10 beste GTD-Apps und -Software für die Erledigung von Aufgaben

Schwimmen Sie in einem Meer von Post-it-Notizen? Ständig in einer nicht enden wollenden to-Do-Liste ? Es kann entmutigend sein, den Überblick über alle Aufgaben zu behalten, aber es ist möglich, sich in eine kraftwerk der Produktivität . Und die GTD-Methode (getting things done) könnte der Schlüssel dazu sein.

David Allen, ein amerikanischer Produktivitätsberater, entwickelte den GTD-Ansatz für Zeitmanagement und Produktivität. Der Kern der GTD-Methode ist Allens Überzeugung, dass es umso schwieriger ist, zu entscheiden, was als Nächstes zu tun ist, je mehr Informationen man im Kopf hat.

Die GTD-Methode gibt Ihnen ein System an die Hand, mit dem Sie die mentalen To-Dos loswerden und Ihre Aufgaben organisieren können, projekte zu priorisieren und erreichen Sie einen besseren Konzentrationszustand. Jetzt können Sie ein Produktivitäts-Superstar sein.

Apps und Software, die die GTD-Methode beinhalten, können Ihnen helfen, Allens System effektiv umzusetzen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten GTD-Apps vor, die im Jahr 2024 verfügbar sind, sowie deren beste Funktionen, mögliche Nachteile, Preise und Bewertungen.

Was ist GTD-Software?

GTD-Software ist der digitale Begleiter der GTD-Methode. Im Kern zielt das System darauf ab, geistiges Durcheinander zu beseitigen, Ihren Fokus zu erhöhen und Ihnen zu helfen, Ihre Aufgaben zu erledigen effizienter bei der Erledigung von Aufgaben zu werden und Projekten. Es handelt sich um eine Software, die Sie bei der Erfassung, Organisation und Ausführung von Aufgaben unterstützt und so Ihre Arbeit rationalisiert.

Es gibt zwar viele Varianten von GTD-Software, aber alle enthalten in der Regel eine aufgabenverwaltungssystem . Mit diesem System können Sie Aufgabenlisten mit Prioritäten und Fristen erstellen.

Viele GTD-Apps lassen sich in andere Anwendungen in Ihrem technischen Stapel integrieren, z. B. in den Google-Kalender, E-Mail-Anwendungen und Chat-Programme, um die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben zu optimieren.

Worauf sollten Sie bei einer Getting-Things-Done-App achten?

Die Auswahl der perfekten GTD-App kann sich erheblich auf Ihre effizienz und Organisation . Bei der Suche nach einer Produktivitätslösung sollten Sie auf Folgendes achten:

Intuitive Oberflächen, die leicht zu navigieren sind und schnelle Möglichkeiten zum Hinzufügen und Zuweisen von Aufgaben bieten

Eine Aufgabenverwaltung, die das Erstellen, Priorisieren, Verwalten und Zuweisen von Aufgaben erleichtert

Integrationsoptionen, die Ihnen die Verbindung mit anderen Anwendungen ermöglichen, wie z. B. Google Kalender, E-Mail-Anwendungen und Chat-Dienste

Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Sie Aufgaben mit anderen teilen und delegieren und an der Aufgabenliste des Teams mitarbeiten können

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Optionen für GTD-Anwendungen zu prüfen, um diejenige zu finden, die am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt.

Die 10 besten GTD-Apps für das Jahr 2024

Lassen Sie uns die besten GTD-Apps finden, die Ihr Produktivitätspotenzial freisetzen!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um all Ihre Arbeit an einem Ort zu organisieren

Mit ClickUp ist es einfacher als je zuvor, die Kraft der Getting-Things-Done-Methode zu nutzen. Die Projektmanagement-Plattform zeichnet sich durch ein integriertes Aufgabenmanagement-System aus, so dass das GTD-Framework wie eingebaut ist. Die ClickUp-Plattform lässt sich schnell skalieren, so dass Sie von der Verwaltung Ihrer persönlichen To-Do-Liste bis zur Überwachung komplexer Projekte alles problemlos bewältigen können.

Es stehen umfangreiche Anpassungs- und Integrationsoptionen zur Verfügung, und die Software lässt sich mit minimalem Aufwand in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren, so dass Sie viele Möglichkeiten haben, das System an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Wenn Sie die leistungsstarke Projektmanagement-Plattform von ClickUp nutzen möchten, um Dinge zu erledigen, sollten Sie sich die ClickUp Vorlage für erledigte Aufgaben . Die Vorlage orientiert sich an den GTD-Prinzipien und bietet Ihnen einen Platz, um Aufgaben zu erfassen, prioritäten setzen und mit optimaler Effizienz ausführen.

