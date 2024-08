die 10 besten Software-Tools für Kampagnenmanagement im Jahr 2024

Eine schwindelerregende 71% der Marketingkampagnen erreichen die gesetzten Ziele nicht, obwohl die Unternehmen fast 10% ihrer Einnahmen für Marketingmaßnahmen aus.

Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Verwaltung von Marketingkampagnen einem Jonglieren mit unzusammenhängenden Systemen und fragmentierten Prozessen gleicht, bei dem man die Augen nicht offen halten kann.

Fehlende Echtzeit-Transparenz über Projekte und Kampagnen führt zu Verzögerungen und ineffizientem Ressourceneinsatz, und dieses Problem wird durch verstreute Kommunikation noch verstärkt.

Software und Tools für das Kampagnenmanagement können Unternehmen dabei helfen, die Dinge, die wirklich wichtig sind, exponentiell besser zu organisieren und zu optimieren, was zu erfolgreicheren Marketingkampagnen führt.

Dieser Leitfaden stellt Ihnen die wichtigsten kampagnenmanagement tools des Jahres 2024 und helfen Ihnen, deren beste Funktionen sowie Vor- und Nachteile zu verstehen, damit Sie die richtige Kampagnenmanagement-Plattform für Ihre geschäftlichen Anforderungen auswählen können. 📣 📈

Was ist ein Kampagnenmanagement-Tool?

Kampagnenmanagement-Tools sind Softwarelösungen, die Unternehmen dabei helfen sollen, ihre Marketingkampagnen effizienter zu planen, zu verfolgen, auszuführen und zu analysieren - von der Zielsetzung bis zur Leistungsanalyse.

Mit einem Online-Kampagnenmanagement-Tool können Sie Ihren gesamten Marketing-Zyklus an einem Ort verwalten und Personal, Zeit und Budget mit Aufgaben, Prozessen, Zeitplänen und Metriken abgleichen.

Worauf Sie bei Kampagnenmanagement-Software achten sollten

Es ist nicht einfach, aus der Fülle von Softwareoptionen für das Kampagnenmanagement eine Auswahl zu treffen. Im Allgemeinen sollten Sie die folgenden Funktionen abhaken:

Intuitive Benutzeroberfläche für eine einfache tägliche Nutzung

Umfassende Projektmanagement-Funktionen

Funktionen zur Marketing-Automatisierung

Anpassbare Arbeitsabläufe

Robuste Funktionen für Zusammenarbeit und Kommunikation

Fähigkeit zur Integration mit anderen bereits vorhandenen oder beliebten New-Age- und Legacy-Marketing-Tools

Nischenfunktionen wiesocial-Media-Projektmanagementverwaltung von E-Mail-Marketing-Kampagnen, Verwaltung von Werbekampagnen, usw.

Leistungsstarke Echtzeit-Metriken und Analysen

Kosteneffizienz

Mobile Anwendung für das Arbeiten von unterwegs und vieles mehr

Ganz gleich, ob Sie nach einer einfacheren Möglichkeit suchen, Social-Media-Posts über mehrere Marketing-Kanäle hinweg zu verwalten, oder ob Sie komplexere Kampagnenleistungen und datenanalytik tools ist für jede Anforderung etwas dabei.

Werfen wir also einen Blick auf den heiligen Gral der Marketingkampagnenmanagement-Tools.

Die 10 besten Kampagnenmanagement-Software im Jahr 2024

Wenn es um digitale Marketingkampagnen geht, sind verschiedene software zur Verwaltung von Marketingkampagnen es gibt zahlreiche Plattformen, darunter solche für die Kampagnenplanung, das Projektmanagement, die Erstellung von Inhalten, die Kostenverfolgung, die Zeitplanung und das Zielmanagement, das Social Media Marketing, die Marketingautomatisierung und vieles mehr.

1. ClickUp #### Bestens geeignet für Projektmanagement, Marketingkampagnenmanagement und Teamzusammenarbeit

Bringen Sie all Ihre Arbeit und Teams an einen Ort mit ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement- und produktivitätswerkzeug mit dem Sie Ihre Arbeit, Zusammenarbeit und Kommunikation von einem Ort aus zentralisieren und verwalten können.

Was macht ClickUp also zu einem Top-Kampagnenmanagement-Tool für Marketer?

Es bietet nicht nur Hunderte von fortschrittlichen Funktionen, sondern auch eine vollständig anpassbare Plattform, die es jedem Team und Unternehmen ermöglicht, ClickUp so zu konfigurieren, dass es seinen Bedürfnissen, Vorlieben und Anwendungsfällen entspricht marketing-Projektmanagement software und Kampagnenmanagement-Tool.

Dieses Maß an Flexibilität ermöglicht es Vertriebs- und Marketingteams, ClickUp so zu konfigurieren, dass es ihren sich ständig ändernden Anforderungen gerecht wird, von der Kampagnenplanung und der Erstellung eines Kampagnenkalenders bis hin zur Verfolgung der Kampagnenleistung und anderen Marketingprojekten oder -anforderungen.

Verwenden Sie digitale Whiteboards für die Strategieplanung, ClickUp Docs für Kampagnenbriefs, SOPs, Listenansicht mit benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Status für einen optimierten Kampagnenmanagement-Workflow und benutzerdefinierte Dashboards, um datengestützte Entscheidungen zur Maximierung der Kampagnenleistung zu treffen.

Darüber hinaus bietet ClickUp fortschrittliche Funktionen zur Workflow-Automatisierung, Teamzusammenarbeit und Zielverfolgung, mit denen Sie die Ressourcenzuweisung optimieren, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und jeden Teil Ihrer Kampagne verwalten können.

Ein weiteres spannendes Feature von ClickUp ist sein KI-Schreibassistent, ClickUp AI. ⚡️ ClickUp AI ist ein revolutionäres, in die ClickUp-Plattform integriertes Tool, das Ihnen hilft, schneller zu arbeiten, intelligenter zu schreiben und Ihre Kreativität mit Hunderten von von Experten entwickelten Tools für jeden Anwendungsfall zu entfachen, einschließlich der Erstellung von Kampagnenideen, dem Schreiben von Kampagnenbriefings, der Planung von Marketingkampagnen und vielem mehr.

