20 kostenlose Projektplanvorlagen in Excel & ClickUp

Chaos. ­čś│

Das riskierst du, wenn du nicht planst. Wir wissen, dass wir gerade unsere innere Vaterstimme kanalisieren, aber es ist wahr.

Ganz gleich, ob Sie auf den Erfolg hin planen oder sich auf potenzielle Fallstricke vorbereiten, die Projektplanung ist entscheidend, um Aufgaben bis zum Abschluss zu erledigen. Und f├╝r diejenigen unter uns, die Teams oder einzelne Mitarbeiter leiten, gibt es sogar noch mehr zu tun mehr Bedarf an strategischer Planung um Projekteffizienz zu erreichen.

Seien wir ehrlich - Planung ist entscheidend, egal ob es sich um ein produkteinf├╝hrung oder ein internationaler Urlaub. Wenn wir planen, antizipieren wir Probleme (d. h. geeignete zuweisung von Ressourcen ), eine klarere projektziele (d. h. Einhaltung von Fristen) und besser projektbudgets verwalten (d. h. Vermeidung unerwarteter Reisekosten).

Es ist jedoch keine leichte Aufgabe, einen Plan auf einem leeren Blatt zu erstellen. Mit Hilfe von detaillierten Projektplanvorlagen ist es wahrscheinlicher, dass Sie Aufgaben erfolgreich anpacken und organisieren zeitpl├Ąne f├╝r Projekte . Denn ohne einen Projektplan ist die Arbeit unorganisiert und das Chaos vorprogrammiert.

Also, lassen Sie uns die Unordnung in Schach halten und sehen Sie sich die 20 besten Projektplanvorlagen f├╝r Ihr n├Ąchstes Projekt an!

Was ist eine Projektplanungsvorlage?

Lassen Sie uns zun├Ąchst die Grundlagen mit den wichtigsten Eigenschaften von Projektplanvorlagen erl├Ąutern.

Eine Projektplanvorlage ist ein unverzichtbares Werkzeug, um projekte erfolgreich zu managen indem Sie Ihren Prozess auf die Ziele, Vorgaben, das Budget oder die Herausforderungen des Projekts abstimmen.

Mit Hilfe einer Planungsvorlage k├Ânnen Sie die notwendigen Schritte zur Fertigstellung Ihres Projekts berechnen und haben die Flexibilit├Ąt, diese entweder auf einer statischen Projektzeitachse oder einer dynamischen Gantt-Diagramm . Damit k├Ânnen Sie den Geltungsbereich klar definieren und den Projektzeitplan, w├Ąhrend die Aufgaben so effizient wie m├Âglich organisiert werden.

Projektmanager und Teamleiter verwenden Projektplanungsvorlagen, um zeit zu sparen und Geld durch die Organisation von Aufgaben und die Vermeidung unn├Âtiger Fehler. Dieser Projektmanagementprozess ist unerl├Ąsslich, um den Projektplan in Ordnung zu halten.

Was macht eine gute Projektplanungsvorlage aus?

Eine gute Projektplanvorlage macht es einfach, die Details projektumfang und den Gesamtzweck der bis zur Fertigstellung erforderlichen Arbeiten. Eine funktionale Vorlage sollte auch Ihre Ziele und die erwarteten Ergebnisse skizzieren ihr Projektplan .

Dies funktioniert am besten, wenn Sie eine detaillierte Beschreibung dessen haben, was getan werden muss, und alle Einschr├Ąnkungen, die den Zeitplan ver├Ąndern k├Ânnten projektzeitplan oder Budget. Gute Projektplanungsvorlagen umfassen sowohl kurz- als auch langfristige Ziele und ber├╝cksichtigen dabei alle Ressourcen-, Projektzeitplan- oder Budgetbeschr├Ąnkungen.

