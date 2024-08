51 Beispiele und Vorlagen für Leistungsindikatoren (KPI)

Wie können Sie Ihr Team ermutigen, über organisatorische Ziele nachzudenken und diese zu erreichen? Der erste Schritt besteht darin, eine gründliche Bestandsaufnahme Ihrer wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) vorzunehmen.

Die Sache ist die: KPIs werden die Motivation des Teams erhöhen in den ersten Monaten, dann verliert es sich in langen E-Mail-Threads und wird am Tag vor einem wichtigen Treffen mit der Führungsebene wieder aufgegriffen.

gut konzipierte KPIs befähigen die Teams, Ineffizienzen zu beseitigen, zeitraubende Anfragen zu eliminieren und Aufgaben und Projekte mit unternehmensweiten Zielen . Das wünschen wir uns für Sie und Ihr Team. Deshalb haben wir einen Katalog von KPI-Beispielen und -Vorlagen zusammengestellt, um Ihre Fragen zu beantworten:

Unter welchen Bedingungen wird eine Kennzahl zu einem KPI? Wer ist Teil des KPI-Entwicklungsprozesses? Wo verfolge ich den KPI-Fortschritt? Wie treibe ich mein Team zum Handeln an und motiviere es zum Erreichen des Ergebnisses?

Wir werden all diese Themen behandeln - und noch mehr, denn KPIs sind die geheime Soße der modernen Unternehmensstrategie. Und jeder ist für diese Aufgabe qualifiziert.

Was ist ein KPI oder ein Leistungsindikator?

Ein wichtiger Leistungsindikator oder KPI ist eine quantifizierbare Kennzahl die zur Überwachung des Fortschritts bei der Erreichung von Unternehmenszielen verwendet wird. Genauer gesagt, gibt ein KPI einen Einblick in die Leistung des wichtigsten Vermögenswertes einer Organisation: die Mitarbeiter.

Unternehmen investieren Zeit, Mühe und Geld, um Problemlöser einzustellen - Menschen, die Stärken in der Analyse und Interpretation von Daten haben, um Entscheidungen zu treffen. Und diese Investitionen beschränken sich nicht auf die Besetzung der IT- und Finanzabteilungen. Es wurde gesagt, dass ein arbeitskräftemit Datenkompetenzen trägt zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und Leistung des Unternehmens bei.

Das bedeutet, dass jeder - Mitarbeiter an vorderster Front, Manager und leitende Angestellte - Einfluss auf die Unternehmensziele hat. Als Teamleiter haben Sie also die Verantwortung, den Mitarbeitern durchdachte, spezifische und messbare KPIs .

Wenn Sie eher visuell lernen, sehen Sie sich diesen Vlog über die Festlegung von KPIs an!

Wie man KPIs definiert

Wenn Sie eines aus diesem Leitfaden mitnehmen, dann dies: effektive Leistungsindikatoren ermöglichen es den Menschen, genaue und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Der erste Fehler, den Unternehmen beim Brainstorming über KPIs machen, ist, eine E-Mail an alle Abteilungsleiter mit der Betreffzeile zu schicken: Was werden Sie wegen all dieser wirklich schlechten Kennzahlen tun?

Stattdessen sollten sich Unternehmen auf die Kennzahlen konzentrieren, die den größten Einfluss auf ihre Nachhaltigkeit haben. **Wenn Sie sich auf Projekte, Werkzeuge und Systeme konzentrieren, die die Nadel bewegen, erstellen Sie einen Geschäftsfahrplan, um Ihre Geschwindigkeit in Richtung Umsatzwachstum zu maximieren

Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Checkliste, die Ihnen hilft, Ihre KPIs richtig einzusetzen:

1. Identifizieren Sie Geschäftskennzahlen, die direkt mit den Geschäftszielen verbunden sind

Beginnen wir mit den Grundlagen, die Vertriebs-KPIs sehen anders aus als Produkt-KPIs , die sich unterscheiden von Finanz-KPIs . Stellen Sie Ihrem Bereich Fragen zu den direkten Leistungsindikatoren, um zu verstehen, was sie erreichen wollen und ihre Erfolgskriterien. Diese Gruppe wird diese verwenden geschäftsmetriken als Richtwert für den nächsten Monat, das nächste Quartal oder das nächste Jahr. Wenn eine Leistungskennzahl nicht zu einem unternehmensziel ... muss es gehen!

