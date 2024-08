Die 10 besten Schreibwerkzeuge für die Bedürfnisse eines jeden Schriftstellers im Jahr 2024

Die meisten Schriftsteller haben eine ziemliche Hassliebe zur Kunst des Schreibens.

Einerseits ist es das, was man zu erledigen hat und worin man gut ist. Auf der anderen Seite ist es wirklich schwer.

Die gute Nachricht ist, dass das Schreiben zwar nie einfach sein wird, aber das heißt nicht, dass es nicht einfacher werden kann. Von den frühen Wundern digitaler tools wie Microsoft Word bis hin zur neuen Ära der

Tools für die Erstellung von KI-Inhalten

in den letzten Jahren hat sich die Schreibsoftware für kreative Autoren drastisch verändert - alles in dem Bemühen, den Prozess zu vereinfachen.

Allerdings gibt es mittlerweile ein Dutzend verschiedener Tools. Es ist schwer zu sagen, welches Tool für Ihre speziellen Bedürfnisse am besten geeignet ist. Aber dafür sind wir ja da!

Wir stellen Ihnen eine Liste der 10 besten Tools vor, die Sie im Jahr 2023 verwenden können, damit Sie nicht auf einer leeren Seite festsitzen und Inhalte ohne leicht vermeidbare Fehler liefern können. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ein gutes Tool ausmacht.

What Should You Look For In a Writing Tool?

Gute Tools gibt es in allen Formen und Größen. Einige helfen Ihnen, Grammatik- und Rechtschreibfehler zu vermeiden, während andere sich darauf konzentrieren, Ihre brillanten Skripte in eine gewisse Reihenfolge zu bringen. Kreative Autoren haben heute eine riesige Auswahl an Online-Tools.

Um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, sollten Sie sich ein wahres Tech-Stack an Schreibsoftware zusammenstellen, das Sie in jeder Phase des Schreibprozesses unterstützt. Unabhängig vom Schreibwerkzeug sollten Sie einige Aspekte im Auge behalten, die die besten Schreibwerkzeuge gemeinsam haben:

Integrationsmöglichkeiten : Kein einziges Schreibprogramm kann alles für Sie erledigen, daher sind Sie wahrscheinlich auf das Zusammenspiel mehrerer Tools und Bearbeitungssoftware angewiesen. Sie sollten darauf achten, dass alle Tools, die Sie auswählen, gut miteinander harmonieren, so dass jedes Tool die anderen noch leistungsfähiger macht.

: Kein einziges Schreibprogramm kann alles für Sie erledigen, daher sind Sie wahrscheinlich auf das Zusammenspiel mehrerer Tools und Bearbeitungssoftware angewiesen. Sie sollten darauf achten, dass alle Tools, die Sie auswählen, gut miteinander harmonieren, so dass jedes Tool die anderen noch leistungsfähiger macht. Niedriger Preis : Sie sind nicht aus Geld gemacht! Wenn Sie für ein paar Tools Geld ausgeben wollen, sollten Sie darauf achten, dass die Vorteile die Kosten überwiegen.

: Sie sind nicht aus Geld gemacht! Wenn Sie für ein paar Tools Geld ausgeben wollen, sollten Sie darauf achten, dass die Vorteile die Kosten überwiegen. Spezialisierung: Gute Tools sind oft auf einen Bereich spezialisiert, aber es gibt auch Tools, die alle Features haben, die Sie sich wünschen - und mehr!

Schreibsoftware sollte Hand in Hand mit Ihren Tools für die Produktivität gehen - denn was ist ein unproduktiver Autor wert?

Ganz gleich, ob Sie einen Roman oder einen einfachen Blogbeitrag schreiben, die besten Tools helfen Ihnen, Ihre Ziele bei der Wortzahl zu erreichen, eine solide Grammatikprüfung zu verwenden und sich nicht ablenken zu lassen. Sehen wir uns unsere bevorzugten Tools zum Schreiben und zur Bearbeitung an, die Sie unbedingt ausprobieren sollten.

