzen Gestaltung und UI Produktmanagement Projektmanagement

Darüber hinaus bietet es Features wie Skill-Mapping und Performance-Benchmarking, die einen besseren Einblick in die aktuellen Teams geben und Unternehmen dabei helfen, kluge Personalentscheidungen zu treffen.

Die meisten Freiberufler von Toptal bieten ihre Dienste per Fernzugriff an, aber Sie können die Verfügbarkeit vor Ort für einen bestimmten Zeitraum anfordern.

Toptal beste Features

Automatisierter Stellenabgleich

Prädiktive Analyse zur Ermittlung von Qualifikationslücken

Nachverfolgung von Leistung und Engagement

Testversion mit einem Zeitraum von zwei Wochen für jedes Engagement

Toptal Beschränkungen

UI könnte verbessert werden

Einige Benutzer sind unzufrieden mit der provisionsbasierten Preisgestaltung

Toptal-Preise

Kontakt mit dem Sales Team

Toptal Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (250+ Bewertungen)

4.7/5 (250+ Bewertungen) Trustpilot: 4.8/5 (1,600+ Bewertungen)

5. Zoho Recruit

Über: Zoho Rekrutieren Zoho Recruit ist ein innovatives und skalierbares KI-Rekrutierungstool, das sowohl ATS- als auch CRM-Features (Candidate Relationship Management) für Ihr HR-Team oder Ihre Personalagentur enthält. Wie viele andere Plattformen auf unserer Liste nutzt auch dieses Tool prädiktive Analysen zur Feinabstimmung Ihres Einstellungsprozesses. 🤸

Die Plattform bietet eine Optimierung von Stellenausschreibungen und eine automatische Überprüfung von Lebensläufen, um die manuelle Arbeit während des Einstellungsprozesses zu reduzieren. Sie kann Lebensläufe automatisch analysieren und Schlüsselinformationen wie Fähigkeiten, Erfahrung und Ausbildung extrahieren. Verwenden Sie das Feature Radius Search, um Bewerber innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets oder Postleitzahl zu finden.

Der KI-Assistent und Chatbot der Plattform, Zia, fungiert als Vermittler zwischen Ihnen und Ihren Wunschkandidaten und verbessert so das gesamte Einstellungserlebnis. Seine fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen erkennen verborgene Muster in den gesammelten Daten, um die besten Kandidaten in Echtzeit zu ermitteln.

Zoho Recruit beste Features

Automatisierte Stellenausschreibungen in über 100 Boards

Verkürzte Zeit bis zur Einstellung

Chatbot Zia hält die Kandidaten auf dem Laufenden

Eingebaute Automatisierungstools für Erinnerungen, Meetings usw.

Konfigurierbare Talentanalyse bietet Echtzeitinformationen über Einstellungsmuster

bietet Echtzeitinformationen über Einstellungsmuster Tools für maschinelles Lernen für Prognosen

Zoho Recruit Einschränkungen

Limitierter technischer Support

Benutzerfreundlichkeit ist verbesserungswürdig

Preise für Zoho Recruit

Forever Free

Standard: $25/Monat

$25/Monat Professional: $50/Monat

$50/Monat Enterprise: $75/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Recruit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen)

4.4/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (850+ Bewertungen)

6. Fetcher

Über: Fetcher Fetcher ist ein All-in-One-Tool für die Talentsuche, dessen skalierbare KI-basierte Suche den Prozess der Suche und Kontaktaufnahme automatisiert. Bei jedem Durchlauf können Sie verschiedene Ansichten von Datensätzen sehen, die Ihnen helfen, einen vielfältigen Talentpool zu erschließen.

Sie können auf die verifizierten E-Mail-Adressen potenzieller Kandidaten zugreifen. Messen Sie deren Antwortquoten mit Metriken wie Öffnungs-, Antwort- und Interessensquoten.

Fetchers automatisierte Performance-Check-Ins befreien Personalverantwortliche von zeitaufwändiger manueller Überwachung und Aufgabenplanung. Diese Check-Ins sind ideal, um den Mitarbeitern Feedback zu geben und ihnen zu helfen, ihre Leistungsstrategien zu verfeinern.