Visualisieren und verwalten Sie Ihre Produkt-Roadmap in der ClickUp Timeline-Ansicht

Es ist hilfreich, eine Projektplanungsvorlage zu verwenden, die sich leicht in Ihre projektmanagementsoftware damit Sie Aspekte wie Fristen nahtlos eingeben k├Ânnen, wichtige Meilensteine , den Projektverlauf, die Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die verf├╝gbaren Ressourcen, die Ihnen zur Verf├╝gung stehen.

Ohne diese Verbindung - hier kommt wieder die Stimme des Vaters - riskieren Sie einen un├╝bersichtlichen Projektplan, der sich im Kreis dreht und die Zeit aller Beteiligten verschwendet.

20 beste kostenlose Projektplanvorlagen

Wer liebt es nicht, wenn etwas kostenlos ist? Deshalb werden Sie unsere Liste der besten kostenlosen Projektplanvorlagen lieben, die Sie in dieser Sekunde verwenden k├Ânnen! Werfen wir einen Blick darauf, was es auf unsere Liste geschafft hat:

1. Projektplanungsvorlage von ClickUp

Projektplanungsvorlage von ClickUp

Wir w├╝rden diese Vorlage nicht an die erste Stelle setzen, wenn wir nicht glauben w├╝rden, dass sie Ihnen bei der Erstellung Ihres Projektplans leicht (und schnell) helfen kann. Die Projektplaner-Vorlage von ClickUp nutzt das volle Potenzial Ihres Arbeitsbereichs, indem Sie Aufgaben in einer beliebigen Liste erstellen und sie dann einfach in andere Listen verschieben.

Diese Projektplanervorlage wurde entwickelt, um Projektteams dabei zu helfen, ihre gew├╝nschten Ergebnisse innerhalb des vorgegebenen Umfangs, Zeitplans, Budgets und der Ressourcen zu erreichen. Sie erm├Âglicht den Beteiligten eine einfache Verfolgung des Fortschritts durch visuell ansprechende und leicht verst├Ąndliche Projektpl├Ąne, so dass sie am besten um ├änderungen herum planen und gleichzeitig Risiken proaktiv verwalten k├Ânnen.

Die ClickUp-Vorlage dient auch als Kommunikationsmedium zwischen dem Projektteam und den Stakeholdern. Dieser Projektplanungsprozess kann ├╝ber die Plattform durch zugewiesene Kommentare erfolgen, so dass Ihr Team wei├č, worauf es achten muss - und das alles, ohne dass Gespr├Ąche in den gef├╝rchteten E-Mail-Ketten verloren gehen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten Zugang zu denselben Informationen, Erwartungen, Entscheidungen und Annahmen haben. Diese Vorlage herunterladen

2. Beratung Projektplan Vorlage von ClickUp

Beratung Projektplan Vorlage von ClickUp

Eine weitere gro├čartige Ressource f├╝r Projektmanager oder diejenigen, die Kunden verwalten - vor allem im Bereich der professionellen Dienstleistungen - ist die Beratungsprojektplan-Vorlage von ClickUp . Diese Projektplanungsvorlage dient als Leitfaden, um Richtung und Struktur f├╝r ein erfolgreiches Ergebnis zu geben.

Verschaffen Sie sich einen ├ťberblick ├╝ber die Aufgaben in Ihrem Projekt aus der Vogelperspektive, indem Sie ClickUp's Listenansicht f├╝r eine schnelle Aufschl├╝sselung der Aufgaben nach Status, auf die die Beteiligten klicken k├Ânnen, um weitere Details zu jeder Aufgabe oder ihren Unteraufgaben zu erhalten.

