Sie wollen Evernote loswerden? Entdecken Sie die besten Evernote-Alternativen im Jahr 2024

In der schnelllebigen Welt der Notizen ist Evernote seit Jahren eine beliebte Wahl. Mit den jüngsten Änderungen an der kostenlosen Version haben jedoch viele Nutzer begonnen, nach Alternativen zu suchen, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben besser entsprechen.

In diesem Blogbeitrag haben wir eine Liste der 15 besten Evernote-Alternativen und Konkurrenten zusammengestellt, die unbegrenzte Dokumente oder Notizbücher anbieten. Diese Alternativen wurden auf der Grundlage ihrer Funktionen, Preispläne und Nutzerbewertungen ausgewählt. Lassen Sie uns also eintauchen und die perfekte Notizlösung für Sie finden!

Was ist Evernote?

Über Evernote

Evernote ist eine App zur Erstellung von Notizen, die es Nutzern ermöglicht, Notizen in verschiedenen Formaten wie Text, Bilder, Audioaufnahmen und mehr zu erstellen, zu organisieren und zu speichern. Es bietet auch Funktionen wie Web-Clipping, Scannen von Dokumenten und plattformübergreifende Synchronisierung.

Warum suchen Menschen nach Evernote-Alternativen?

Wie bereits erwähnt, hat Evernote vor kurzem Änderungen an seinem kostenlosen Angebot vorgenommen und die Benutzer auf ein Notizbuch und 50 Notizen beschränkt. Dies hat bei vielen Nutzern, die Evernote seit Jahren verwenden und eine große Anzahl von Notizen angesammelt haben, zu Frustration geführt.

Darüber hinaus haben einige Benutzer über Leistungsprobleme mit Evernote berichtet, was sie dazu veranlasst hat, sich nach Alternativen umzusehen, die eine bessere Geschwindigkeit und Leistung bieten. Hier sind noch einige weitere Gründe, warum die Leute umsteigen:

Hohe Preise für Premium-Funktionen

Begrenzte Formatierungsoptionen

Komplizierte Benutzeroberfläche

Mangel an Produktivitätsfunktionen

Keine Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Was Leute über Notizen in Evernote denken:

"Die Gesamterfahrung ist positiv, aber es dauert eine Weile, bis man alte Gewohnheiten ablegt und von mehreren Einweg-Tools (die in ihrer Funktion wohlgemerkt ziemlich gut sind) zu dieser All-in-One-Lösung wechselt." - Capterra Verified Review "Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es das beste Werkzeug für unsere geschäftlichen Bedürfnisse ist, aber es erledigt die Arbeit, während wir weiter suchen und andere Produkte ausprobieren, um zu sehen, was es sonst noch gibt." - Capterra Verified Review

15 Evernote-Alternativen für alle Ihre Notizen im Jahr 2024

Erstellen Sie ansprechende Dokumente, Besprechungspläne, Wikis und vieles mehr - verbinden Sie sie mit Workflows und setzen Sie Ideen mit Ihrem Team um

ClickUp ist bekannt als das All-in-One-Tool für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit. Mit seinen vielseitigen Funktionen und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht ClickUp Unternehmen und Teams die Optimierung von Arbeitsabläufen, die Steigerung der Produktivität und die Förderung einer effektiven Zusammenarbeit über alle Branchen hinweg.

Was also macht ClickUp zu einer der besten Evernote-Alternativen?

Abgesehen von seinen beeindruckenden Projektmanagement-Funktionen ist ClickUp auch ein leistungsstarkes Tool zur Erstellung von Notizen, mit dem Sie unbegrenzt viele Dokumente oder Notizbücher erstellen und organisieren können. Sie können ganz einfach Bilder, Audioaufnahmen, Hyperlinks, Checklisten und vieles mehr zu Ihren Notizen hinzufügen und so für ein dynamisches Erlebnis sorgen. Und mit der Option der Echtzeit-Zusammenarbeit und Versionskontrolle können mehrere Teammitglieder gleichzeitig an der gleichen Notiz arbeiten.

Sie erhalten Zugriff auf Hunderte von erweiterten Funktionen, darunter ein eingebauter Notizblock für schnelle Notizen und eine intuitive und kollaborative Dokumentationsfunktion, ClickUp Docs, die alle Ihre Dokumentationsanforderungen erfüllt. 📃

Schauen Sie sich an, was Sie mit folgenden Funktionen tun können ClickUp-Dokumente :

Unlimited Docs: Erstellen Sie so viele Notizen, Dokumente oder Notizbücher, wie Sie benötigen, ohne jegliche Einschränkungen.