Fetcher beste Features

Automatisiertes Talent Sourcing

KI-basierte Talentoptimierung zum Vergleich von Mitarbeiterprofilen mit denen anderer Unternehmen

Automatisierte Leistungsüberprüfung in anpassbaren Intervallen

Zentralisierte Nachverfolgung von KPIs, Zielen und mehr

Kollaborative Feedbackschleifen für Teams

Fetcher-Einschränkungen

Qualitativ hochwertige Kandidaten-Suchpools erfordern in der Regel eine intensive Dateneingabe

Software und Integrationen können gelegentlich fehlerhaft sein

Fetcher Preise

Kontakt zum Vertriebsteam

Fetcher Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4.7/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

7. TribalBase

Über: TribalBase Teams, die Slack zur Kommunikation nutzen, wissen, wie unübersichtlich es werden kann, wenn mehrere freigegebene Kanäle, Threads, DMs und Bot-Nachrichten einen normalen Arbeitstag überfluten. Die Situation kann für HR-Manager, die mit dem metaphorischen Bewusstseinsstrom von Slack zurechtkommen müssen, fast beängstigend sein. 💫

An dieser Stelle kann TribalBase den Tag retten. Sein KI-gestützter Slack-Assistent sammelt die Unterhaltungen Ihres Teams und verwandelt sie in ein Repository des Wissens. Die Datenbank ist indexiert und durchsuchbar - im Grunde genommen ist es ein Google für Slack!

Vielleicht erinnern Sie sich zum Beispiel vage an Dina aus der Personalabteilung, die über den Versand von Einarbeitungsleitfäden an neue Mitarbeiter sprach. Fragen Sie einfach den TribalBase-Bot: Haben wir Onboarding-Leitfäden an neue Mitarbeiter verschickt? Sie werden sofort eine Antwort erhalten!

Das tool steht ganz im Zeichen des Datenschutzes. Sie wählen aus, welche Unterhaltungen Sie indexieren möchten, und schließen DMs und private Kanäle standardmäßig aus.

TribalBase beste Features

Verwandelt Slack-Nachrichten in eine Informationsquelle

Indizierte und durchsuchbare Daten zur Rationalisierung von Prozessen

Unterstützt das Durchsuchen der Historie durch Fragen

Fasst Unterhaltungen zusammen

TribalBase Beschränkungen

Unterstützt im Moment nur Slack

Hat ein Limit an Benutzern

TribalBase Preise

Gratis Testversion

Startup: $29/Monat

$29/Monat Unternehmen: $299/Monat

TribalBase Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

8. Effy

Über: Effy Den ganzen Tag lang aufwendige Leistungsbeurteilungen oder 360-Grad-Feedback-Formulare für Mitarbeiter zu schreiben, zehrt an Ihrer geistigen Ausdauer. Mit Effy KI erledigen Sie jede Arbeit im Handumdrehen! ⏱️

Die Plattform bietet KI-gestützte Analysen, um wertvolle Einblicke und Leistungsbeurteilungen zu generieren. Effy stellt Ihnen 20 wissenschaftlich erarbeitete Fragebögen für vier Arten von Bewertungen zur Verfügung:

Manager-Bewertung Beurteilung durch Kollegen Selbstbeurteilung Aufwärtsgerichtete Bewertung

Die Plattform lässt sich in Slack und MS Teams integrieren, so dass die Mitarbeiter problemlos auf das Feedback zugreifen können. Effy hilft auch bei Aufgaben zur Mitarbeiterbindung, wie der Einstellung von persönlichen Meetings mit der Option, automatisch Einladungen an neue Mitglieder des Teams zu senden.

Beste Features von Effy

Tools zur Unterstützung der Leistungsbeurteilung

KI-generierte Bewertungszusammenfassung auf Basis der Antworten

Mehrere Bewertungsfragebögen

Benutzerdefinierte Navigationsmenüstruktur basierend auf der Rolle

Coole Memoji-Sticker und Tier-Avatare

Effy Begrenzungen

Limitierte integrierte Analytik

Keine Integration mit Google Kalender

Effy-Preise

Free für bis zu fünf Bewertungen

für bis zu fünf Bewertungen Pro: $540/Jahr für bis zu 30 Bewertungen

$540/Jahr für bis zu 30 Bewertungen Enterprise: Kontaktieren Sie den Support

Effy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

4.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (20+ Bewertungen)

9. Recrooit

Über: Recrooit Recrooit ist ein KI-HR-Tool, das Teams dabei hilft, alle Arten von Reibungsverlusten in Einstellungsprozessen zu beseitigen. Mit der Plattform können Sie Ihr eigenes Board für Stellenanforderungen erstellen, ohne dass Sie über Code-Kenntnisse verfügen.