Benutzerdefinierte Felder machen es noch einfacher, wichtige Projektplandetails wie F├Ąlligkeitsdaten, den Status des Aufgabenfortschritts, die Projektphase und die Ressourcen anzuzeigen. Laden Sie Kunden als G├Ąste in ClickUp ein, um auf diese Listenansicht zuzugreifen, damit sie sich nicht durch jede Aufgabe klicken m├╝ssen, um wichtige Informationen zu finden. Effektive Beratung analysiert die potenziellen Herausforderungen und Probleme und entwickelt gleichzeitig effektive Strategien, um M├Âglichkeiten der Zusammenarbeit und Wertsch├Âpfung zu ermitteln. Gute Nachrichten f├╝r Sie: Mit dieser Vorlage k├Ânnen Sie dies und mehr tun, um die kundenerwartungen steuern und erstellen transparente Kommunikationspl├Ąne. Diese Vorlage herunterladen

3. Funktions├╝bergreifender Projektplan Vorlage von ClickUp

Funktions├╝bergreifende Projektplan-Vorlage von ClickUp

In den meisten F├Ąllen ben├Âtigen Sie einen Projektplan, der team├╝bergreifend funktioniert . Das bedeutet, dass sich Ihr Plan gut in verschiedene Arbeitsabl├Ąufe einf├╝gen sollte, ohne dass er f├╝r Ihre Interessengruppen und die verschiedenen Teams ein ├ärgernis darstellt.

Die Funktions├╝bergreifende Projektplan-Vorlage von ClickUp stellt sicher, dass alle Beteiligten in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Dar├╝ber hinaus wird ein besserer Weg f├╝r die Kommunikation zwischen den Teams geschaffen, so dass die Erfahrungen und das Fachwissen aller Beteiligten im Projekt ber├╝cksichtigt werden.

Was unterscheidet diese Vorlage also von anderen? Mit dieser Vorlage k├Ânnen Sie sich wirklich auf die benutzerdefinierten Felder von ClickUp verlassen, um den Teams den einfachsten - oder tiefsten - Einblick in das zu geben, was ben├Âtigt wird, um das Projekt voranzubringen.

F├╝gen Sie den Aufgaben und Unteraufgaben auf einfache Weise Verantwortliche, Stakeholder, Projektbeobachter und Genehmigende hinzu f├╝r verschiedene Arbeitsabl├Ąufe in Ihrem Projektplan. Dies wird die Verwirrung zwischen den Teams bei jedem Prozess verringern und eine anpassbare Projektzusammenfassung was zum Starten und Abschlie├čen jeder Aufgabe erforderlich ist. Diese Vorlage herunterladen

4. Compliance-Projektplan Vorlage von ClickUp

Compliance-Projektplan-Vorlage von ClickUp

Projekt-Compliance ist der Robin f├╝r den Batman Ihres Projekts - der George f├╝r den Jerry Ihres Ziels. Und die Verwendung der Compliance-Projektplan-Vorlage von ClickUp arbeitet wie ein Handlanger, der daf├╝r sorgt, dass Sie Ihre Ziele erreichen, auf dem richtigen Weg bleiben und zus├Ątzliche Sicherheit zum Schutz Ihres Projekts bietet.

Vielleicht ist George Costanza nicht die beste Analogie, aber diese ClickUp-Vorlage bietet ein fantastisches Bild, um die Compliance-Anforderungen Ihres Projekts zu identifizieren und zu bewerten. Auch hier sind die benutzerdefinierten Felder von ClickUp von unsch├Ątzbarem Wert, um zu dokumentieren, zu organisieren und auf hohem Niveau Einblicke in die Art und Weise zu geben, wie Sie die Gesch├Ąftsabl├Ąufe in diesem Projektplan konform halten werden.

Diese Ansichten sind f├╝r die beteiligten Teams praktisch, um Ma├čnahmen zu ergreifen und Probleme bei der Nichteinhaltung von Vorschriften in Ihrem Projektplan zu korrigieren. gelassenheit jetzt!_ Diese Vorlage herunterladen

5. Event-Projektplan Vorlage von ClickUp

Event-Projektplan-Vorlage von ClickUp

Die Planung einer Veranstaltung kann entmutigend sein - vor allem, wenn Sie nicht von einer hilfreichen Planungsvorlage ausgehen.

Die Veranstaltungsplanung Vorlage von ClickUp macht es einfach!

Diese Vorlage verf├╝gt ├╝ber alle Funktionen, die Ihnen die Angst vor der Eventplanung nehmen. Die benutzerdefinierten Aufgabenstatus, die In-App-Chat-Ansicht und die einzigartigen Kartenansichten machen es einfach, jedes Ereignis genau so zu verfolgen, wie Sie es w├╝nschen.