Erstellen Sie so viele Notizen, Dokumente oder Notizbücher, wie Sie benötigen, ohne jegliche Einschränkungen. Dokumentation und Notizerstellung : Erstellen Sie Notizen, Wikis, Wissensdatenbanken, SOPs, To-Do-Checklisten und alles andere, was Sie notieren müssen, und bewahren Sie alle Ihre Notizen an einem Ort auf

: Erstellen Sie Notizen, Wikis, Wissensdatenbanken, SOPs, To-Do-Checklisten und alles andere, was Sie notieren müssen, und bewahren Sie alle Ihre Notizen an einem Ort auf Organisations- und Tagging-System für Notizen : Fügen Sie verschachtelte Seiten innerhalb Ihres Dokuments hinzu, um Ihre Notizen zu strukturieren und zu organisieren, und fügen Sie Tags hinzu, um eine weitere Organisationsebene zu Ihrem Dokument hinzu

: Fügen Sie verschachtelte Seiten innerhalb Ihres Dokuments hinzu, um Ihre Notizen zu strukturieren und zu organisieren, und fügen Sie Tags hinzu, um eine weitere Organisationsebene zu Ihrem Dokument hinzu Formatierungs- und Stylingoptionen : Einfache Anpassung und Personalisierung von Seiten mit typografischen Optionen wie Schriftfarbe, Schriftgröße, Hervorhebungen, Bannern und mehr

: Einfache Anpassung und Personalisierung von Seiten mit typografischen Optionen wie Schriftfarbe, Schriftgröße, Hervorhebungen, Bannern und mehr Einbettungsoptionen : Einbetten von Lesezeichen, Hinzufügen von Tabellen und mehr, um Dokumente für jeden Bedarf zu formatieren, von Roadmaps bis zu Wissensdatenbanken

: Einbetten von Lesezeichen, Hinzufügen von Tabellen und mehr, um Dokumente für jeden Bedarf zu formatieren, von Roadmaps bis zu Wissensdatenbanken Zusammenarbeit im Team : Fördern Sie die effektive Zusammenarbeit im Team, bearbeiten Sie Notizen gleichzeitig und beschleunigen Sie die Feedbackschleife mit Bearbeitungs- und Kommentarfunktionen. Markieren Sie einfach andere mit Kommentaren, weisen Sie Aktionspunkte zu, wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um und rationalisieren Sie Konversationen - alles im Dokument, was die Zusammenarbeit in Echtzeit und asynchrone Arbeit nahtloser und effizienter macht

: Fördern Sie die effektive Zusammenarbeit im Team, bearbeiten Sie Notizen gleichzeitig und beschleunigen Sie die Feedbackschleife mit Bearbeitungs- und Kommentarfunktionen. Markieren Sie einfach andere mit Kommentaren, weisen Sie Aktionspunkte zu, wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um und rationalisieren Sie Konversationen - alles im Dokument, was die Zusammenarbeit in Echtzeit und asynchrone Arbeit nahtloser und effizienter macht **Sicheres Teilen mit anderen: Schützen Sie Ihre Dokumente mit Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen, und exportieren Sie Notizen oder teilen Sie sie mit anderen über öffentliche oder private Links

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen für ein individuelles Aussehen, um effizienter zu arbeiten, Einbettungsoptionen, um andere Arbeiten mit Ihrem Dokument zu verbinden, benutzerdefinierte Tags, um Ihre Dokumente zu beschriften und zu gruppieren, Erkennung von Zusammenarbeit und zugewiesene Kommentare für nahtlose Zusammenarbeit im Team und vieles mehr

Und da ClickUp Docs in die Plattform integriert sind, können die Benutzer Docs mit Workflows verknüpfen, um alles an einem Ort abzurufen, indem sie Docs und Aufgaben miteinander verknüpfen. Sie können sogar Widgets hinzufügen, um Workflows zu aktualisieren, den Projektstatus zu ändern, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr - alles innerhalb Ihres Editors. Das nenne ich Effizienz. 👌

Apropos Effizienz, sagen Sie hallo zu ClickUp AI !

ClickUp KI ist der ultimative Assistent für Notizen in ClickUp Docs - besiegen Sie Ihre Schreibblockade, schreiben Sie schneller, verbessern Sie Ihre Inhalte, fassen Sie lange Besprechungsnotizen, Produktaktualisierungen und vieles mehr mit einem Mausklick zusammen.

Sehen Sie sich ClickUp AI hier in Aktion an:

Holen Sie sich alles, was Sie brauchen, um besser zu schreiben, Notizen zu organisieren, mit Ihrem Team oder anderen zusammenzuarbeiten und vieles mehr - alles an einem Ort mit einer umfassenden, erschwinglichen Lösung aus einer Hand mit ClickUp 👏

ClickUp-Profis

Eine vollständig anpassbare Plattform, die sich an alle Arten von Teams und Unternehmen jeder Größe richtet

Eine Projektmanagement- und Notiz-App in einer Plattform. Zugriff auf Hunderte von anpassbaren Funktionen für jeden Anwendungsfall, einschließlich Notizen, Aufgaben-Checklisten und mehr

Verfügbar für alle Geräte, einschließlich mobiler Geräte, damit Sie jederzeit und von überall auf Ihre Arbeit zugreifen können

Auf die Notizblockfunktion kann in der App und überClickUp Chrome-Erweiterung die Ihnen hilft, von Ihrem Browser aus schnell auf Ihren Notizblock zuzugreifen, Aktionspunkte zu erstellen und vieles mehr

Über 1.000 anpassbare Vorlagen für jedes Team und jeden Anwendungsfall, um Ihre Arbeit zu beschleunigen

Erschwingliche und budgetfreundliche Preispläne

PRO TIPP Es ist an der Zeit, Ihre Notizen mit ClickUp Docs zu verbessern, und der Einstieg ist kostenlos und einfach mit der Hilfe des Ultimative Anleitung zur Verwendung der ClickUp Docs-Vorlage von ClickUp !

