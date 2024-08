10 beste E-Mail-Verwaltungssoftware im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jede E-Mail ihren Platz hat, in der Sie filtern können, prioritäten setzen und reagieren, ohne ins Schwitzen zu kommen. Klingt traumhaft, oder? Während viele ihren Posteingang als notwendiges Übel betrachten, ist der beste E-Mail-Verwaltung tool verwandelt sie in eine Ressource, die es Ihnen ermöglicht, effektiver zu kommunizieren und effizienter zu arbeiten.

Egal, ob Sie ein Startup-Gründer sind, der mit mehreren Threads jongliert, ein Teamleiter, der Projekte koordiniert, oder einfach jemand, der sich nach Posteingang sehnt - die Reise beginnt hier.

Tauchen Sie ein, während wir die 10 besten E-Mail-Verwaltungsprogramme auspacken und das überwuchernde Durcheinander von Nachrichten in einen optimierten Flow der Produktivität verwandeln!

Worauf sollten Sie bei einer E-Mail-Verwaltungssoftware achten?

Tools zur E-Mail-Verwaltung dienen nicht nur zum Sortieren von E-Mails, sondern auch dazu, Ihre Zeit und Ihren Output zu maximieren. Aber bei so vielen Tools, die um Ihre Aufmerksamkeit buhlen, ist es wichtig, was wirklich wichtig ist Schauen wir uns das mal an:

Intuitive Benutzeroberfläche: Einfache Navigation ohne Verwirrung; wenn Sie Schwierigkeiten haben, ist es wahrscheinlich nicht die richtige Lösung

Einfache Navigation ohne Verwirrung; wenn Sie Schwierigkeiten haben, ist es wahrscheinlich nicht die richtige Lösung Nahtlose Integration : Achten Sie auf eine Software, die sich mühelos mit Ihren vorhandenen Apps zusammenführen lässt, wie Google Workspace und Microsoft Outlook

: Achten Sie auf eine Software, die sich mühelos mit Ihren vorhandenen Apps zusammenführen lässt, wie Google Workspace und Microsoft Outlook Automatisierung : Wählen Sie ein Tool, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert, damit Sie sich auf Ihren persönlichen Posteingang und hochwertige Arbeiten konzentrieren können

: Wählen Sie ein Tool, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert, damit Sie sich auf Ihren persönlichen Posteingang und hochwertige Arbeiten konzentrieren können Aufgabenumwandlung: Entscheiden Sie sich für die Möglichkeit, eingehende E-Mails ganz einfach in eine Aufgabe umzuwandeln

Entscheiden Sie sich für die Möglichkeit, eingehende E-Mails ganz einfach in eine Aufgabe umzuwandeln Robuste Planung: Eine zuverlässige Software bietet dem Team eines Kundendienstes flexible Ansichten für die Planung des Workloads

Eine zuverlässige Software bietet dem Team eines Kundendienstes flexible Ansichten für die Planung des Workloads Datensicherheit: Bevorzugen Sie Tools zur Verwaltung von E-Mails mit robusten Sicherheits-Features

Die 10 besten E-Mail-Management-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams aller Größen und Branchen entwickelt wurde, um alles zu verwalten - von täglichen To-Dos bis hin zu funktionsübergreifenden Workflows. Nutzen Sie ClickUp, um Unterhaltungen und Kundenanfragen automatisch den Mitgliedern Ihres Teams zuzuweisen, sobald sie eingehen!

Und mit E-Mail in ClickUp können Sie direkt aus Aufgaben heraus E-Mails senden und empfangen und Maßnahmen ergreifen, ohne die Plattform zu verlassen. Mit Tausenden von Integrationen und anpassbaren Vorlagen haben Sie alle Tools für die Verwaltung von E-Mails in Ihrem Team in Reichweite. Und die KI von ClickUp schreibassistent steht zur Verfügung, um Notizen zu Meetings zusammenzufassen, E-Mails zu schreiben und vieles mehr.

