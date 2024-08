die 10 besten E-Mail-Produktivitätswerkzeuge im Jahr 2024

Trotz des Fortschritts in der Kommunikationstechnologie ist die E-Mail nach wie vor ein fester Bestandteil unseres privaten und beruflichen Lebens.

Ob für den Versand wichtiger Arbeitsdokumente, die Kommunikation mit Freunden und Familie oder den Erhalt von Updates von Unternehmen - E-Mail ist nach wie vor eine der zuverlässigsten und universellsten Formen der Kommunikation, die auf einem offenes Protokoll so dass ein Gmail-Konto problemlos mit einem Outlook-Konto zusammenarbeiten kann.

Bei der Flut von E-Mails kann der Posteingang jedoch schnell unübersichtlich werden, was zu verpassten Terminen, verlorenen Nachrichten und geringerer Produktivität führt. Ohne diese Tools werden E-Mails unbrauchbar, und man ist auf der Suche nach e-Mail-Alternativen . Dies ist der Ort, an dem E-Mail produktivitätswerkzeuge sind sehr nützlich.

Mit den richtigen Tools können Sie Ihren Posteingang in ein optimiertes Zentrum der Produktivität verwandeln. Von der Planung von E-Mails bis zur Automatisierung von Aufgaben - diese Tools helfen Ihnen, den Überblick über Ihre E-Mails zu behalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 10 der besten E-Mail-Produktivitäts-Tools für das Jahr 2024\ vor. Diese Tools wurden sorgfältig auf der Grundlage ihrer Effektivität, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität mit verschiedenen E-Mail-Anbietern ausgewählt, damit Sie die beste Option für Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse wählen können! 📧⚡️

E-Mail-Produktivitätsanwendungen sind Softwareanwendungen, die das E-Mail-Erlebnis durch die Automatisierung von Aufgaben, die Priorisierung von Nachrichten und die Integration mit anderen Produktivitäts- und kommunikations-Tools .

E-Mail-Produktivitätsanwendungen können Ihnen helfen, Ihren Posteingang effizienter zu verwalten, Unordnung zu reduzieren und zeit zu sparen und Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Was E-Mail-Produktivitätstools von herkömmlichen E-Mail-Clients unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, das E-Mail-Erlebnis über das reine Senden und Empfangen von Nachrichten hinaus zu erweitern. Sie können mit Ihrem Kalender, Aufgabenmanager, Messaging-Apps und anderen Tools integriert werden und so einen nahtlosen Arbeitsablauf schaffen, der Ihre täglichen Aufgaben rationalisiert.

E-Mail ist eine der am häufigsten genutzten Kommunikationsformen, sowohl für private als auch für berufliche Zwecke. Wenn Sie sich jedoch nur auf einfache E-Mails verlassen, kann dies zu unorganisierten und überfüllten Posteingängen, verpassten Terminen und geringerer Produktivität führen.

An dieser Stelle kommen E-Mail-Produktivitäts-Tools ins Spiel.

**In einer Welt voller Ablenkungen und Lärm können E-Mail-Produktivitätstools Ihnen helfen, das Durcheinander zu durchbrechen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

1. ClickUp

Das Beste für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und E-Mail-Management

Überwachen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, das für Teams jeder Größe und in verschiedenen Branchen entwickelt wurde. Es bietet Hunderte von Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu verwalten und Ihre Produktivität zu steigern, damit Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können.

Was ClickUp zu einem der besten Produktivitäts-Tools auf dem Markt macht, ist die umfassende Liste von Funktionen für das Projektmanagement und jeden anderen Anwendungsfall sowie die vollständig anpassbare Plattform, mit der jeder Einzelne, jedes Team und jedes Unternehmen ClickUp so konfigurieren kann, dass es seinen individuellen und wachsenden Anforderungen entspricht.

Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten um Ihre Arbeit auf Ihre Weise einzurichten und zu visualisieren, benutzerdefinierte Felder, um jeden Teil Ihres ClickUp-Arbeitsbereichs anzupassen, und benutzerdefinierte Status, um einen rationalisierten Arbeitsablauf zu schaffen. Sie können auch Folgendes verwenden ClickApps um die Erfahrung Ihres Teams in ClickUp vollständig anzupassen.

