22 Produktivitätshacks, um die Arbeit zu erledigen (+ Tipps und Tricks von Experten)

Wir alle kennen das: Der Tag fängt gut an, aber dann ist es plötzlich 17 Uhr, und wir haben nur einen Bruchteil der Arbeit geschafft, die wir erledigen wollten.

Ich verstehe es - es ist nicht immer einfach, produktiv zu bleiben, vor allem, wenn wir ständig mit Ablenkungen konfrontiert sind und unsere Willenskraft ständig auf die Probe gestellt wird. 👀 🙏

Gut, dass es heutzutage für alles einen Hack gibt! Werfen Sie einen Blick auf diese 22 Produktivitäts-Hacks, die Ihnen helfen, mehr in kürzerer Zeit zu erledigen, ohne dass Sie dabei auf Ihre konzentration oder Energie .

Warum sind Produktivitäts-Hacks wichtig?

Produktivität bedeutet einfach, wie effizient Sie Ihre Inputs in Outputs umwandeln. 🤝 Die Produktivität hilft Ihnen zu messen, wie effizient Sie Outputs produzieren können (wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung) aus vielen Inputs (wie Geld, Zeit oder Arbeit) produzieren können.

Es geht nicht nur darum, mehr Arbeit zu erledigen; es geht darum, mehr aus unserer Zeit herauszuholen. Es geht darum, unsere Ziele zu erreichen und das zu tun, was wir tun müssen, ohne Zeit mit Dingen zu verschwenden, die nicht wichtig sind - was wir alle manchmal schuldig sind.

Werfen Sie einen Blick auf einige der häufigsten Produktivitätskiller - trifft einer von ihnen auf Sie zu?

Zu vieleproduktivitätswerkzeugeoder nicht genug von ihnen

Fehlen von Grenzen

Unzureichende Selbstverantwortung

Schlechteproduktivitätsplanung und Zeitmanagement

Schlafmangel

Ablenkungen

Burnout

Düstere Stimmung

Es kann schwierig sein, produktiv zu bleiben, wenn die Ablenkungen uns ständig in verschiedene Richtungen ziehen. Zwischen dem Überprüfen unserer Telefone, E-Mails, Social-Media-Accounts und der endlosen Liste der zu erledigenden Aufgaben kann man leicht den Blick für das Wesentliche verlieren.

Wir können zwar nicht immer die volle Kontrolle über unsere Arbeitstage haben, aber wir können beginnen intelligente Arbeitsgewohnheiten zu etablieren gemischt mit effektiven Produktivitäts-Hacks, die uns davon abhalten, unsere wichtigen und dringenden Aufgaben zu erledigen und unsere Ziele zu erreichen!

22 Die besten Produktivitätshacks für 2024 Dinge erledigt bekommen scheint heutzutage wie ein Marathonlauf zu sein - es geht nur langsam voran und erfordert enorme Anstrengung aufgrund all der Ablenkungen, der endlosen (so scheint es) Zoom-Meetings, der zunehmenden Anzahl eingehender E-Mails usw.

Wenn Sie das nachvollziehen können, dann ist es an der Zeit, diese Produktivitätshacks zu entdecken, die Ihnen helfen, die Dinge unter Kontrolle zu bekommen und ihre Produktivität zu steigern batterie!

Mindset Produktivitäts-Hacks

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie in der "Zone" sind? Wenn Sie sich so sehr auf das konzentrieren, was Sie tun, dass die Zeit wie im Flug zu vergehen scheint, und bevor Sie sich versehen, haben Sie eine Menge erreicht? Das ist das Ziel, das wir hier anstreben. 🎯

Das Problem ist, dass es manchen von uns schwer fällt, sich zu konzentrieren und jede Aufgabe mit Bravour zu meistern. Das kann besonders schwierig sein, wenn es eine Million Dinge auf einmal zu erledigen gibt und Fristen drohen.

Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Ihre Denkweise ändern können, um Ihre Gehirnleistung zu maximieren und die Dinge effektiv zu erledigen!

1. Nehmen Sie sich feste Arbeitszeiten und seien Sie präsent

❌ Blocker: Fällt es Ihnen schwer, kreativ zu bleiben und sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die für Sie höchste Priorität haben?