1.

ClickUp

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und

slash-Befehle

um effizienter zu arbeiten

ClickUp ist nicht nur ein Schreib-Tool mit einem Übermaß an Features für das Projektmanagement, es ist eines der

besten Produktivität tools

auf dem Markt. Und obwohl wir wissen, dass wir ClickUp an die Spitze dieser Liste setzen, sind wir damit nicht allein! ClickUp hat den

Platz 1 in G2's

liste der besten Tools für Zusammenarbeit und Produktivität im Jahr 2023!

Autoren können ClickUp als zentrales Repository für alle ihre Inhalte nutzen - in einem ablenkungsfreien Space oder als Tool für die Zusammenarbeit mit anderen Autoren. Mit dem Tagging von Benutzern oder Aufgaben, Rich-Text-Bearbeitung und leistungsstarken Suchfunktionen funktioniert ClickUp als Ihr zentrales Schreib-Tool für alle Arten der Erstellung von Inhalten.

Im Mittelpunkt jedes ClickUp Features steht die Produktivität. Und mit der

neuen KI-Schreibassistenten tools

jetzt in

ClickUp Dokumente

können Sie die Leistungsfähigkeit von KI-Tools nutzen (

wie Writesonic

) direkt in unserer Plattform!

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Diese KI-Integration macht ClickUp zu einem großartigen Schreib-Tool für viele verschiedene Teams mit Features, die es ermöglichen, Texte für jedes Thema zu generieren, Inhalte kürzer oder länger zu machen und Grammatikprüfungen im Handumdrehen durchzuführen. Dieses praktische Tool kann Content-Teams dabei helfen, Ideen für Blog-Posts zu liefern oder Produktteams bei der Erstellung von

produktanforderungsdokumente

und entwerfen Sie Benutzer-Teststudien in Sekunden!

ClickUp Features:

Vorgefertigte Vorlagen und Organisationstools fallstudien erstellen , erstellen einer Inhaltsdatenbank , und mehr eine super einfache Sache

Kollaborative Whiteboards machen Echtzeit ideenfindung so viel einfacher

Projektmanagement tools helfen Ihnen bei der Nachverfolgung und Optimierung Ihrer kreative Workflows

ClickUp Profis:

Äußerst anpassungsfähig für eine einzelne Person oder eine ganze Organisation, um Aufgaben oder Kommentare zuzuweisen

Kostenloser Einstieg mit Zugang zu tausende von Vorlagen

Ermöglicht Ihnen ziele für das Schreiben einzustellen zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte

Integriert KI-Tools zur Erstellung teamspezifischer Dokumente und zur Grammatikprüfung

ClickUp Nachteile:

Nicht alle Features haben es in die mobile App geschafft

KI-Funktionen stehen (vorerst) auf einer Warteliste

ClickUp Kosten:

Free Forever

Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Grammarly

über Grammarly Grammarly ist eine Reihe von Tools zur Grammatik- und Plagiatsprüfung, die Autoren dabei helfen, ihre Entwürfe auf Hochglanz zu polieren. Schriftsteller profitieren von Grammarly, weil es ihnen hilft, klarere und effektivere Texte zu verfassen. Mit diesem Tool können Sie sicher sein, dass Ihre Inhalte frei von grammatikalischen Fehlern, ungeschickten Formulierungen und Plagiaten sind.

Zu den wichtigsten Features von Grammarly gehören die automatische Rechtschreib- und Grammatikprüfung, Vorschläge für den Schreibstil, der Plagiatsdetektor und das personalisierte Feedback. Außerdem verfügt Grammarly über einen eingebauten Thesaurus, mit dem Benutzer überflüssige Wortwahl ersetzen können. Egal, ob Sie ein Gedicht für die 12. Klasse Englisch schreiben oder OKRs für Ihr neuestes Projekt grammarly ist ein Tool, das jeder Autor in sein Toolkit aufnehmen sollte. Vergleich Grammarly zu Wordtune !