Beste Eigenschaften

Aufgabenmanagement: Wählen Sie aus über 35ClickApps zum Anpassenaufgabenverwaltung an ihre Bedürfnisse anzupassen, einschließlich der Automatisierung von Aufgaben, der Zuweisung von Sprint-Punkten, dem Hinzufügen benutzerdefinierter Felddaten und mehr

Wählen Sie aus über 35ClickApps zum Anpassenaufgabenverwaltung an ihre Bedürfnisse anzupassen, einschließlich der Automatisierung von Aufgaben, der Zuweisung von Sprint-Punkten, dem Hinzufügen benutzerdefinierter Felddaten und mehr Projekthierarchiestruktur : ClickUp bietet eine erfrischend einzigartige Möglichkeit zur Organisation von Teams, Projekten, Kampagnen und mehr mit seiner robustenprojekt-Hierarchie-Struktur. Dazu gehört das Anlegen von Spaces für Teams und Abteilungen, separaten Ordnern für verschiedene Projekte und Listen für Aufgaben

: ClickUp bietet eine erfrischend einzigartige Möglichkeit zur Organisation von Teams, Projekten, Kampagnen und mehr mit seiner robustenprojekt-Hierarchie-Struktur. Dazu gehört das Anlegen von Spaces für Teams und Abteilungen, separaten Ordnern für verschiedene Projekte und Listen für Aufgaben Workflow Automatisierungen : Vereinfachen Sie das Kampagnenmanagement durchmanuelle Prozesse automatisieren und Routineaufgaben. Mit über 50 Aktionen, Auslösern und Bedingungen zur Erstellung von Automatisierungsabläufen können Sie sich wiederholende Aufgaben eliminieren und so Zeit und Mühe sparen

: Vereinfachen Sie das Kampagnenmanagement durchmanuelle Prozesse automatisieren und Routineaufgaben. Mit über 50 Aktionen, Auslösern und Bedingungen zur Erstellung von Automatisierungsabläufen können Sie sich wiederholende Aufgaben eliminieren und so Zeit und Mühe sparen Verschachtelte Teilaufgaben und Checklisten : Vereinfachen Sie komplexe Projekte, indem Sie sie in Aufgaben und Teilaufgaben untergliedern. Außerdem können Sie innerhalb bestimmter Aufgaben Checklisten erstellen, um den Fortschritt zu dokumentieren und zu überwachen;

: Vereinfachen Sie komplexe Projekte, indem Sie sie in Aufgaben und Teilaufgaben untergliedern. Außerdem können Sie innerhalb bestimmter Aufgaben Checklisten erstellen, um den Fortschritt zu dokumentieren und zu überwachen; Verfolgung und Analyse : ClickUp verfügt über Echtzeit-Tracking und -Analysen, die es den Benutzern ermöglichen, wichtige Leistungsindikatoren anhand von Diagrammen, Grafiken und detaillierten Berichten zu messen, um einen datengesteuerten Ansatz für die Verwaltung ihrer Projektressourcen zu verfolgen

: ClickUp verfügt über Echtzeit-Tracking und -Analysen, die es den Benutzern ermöglichen, wichtige Leistungsindikatoren anhand von Diagrammen, Grafiken und detaillierten Berichten zu messen, um einen datengesteuerten Ansatz für die Verwaltung ihrer Projektressourcen zu verfolgen Anpassbare Vorlagen : Zugriff auf über 1.000 anpassbare Vorlagen für jedes Team und verschiedene Anwendungsfälle, wie z. Bkampagnenverfolgung und -analytik,e-Mail-Marketing-Kampagne,kampagnenplanung, und anderevorlagen für das Marketing *Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitstools, darunter beliebte Marketing-Tools wie Tableau, Hubspot und Salesforce, und machen Sie ClickUp damit zu einem der besten Kampagnenmanagement-Tools für Marketing-Teams von heute

: Zugriff auf über 1.000 anpassbare Vorlagen für jedes Team und verschiedene Anwendungsfälle, wie z. Bkampagnenverfolgung und -analytik,e-Mail-Marketing-Kampagne,kampagnenplanung, und anderevorlagen für das Marketing *Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitstools, darunter beliebte Marketing-Tools wie Tableau, Hubspot und Salesforce, und machen Sie ClickUp damit zu einem der besten Kampagnenmanagement-Tools für Marketing-Teams von heute Mobile App: ClickUp mobile App ermöglicht es Ihnen, Ihre Kampagnen unterwegs zu verwalten, auf Aufgaben zuzugreifen, mit Teammitgliedern zu kommunizieren und jederzeit auf dem Laufenden zu bleiben

PRO TIPP Planen, führen und verwalten Sie Ihre Marketingkampagnen auf einer einzigen Plattform mit der Marketing-Kampagnen-Vorlage von ClickUp . Diese Liste enthält Beispiele für Aufgaben in jeder Marketingphase sowie weitere wichtige Elemente, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Verwalten Sie Ihren durchgängigen Workflow mit einer Kampagnenmanagement-Software wie ClickUp, und nutzen Sie die Kampagnen- und Aktionsvorlage, um Ihre Anfrageerfassung bis hin zur Kampagnenplanung und -durchführung zu rationalisieren

Beschränkungen

Neue Benutzer werden wahrscheinlich eine Lernkurve durchlaufen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Preisgestaltung

Für immer kostenlos: Funktionsreicher kostenloser Plan

Funktionsreicher kostenloser Plan Unbegrenzt: $7 pro Monat/Benutzer

$7 pro Monat/Benutzer Business: $12 pro Monat/Benutzer

$12 pro Monat/Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: Kostenlose Testversion verfügbar; fügen Sie es zu jedem bezahlten Arbeitsbereich für nur $5 pro Mitglied/Monat hinzu

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.7 von 5 (8,200+ Bewertungen)

4.7 von 5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,700+ Bewertungen)

2. Absender #### Am besten geeignet für die Automatisierung von E-Mail- und SMS-Marketing

Kampagnenübersicht Dashboard über Sender.net Sender ist eine Plattform zur Automatisierung des E-Mail- und SMS-Marketings, die Unternehmen hilft, ihre Marketingkampagnen einfach und profitabel zu verwalten.

Entwerfen Sie Ihre eigene E-Mail von Grund auf neu oder wählen Sie aus einer Bibliothek mit schönen, vorgefertigten Designvorlagen. Mit dem E-Mail-Scheduler können Sie E-Mail- und SMS-Rundrufkampagnen einfach verwalten, während Sie mit dem Automation Builder E-Mail- und SMS-Kampagnen automatisieren können.

Als leistungsfähiges Kampagnenmanagement-Tool ermöglicht Ihnen Sender die vollständige Automatisierung der Interessentenaufnahme mithilfe von Popups und Anmeldeformularen. Sie können dann Drip-Kampagnen auf Autopilot einrichten, um neue Leads durch personalisierte Kaufreisen mit intelligenter Segmentierung in großem Umfang zu betreuen.