Außerdem bietet ClickUp einen Forever Free Plan an, sodass Sie nie wieder ohne robuste Aufgabenmanagement-Fähigkeiten arbeiten müssen.

ClickUp beste Eigenschaften

Mehrere Ansichten erlauben Ihnen zu sehenClickUp-Aufgaben auf die Art und Weise zu sehen, die für Sie am besten geeignet ist, einschließlich Whiteboards, Listen, Kalenderansicht, Zeitleistenansicht und mehr

Integriert mit über 1.000 Anwendungen, so dass Sie es vollständig in Ihren Arbeitsablauf einbinden können

Einfache Optionen für die Zusammenarbeit ermöglichen die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben und Projekten über eine einzige zentrale Plattform

Benutzerdefinierte Erinnerungen liefern Hinweise, wann und wo Sie sie brauchen, damit Sie keine Aufgabe verpassen

Integrierte Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI) helfen Ihnen bei der Erstellung von Aufgabenlisten oder umsetzbaren Elementen aus Besprechungszusammenfassungen

ClickUp Einschränkungen

Einige Ansichten sind auf mobilen Geräten (noch!) nicht verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat/Benutzer

$12/Monat/Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. OmniFocus

Über Omnifocus OmniFocus ist eine GTD-Software, die dank ihrer Einhaltung der GTD-Prinzipien eine breite Benutzerbasis hat. Die Software bietet ein Aufgabenverwaltungssystem für Mac und iOS, mit dem Sie Ihre To-Dos in einer intuitiven Benutzeroberfläche erfassen, organisieren und priorisieren können.

OmniFocus wird mit all Ihren Apple-Geräten synchronisiert, so dass Ihre Aufgaben immer und überall verfügbar sind. Die GTD-Software verfügt über hervorragende Anpassungsoptionen, mit denen Sie den Arbeitsbereich an Ihre Präferenzen anpassen können, und ist skalierbar, um die Anforderungen von Einzelpersonen und Teams zu erfüllen.

Für begeisterte Mac- und iOS-Nutzer kann diese umfassende GTD-Softwarelösung die Produktivität steigern und Ihnen helfen, konzentriert zu bleiben.

OmniFocus beste Eigenschaften

Ausgezeichnetes Aufgabenverwaltungssystem mit anpassbaren Ansichten

Die Möglichkeit, Informationen an Aufgaben anzuhängen, hilft Ihnen, Daten an einem zentralen Ort zu speichern

Integriert mit Siri für freihändige Aufgabenverwaltung unterwegs

OmniFocus Einschränkungen

Entwickelt für Mac, Windows- und Android-Nutzer könnten sich zurückgesetzt fühlen

Preise für OmniFocus

Abonnement für Mac, iPhone, iPad und Web: $9,99/Monat, automatische Erneuerung

$9,99/Monat, automatische Erneuerung OmniFocus für das Internet: 4,99 US-Dollar/Monat

4,99 US-Dollar/Monat Standardlizenz nur für Mac: Einmalige Zahlung von 49,99 Euro

Einmalige Zahlung von 49,99 Euro Nur Mac-Pro-Lizenz: Einmalige Zahlung von $99,99

Einmalige Zahlung von $99,99 Standardlizenz für iPhone oder iPad: Einmalige Zahlung von $49,99

Einmalige Zahlung von $49,99 iPhone- oder iPad-Pro-Lizenz: Einmalige Zahlung von $74,99

OmniFocus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (55+ Bewertungen)

4.6/5 (55+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (74+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ OmniFocus Alternativen !

3. Toodledo

Über Toodledo Toodledo ist eine beliebte GTD-Software, die vielseitige Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Produktivität bietet. Sie können Ihre Vorlieben in einer übersichtlichen und intuitiven Oberfläche erfassen, organisieren und verwalten.

Die GTD-App macht die Aufgabenerfassung einfach und lässt Sie jeden Eintrag schnell priorisieren. Die Flexibilität der Plattform zeigt sich in den Aufgabenattributen, wo Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen festlegen, Notizen hinzufügen und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten können. Das macht es einfach, den Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Toodledo bietet gute Integrationsmöglichkeiten, und Sie können es mit Ihren Lieblingsapps verbinden und seine Funktionalität erweitern. Es ist eine solide Produktivitätslösung, die die GTD-Methode unterstützt.