Grammarly Features:

Holen Sie sich mit dem intelligenten Editor eine zweite Meinung zu Ihrem Stil und Tonfall ein

Nutzen Sie die Plagiatsprüfung, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich jemanden abgeschrieben haben

Reduzieren Sie Tippfehler und grammatikalische Fehler mit der Rechtschreibprüfung

Grammarly Pro:

Einfach zu bedienen, auch wenn Sie sich nicht im Editor befinden

Die Vorschläge decken einen breiten Bereich von häufigen Fehlern, Irrtümern und Auslassungen ab

Fantastische kostenlose Version für jedermann zu verwenden

Grammarly Nachteile:

Einige Vorschläge wiederholen sich und sind nicht hilfreich

Die Formatierung kann durcheinander geraten, wenn Sie Ihren Text zwischen dem Editor von Grammarly und Ihrer bevorzugten App verschieben

Grammarly Kosten:

Free

Premium : $30/ Monat

: $30/ Monat Business: $14.50/Monat pro Benutzer (für Teams mit mehr als 10 Personen)

Grammarly Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

4.6/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6000+ Bewertungen)

3. Hemingway Editor

Über Hemingway Hemingway Editor ist eine Schreibhilfe, die darauf abzielt, die Lesbarkeit Ihrer Texte zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, erhalten Autoren Zugang zu einer kostenlosen App, die die Satzstruktur analysiert und leicht verständliches Feedback gibt.

Instanz hebt die Hemingway App Sätze, die sie für zu komplex hält, rot hervor. Zu erledigen ist also nur, dass Sie Ihre Arbeit eingeben und alle roten Sätze bearbeiten, bis Ihr Text klarer und leichter zu lesen ist. Außerdem weist die App Ihrem Text eine Lesbarkeitsbewertung zu, sodass Sie sicherstellen können, dass Ihr Text für die Zielgruppe geeignet ist.

Hemingway Editor ist ein so beeindruckendes tool für das Schreiben, weil es schwierig sein kann, die eigene Arbeit auf stilistische Probleme wie übermäßige Verwendung von Adverbien oder Passiv zu überprüfen. Mit Hemingway Editor können Sie diese Probleme schnell beheben, einen bereits guten ersten Entwurf verbessern und ein besserer Autor werden.

Hemingway Features:

Farbcodierte Bearbeitungsvorschläge erleichtern das Überfliegen Ihrer Artikel

Das Programm erkennt schwer lesbare Sätze, so dass Sie Ihren Text übersichtlich gestalten können

Der einfache Importer ermöglicht eine schnelle Bearbeitung, unabhängig davon, wo Sie gerade schreiben

Hemingway Pros:

Keine Anmeldung oder Registrierung zur Nutzung

Einfache Benutzeroberfläche bedeutet, dass jeder es benutzen kann

Hilft Ihnen, schwer zu erkennende Probleme wie komplexe Sätze und übermäßige Verwendung von Adverbien zu vermeiden

Hemingway Nachteile:

Es fehlen viele Features, die in anderen Bearbeitungsprogrammen wie Grammarly zu finden sind

Es gibt keine Möglichkeit, es in Ihr eigentliches Schreib-Tool wie Microsoft Word zu integrieren

Nicht ideal für das Schreiben von Ideen

Hemingway Kosten:

Free

Bezahlte Version: $19.99 (einmalige Zahlung)

Hemingway Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (46 Rezensionen)

4.4/5 (46 Rezensionen) Capterra: 4.4/5 (10 Rezensionen)

4. Power Thesaurus

Über Power Thesaurus Power Thesaurus ist eine Website, die Menschen hilft, verschiedene Wörter zu finden, die sie in ihren Texten verwenden können. Dieses Schreib-Tool ist ideal für alle, die einen bequemen digitalen Thesaurus suchen. Mit seiner Suchfunktion können Sie Synonyme finden, die Ihnen helfen, das, was Sie sagen wollen, auf eine neue und interessante Weise zu sagen.

