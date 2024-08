Wie man erfolgreiche E-Mail-Automatisierungsworkflows implementiert

{\an8}Skirmantas Venckus ist tagsüber Schriftsteller und nachts Leser und der CMO von Sender.net _der Anbieter für E-Mail-Marketing, der sich auf Benutzerfreundlichkeit, Erschwinglichkeit und Nutzen konzentriert.

Die eCommerce-Marketing-Landschaft verändert sich ständig, und es ist schwierig, mit diesem Tempo Schritt zu halten.

Als eCommerce-Vermarkter sind Sie wahrscheinlich durch die Tatsache herausgefordert, dass Ihre Arbeit nie endet. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und Hindernisse mit sich, die es zu überwinden gilt, insbesondere wenn es um sich wiederholende, nicht kreative Aufgaben wie die Planung von Massen-E-Mails oder den Versand personalisierter Nachrichten an neue Abonnenten geht.

Aber wissen Sie was? Sie müssen das eCommerce-Marketing nicht aus einem unkreativen Blickwinkel betrachten. Sie können einige Prozesse automatisieren und sich so einen Teil der Arbeit abnehmen. Sie fragen sich wie?

In diesem Artikel erfahren Sie, was E-Mail automatisierung des Marketings ist, wie sie funktioniert, Beispiele, die Ihnen helfen, und Tipps, wie Sie sie erfolgreich einsetzen können.

Was ist E-Mail Automatisierung?

E-Mail-Automatisierung ist ein selbstregulierender Workflow, der Vermarktern hilft automatisch zeitnahe, personalisierte und relevante E-Mails zu versenden an Abonnenten. Mithilfe eines automatisierten Workflows können Sie Ihre Abonnenten zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Informationen treffen.

Ein automatisierter Workflow für E-Mails arbeitet mit Auslösern - deshalb nennt man sie auch getriggerte E-Mails. Ein Auslöser ist eine Aktion oder ein Verhalten, das die Automatisierung in Gang setzt. Ihr Auslöser könnte eine Übermittlung eines Formulars, eine Interaktion mit einer App, eine Kaufschwelle usw. sein.

E-Commerce-Vermarkter schätzen automatisierte E-Mails, weil sie damit ohne zusätzlichen Zeitaufwand hoch personalisierte E-Mails an Abonnenten senden können.

Vorteile von automatisierten E-Mails

E-Mail workflow-Automatisierung pionier ist eine zeitnahe, personalisierte und relevante E-Mail-Marketingkampagne

Automatisiertverhaltensorientierte E-Mails und Drip-Kampagnendie auf der Interaktion der Benutzer mit zuvor versendeten E-Mails basieren, könnenzur Kundenzufriedenheit beitragen mit Ihrem Dienst

Gut formulierteautomatisierte E-Mail-Marketing-Kampagnen, eine Abfolge von E-Mails zur Kundenpflege, fördern den Verkauf von potenziellen und bestehenden Kunden

Automatisierte Auslöser-E-Mails werden nach einer vordefinierten Aktion des Benutzers versandt und können eCommerce-Vermarkter dabei unterstützen, sich wiederholende Aufgaben von ihrer Liste zu erledigen und ihr Geschäft schnell auszubauen

Automatisierte E-Mails zu Informationszwecken odernewsletter können helfen, Ihre Marke zu positionieren als Vordenker zu positionieren und Glaubwürdigkeit bei Interessenten und Verbrauchern aufzubauen

Insgesamt hilft die Automatisierung von E-Mail-Workflows E-Commerce-Verantwortlichen dabei, gezielte Nachrichten mit Einzelzielen zu planen, die die Verbraucher dazu bringen, die gewünschte Aktion durchzuführen oder abzuschließen.

Wie funktioniert die Automatisierung von E-Mails?

Automatisierte E-Mails arbeiten mit Auslösern. Wenn Sie z. B. Kunden, die ihren Einkaufswagen verlassen haben, wieder zum Kauf bewegen wollen, müssen Sie den genauen Punkt ihrer Kaufreise hervorheben, an dem Sie sie treffen wollen.