ClickUp Nachteile

Die Anzahl der verfügbaren Funktionen kann für einige Benutzer eine Lernkurve bedeuten

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Preisgestaltung

Freier Forever-Plan : Funktionsreicher kostenloser Plan

: Funktionsreicher kostenloser Plan Unlimited Plan: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Business Plan: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Enterprise Plan:Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preise *ClickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

Was die Leute über das Erstellen von Notizen in ClickUp denken:

"Es ist meine App für Aufgaben, Notizen, Projektmanagement und Kalender, alles in einem. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass alles da ist und nichts durch die Maschen schlüpft. In der verrückten Welt, die uns umgibt, ist es schön, die Kontrolle über diesen kleinen Teil zu haben." - {\an8}Die Welt ist so verrückt "Mit ClickUp AI bin ich effizienter als je zuvor! Ich spare das Dreifache an Zeit, die ich vorher für Projektmanagementaufgaben aufwenden musste. Es hat nicht nur meine Produktivität gesteigert, sondern auch meine Kreativität beflügelt."-Mike Coombe, MCM Agency

"Ich könnte meine freiberufliche Tätigkeit nicht ohne ClickUp ausüben, da es mir hilft, den Überblick über laufende Projekte mit mehreren Kunden zu behalten. Ich verlasse mich seit etwa einem Jahr auf ClickUp, um Notizen zu machen, Projekte und Aufgaben zu verwalten und die Zeit zu erfassen. In der Vergangenheit habe ich mehr als ein halbes Dutzend anderer Produktivitätsanwendungen ausprobiert, und ich würde ClickUp jeder von ihnen vorziehen. Mit ClickUp fühle ich mich besser organisiert und verbringe mehr Zeit mit der eigentlichen Arbeit als mit der Verwaltung von Details. Es gefällt mir so gut, dass ich vor kurzem einen persönlichen Bereich eingerichtet habe, in dem ich all die nicht geschäftsbezogenen Dinge, an die ich mich gerne erinnern und die ich organisieren möchte, ablegen kann." - {\an8}G2Crowd

2. Google Keep

Über Google KeepGoogle Keep ist eine der vielen Google-Anwendungen.

Es ist auch eine der besten Evernote-Alternativen auf dem heutigen Markt. Mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche ist es keine Überraschung, dass es eine der am häufigsten heruntergeladenen Apps für Notizen im Jahr 2019 war.

Google Keep Hauptmerkmale

Benutzerfreundliche Oberfläche

Nahtlose Synchronisierung mit allen Google-Geräten

Organisieren von Notizen über Etiketten

Die App kann handschriftliche Notizen, Sprachnotizen und Audionotizen verarbeiten

Google Keep Profis

Unterstützt Rich-Text-Formatierung

Einstellen von Erinnerungen und Hinzufügen von To-Do-Listen zu Ihren Notizen

Die mobilen Anwendungen sind völlig kostenlos

Intuitive Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, ähnlich wie bei Post-it-Notizen

Einschränkungen von Google Keep

Keine alternativen Themen in dieser App

Fehlende Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Keine Desktop-Anwendung für Windows-, Linux- oder macOS-Plattformen

Google Keep Preise

Die Google Keep-App ist völlig kostenlos.

Was Menschen über das Erstellen von Notizen in Google Keep denken:

"Meine Erfahrungen mit Google Keep waren insgesamt sehr positiv und ich würde es anderen für die schnelle Erstellung und Verwaltung von Notizen empfehlen. Es gibt ein paar Bereiche, die verbessert werden können, aber insgesamt ist Google Keep ein wirklich starkes Produkt." - Capterra Verified Review "Es ist eine gute Option für die Organisation von Notizen, aber es bietet nicht die größte Sicherheit, ich würde keine Themen notieren, die ein gewisses Maß an Privatsphäre erfordern." - Capterra Verified Review

Google Keep Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (1200+ Bewertungen)

4.5/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: N/A

Lesen Sie unsere ausführlichen Vergleiche zwischen Google Keep und Evernote oder Google Docs und Evernote.*

3. Microsoft OneNote

Über Microsoft OneNote Die Microsoft OneNoteApp ist ein weiterer leistungsfähiger Notizzettelverwalter. Wie Box Notes, Quip und Zoho Notebook verfügt sie über grundlegende Optionen für die Zusammenarbeit, um gemeinsam an Notizen zu arbeiten.

Sind Sie ein OneNote-Benutzer, der nach mehr Optionen sucht?

Schauen Sie sich diese OneNote Alternativen .

Microsoft OneNote-Funktionen

Anpassbare Themen für die Desktop-Anwendung

Unterstützt Textnotizen, Sprachmemos, Audionotizen und To-Do-Listen

Dieses Notizprogramm kann Notizen verschlüsseln, bevor Sie sie weitergeben

Kannnotizen organisieren über Ordner

Angebotedigitale Haftnotizen Vergleich OneNote zu Google Keep !