Am besten für: Kleine Marken und e-Commerce-Geschäfte die ihr Geschäft mit E-Mail- und SMS-Marketing-Automatisierung ausbauen wollen

Beste Eigenschaften

E-Mail- und SMS-Automatisierung : Erstellen Sie leistungsstarke Automatisierungskampagnen, einschließlich Begrüßungsserien, Erinnerungen an abgebrochene Warenkörbe, Upsells und Downsells nach dem Kauf und vieles mehr, mit dem Drag-and-Drop-Automatisierungstool

: Erstellen Sie leistungsstarke Automatisierungskampagnen, einschließlich Begrüßungsserien, Erinnerungen an abgebrochene Warenkörbe, Upsells und Downsells nach dem Kauf und vieles mehr, mit dem Drag-and-Drop-Automatisierungstool Intelligente Segmentierung und Personalisierung : Segmentieren Sie potenzielle Kunden während der Kontaktaufnahme automatisch auf der Grundlage von Präferenzen oder benutzerdefinierten Feldern und nutzen Sie die Personalisierung, um jedem das Gefühl zu geben, dass Ihre Nachricht nur für ihn geschrieben wurde

: Segmentieren Sie potenzielle Kunden während der Kontaktaufnahme automatisch auf der Grundlage von Präferenzen oder benutzerdefinierten Feldern und nutzen Sie die Personalisierung, um jedem das Gefühl zu geben, dass Ihre Nachricht nur für ihn geschrieben wurde Interaktive, hochgradig konvertierende Spin-to-Win-Popups und Formulare : Nutzen Sie hochinteressante Spin-to-Win-Popups und Formulare, um Ihre E-Mail-Liste potenzieller Kunden aufzubauen und zu erweitern

: Nutzen Sie hochinteressante Spin-to-Win-Popups und Formulare, um Ihre E-Mail-Liste potenzieller Kunden aufzubauen und zu erweitern Drag-and-Drop-E-Mail-Builder und -Vorlagen : Sender's funktionsreiche Bibliothek mit bearbeitbaren, mobilfreundlichen E-Mail-Vorlagen sowie ein Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, mit dem Sie Ihre eigenen Designs von Grund auf erstellen können

: Sender's funktionsreiche Bibliothek mit bearbeitbaren, mobilfreundlichen E-Mail-Vorlagen sowie ein Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, mit dem Sie Ihre eigenen Designs von Grund auf erstellen können Leistungsstarke Berichte: Detaillierte Analysen durch einfach zu verstehende Analysen und Berichte, jederzeit und überall

E-Mail-Automatisierung in Sender (über Sender.net)

Beschränkungen

Der kostenlose Plan ist großzügig, trägt aber das Branding von Sender

Die Plattform unterstützt keine Affiliate-Kampagnen

Preisgestaltung

Free Forever: Funktionsreicher kostenloser Plan für 2.500 Abonnenten und 15.000 E-Mails pro Monat

Funktionsreicher kostenloser Plan für 2.500 Abonnenten und 15.000 E-Mails pro Monat Standard: $8 pro Monat für bis zu 30.000 E-Mails und 2.500 Abonnenten

$8 pro Monat für bis zu 30.000 E-Mails und 2.500 Abonnenten Professional: $29 pro Monat für bis zu 60.000 E-Mails und 2.500 Abonnenten

$29 pro Monat für bis zu 60.000 E-Mails und 2.500 Abonnenten Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.4 von 5 (44 Bewertungen)

4.4 von 5 (44 Bewertungen) Capterra: 4,6 von 5 (143 Bewertungen)

3. HubSpot

Am besten für die Verfolgung von Marketingkampagnen und Analysen

Dashboard-Ansicht in Hubspot (über Hubspot) HubSpot ist in erster Linie eine Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, die Unternehmen leistungsstarke Funktionen zur Optimierung und Verwaltung ihrer Marketing-, Vertriebs-, Kundendienst- und Betriebsabläufe bietet.

Der Marketing-Hub von HubSpot bietet eine vollständige Palette von Premium-Funktionen und -Tools, einschließlich Content-Erstellung, Landing Pages, Social Media Marketing, SEO-Kampagnen-Management, E-Mail-Kampagnen, Marketing-Automatisierung und mehr, damit Unternehmen ihr ideales Publikum ansprechen und sie gewinnbringend in zahlende Kunden umwandeln können.

Erstellen, versenden und automatisieren Sie aufmerksamkeitsstarke E-Mail-Kampagnen mit hoher Konversionsrate in großem Umfang. Entwerfen Sie Landing Pages für Ihre Traffic-Kampagnen mit einem WYSIWYG (What You See Is What You Get) Drag-and-Drop-Builder und steigern Sie die Conversions gewinnbringend.

Verwenden Sie leistungsstarke Dashboards, um die Kampagnenleistung anzuzeigen und sie mit einem datengesteuerten Ansatz zu optimieren. Und schließlich können Sie mit den Social Media-Tools von Hubspot Werbe- und Social Media-Marketingkampagnen mit hohem ROI verwalten, messen und monetarisieren.

Beste Eigenschaften

Marketing-Automatisierung : Pflegen und bewerten Sie Leads auf Autopilot, während Sie gleichzeitig Interessenten und Kunden auf der Grundlage ihres Verhaltens im Online-Shop und ihrer Interaktionen mit Ihrer Marke gezielt ansprechen

: Pflegen und bewerten Sie Leads auf Autopilot, während Sie gleichzeitig Interessenten und Kunden auf der Grundlage ihres Verhaltens im Online-Shop und ihrer Interaktionen mit Ihrer Marke gezielt ansprechen Online-Formularerstellung : Generieren Sie qualifizierte Leads mithilfe von konvertierbaren, benutzerdefinierten Formularen mit dem benutzerfreundlichen Formular-Design-Tool

: Generieren Sie qualifizierte Leads mithilfe von konvertierbaren, benutzerdefinierten Formularen mit dem benutzerfreundlichen Formular-Design-Tool Kundenbeziehungsmanagement (CRM) : Erstellen und aktualisieren Sie automatisch Kundendatensätze, verfolgen Sie deren Aktivitäten und greifen Sie auf Teilinteraktionen zu, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren und langfristige Beziehungen zu fördern

: Erstellen und aktualisieren Sie automatisch Kundendatensätze, verfolgen Sie deren Aktivitäten und greifen Sie auf Teilinteraktionen zu, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren und langfristige Beziehungen zu fördern Landing Page Builder: Designhoch-konvertierende Landing Pages die zufällige Besucher in interessierte Kunden umwandeln. Optimieren Sie außerdem die Konversionen mit Analysen und SEO-Vorschlägen

Designhoch-konvertierende Landing Pages die zufällige Besucher in interessierte Kunden umwandeln. Optimieren Sie außerdem die Konversionen mit Analysen und SEO-Vorschlägen Eingehende Analysen: E-Mail verfolgen und Landing Page-Kampagnenleistung und gewinnen Sie wertvolle datengestützte Einblicke durch integrierte Analysen, Berichte und interaktive Dashboards

Beschränkungen

Für kleine Unternehmen unerschwinglich und umso teurer, je größer Ihre Anforderungen sind

Sowohl für Anpassungen als auch für die Nutzung fortgeschrittener Funktionen ist möglicherweise die Hilfe von Experten erforderlich

Preisgestaltung

Kostenlos: Eine E-Mail-Automatisierung, 2.000 E-Mails/Monat, und andere kostenlose Tools

Eine E-Mail-Automatisierung, 2.000 E-Mails/Monat, und andere kostenlose Tools Einsteiger: $20 pro Monat für bis zu 1.000 Marketingkontakte

$20 pro Monat für bis zu 1.000 Marketingkontakte Professionell: 890 $ pro Monat für bis zu 2.000 Marketingkontakte

890 $ pro Monat für bis zu 2.000 Marketingkontakte Enterprise: 3.600 US-Dollar pro Monat für bis zu 10.000 Marketingkontakte

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.4 von 5 (9,536+ Bewertungen)

4.4 von 5 (9,536+ Bewertungen) Capterra: 4,5 von 5 Punkten (5.537+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Hubspot Alternativen !