✅ Lösung:

Trennen Sie Aufgaben mit hoher und niedriger Priorität

Vermeiden Sie Multitasking, um Gehirnleistung, Aufmerksamkeit und Fokus zu optimieren

Aktivieren Sie den Modus "Nicht stören" oder "Fokus" auf Ihrem Telefon und Laptop, um Benachrichtigungen zu unterbrechen

Folgen Siebest Practices für die E-Mail-Organisation wie z. B. die OHIO-Methode oder das Festlegen bestimmter Zeiten für das Abrufen von E-Mails, damit Sie nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sind

2. Meditieren Sie und gönnen Sie sich einen guten Schlaf

❌ Blocker: Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihre Gedanken in Ihrem Kopf verheddern oder Sie nicht klar denken können (oder überhaupt nicht 😅)?

✅ Lösung:

Machen Sie Ihren Kopf frei, bevor Sie sich in den Arbeitsmodus versetzen

Gönnen Sie sich Zeit für sich selbst, bevor der Arbeitstag beginnt (Selbstreflexion/alleine Zeit, um sich zu zentrieren)

Sorgen Sie für guten Schlaf und stellen Sie sich auf Ihren zirkadianen Rhythmus ein

3. Ändern Sie von Zeit zu Zeit Ihre Umgebung

❌ Blocker: Sind Sie schwierigkeiten, sich zu konzentrieren auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren oder die Aufgabe zu erledigen, die Ihnen am wenigsten Spaß macht?

✅ Lösung:

Gehen Sie nach draußen, an einen anderen Arbeitsplatz usw.

Der erste Schritt in den produktiven Modus besteht darin, die richtige Einstellung zu finden - probieren Sie diese Tipps aus, um Ihren Kopf ins Spiel zu bringen. Und ich verstehe, dass es für andere eine Herausforderung sein kann, in den richtigen Kopf zu kommen, vor allem, wenn sie

ADHS-Symptome

(wie ich es tue).

Wenn das auf Sie zutrifft, sehen Sie sich diese

tipps, die Ihnen helfen, ClickUp zu optimieren

zu optimieren und es für Sie arbeiten zu lassen!

Physische Produktivitäts-Hacks

Kennen Sie das alte Sprichwort: "Bewege dich oder verliere es"? Nun, wenn es um die Gehirnleistung geht, ist das tatsächlich wahr! Neuere Studien haben gezeigt, dass langes Sitzen tatsächlich zu einer Abnahme der kognitiven Leistung führen kann, da das, was wir mit unserem Körper tun, einen direkten Einfluss darauf hat, wie gut unser Gehirn funktioniert.

Wenn es Ihnen also wie den meisten von uns geht, die in einem Büro arbeiten, haben Sie sich wahrscheinlich dabei ertappt, dass Sie lange Zeit am Schreibtisch sitzen und sich kaum bewegen, außer dass Sie mit den Fingern tippen und mit der Hand nach Ihrer vierten Tasse Kaffee greifen, dann ist es an der Zeit, sich eine neue Gewohnheit anzugewöhnen und Bewegungspausen einzulegen!

Sie müssen aufstehen und Ihren Körper bewegen, wenn Sie Ihre Gehirnleistung optimieren wollen. Denn Ihr Gehirn verlangt nach Bewegung, weil es auf diese Weise mit Sauerstoff versorgt wird und die Produktion von Gehirnzellen für eine bessere kognitive Leistung, d. h. Ihre Produktivität und Effizienz, fördert.

📌 TL;DR: Wenn du dein produktivstes Ich sein willst, musst du deinen Körper bewegen. 💃

Hier sind einige Bewegungs-Hacks, die dafür sorgen, dass Ihr Geist und Ihr Körper im Einklang arbeiten, um die Arbeit zu erledigen:

4. Morgens als Erstes trainieren

❌ Blocker: Fehlt es Ihnen an Motivation und Energie, um Ihren Arbeitstag zu beginnen?

✅ Lösung:

Bewegen Sie Ihren Körper morgens vor der Arbeit, um die Gehirnaktivität anzukurbeln und Sie auf mentale Belastungen und komplexe Situationen für den Rest des Tages vorzubereiten und das Behalten von neuen Informationen zu verbessern

Wer kein Morgenmensch ist, sollte sich in der Mitte des Tages Zeit für Sport nehmen, um sein Gehirn für den Nachmittag aufzutanken

5. Legen Sie eine kurze Bewegungspause ein

❌ Blocker: Fehlt Ihnen der Enthusiasmus und die Willenskraft, um unaufregende Aufgaben zu erledigen?