ClickUp beste Features

Verwalten Sie Ihren Posteingang im Team mite-Mail Projekt-Management tools

Mehrere Mitarbeiter und Beobachter von Aufgaben zur Verwaltung von Kundeninteraktionen

Nachverfolgung und Organisation aller Arbeiten in über 15 anpassbaren Ansichten, darunterClickUp Tabelle Ansicht* Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen und gespeicherte Antworten, um Zeit zu sparen (sehen Sie sich dieClickUp E-Mail Marketing Vorlage und dieClickUp Business Einführung Vorlage für hochkarätige Beispiele)

Integrieren Sie ClickUp mit Ihren bevorzugten E-Mail Apps wie Gmail, Outlook, IMAP und Office 365

Verwenden SieClickUp AI um mit wenigen Klicks Zusammenfassungen von Kommentar-Threads, Meeting-Notizen und anderen längeren Inhalten zu erstellen

ClickUp Limits

Aufgrund der Nummer der Features kann es für Benutzer, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, zu einer gewissen Lernkurve kommen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. SendBox

über SendBox SendBox ermöglicht Benutzern die Erstellung und Verfeinerung von Vorlagen für transaktionale E-Mails auf der Grundlage verschiedener Dienste, so dass jede Kommunikation zielgerichtet und resonanzreich ist. Mit der Online-Warteschlange für E-Mails können Benutzer ihre E-Mail-Kampagnen in Echtzeit überwachen.

Der offene Charakter könnte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit aufkommen lassen, und ohne ein dediziertes Support-Team sind die Aktualisierungen möglicherweise nicht so häufig und robust wie bei kommerziellen Lösungen. Außerdem kann es sein, dass der Benutzer-Support eher von der Gemeinschaft als von offiziellen Stellen unterstützt wird.

Sandbox beste Features

Vorgefertigte Vorlagen helfen Ihnen, Zeit und Aufwand zu sparen und gleichzeitig ein professionelles Aussehen zu gewährleisten

Die Software für transaktionale E-Mails wurde entwickelt, um die Zustellbarkeitsrate Ihrer E-Mails zu erhöhen

Sandbox-Einschränkungen

Offener Quellcode wirft Sicherheitsbedenken auf und es fehlt an dediziertem Support

Sehr limitiertposteingang-Verwaltung features im Vergleich zu anderene-Mail-Verwaltungssoftware Sandbox-Preise

Free

Sandbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

3. Helpwise

über Hilfsweise Lernen Sie Helpwise kennen, Ihren kollaborativen Hafen für E-Mail-Management. Es ist vor allem ein Segen für Support-, Vertriebs- und Kundendienst-Teams, die eine nahtlose Zusammenarbeit im Team bei freigegebenen E-Mails benötigen.

Dank der Features, die für den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer ausgelegt sind, sind Sie immer mit Ihren Teammitgliedern synchronisiert. Tauchen Sie ein in optimierte Unterhaltungen und beobachten Sie, wie die Effizienz Ihres Teams steigt an.

Helpwise beste Features

Planen Sie E-Mails flexibel und senden Sie sie, wann immer Sie wollen

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Software, so dass Helpwise immer besser wird

Nahtlose Verwaltung von Live-Chats und Abfragen über andere Kanäle in einem kollaborativen Hub

Automatische Zuweisung von Unterhaltungen an Ihr Team durch intelligente Zuweisungs- und Automatisierungsregeln

Helpwise Beschränkungen

Die Software wurde für den Kundenservice entwickelt und ist daher nicht ideal für andere Anwendungsfälle

Das Onboarding von Personen, die mit dem Format nicht vertraut sind, kann eine Herausforderung sein

Benutzer haben berichtet, dass die Suchfunktion der Plattform verbesserungswürdig ist

Helpwise Preise

Standard: $15/Benutzer, monatliche Abrechnung

$15/Benutzer, monatliche Abrechnung Premium: $25/Benutzer, monatliche Abrechnung

$25/Benutzer, monatliche Abrechnung Erweitert: $50/Benutzer, monatliche Abrechnung

$50/Benutzer, monatliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Helpwise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

4. Front

über Front Willkommen bei Front, wo E-Mails und Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Phase zusammenkommen. Front stellt das traditionelle E-Mail Setup neu dar und eignet sich perfekt für Teams, die sich Transparenz bei E-Mail-gesteuerten Aufgaben wünschen.

