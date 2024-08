Wie man ein Projektmanagement-Dashboard für die Leitung von Teams und die Verwaltung der Arbeit optimiert

Ein Projektmanagement-Dashboard bietet den Teams einen Mehrwert, indem es 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Einblicke und Aktualisierungen liefert. 🕐

Verteilte Teams stehen vor Hindernissen bei der effektiven Projektverwaltung. Die Kommunikation wird komplexer, wenn Teams nur begrenzte synchrone Interaktionszeit haben oder die Projektdaten wachsen.

Mit Datenvisualisierungen in Echtzeit und automatisierten Berichten gewährleisten Projektmanagement-Dashboards, dass wichtige Projektinformationen jederzeit und überall zugänglich sind.

Es mag einschüchternd erscheinen, ein Projekt-Dashboard zu erstellen, da es Planung und einige Designarbeiten erfordert. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung eines Dashboards lohnt, haben Sie vielleicht Angst, es zu kompliziert zu gestalten.

Moderne Software für Projekt-Dashboards hat den Prozess vereinfacht, daher stellen wir Ihnen die besten Beispiele, Vorlagen und Tipps für die Erstellung eines dynamischen Dashboards vor! 📊

Was ist ein Projektmanagement-Dashboard?

Ein Projektmanagement-Dashboard ist ein visuelles Werkzeug, das Teams dabei hilft, die Projektleistung an einem zentralen Ort zu betrachten. Es stellt projektbezogene Informationen in Form von Diagrammen und Metriken dar und ermöglicht es dem Publikum, den Projektstatus, den Fortschritt und potenzielle Risiken schnell zu erfassen.

Viele Projekte auf dem heutigen Markt sind häufig voneinander abhängig, was bedeutet, dass ihre Ergebnisse und ihr Erfolg eng miteinander verbunden sind. Diese Verflechtung kann innerhalb einer einzigen Organisation auftreten, wenn mehrere Projekte auf gemeinsame Ressourcen angewiesen sind, ergebnisse oder Zeitpläne. 🌐

Die Koordinierung von Aufgaben über verschiedene Zeitzonen hinweg führt manchmal zu Verzögerungen und Verlangsamungen entscheidungsprozesse . Diese Herausforderungen führen zu Missverständnissen, verpassten Terminen und geringerer Produktivität.

Verfolgen und verwalten Sie Aufgaben, Ressourcen und den Projektfortschritt in einem ClickUp Dashboard

Und mit dashboard-Software wie ClickUp, Google Sheets , oder Excel verfügen Sie über eine Reihe von Visualisierungsoptionen, die sich an die jeweiligen Projekte anpassen lassen!

Hier sind die Vorteile von Projekt-Dashboards zur Optimierung der Projektleistung:

Verbesserte Sichtbarkeit: Projektmanagement-Dashboards bieten einen Echtzeit-Überblick über den Gesamtprojektstatus. Sie können Engpässe schnell erkennen, den Verlauf von Aufgaben überwachen und potenzielle Probleme erkennen, bevor sie eskalieren

Projektmanagement-Dashboards bieten einen Echtzeit-Überblick über den Gesamtprojektstatus. Sie können Engpässe schnell erkennen, den Verlauf von Aufgaben überwachen und potenzielle Probleme erkennen, bevor sie eskalieren Bessere Kommunikation: Dashboards erleichtern die effiziente Kommunikation zwischen den Teammitgliedern. Aktualisierungen sind sofort abrufbar, so dass alle auf dem gleichen Stand sind und die Zusammenarbeit im Team verbessert wird

Dashboards erleichtern die effiziente Kommunikation zwischen den Teammitgliedern. Aktualisierungen sind sofort abrufbar, so dass alle auf dem gleichen Stand sind und die Zusammenarbeit im Team verbessert wird Leistungsverfolgung: Mit Hilfe von Visualisierungstools können diese Dashboards die Projektleistungskennzahlen effektiv verfolgen. Sie können die Produktivität des Teams, das Projektbudget, das Zeitmanagement und vieles mehr messen