4. Salesforce

E-Mail-Übersichts-Dashboard über Salesforce Salesforce ist eine umfassende Plattform für das Kunden-, Marketing- und Vertriebsmanagement, die für große bis mittlere Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Kundenbeziehungen verbessern, die Prozesseffizienz steigern und die Investitionsrendite (ROI) ihrer Geschäftsbemühungen erhöhen möchten.

Die hochwertigen KI-gesteuerten Personalisierungsfunktionen von Salesforce unterstützen Unternehmen bei der Erstellung und Skalierung hochgradig relevanter Kampagnen. Das Marketing-GPT-Modul ermöglicht den Einsatz generativer KI für zeit zu sparen über den gesamten Kampagnenlebenszyklus hinweg und behaupten, die Kosten für die Kundengewinnung zu senken. Führen Sie intelligentere Kampagnen durch, indem Sie die Leistung einer einheitlichen Kundendatenquelle nutzen, um Echtzeitinformationen über mehrere Kanäle hinweg zu liefern.

Und schließlich hilft das Modul Customer 360 Unternehmen dabei, ihre Vertriebs-, Service-, Marketing- und IT-Teams über eine einzige kollaborative Plattform zu vernetzen und so die Effizienz und Effektivität auf breiter Front zu steigern.

Beste Eigenschaften

Kundenbeziehungsmanagement (CRM) : Salesforce ist in erster Linie für seine CRM-Funktionen bekannt und unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Kontaktinformationen zu potenziellen Kunden, der Aufzeichnung von Kundeninteraktionen, der Ermittlung von Chancen, der Verfolgung von Leads und der Durchführung von Marketingkampagnen - alles über ein einziges Dashboard

: Salesforce ist in erster Linie für seine CRM-Funktionen bekannt und unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Kontaktinformationen zu potenziellen Kunden, der Aufzeichnung von Kundeninteraktionen, der Ermittlung von Chancen, der Verfolgung von Leads und der Durchführung von Marketingkampagnen - alles über ein einziges Dashboard Marketing-Automatisierung : Das Salesforce-Modul zur Marketingautomatisierung ermöglicht es Unternehmen, Marketingkampagnen zu automatisieren und zu optimieren. Es umfasst intelligente Tools für E-Mail-Marketing, Lead Nurturing, Lead Scoring, Kampagnenmanagement und mehr

: Das Salesforce-Modul zur Marketingautomatisierung ermöglicht es Unternehmen, Marketingkampagnen zu automatisieren und zu optimieren. Es umfasst intelligente Tools für E-Mail-Marketing, Lead Nurturing, Lead Scoring, Kampagnenmanagement und mehr Customer Journey Mapping : Visualisieren und strategisieren Sie individuelle Customer Journeys über verschiedene Touchpoints hinweg. Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Kundenansprache und bieten Sie personalisierte Erlebnisse, die zu einem verbesserten Kundenerlebnis führen

: Visualisieren und strategisieren Sie individuelle Customer Journeys über verschiedene Touchpoints hinweg. Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Kundenansprache und bieten Sie personalisierte Erlebnisse, die zu einem verbesserten Kundenerlebnis führen Verwaltung von E-Mail-Kampagnen : Erstellen und versenden Sie gezielte E-Mail-Kampagnen an Ihre Kontaktlisten oder Segmente. Nutzen Sie ansprechende E-Mail-Vorlagen, intelligente Personalisierung und detaillierte Analysen, um mühelos E-Mail-Kampagnen mit hoher Konversionsrate zu entwerfen und durchzuführen

: Erstellen und versenden Sie gezielte E-Mail-Kampagnen an Ihre Kontaktlisten oder Segmente. Nutzen Sie ansprechende E-Mail-Vorlagen, intelligente Personalisierung und detaillierte Analysen, um mühelos E-Mail-Kampagnen mit hoher Konversionsrate zu entwerfen und durchzuführen Verwaltung sozialer Medien : Verwalten und überwachen Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien, indem Sie Beiträge planen, mit Followern und potenziellen Kunden in Kontakt treten, soziale Konversationen überwachen und vieles mehr

: Verwalten und überwachen Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien, indem Sie Beiträge planen, mit Followern und potenziellen Kunden in Kontakt treten, soziale Konversationen überwachen und vieles mehr Lead-Bewertung und -Weiterleitung: Weisen Sie Leads automatisch Werte zu, die auf ihrem aktuellen Verhalten und Engagement basieren, und stellen Sie sicher, dass die wertvolleren Leads an die besten Vertriebsressourcen in Ihrem Unternehmen weitergeleitet werden

Beschränkungen

Erhebliche Kosten, die mit Add-Ons, Anpassungen und zusätzlichen Anwendungen und Services noch weiter steigen

Die anfängliche Einrichtung von Salesforce kann ebenso schwierig und komplex sein wie der Funktionsumfang und die Vielseitigkeit

Preisgestaltung

Free Forever: 30-tägige kostenlose Testversion

30-tägige kostenlose Testversion Essentials: $25 pro Monat/Benutzer

$25 pro Monat/Benutzer Professional: $75 pro Monat/Benutzer

$75 pro Monat/Benutzer Enterprise: $150 pro Monat/Benutzer

$150 pro Monat/Benutzer Unbegrenzt: $300 pro Monat/Benutzer

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.3 von 5 (14,105+ Bewertungen)

4.3 von 5 (14,105+ Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (17,664+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Alternativen zu Salesforce CRM !

5. Hootsuite

Die beste Lösung zum Planen, Verwalten und Veröffentlichen von Beiträgen in sozialen Medien

Anzeigen von Boards über Hootsuite Hootsuite ist ein Tool zur Verwaltung von Social-Media-Kampagnen, mit dem Nutzer Inhalte für ihre Social-Media-Profile verfassen, planen und veröffentlichen können. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um potenzielle Kunden anzusprechen, Trends zu überwachen, Inhalte zu fördern, Werbekampagnen durchzuführen und einen datengesteuerten Ansatz mit Social Media-Analysen zu nutzen.

Hootsuite hilft Unternehmen bei der Inspiration von Inhalten durch gebrauchsfertige Social Media-Vorlagen in einer Vielzahl von Dimensionen, Content Discovery Streams, um zu sehen, was gerade die Runde macht, und KI-gestützte Hashtag-Vorschläge, um von Ihrer Zielgruppe entdeckt zu werden. Die Social-Media-Kalenderfunktionen helfen den Nutzern bei der Planung und strategischen Planung von Social-Media-Inhalten und bei der Zusammenarbeit an Genehmigungsworkflows, um die Integrität der Inhalte sicherzustellen.