Und um die Verwaltung von E-Mails zu erleichtern, bietet ClickUp ein E-Mail-Tool, E-Mail in ClickUp mit dem Sie E-Mails innerhalb von Aufgaben senden und empfangen können, um Ihre gesamte Kommunikation an einem Ort zu bündeln und Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen.

Integrieren Sie ClickUp einfach mit Ihrem E-Mail-Anbieter, wie z. B Gmail und Ausblick und verwalten Sie Ihre E-Mails, ohne Ihren Arbeitsplatz zu verlassen.

Senden und Empfangen von E-Mails innerhalb von ClickUp, um die E-Mail-Verwaltung zu optimieren

Die Funktion "E-Mail in ClickUp" macht dieses Tool zusammen mit den Hunderten von Funktionen, die ClickUp bietet, zu einem effektiven e-Mail-Management-App für jeden Benutzer. Mehr erfahren wie Sie Ihre E-Mail- und Teamproduktivität mit ClickUp verbessern können!

Beste Eigenschaften

Aufgabenverwaltung : Ermöglicht Teams das Erstellen, Zuweisen und Verfolgen von Aufgaben und Teilaufgaben

: Ermöglicht Teams das Erstellen, Zuweisen und Verfolgen von Aufgaben und Teilaufgaben Zeiterfassung : Verwalten Sie die Zeit Ihres Teams effektiver und bleiben Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen

: Verwalten Sie die Zeit Ihres Teams effektiver und bleiben Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen Projektverwaltung : Ermöglicht Teams, mehrere Projekte gleichzeitig zu erstellen und zu verwalten

: Ermöglicht Teams, mehrere Projekte gleichzeitig zu erstellen und zu verwalten Zusammenarbeit : Ermöglicht die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Teammitgliedern in Echtzeit und unabhängig vom Standort

: Ermöglicht die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Teammitgliedern in Echtzeit und unabhängig vom Standort Integration : Integrierbar mit tausenden von Anwendungen, einschließlich Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox und sogar anderen CRM-Tools

: Integrierbar mit tausenden von Anwendungen, einschließlich Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox und sogar anderen CRM-Tools Benutzerdefinierte Automatisierung : Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungen oder passen Sie Ihre eigenen an, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Prozesse konsistent zu halten

: Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungen oder passen Sie Ihre eigenen an, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Prozesse konsistent zu halten ClickUp AI für die Erstellung von E-Mail-Texten, das Brainstorming von Kampagnenideen und die Automatisierung von Antworten

für die Erstellung von E-Mail-Texten, das Brainstorming von Kampagnenideen und die Automatisierung von Antworten Hotkeys und Tastaturkürzel : Verwenden Sie Tastenkombinationen, um die Navigation in Ihrem Arbeitsbereich zu beschleunigen

: Verwenden Sie Tastenkombinationen, um die Navigation in Ihrem Arbeitsbereich zu beschleunigen Vorlagenbibliothek : Zugriff auf über 1.000anpassbare Produktivitätsvorlagen für jedes Team und jeden Anwendungsfall

: Zugriff auf über 1.000anpassbare Produktivitätsvorlagen für jedes Team und jeden Anwendungsfall Mobile App : Zugriff auf ClickUp jederzeit und von überall mit der mobilen App

: Zugriff auf ClickUp jederzeit und von überall mit der mobilen App Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitstools, um Ihre Apps zu konsolidieren und Ihre gesamte Arbeit an einen zentralen Ort zu bringen

Beschränkungen

Es gibt eine Lernkurve aufgrund der Anzahl der verfügbaren Funktionen

Preisgestaltung

Kostenlos : Bietet grundlegende Funktionen für bis zu 100 MB Speicherplatz und unbegrenzte Benutzer

: Bietet grundlegende Funktionen für bis zu 100 MB Speicherplatz und unbegrenzte Benutzer Unbegrenzt : $7 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

: $7 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) Business : $12 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $12 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen : Kontakt Vertrieb Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (6,000+ Bewertungen) ClickUp kostenlos testen ### 2. TextExpander

Das Beste für Textexpansion und Produktivität

Reduzieren Sie die Tipparbeit, indem Sie mit TextExpander kurze Abkürzungen automatisch in vollständige Textabschnitte umwandeln TextExpander ist ein Tool zur Textexpansion und E-Mail-Produktivität, das Benutzern helfen soll, Zeit zu sparen und ihre Produktivität zu steigern. Zu seinen Funktionen gehören Tastenkombinationen, Textexpansion, Snippets, automatisches Ausfüllen von Formularen und gemeinsame Gruppen, die den Nutzern helfen können, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und sich wiederholende Eingaben zu reduzieren. TextExpander lässt sich in verschiedene Anwendungen integrieren, darunter Slack, Google Docs, Microsoft Teams und all Ihre E-Mail-Apps, so dass Sie es problemlos über verschiedene Plattformen und Dienste hinweg nutzen können.