Mit Hilfe von Visualisierungstools können diese Dashboards die Projektleistungskennzahlen effektiv verfolgen. Sie können die Produktivität des Teams, das Projektbudget, das Zeitmanagement und vieles mehr messen Datengestützte Entscheidungen: Durch die Bereitstellung eines umfassenden Überblicks über die Projektdaten bieten Dashboards den Projektmanagern den richtigen Kontext, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Dies hilft bei einer besseren Projektplanung und einem besseren Risikomanagement

Durch die Bereitstellung eines umfassenden Überblicks über die Projektdaten bieten Dashboards den Projektmanagern den richtigen Kontext, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Dies hilft bei einer besseren Projektplanung und einem besseren Risikomanagement Gesteigerte Effizienz: Die Möglichkeit, Aufgaben, Termine und Abhängigkeiten an einem Ort zu sehen, trägt zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen bei. Projektmanagement-Dashboards vereinfachen die Aufgabenzuweisung und verhindern eine Überbeanspruchung von Ressourcen, was zu einer höheren Projekteffizienz führt

Als Mensch in erster Linie und als Projektmanager in zweiter Linie ist Ihre Einzigartigkeit ein Vorteil, der zu einem innovativen und erfolgreichen Projektmanagement führen kann. Fühlen Sie sich ermächtigt, verschiedene Projektmanagement-Dashboard-Software zu erkunden, um herauszufinden, was für Sie, Ihr Team und Ihre Projekte am besten geeignet ist! ⚡️

Hier erfahren Sie, wie Sie ein Projektmanagement-Dashboard erstellen:

Schritt 1: Definieren Sie Ziele und KPIs für das Dashboard

Was sind die spezifischen Probleme oder Herausforderungen, mit denen das Team konfrontiert ist? Was wollen Sie messen und verfolgen? Sobald die Ziele klar sind, können Sie sich darauf konzentrieren, welche Art von Dashboard verwendet werden soll.

Wählen Sie Indikatoren, die sich leicht nachverfolgen lassen und einen unmittelbaren Nutzen bringen. Wichtig ist auch, dass Sie relevante Kennzahlen auswählen, die allen im Team wichtig sind und die sie verstehen. Die Verwendung einer Vorlage hilft Ihnen, die visuellen Elemente des Dashboards schnell zu erstellen. (Aber dazu später mehr!)

Schritt 2: Wählen Sie eine Dashboard-Software

Mit verschiedenen projektmanagement-Tool s zur Verfügung stehen, kann es notwendig sein, einige Optionen zu testen. Schauen Sie sich die Benutzerfreundlichkeit des Tools, die Integrationsmöglichkeiten mit bestehenden Systemen, die Skalierbarkeit und die Datensicherheitsmaßnahmen genauer an. Es ist auch hilfreich, ein Projektmanagement-Tool zu wählen, das mit den folgenden Aspekten übereinstimmt und die Arbeitsabläufe des Teams optimiert . ⚙️

Und Sie müssen diesen Prozess nicht allein durchlaufen! Bitten Sie die wichtigsten Mitglieder des Projektteams, aus ihrer Sicht darzulegen, wie das Dashboard einen Mehrwert für ihre Arbeit darstellt. So erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, auf welche wichtigen Dashboard-Funktionen Sie achten sollten.

Gemischte Gruppenfilter in ClickUp Dashboards ermöglichen Ihnen eine weitere Personalisierung und Anpassung mit den Operatoren "und" und "oder"

Schritt 3: Gestalten Sie das Dashboard-Layout

Skizzieren Sie das Layout Ihres Dashboards und berücksichtigen Sie dabei die Bedürfnisse Ihrer Dashboard-Zielgruppe (Teams, interessengruppen oder Kunden). Nutzen Sie Diagramme, Schaubilder und andere Visualisierungen, um die Daten bestmöglich zu präsentieren. 🎨

Versuchen Sie, die Anzahl der Elemente auf Ihrem Dashboard zu begrenzen, und stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Metriken hervorheben. Dies hilft den Benutzern, schnell zu erkennen die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) zu ermitteln und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

In dieser Phase ist es auch wichtig zu entscheiden, wer Zugriff auf das Projektmanagement-Dashboard hat und auf welcher Ebene er mit den Daten interagieren kann. So können Sie beispielsweise Teammitgliedern die Ansicht des Dashboards gestatten, ihnen aber die Bearbeitung oder Vornahme von Änderungen untersagen.