Was ist das Problem, das Sie in Ihrem Prozess/Team/Organisation lösen wollen? Was ist das Ergebnis, das Sie erreichen wollen? Wie werden Sie den Erfolg messen? Wie werden Sie wissen, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben?

Bonus: Produktanforderungsdokumentvorlagen

2. Schreiben Sie klare und spezifische Leistungskennzahlen

Sobald Sie deren Erkenntnisse haben, ordnen Sie die Kennzahlen in zwei Kategorien: führende und nachlaufende Indikatoren.

Anhand von Frühindikatoren können sie erkennen, ob sie ihre Strategie umstellen oder anpassen müssen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen

müssen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen Nachlaufende Indikatoren sind das Gegenteil. Diese Leistungsindikatoren bestimmen, wie gut Prozesse und Aktualisierungen über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden

Pro-Tipp: Es mag verlockend sein, firmeneigene Abkürzungen oder flapsige Worte zu verwenden, aber denken Sie daran, dass diese KPIs unternehmensweit geteilt werden, so dass sie für jeden klar sein müssen.

3. Geben Sie die KPIs in ein Remote-First-Tool ein, um den Fortschritt aufzuzeichnen und zu überwachen

Wir werden es sagen: KPI-Berichte sind nicht am spannendsten zu erstellen.

Es ist eine (fast) alltägliche Aufgabe, die Zeit erfordert, um Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Deshalb haben KPI-Berichte in der Regel nur eine kurze Lebensdauer, nachdem sie im Posteingang angekommen sind, und zwar aus mehreren Gründen:

Die Berichte sind am Ende des Tages veraltet, weil sich die Daten stündlich ändern

Berichte im PDF- oder Excel-Format sehen auf verschiedenen Bildschirmen unterschiedlich aus

Berichte, die per E-Mail verschickt werden, sind nicht sicher

**Die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu erhalten, ist eine Notwendigkeit für datengesteuerte Unternehmen. Die Menschen wollen auf ihren Smartphones, Desktops und sogar auf dem großen Bildschirm im Büro auf KPIs zugreifen. Wenn Sie auf der Suche nach einem kostenlosen Dashboard-Tool sind, das diese Anforderungen erfüllt, sollten Sie ClickUp! Starten Sie mit ClickUp

51 KPI-Beispiele und Vorlagen zur Fortschrittsmessung

Hier bei ClickUp sind wir große Fans von KPIs und Ihr, also hat sich unser Team an die Arbeit gemacht und eine Liste von Key Performance Indicators und kostenlose Vorlagen sortiert nach Abteilung oder Branche.

Beispiele für Vertriebs-KPIs

1. Kundenakquisitionskosten: Die Gesamtkosten der gewinnung eines Kunden (einschließlich der Kosten für den Verkaufsprozess und für Marketingmaßnahmen) 2. Verkaufsaktivitäten pro Vertreter: Die Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum erledigten Aufgaben 3. Lead-zu-Kunden-Gesprächsrate: Der Prozentsatz der Leads, die in Ihrem Verkaufsprozess umgewandelt werden 4. Gesamtumsatz: Der Gesamtumsatz, den Sie mit Ihren Produkten in einem bestimmten Zeitraum erzielt haben 5. Verkaufszyklusdauer: Die durchschnittliche Zeit, die vom ersten Kontakt bis zum Abschluss vergeht

Voreingestellte Berechnungsfelder in der Provisionsverfolgungsvorlage machen manuelle Arbeit überflüssig Diese Vorlage herunterladen

Beispiele für operative KPI

6. Mehrarbeitsstunden: Die Anzahl der Stunden, die ein Mitarbeiter über seine normale Arbeitszeit hinaus arbeitet 7. Entwickelte Prozesse: Die Anzahl der Verbesserungen, die an aktuellen betrieblichen 8. Lagerhaltungskosten: Der Gesamtbetrag aller Ausgaben für die Lagerung unverkaufter Waren 9. Büroflächenauslastung: Der Prozentsatz der von den Mitarbeitern genutzten Bürofläche 10. Nutzung von Unternehmensvergünstigungen: Der Prozentsatz der von den Mitarbeitern genutzten Vergünstigungen

Planen und visualisieren Sie eingehende Arbeiten mit der Projektanforderungsvorlage Diese Vorlage herunterladen