Es spielt keine Rolle, um welche Art von Veranstaltung es sich handelt - ob es sich um eine Produkteinf├╝hrung oder eine lokale Spendenaktion handelt, Sie k├Ânnen zwei vorgefertigte benutzerdefinierte Felder und sieben Automatisierungen verwenden, um die kleinen Details zu verfolgen. Und das Beste ist, dass sich diese Vorlage an Ihr spezifisches Budget oder Ihre Ziele anpassen l├Ąsst - unabh├Ąngig von der Gr├Â├če des Projekts.

Machen Sie sich keinen Stress mehr mit dem Projektplan f├╝r Ihre n├Ąchste Veranstaltung und beginnen Sie mit dieser detaillierten Projektvorlage auf dem richtigen Fu├č. Diese Vorlage herunterladen

6. Website Projektplan Vorlage von ClickUp

Website-Projektplan-Vorlage von ClickUp

Die Erstellung eines produktiven Website-Projektplans erfordert eine detaillierten Projektumfang , Zeitplan, Budget und Verantwortlichkeiten der Beteiligten.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Komponenten vor dem Start einer Website vorhanden sind, daher empfehlen wir die Website-Projektplan-Vorlage von ClickUp . Website-Projekte neigen dazu, mehrere Ebenen zu umfassen, und innerhalb jeder Ebene besteht die Gefahr, dass spontane Probleme auftreten, mit denen Sie in Ihren Projektpl├Ąnen nicht gerechnet haben.

Vermeiden Sie diese Unw├Ągbarkeiten, und verwenden Sie diese Vorlage als zentrale Anlaufstelle f├╝r die Nachverfolgung all der verschiedenen Aufgaben, Prozesse und Entscheidungen, die bei der Umsetzung eines Website-Projekts anfallen. Organisieren Sie sich mithilfe von benutzerdefinierten Feldern und weisen Sie jede Aufgabe ihrem rechtm├Ą├čigen Besitzer zu, damit in der Projektplanungsphase kein Detail unber├╝hrt bleibt. Diese Vorlage herunterladen

7. Technologie-Projektplan Vorlage von ClickUp

Technologie-Projektplan-Vorlage von ClickUp

Das Konzept des Business nutzen prozessmanagement (BPM) kann ein Website-Projekt drastisch verbessern. Dabei werden in den Phasen Analyse, Design, Implementierung und Monitoring bestehende Prozesse abgebildet, neue Prozesse erstellt, in der Organisation implementiert und kontinuierlich ├╝berpr├╝ft, ob sie die gew├╝nschten Ergebnisse liefern.

Die Website Technologie-Projektplan-Vorlage von ClickUp ist ideal f├╝r alle, die die Art und Weise, wie ihr Team oder ihre Abteilung Technologie einf├╝hrt, verbessern wollen. Die Planung dieses Prozesses erfordert detaillierte Zeitvorgaben, Zugang zu wichtigen Ressourcen und Fortschrittsberichte.

Es zahlt sich aus, wenn alle Beteiligten wissen, was im Gesamtprojekt als N├Ąchstes ansteht. Und diese Vorlage bietet die benutzerdefinierten Felder, Ansichtstypen und Status, um Ihre Technologieprojekte richtig zu planen. Diese Vorlage herunterladen

8. Rechenzentrum Projektplanung Vorlage von ClickUp

Rechenzentrum-Projektplanungsvorlage von ClickUp

Rechenzentrumsmigrationen erfordern die ├ťbertragung von Daten und Anlagen von einem Standort zum anderen. Einfach ausgedr├╝ckt - es geht um eine Menge beweglicher Teile.

Dies kann ein schwieriger und komplexer Prozess sein, weshalb wir Ihnen die Data Center Project Plan Template von ClickUp . Diese Projektplanungsvorlage bietet einen einfachen Rahmen, um Datenmigrationsteams zu helfen, den Prozess effizient und effektiv durchzuf├╝hren.