Learn Wie man ein ClickUp Dashboard erstellt das Ihre Erwartungen an Design und Funktion erfüllt!

Schritt 4: Bauen Sie die Dashboard-Komponenten

Beginnen Sie mit dem Aufbau der Dashboard-Komponenten auf der Grundlage der definierten KPIs und Datenstruktur. Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktionen der Dashboard-Software, um das Dashboard anzuordnen und Anpassungen vorzunehmen.

Sobald die Komponenten vorhanden sind, können Sie das Dashboard individuell gestalten. Verwenden Sie Farben und andere visuelle Anhaltspunkte, um Schlüsselelemente oder Trends in den Daten hervorzuheben. So können Sie sich auf das konzentrieren, was für Ihr Team am wichtigsten ist und projektziele . 🏆

Sie können auch interaktive Elemente wie Schaltflächen und Dropdowns hinzufügen, damit die Nutzer ihre Daten in Echtzeit filtern und segmentieren können. Diese Funktionen geben den Nutzern eine bessere Kontrolle über die Daten und ermöglichen es ihnen, weitere Erkenntnisse und Trends zu erkunden.

Bonus: Excel KPI Dashboard !

Benutzerdefinierte Burndown-Karten in ClickUp Dashboards ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt anhand der Stunden oder sprint-Punkte die Sie ursprünglich geplant hatten

Schritt 5: Austausch und Einholen von Feedback

Bevor Sie das Dashboard dem gesamten Team zur Verfügung stellen, holen Sie Feedback von den wichtigsten Stakeholdern und Teammitgliedern ein, um eventuelle Verbesserungen oder zusätzliche Funktionen zu ermitteln, die den Nutzen des Dashboards erhöhen könnten. Sie werden wissen wollen, ob Projektinformationen fehlen, Daten unübersichtlich sind oder Komponenten unklar sind.

Sobald Sie das Feedback erhalten und eingearbeitet haben, geben Sie das Dashboard an das gesamte Team weiter, damit es zur Verfolgung des Projektfortschritts genutzt werden kann. Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, wie das Dashboard zu lesen und zu interpretieren ist, damit er Trends schnell erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. ✍️

Planen Sie schließlich regelmäßige Überprüfungen des Projekt-Dashboards. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die vorgenommenen Änderungen auf dem Laufenden sind. Außerdem können Sie so neue Erkenntnisse gewinnen oder das Dashboard bei Bedarf anpassen.

Drill-Down in ClickUp Dashboards zum Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben innerhalb des Diagramms für nahtlose Bearbeitungen verwenden

3 Projekt-Dashboard-Vorlagen für Ihre wichtigsten Zielgruppen

Einer der Vorteile der Verwendung einer Projekt-Dashboard-Vorlage ist ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Projektanforderungen und Anwendungsfälle.

Eine gut gestaltete Dashboard-Vorlage dient als Grundlage, die Projektmanager auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen ihrer einzelnen Kampagnen oder ihres Projektportfolios anpassen können. 👩‍💻

1. ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage

am besten geeignet, um die Leistung aller Ihrer Projekte zu verfolgen

Öffnen Sie die ClickUp Timeline-Ansicht als Projektstatus-Dashboard

Die ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um individuelle Dashboards zu erstellen. Es bietet verschiedene Ansichtsarten, einschließlich eines Gantt-Diagramms, um während des gesamten Projekts organisiert zu bleiben. Mit intuitiven Funktionen für die Zusammenarbeit, Aufgabenverfolgung und Anpassungsoptionen rationalisiert es das Projektmanagement und die Entscheidungsfindung.

