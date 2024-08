12 kostenlose Produktivitätsvorlagen in Excel & ClickUp

Produktiv zu sein ist heute schwieriger denn je, egal ob Sie in einem Büro oder per Fernzugriff arbeiten. Bei all den Ablenkungen, die uns umgeben, kann es schwierig sein zu wissen, wie man Prioritäten bei der Arbeit setzen . 😵‍💫

Ein Weg zu Dinge effektiver zu erledigen ist es, eine Produktivitätsplan . Bevor Sie auf Ihre ständig wachsende To-Do-Liste schreiben: "Lernen, wie man einen Produktivitätsplan erstellt", sollten Sie eine kostenlose Vorlage verwenden. Ob für die Arbeit oder Ihr Privatleben, es ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Arbeitsablauf und Ihr Aufgabenmanagement zu verbessern.

Mit den richtigen Produktivitätsvorlagen war es noch nie so einfach, Dinge zu erledigen und die persönliche und die Teamproduktivität zu verbessern, ein Suite hilfreicher Tools und kostenlose Vorlagen für Notion, Excel und ClickUp 📋

Was ist eine Produktivitätsvorlage?

Eine Produktivitätsvorlage ist eine Möglichkeit, einen Rahmen dafür abzustecken, was zu tun ist, wer wofür verantwortlich ist, wie der Zeitrahmen des Projekts aussieht und wie die Arbeit einer Person den gesamten Arbeitsablauf beeinflusst.

Dieses Dokument soll die Produktivität steigern, indem es alle relevanten Informationen bereitstellt, um die gesetzten Ziele und Aufgaben zu erfüllen. Jeder ist ständig auf der Suche nach den besten Produktivitäts-Hacks und die neueste Produktivitätswerkzeuge -aber Zusammenarbeit in Echtzeit und Produktivitätsmanagement-Apps wie ClickUp sind eine großartige Möglichkeit, um mehr in kürzerer Zeit zu erledigen.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und Schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Deshalb sind diese kostenlosen Ressourcen in Excel und ClickUp so nützlich, um Ihre wichtigsten Aufgaben zu bewältigen. Sie bieten Ihnen den richtigen Rahmen für die Integration mit Ihrem Produktivitätsplaner, Ihrem tägliche Aufgaben und Zeitmanagement To-Do-Listen und Ihre persönliche Einstellung zur Arbeit.

Mit vorgefertigten und anpassbaren Workflow-Vorlagen können Sie diese auf bestimmte Projekte, Teams oder Ihr gesamtes Unternehmen anwenden. Einzelne Teammitglieder können auch persönliche Planervorlagen verwenden, um sich auf ihre eigene Produktivität zu konzentrieren.

Mithilfe dieser Vorlagen können sie feststellen, wo sie in Rückstand geraten sind, welche Aufgaben sie automatisieren und eliminieren können und wie sie ihr tägliches Aufgabenmanagement rationalisieren können.

Was macht eine gute Produktivitätsvorlage aus?

Die meisten Produktivitätssysteme beginnen mit einer Idee auf dem Papier. Ein Geschäfts- oder Betriebsleiter setzt Ziele für sich selbst, das Unternehmen oder ein Team, wie z. B. ein produktfahrplan und dann kommt die Produktivitätsplanung ins Spiel.

Aber das reicht nicht aus, um ein Projekt bis zum Abschluss zu verwalten. Von diesem Zeitpunkt an brauchen Sie eine anpassbare Vorlage, um jeden Schritt des Plans zu überwachen und den Fortschritt zu verfolgen. Eine effektive Vorlage sollte Folgendes enthalten:

Einfache und flexible Möglichkeiten zur Priorisierung von Aufgaben nach Ihrem eigenen Arbeitsablauf

Funktionen zum gemeinsamen Bearbeiten, Schreiben und Organisieren von Dokumenten

Formate zum Anpassen von Dateneingabefeldern, um eine Vorlage an Ihre aktuelle Strategie anzupassen

Bereiche zum Schreiben von Notizen, zum Verfolgen von Besprechungen oder Aufgaben in einem Kalender und zum Organisieren Ihres Prozesses

Ein Rahmen, der auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt ist (z. B. Budget, Teamgröße, Projekte usw.)