Von allen Projektplanvorlagen kann diese mit den einfachsten oder komplexesten Aufgaben, Projektzielen und Projektbudgets umgehen, um sicherzustellen, dass Ihr gesamtes Projektteam Ihre Daten erfolgreich migriert. Diese Vorlage herunterladen

9. Virtuelle Veranstaltung Projektplanung Vorlage von ClickUp

Virtuelle Event-Projektplanungsvorlage von ClickUp

Glauben Sie uns - wir kennen die Komplexit├Ąt von planung einer gro├čen virtuellen Veranstaltung ! Ihr Projektzeitplan ist das A und O (erst recht f├╝r Ihren Projektleiter).

Diese Ereignisse erfordern eine Menge Planung in allen Teams, damit jeder auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten . Die Virtuelle Event-Projektplanungsvorlage von ClickUp vereinfacht die Aufgabe, eine vollst├Ąndige und erfolgreiche virtuelle Veranstaltung zu organisieren.

Diese Planvorlage rationalisiert auch alle verschiedenen Elemente, die f├╝r einen Projektmanager mit dem Prozess verbunden sind. Das bedeutet, dass Ihr gesamtes Projektteam mit dieser Planvorlage Zeit und M├╝he spart und gleichzeitig ein erfolgreiches Ergebnis sicherstellt. Diese Vorlage herunterladen

10. Aktionsplan Vorlage von ClickUp

Aktionsplan-Vorlage von ClickUp

ClickUp's Aktionsplan-Vorlage unterst├╝tzt die Teams bei der Strukturierung, Priorisierung und verfolgung von Aufgaben um ihre Ziele zu erreichen.

Diese Vorlage bietet integrierte Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisse, erleichtert die Aufgabenzuweisung und bietet einen gemeinschaftlichen Raum f├╝r die Festlegung und ├ťberwachung von Zielen. Verwenden Sie diese Vorlage als Leitfaden f├╝r pers├Ânliches Wachstum, Startups, Marketinginitiativen und kreative Arbeitsabl├Ąufe Diese Vorlage herunterladen

11. Projekt Management Vorlage von ClickUp

Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

ClickUp's Projektmanagement-Vorlage ist ein umfassendes Werkzeug, das eine effektive Projektplanung erleichtert. Es bietet eine strukturierte Grundlage, die alle wesentlichen Schritte der Projektplanung umfasst und eine klare Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und Interessengruppen f├Ârdert.

Diese Vorlage hilft Teams, sich in jeder Phase eines Projekts zurechtzufinden. Sie erm├Âglicht es ihnen, die Kernaspekte des Projekts zu verstehen, Pl├Ąne an ihre spezifischen Bed├╝rfnisse anzupassen, Aufgaben effizient zu organisieren und die Teamarbeit f├╝r eine reibungslose Durchf├╝hrung zu koordinieren. Sie ist besonders hilfreich bei der Bew├Ąltigung der mit der Projektplanung einhergehenden Komplexit├Ąt. Diese Vorlage herunterladen

12. Planungsdokument Vorlage von ClickUp

Planungsdokument-Vorlage von ClickUp

Diese Planungsdokument-Vorlage von ClickUp hilft den Teams, die Grundlagen des Projekts zu schaffen, um sicherzustellen, dass w├Ąhrend der Durchf├╝hrung weniger Risiken und Probleme auftreten.

Die ClickUp-Vorlage f├╝r Planungsdokumente macht es einfach, sich zu organisieren und loszulegen. Mit dieser Vorlage kann Ihr Team:

Die wichtigsten Zielsetzungen, Ziele und Aktionspunkte festhalten

Aufgaben in ├╝berschaubare Teile zerlegen, um sie schneller zu erledigen

Teams darauf ausrichten, was f├╝r den gemeinsamen Erfolg am wichtigsten ist Diese Vorlage herunterladen ### 13. Aktenplan Vorlage von ClickUp

Plan of Record Vorlage von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp's Plan of Record Vorlage um Ihre Gesch├Ąftsziele, Zieldetails, Erfolgsmetriken und den Zielzeitplan in einem digitalen Dokument zu erfassen.