✅ Lösung:

Machen Sie einen kurzen Spaziergang im Freien, machen Sie eine Dehnungspause (oder eine kurze Tanzpause am Schreibtisch?) 👀

6. Verwenden Sie einen Stehpult

❌ Blocker: Fühlen Sie sich aufgrund von übermäßigem Sitzen geistig müde?

✅ Lösung:

Versuchen Sie es mit einem höhenverstellbaren Bürotisch, um langes Sitzen zu unterbrechen und Sie daran zu erinnern, Ihre Beine zu bewegen, um die Blut- und Sauerstoffzirkulation zu verbessern, was unser Gehirn in Schwung bringt!

Bei unserer zunehmenden Arbeitsbelastung vergessen wir oft, unseren Körper auf optimale Arbeitseffizienz und Leistung einzustellen. Bewegung ist eine wirksame Methode, um die kognitiven Funktionen zu verbessern und den Körper in einen produktiven Modus zu versetzen.

Organisation Produktivitäts-Hacks

Wie oft haben Sie schon angefangen, an etwas zu arbeiten, und sind dann wegen der Unordnung auf Ihrem Schreibtisch davon abgekommen? Wie oft waren Sie nicht in der Lage, das zu finden, was Sie brauchten, weil Ihr digitaler Arbeitsbereich unübersichtlich und unorganisiert ist?

Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, lautet die Antwort: "häufig"

Die Wahrheit ist, dass es schwierig ist, sich zu konzentrieren und etwas zu erledigen, wenn Ihr Arbeitsbereich unübersichtlich und unorganisiert ist.

Es ist an der Zeit, Ihren Arbeitsbereich neu zu organisieren - sehen Sie sich diese Hacks an!

Bonus:_ ADHD Organisationstools & ADHD apps !

7. Verwenden Sie die Eisenhower-Matrix um Ihre Aufgaben nach Priorität zu ordnen

❌ Blocker: Haben Sie Probleme mit der Priorisierung von Aufgaben? Versuchen Sie es mit einer Eisenhower-Matrix !

✅ Lösung:

über ClickUp

8. Physischen Arbeitsbereich bereinigen ❌ Blocker: Lassen Sie sich leicht von Dingen um Sie herum ablenken?

✅ Lösung:

Halten Sie Ihren Schreibtisch und Ihren Bürobereich frei von Unordnung wie Müll, verschiedenen Gegenständen und im Grunde von allem, was nichts mit der Arbeit zu tun hat, die Sie gerade tun

9. Entrümpeln und organisieren Sie Ihren digitalen Arbeitsbereich ❌ Blocker: Verschwenden Sie Zeit mit der ständigen Suche nach Ihren Aufgaben, Dokumenten usw.?

✅ Lösung:

Erstellen Sie Ordner, gruppieren Sie Dateien, Aufgaben usw. auf der Grundlage von Projekttypen und Kategorien, um eine schnelle Suche zu ermöglichen

Verwenden Sie eine einheitliche und relevante Namenskonvention für Ihre Ordner, Aufgaben, Dokumente usw.

Führen Sie jede Woche einen digitalen Audit durch und verschieben Sie unnötige Dateien in den Papierkorb 🗑

Es kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, wie wichtig es ist, den digitalen Arbeitsbereich und den Büroraum wöchentlich zu überprüfen; lassen Sie nicht zu, dass sich Dinge anhäufen. Wenn Sie beide Bereiche von Zeit zu Zeit aufräumen, können Sie künftige Ablenkungen und Frustrationen vermeiden und unnötige Dinge ausmisten, die Ihren Arbeitsfluss und Ihre Konzentration stören könnten.

Hacks für Arbeitsabläufe und Prozessproduktivität

Wenn es darum geht produktiv zu sein gibt es keine pauschale Antwort für alle. Was für jemand anderen funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für Sie, und das ist in Ordnung!

Die Einführung einer Routine und die Schaffung eines Systems können Ihnen dabei helfen, Ihren produktivsten Modus zu nutzen.

Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Hacks, um zu sehen, was Sie in Ihrem Arbeitsleben umsetzen können:

10. Planen Sie den folgenden Arbeitstag vor dem Schlafengehen

❌ Blocker: Werden Sie überfordert und hektisch, sobald Sie morgens Ihren Laptop aufklappen?

✅ Lösung:

_Ein Produktivitäts-Hack, der meine Arbeit verbessert und Stress reduziert hat, ist die Planung meiner Aufgaben vor dem Schlafengehen Bevor ich ins Bett gehe, notiere ich mir die Aufgaben, die ich am nächsten Tag erledigen muss. Wenn ich dann morgens aufwache, muss ich mir keine Sorgen machen oder nach etwas Neuem suchen - ich habe bereits "Arbeit" zu erledigen _Es ist immer eine neue Sache oder eine Überraschung, die Pläne und Produktivität durcheinander bringt. Sie sollten die Aktualisierungen ignorieren und sich auf Ihre Arbeit konzentrieren. Abends holen Sie alle Benachrichtigungen nach und planen den nächsten Tag entsprechend. Auf diese Weise können Sie gut schlafen, weil Sie wissen, was Sie am nächsten Tag tun werden, und der Morgen fühlt sich einladend an. Die Strategie, die Sie in der Nacht zuvor entwickelt haben, führen Sie am nächsten Morgen aus

{\an8}Adam Connelly_ , Softwareentwickler bei spacelift.io -Infrastructure as Code-Lösung für DevOps-Ingenieure

11. Die Methode "Eat the frog

❌ Blocker: Fühlen Sie sich mittags geistig ausgelaugt und haben Schwierigkeiten, den Rest Ihrer Aufgaben zu erledigen?

✅ Lösung:

Diese Methode legt nahe, dass Sie Ihre wichtigsten und größten Aufgaben gleich am Morgen erledigen sollten, um Ihre Gehirnleistung zu maximieren, und wie Mark Twain einmal sagte: "Essen Sie gleich morgens einen lebenden Frosch, dann wird Ihnen den Rest des Tages nichts Schlimmeres passieren

⭐️ Bonus: Frühzeitige Erledigung wichtiger Aufgaben = ⬆Dopaminspiegel =⬆Wachsamkeit, Fokus, Kreativität, Konzentration und Aktivierung langzeitgedächtnis

12. Konsolidieren Sie Ihre Arbeitsanwendungen

❌ Blocker: Sind Sie von der Anzahl der Apps, die Sie täglich nutzen müssen, überwältigt?

✅ Lösung:

Verringern Sie die Zeit, in der Sie zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln, und bringen Sie all Ihre Arbeit an einen Ort - einen zentralen Knotenpunkt. Sie können auch die Vorteile von App-Integrationen nutzen, um alle Ihre meistgenutzten Apps für einen nahtlosen Arbeitsablauf miteinander zu verbinden. So haben Sie mehr Zeit für wichtige und tiefgreifende Arbeiten und machen den Weg frei für mehr Produktivität

13. Unterteilen Sie Aufgaben in teilaufgaben ❌ Blocker: Sie fühlen sich von der Komplexität eines Projekts überfordert und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

✅ Lösung:

Hier ist Daria Maltseva , Leiterin der Produktabteilung bei KeyUA, um mehr darüber zu erfahren, wie Unteraufgaben Ihnen helfen können, produktiv zu sein:

_Anstatt Ihren Mitarbeitern verschiedene Aufgaben einzeln zu übertragen, können Sie versuchen, ein einziges Ziel zu erstellen und Teilaufgaben unter den Teammitgliedern aufzuteilen. _Diese Methode wird wahrscheinlich besser funktionieren, da jeder von ihnen eine bestimmte Aufgabe hat und sie ihr Bestes geben und mehr Zeit für die Erledigung der Aufgaben aufwenden werden. Außerdem fühlt es sich nicht wie eine Last an, wenn man im Team zusammenarbeitet.

Daria Maltseva, Leiterin der Produktabteilung bei KeyUA

Zeitmanagement Produktivitäts-Hacks

14. Verwenden Sie die Pomodoro-Technik ❌ Blocker: Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Aufmerksamkeitsspanne ständig kurz ist oder dass Sie zu viel Zeit mit einer Aufgabe verbringen?