Integration mit Software, die Ihr Team tatsächlich nutzt, wie z. B. einCRM oder Gantt-Diagramm fürProjektzeitlinien* AI-Projektmanagement-Tools zur schnellen Zusammenfassung, Bearbeitung und Unterstützung beim Verfassen von Inhalten in Ihrer spezifischen Rolle

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

12 Produktivitätsvorlagen zur Optimierung von Arbeitsabläufen im Jahr 2024

Die Aufrechterhaltung eines hohen Produktivitätsniveaus ist in jedem Unternehmen und in jeder Branche eine Herausforderung. Aus diesem Grund investieren viele Geschäfts- und Betriebsleiter in Produktivitäts-Apps und Vorlagen.

Aber nicht jede Vorlage ist für die gleiche Aufgabe konzipiert.

Zum Glück haben wir die harte Arbeit für Sie erledigt und stellen Ihnen 12 unserer beliebtesten kostenlosen Produktivitätsvorlagen mit Erklärungen vor, was sie beinhalten und wie Sie sie nutzen können, um die Produktivität für sich selbst, Ihr Team und Ihr Unternehmen zu steigern.

Lassen Sie uns produktiv werden! ✅

1. Persönliche Produktivitätsvorlage von ClickUp

Persönliche Produktivität Vorlage von ClickUp

In jedem Beruf hat die persönliche Produktivität einen großen Einfluss darauf, wie wir bei der Arbeit abschneiden, ob wir befördert werden, was wir verdienen und wie zufrieden wir persönlich und beruflich sind.

Wenn Sie Ihre Aufgaben konsequent erledigen und Ihr Leben einigermaßen im Griff haben wollen, dann sollten Sie Selbstdisziplin ist unerlässlich auch. Deshalb ist diese Persönliche Produktivitätsvorlage von ClickUp ist ein guter Ausgangspunkt.

Laden Sie diese kostenlose Planungsvorlage herunter, um persönliche oder geschäftliche Ziele einfach zu verfolgen. So können Sie Ihre Energie darauf verwenden, die Dinge zu erledigen, anstatt Zeit damit zu verschwenden, alles aufzuzeichnen.

Erstellen und erreichen Sie Ziele oder fügen Sie detaillierte Notizen zu Ihren Aufgaben hinzu, sogar als Gewohnheitstracker. Betrachten Sie es als ein persönliches Bullet Journal, das Sie in ClickUp integrieren können. Diese Vorlage herunterladen

2. Persönlicher Produktivitätsbericht Vorlage von ClickUp

Persönlicher Produktivitätsbericht Vorlage von ClickUp

Halten Sie sich mit dieser Vorlage selbst in der Verantwortung Vorlage für persönlichen Produktivitätsbericht von ClickUp für Einblicke in alle Details Ihrer Aufgaben.

Produktivität ist ein Spiel aus Aktionen und Konsequenzen. Wenn Sie Ihre Zeit effektiver verwalten können, können Sie auch mehr erreichen.

Es ist einfacher, die Auswirkungen Ihrer Arbeit auf Ihr Team oder Ihre Kunden zu messen, wenn Sie die Komponenten in nachvollziehbare Metriken aufschlüsseln können, die eine Art Produktivitätskarte für Ihre aktionspunkte .

Mit dieser Vorlage für Produktivitätsberichte, die bereits in ClickUp integriert ist, können Sie Ihre Aktionen, Ergebnisse und erledigten Aufgaben mit Ihren Aufgabenlisten abgleichen. Diese Vorlage herunterladen

3. Verwendung von ClickUp für Produktivitätsvorlagen von ClickUp

Verwendung von ClickUp für die Produktivitätsvorlage von ClickUp

ClickUp ist für zahllose Produktivitätsanwendungen, Geschäftsbereiche, Projekttypen und Jobrollen geeignet. Wenn Sie das Beste daraus machen, können Sie mehrere Aufgaben unter einen Hut bringen, aber Sie wollen sicherstellen, dass nichts auf der Strecke bleibt.

Mit der ClickUp für die Produktivitätsvorlage verwenden können Sie Arbeitsbelastungen, Aufgaben, To-Do-Listen und Ihre Mischung aus kurz-, mittel- und langfristigen Zielen verfolgen und verwalten.

Seien wir ehrlich - es gibt eine Menge Produktivitätsplanungs-Apps und -Vorlagen, aber hilft es nicht, die Nutzung zu optimieren? Das ist es, was diese ClickUp-Ressource so großartig macht, denn sie zeigt Ihnen, wie Sie einen Raum innerhalb der Plattform schaffen und wie Sie ihn tatsächlich nutzen, um alles zu organisieren.

Sie müssen das nicht alleine machen! Diese Vorlage herunterladen

4. Kwik Produktivität Vorlage von ClickUp

Kwik Produktivitätsvorlage von ClickUp

Herunterladen der ClickUp Kwik Produktivitätsvorlage zur Integration von Jim Kwiks "Kwik Productivity" in ClickUp.