Sehen Sie sich einige Beispiele dafür an, wie TextExpander Ihren Arbeitsablauf verbessern kann: Ob Sie einfühlungsvermögen im Kundenservice , skripte für Kaltakquise per E-Mail , oder begrüßungsschreiben für neue Mitarbeiter hat TextExpander für Sie gesorgt!

Beste Eigenschaften

Schnipsel : Ermöglicht Benutzern das Speichern und Organisieren von Textausschnitten für einfachen Zugriff und Wiederverwendung

: Ermöglicht Benutzern das Speichern und Organisieren von Textausschnitten für einfachen Zugriff und Wiederverwendung Formularausfüllung : Automatisches Ausfüllen von Formularen mit häufig verwendeten Informationen, wie Name und Adresse

: Automatisches Ausfüllen von Formularen mit häufig verwendeten Informationen, wie Name und Adresse Anpassung : Ermöglicht Benutzern die Anpassung und Personalisierung ihrer Snippets

: Ermöglicht Benutzern die Anpassung und Personalisierung ihrer Snippets Integration : Integriert sich in verschiedene Anwendungen, einschließlich Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs und Microsoft Teams

: Integriert sich in verschiedene Anwendungen, einschließlich Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs und Microsoft Teams Vorlagen : Erstellen Sie ganz einfach Ihre eigenen E-Mail-Vorlagen, um schnell auf Kunden-E-Mails zu antworten

: Erstellen Sie ganz einfach Ihre eigenen E-Mail-Vorlagen, um schnell auf Kunden-E-Mails zu antworten Großartig für Vertriebs- und Marketingteams: Schnelle Wiederverwendung des gleichen Inhalts ohne manuelles Abtippen

Beschränkungen

Einige Funktionen sind nur mit einem Premium-Abonnement verfügbar

Die Lernkurve für das Einrichten und Verwenden von benutzerdefinierten Snippets kann für einige Benutzer eine Herausforderung sein

Preisgestaltung

Einzelperson : $3,33 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $4,16 pro Benutzer pro Monat (monatliche Abrechnung) für Grundfunktionen und unbegrenzte Snippets

: $3,33 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $4,16 pro Benutzer pro Monat (monatliche Abrechnung) für Grundfunktionen und unbegrenzte Snippets Geschäftskunden : $8,33 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $10,41 pro Benutzer pro Monat (monatliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen undteamfreigabe bis zu 9 Benutzer

: $8,33 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $10,41 pro Benutzer pro Monat (monatliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen undteamfreigabe Wachstum: $10,83 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $13,54 pro Benutzer pro Monat für erweiterte Benutzerverwaltung und Dateneinblicke

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (60+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (50+ Bewertungen)

3. SaneBox

Das Beste für effizientes E-Mail-Management

SaneBox sendet Ihnen täglich Updates über sortierte und andere E-Mail-Aktivitäten, damit Sie nichts Wichtiges verpassen SaneBox ist ein Tool zur Steigerung der E-Mail-Produktivität, das Ihnen helfen soll, den Überblick über einen überfüllten Posteingang zu behalten. Zu seinen Funktionen gehören Posteingangsverwaltung, Schlummerfunktion, Erinnerungen und "Nicht stören", was Ihnen helfen kann, konzentriert zu bleiben und Ablenkungen zu reduzieren, wenn Ihr Posteingang überfüllt ist.