Beispiele für Finanz-KPIs

11. Eigenkapitalrendite: Das Maß für die finanzielle Leistung, das auf dem Nettogewinn im Verhältnis zum Eigenkapital basiert 12. Nettogewinnmarge: Der Geldbetrag, der Ihrem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben (Zinsen, Steuern, Betriebskosten usw.) von den Gesamteinnahmen verbleibt 13. Kosten der verkauften Waren: Die Gesamtkosten für die Herstellung der Produkte, die ein Unternehmen verkauft (ohne Vertriebs-, Verwaltungs- und Marketingkosten) 14. Schulden-Eigenkapital-Verhältnis: Das Verhältnis zwischen den Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens und dem Eigenkapital 15. Free Cash Flow: Der Geldbetrag, der nach Investitionsausgaben übrig bleibt

Verwalten Sie Ihre Verkaufszahlen, Einnahmen, Umsatzprognosen und mehr mit Buchhaltungsvorlagen Diese Vorlage herunterladen

Marketing KPI Beispiele

16. Return on Marketing Investment: Der Ertrag einer Marketinginvestition geteilt durch die Kosten der Marketinginvestition 17. Bounce-Rate: Der Prozentsatz der E-Mails, die gebounct wurden. Dies geschieht, wenn die E-Mail-Adresse nicht mehr aktiv ist 18. Klickrate: Die Anzahl der Personen, die auf einen Link in Ihrer E-Mail geklickt haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der Personen, die Ihre E-Mail erhalten haben 19. Organische Impressionen: Die Anzahl, wie oft ein Inhalt im Newsfeed einer Person angezeigt wird 20. Abonnentenanzahl: Die Anzahl der Personen, die sich für Ihre E-Mail-Marketingkampagnen angemeldet haben

Eintauchen in mehr_ marketing-KPIs und lernen Sie, wie Sie Ihre Ziele am besten erreichen können!

Organisieren Sie Kampagnenplanung, Assets und Workflows mit der Vorlage Kampagnenverfolgung und -analyse Diese Vorlage herunterladen

Website KPI Beispiele

21. Verhältnis von Traffic zu MQL (Marketing Qualified Lead): Das Verhältnis zwischen dem gesamten über die Plattform generierten Traffic und der Anzahl der aus diesem Traffic stammenden marketingqualifizierten Leads 22. Crawl-Fehler: Die Anzahl der URLs, die für den Googlebot beim Scannen Ihrer Seiten unzugänglich sind 23. Bounce-Rate: Die Anzahl der Besucher, die Ihre Website innerhalb weniger Sekunden nach dem Aufrufen verlassen haben 24. Mobile Benutzerfreundlichkeit: Die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Landing Page auf Handys und Tabs 25. Referral Traffic: Die Anzahl der Personen, die Ihre Website über Ihre sozialen Medien besuchen

Planen, organisieren und erstellen Sie Seiten mit der Website-Entwicklungsvorlage Diese Vorlage herunterladen

Beispiele für Design KPI

26. Kundenzufriedenheitsrate: Anhand der Antworten können Sie erkennen, welche Kunden unzufrieden sind und besondere Aufmerksamkeit von Ihnen benötigen produktmanagement-Teams

27. Einhaltung von Standards: Die durchschnittliche Anzahl der Probleme im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung markenrichtlinien , Prozesse oder Verfahren 28. Antwortzeit: Die durchschnittliche Zeit, die die Projektprüfer und Projektmitarbeiter benötigen, um auf Fragen, Kommentare und Anfragen zu antworten 29. Produktionszykluszeit: Die durchschnittliche Zeit, die für die Fertigstellung eines Projekts von Anfang bis Ende benötigt wird 30. Revisionszeit: Die durchschnittliche Anzahl der Runden oder die Zeit, die bis zum endgültigen Entwurf benötigt wird

Erstellen Sie Ihren idealen Design-Workflow mit der Grafikdesign-Vorlage Diese Vorlage herunterladen

KPI-Beispiele für Startups

31. Customer Lifetime Value: Der Umsatz, den Ihr Unternehmen von einzelnen Kundenkonten erwarten kann 32. Aktivierungsrate: Der Prozentsatz der Nutzer, die ein wichtiges Ereignis im Onboarding-Prozess abschließen 33. Runway: Die Anzahl der Monate, die das Unternehmen arbeiten kann, bevor ihm das Geld ausgeht 34. Durchschnittliche Länge des Verkaufszyklus: Die Anzahl der Tage, die im Durchschnitt für den Abschluss eines Geschäfts benötigt werden 35. Monatliche Ausgaben: Der pro Monat ausgegebene Betrag an Bargeld

Verfolgen und optimieren Sie Arbeitsabläufe auf der Grundlage der Team-Bandbreite mit der Aufgabenmanagement-Vorlage Diese Vorlage herunterladen

Produkt-KPI-Beispiele

36. Net Promoter Score (NPS): Die Zahl, die angibt, ob Ihre Nutzer bereit sind, Ihr Produkt an ihre Freunde, Kollegen usw. weiterzuempfehlen.