✅ Lösung:

Arbeiten Sie in Intervallen von 25 Minuten, um Ihre Aufmerksamkeit und Konzentration zu maximieren

Die Pomodoro-Technik ist einezeitmanagement-Technik sie eignet sich hervorragend für Menschen, denen es schwerfällt, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, für Zauderer und für selbsternannte Perfektionisten, die zu viel Zeit für die Überarbeitung oder das Nachdenken über eine Aufgabe benötigen

15. Start zeitsperrung ❌ Blocker: Kämpfen Sie ständig gegen die Zeit?

✅ Lösung:

Dies ist ein effektiver Zeitmanagement-Hack, der Sie dazu zwingt, Zeit für bestimmte Aufgaben zu blockieren und sich ausschließlich auf diese Aufgabe zu konzentrieren, anstatt Multitasking zu betreiben

Blockieren Sie nicht verhandelbare und ununterbrochene Zeit in Ihrem Zeitplan, um Ablenkungen zu begrenzen, vermeiden Sie es, sich mit anderen Aufgaben zu beschäftigen, und bringen Sie Ihren Geist in Ihre"produktiver Flusszustand" ### 16. Blockieren Sie "Fokuszeit" in Ihrem Kalender

❌ Blocker: Nehmen Zoom-Besprechungen Ihre produktive Zeit in Anspruch und lassen Sie mit "Zoom-Pessimismus" zurück?

✅ Lösung:

Nehmen Sie es von Nick Churcher von Scribe:

_Es ist leicht, in endlosen Zoom-Meetings zu verfallen, wenn man in entfernten und hybriden Arbeitsumgebungen arbeitet _Die Hürde, ein Zoom-Meeting zu planen, ist so niedrig, dass sich Ihr Kalender schnell mit Meetings füllt, die problemlos asynchron durchgeführt werden könnten. Der häufige Wechsel zwischen Kopfarbeit, Einzelarbeit und Besprechungen kann Ihre Produktivität stark beeinträchtigen Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie in Ihrem Kalender eine "Konzentrationszeit" einplanen, um sicherzustellen, dass Sie am Tag genügend Zeit haben, um das zu tun, was Sie brauchen

nick Churcher, _Leiter für Wachstum bei Schreiber

Produktivitäts-Hacks und ClickTips

17. Erhalten Sie eine zielverfolgungs-App ❌ Blocker: Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Aufgaben mit Ihren Zielen zu verbinden, oder fühlen Sie sich festgefahren, unproduktiv und uninspiriert, weil Sie keine Zielstruktur haben?

✅ Lösung:

Die Festlegung von Wochenzielen mit messbaren Vorgaben hilft Ihnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, indem Sie einen strukturierten Ansatz wählen

Wenn Sie Ihre Ziele klar vor Augen haben, können Sie Ihre Aufgaben entsprechend ausrichten und Ihre Arbeitstage entsprechend planen

📌 Pro-Tipp: Verwenden ClickUp-Ziele um auf Kurs zu bleiben, Ihre Ziele mit klaren Zeitvorgaben zu erreichen, Ihren Fortschritt zu messen und vieles mehr!

18. Verwenden Sie Aufgabenvorlagen

❌ Blocker: Wird Ihre Produktivitätsleistung durch inkonsistente Prozesse und Zeitverschwendung blockiert, weil Aufgaben immer wieder neu erstellt werden müssen?

✅ Lösung:

Verwenden Sie dieproduktivitätsvorlagen in ClickUp, um wiederverwendbare Vorlagen für Sie und Ihr Team zu erstellen. Einfaches Erstellen, Speichern und Bearbeiten von Aufgabenvorlagen für Fehlerberichtelanding Pages, Blogbeiträge und praktisch jede Art von Projekt

19. Automatisieren Sie Routinearbeiten

❌ Blocker: Nehmen sich wiederholende und manuelle Aufgaben Ihre Arbeitstage in Beschlag und beanspruchen mietfrei Platz in Ihrem Kopf?

✅ Lösung:

ClickUp Automations nehmen Ihnen die lästige Arbeit ab und schaffen konsistente Prozesse, damit Sie und Ihr Team Ihre produktive Zeit und Energie für andere kreative und wichtige Aufgaben einsetzen können

20. Kennzeichnen Sie Ihre Aufgaben nach Wichtigkeit

❌ Blocker: Benötigen Sie einen klaren Überblick über Ihre dringenden Aufgaben und möchten Sie Ihrem Team zeigen, wie zeitkritisch die einzelnen Aufgaben sind?