Beste Funktionen

Posteingangsverwaltung : Verschiebt unwichtige E-Mails aus dem Posteingang in einen separaten Ordner zur späteren Durchsicht

: Verschiebt unwichtige E-Mails aus dem Posteingang in einen separaten Ordner zur späteren Durchsicht Nicht stören : Blockiert alle eingehenden E-Mails für einen bestimmten Zeitraum, um Ablenkungen zu vermeiden

: Blockiert alle eingehenden E-Mails für einen bestimmten Zeitraum, um Ablenkungen zu vermeiden SaneForward : Leitet bestimmte Arten von E-Mails automatisch an eine andere E-Mail-Adresse oder einen anderen Dienst weiter

: Leitet bestimmte Arten von E-Mails automatisch an eine andere E-Mail-Adresse oder einen anderen Dienst weiter SaneSchwarzesLoch : Abbestellen von unerwünschtennewslettern und Werbe-E-Mails mit einem Klick

: Abbestellen von unerwünschtennewslettern und Werbe-E-Mails mit einem Klick SaneAttachments : Automatisches Hochladen von E-Mail-Anhängen auf Cloud-Speicherdienste wie Dropbox, OneDrive, Box oder Google Drive

: Automatisches Hochladen von E-Mail-Anhängen auf Cloud-Speicherdienste wie Dropbox, OneDrive, Box oder Google Drive SaneBox funktioniert hervorragend mit Google Workspace

Beschränkungen

Personen mit mehreren E-Mail-Konten benötigen den teuersten Tarif

SaneBox ist nicht mit allen E-Mail-Anbietern kompatibel

Preisgestaltung

Snack : $7 pro Monat oder $59 pro Jahr für ein E-Mail-Konto

: $7 pro Monat oder $59 pro Jahr für ein E-Mail-Konto Mittagessen : $12 pro Monat oder $99 pro Jahr für zwei E-Mail-Konten

: $12 pro Monat oder $99 pro Jahr für zwei E-Mail-Konten Abendessen: $36 pro Monat oder $299 pro Jahr für unbegrenzte E-Mail-Konten

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.9 von 5 (150+ Bewertungen)

: 4.9 von 5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.9 von 5 (60+ Rezensionen)

4. Grammarly

Das Beste für die Verbesserung und Korrektur von Texten

Verwenden Sie Grammarly, um in Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn und anderen Anwendungen fehlerfrei zu schreiben Grammarly ist ein werkzeug zur Verbesserung und Korrektur von Texten das Ihnen hilft, Ihre Texte zu verbessern, indem es Ihnen Vorschläge zu Grammatik, Rechtschreibung und Stil macht. Grammarly lässt sich in verschiedene Schreibplattformen integrieren, darunter Microsoft Word, Google Docs und Webbrowser, so dass es leicht auf verschiedenen Geräten und webbasierten E-Mail-Systemen verwendet werden kann.

Beste Eigenschaften

Grammatik- und Rechtschreibprüfung : Prüft auf Grammatik- und Rechtschreibfehler in Ihrem Text

: Prüft auf Grammatik- und Rechtschreibfehler in Ihrem Text Stilprüfungen : prüft auf Klarheit, Prägnanz und Tonfall in Ihrem Text

: prüft auf Klarheit, Prägnanz und Tonfall in Ihrem Text Wortschatzvorschläge : Schlägt alternative Wörter und Ausdrücke vor, um Ihren Text zu verbessern

: Schlägt alternative Wörter und Ausdrücke vor, um Ihren Text zu verbessern Erkennung von Plagiaten: Prüft auf Plagiate und macht Vorschläge zur Umformulierung oder zum Zitieren von Quellen

Schreibstatistiken : Bietet Einblicke in Ihren Text, z. B. Wortzahl, Lesbarkeit und Satzlänge

: Bietet Einblicke in Ihren Text, z. B. Wortzahl, Lesbarkeit und Satzlänge Integration: Integriert sich in verschiedene Schreibplattformen, einschließlich Microsoft Word, Google Docs und Webbrowser

Beschränkungen

Erweiterte Funktionen sind nur mit einem Premium-Abonnement verfügbar

Die Integration mit einigen Schreibplattformen kann eingeschränkt sein

Preisgestaltung

Kostenlos : Grundlegende Grammatik- und Rechtschreibprüfung

: Grundlegende Grammatik- und Rechtschreibprüfung Premium : $12 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $30 pro Monat (monatliche Abrechnung) für erweiterte Prüfungen und Funktionen

: $12 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $30 pro Monat (monatliche Abrechnung) für erweiterte Prüfungen und Funktionen Geschäftskonten: $15 pro Monat und Benutzer