Jim Kwik ist der weltweit meistverkaufte Autor von Limitless. Außerdem ist er seit 30 Jahren einer der weltweit führenden Produktivitätsexperten und Coaches.

Kwiks Coaching-Strategien haben sich positiv auf einige der größten und erfolgreichsten Unternehmen wie Google, Nike, die Harvard University und die US Air Force ausgewirkt. Er hat Spitzensportler, CEOs und Prominente trainiert.

Bonus: Jeder, der diese Vorlage herunterlädt, erhält einen exklusiven Code, mit dem er einen Rabatt von 20 % auf jeden seiner Vorzeigekurse für beschleunigtes Lernen erhält. Diese Vorlage herunterladen

5. Marc Andreessen Produktivität Vorlage von ClickUp

Marc Andreessen Produktivitätsvorlage von ClickUp

Entschlüsseln Sie einige der Geheimnisse der Produktivität mit der Marc Andreessen Produktivitätsvorlage von ClickUp .

ClickUp hat das Produktivitätssystem von Marc Andreessen in eine Vorlage verwandelt, die Sie bei Ihrer Arbeit verwenden können und die sich nahtlos in die vielen Werkzeuge und Funktionen von ClickUp integrieren lässt, sobald Sie sie zu Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt haben.

Marc Andreessen ist einer der erfolgreichsten Serienunternehmer und Investoren der Welt und Mitbegründer von Andreessen Horowitz (a16z). Diese Risikokapitalgesellschaft ist verantwortlich für Investitionen in die Dinge, die die meisten von uns täglich online nutzen, wie Facebook, Twitter, GitHub und mehr.

Wenn Sie ein Manager sind, verbringen Sie wahrscheinlich einen Großteil Ihres Tages damit, Aufgaben zu beaufsichtigen und Projektfeedback zu geben, so wie Andreessen. Die Verwendung einer Projektplan-Vorlage ist eine gute Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen und einen Projektplan zu erstellen Projektpriorisierung system, das die Verwaltung von Teammitgliedern und Freiberuflern erleichtert. Diese Vorlage herunterladen

6. Aktionsplan Vorlage von ClickUp

Aktionsplan-Vorlage von ClickUp

Ein Aktionsplan ist eine Möglichkeit, in die Zukunft zu blicken.

Legen Sie die Aufgaben fest, die erledigt werden müssen, um Ihre Ziele zu erreichen mit dem Aktionsplan-Vorlage von ClickUp . Erstellen Sie einen anpassbaren Weg zu Ihren Endzielen und verfolgen Sie Ihre Fortschritte, während Sie auf sie hinarbeiten.

Für Teams können Sie die Vorlage mit ClickUp-Whiteboards damit alle bei der Planung auf dem gleichen Stand sind. Sie können mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, um ein Projekt zu verfolgen, oder Ihre Aufgabenliste mit einer bunten und interaktiven Tafel aufpeppen, auf der Sie ganz einfach Aufgaben aus verschiedenen Listen oder Ordnern hinzufügen können.

Die Planung des nächsten großen Projekts ist jetzt noch einfacher. Diese Vorlage herunterladen

7. Prioritätsmatrix Vorlage von ClickUp

Prioritätsmatrix-Vorlage von ClickUp

Prioritäten zu setzen ist wichtig, aber wie halten Sie sich an Ihre Prioritäten, wenn Sie sie einmal festgelegt haben? Es ist leicht, von der Menge der Punkte auf Ihrer Liste überwältigt zu werden und Aufgaben wahllos in Angriff zu nehmen.

Zum Glück haben wir dafür eine Lösung: die Prioritätsmatrix-Vorlage von ClickUp . Verwenden Sie diese Vorlage, um Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu identifizieren, zu organisieren und zu visualisieren.

Auf diese Weise konzentriert sich Ihr Team zuerst auf die wichtigsten Aufgaben, damit alle produktiv bleiben. Fügen Sie diese Vorlage zu Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich hinzu und beginnen Sie mit der Priorisierung Ihrer Aufgaben für effizientere To-Do-Listen. Diese Vorlage herunterladen

8. Wöchentlicher Fortschritt Vorlage von ClickUp

Wöchentliche Fortschrittsvorlage von ClickUp

Mit dieser Wöchentliche Fortschrittsvorlage von ClickUp können Sie den Gesamtstatus Ihres Teams sowie den Fortschritt pro Woche sehen. Sie bevorzugen die Verwendung von Kalendern? Es ist einfach, diese Aufgaben im ClickUp-Kalender und in zahlreichen anderen Ansichten innerhalb der Plattform zu sehen.