Möchten Sie, dass Ihre automatisierten E-Mails Verbraucher, die ihren Einkaufswagen auf halbem Weg abgebrochen haben, dazu anregen, etwas anderes zu erledigen? Oder möchten Sie Kunden, die an der Kasse aufgehört haben, durch Anreize dazu bewegen, ihren Einkauf abzuschließen?

Erstellen Sie einen Workflow und legen Sie Auslöser fest, wenn Sie den genauen Zeitpunkt kennen, zu dem Ihre E-Mails diese treffen sollen. Da wir mit "abandoned cart emails," arbeiten, können Sie zeitgebundene Auslöser festlegen, z. B. 6 bis 24 Stunden nach Abbruch des Kaufvorgangs. Auf diese Weise trifft Ihre E-Mail die Abbrecher mit einem Anreiz oder einem sanften Stupser genau dann, wenn sie es brauchen.

Erstellen eines E-Mail Workflows

Verwenden Sie unbedingt anpassbare Vorlagen und eine ansprechende Sprache. Um Zeit zu sparen, empfehlen wir, die omnichannel-Sender für die einprägsamsten und ästhetischsten Vorlagen für E-Mails. Mit diesem erschwinglichen und dennoch hochwertigen Tool können Sie aus einer Vielzahl von auffälligen E-Mail-Vorlagen wählen oder selbst eine erstellen!

Einstellung eines Auslösers

Verwenden Sie eine Software zur Automatisierung von E-Mails, um Bedingungen festzulegen, die Ihre Kampagne automatisch auslösen. Legen Sie eine Reihe von Aktionen oder Verhaltensweisen fest, die die Verbraucher ausführen müssen, um die Kampagne auszulösen. Zum Beispiel könnte Ihr Auslöser für automatisierte Willkommens-E-Mails sein übermittlung eines Formulars von neuen Abonnenten.

Planen Sie Ihre E-Mail-Serien

Mit automatisierten E-Mails können Sie automatisch einmalige E-Mails oder Sonderangebote an ein Segment Ihrer Liste senden, ohne den Stress und die Mühen der manuellen Planung.

7 Anwendungsbeispiele für die Automatisierung von E-Mails

Angenommen, Sie haben sich beim Einkaufen schon einmal ein Telefonmodell angesehen (das schicke Design, die intuitive Benutzeroberfläche und das sich ständig verändernde Display), dann wissen Sie, dass das Modell ein Beispiel ist, ein Muster, das einen idealen Zustand darstellt.

Werfen wir einen Blick auf eine Handvoll "Mustertelefone" aus der Welt der e-Mail-Automatisierung .

1. Willkommens-E-Mails

Jeder liebt eine herzliche Begrüßung, vor allem beim Besuch eines eCommerce-Shops, der ungeplante Ausgaben nach sich zieht.

Automatisierte Begrüßungs-E-Mails, die neue Abonnenten willkommen heißen und ihnen Ihr Geschäft zeigen, geben den richtigen Ton für weitere Interaktionen an.

Halten Sie Ihre Willkommens-E-Mail kurz, einfach und aufrichtig. Ihr Interessent sollte sich bei der ersten Kontaktaufnahme nicht überfordert oder unterschätzt fühlen.

Verwenden Sie eine einfache Zeile wie "Willkommen in unserer E-Mail-Liste" oder "Danke, dass Sie sich für den Erhalt unserer E-Mails angemeldet haben" und eine kurze Beschreibung Ihres Geschäfts in einem eleganten Rahmen.

Werfen Sie einen Blick darauf, wie Chipotle seine Kunden mit köstlichen Burritos willkommen heißt - mit dem Versprechen, die Kunden nicht zu enttäuschen.

2. E-Mails zu Werbezwecken

Der durchschnittliche Verbraucher wird täglich mit mehr als 50 Werbe-E-Mails konfrontiert. So interessant der Workflow für Werbe-E-Mails auch klingen mag, ohne eine gut durchdachte, automatisierte Serie werden Sie es schwer haben, Käufer zu überzeugen.

Es gibt keine narrensichere Strategie für das Marketing von Werbe-E-Mails. Die beste Lösung: personalisieren Sie Ihre Werbe-E-Mails , segmentieren Sie Ihre Liste, und legen Sie starke Auslöser fest.