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (1200+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (6.800+ Bewertungen)

5. Spike

Am besten für Team-Chat

Spike verwandelt Ihre E-Mails in einfache, leicht zu navigierende Chat-Konversationen, die wie ein Textnachrichten-Thread aussehen Spike ist ein Tool für E-Mail-Kommunikation und Teamzusammenarbeit, das E-Mails in Echtzeit-Chats umwandelt und so die Kommunikation schneller und effizienter macht. Zu den Funktionen gehören Gruppenchats, Videokonferenzen, die Verwaltung von Aufgabenlisten, Notizen, Videochats und ein integrierter Kalender, die alle dazu beitragen können, die Zusammenarbeit im Team zu optimieren.

Während erweiterte Funktionen nur mit einem Premium-Abonnement verfügbar sind, bietet Spike einen kostenlosen Basisplan für diejenigen, die den Dienst ausprobieren möchten, mit Premium-Upgrade-Optionen für diejenigen, die tiefer in die Plattform eintauchen möchten.

Beste Funktionen

Konversations-E-Mail : Verwandelt E-Mails in Echtzeit-Chats und ermöglicht so eine schnellere und effizientere Kommunikation

: Verwandelt E-Mails in Echtzeit-Chats und ermöglicht so eine schnellere und effizientere Kommunikation Gruppen-Chat : Ermöglicht die Zusammenarbeit im Team in einem Chat-ähnlichen Format

: Ermöglicht die Zusammenarbeit im Team in einem Chat-ähnlichen Format Videokonferenzen : Ermöglicht Videoanrufe direkt in der App

: Ermöglicht Videoanrufe direkt in der App Aufgabenverwaltung : Enthält eine integrierte Aufgabenliste und Aufgabenverwaltungsfunktionen

: Enthält eine integrierte Aufgabenliste und Aufgabenverwaltungsfunktionen Notizen : Ermöglicht das schnelle und einfache Erstellen und Teilen von Notizen innerhalb der App

: Ermöglicht das schnelle und einfache Erstellen und Teilen von Notizen innerhalb der App Kalender-Integration: Integriert mit verschiedenenkalender-Apps für einfache Terminplanung und Organisation

Beschränkungen

Erweiterte Funktionen sind nur mit einem Premium-Abonnement verfügbar

Spike ist nicht mit allen E-Mail-Anbietern kompatibel

Für diejenigen, die an herkömmliche E-Mail-Clients gewöhnt sind, kann es einige Zeit dauern, sich an die App zu gewöhnen

Preisgestaltung

Basis : Kostenlos, mit eingeschränkten Funktionen

: Kostenlos, mit eingeschränkten Funktionen Pro für kleine Teams: $5 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $10 pro Benutzer pro Monat für Unternehmenskunden (monatliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen und Integrationen

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.7 von 5 (60+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (40+ Bewertungen)

6. Bumerang für Gmail

Das Beste für E-Mail-Produktivität und Terminplanung

Boomerang verfolgt, ob jemand auf eine E-Mail antwortet und erinnert an wichtige Nachrichten Boomerang für Gmail ist ein E-Mail-Produktivitäts- und Planungstool, das es Ihnen ermöglicht, E-Mails zu planen, eingehende E-Mails anzuhalten, um Ablenkungen in Google Mail zu reduzieren, und Erinnerungen zur Wiedervorlage zu setzen. Zu seinen Funktionen gehören Posteingangsbereinigung, Lesebestätigungen und Kalenderintegration, die dazu beitragen können, Ihren Posteingang zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern.

Beste Eigenschaften

Posteingangspause : Stoppt vorübergehend eingehende E-Mails, um Ablenkungen zu reduzieren

: Stoppt vorübergehend eingehende E-Mails, um Ablenkungen zu reduzieren Erinnerungen zur Wiedervorlage : Erinnert Sie daran, wichtigen E-Mails nachzugehen, die noch keine Antwort erhalten haben

: Erinnert Sie daran, wichtigen E-Mails nachzugehen, die noch keine Antwort erhalten haben Posteingangsbereinigung: Entfernt unwichtige E-Mails aus Ihrem Posteingang und archiviert sie zur späteren Überprüfung

Beschränkungen

Boomerang für Google Mail ist nur mit Google Mail- und Google Workspace-Konten kompatibel