ClickUp's Plan of Record Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, genau dies zu tun. Mit ihr k├Ânnen Sie:

Eine klare Kommunikation zwischen den Beteiligten sicherstellen

Teams auf gemeinsame Ziele ausrichten

Fortschritte und Meilensteine verfolgen, um die Fristen einzuhalten Diese Vorlage herunterladen ### 14. Pi Planung Vorlage von ClickUp

PI-Planungsvorlage von ClickUp

Die ClickUp PI Planungsvorlage hilft bei der Strukturierung und Rationalisierung des Projektplanungsprozesses. Sie wurde entwickelt, um den Prozess effizienter zu gestalten, insbesondere f├╝r agile Teams.

Das ClickUp Pi Planning Template hilft Teams:

Komplexe Aufgaben in kleinere, ├╝berschaubare Abschnitte zu unterteilen

Aufgaben f├╝r mehr Klarheit und Fokus zu organisieren

Ressourcen effektiv zuzuteilen und f├╝r eine erfolgreiche Ausf├╝hrung vorauszuplanen Diese Vorlage herunterladen ### 15. Planung eines Projekts Vorlage von ClickUp

Planung einer Projektvorlage von ClickUp

ClickUp's Vorlage f├╝r die Planung eines Projekts bietet eine gut organisierte Grundlage, die sicherstellt, dass alle wesentlichen Schritte im Plan enthalten sind und die transparente Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und den Beteiligten f├Ârdert.

Diese Vorlage f├╝hrt Sie durch jede Phase des Projekts und hilft Ihnen dabei, das Wesen des Projekts zu verstehen, die Pl├Ąne an Ihre Anforderungen anzupassen, die Aufgaben effizient zu organisieren und die Teammitglieder f├╝r eine einwandfreie Ausf├╝hrung zu koordinieren. Diese Vorlage herunterladen

16. Arbeitsplan Whiteboard Vorlage von ClickUp

Arbeitsplan Whiteboard Vorlage von ClickUp

ClickUp's Arbeitsplan Whiteboard Vorlage ist so aufgebaut, dass sie einen systematischen visuellen Leitfaden f├╝r Ihr Projekt bietet. Sie dient als umfassende L├Âsung f├╝r die Visualisierung, Verwaltung und ├ťberwachung aller Aufgaben Ihres Teams in einer gut strukturierten Weise.

Die ClickUp Arbeitsplan-Vorlage hilft nicht nur bei der Planung, sondern stellt auch sicher, dass jede Aufgabe effektiv verfolgt und verwaltet wird, was zu einem produktiveren und effizienteren Arbeitsablauf f├╝hrt. Diese Vorlage herunterladen

17. Projekt Deliverables Vorlage von ClickUp

Vorlage f├╝r Projektleistungen von ClickUp

Ein gut ausgearbeiteter Plan schafft die Voraussetzungen f├╝r eine hervorragende Ausf├╝hrung! Implementieren Sie die Ergebnisse Ihres Projekts effektiv mit ClickUp's Project Deliverables Vorlage . Diese Vorlage soll einen umfassenden ├ťberblick ├╝ber die zu erbringenden Leistungen, die Verantwortlichen, den Zeitplan und das Budget Ihres Projekts geben. Sie ist ein hilfreiches Instrument zur ├ťberwachung des Fortschritts Ihrer Projektleistungen.