37. Support-Ticket-Eskalationen: Die Anzahl der Tickets, die zur Lösung an einen übergeordneten Kunden-Support-Manager weitergeleitet wurden 38. Kundenzufriedenheitsrate (CSAT): Die Skala der Gesamterfahrung eines Kunden mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem Mitarbeiter eines Unternehmens 39. Velocity: Die Gesamtzahl der durchgeführten manuellen und automatisierten Tests 40. Täglich Aktiv Benutzer: Die Anzahl der aktiven Benutzer pro Tag

Organisieren und speichern Sie alle Berichte mit dem Bug- und Vorlage zur FehlerverfolgungDiese Vorlage herunterladen

SaaS KPI Beispiele

41. Net Promoter Score (NPS): Die Zahl, die angibt, ob Ihre Nutzer bereit sind, Ihr Produkt ihren Freunden, Kollegen usw. zu empfehlen.

42. Month Over Month (MoM) Monthly Recurring Revenue (MRR) Growth Rate: Der prozentuale Anstieg oder Rückgang der monatlichen Netto-MRR 43. Jährlicher wiederkehrender Umsatz (ARR): Die prognostizierte Höhe der jährlichen Einnahmen von Kunden 44. Abwanderungsrate: Die prozentuale Rate, mit der Kunden ein Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums verlassen 45. Entwickelte Prozesse: Die Anzahl der Verbesserungen, die an aktuellen betrieblichen Prozessen vorgenommen wurden 46. Lead Velocity Rate: Die Gesamtzahl der durchgeführten manuellen und automatisierten Tests

Nutzen Sie den zweistufigen Workflow der Kundensupport-Vorlage mit einem Frontline-Support-Team und einem zweiten Team für Eskalationen Diese Vorlage herunterladen

KPI-Beispiele für Humanressourcen

47. Recruiting Conversion Rate: Der Prozentsatz der Bewerber, die eingestellt wurden, im Vergleich zur Gesamtzahl der von Ihnen bearbeiteten Bewerber ( mit ATS verfolgen !) 48. Kosten pro Einstellung: Die Gesamtkosten für die Einstellung jedes Mitarbeiters (einschließlich Einstellungs-, Schulungs- oder Einarbeitungskosten und anderer HR-KPIs ) 49. Durchschnittliche Ausbildungskosten: Der Geldbetrag, der ausgegeben wird für mitarbeiterschulung und -entwicklung

50. Abwesenheitsquote: Der Prozentsatz der Mitarbeiter, die in einem bestimmten Zeitraum abwesend sind 51. Mitarbeiterfluktuationsrate: Der Prozentsatz der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben

Organisieren Sie den Weg eines jeden Bewerbers und die Kommunikation mit der Vorlage "Hiring Candidates" Diese Vorlage herunterladen Sobald Sie Ihre Daten gesammelt und gemessen haben, müssen Sie sie in einem leicht verständlichen Format präsentieren. Hier kommt eine All-in-One-Lösung wie ClickUp ins Spiel, die Ihnen die besten Visualisierungswerkzeuge bietet!

Wie man KPIs in ClickUp misst

Wenn Sie Ihre Key Performance Indicators und Templates bereit haben, ist der nächste Schritt, sie in einer digitalen Lösung wie ClickUp! zusammenzustellen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, ihre Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität auf ein neues Niveau zu heben!