Außerdem bietet Power Thesaurus Antonyme, mit denen Autoren ihren Geschichten Abwechslung und Kontrast verleihen können. Power Thesaurus ist vielleicht nicht das aufregendste Tool zum Schreiben, das Sie je gesehen haben. Die kostenlose Version sollte jedoch für die meisten Menschen perfekt sein und kann von unschätzbarem Wert sein, wenn Sie auf der Suche nach genau dem Wort sind, das Ihnen gerade nicht einfällt.

Power Thesaurus Features:

Mit der einfachen Suchleiste können Sie ein Wort eingeben und erhalten eine Liste mit Synonymen, Antonymen und mehr

Enthält eine Chrome-Erweiterung und eine mobile App

Sofortiger Einstieg mit unzähligen Synonym- und Antonymoptionen

Power Thesaurus Vorteile:

Einfache Benutzeroberfläche, die jeder nutzen kann

Keine Anmeldung oder Registrierung erforderlich

Von der Gemeinschaft betrieben

Power Thesaurus Nachteile:

Hat nicht viele Features

Kostenlose Version enthält Werbung

Power Thesaurus Kosten:

Free

Pro: $2.49/ Monat (bei jährlicher Nutzung)

Power Thesaurus Bewertungen und Rezensionen:

G2: Keine aktuellen Bewertungen

Keine aktuellen Bewertungen Capterra: Keine aktuellen Bewertungen

5. Google Docs

Über GoogleGoogle Docs ist ein digitales Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie Dokumente erstellen, sie online speichern und für andere freigeben können. Es ist ideal zum Schreiben von Briefen, Geschichten, Notizen und vielem mehr!

Die Google Suite ist für Schriftsteller wegen ihrer Bequemlichkeit und Flexibilität wichtig. Erstens können Sie dank der Online-Nutzung von jedem Ort mit einer Internetverbindung auf Ihre Dokumente zugreifen. Das macht es einfacher, an Ihren Arbeiten zu arbeiten, wenn Sie nicht zu Hause sind oder schnell etwas freigeben müssen.

Ein weiteres großartiges Feature sind die Tools für die Zusammenarbeit. So können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten und müssen sich keine Gedanken über das Versenden und Nachverfolgen mehrerer Versionen derselben Datei machen.

Alles in allem ist dies ein hervorragendes tool für jeden Autor, der ein einfach zu bedienendes Textverarbeitungsprogramm benötigt, das eine Vielzahl von Funktionen bietet, sogar im kostenlosen Abonnement.

Google Features:

Vollwertiges Textverarbeitungsprogramm

Integrierbar mit anderen Google-Produkten wie Google Drive oder Google Tabellen

Vollständig online für leichteren Zugriff und Zusammenarbeit mit Teams

Google Docs Vorteile:

Einfach zu verwenden und ein Industriestandard, mit dem die meisten Menschen vertraut sind

Wird häufig von Google aktualisiert

Die kostenlose Version ist voll funktionsfähig und eignet sich hervorragend für kleine Geschäfte

Google Docs Nachteile:

Es ist keine leichte Aufgabe, Ihre Dokumente zu organisieren

Limitierte Nummer von Vorlagen

Keine native Desktop Version

Google Docs Kosten:

Diese Preise gelten für Abonnements für den Google Workspace und andere Google-Programme wie Gmail und Drive

free : Free

Free Business Starter : 5,40 $/Monat pro Benutzer

: 5,40 $/Monat pro Benutzer Business Standard : $10,80/Monat pro Benutzer

: $10,80/Monat pro Benutzer Business Plus : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Google Docs Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6000+ Bewertungen)

4.7/5 (6000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6000+ Bewertungen)

6. Notion

über NotionNotion ist ein unglaublich leistungsfähiges Produktivitätstool für Autoren, das eine Reihe von Features bietet, die das Organisieren und Schreiben ihrer Arbeit erleichtern. Mit Notion können Autoren ganz einfach Dokumente erstellen, sie in der Cloud speichern und mit anderen Personen teilen. Es eignet sich auch hervorragend zur Nachverfolgung des Fortschritts bei Geschichten oder Projekten.