Eine der interessantesten Funktionen ist der gemeinsame Posteingang, der Kommentare und Direktnachrichten über alle Marketingkanäle hinweg zentralisiert und es Ihren Unternehmensvertretern ermöglicht, sich effizient und kollaborativ zu engagieren.

Hootsuite hilft Unternehmen jeder Größe, Social-Media-Managern, digitalen Marketing-Agenturen und freiberuflichen digitalen Vermarktern, ihre Social-Media-Kampagnen produktiver zu verwalten und dabei stets den Überblick über Trends und Leistungskennzahlen zu behalten.

Beste Eigenschaften

Planer und Kalender für soziale Medien : Identifizieren Sie Gelegenheiten in Ihrem Social-Media-Inhaltskalender und planen Sie Hunderte von Beiträgen, die zu den besten Zeiten veröffentlicht werden, um ein maximales Engagement zu erzielen

: Identifizieren Sie Gelegenheiten in Ihrem Social-Media-Inhaltskalender und planen Sie Hunderte von Beiträgen, die zu den besten Zeiten veröffentlicht werden, um ein maximales Engagement zu erzielen Automatisierter Posteingang : Zentralisieren Sie alle Ihre Social-Media-Interaktionen in einem Posteingang, um die Kundeninteraktion übersichtlicher und effizienter zu gestalten

: Zentralisieren Sie alle Ihre Social-Media-Interaktionen in einem Posteingang, um die Kundeninteraktion übersichtlicher und effizienter zu gestalten OwlyWriter AI : Generative KI, die es Ihnen ermöglicht, sofort Überschriften für soziale Medien und Ideen für Posts zu generieren, um Inhalte für soziale Medien zu erstellen, die jedes Mal überzeugen

: Generative KI, die es Ihnen ermöglicht, sofort Überschriften für soziale Medien und Ideen für Posts zu generieren, um Inhalte für soziale Medien zu erstellen, die jedes Mal überzeugen Konnektivität : Nutzen Sie mehr als 150 Apps, um Assets und Daten in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok und anderen zu teilen

: Nutzen Sie mehr als 150 Apps, um Assets und Daten in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok und anderen zu teilen Soziale Medienwerbung: Entwerfen, veröffentlichen und analysieren Sie Social-Media-Werbekampagnen auf Facebook, LinkedIn und Instagram über ein zentrales, benutzerfreundliches Dashboard

Beschränkungen

Hootsuite ist eines der teuersten Tools für die Verwaltung von Social Media-Kampagnen auf dem Markt

Benutzer haben berichtet, dass es gelegentlich fehlerhaft ist

Preisgestaltung

Kostenlos: 30-tägige kostenlose Testversion

30-tägige kostenlose Testversion Professional: $99 pro Monat für einen Benutzer und 10 soziale Konten

$99 pro Monat für einen Benutzer und 10 soziale Konten Team: $249 pro Monat für drei Benutzer und 20 soziale Konten

$249 pro Monat für drei Benutzer und 20 soziale Konten Business: 739 $ pro Monat für fünf Benutzer und 35 soziale Konten

739 $ pro Monat für fünf Benutzer und 35 soziale Konten Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.1 von 5 (3,906+ Bewertungen)

4.1 von 5 (3,906+ Bewertungen) Capterra: 4,4 von 5 Punkten (3.442+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Hootsuite Alternativen !

6. Mailchimp

Das Beste für Marketing-Automatisierung und E-Mail-Marketing

Audience Dashboard Beispiel über Mailchimp Mailchimp ist eine All-in-One-Plattform für Marketing-Automatisierung, die Funktionen wie E-Mail-Marketing, Online-Shop-Builder, Terminplaner, Landing-Page-Builder und vieles mehr bietet, um Unternehmen bei der besseren Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen.

Das Marketing-CRM-Modul verfügt über leistungsstarke kontaktmanagement funktionen und vorgefertigte Segmente, die Ihnen helfen, Kundendaten und Erkenntnisse zu verstehen und zu nutzen, um Ihre Kontakt- und Marketingstrategien anzupassen.

Erstellen Sie maßgeschneiderte Erlebnisse für Ihre potenziellen Kunden, die zur richtigen Zeit die richtige Nachricht übermitteln, mit den verhaltensbezogenen Targeting- und Personalisierungsfunktionen von Mailchimp.

Mailchimp bietet Unternehmen jeder Art und Größe, Agenturen und Freiberuflern umfassende Funktionen, um vollständig optimierte digitale Marketingkampagnen zu entwerfen und in Gang zu setzen, die Ihr Unternehmen durch die Steigerung des Umsatzes und des Customer Lifetime Value (LTV) wachsen lassen.

Beste Eigenschaften

E-Mail-Marketing-Kampagnen : Nutzen Sie Funktionen wie vorgefertigte E-Mail-Vorlagen, dynamische Inhaltspersonalisierung und Betreffzeilenhilfe, um ansprechende E-Mails zu entwerfen, die konvertieren

: Nutzen Sie Funktionen wie vorgefertigte E-Mail-Vorlagen, dynamische Inhaltspersonalisierung und Betreffzeilenhilfe, um ansprechende E-Mails zu entwerfen, die konvertieren Kampagnenmanager : Verwalten Sie mehrere Projekte über verschiedene Kanäle hinweg über ein einheitliches Dashboard. Überwachen Sie wichtige Kampagnen-Touchpoints, Aufgaben und konsolidierte Analysen mit Leichtigkeit

: Verwalten Sie mehrere Projekte über verschiedene Kanäle hinweg über ein einheitliches Dashboard. Überwachen Sie wichtige Kampagnen-Touchpoints, Aufgaben und konsolidierte Analysen mit Leichtigkeit Prädiktive Demografie : Nutzen Sie die Leistung der prädiktiven KI (Künstliche Intelligenz), um Ihr Marketing mit intelligent prognostizierten demografischen Daten zu personalisieren, was zu Kampagnen mit höherem Engagement führt

: Nutzen Sie die Leistung der prädiktiven KI (Künstliche Intelligenz), um Ihr Marketing mit intelligent prognostizierten demografischen Daten zu personalisieren, was zu Kampagnen mit höherem Engagement führt Kampagnenvorlagen : Nutzen Sie über 100 vorgefertigte Vorlagen mit einer Vielzahl von Inhaltsblöcken und Designelementen, um im Handumdrehen professionell aussehende E-Mail- und Landing-Page-Kampagnen zu starten

: Nutzen Sie über 100 vorgefertigte Vorlagen mit einer Vielzahl von Inhaltsblöcken und Designelementen, um im Handumdrehen professionell aussehende E-Mail- und Landing-Page-Kampagnen zu starten A/B-Tests: Testen Sie alles, von Betreffzeilen, Namen, Inhalten, Bildern, Layouts und Sendezeiten, um mit Hilfe von A/B- und multivariaten Tests gewinnbringende Variablen zu identifizieren und zu sichern

Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann für Neulinge schwer zu navigieren und gewöhnungsbedürftig sein