Kundensupport-, Vertriebs- oder sogar Betriebsteams werden in Front einen treuen Verbündeten finden. Mit freigegebenen Posteingängen und echtzeit-Zusammenarbeit tools verabschieden Sie sich von unübersichtlichen E-Mail-Ketten und internen Notizen und setzen auf eine klare, koordinierte Kommunikation.

Front beste Features

Zentralisierung aller eingehenden Nachrichten, von E-Mails bis zu Sprachnotizen, an einem Ort

Automatisieren Sie die Zuweisung von Nachrichten auf der Grundlage von Inhalten oder externen Daten

Klare Zuständigkeiten mit automatischen Zuweisungen auf der Grundlage von Benutzerkriterien sicherstellen

Verwendung von Tags zur besseren Kategorisierung von Nachrichten, Berichterstellung und Suche

Integrieren Sie Front mit verschiedenen anderen Apps für verbessertes Projektmanagement, Kommunikation, Kundenerfolgsmanagement und mehr

Limits von Front

Nach Meinung der Benutzer ist die Funktion des Kalenders stark verbesserungswürdig

Sich mit allen Features von Front vertraut zu machen, kann anfangs überwältigend sein

Front Preise

Wachstum: 59 $/Sitz monatlich abgerechnet

59 $/Sitz monatlich abgerechnet Scale: 99 $/Sitz, monatliche Abrechnung

99 $/Sitz, monatliche Abrechnung Premier: $229/Sitz, monatliche Abrechnung

Front Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250 Bewertungen)

4.5/5 (250 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1800+ Bewertungen)

5. Brevo

über Brevo Brevo ist vielleicht das neue Kind auf dem Block, aber es hat es in sich, wenn es um ein rationalisiertes E-Mail-Management geht. Brevo wurde für Fachleute entwickelt, die einen minimalistischen und dennoch effizienten Ansatz für E-Mails suchen, und bringt Klarheit in Ihren Posteingang.

Einzelunternehmer, Freiberufler, Kundendienstmitarbeiter und Eigentümer von kleinen Geschäften werden besonders davon profitieren, wenn sie ihre E-Mails von einer lästigen Pflicht in eine angenehme, überschaubare Aufgabe verwandeln.

Brevo beste Features

benutzerfreundliche Oberfläche kombiniert mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor

Vielfältige und anpassbare Vorlagen für unterschiedliche Anforderungen

Tiefgreifende Einblicke durch robuste Berichterstellung und Analytik

Marketing-Automatisierung und Segmentierung für gezielte Ansprache

Brevo-Einschränkungen

Limitierte Integrationen im Vergleich zu anderen Apps zur Verwaltung von E-Mails

Einige Benutzer fanden das anfängliche Setup schwierig

Brevo Preise

Free

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Geschäft: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Brevo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,720+ Bewertungen)

6. Übermenschlich

über Übermenschliches Für alle, die von Geschwindigkeit und Effizienz besessen sind, ist Superhuman ein wahr gewordener Traum. Es geht nicht nur um die Verwaltung von E-Mails, sondern auch darum, dies blitzschnell zu erledigen.

Fachleute, die mit einer Flut von E-Mails überschwemmt werden, insbesondere Führungskräfte und Manager, werden mit Superhuman ihre Produktivität in die Höhe schnellen sehen. Mit Tastaturverknüpfungen und KI-gestützten Tools durchdringen Sie das Rauschen und erreichen das Wesentliche Ihrer Kommunikation.