Microsoft OneNote-Profis

Unterstützt handschriftliche Notizen

Sie können Ihre Notizen und Ordner ganz einfach per E-Mail oder über URLs weitergeben

Viele einfache, praktische Tastenkombinationen

Zugang zur Haftnotiz-Funktion

Einschränkungen von Microsoft OneNote

Die Oberfläche der mobilen App ist nicht so intuitiv wie die der Web-App

Die App kann die Notizseiten nicht alphabetisch sortieren

Diese Notizen-App kann nicht als Ersatz für ein Aufgabenmanagement-Tool verwendet werden

Preise für Microsoft OneNote

Ursprünglich war Microsoft OneNote nur verfügbar für Microsoft Office 365 benutzer. Die Notizen-App ist jedoch jetzt für alle kostenlos.

Was die Leute über das Erstellen von Notizen in Microsoft OneNote denken:

"Insgesamt war die Verwendung von OneNote für die Dokumenten- und Prozessbibliothek unseres Teams sehr hilfreich, da es ein zentraler Ort für eine Vielzahl von Informationen und Dokumenten ist, die zuvor an vielen verschiedenen Orten lagen. Es kann manchmal schwierig sein, zu entscheiden, wie die Notizbücher organisiert werden sollen, da es so viele Abschnitts- und Seitenoptionen gibt, und manchmal sind Inhalte für mehr als einen Abschnitt relevant - die Suchfunktion ist jedoch in der Regel recht zuverlässig." - Capterra Verified Review "Wenn Sie eine Software für Notizen suchen, ist OneNote genau das Richtige für Sie! Einfach zu benutzen und macht es sehr einfach, organisiert zu bleiben!" - Capterra Verifizierte Bewertung

Microsoft OneNote Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (1600+ Bewertungen)

4.5/5 (1600+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

Fragt sich, wie OneNote _sich gegen Evernote behauptet?

Lesen Sie unseren in - vertiefenden vergleich zwischen Evernote und OneNote .

4. Dropbox Papier

Über Dropbox-PapierDropbox Paper ist ein Tool zur Erstellung von Notizen das einfache Notizen in Verbindung mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Desktop-Oberfläche verspricht.

Funktionen von Dropbox Paper

Einfache Benutzeroberfläche in der Desktop-App

Organisieren Sie Ihre Notizen in Ordnern

Einfache Suche nach Text und Bildern

E-Mail-Erinnerungen über Ihre Notizen erhalten

Vorteile von Dropbox Paper

Die Notizen-App kann Code direkt in Notizen einbetten

Die Web-App kann einfache Aufgabenverwaltung übernehmen

Desktop- und Mobil-Apps sind völlig kostenlos

Plattformübergreifende Synchronisierung mit mehreren Geräten

Einschränkungen von Dropbox Paper

Fehlende Unterstützung für verschiedene Schriftoptionen

Text kann nicht kursiv gesetzt oder unterstrichen werden

Es gibt nicht mehrere Tastenkombinationen für eine einfache Nutzung

Unterstützt keine Sprachnotizen, Audionotizen oder handschriftliche Notizen

Preise für Dropbox Paper

Diese Evernote-Alternative ist völlig kostenlos.

Was andere über die Notizen in Dropbox Paper denken:

"Ich arbeite in einem Marketingteam und habe damit begonnen, meine Marketingpläne direkt in Paper zu erstellen, weil die Aufgabenliste so praktisch ist. Ich wünschte allerdings, es gäbe eine reguläre Kalenderoption! Insgesamt ist es ein nützliches Tool, das für das Projektmanagement bei der Zusammenarbeit hilfreich ist." - Capterra Verified Review "Insgesamt ist Paper eine großartige Software für die Gruppenarbeit. Es ist im Allgemeinen in Ordnung und hat eine einfach zu bedienende Schnittstelle. Es wäre toll, wenn Kleinigkeiten wie die Handhabung von Präsentationen weiter verbessert würden. Die Einarbeitung eines Mitarbeiters oder Studenten in die Anwendung erfordert keinen großen Aufwand, so dass dieser Vorteil die Software aus der Masse der Programme heraushebt." - Capterra Verified Review

Dropbox Paper Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (4400+ Bewertungen)

4.1/5 (4400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

5. nTask

Über nTask Als nächstes haben wir nTask .

Diese Evernote-Alternative bietet Funktionen für Notizen, Aufgabenmanagement, Projektmanagement auf der Grundlage von Notizen und Brainstorming-Sitzungen, ein Modul zur Integration von Meetings usw.

nTask Merkmale

Notizen mit Unterstützung für Textnotizen, To-Do-Listen, Kanban-Boards, etc.

Die Notizen können in Aktivitäten mit dedizierten Empfängern umgewandelt werden

Interaktive Gantt-Diagramme

Modul Besprechung

nTask-Profis

Erschwingliche Preispläne

Einfacher Export von Daten in mehrere Dateiformate

Intuitive Benutzeroberfläche mit minimaler Lernkurve

Interaktive Gantt-Diagramme, Checklisten, Risikomanagement-Modul und vieles mehr

nTask Einschränkungen

Aufgaben und Notizen können nicht alphabetisch sortiert werden

nPreise für Aufgaben

Basic ist ein kostenloser Plan für Benutzer mit geringem Umfang und einer ausgewählten Anzahl von Funktionen

nTask Premium beginnt bei $3 pro Benutzer und Monat

Der nTask Business Plan für Geschäftskunden beginnt bei $8 pro Nutzer und Monat

Unternehmenslösungen und umfangreiche Preispläne sind auf Anfrage erhältlich

Was Leute über das Erstellen von Notizen in nTask denken:

"Was es über nTask zu sagen gibt, es passt perfekt zu mittelständischen und großen Unternehmen, die gerne im Team arbeiten. Dieses Kommunikationstool zeichnet sich durch seine agilen Methoden aus. Es hilft bei der Verwaltung von Daten und der Organisation von Aufgaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erledigen sind. Sie können Dateien und Dokumente an die Projekte anhängen und sie mit Ihren Kollegen und Mitarbeitern per E-Mail oder Nachricht austauschen. Außerdem erfordert es keine Wartung. Vor allem bietet nTask einen einfachen mobilen Zugang." - G2Crowd

nTask Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

4.4/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

6. Bär

VIa Bär*Bear ist ein beliebtes schreib-App im App Store. Mit den leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen werden Sie keine Probleme haben, detaillierte Notizen in Bear zu erstellen.

Funktionen von Bear

Schöne Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Apps für Notizen

Leistungsstarke Tagging-Funktion zur einfachen Kategorisierung von Notizen

KannpDFs mit Anmerkungen versehendOCX-, HTML- und TXT-Notizen

Automatische Datensynchronisation über mehrere Plattformen hinweg

Bärenprofis

Die App bietet umfangreiche Textbearbeitungsoptionen

Unterstützt Hashtags für gespeicherte Suchen

Zahlreiche Themen für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten

Mehrere Tastenkombinationen für eine einfache Nutzung

Einschränkungen von Bear

Keine Android-Anwendung oder Windows-Anwendung

Bestimmte Formatierungsoptionen sind nur als kostenpflichtige Erweiterungen verfügbar

Begrenzte Integrationen

Bärenpreise

Diese Anwendung zur Erstellung von Notizen hat eine kostenlose Version für die einfache Erstellung von Notizen. Um jedoch auf die erweiterten Funktionen zuzugreifen, müssen Sie ein Abonnement kaufen, das wie folgt abgerechnet wird:

$1.49/Monatlich

$14,99/Jahr

Was die Leute über Notizen in Bear denken:

"Ich mag die Tatsache, dass die Bear-App absichtlich minimalistisch ist. Es gibt also sehr wenige Ablenkungen, wenn man die App benutzt, um Notizen zu machen, Ideen zu notieren oder Inhalte für seinen Blog zu erstellen. Sie ist super einfach zu bedienen, bietet viele Optimierungen und kommt auch mit einer ganzen Reihe von Tastenkombinationen." - G2Crowd "Bear ist eine wunderschöne App. Ich liebe die Möglichkeit, verschiedene Arten von Listen zu erstellen, meine Notizen mit Titeln zu unterteilen und Code und Fotos einzufügen. Die Möglichkeit, Skins und App-Symbole zu ändern, ist ebenfalls eine nette Sache." - G2Crowd

Bären-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

_Wollen Sie Bear mit Evernote vergleichen? Sehen Sie sich unseren Test an Bear vs. Evernote post!

7. ProofHub

Über ProofHub Als großartige Evernote-Alternative bietet ProofHub neben seinen Funktionen für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit auch intuitive und nützliche App für Notizen .

Mit einer einfach zu bedienenden Oberfläche hilft diese funktionsreiche Software Teams, die ultimative Kontrolle über ihre Aufgaben, Projekte und Kommunikation zu behalten.

ProofHub Hauptmerkmale

Intuitive App zur Erstellung von Notizen

Erstellen von Aufgaben mit Fristen

Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe und kanban-Tafeln Onlineproofing-Werkzeug Eingebaute Chat-App

ProofHub Vorteile

Alles-in-einem-Werkzeug

Flexible Aufgabenverwaltung

Einfache Dateifreigabe

Leistungsstarke Funktionen für die Zusammenarbeit

Einfach, keine Preise pro Benutzer

Einschränkungen von ProofHub

Begrenzte Anzahl von App-Integrationen

Kein kostenloser Plan

Keine Linux-Unterstützung

ProofHub Preise

Der Essential-Plan mit grundlegenden Funktionen beginnt bei $45/Monat, und der Ultimate Control-Plan mit unbegrenzten Benutzern und allen erweiterten Funktionen beginnt bei $89/Monat.

Was die Nutzer über das Erstellen von Notizen in ProofHub denken:

"Insgesamt ist ProofHub hervorragend geeignet, um Teams über die Arbeit an einem Projekt auf dem Laufenden zu halten, und es ist sehr kostengünstig für kleine und wachsende Unternehmen. Es gibt einige Funktionen, die für Proof Hub hilfreich wären, wie z. B. Rechnungsstellung, Budget- und Ressourcenmanagement-Tools. Die Geschwindigkeit, mit der die Seite geladen wird, ist langsam und könnte noch verbessert werden." - Capterra Verified Review "Insgesamt ein solides und fähiges Produkt. Es kann überstrapaziert werden, um Aufgaben in eine Million Teile zu zerlegen, aber das ist eher ein Benutzerfehler als ein Produktfehler. Seine Stärke ist die Erfassung von Daten zur Speicherung und zur Überprüfung, was wann gemacht wurde." - Capterra Verified Review

ProofHub-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (25+ Bewertungen)

4.4/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

8. Notion

Über BegriffMit Notion können Sie Notizen machen, Aufgaben zuweisen, Arbeit organisieren und Beiträge in einem Team-Wiki veröffentlichen.