Begrenzte Anpassungsoptionen

Preisgestaltung

Kostenlos: 500 Kontakte und 1000 Emails/Monat

500 Kontakte und 1000 Emails/Monat Essentials: Kostenlos für einen Monat. Ab 9,28 $/Monat für 500 Kontakte und 5.000 E-Mails/Monat

Kostenlos für einen Monat. Ab 9,28 $/Monat für 500 Kontakte und 5.000 E-Mails/Monat Standard: Ein Monat lang kostenlos. Ab $13,86/Monat für 500 Kontakte, 6.000 E-Mails/Monat und volle Automatisierungsfunktionen

Ein Monat lang kostenlos. Ab $13,86/Monat für 500 Kontakte, 6.000 E-Mails/Monat und volle Automatisierungsfunktionen Premium: Ab 277,14 $/Monat für 10.000 Kontakte, 150.000 E-Mails/Monat und unbegrenzte Benutzer

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.4 von 5 (4,967+ Bewertungen)

4.4 von 5 (4,967+ Bewertungen) Capterra: 4,5 von 5 Punkten (16.155 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Mailchimp Alternativen !

7. Snov.io

Das Beste für Vertriebsautomatisierung, Akquise und Kaltakquise

Interessentenliste in Snov.io Snov.io ist eine vielseitige Plattform zur Vertriebsautomatisierung und Lead-Generierung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Kontaktkampagnen zu optimieren. Sie bietet All-in-One-Funktionen für E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, E-Mail-Verifizierung und Outreach-Automatisierung.

Mit dem E-Mail-Finder können Benutzer vorgeprüfte Leads auf der Grundlage ihres Ziel-ICP (Ideal Customer Profile) entdecken, während die E-Mail-Überprüfungsfunktion durch Bereinigung Ihrer E-Mail-Listen die Absprungrate reduziert.

Nutzen Sie das leistungsstarke Vertriebs-CRM, um Vertriebs-Pipelines mit bis zu 100 Phasen zu erstellen, die Verwaltung von Geschäftsphasen zu konfigurieren, Geschäfts- und Interessentendokumentation und -notizen zu verwalten, Leads mithilfe von Tags zu verfolgen und die Teamarbeit mithilfe des gemeinsamen Kalenders zu verbessern.

Snov.io bietet robuste Funktionen für Unternehmen, die nach besseren Möglichkeiten zur Verwaltung ihrer Outreach-Kampagnen suchen, einschließlich Lead-Suche und -Verifizierung, E-Mail-Outreach, Kampagnenautomatisierung und einem Vertriebs-CRM, um die Effizienz und Effektivität von Marketingkampagnen zu verbessern.

Beste Eigenschaften

E-Mail-Finder : Sammeln Sie gezielte Leads, die vorab verifiziert wurden, um sowohl die Zeit für die Lead-Suche und -Verifizierung zu reduzieren als auch E-Mail-Bounce-Backs zu vermeiden

: Sammeln Sie gezielte Leads, die vorab verifiziert wurden, um sowohl die Zeit für die Lead-Suche und -Verifizierung zu reduzieren als auch E-Mail-Bounce-Backs zu vermeiden Drip-Kampagnen : Skalieren Sie Ihre Kampagnen mit benutzerdefinierten E-Mail-Sequenzen, die mit Personalisierung versehen sind und durch automatisierte Folgeaktionen unterstützt werden

: Skalieren Sie Ihre Kampagnen mit benutzerdefinierten E-Mail-Sequenzen, die mit Personalisierung versehen sind und durch automatisierte Folgeaktionen unterstützt werden E-Mail-Prüfung : Lassen Sie E-Mail-Adressen einen 7-stufigen Verifizierungsprozess durchlaufen, der die Bounce-Raten reduziert und die Erfolgswahrscheinlichkeit von Kampagnen erhöht

: Lassen Sie E-Mail-Adressen einen 7-stufigen Verifizierungsprozess durchlaufen, der die Bounce-Raten reduziert und die Erfolgswahrscheinlichkeit von Kampagnen erhöht E-Mail-Aufwärmphase : Verbessern Sie die Zustellbarkeit im Posteingang, indem Sie den Versand von E-Mails im Laufe der Zeit automatisieren, um eine positive Absenderreputation bei E-Mail-Anbietern aufzubauen

: Verbessern Sie die Zustellbarkeit im Posteingang, indem Sie den Versand von E-Mails im Laufe der Zeit automatisieren, um eine positive Absenderreputation bei E-Mail-Anbietern aufzubauen Vertriebs-CRM: Optimieren Sie Ihre Vertriebsabläufe, indem Sie Leads, Geschäfte, Aufgaben und Ressourcen verfolgen und effektiv und effizient kommunizieren und zusammenarbeiten

Beschränkungen

CRM-Funktionen sind grundlegend

UI & UX können bei den ersten Schritten nicht intuitiv zu bedienen sein

Preisgestaltung

Kostenlos: Die Testversion erneuert sich alle 30 Tage und umfasst 150 E-Mail-Credits und 100 E-Mail-Empfänger

Die Testversion erneuert sich alle 30 Tage und umfasst 150 E-Mail-Credits und 100 E-Mail-Empfänger Starter: $39/Monat für 1.000 E-Mail-Credits und 5.000 E-Mail-Empfänger

$39/Monat für 1.000 E-Mail-Credits und 5.000 E-Mail-Empfänger Pro 5K: $99/Monat für 5.000 E-Mail-Credits und 10.000 E-Mail-Empfänger

$99/Monat für 5.000 E-Mail-Credits und 10.000 E-Mail-Empfänger Vollständig verwalteter Service: Ab $2.999/Monat für 1.000+ SOM-Unternehmen und 1.000+ ICP-Kontakte

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.5 von 5 (262 Bewertungen)

4.5 von 5 (262 Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (195 Bewertungen)

8. Whatagraph

Kontoübersicht via Whatagraph Whatagraph ist eine Datenplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Marketingdaten besser zu verwalten und von datengesteuerten Erkenntnissen zu profitieren.

Importieren Sie Ihre Daten reibungslos über native Integrationen, zeigen Sie sie mit vorgefertigten Widgets und Vorlagen an und teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit Kunden und internen Stakeholdern über ein LIVE-Dashboard, automatische E-Mail-Benachrichtigungen und Datenexporte. Nutzen Sie hochmoderne Data Warehouses wie Big Query von Google, um Analysen in großem Umfang durchzuführen und sowohl das Aussehen als auch die Metriken Ihrer Berichte anzupassen.

Unabhängig von der Art und dem Umfang der Kampagne unterstützt Whatagraph Unternehmen bei der Rationalisierung des Kampagnenmanagements, indem es ihnen ermöglicht, ihre Marketingdatenquellen direkt zu verknüpfen, Daten mühelos zu visualisieren und Erkenntnisse schnell zu teilen.