Toodledo beste Eigenschaften

Die anpassbaren Aufgabenattribute eignen sich hervorragend, um Ihren Workflow an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen

Die Funktionen zur Zusammenarbeit machen es einfach, Aufgaben zu erstellen und sie mit Teammitgliedern zu teilen

Gute Integrationsmöglichkeiten, so dass Sie ein einheitliches GTD-Erlebnis über mehrere Plattformen hinweg schaffen können

Einschränkungen von Toodledo

Manche Nutzer finden die Oberfläche weniger ansprechend als andere GTD-Apps auf dem Markt

Preise für Toodledo

Gratis

Standard: $3,99/Monat

$3,99/Monat Plus: $5.99/Monat

$5.99/Monat Geschäftskunden: Kontakt für Preise

Toodledo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (49+ Bewertungen)

4.4/5 (49+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

4. SimpleTask

Über SimpleTask SimpleTask beseitigt Ablenkungen und bietet einen Aufgabenlisten-Manager mit gerade genug Funktionen, um die GTD-Methode zu befolgen. Fügen Sie auf der übersichtlichen Benutzeroberfläche schnell eine Aufgabe hinzu, markieren Sie sie, setzen Sie Prioritäten und sortieren Sie sie in Gruppen.

Sie können die GTD-App verwenden, um Erinnerungen für den Apple- und Google-Kalender zu erstellen oder Erinnerungen in der App selbst zu setzen. Teilen Sie Ihre erledigte Aufgabenliste mit der Sharing-Funktion mit Ihrem Team, und gratulieren Sie sich selbst zu Ihrem produktiven Tag.

Diese Option eignet sich für Benutzer, die ein leichtes Aufgabenmanagement mit einem minimalistischen Design wünschen.

SimpleTask beste Eigenschaften

Ablenkungsfreie Oberfläche für die Verwaltung von Aufgaben mit maximaler Effizienz

Nette Tagging- und Filteroptionen machen es einfach, Aufgaben zu organisieren und zu sehen, was als nächstes auf Ihrer Prioritätenliste steht

Synchronisiert Ihre Aufgabenliste über verschiedene Plattformen hinweg, so dass Sie alle Aufgaben immer auf dem neuesten Stand halten können, egal wo Sie sind

SimpleTask Einschränkungen

Einige Nutzer könnten den Mangel an Funktionen in der kostenlosen GTD-App enttäuschend finden

SimpleTask Preise

Kostenloses GTD-Tool

SimpleTask Bewertungen und Rezensionen

G2: k.A

k.A Capterra: k.A

5. GTD Einfach

Über GTD Einfach GTD Simple ist eine Softwareoption, die ihrem Namen alle Ehre macht. Die GTD-Software bietet ein unkompliziertes, effektives Aufgabenmanagement-Tool mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche. Erfassen und organisieren Sie Ihre Aufgaben auf der schnörkellosen Plattform und fügen Sie Notizen hinzu, um organisiert zu bleiben.

Verabschieden Sie sich davon, stundenlang mit der Konfiguration Ihrer neuen App zu verbringen: Sie ist bereit, Ihnen beim ersten Start der GTD-Methode zu helfen.

Die reduzierte App hilft Ihnen, sich auf das Aufgabenmanagement zu konzentrieren, anstatt Ihre Verwaltungszeit zu erhöhen. Sie ist eine gute Option, wenn Sie eine einfache Lösung suchen, die mit Ihren mobilen Geräten synchronisiert werden kann.

GTD Simple beste Eigenschaften

Minimalistisches Design bietet eine übersichtliche GTD-Erfahrung, die für Benutzer aller technischen Niveaus zugänglich ist

Zeigt Ihnen jeden Morgen die Aufgaben für den Tag in einer übersichtlichen Übersicht an

Nützliche Aufgabenfilterung hilft Ihnen, alles zu finden und sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen

GTD Einfach Einschränkungen

Einige der erweiterten Funktionen und Integrationen umfassenderer GTD-Anwendungen fehlen

Preise für GTD Simple

Kostenlos

GTD Simple Bewertungen und Rezensionen

Google Play: 3.7/5 (140+ Bewertungen)

6. Evernote

Über EvernoteEvernote dient sowohl als Notizen-App als auch als Organisations-App . GTD-Fans können es auch zur Verwaltung ihrer GTD-Methode verwenden, da es eine robuste Plattform zur Erfassung und Verwaltung von Informationen ist. Zu den Funktionen gehören die Erstellung von Notizen, Web-Clipping und die Speicherung von Dokumenten.