Mit dieser Evernote-Alternative können Sie beliebig viele Seiten für das Aufgabenmanagement, die Erstellung von Unternehmensrichtlinien, die Erstellung von Projektchartas usw. erstellen.

Jede Seite kann eine beliebige Anzahl von verschachtelten Seiten enthalten, also gehen Sie so tief wie Sie wollen!

Möchten Sie Notion mit Evernote vergleichen?_

Sehen Sie sich unsere Website an Notion vs. Evernote review .

Notion Hauptmerkmale

Unterstützt mehrere Inhaltstypen, einschließlich Lesezeichen, Bilder, Codes, etc.

Hat mehrere Ansichtsoptionen, einschließlich Zeitleiste, Liste und Galerie

Jede Menge anpassbare Tempeloptionen

Bietet einen Web-Clipper

Vorteile von Notion

Hochgradig anpassbar

Unterstützt kollaborative Bearbeitung

Einfacher Import aus Evernote

Kompatibel mit allen iOS- und Android-Geräten

Einschränkungen von Notion

Keine PDF-Anmerkungsfunktion

Fehlen von Aufgabenverwaltungsfunktionen wie Prioritäten, wiederkehrende Aufgaben oder Aufgabenstatus

Kein Gantt-Diagramm

Preise von Notion

Notion bietet einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $4/Monat für die persönliche Nutzung und $8/Nutzer pro Monat für Teams.

Was andere über Notion denken:

"Notion ist eines der wenigen Tools, die ich täglich öffne, um zu sehen, wo ich stehe. Auch wenn es nicht die Leistungsfähigkeit und den Ruf von Tools wie Evernote hat, macht es das durch seinen innovativen Ansatz beim Festhalten von Ideen wieder wett. Ich versuche nicht, mir Tags oder Schlüsselwörter zu merken, weil die Informationen mit wenigen Klicks genau dort sind, wo ich sie brauche." - Capterra Verified Review "Hilft mir, verschiedene Arten von relevanten Daten über eine einzige App selbst zu organisieren, anzupassen und zu teilen." - Capterra Verified Review

Notion Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

4.5/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

Sind Sie ein Notion-Benutzer, der nach anderen Tools sucht?

Versuchen Sie diese_ großartige Notion-Alternativen .

9. Zoho Notebook

Über Zoho Notizbuch Zoho Notebook ist Evernote sehr ähnlich. Damit können Sie Notizen auf allen von Ihnen verwendeten Geräten speichern.

Mit dieser App ist es einfach, Notizen auf sichere Weise mit Ihrem Team zu teilen. Und es macht die Arbeit effizienter, wenn Sie bereits andere Zoho-Apps verwenden, wie Zoho Projekte flow, Connect, etc.

Zoho Notebook Hauptmerkmale

Web Clipper zum Speichern von Text, Bildern und Artikeln

Schutz von Notizen mit Touch ID

Anpassen verschiedener Notizbücher mit einzigartigen Covern

Zuweisen von Kartenfarben zum Organisieren

Zoho Notebook Vorteile

Cloud-Synchronisierung über alle Geräte hinweg

Freigegebene Notizen

Kostenlos für alle

Verfügbar für Windows-, Mac- und Linux-Benutzer

Einschränkungen von Zoho Notebook

Wenige direkte Integrationen

Begrenzte Ansichtsoptionen

Keine Aufgabenverwaltungsfunktionen wie Aufgabenerstellung, -zuweisung usw.

Preise von Zoho Notebook

Diese Evernote-Alternative ist für alle kostenlos.

Was die Leute über das Erstellen von Notizen in Zoho Notebook denken:

"Wenn Sie etwas Einfaches, Schnörkelloses und sehr reduziertes suchen, könnte dies eine gute Option für Sie sein, aber suchen Sie nicht nach besonders ausgefeilten oder fortgeschrittenen Funktionen, wie Sie sie vielleicht von Evernote oder OneNote erwarten." - Capterra Verified Review "Zoho Notebook ist eine gute Software. Sie bietet viele Vorteile, vor allem die Cloud-Funktion ist ziemlich genial. Allerdings gibt es einige Verbesserungsmöglichkeiten und die Behörde sollte das berücksichtigen." - Capterra Verified Review

Zoho Notebook Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

10. Notejoy

Über Hinweisfreudig Notejoy ist eine wahre Freude, wenn es um kollaborative Notizen für Ihr gesamtes Team geht.

Mit Notizansichten, Diskussionsforen und Reaktionen können Sie ganz einfach Feedback geben und erhalten.👍

Und die schnelle Suchfunktion macht es Ihnen leicht, das zu finden, was Sie brauchen.

Die wichtigsten Funktionen von Notejoy

Fokusansicht für ablenkungsfreies Arbeiten

Syntaxhervorhebung für Codeblöcke

Verschachtelte Notizbücher und Tags

Checklisten für To-Do-Elemente

Notejoy-Profis

Weiterleitung von E-Mails an die App zur Umwandlung in Notizen

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Bietet Themen und einen dunklen Modus

Durchsuchen von Texten in Bildern, PDFs, etc.