Projektmanager können Ressourcen effizient zuweisen, den Fortschritt überwachen und das Dashboard an verschiedene Projekttypen anpassen. Die Vorlage dient als zentraler Knotenpunkt für Projektdaten und fördert eine bessere Organisation und Zusammenarbeit in jeder Projektphase! 🤝

2. ClickUp Projektmanagementplan auf höchster Ebene Vorlage

am besten geeignet für die Verfolgung von Ergebnissen im gesamten Team

Skizzieren Sie die projektumfang und Projektmetriken zur Weitergabe an das Führungsteam in ClickUp

Hochrangige Pläne sind für die Projektinitiierung, die Erleichterung des Projekt-Scopings, die effektive Kommunikation mit den Stakeholdern und die Gewinnung von Akzeptanz notwendig. Sie ermöglichen es den Teams, sich an Veränderungen anzupassen und Prioritäten zu setzen strategische Entscheidungsfindung ohne von komplizierten Details überwältigt zu werden. 📃

Die Hochrangige Projektplan-Vorlage von ClickUp ist die perfekte visuelles Projektmanagement-Tool um Projektziele zu definieren, Ressourcen zuzuweisen und klare Prioritäten für das Team festzulegen. In der Listenansicht können Projektmanager eine geordnete Liste von Aufgaben und Leistungen erstellen, was die Festlegung von Projektzielen erleichtert!

3. ClickUp Executive Projektstatusbericht Vorlage

am besten geeignet, um den Projektfortschritt mit wichtigen Stakeholdern und Führungskräften zu teilen

Nutzen Sie die Projektmanagement-Dashboard-Tools in ClickUp, um alle Stakeholder an einem Ort zu versammeln

Führungskräfte benötigen ein Projekt-Dashboard, um in Echtzeit Einblick in die Projekte des Unternehmens zu erhalten. Mit einem zentralen und leicht zugänglichen Überblick über den Projektfortschritt, wichtige Leistungsindikatoren und potenzielle Engpässe können Führungskräfte fundierte und rechtzeitige Entscheidungen treffen. ⏳

Die Executive Projektstatusbericht Vorlage von ClickUp ersetzt Ihre wöchentlichen Status-E-Mails, die sich im Laufe des Projekts anhäufen. Sie sind in der Lage, sich einen umfassenden Überblick über den Projektfortschritt, wichtige Kennzahlen und potenzielle Risiken zu verschaffen. Mit vorgefertigten ClickUp Benutzerdefinierte Felder und verschiedenen Aufgabenansichten vereinfacht diese Vorlage den Prozess der Überwachung mehrerer Projekte in einem Portfolio zur gleichen Zeit.

Weitere Informationen vorlagen für Zusammenfassungen !

7 Arten von Dashboards für erfolgreiche Projekte

Da uns eine Vielzahl von Dashboard-Typen zur Verfügung steht, besteht die Herausforderung oft darin, den richtigen auszuwählen, der zu den besonderen Anforderungen und Zielen des Projekts passt.

**Die besten Projektmanagement-Dashboards haben klar definierte Ziele. Der Versuch, zu viele Dinge abzudecken, kann die Produktivität, die Entscheidungsfindung und den Projekterfolg behindern

Hier finden Sie sieben weitere Arten von Dashboards, die Sie in Ihr Produktivitäts-Toolkit aufnehmen sollten!

1. Aufgabenfortschritts-Dashboard

Das Dashboard für den Aufgabenfortschritt ist ein wichtiges Instrument zur Verfolgung des aktuellen Status eines Projekts. Dieses Dashboard enthält in der Regel ein Diagramm der Aufgaben und ihres Fortschritts, so dass die Projektmanager überwachen können, wie viel bereits erledigt wurde und wo die nächsten Schritte unternommen werden sollten. Es kann auch Daten über die geschätzten und tatsächlichen Fertigstellungstermine enthalten, um einen weiteren Einblick in die Leistung des Teams zu geben.