Nutzen Sie die Stellenbeschreibung von Recrooit KI-Generator um treffende Beschreibungen mit dem richtigen Titel, Infos zum Unternehmen und Schlüsselwörtern zu erstellen. Zu erledigen ist lediglich, die mitgelieferte Vorlage mit den entscheidenden Details auszufüllen, und die KI zaubert im Handumdrehen eine professionell aussehende, klare und umfassende Stellenanzeige!

Mit wenigen Klicks können Sie Stellen auf Ihrem Dashboard veröffentlichen. Sie können die Job ID auf Ihren Konten in den sozialen Medien freigeben, um Talente aus Ihrem Netzwerk zu gewinnen.

Mit Recrooit können Sie auch als freiberuflicher Personalvermittler auftreten. Empfehlen Sie Freunde und Kollegen für Jobs und kassieren Sie Ihr sogenanntes "Bounty" via PayPal oder Direktüberweisung!

Recrooit beste Features

KI-gestützter Stellenbeschreibungsgenerator

Ermöglicht das Freigeben von Jobs über soziale Medien

Unterstützt freiberufliche Personalvermittler

Recrooit-Einschränkungen

Die Reaktionsfähigkeit auf Handys und Tablets könnte besser sein

Limitierte Auszahlungsmethoden

Preise von Recrooit

Basic: $99/Monat

$99/Monat Plus: $249/Monat

$249/Monat Business: $589/Monat

Recrooit Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (Weniger als 5 Bewertungen)

10. Textio

Über: Textio Textio ist eine erweiterte Schreibplattform, die Personalverantwortliche bei der Optimierung und Verbesserung von Stellenausschreibungen unterstützt. Die ausgeklügelte Analysetechnologie bietet Echtzeit-Feedback, indem sie tonale Lücken in Ihrer Stellenbeschreibung identifiziert und geschlechtsneutrale Sprache vorschlägt, um Ihre Zielgruppe zu erweitern.

Bei Textio geht es vor allem darum, einen inklusiven Einstellungstrichter zu ermöglichen. Personalverantwortliche behalten gerne die Registerkarten von Textio Score im Auge, um herauszufinden, wie vielfältig die Pipeline ist, die sie pflegen. Das integrierte Bias Interruption tool erkennt, ob Ihre Stellenanzeige für eine bestimmte Gruppe unattraktiv ist, z. B. für Bewerber über 40 oder für behinderte Bewerber.

Die sorgfältigen KI-Schutzmechanismen von Textio können Ihnen helfen, die Verwendung von Auslösern zu vermeiden, indem sie diese orange markieren. 🟠

Wenn Sie beispielsweise in Ihrer Stellenanzeige das Wort "_Stamm" verwenden, kann das tool Sie darauf hinweisen, dass es eine Herabwürdigung indigener Gemeinschaften darstellt, und Ihnen vorschlagen, eine kontextuell vielseitige Alternative zu wählen.

Beste Features von Textio

Erweiterter Schreib-Support für Stellenanzeigen

Zeigt voreingenommene oder unangemessene Wörter an

KI-Analytik zur Überwachung der Einstellungsinklusivität

Umfangreiches Menü mit Erweiterungen und Integrationen

Textio-Einschränkungen

Limitierter Kundensupport

Relativ teuer für seine Features im Vergleich zu anderen KI-Tools

Textio Preise

Verfügbar, wenn Sie eine Demo anfordern

Textio-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

4.2/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

Erleben Sie den großen Händedruck von HR und KI

Wie wir gesehen haben, hinterlässt die KI unauslöschliche Spuren in verschiedenen HR-Prozessen. Und bei den KI-Tools für HR geht es darum, alltägliche Aufgaben zu unterstützen, die unsere Zeit und geistige Energie von der Arbeit ablenken, die den Kern der Sache ausmacht.

Probieren Sie also eine oder mehrere der in der Liste aufgeführten KI-basierten Lösungen aus und entlasten Sie Ihre HR-Manager von ihrem Workload! Und wenn Sie eine ganzheitliche Plattform benötigen, die die Leistung von KI in ein Spektrum von HR-Aufgaben integriert, starten Sie noch heute einen kostenlosen Workspace in ClickUp!