Tauchen Sie nicht in die Welt der automatisierten Werbe-E-Mails ein, weil Ihre Konkurrenten behaupten, davon zu profitieren - recherchieren Sie, was funktioniert und was nicht; nur so bleiben Ihre Nachrichten relevant.

Verwenden Sie diese automatisierten Werbe-E-Mails von Design Modo als eine Fallstudie. Reduzierte Preise, ansprechende Grafiken und ein dringender Status erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer konvertiert.

Ein weiteres großartiges Beispiel für eine Werbe-E-Mail mit hoher Konversionsrate stammt von Aura, einer All-in-One-Lösung für digitale Sicherheit für die ganze Familie. Diese E-Mail gehört zu einer automatisierten Sequenz, die an diejenigen gesendet wird, die die Seite mit der Kaufabwicklung erreicht haben, aber nicht konvertiert sind. Wie Sie sehen können, liegt der Schlüssel in dieser E-Mail auf schutz des Kindes vor Identitätsdiebstahl .

3. E-Mails zum Abbruch des Einkaufswagens

Wie oft brechen Sie Online-Warenkörbe ab?

Denn realistisch betrachtet, sind wir uns alle einig, dass wir hier schuldig sind. Wir alle wissen jedoch, dass ein abgebrochener Warenkorb nicht unbedingt bedeutet, dass wir nicht beabsichtigen, später zu kaufen.

Manchmal brauchen wir nur den richtigen Anreiz und einen sanften Anstoß.

Automatisierte E-Mails zum Verlassen des Warenkorbs können Ihnen dabei helfen, sanft mit Ihren Kunden umzugehen, geprellte Besucher zum Checkout Flow zu bringen und potenzielle Kunden dazu zu bewegen, wieder mit Ihnen Geschäfte zu erledigen.

Aber wie immer kann nur eine ansprechende E-Mail-Kampagne zum Thema Warenkorbabbruch mit Anreizen und einer starken E-Mail-Marketingstrategie den Zauber zu erledigen.

Sehen Sie sich an, wie Rudys Friseurladen den Trick mit dem kostenlosen Versand erledigt.

4. Feedback-E-Mails nach dem Kauf

Jeder weiß, dass eCommerce-Geschäfte mit Stammkunden oder treuen Kunden besser gedeihen.

Aber wie können Sie angesichts des harten Wettbewerbs und der sich ständig weiterentwickelnden Branche dafür sorgen, dass die Kunden immer wieder gerne mit Ihnen Geschäfte erledigen?

Nun, Feedback-E-Mails nach dem Kauf werden zwar keine Stammkunden schaffen, aber sie können Ihnen helfen, den Prozess zu rationalisieren.

Automatisierte E-Mails mit Feedback nach dem Kauf können Ihnen helfen, das Kundenverhalten und die Kauferfahrung zu beleuchten und herauszufinden, was zu Reibungsverlusten geführt hat und was die Kaufentscheidung erleichtert hat.

Mit Feedback-E-Mails können Sie Beschwerden und Reklamationen notieren und gleichzeitig Raum für positive Kundenrezensionen und Kundenempfehlungen schaffen.

In diesem Fall ist es Withings.

5. E-Mails zur Auffüllung des Lagerbestands

Die meisten eCommerce-Produkte haben eine "Haltbarkeit"

Wie lange, glauben Sie, würden Kunden Ihr Produkt verwenden, bevor sie es wieder auffüllen müssen?

Wenn Sie die Haltbarkeit Ihres Produkts einschätzen und kennen, können Sie genaue Einstellungen für die Automatisierung von E-Mail-Workflows vornehmen.

Eine Reihe gut automatisierter E-Mails zur Wiederauffüllung des Lagerbestands hilft den Verbrauchern, entscheidende Maßnahmen zu ergreifen, und schafft Space für Wiederholungskäufer.

Nutzen Sie E-Mails zur Auffüllung des Lagerbestands, um interessante Angebote und Anreize freizugeben. Stellen Sie Auslöser ein, um bestehende Kunden darüber zu informieren, dass Sie wieder auf Lager sind. Und wenn möglich, geben Sie Produktempfehlungen frei.

Benötigen Sie ein Beispiel? Hier geht es um OFF HOURS mit The Homecoat's back.