2. Dashboard zur Budgetverfolgung

Das Dashboard zur Budgetverfolgung ist ein Muss, um den Überblick über die Projektausgaben zu behalten. Diese Art von Dashboard enthält in der Regel Datenpunkte wie Gesamtkosten, prognostizierte Ausgaben und verfügbare Mittel. Darüber hinaus kann es auch Informationen über die Kosten pro Aufgabe oder Ressource liefern, um mögliche Probleme bei der Budgetierung und/oder den Ausgaben zu erkennen. 💰

Organisieren Sie Lieferanten, Zahlungen, Aufgaben und mehr mit einer ClickUp-Liste

3. Dashboard Risikomanagement

Das Risikomanagement-Dashboard ist für die Vorbereitung auf und die Minderung von potenziellen Risiken während des Projektverlaufs unerlässlich. Diese Art von Dashboard bietet einen Überblick über alle identifizierten Risiken und die zugehörigen Pläne zur Risikominderung, so dass die Projektmanager ihre Strategie schnell anpassen können, wenn neue Bedrohungen auftreten. Außerdem hilft es dem Team, sich auf die wichtigsten Probleme zu konzentrieren, die den Fortschritt beeinträchtigen.

4. Team Performance Dashboard

Das Team Performance Dashboard überwacht den Fortschritt der einzelnen Teammitglieder und ermöglicht es den Projektmanagern, potenzielle Probleme oder verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen. Diese Art von Dashboard kann Daten über die Dauer der Aufgabenerledigung, die Genauigkeit der Aufgaben und andere Metriken in Bezug auf die Produktivität des Teams enthalten.

Verfolgen Sie Zuweisungen über Projektteams hinweg in einer ClickUp Workload-Ansicht

5. Dashboard Kundenkommunikation

Ein Dashboard für die Kundenkommunikation ist unerlässlich, um bei Fragen oder Rückmeldungen Ihrer Kunden den Überblick zu behalten. Diese Konsolidierung vereinfacht den Zugriff auf relevante Informationen und macht den Weg über verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mails, Telefonanrufe und sogar Social Media-Nachrichten überflüssig! 👥

6. Dashboard für die Ressourcenzuweisung

Im Gegensatz zum Dashboard für die Teamleistung ist das Dashboard für die Ressourcenzuweisung wichtig, um die Verteilung der Ressourcen auf verschiedene Projekte oder Aufgaben zu bewerten. Auf diese Weise wird eine faire und ausgewogene Zuteilung erreicht, die mit den Projektprioritäten und den Unternehmenszielen in Einklang steht. Diese Art von Dashboard bietet eine Übersicht darüber, wo die Ressourcen eingesetzt werden, so dass die Projektmanager mögliche Ineffizienzen schnell erkennen können.

7. Dashboard für Problem- und Fehlerverfolgung

Das Dashboard zur Problem- und Fehlerverfolgung ist ein unschätzbares Instrument zur Identifizierung, Überwachung und Lösung von Problemen oder Fehlern, die im Laufe eines Projekts auftreten. Diese Art von Dashboard bietet einen zentralen Überblick über die aktuellen Probleme und liefert Daten über den Fortschritt der einzelnen damit verbundenen Aufgaben. 📈

Noch wichtiger ist, dass es dazu beitragen kann, kostspielige Verzögerungen zu vermeiden, indem es die Projektmanager warnt, wenn Fristen näher rücken und die Arbeit noch nicht begonnen wurde.

Erstellung eines Dashboards für Projektmanagement-Software zur Verfolgung von Fehlern und eingehenden Anfragen

Mit ClickUp Dashboards den Projekterfolg steigern

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen haben Sie die volle Kontrolle, um Ihr Projekt-Dashboard in ClickUp nach Ihren Wünschen einzurichten. Sie müssen sich keine Gedanken über umfangreiche Schulungen oder komplizierte Einstellungen machen! ClickUp bietet vorgefertigte Vorlagen und einfach zu befolgende Anpassungsschritte.

Erstellen Sie noch heute ein kostenloses ClickUp-Konto und laden Sie Ihre Mitarbeiter ein, die Plattform zu erkunden! 🔍