Superhuman beste Features

Effiziente E-Mail-Verwaltung mit praktischen Verknüpfungen auf der Tastatur

Keine Notwendigkeit für mehrere Konten; geteilte Posteingänge ermöglichen es Benutzern, sich jeweils auf ein E-Mail-Konto zu konzentrieren

Geplante Wiedervorlagen sorgen für rechtzeitige Antworten und Nachverfolgung

Übermenschliche Grenzen

Der Suchfunktion fehlt es an Vielseitigkeit

Benutzer müssen das Konto wechseln, um verschiedene Nachrichten zu sehen

Preise für Superhuman

Wachstum: $30-45 pro Benutzer/Monat

$30-45 pro Benutzer/Monat Starter: 30 $ pro Benutzer/Monat

30 $ pro Benutzer/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Superhuman Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7 von 5 (160+ Bewertungen)

4.7 von 5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4,9 von 5 (15+ Bewertungen)

7. Hilfe Pfadfinder

über Hilfe Pfadfinder Help Scout ist nicht nur ein weiteres Tool zur Verwaltung von E-Mails, sondern speziell auf die Bedürfnisse derjenigen zugeschnitten, die an vorderster Front den Kundensupport unterstützen.

Mit freigegebenen Posteingängen, die sich nahtlos in die Helpdesk-Features einfügen, stellt Help Scout sicher, dass jede Kundenabfrage ihren rechtmäßigen Eigentümer findet. Entdecken Sie die Features zum Sortieren, Taggen und Beantworten von E-Mails für die Zusammenarbeit, die sicherstellen, dass Ihre Kunden immer zufrieden nach Hause gehen.

Help Scout beste Features

Umfassendes Support-System: E-Mail, Live-Chat und eine Wissensdatenbank

Fördert die Zusammenarbeit im Team durch einen gemeinsamen Posteingang

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben und nahtlose Integration mit anderen Tools

Vollständige Ansicht der Interaktionen der Benutzer zur Überwachung der Kundenzufriedenheit

Help Scout Limitierungen

Jedes Ticket kann nur einem Mitglied des Teams zugewiesen werden

Die mobile App bietet nur grundlegende Features

Limitierter sprachlicher Support und die Formatierung von Dokumenten kann umständlich sein

Preise für Help Scout

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Plus: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Pro: $65/Monat pro Benutzer

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (390+ Bewertungen)

4.4/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

Sehen Sie sich unsere Liste der Top-Scouts an *alternativen zu Help Scout*

8. Klaviyo

über Klaviyo Klaviyo steht an der Schnittstelle von E-Mail-Management, E-Mail-Marketing-Software und E-Commerce. Wenn Sie ein Eigentümer eines Online-Shops oder E-Commerce-Vermarkter sind, ist Klaviyo Ihr Pass nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die Nutzung von E-Mails für das Wachstum Ihres Geschäfts.

Mit robusten Segmentierungs- und Automatisierungs-Features verwandeln Sie generische E-Mail-Marketing-Kommunikation in personalisierte marketing-Kampagnen die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Klaviyo beste Features

60+ vorkonfigurierte Automatisierungen fürdrip-Kampagnen und mehr

Wählen Sie aus über 80 anpassbaren Vorlagen

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe mit verhaltensgesteuerten Kommunikationskanälen als Einzelziel

Klaviyo Einschränkungen

Nach Angaben der Benutzer,das Erstellen neuer Kampagnen von Grund auf neu zu erstellen, kann mühsam sein

Benutzer berichten, dass es schwierig sein kann, Support zu erreichen und zu erhalten

Klaviyo Preise

Free

E-Mail: $45/Monat

$45/Monat E-Mail & SMS: $60/Monat

Klaviyo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (990+ Bewertungen)

4.6/5 (990+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (370+ Bewertungen)

9. MailerLite

über MailerLite Einfach, intuitiv und effizient - das ist MailerLite für Sie. Diese Plattform ist ein Segen für kleine Geschäfte und Start-ups, die eine kostengünstige Möglichkeit suchen, E-Mails zu verwalten und zu vermarkten.

Mit benutzerfreundlichen Vorlagen und aufschlussreichen Analysen sorgt MailerLite dafür, dass sich auch diejenigen, die neu im E-Mail-Marketing sind, sofort zu Hause fühlen.