Preisgestaltung

Basis : Kostenlos, mit eingeschränkten Funktionen

: Kostenlos, mit eingeschränkten Funktionen Personal : $4,98 pro Monat (jährliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen und Integrationen

: $4,98 pro Monat (jährliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen und Integrationen Pro : $14,98 pro Monat (jährliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen und Integrationen

: $14,98 pro Monat (jährliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen und Integrationen Premium: $49,98 pro Monat (jährliche Abrechnung), einschließlich Salesforce/CRM-Integration

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (150+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (150+ Bewertungen)

7. Otter.ai

Beste Lösung für die Transkription von Sprache in Text und die Erstellung von Notizen

Otter.ai zur Transkription von Sprache in Text in Echtzeit Otter.ai ist ein Tool zur Transkription von Sprache in Text und zur Erstellung von Notizen, mit dem Sie Sprachaufnahmen in Echtzeit in Text umwandeln können. Dieses Tool kann automatisch transkribieren und durchsuchbare Notizen für Ihre Meetings, Interviews, Vorlesungen, persönliche Notizen und vieles mehr erstellen.

Beste Eigenschaften

Sprach-zu-Text-Transkription : Transkription von Sprachaufnahmen in Text in Echtzeit

: Transkription von Sprachaufnahmen in Text in Echtzeit Automatische Zeichensetzung : Fügt der Transkription Interpunktion für bessere Genauigkeit und Lesbarkeit hinzu

: Fügt der Transkription Interpunktion für bessere Genauigkeit und Lesbarkeit hinzu Sprecher-Erkennung : Identifiziert verschiedene Sprecher in einem Gespräch für einen besseren Kontext

: Identifiziert verschiedene Sprecher in einem Gespräch für einen besseren Kontext Geräteübergreifende Synchronisierung: Synchronisiert Transkriptionen und Notizen über mehrere Geräte hinweg

Beschränkungen

Erweiterte Funktionen sind nur mit einem Premium-Abonnement verfügbar

Einige Benutzer können Probleme mit der Genauigkeit der Transkription haben, insbesondere in lauten Umgebungen

Preisgestaltung

Basis : Kostenlos, mit eingeschränkten Funktionen und Uploads

: Kostenlos, mit eingeschränkten Funktionen und Uploads Premium : $8,33 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $16,99 pro Monat (monatliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen und Integrationen

: $8,33 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $16,99 pro Monat (monatliche Abrechnung) für erweiterte Funktionen und Integrationen Geschäftskunden: $20 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $30 pro Monat (monatliche Abrechnung) für zusätzliche Verwaltungsfunktionen

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (60+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (50+ Bewertungen)

8. Ingwer

Beste Schreibhilfe und Korrektur

Ginger, ein KI-gestützter Schreibassistent, hilft Ihnen, Ihre Texte zu korrigieren, Ihren Stil zu verbessern und Ihre Kreativität zu steigern Ginger ist ein KI-gesteuertes schreibassistent zur Verbesserung Ihrer Texte durch Vorschläge zu Grammatik, Rechtschreibung und Stil. Zu seinen Funktionen gehören Satzumformung, Übersetzung und ein persönliches Wörterbuch, die Ihnen helfen können, die Gesamtqualität Ihres Schreibens zu verbessern und gleichzeitig Ihre Leistung zu steigern.

Beste Eigenschaften

Grammatik- und Rechtschreibprüfung : Überprüft Ihren Text auf Grammatik- und Rechtschreibfehler

: Überprüft Ihren Text auf Grammatik- und Rechtschreibfehler Stilprüfungen : Überprüft die Klarheit, Prägnanz und den Ton Ihres Textes

: Überprüft die Klarheit, Prägnanz und den Ton Ihres Textes Umformulierung von Sätzen : Schlägt alternative Formulierungen für Sätze vor, um Ihren Text zu verbessern

: Schlägt alternative Formulierungen für Sätze vor, um Ihren Text zu verbessern Übersetzung : Übersetzt Ihren Inhalt in verschiedene Sprachen

: Übersetzt Ihren Inhalt in verschiedene Sprachen IIntegration: Integriert sich in verschiedene Schreibplattformen, einschließlich Microsoft Word, Google Docs und Webbrowser