Bei dieser Vorlage geht es nicht nur darum, den ├ťberblick ├╝ber die zu erbringenden Leistungen zu behalten, sondern auch darum, einen Raum zu schaffen, in dem Transparenz, Verantwortlichkeit und Effizienz zusammenkommen. Wenn Sie einen klaren ├ťberblick dar├╝ber haben, wer f├╝r was verantwortlich ist und wann die Aufgaben f├Ąllig sind, k├Ânnen Sie sicherstellen, dass alle in Ihrem Team auf derselben Seite stehen. Diese Vorlage herunterladen

18. Projektfahrplan Vorlage von ClickUp

Projektfahrplan-Vorlage von ClickUp

Die Entwicklung von Projekten ist sehr komplex und beinhaltet zahlreiche Elemente, die es zu verwalten gilt. Ganz gleich, wie gro├č oder kompliziert Ihr Projekt ist, ClickUp's Projekt-Roadmap-Vorlage ist mit allen notwendigen Werkzeugen f├╝r Ihren Erfolg ausgestattet!

Ganz gleich, ob Sie kurz vor der Einf├╝hrung einer neuen Funktion stehen oder eine langfristige Produktvision verwalten, unsere Projekt-Roadmap-Vorlage unterst├╝tzt Ihr Produktteam effizient. Diese Vorlage herunterladen

19. Projektumfang Whiteboard Vorlage von ClickUp

Projektumfang Whiteboard-Vorlage von ClickUp

ClickUp's Projektumfang Whiteboard Vorlage ist ein Werkzeug, das zur Strukturierung und rationalisierung des Prozesses der Definition des Projektumfangs. Er bietet eine pr├Ągnante Zusammenfassung der Aktivit├Ąten, Ressourcen, Termine und Leistungen, die an einem bestimmten Projekt beteiligt sind.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Projekte zu organisieren, mit Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben und Ergebnisse zu verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

20. Excel-Projektplanungsvorlage

├ťber Microsoft

F├╝r alle, die es lieben, in Microsoft Excel -Wir haben alles f├╝r Sie!

Diese einfache Projektplanvorlage von Microsoft Excel funktioniert wie eine Zeitleiste in Ihrer Tabellenkalkulation, um einen klaren und organisierten Fahrplan f├╝r Ihr Projekt zu erstellen. Innerhalb der Zellen k├Ânnen Sie Ihre wichtigsten Projektmeilensteine hinzuf├╝gen, Text und Bilder ├Ąndern und die Vorlage mit Ihrem Team teilen.

Zus├Ątzlich k├Ânnen Sie Ihre Meilensteine in die Tabelle Projektdetails in der einfachen Projektplanvorlage einf├╝gen, um einen visuell ansprechenderen Blick auf Ihre Zeitachse zu erhalten. Verwenden Sie diese anpassbare Vorlage, um Ihre gesamte Projekt├╝bersicht und bestimmen Sie die wesentlichen Schritte, die Sie unternehmen m├╝ssen, um erfolgreich zu sein. Diese Vorlage herunterladen

Beginnen Sie die Planung mit Projektplanvorlagen

Da haben Sie es - 20 Projektmanagement-Vorlagen, die Sie v├Âllig kostenlos f├╝r die Planung Ihres neuen Projekts verwenden k├Ânnen!

Wenn Sie sich immer noch schwer tun, die beste Projektvorlage auszuw├Ąhlen, k├Ânnen Sie sicher sein, dass Sie mit ClickUp nicht nur eine leistungsstarkes Werkzeug f├╝r die Projektplanung , sondern eine intuitive Plattform, die Ihr gesamtes Team nutzen kann. Nutzen Sie die hochgradig anpassbaren Ansichten von ClickUp, um klare Fristen, Ihren Projektumfang, den Projektfortschritt und die zugewiesenen Stakeholder zu sehen.

ClickUp bietet eine Vielzahl von Funktionen, die speziell daf├╝r entwickelt wurden, Ihren Projektmanagementplan und Arbeitsablauf zu optimieren. Sie k├Ânnen auf einfache Weise Aufgaben erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit ├╝berwachen, um die Projektziele und die Projektleistungen zu erreichen.

Denken Sie nicht zu viel ├╝ber Ihre Projektpl├Ąne nach. Verwenden Sie stattdessen KlickUp heute kostenlos f├╝r den Austausch von Ideen und Arbeitsabl├Ąufen zwischen Teams bei Ihren kompliziertesten Projekten.