Einschränkungen von Notejoy

Keine Automatisierungen

Keine Aufgabe oderworkflow-Verwaltung* Bietet keine anderen Ansichtsoptionen

Kann für eine reine Notizen-App teuer sein

Preise für Notejoy

Diese App bietet einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtigen Tarife beginnen bei 4 $/Benutzer für Einzelnutzer und 8 $/Benutzer pro Monat für Teams.

Was die Leute über Notizen in Notejoy denken:

"Schnell und einfach zu benutzen. Geringe bis gar keine Lernkurve, so dass ein großes Team davon profitiert, wenn es in einem Unternehmen oder einer Abteilung eingesetzt wird." - Capterra Verified Review "Die Organisation der Notizbücher und die Möglichkeit, Dokumente mit meinem Team zu teilen und darauf zuzugreifen, sind sehr nützlich. Es macht es einfach, Vorlagen für E-Mails und andere Dokumente zu erstellen und zu teilen." - Capterra Verified Review

Notejoy Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (180+ Bewertungen)

11. Todoist

Über Todoist Todoist ist eine Evernote-Alternative, die unter Windows, Mac und Linux verfügbar ist.

Verwenden Sie es, um Projekte zu organisieren, zu priorisieren und zu verwalten, während Sie wichtige Informationen notieren, die Sie sich merken müssen. Die App enthält außerdem Vorlagen, mit denen Sie in wenigen Minuten loslegen können.

Suchen Sie nach Todoist-Alternativen?_

**Sehen Sie sich diese an Alternativen zu Todoist !

Todoist Hauptmerkmale

Wiederkehrende Fälligkeitsdaten zur Erinnerung an Fristen

Prioritäten für die Verwaltung dringende Aufgaben

Vorlagen für Bildung, Design, Management, etc.

Visualisierung der täglichen oder wöchentlichen Produktivität

Todoist Vorteile

Ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben

Passen Sie Ihren Arbeitsablauf mit Etiketten, Themen usw. an.

Hinzufügen von Sprachnotizen für mehr Kontext in Kommentaren

Ermöglicht es Ihnen, wichtige Aufgaben, Etiketten usw. zu favorisieren.

Todoist Einschränkungen

Keine Aufgabenstatus

Bietet keine benutzerdefinierten Felder

Fehlender nativer Dokumentersteller

Kein Platz für Echtzeit-Chats

Preise von Todoist

Diese Evernote-Alternative bietet einen kostenlosen Plan und einen kostenpflichtigen Plan, der $3/Nutzer pro Monat kostet.

Was Leute über Notizen in Todoist denken:

"Im Großen und Ganzen habe ich Todoist als eine ausgezeichnete Hilfe empfunden. Es ermöglicht mir, nachzuschauen, was auf meinem Plan steht, wenn ich nicht auf meinen anderen Geräten bin, und es hat mir geholfen, den Überblick über alle meine Aufgaben und Ereignisse zu behalten." - Capterra Verified Review "Meine allgemeine Erfahrung mit Todoist ist sehr zufriedenstellend und ich werde Todoist den meisten Leuten empfehlen. Die Benutzeroberfläche ist fantastisch, der Funktionsumfang ist fast vollständig, die Integrationen und die API sind gut gemacht und der Preis ist sehr effektiv. Wenn sie noch ein paar zusätzliche Funktionen hinzufügen können, wie z.B. eine benutzerdefinierte Start- und Endzeit für den Tag und eine Dauer für die Aufgaben, wird es eine 5-Sterne-Lösung für die Aufgabenverwaltung sein." - Capterra Verified Review

Todoist Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1300+ Bewertungen)

12. Bienenstock

Über HiveHive ist ein Projektmanagement-Werkzeug mit einer speziellen Funktion für besprechungsnotizen . 🗒

Es ist eine großartige Alternative zu Evernote, mit der Sie jede Besprechungsnotiz notieren, Aufgaben zuweisen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Hive Hauptmerkmale

Freigegebene Notizen für externe Teilnehmer

Unterstützt Echtzeit-Zusammenarbeit

Verknüpfung von Notizen mit Projekten im Hive-Arbeitsbereich

Tastaturkürzel für schnelle Formatierung

Hive-Profis

Bietet Vorlagen für Produkt-Roadmaps, Onboarding, etc.

Ermöglicht die Erstellung wiederkehrender Besprechungsnotizen

Umwandlung von Besprechungsnotizen in Aktionspunkte

Bietet eine Android- und iOS-App

Einschränkungen von Hive

Sie benötigen Add-ons für Zeiterfassungsbögen, Analysen und Ressourcenfunktionen

Keine Ideenmanagement-Funktion wie mind Maps oder ein Whiteboard

Keine eingebettete Ansicht für den Zugriff auf Anwendungen von Hive

Preise für Hive

Diese Alternative zu Evernote hat keinen kostenlosen Plan. Sie müssen $12/Nutzer pro Monat für Hive-Notizen bezahlen.