Beschränkungen

Keine Google Docs-Integration

Die KI-gestützten Vorschläge sind möglicherweise nicht immer korrekt

Preisgestaltung

Kostenlos : Einfache Grammatik- und Rechtschreibprüfung

: Einfache Grammatik- und Rechtschreibprüfung Premium: $6,99 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $33,57 pro Quartal für erweiterte Prüfungen und Funktionen

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.3 von 5 (30+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.0 von 5 (80+ Bewertungen)

9. Jäger

Das Beste für die Suche nach professionellen E-Mail-Adressen

Nutzen Sie Hunter.io, um in Sekundenschnelle professionelle E-Mail-Adressen zu finden und mit den Menschen in Kontakt zu treten, die für Ihr Unternehmen wichtig sind Jäger ist eine Suchmaschine für E-Mail-Adressen, mit der Sie professionelle E-Mail-Adressen für Einzelpersonen oder Unternehmen finden können. Zu seinen Funktionen gehören E-Mail-Verifizierung, Domänensuche und E-Mail-Kampagnen, die Ihnen dabei helfen können, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Hunter lässt sich in verschiedene Anwendungen integrieren, darunter Salesforce, HubSpot und Google Sheets, und kann somit problemlos auf verschiedenen Plattformen eingesetzt werden.

Beste Eigenschaften

E-Mail-Finder : Findet professionelle E-Mail-Adressen für Einzelpersonen oder Unternehmen

: Findet professionelle E-Mail-Adressen für Einzelpersonen oder Unternehmen E-Mail-Überprüfung : Überprüft die Richtigkeit von E-Mail-Adressen, um die Zustellbarkeit zu verbessern

: Überprüft die Richtigkeit von E-Mail-Adressen, um die Zustellbarkeit zu verbessern Domänensuche : Sucht nach allen E-Mail-Adressen, die mit einer bestimmten Domain verbunden sind

: Sucht nach allen E-Mail-Adressen, die mit einer bestimmten Domain verbunden sind Integration: Lässt sich mit verschiedenen Anwendungen integrieren, darunter Salesforce, HubSpot und Google Sheets

Beschränkungen

Es können nicht alle E-Mail-Adressen gefunden oder verifiziert werden

Die Genauigkeit der E-Mail-Adressen kann je nach Unternehmen, nach dem Sie suchen, variieren

Preisgestaltung

Kostenlos : ermöglicht begrenzte Suchen und Überprüfungen

: ermöglicht begrenzte Suchen und Überprüfungen Starter : $35 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $49 pro Monat (monatliche Abrechnung) für bis zu 500 Recherchen und 1000 Verifizierungen pro Monat

: $35 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $49 pro Monat (monatliche Abrechnung) für bis zu 500 Recherchen und 1000 Verifizierungen pro Monat Erweiterung : $104 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $149 pro Monat (monatliche Abrechnung) für bis zu 5000 Suchanfragen und 10.000 Verifizierungen pro Monat

: $104 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $149 pro Monat (monatliche Abrechnung) für bis zu 5000 Suchanfragen und 10.000 Verifizierungen pro Monat Geschäftskunden: $499 pro Monat (jährliche Abrechnung) oder $349 pro Monat (monatliche Abrechnung) für bis zu 50.000 Suchanfragen und 1.000 Verifizierungen pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (450+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (500+ Bewertungen)

_Bonus: Email drip campaign templates*

10. Vorderseite

Bestens geeignet für kollaboratives E-Mail-Management und Teamkommunikation

Mit Front gemeinsame Posteingänge erstellen, E-Mails verwalten und mehr Front ist ein E-Mail-Produktivitätswerkzeug für die Teamkommunikation, das für die Zusammenarbeit entwickelt wurde. Zu seinen Funktionen gehören gemeinsam genutzte Posteingänge, Workflow-Automatisierung, Zuweisung und Nachverfolgung sowie die Sichtbarkeit von Posteingängen im Team, die Teams bei der effizienten und effektiven Verwaltung von E-Mails unterstützen.