Wenn Manager sehen können, wie alle Beteiligten vorankommen, verlaufen Projekte reibungsloser. Das verbessert nicht nur die Verantwortlichkeit, sondern hält auch die Motivation aller Beteiligten aufrecht.

Teammitglieder können auch Engpässe in der Woche leicht erkennen und auf wichtige Details zugreifen, um zu wissen, was zu tun ist. Als Manager können Sie Maßnahmen ergreifen, um diese Engpässe zu beseitigen, oder mehr Ressourcen und Tools bereitstellen, um Ihrem Team bei der Bewältigung dieser Engpässe zu helfen. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Tagesplaner Vorlage von Vertex42

über Vertex42 Wenn Sie sehen können, was Sie von einem Tag auf den anderen tun, verringert sich die mentale Belastung, sich an jede einzelne Aufgabe zu erinnern.

Diese kostenlose Tagesvorlage ist eine einfache, ausdruckbare Vorlage, mit der Sie Ihre tägliche Aufgabenliste übersichtlich und leicht zugänglich gestalten können. Für diejenigen von uns, die Pausen vom Bildschirm brauchen, um produktiv und konzentriert zu bleiben, ist es nützlich, neben der Produktivitätsplanungssoftware auch einen physischen Leitfaden zu haben. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Tägliche Aufgabenliste Vorlage von Spreadsheet123

über Spreadsheet123 Spreadsheet123 ist ein weiterer Anbieter von Leitfäden und Produktivitätsvorlagen für Excel. Wenn die Vorlagengalerie von Microsoft eher zu Ihrer Strategie passt, ist dieser kostenlose Download genau das Richtige für Sie.

Laden Sie diese kostenlose Vorlage für einen Produktivitätsplaner herunter und drucken Sie sie aus, wenn Sie Ihre Aufgaben nach Tagen und Zuständigkeiten aufschlüsseln möchten, insbesondere wenn diese von den täglichen Arbeitsaufgaben und den umsetzbaren Aufgaben getrennt sind. Diese Vorlage herunterladen

11. Begriff Gewohnheits-Tracker Vorlage

Über Notion

Es gibt eine Menge kostenloser Notion-Vorlagen, die man sich ansehen kann - und auch eine Menge nicht ganz so kostenloser Vorlagen. Aber diese Vorlage für einen Gewohnheits-Tracker ist eine kostenlose Ressource, mit der du eine detaillierte Checkliste deiner Gewohnheiten erstellen und überprüfen kannst, ob du dich an sie hältst. Diese Vorlage herunterladen

12. Notion Projektplaner Vorlage

Über Notion

Wenn Sie auf der Suche nach Notion-Vorlagen sind, um bei Ihrer Projektplanung produktiv zu bleiben, haben wir die richtige gefunden. Die Notion-Vorlagen werden intern und extern erstellt, und diese spezielle Vorlage wurde von der Cajun Koi Academy erstellt.

Es ist eine ideale Option, um persönliche Projekte oder Arbeitssprints zu organisieren. Egal, ob Sie ein Team von vielen oder ein Team von einem sind, diese Notion-Vorlage könnte hilfreich sein. Diese Vorlage herunterladen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp-Vorlagen

Produktivität ist eine Herausforderung, mit der jeder zu kämpfen hat. Egal, ob Sie ein neuer Vertriebsmitarbeiter oder der CEO eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens sind, wir alle haben 24 Stunden am Tag Zeit, und wir alle jonglieren mit mehreren konkurrierenden Aufgaben, Listen und persönlichen und beruflichen Zielen. 🤹

Produktivitäts-Tools und -Vorlagen machen es einfacher, diese konkurrierenden Aufgaben und Aktionen zu bewältigen. Wir haben diese Vorlagen erstellt, um Sie bei der Bewältigung Ihrer persönlichen, beruflichen und teambezogenen Produktivitätsherausforderungen zu unterstützen.

Für diejenigen, die ClickUp bereits nutzen, können die meisten dieser Vorlagen sofort in der Plattform verwendet werden, zusammen mit zahlreichen ClickUp-Tools und -Funktionen, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität auf ein neues Niveau zu heben? Kombinieren Sie Produktivitätsvorlagen mit einer leistungsstarken All-in-One-Produktivitäts-App: Melden Sie sich noch heute für ClickUp an . 🏆