Außerdem wird es mit all Ihren Geräten synchronisiert, so dass Sie immer über die benötigten Informationen verfügen. Nutzen Sie es als digitales Repository, um Ihre Gedanken zu entlasten, Aufgaben zu erfassen und alle Ihre Aufgaben abzuhaken.

Die besten Funktionen von Evernote

Evernote eignet sich hervorragend zum Hinzufügen von Informationen zu Ihren Aufgaben, da Sie mit Evernote Text, Multimedia und mehr hinzufügen können

Synchronisiert Ihre Informationen auf allen Geräten, so dass Sie die Informationen immer zur Hand haben, egal wo Sie sind

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, so dass die App nicht nur als GTD-Plattform dienen kann

Einschränkungen von Evernote

Bei so vielen Funktionen können sich Nutzer, die nach einer mehr geführten GTD-Erfahrung suchen, überfordert fühlen

Preise von Evernote

Professionell: $17.99/Monat oder $169.99/Jahr

$17.99/Monat oder $169.99/Jahr Teams: $24.99/Monat/Benutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,900+ Bewertungen)

4.4/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

7. Das Nirwana für GTD

Über Das Nirwana für GTD Eine weitere Aufgabenverwaltungssoftware für GTD-Fans ist Nirvana for GTD.

Die GTD-App ermöglicht es Ihnen, schnell mehrere Aufgaben zu erfassen, während Sie Ihren Fokus auf was heute geschehen muss . Sie können Aufgaben nach Ihrer Zeit, Ihrem aktuellen Aufenthaltsort und sogar nach Ihrer geistigen Energie filtern.

Die schlanke Benutzeroberfläche ist ebenfalls sehr benutzerfreundlich. Dies ist eine großartige GTD-App, mit der Sie Ihre Aufgaben mit mehr Zen-Absicht erledigen können.

Nirvana für GTD beste Eigenschaften

Die App basiert auf der GTD-Methode und macht es Ihnen leicht, Ihre Aufgaben zu erfassen, zu klären, zu organisieren und sich mit ihnen zu beschäftigen, ohne sich überfordert zu fühlen

Das minimale Design ist attraktiv, ohne dass es an Funktionen mangelt, und hilft Ihnen, sich auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren

Anpassbare Kontexte und Tags ermöglichen es Ihnen, mehrere Aufgaben nach persönlichen Kriterien zu filtern, damit Sie die richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit abrufen können

Nirvana für GTD Einschränkungen

Die GTD-Software bietet zwar eine hervorragende Grundfunktionalität für die GTD-Methode, aber das Fehlen von robusteren Funktionen kann dazu führen, dass fortgeschrittene Benutzer sich mehr wünschen

Preise für Nirvana for GTD

Kostenlos

Pro: $3/Monat, jährliche Abrechnung, oder $5/Monat, monatliche Abrechnung

Nirvana for GTD Bewertungen und Rezensionen

Google Play: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

8. Erinnere dich an die Milch

Über Denken Sie an die Milch Remember the Milk ist eine GTD-App, die Ihnen genau das verspricht: sich an die Milch zu erinnern. Ideal für den Alltag, ist diese funktionsreiche Aufgabenmanagement-App leistungsfähig genug, um Ihnen zu helfen, alles zu organisieren, von Ihrer Haushaltsbesorgungsliste bis hin zu komplexen Arbeitsprojekten.

Verwalten Sie Aufgaben, setzen Sie Erinnerungen, und priorisieren Sie Ihre Aktivitäten mit einem einfachen Klick. Die breite Palette an Funktionen und die schöne Benutzeroberfläche machen sie zu einer beliebten Wahl für Liebhaber der GTD-Methode.

Die besten Funktionen von Remember the Milk

Priorisieren Sie Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, Priorität oder Tags, damit Sie auf relevante Aufgaben zugreifen können, wenn Sie sie brauchen

Integrieren Sie es mit anderen Anwendungen und Diensten, um die Effizienz zu maximieren

Legen Sie standortbasierte Erinnerungen fest, um Ihnen Aufgaben zu senden, die darauf basieren, wo Sie sich gerade befinden, damit Sie nie wieder Milch im Laden vergessen

Erinnern Sie sich an die Einschränkungen der Milch

Die App kann eine steile Lernkurve für Benutzer haben, die ein einfacheres Aufgabenmanagement-System suchen

Preise von Remember the Milk

Gratis

Pro: $39.99/Jahr

Remember the Milk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (16+ Bewertungen)

4.4/5 (16+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (56+ Bewertungen)

9. Todoist

Über Todoist Todoist ist die To-Do-Listen-App, die mit ihrer schön gestalteten Aufgabenverwaltungs-App Organisation für zu Hause und die Arbeit verspricht. Sie können Aufgaben schnell priorisieren und einen klaren Überblick über alles bekommen, was Sie an einem Tag erledigen müssen, einschließlich privater, beruflicher und persönlicher Aufgaben.