Beste Eigenschaften

Gemeinsamer Posteingang : ermöglicht Teams die Zusammenarbeit bei der E-Mail-Verwaltung in Echtzeit

: ermöglicht Teams die Zusammenarbeit bei der E-Mail-Verwaltung in Echtzeit Zuweisen und verfolgen : weist E-Mails an Teammitglieder zu und verfolgt den Fortschritt

: weist E-Mails an Teammitglieder zu und verfolgt den Fortschritt Sichtbarkeit des Posteingangs im Team: Ermöglicht es den Teammitgliedern, den Posteingang der anderen zu sehen und gemeinsam an Antworten zu arbeiten, um den Kundenservice zu verbessern

Beschränkungen

Sie können keine E-Mail-App eines Drittanbieters mit dem Front-Dienst verwenden

Für diejenigen, die an herkömmliche E-Mail-Apps gewöhnt sind, kann es einige Zeit dauern, sich an die App zu gewöhnen

Preisgestaltung

Wachstum : $49 pro Arbeitsplatz pro Monat (jährliche Abrechnung) für Basisfunktionen und Integrationen mit mindestens 5 Teammitgliedern

: $49 pro Arbeitsplatz pro Monat (jährliche Abrechnung) für Basisfunktionen und Integrationen mit mindestens 5 Teammitgliedern Skalierung : $99 pro Arbeitsplatz pro Monat (jährliche Abrechnung) für intelligente Regeln und Team-Management

: $99 pro Arbeitsplatz pro Monat (jährliche Abrechnung) für intelligente Regeln und Team-Management Premier: $229 pro Arbeitsplatz pro Monat (jährliche Abrechnung) für Premier Onboarding, API-Zugang und Videokonferenz-Support

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (1700+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (225+ Bewertungen)

Versuch Integration von Front mit ClickUp* !

Was macht ein gutes E-Mail-Produktivitätswerkzeug aus?

Nicht alle E-Mail-Produktivitätsprogramme sind gleich. Bei der Auswahl eines Tools ist es wichtig, ein paar Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen, die einen großen Unterschied in der Effektivität ausmachen können.

Aus der 40.000-Fuß-Perspektive betrachtet, sollte ein gutes E-Mail-Produktivitäts-Tool mehr als nur grundlegende E-Mail-Funktionen bieten. Das bedeutet, dass es über die grundlegenden E-Mail-Funktionen hinausgehen und Funktionen wie E-Mail-Planung, Vorlagen, Automatisierung, E-Mail-Vorlagen und Integrationen mit anderen Tools und Diensten bieten sollte.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kompatibilität. Ein gutes E-Mail-Produktivitätsprogramm sollte mit fast allen Anwendungen und Diensten funktionieren, die Sie verwenden, von Ihrem kalender und Aufgabenliste zu Ihrem CRM und Projektverwaltung software. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie E-Mails problemlos in Ihren bestehenden Arbeitsablauf einbinden können, um den Wechsel zwischen verschiedenen Tools und setzen Sie Prioritäten bei Ihrer Arbeit .

Durch die Wahl eines Tools, das diese Kriterien erfüllt, können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihren E-Mails herausholen und Ihre Produktivität maximieren, während Sie team-Management .

Wie wir in dieser Zusammenfassung gesehen haben, gibt es verschiedene E-Mail-Produktivitäts-Tools, die Ihnen helfen können, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und Ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren. Von Tools wie ClickUp, TextExpander und einigen anderen, die in diesem Artikel erwähnt wurden, gibt es keinen Mangel an Optionen, aus denen Sie wählen können, wenn Sie bereit sind, herkömmliche E-Mails auf die nächste Stufe zu heben.

E-Mail-Produktivitätstools können auch als zentraler Knotenpunkt für die gesamte interne und externe Kommunikation dienen. Durch die Möglichkeit der Integration mit anderen Tools und Plattformen können diese Tools Ihnen helfen, alles von Kundenanfragen bis hin zur Zusammenarbeit im Team zu verwalten - und das alles von einem zentralen Posteingang aus.

Durch die Konsolidierung Ihrer Kommunikation über Ihre E-Mail bleiben Sie organisiert, sparen Zeit und müssen nicht den ganzen Tag zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer effizienteren E-Mail-Produktivitäts-App sind, könnte eines der hier erwähnten Tools das entscheidende fehlende Teil sein, nach dem Sie schon lange suchen. ---

Gastautor:

Clive Hanks ist freiberuflicher Technikjournalist und lebt derzeit mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in Seattle. Er ist bekannt für seine umfassende Berichterstattung über die neuesten Technologietrends rund um Automatisierung und Produktivität.