6. Wiedereinstellungs-E-Mails

Es ist an der Zeit, überforderte Benutzer neu zu motivieren und bestehende Kunden zum Handeln zu bewegen.

Die Automatisierung von Re-Engagement-Workflows ermöglicht es Ihnen, ein neues Feature oder einen neuen Vorteil einzuführen und inaktiven Abonnenten einen Grund zu geben, weiterzuwandern und sich umzusehen.

Während die meisten Vermarkter sagen, dass Re-Engagement-E-Mails am besten mit einer Dosis FOMO (Angst, etwas zu verpassen) serviert werden, sagen wir, dass Sie Ihren Re-Engagement-Workflow so gestalten sollten, wie es für Sie und Ihre Kunden am besten ist.

Sie fragen sich wie? Werfen Sie einen Blick auf die Re-Engagement E-Mail von Moment.

7. Anlaßbezogene E-Mails

Was feiern Sie gerade? Einen Jahrestag, ein Treffen oder eine Party zum Jahresende?

Oder noch besser: Was feiert die Welt? Weihnachten, Ostern, Valentinstag, Ramadan oder... was auch immer es ist!

Nutzen Sie für anlassbezogene Workflow-E-Mails ein bestimmtes Fest als Anknüpfungspunkt und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie sich um sie kümmern und Wert auf Ihre Beziehung legen.

Dies ist ein sicherer Weg, um Ihre Grüße in einer Zeit der Liebe zu übermitteln und den Kunden zu zeigen, dass Sie da sind, um sie besser zu bedienen.

Und obwohl es in Ordnung ist, eine Reihe von anlassbezogenen E-Mails über Verkäufe zu erstellen, betonen die besten anlassbezogenen E-Mail-Workflows die Schönheit der Jahreszeit ohne versteckte Motive.

Ein Beispiel für eine automatisierte anlassbezogene E-Mail von Wildist.

7 Tipps für den Erfolg der Automatisierung von E-Mails

Die Automatisierung von E-Mails unterstützt eine automatischen Workflow in dem personalisierte Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Kunden weitergeleitet werden. Klingt komplex?

Im Folgenden finden Sie Tipps, die Ihnen dabei helfen, die Leistungsfähigkeit von E-Mail-Kampagnen zu maximieren, Workflows zu automatisieren, eine vertrauensbildende E-Mail-Marketingstrategie zu entwerfen und neue Clients zu gewinnen.

1. Erstellen Sie Ihre Liste

Ihre Liste ist Ihr Kraftwerk.

Mit einem Formular zur Lead-Erfassung können Sie eine nachhaltige Liste aufbauen. Lead-Capture-Formulare sind Fragebögen oder Formulare auf Ihrer Website, mit denen Sie Kundeninformationen sammeln und Ihren Marketingaufwand erhöhen können.

Heben Sie ein kostenloses Angebot hervor, von dem Sie wissen, dass die Verbraucher es gerne annehmen würden. Machen Sie es hilfreich und nicht aufdringlich und geben Sie es im Gegenzug für ihre E-Mails frei.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Angebot bei Ihrem Einzelziel auf große Resonanz stößt; Sie wollen nicht, dass eine zufällige E-Mail Platz auf Ihrer Liste einnimmt.

2. Halten Sie Ihre Botschaften schnell, klar und einfach

Sobald Sie erfolgreich eine Liste aufgebaut haben, ist es an der Zeit, Ihre Botschaft zu formulieren.

Die Automatisierung von E-Mail-Workflows ermöglicht es Ihnen, personalisierte Nachrichten an unzählige Kunden zu verschicken. Sie können den Namen Ihres Kunden, seinen Speicherort und einige andere Variablen hinzufügen.

Vermeiden Sie beim Verfassen Ihrer Nachricht stereotype Wörter. Versuchen Sie, Ihren Kunden zu zeigen, dass sich jemand die Zeit genommen hat, diese E-Mail zu verfassen, und dass sie keineswegs generisch ist.

Heben Sie in der Überschrift und in der Betreffzeile das grundlegende Problem, das Feature oder den Nutzen hervor, das bzw. den Sie verkaufen möchten, und stellen Sie sicher, dass jedes Wort die Reise Ihrer Kunden widerspiegelt.