Die einfachen Freigabefunktionen vereinfachen das Senden und das Delegieren von Aufgaben an andere damit Sie mehr erreichen können. Mit seinen personalisierten Aufgabenansichten und verschiedenen Integrationsoptionen ist dies eine GTD-Methoden-App, die Sie nahtlos in Ihren Arbeitsablauf integrieren können.

Todoist beste Eigenschaften

Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Aufgaben, und die integrierte KI füllt den Rest aus

Die automatische Aufgabenfilterung zeigt Ihnen die wichtigsten Prioritäten für den Tag an, damit Sie die wichtigsten Dinge zuerst erledigen können

Arbeitsbereiche innerhalb der GTD-Software ermöglichen es Ihnen, Arbeit, Privatleben und persönliche Aufgaben zu trennen

Todoist Einschränkungen

Viele der besten Funktionen sind in der kostenlosen Version der App nicht verfügbar, so dass Sie möglicherweise ein Upgrade durchführen müssen, um sie freizuschalten

Todoist Preise

Einsteiger-Plan : Kostenlos

: Kostenlos Pro: $4/Monat, jährlich abgerechnet

$4/Monat, jährlich abgerechnet Business: $6/Monat/Mitglied, jährlich abgerechnet

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (750+ Bewertungen)

4.4/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

10. Everdo

Über Everdo Diese plattformübergreifende GTD-Software legt den Schwerpunkt auf den Datenschutz. Die App speichert Ihre Daten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Ihrem Gerät. Da Ihre Daten auf Ihrem Gerät verbleiben, sind sie immer offline verfügbar, sodass Sie auch dann arbeiten können, wenn Sie keine Internetverbindung haben.

Die GTD-App ist auch in puncto Stil nicht knauserig, mit einer schlanken Benutzeroberfläche, die einfach zu navigieren ist. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es neuen Benutzern leicht, ihre Aufgaben von Anfang an zu verwalten.

Everdo beste Eigenschaften

Filtern Sie Ihre Aufgaben nach Zeit und Energie, um eine individuelle Aufgabenliste zu erhalten, die Ihrer Verfügbarkeit entspricht

Aufgabenverwaltung, die speziell die GTD-Methodik einbezieht

Offline-Funktionalität bedeutet, dass Sie ohne Internetverbindung arbeiten können

Einschränkungen von Everdo

Die minimale Benutzeroberfläche ist möglicherweise nicht so ansprechend für Benutzer, die mehr als nur grundlegende Funktionen wünschen

Preise für Everdo

Kostenlos

Pro: $79.99

Everdo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

Erledigen Sie mehr Dinge mit ClickUp

Wenn Sie sich auf Ihre Produktivitätsreise begeben, denken Sie daran, dass die GTD-Methodik mehr als nur ein System ist. Es ist eine transformative Art, Aufgaben anzugehen und Projekte zu erstellen. Halten Sie Ideen fest, setzen Sie Prioritäten und überprüfen Sie konsequent Ihre Fortschritte, um das volle Potenzial der von Ihnen gewählten GTD-Anwendung zu nutzen.

Ganz gleich, ob Sie sich für einen minimalistischen Aufgabenmanager, einen funktionsreichen Projektorganisator oder eine kollaborative Plattform für Teamproduktivität entscheiden, die ideale GTD-App sollte sich intuitiv, befähigend und hilfreich anfühlen.

Machen Sie sich die Kunst der GTD-Methode mit ClickUp zu eigen. ClickUp ist eine umfassende projektmanagement-Werkzeug das die GTD-Methode sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams nahtlos integriert.

Verwenden Sie die robuste Aufgabenmanagementfunktion, um Aufgaben, Projekte und Ergebnisse zu planen, zu organisieren und zuzuweisen. Probieren Sie es aus - melden Sie sich für den kostenlosen Forever-Plan an und genießen Sie innerhalb weniger Minuten eine bessere Organisation und Produktivität.

ClickUp hilft Ihnen ihre Ziele zu erreichen und erledigen Sie Ihre Aufgaben mit Leichtigkeit. Melden Sie sich noch heute an!