Darüber hinaus bietet Notion eine Vielzahl von Vorlagen, die den sofortigen Einstieg in das Tool erleichtern. Es gibt Vorlagen für verschiedene Projekte und sogar Tagebücher, in denen Sie Ihre Gedanken und Ideen nachverfolgen können. Notion ist auch unglaublich praktisch für die Zusammenarbeit: Autoren können Dokumente und Notizen problemlos freigeben, und es unterstützt auch mehrere Benutzer, die dasselbe Dokument gleichzeitig bearbeiten.

Insgesamt ist Notion ein vielseitiges Tool für Autoren, die ihren Schreibprozess organisieren und optimal nutzen möchten. Von Notizen bis zur Zusammenarbeit und mehr - Notion hat für jeden etwas zu bieten.

Notion Features:

Mit dem System für Notizen und Dokumente können Sie ganz einfach schreiben und speichern, was Sie brauchen

Notion KI gibt Ihnen Zugang zu einemKI-Schreibassistent der Ihnen helfen kann, Ihre Notizen zu bereinigen odereinen kniffligen Satz umzuschreiben* Das Wiki-System macht es Ihnen leicht, Ihre Texte zu organisieren und mit Kollegen freizugeben

Notion Pros:

Das All-in-One-System vereinfacht das Schreiben, Organisieren und Freigeben Ihrer Dokumente

Suchfeatures helfen Ihnen, genau das zu finden, was Sie schreiben wollen

Zahlreiche Features und Integrationen, die Ihnen bei allem helfen, was Sie brauchen

Notion Nachteile:

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu einem einfacheren Microsoft Word tool schnell unübersichtlich werden

Nicht die funktionellste Software zum Verfassen von Büchern, da sie bei unzuverlässigen Internetverbindungen schwer zu verwenden ist

Notion Kosten:

Free

Plus : $8/ Monat pro Benutzer

: $8/ Monat pro Benutzer Business : 15 $/Monat pro Benutzer

: 15 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

4.6/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

7. LINER

Über LINER LINER ist der Suchassistent, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn brauchen. Als Autor verbringen Sie fast genauso viel Zeit mit dem Schreiben wie mit der Recherche. Aus diesem Grund brauchen Sie ein spezielles Tool, das die Recherche so viel einfacher und effizienter macht.

LINER kann genau das zu erledigen.

LINER integriert sich in Ihren Browser und macht Ihre Google-Suche noch hilfreicher. Instanz, wenn du Google eine Frage stellst, verwendet LINER KI, um dir eine schnelle Antwort zu geben. Oder wenn Sie einen nützlichen Artikel finden, können Sie mit LINER die wichtigen Teile hervorheben und ihn für später in Ihrer eigenen Wissensdatenbank speichern. All dies hilft Ihnen, weniger Zeit mit der Recherche und mehr Zeit mit dem Erledigen Ihrer Texte zu verbringen.

LINER Features:

Suchassistent empfiehlt Inhalte, wenn Sie nach etwas suchen

KI fasst Ihre Suchanfragen zusammen und schlägt neue Suchen für eine bessere Recherche vor

Markieren Sie etwas im Internet und speichern Sie es für später

LINER Vorteile:

Spart Zeit bei der Recherche zu einem Thema, indem es einfache, von der KI generierte Antworten auf grundlegende Fragen liefert

Großartige Möglichkeit, Artikel zum späteren Lesen zu speichern

Ermöglicht das Hervorheben von Artikeln, YouTube-Videos und mehr

LINER Nachteile:

KI-Antworten können manchmal falsche oder unvollständige Informationen liefern

Features sind möglicherweise nicht für jeden hilfreich

LINER Kosten:

Free

Wesentlich : $8.83/ Monat

: $8.83/ Monat Professionell : $10.49/Monat

: $10.49/Monat Workspace: Kontakt für Preise

LINER Bewertungen und Rezensionen:

G2: Keine aktuellen Bewertungen

Keine aktuellen Bewertungen Capterra: Keine aktuellen Bewertungen

8. Reedsy Buch Editor

Über Reedsy Reedsy Book Editor ist weniger ein tool als vielmehr eine Community. Viele großartige Autoren haben eine Menge fantastischer Ideen für Bücher, aber sie wissen nicht, wie sie ihre Bücher tatsächlich veröffentlichen können. Reedsy wurde gegründet, um aufstrebenden Verfassern zu helfen, ihre Arbeit zu veröffentlichen. Zu erledigen ist dies durch den Zugang zu einem Netzwerk von professionellen Editoren, Designern und Vermarktern.

Außerdem bietet es Ressourcen wie Blogbeiträge, Webinare und Tutorials, die den Autoren helfen, ihr Buch so gut wie möglich zu gestalten. Das Tool selbst ist ein einfacher Online-Editor, der das Formatieren von Büchern für Amazon Kindle oder Print-on-Demand-Dienste erleichtert.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie Ihr Manuskript schnell hochladen und dann alle notwendigen Änderungen vornehmen, um es für die Veröffentlichung vorzubereiten. Insgesamt ist der Reedsy Book Editor eine unschätzbare Ressource für Verfasser, die ihre Texte auf die nächste Stufe heben wollen.

brauchen Sie ein wenig zusätzliche Hilfe, um Ihr Buch auf den Weg zu bringen? Testen Sie unser kostenloses_ *vorlage für die Buchplanung* _für bessere Ergebnisse!**_

Reedsy Features:

Beinhaltet einen kostenlosen 10-Tage-Kurs über die Veröffentlichung eines Buches

Der Reedsy-Marktplatz ermöglicht Ihnen die Verbindung mit allen Arten von Fachleuten in der Verlagsbranche

Plot undinhalt-Generator hilft Ihnen, Ihre Schreibblockade zu überwinden

Der Easy Book Editor vereinfacht den Prozess der Erstellung einer veröffentlichten Arbeit

Reedsy Profis:

Ein einziger Ort, an dem Sie Editoren, Designer und mehr finden, die Ihnen bei der Erstellung eines Buches helfen

Eine der wenigen kostenlosen Software-Optionen zum Schreiben von Büchern

Viele Inhalte und Tools, die Sie beim Schreiben unterstützen

Reedsy Nachteile:

Konzentriert sich in erster Linie darauf, Ihnen bei der Erstellung eines neuen Buches oder einer Kurzgeschichte zu helfen

Reedsy Kosten:

Free

Reedsy Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: Keine aktuellen Bewertungen

9. Bär

über Bär Bear ist ein Apple Notizen-Tool, mit dem Sie Ihre Ideen für Geschichten und Zu erledigen-Listen aufschreiben und im Auge behalten können. Bear hebt sich von den besten Tools in dieser Liste vor allem durch seine schöne Benutzeroberfläche ab. Es ist so organisiert, dass es einfach zu verstehen ist, und sein minimalistisches Design passt wirklich gut zum Schreibprozess.

Außerdem verfügt Bear über eine Vielzahl von Tag-Tools, die das Organisieren Ihrer Notizen und Ideen einfach und effizient machen. So können Sie alles, was Sie geschrieben haben oder planen zu schreiben, leicht nachverfolgen, ohne sich überfordert zu fühlen. Egal, ob Sie ein Student, ein professioneller Autor oder einfach jemand sind, der gerne schreibt und brainstorming von Ideen ist Bear eine unschätzbare Schreibsoftware, die Sie in Ihrem Arsenal haben sollten.