✅ Lösung:

Zuweisung von Prioritätskennzeichen zu jeder Aufgabe, damit jeder weiß, was so schnell wie möglich erledigt werden muss

21. Bereinigen Sie Ihre Registerkarten

❌ Blocker: Halten Sie zu viele Tabs offen (auch bekannt als "Tab-Hortung"), so dass Sie auf jeden Tab klicken müssen, um den gesuchten zu finden?

(Es ist okay, wir sind alle irgendwann einmal schuldig 😅)

✅ Lösung:*

Ordnen Sie Ihre wichtigen Aufgaben in Ihrer Aufgabenablage an, damit Sie leicht zu und von den Aufgaben in ClickUp springen können. Dieser Hack hilft Ihnen, konzentriert und organisiert (und gesund) zu bleiben, wenn Sie an mehreren Aufgaben in ClickUp arbeiten. Sie können es sogar als ein "Mach es jetzt oder mach es später"-System verwenden. Können Sie uns mehr darüber erzählen, Holly?

_Wenn ich es in fünf Minuten oder weniger erledigen kann, mache ich es und lösche die Benachrichtigung Wenn es länger dauert oder ein größeres Projekt ist, lege ich die Aufgabe in die Aufgabenablage und schließe sie, wenn alle Aufgaben erledigt sind action items in den Aufgaben wurden erledigt!

Holly Peck, Sr. Coaching Manager bei ClickUp

22. Unnötige Klicks entfernen

❌ Blocker: Ertappen Sie sich dabei, dass Sie in ClickUp ständig zwischen denselben Seiten hin- und herwechseln?

✅ Lösung:

Mit dieser Funktion können Sie schnell zu Ihren meistgenutzten und beliebtesten Arbeitsbereichen wechseln, um Zeit und Energie zu sparen.

Erstellen Sie ganz einfach eine auf Ihre Arbeitsabläufe und Vorlieben zugeschnittene Favoritenliste und finden Sie Ihre Favoriten in der Seitenleiste oder ganz oben in Ihrem Arbeitsbereich.

Erstellen Sie Ihre eigene Favoriten-Seitenleiste und springen Sie schnell durch genau das, was Sie brauchen

Unser ClickUp-Team liebt diese Funktion. 💜 Schau dir an, wie einige von uns es nutzen:

Ich habe den Kalender an die Schaltfläche "Quick Actions" angeheftet, damit ich meinen Kalender von überall auf der Plattform schnell einsehen kann, ohne die aktuelle Seite zu verlassen und zur Startseite zu gehen, wo der Kalender angezeigt wird.

Jonathon Popphan, stellvertretender Schulungsleiter bei ClickUp

Wenn Sie angeheftete Favoritenansichten verwenden, ändern Sie deren Namen in ein Emoji oder eine Abkürzung - so können mehr Favoritenansichten sichtbar sein. _Ungefähr 90% meiner täglichen ClickUp-Navigation erfolgt über die Favoritenleiste

Jeremy Galante, leitender SEO-Manager bei ClickUp

Jeremy's Lieblingsleiste in ClickUp Alle Funktionen anzeigen Suchen Sie nach weiteren Produktivitätshacks? Sehen Sie sich unser Reddit Produktivitäts-Roundup !

'Produktivität' Hack deine Arbeitstage mit ClickUp

Es gibt immer mehr Arbeit zu erledigen als Zeit zur Verfügung steht.

Wir alle kennen das Gefühl, von der Anzahl der Aufgaben auf unserem Teller überwältigt zu werden, und das damit verbundene Gefühl der Angst, und es ist leicht, sich ablenken zu lassen (oder unmotiviert zu sein), besonders wenn wir versuchen, uns auf eine Aufgabe zu konzentrieren, die wir nicht besonders interessant oder inspirierend finden.

Wie gut, dass es heutzutage für alles einen Hack gibt!

Probieren Sie diese Produktivitätstipps aus und nutzen Sie die funktionen in ClickUp um Ihnen zu helfen, intelligenter zu arbeiten, die Prokrastination zu besiegen, Ihr Gehirn zu trainieren, um Ihre Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen und Ihren produktiven Modus zu nutzen - bei Bedarf! 🙌 Testen Sie ClickUp noch heute!