Beste Eigenschaften

Heterogene Datenquellen s: Ziehen Sie Daten aus verschiedenen Kanälen wie CRM, E-Mail-Marketing, bezahlten Anzeigen, Analyse- und SEO-Plattformen mithilfe von über 40 nativen Integrationen oder benutzerdefinierten APIs ein

s: Ziehen Sie Daten aus verschiedenen Kanälen wie CRM, E-Mail-Marketing, bezahlten Anzeigen, Analyse- und SEO-Plattformen mithilfe von über 40 nativen Integrationen oder benutzerdefinierten APIs ein Big Data-Analysen : Übertragen Sie einfach und sicher alle Marketingdaten in Ihre eigene BigQuery-Cloud, um eine zentralisierte Datenbank zu pflegen und Analysen in großem Umfang durchzuführen

: Übertragen Sie einfach und sicher alle Marketingdaten in Ihre eigene BigQuery-Cloud, um eine zentralisierte Datenbank zu pflegen und Analysen in großem Umfang durchzuführen Live-Zugriff und automatische Freigabe : Geben Sie einen sicheren Zugang zu Echtzeitberichten frei und ermöglichen Sie gleichzeitig die automatische Freigabe von generierten Berichten an Stakeholder nach vordefinierten Zeitplänen;

: Geben Sie einen sicheren Zugang zu Echtzeitberichten frei und ermöglichen Sie gleichzeitig die automatische Freigabe von generierten Berichten an Stakeholder nach vordefinierten Zeitplänen; Kanalübergreifende Berichterstattung : Verwandeln Sie Marketing-Rohdaten mit der Funktion "Smart Builder" in aufschlussreiche kanalübergreifende Berichte

: Verwandeln Sie Marketing-Rohdaten mit der Funktion "Smart Builder" in aufschlussreiche kanalübergreifende Berichte Benutzerdefiniertes Branding: Erzeugen Sie einen starken Eindruck bei Ihren Kunden, indem Sie Ihre Berichte anpassen anihr visuelles Branding widerspiegeln. Sie können noch weiter gehen, indem Sie eine benutzerdefinierte Domäne für gemeinsame Berichte und E-Mail-Versand einrichten

Beschränkungen

Die Schnittstelle kann manchmal fehlerhaft und fehleranfällig sein

Die Preispläne sind extrem teuer, und es gibt auch keine kostenlose Stufe

Preisgestaltung

Kostenlos: Keine kostenlose Stufe. Nur eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle kostenpflichtigen Tarife

Keine kostenlose Stufe. Nur eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle kostenpflichtigen Tarife Professional: Ab 223 $/Monat für bis zu 25 Datenquellen und fünf Benutzer

Ab 223 $/Monat für bis zu 25 Datenquellen und fünf Benutzer Premium: Ab $335/Monat für bis zu 50 Datenquellen und 10 Benutzer

Ab $335/Monat für bis zu 50 Datenquellen und 10 Benutzer Custom: Beinhaltet über 100 Datenquellen und unbegrenzte Benutzer. Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.1 von 5 (3,906+ Bewertungen)

4.1 von 5 (3,906+ Bewertungen) Capterra: 4,4 von 5 Punkten (3.442+ Bewertungen)

9. Trendhero

Die beste Lösung für Influencer Marketing, Analysen und Outreach

Demo-Berichts-Dashboard über trendHERO Trendhero ist ein All-in-One-Tool für digitales Marketing, das Nutzern hilft, Influencer effizient zu entdecken, zu analysieren und mit ihnen in Kontakt zu treten. Mit über 90 Metriken zur Bewertung von Influencern hilft Trendhero Unternehmen, ihre influencer-Marketing-Kampagnen profitabler zu gestalten.

Nutzen Sie über 20 leistungsstarke Filter, um Influencer nach Kategorien, Größe, Standort, Sprache und ähnlichen Konten zu finden. Nutzen Sie die täglichen Einblicke, wie z. B. den Verlauf der Followerzahl, den Einfluss von Erwähnungen und den besten Zeitpunkt für Beiträge. Und schließlich können Sie schnell und einfach mit Hunderten von Influencern per E-Mail in Kontakt treten, um Geschäftsanforderungen zu besprechen und Vorschläge zu erhalten.

Trendhero bietet robuste Funktionen für das Kampagnenmanagement, darunter benutzerfreundliche Workflows, Zugriff auf Influencer-Kontakte per Mausklick und detaillierte Analysen, die den Nutzern helfen, den Überblick über ihre Influencer-Marketing-Kampagnen zu behalten.

Beste Eigenschaften

Analysen : Greifen Sie auf detaillierte Analysen mit über 90 Metriken zu, einschließlich Überprüfungen auf gefälschte Follower, Demografie und Publikumsinteressen, um zu bewerten, ob das Publikum des Influencers zu Ihrer demografischen Zielgruppe passt

: Greifen Sie auf detaillierte Analysen mit über 90 Metriken zu, einschließlich Überprüfungen auf gefälschte Follower, Demografie und Publikumsinteressen, um zu bewerten, ob das Publikum des Influencers zu Ihrer demografischen Zielgruppe passt Suche : Mit einem ausgefeilten Suchtool, das mehr als 20 Filter auf eine über 100 Millionen Personen umfassende Datenbank anwendet, kann Ihr Unternehmen Nano-, Mikro- und sogar Makro-Influencer entdecken, die wirklich zu Ihrer Marke und Ihren Kampagnenzielen passen

: Mit einem ausgefeilten Suchtool, das mehr als 20 Filter auf eine über 100 Millionen Personen umfassende Datenbank anwendet, kann Ihr Unternehmen Nano-, Mikro- und sogar Makro-Influencer entdecken, die wirklich zu Ihrer Marke und Ihren Kampagnenzielen passen Tracking : Erhalten Sie Echtzeitinformationen über Ihre eigenen Konten, die Ihrer Konkurrenten und die von Influencern, wie z. B. das Wachstum der Followerzahl, Erwähnungen und die besten Posting-Zeiten

: Erhalten Sie Echtzeitinformationen über Ihre eigenen Konten, die Ihrer Konkurrenten und die von Influencern, wie z. B. das Wachstum der Followerzahl, Erwähnungen und die besten Posting-Zeiten Erreichen: Kontaktieren Sie Hunderte von Influencern per E-Mail in kürzester Zeit mit automatisierter E-Mail-Ansprache, ohne manuelle Suche und bürokratische Verzögerungen. Trendhero enthält hochgradig personalisierte dynamische E-Mail-Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, die Antwortraten zu erhöhen

Beschränkungen

Begrenzte Anzahl von Filtern, um eine riesige Datenbank zu durchsuchen

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Analyse sehr viel Zeit in Anspruch nimmt

Preisgestaltung

Kostenlos: Begrenztes kostenloses Konto mit grundlegenden Funktionen, plus eine 14-tägige kostenlose Testphase für alle kostenpflichtigen Pläne

Begrenztes kostenloses Konto mit grundlegenden Funktionen, plus eine 14-tägige kostenlose Testphase für alle kostenpflichtigen Pläne Lite: $9,99/Monat und beinhaltet 10 Berichte/Monat und die Verfolgung von drei Konten