Was andere über die Notizen in Hive denken:

"Insgesamt war es gut. Wir haben beobachtet, wie sich das Programm weiterentwickelt hat, und haben definitiv Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität festgestellt. Mehrere Fragen und Funktionsprobleme, die ich in Umfragen und Chats geäußert habe, wurden geändert/korrigiert, und es ist schön zu sehen, dass das Unternehmen tatsächlich darauf achtet, wie die Leute es nutzen." - Capterra Verified Review "Insgesamt war es ziemlich gut. Mir gefällt, dass die Software im Allgemeinen sehr schnell und reaktionsschnell ist. Der einzige Bereich, der träge ist, ist der Bereich Notizen, was ehrlich gesagt schade ist, weil ich normalerweise möchte, dass sich die Notizen schnell öffnen, wenn ich nicht bereit bin, bei einem spontanen Anruf etwas zu notieren." - Capterra Verified Review

Bienenstock-Bewertungen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

13. Apfel-Noten

Über Apple Anmerkungen Wenn Sie ein iOS-Gerät wie ein iPhone, ein iPad oder einen Mac-Computer verwenden, ist Ihnen wahrscheinlich die App Apple Notes aufgefallen.

Diese Evernote-Alternative ist nur für Benutzer von Apple-Geräten verfügbar.

Sie eignet sich hervorragend für schnelle To-Dos und organisiert Ihre Arbeit.

Das Beste daran ist, dass jede Apple-Notiz mit Ihrem Cloud-Speicher (iCloud) synchronisiert wird, sodass Sie auch Notizen (die in den letzten 30 Tagen gelöscht wurden) schnell wiederherstellen können.

Apple Notes Hauptmerkmale

Schützen Sie Ihre Notizen mit Kennwort, Face ID oder Touch ID

Umfangreiche Formatierungsoptionen wie Überschriften, Schriftarten, Bilder usw.

Leistungsstarke Suchfunktion

Hinzufügen anderer App-Elemente wie Websites und Orte zu Ihren Notizen

Apple Notes Profis

Organisation von Ordnern per Drag-and-Drop

Anzeigen von Notizen in der Galerieansicht

Anheften Ihrer Lieblingsnotizen

Checklisten hinzufügen

Einschränkungen von Apple Notes

Nur Apple-Benutzer können es verwenden

Fehlende Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Unterstützt kein Markdown

Apple Notes Preise

Diese App für Apple-Geräte ist für alle iOS- und macOS-Nutzer kostenlos.

Apple Notes Kundenbewertungen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

14. Milanote

über Milanote

Milanote ist eine App für visuelle Kollaborateure wie z.B produktdesigner und Fotografen. Es ist ein flexibles visueller Arbeitsbereich für die Erstellung von Moodboards, die Erfassung von Notizen und die Einholung von Feedback zu Designkonzepten.

Milanote Hauptmerkmale

Visuelle Organisationsfunktionen mit Boards, Karten und Bildern

Breite Palette an Anpassungsfunktionen

Tastaturkürzel, Markdown-Unterstützung und Vervielfältigungsfunktionen

Milanote Profis

Eingebaute Vorlagen

Animierte GIFs und Schriftarten

Verschlüsselte Notizen im Ruhezustand und bei der Übertragung

Milanote Nachteile

Begrenzte Integrationen

Steile Lernkurve

Begrenzte Funktionen in der kostenlosen Version

Milanote Preise

Milanote bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $9,99/Monat pro Benutzer an.

Milanote-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 30 Bewertungen)

15. GuteNoten

über GoodNotes

GoodNotes ist eine App für digitale Notizen, die es Nutzern ermöglicht, handschriftliche Notizen zu machen und PDFs auf ihren mobilen Geräten mit Anmerkungen zu versehen. Mit GoodNotes können Benutzer digitale Notizbücher erstellen und organisieren, PDFs und Bilder importieren und sie mit einer Vielzahl von Schreib- und Zeichenwerkzeugen kommentieren.

GoodNotes Hauptmerkmale

Handschrifterkennung

Möglichkeit, mehrere Notizbücher, Ordner und Tags zu erstellen

Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit

GoodNotes Vorteile

Schreiben wie mit einem Stift auf Papier

PDFs importieren und mit Anmerkungen versehen

Cloud-Synchronisierung

GoodNotes Nachteile

Begrenzte Plattformen

Dateigröße

Begrenzte OCR-Fähigkeiten

GoodNotes Preise

Die kostenlose Version von GoodNotes ist auf 3 Notizbücher beschränkt und die kostenpflichtige Version beginnt bei $9,99.

GoodNotes-Kundenbewertungen

Wechseln Sie zu ClickUp: Unbegrenzte Docs für immer kostenlos

Evernote ist zwar eine großartige App für Notizen, hat aber auch seine Nachteile.

Von eingeschränkten Funktionen in der kostenlosen Version bis hin zu Preisänderungen und fehlender Echtzeit-Zusammenarbeit ist es vielleicht an der Zeit für einen Wechsel.

Bei ClickUp haben wir unbegrenzte Dokumente für alle unsere Nutzer! Für immer. Das ist richtig, egal welchen Tarif Sie haben, Sie können so viele Dokumente erstellen, wie Sie wollen. Und das ist noch nicht alles - ClickUp bietet auch Funktionen zur Aufgabenverwaltung, Workflow-Automatisierung und Echtzeit-Zusammenarbeit, die Ihnen helfen, Ihre Aufgaben zu organisieren und im Griff zu behalten.

Warum also warten? Wechseln Sie noch heute zu ClickUp und erleben Sie eine bessere Art, Notizen zu machen!

Viel Spaß beim Notizen machen! 📝🚀