Hier ein genauerer Blick darauf, warum teams ClickUp so gerne nutzen als Drehscheibe für die Zielverfolgung und als KPI-Dashboard:

KPI-bezogene Aufgaben und Aktivitäten mit den Zielen in ClickUp abgleichen

Visualisierung der prozentualen Fortschritte für jedes Ziel in einer Ansicht Ziele in ClickUp sind übergeordnete Container, die in kleinere Ziele unterteilt sind. Sobald Sie eine Aktion für ein Ziel durchführen, klicken Sie auf den Namen des Ziels, um Ihren Fortschritt zu aktualisieren. Je nachdem, welchen Typ Sie verwenden, hat Ihr Ziel unterschiedliche Tracking-Optionen:

Zahl : Erstellen Sie eine Reihe von Zahlen und verfolgen Sie die Zunahme oder Abnahme zwischen diesen Zahlen

: Erstellen Sie eine Reihe von Zahlen und verfolgen Sie die Zunahme oder Abnahme zwischen diesen Zahlen Wahr/Falsch : Verwenden Sie ein Kontrollkästchen "Erledigt/Nicht erledigt", um Ihr Ziel als erledigt zu markieren

: Verwenden Sie ein Kontrollkästchen "Erledigt/Nicht erledigt", um Ihr Ziel als erledigt zu markieren Währung : Legen Sie ein monetäres Ziel fest und verfolgen Sie alle Erhöhungen oder Verminderungen

: Legen Sie ein monetäres Ziel fest und verfolgen Sie alle Erhöhungen oder Verminderungen Aufgabe: Verfolgen Sie die Erledigung einer einzelnen Aufgabe oder einer ganzen Liste. (Aerscheint in den Details einer Aufgabe mit dem Namen des angehängten Ziels!)

KPI-Berichte mit ClickUp Dashboards nutzen

Teilen Sie ClickUp Dashboards mit bestimmten Personen, Teams und Gästen über einen öffentlichen oder privaten Link Dashboards in ClickUp werden die wöchentlichen Berichte ersetzen, die sich im Posteingang Ihres Managers stapeln. Erstellen, zeigen und interagieren Sie aus einer einzigen Quelle der Wahrheit mit allen KPIs im Mittelpunkt.

Und Sie müssen kein Datenwissenschaftler sein oder grafikdesigner sein, um Dashboards zu erstellen in ClickUp! Mit einer Drag-and-Drop-Aktion können Sie Ihre Dashboards so organisieren, dass sie den Arbeitsablauf in Ihrem Arbeitsbereich auf jede gewünschte Weise visualisieren.

Starten Sie ein Dashboard von Grund auf oder verwenden Sie eine ClickUp-Vorlage

KPI FAQs

Was sind die Vorteile der Verfolgung von KPIs im Team?

Mit Hilfe von KPIs lassen sich klare und messbare Erfolgskriterien definieren, die es den Teams ermöglichen, auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten und ihre Fortschritte kontinuierlich zu messen. Dies gibt den Teams ein Gefühl von Richtung, Fokus und Zweck, was zu mehr Engagement und Motivation führen kann.

Wie wählt man KPIs für ein Team aus?

Die Auswahl geeigneter KPIs hängt vom Zweck, den Zielen und der Zielsetzung des Teams ab. Es gibt zwar kein Patentrezept, aber ein Team kann KPIs ermitteln, indem es seine Ziele und Vorgaben berücksichtigt, frühere Leistungen analysiert und externe Faktoren berücksichtigt, die sich auf die Leistung auswirken können.

Was sollte ich tun, wenn mein Team die KPI-Ziele nicht erreicht?

Wenn Ihr Team die KPI-Ziele nicht erreicht, sollten Sie zunächst versuchen die eigentliche Ursache des Problems zu ermitteln . Dies kann die Bereitstellung zusätzlicher Schulungen, Ressourcen und Unterstützung für Teammitglieder beinhalten. Außerdem sollten Sie die KPIs überprüfen und überarbeiten, um sicherzustellen, dass sie erreichbar, relevant und realistisch sind.

Verfolgen Sie Ihre Zahlen mit Zuversicht in ClickUp

Wo erreicht, übertrifft oder unterschreitet das Team die KPIs? Mit KPI-Software kPI-Zeitpläne und -Berichte sind an einem zentralen Ort verfügbar, so dass jeder die Daten schnell abrufen und verstehen kann, wo sie stehen und wo sie hinmüssen.

Es ist leicht, sich stundenlang in den Daten zu verlieren, um einen einseitigen KPI-Bericht zu erstellen. Das ist die alte Art der Produktivität.

Die richtige KPI-Software vereinfacht den Berichterstattungsprozess und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf strategische Diskussionen und Aktivitäten zu konzentrieren.

Reiten Sie weiter auf der Wachstumswelle, und wenn Sie ein ausfallsicheres Navigationstool brauchen, dann ist ClickUp der richtige Partner für Sie! Beginnen Sie mit der Verfolgung von KPIs in ClickUp