Bear Features:

Verwenden Sie Hashtags und Links, um Ihre Notizen zu organisieren

Verschlüsselung hält Ihre Notizen privat

Markup Editor hilft Programmierern bei der Arbeit in über 150 Programmiersprachen

Bear Pros:

Sieht großartig aus

Perfekt, um unterwegs Notizen zu machen oder den letzten Aufsatz zu schreiben

Geräteübergreifende Synchronisierung, sodass Sie auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac arbeiten können

Bär Nachteile:

Wird nur im Apple-Ökosystem unterstützt

Fehlen von erweiterten Schreib- oder Organisations-Features

Bear Kosten:

Free

Pro: $14.99/ Monat

Bear Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (42 Bewertungen)

4.5/5 (42 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6 Bewertungen)

Sieh dir das an Bear App Alternativen* !

10. Evernote

über Evernote Evernote ist ein weiteres hilfreiches Tool für Schreibende, da es ihnen ermöglicht, Ideen, Dokumente und Notizen an einem Ort zu speichern. Evernote erleichtert auch die Zusammenarbeit bei Projekten, da Sie Dokumente einfach mit anderen freigeben können.

Darüber hinaus verfügt Evernote über viele Features, die das Organisieren Ihres Schreibens einfach und effizient machen. So können Sie zum Beispiel das Tag-System nutzen, um relevante Dokumente und Notizen schnell zu finden. Auch die Suchfunktion von Evernote macht das Auffinden bestimmter Schlüsselwörter in Ihren Dokumenten einfach. Schließlich dient Evernote auch als Archiv für Dokumente, die Sie nicht regelmäßig benötigen, so dass Sie immer Zugriff darauf haben. Evernote ist vielleicht nicht das hübscheste Programm oder das neueste Tool auf dieser Liste, aber es ist sicherlich eines der nützlichsten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Ihnen hilft, Ihre Texte zu organisieren und abrufbar zu halten, ist Evernote definitiv eine Überlegung wert.

Evernote Features:

Mit dem task tool behalten Sie den Überblick über die Dinge, die Sie heute zu erledigen haben

Dank der Offline-Funktion können Sie überall auf Evernote zugreifen

Integriert mit Ihrem Kalender

Evernote Vorteile:

Dateien sind durchsuchbar, unabhängig davon, ob sie in einer Notiz oder einem PDF enthalten sind

Einfaches Hinzufügen und Bearbeiten von Bildern

Viele Features, die das Erstellen von Notizen vereinfachen

Evernote Nachteile:

In der kostenlosen Version fehlen wichtige Features wie das Hinzufügen von Fälligkeitsdaten oder die Verbindung mit dem Google Kalender

Teuer im Vergleich zur Konkurrenz

Nicht wirklich ideal als Software zum Schreiben von Büchern

Evernote Kosten:

Free

Persönlich : $8.99/ Monat

: $8.99/ Monat Professionell : $10.99/Monat

: $10.99/Monat Teams: $14.99/Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (1000+ Bewertungen)

4.4/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7000+ Bewertungen)

Schreiben ist ein wichtiger Teil des Lebens, und es gibt viele Schreibsoftware-Optionen, die diesen Prozess erleichtern. Ganz gleich, ob Sie eine KI, einen Suchassistenten, einen Editor für Bücher oder einen Notizzettel suchen, in dieser Liste finden Sie bestimmt etwas, das Ihnen hilft, sich ablenkungsfrei zu bewegen.

Eine Möglichkeit, Ihre Effizienz beim Schreiben noch heute zu verbessern, ist ClickUp. ClickUp kann jedem Schriftsteller helfen, indem es Ihnen einen zentralen Ort zum Erstellen, Speichern und Organisieren Ihrer kreativen Arbeiten und Dokumente bietet. Es ist eines der besten Tools zum Schreiben, vor allem, wenn Sie in einem Team arbeiten, Feedback erhalten und mit Ihren Kollegen zusammenarbeiten.

ClickUp ist kostenlos zum Ausprobieren, also starten Sie noch heute und sehen Sie, wie Sie mehr aus Ihren Schreibstunden machen können.