MailerLite beste Features

Drei verschiedene Editoren für unterschiedliche Kampagnenanforderungen

Integration mit wichtigen E-Commerce-Plattformen für besseres Einzelzielmarketing

Erweiterte Marketing-Workflows im Automatisierung-Builder

MailerLite Beschränkungen

Limitierungen beim Ändern von Kampagnenvorlagen nach der Auswahl

Einige Benutzer finden die Tools zur Automatisierung und Design-Bearbeitung schwierig zu navigieren

MailerLite Preise

Free

Growing Business: $10/Monat für bis zu 500 Abonnenten

$10/Monat für bis zu 500 Abonnenten Erweitert: $20/Monat für bis zu 500 Abonnenten

$20/Monat für bis zu 500 Abonnenten Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

MailerLite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (780+ Bewertungen)

4.7/5 (780+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (370+ Bewertungen)

10. SaneBox

über SaneBox SaneBox nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Ihre E-Mail-Gewohnheiten zu studieren und unwichtige Nachrichten automatisch in separate Ordner zu filtern, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. SaneBox sortiert nicht nur E-Mails, sondern bietet auch eine Reihe von Features, wie z. B. die Möglichkeit, E-Mails mit einem Klick abzubestellen, E-Mails auf später zu verschieben und Antworten nachzuverfolgen, um die Produktivität Ihrer E-Mails zu steigern.

SaneBox ist mit fast allen E-Mail-Diensten kompatibel und arbeitet sicher, den Datenschutz Ihrer Daten gewährleistet . Ganz gleich, ob Sie mit Werbe-E-Mails, Benachrichtigungen oder einfach nur mit dem schieren Volumen der täglichen Korrespondenz überfordert sind, SaneBox verspricht einen optimierten, besser zu verwaltenden Posteingang.

SaneBox beste Features

Das automatische Kategorisierungs-Feature stellt sicher, dass nur wichtige E-Mails in Ihrem Posteingang erscheinen, während weniger wichtige E-Mails in den Ordner SaneLater geleitet werden

Das SaneCC Feature hebt umsetzbare E-Mails hervor, indem es E-Mails identifiziert und trennt, bei denen Sie nicht in der "An"-Zeile stehen, so dass Sie sich auf vorrangige Nachrichten konzentrieren können

Benutzer können mit dem Feature "Nicht stören" kostenlose Pausen für E-Mails einplanen, in denen neue E-Mails vorübergehend in einen bestimmten Ordner verschoben werden

SaneBox Beschränkungen

Das Feature "Digest" kann verwirrend sein, und einige Benutzer haben Schwierigkeiten, es effektiv zu nutzen

Das Navigieren improjekt-Dashboard kann aufgrund des komplexen Designs umständlich sein

Der täglichen Zusammenfassung fehlt es an visuellem Reiz, was einige Benutzer dazu veranlasst, sie zu übersehen oder zu ignorieren

Preise der SaneBox

Snack: $7/monatlich

$7/monatlich Mittagessen: $12/Monat

$12/Monat Abendessen: $36/monatlich

SaneBox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (170+ Bewertungen)

4.9/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

Rationalisieren Sie Kundenanfragen und Rückmeldungen mit ClickUp

Die überwältigende Flut von E-Mails, die täglich in unseren Posteingang strömt, macht es leicht, sich verloren zu fühlen, umgarnt von den schleichenden Ranken unsortierter Nachrichten. Mit der richtigen E-Mail-Verwaltungssoftware wie ClickUp können Sie nicht nur E-Mails von überall auf der Plattform senden und empfangen, sondern auch Nachrichten mühelos in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Die Leistung von ClickUp's enterprise-Projektmanagement-Software liegt in ihren Automatisierungs- und Zeitplanungsfunktionen. Mit ein paar einfachen Einstellungen können Sie Workflows einrichten, die Routineprozesse automatisieren, so dass Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. Nutzen Sie ClickUp kostenlos, um Ihre Kundenerfahrung und die Produktivität Ihres Teams zu verbessern!