$9,99/Monat und beinhaltet 10 Berichte/Monat und die Verfolgung von drei Konten Pro: 29,99 $/Monat und umfasst 50 Berichte/Monat und die Verfolgung von 20 Konten

29,99 $/Monat und umfasst 50 Berichte/Monat und die Verfolgung von 20 Konten Erweitert: $99,99/Monat und umfasst 200 Berichte/Monat und die Verfolgung von 50 Konten

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.4 von 5 (79 Bewertungen)

4.4 von 5 (79 Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

10. SproutLoud

Das Beste für die kanalübergreifende Marketing-Automatisierung

Marketing-Analyse-Dashboard über SproutLoud SproutLoud ist eine Marketing-Automatisierungslösung, die darauf abzielt, den Umsatz und die Einnahmen von Unternehmen durch Vertriebspartner im lokalen Marketing zu steigern. Sie hilft Ihnen, die Effizienz zu verbessern, die Kosten zu senken und den Marketing-ROI durch eine Reihe von Funktionen zu erhöhen, darunter Asset Management, lokale Marketing-Automatisierung, Analytik und mehr

Passen Sie lokale Marketingkampagnen an und führen Sie sie auf rationale Weise durch, während Sie umfassende Analysedaten nutzen, um den ROI jeder Kampagne zu verstehen, einschließlich Statistiken zur Partnerbeteiligung und Plattformnutzung.

Einzelhändler, Händler, Distributoren und Agenten können Marketingressourcen organisieren und kontrollieren, mehrere Marketingprozesse in einem einzigen zentralen Hub konsolidieren und lokalisierte Kampagnen in kürzerer Zeit mit besseren Ergebnissen durchführen. Darüber hinaus bietet das Analysemodul sowohl den Unternehmen als auch ihren Vertriebspartnern den Vorteil einer verbesserten Kampagnenleistung durch datengestützte Erkenntnisse.

Beste Eigenschaften

Anzeigenerstellung und Verwaltung digitaler Inhalte : Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren lokalen Partnern individuelle, markenkonforme Anzeigen und Marketing-Assets und vermeiden Sie so kostspielige Verzögerungen und teure Agenturgebühren

: Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren lokalen Partnern individuelle, markenkonforme Anzeigen und Marketing-Assets und vermeiden Sie so kostspielige Verzögerungen und teure Agenturgebühren Lokale Marketing-Automatisierung : Beschleunigen Sie digitale Kampagnen auf Facebook, LinkedIn, Yelp und anderen Plattformen, während Sie gleichzeitig traditionelle Zeitungs-, Radio- und individuelle Printanzeigen ausgleichen

: Beschleunigen Sie digitale Kampagnen auf Facebook, LinkedIn, Yelp und anderen Plattformen, während Sie gleichzeitig traditionelle Zeitungs-, Radio- und individuelle Printanzeigen ausgleichen Finanzmittelverwaltung : Überwachen Sie die den Partnernetzwerken angebotene Finanzierung und die von ihnen erhaltenen Beiträge und führen Sie so transparente und sichere Co-Op-Werbekampagnen mit mehreren Parteien durch

: Überwachen Sie die den Partnernetzwerken angebotene Finanzierung und die von ihnen erhaltenen Beiträge und führen Sie so transparente und sichere Co-Op-Werbekampagnen mit mehreren Parteien durch Marketing-Analysen: Verfolgen Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren für Taktiken, Kampagnen und Partner sowohl für digitale als auch für traditionelle Offline-Medien. Profitieren Sie von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Berichten

Sicherheit: Die Plattform von SproutLoud ist SOC 2 Typ II-, PCI-, HIPAA-, GDPR- und CCPA-konform und die Rechenzentren, in denen die Daten gespeichert sind, erfüllen dieselben hohen Anforderungen an die Datensicherheit

Einschränkungen

Benutzer berichten von einer steilen anfänglichen Lernkurve mit dem Tool

Kein kostenloser Plan

Preisgestaltung

Kostenlos: Keine kostenlose Stufe, nur eine begrenzte kostenlose Testversion

Keine kostenlose Stufe, nur eine begrenzte kostenlose Testversion Bezahlte Pläne: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.9 von 5 (166 Bewertungen)

4.9 von 5 (166 Bewertungen) Capterra: 4,6 von 5 (10 Bewertungen)

Damit sind wir am Ende unserer Reise angelangt, auf der wir die besten Tools für das Kampagnenmanagement verglichen haben, die es unserer Meinung nach wert sind, ausprobiert zu werden, wenn Ihr Unternehmen auf der Suche nach Möglichkeiten ist, seine Marketingkampagnen und internen Geschäftsprozesse produktiver zu verwalten.

Die richtigen Kampagnenmanagement-Tools können Ihrem Unternehmen helfen:

Besser gestaltete Arbeitsabläufe zu betreiben

Die Planung und Ausführung zu verbessern

Verfolgung in Echtzeitressourcenzuweisung und Leistungsanalytik

Effizienter zusammenarbeiten

Effektivere Kommunikation

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Teilprozesse, und mehr

Jedes Unternehmen, egal in welcher Nische oder Branche, das von einer besseren Optimierung seiner Ressourcen profitieren könnte, sollte die Investition in ein Kampagnenmanagement-Tool in Betracht ziehen.

Verwalten Sie Ihre Marketing-Kampagnen mit ClickUp

Die heutige schnelllebige Zeit und der harte Wettbewerb erfordern ein effizientes Management der begrenzten Unternehmensressourcen.

Tools für das Kampagnenmanagement können Unternehmen dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, ihre Marketingprozesse zu optimieren und alles auf ihre Geschäftsziele auszurichten.

Ob es sich um die unschlagbaren Projektmanagement-Funktionen von ClickUp, die leistungsstarken E-Mail-Marketing-Funktionen von Sender oder die Social-Media-Management-Fähigkeiten von HootSuite und SproutLoud handelt, jedes Tool bringt seine einzigartigen Stärken mit. Zusammen bilden sie ein leistungsstarkes Toolkit, mit dem Unternehmen Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg effektiv verwalten können.

Darüber hinaus können die hier vorgestellten Kampagnenmanagement-Tools den Technologie-Stack eines Unternehmens aufwerten.

ClickUp zum Beispiel kann als zentraler Knotenpunkt für die Kampagnenplanung, Aufgabenzuweisung und Zielverfolgung dienen. In Kombination mit den fortschrittlichen Automatisierungs- und Personalisierungsfunktionen von Sender oder den detaillierten Datenanalyse- und Berichtsfunktionen von Whatagraph können Unternehmen unschätzbare Einblicke gewinnen und datengestützte Entscheidungen zur Optimierung ihrer Marketingstrategien treffen.

Durch die richtige Mischung von Kampagnen management-Tools in ihre Abläufe können Unternehmen modernste Marketingtechnologien nutzen, um die Effizienz zu steigern, die Kommunikation zu verbessern und die Rentabilität ihrer Marketingaktivitäten zu erhöhen.

Gastautor:

Sender.net