Schnelle, einfache und klare Botschaften schaffen intuitiv Vertrauen und sorgen dafür, dass die Kunden gerne ein Geschäft mit Ihnen erledigen.

3. Messbare, zeitgebundene Auslöser einstellen

Automatisierte E-Mails drehen sich um zeitgebundene Auslöser.

Damit die Automatisierung des E-Mail Workflows funktioniert, müssen Sie messbare zeitgebundene Auslöser einstellen, die den Flow Ihrer Nachrichten genau widerspiegeln.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten E-Mails über den Abbruch von Einkäufen verschicken. Legen Sie den Auslöser für Ihre E-Mails auf drei bis fünf Tage nach dem Verlassen des Warenkorbs fest, abhängig von der Kundenaktivität innerhalb dieses Zeitraums.

Mit zeitgebundenen Auslösern haben Sie die Gewissheit, dass Ihre automatisierte E-Mail-Serie die richtige Nachricht an die richtige Person zur richtigen Zeit sendet.

4. Arbeiten Sie mit einem Plan für den Inhalt

Wenn Sie in die Automatisierung von E-Mail-Workflows eingetaucht sind, ohne sich vorher ein Ziel gesetzt oder einen Plan aufgestellt zu haben, ist es noch nicht zu spät, damit zu beginnen.

Ein gut ausgearbeiteter Plan für die Inhalte zeigt Ihnen die wahrscheinlichen Chancen und Nachteile der Automatisierung von E-Mails auf. Setzen Sie es nicht aus.

Nehmen Sie sich die Zeit, einen Plan für den Inhalt zu erstellen. Notieren Sie die Dinge, die Sie erreichen wollen, legen Sie messbare Ziele und die Arbeit mit einer E-Mail-Marketingstrategie.

Vergessen Sie auch nicht, Ihr Budget abzuwägen und Anpassungen vorzunehmen, wenn Sie Ihren Plan für den Inhalt erstellen.

5. Denken Sie nicht zu viel über ausgefallene Features nach

Bei der Automatisierung von E-Mail-Workflows kann man sich leicht von ausgefallenen Vorlagen und raffinierten Designs hinreißen lassen.

Bitte haben Sie kein schlechtes Gewissen. Das passiert auch den besten eCommerce-Vermarktern, aber das bedeutet nicht, dass Sie es dabei belassen sollten.

In der Tat wird eine schöne Vorlage Ihre automatisierte E-Mail-Kampagne aufpeppen und hoffentlich für mehr Engagement sorgen.

Da wir uns jedoch einig sind, dass beim E-Mail-Marketing die Zeit eine wichtige Rolle spielt, sollten Sie nicht zu wählerisch sein, sondern sich mit Ihren Designentscheidungen beeilen.

6. Vergessen Sie nicht, eine Schaltfläche zum Abmelden einzubauen

Unabhängig davon, wie detailliert, sorgfältig und präzise Sie Ihre Liste aufbauen, wird nicht jeder auf Ihrer Liste Ihre E-Mails begrüßen.

Daran ist nichts auszusetzen - schließlich wird es immer ein paar Leute geben, die kein Interesse an Ihrem Angebot, Produkt oder Ihren Dienstleistungen haben, und das ist auch in Ordnung.

Versuchen Sie einfach, dieser erwarteten Gruppe von unfreundlichen Abonnenten den Gefallen zu erledigen, indem Sie eine Schaltfläche zum Abmelden in Ihre E-Mails aufnehmen.

Eine Opt-out-Schaltfläche sorgt auch dafür, dass Ihre automatisierten E-Mails nicht in Spam-Ordnern landen.

7. Automatisieren, Analysieren und Testen

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, gibt es keine narrensichere Strategie für die Automatisierung von E-Mail-Workflows.

Der beste Weg zum Erfolg ist, immer weiter zu automatisieren, arbeitsabläufe zu analysieren und Testen.

Sie können sich an den Plänen von Marken mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz orientieren oder noch besser, einen erfahrenen E-Mail-Vermarkter mit der Durchführung Ihrer E-Mail-Kampagnen beauftragen.

