10 Beispiele für Markenrichtlinien, die beim Aufbau einer inspirierenden Marke helfen

Markenleitlinien sind der Grundstein für jede starke Marke auf dem Markt. Sie spielen eine wichtige Rolle beim Aufbau vertrauen der Kunden und die Konsistenz der Marke in die Tabelle aufzunehmen.

Und das ist etwas, das Sie nicht ignorieren können, denn der Erfolg Ihrer Markenbotschaft hängt von der Konsistenz ab. Sie ist eines der Dinge, die Ihr Einzelziel dazu verleiten, immer wieder bei Ihnen zu kaufen.

Außerdem stützt sich die moderne Marketingkommunikation eindeutig auf mehrere Kommunikationskanäle. Und die Markenkonsistenz bindet all diese Kanäle ein.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Markenrichtlinien beinhalten. Vor allem aber finden Sie verschiedene Beispiele für Markenrichtlinien und ein paar branding-Vorlagen um Sie bei der Erstellung Ihrer eigenen Richtlinien zu unterstützen.

Was sind Markenrichtlinien?

Markenrichtlinien sind ein Dokument, das festlegt, wie Ihre Marke über alle Kanäle hinweg kommuniziert werden soll. Dabei werden nicht nur die visuellen, sondern auch die verbalen und schriftlichen Kommunikationsregeln festgelegt.

Mit soliden Markenrichtlinien wird der Ton Ihrer Botschaften Ihre Marke konsistent zum Ausdruck bringen. Sie beeinflussen die Art und Weise, wie Ihre Kunden Ihre Produkte wahrnehmen. Und als Ergebnis wird es dazu beitragen, wie Kunden den Wert Ihrer Produkte einschätzen.

Kunden erkennen Marken mit starken Markenrichtlinien. Außerdem sind diese Leitlinien ein Bestandteil Ihrer markenidentität . Ohne sie hätten Sie keine Marke, die Ihre Kunden in einzigartiger Weise anspricht. Und ganz sicher wären Sie nicht in der Lage, sich gegen Ihre Konkurrenten durchzusetzen.

Sie hätten auch Schwierigkeiten, ein einheitliches Bild Ihrer Marke zu pflegen. Denn Ihre Kanäle und Teammitglieder - vermarkter , designer und Web-Entwickler -könnten überall sein.

Und warum ist ein einheitliches Markenimage so wichtig? Eine Marke, die einheitlich aussieht und klingt, vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit, und beide Emotionen fördern den Absatz.

10 Beispiele für Markenrichtlinien, die als Inspiration dienen können

Da Sie nun wissen, wo Sie hilfreiche Vorlagen finden können, ist es vielleicht hilfreich, sich auch einige gute Beispiele für Markenrichtlinien anzusehen. Hier finden Sie also 10 Beispiele für Markenrichtlinien, die Sie bei der Erstellung Ihrer Markenrichtlinien mit unseren Vorlagen inspirieren sollen.

Sehen Sie sich unsere Seite zur Marke an, um alle Assets unserer Marke herunterzuladen

ClickUp's markenwerte können von unserer Seite heruntergeladen werden. Vom Logo und den Icons bis hin zu einer Reihe von Screenshots unserer App stehen sie alle in diesem abschließenden Brand Style Guide zur Verfügung.

Wir haben auch Regeln für die Verwendung des ClickUp-Logos, der Farbpalette und der Schriftarten festgelegt. Und wenn Sie weitere Informationen über das Freigeben unseres Logos und die Verwendung unserer Markenzeichen benötigen, lesen Sie unsere markenrichtlinien .

Über Spotify

Spotify beginnt seine Design-Richtlinien damit, dass es vorschreibt, wie die Metadaten seiner Plattform - z. B. der Name eines Albums oder das Artwork - mit der Marke verbunden werden sollen. Die Richtlinien schreiben auch vor, wie Spotify-Inhalte eingebettet, verknüpft und abgespielt werden sollen.

Diese Regeln sind sinnvoll, da das Geschäft von Spotify stark von der Einhaltung der Urheberrechte abhängt. Die Designrichtlinien der Marke enthalten jedoch noch weitere Anweisungen - über die Verwendung des Spotify-Logos und seiner Variationen, die Farbpalette und die Schriftarten.

Der Design-Styleguide der Marke Spotify enthält eine Reihe von Geboten und Verboten. Außerdem können Sie das Logo und die Icons der Marke herunterladen, was ihre Konsistenz garantiert, egal wo sie erscheinen.

Über Netflix

Einige der Marken-Assets von Netflix sind nur verfügbar, wenn man sich bei der Branding-Plattform anmeldet. Einige dieser Assets und Richtlinien sind jedoch für jedermann zugänglich, z. B. für die Platzierung des Logos und der Wortmarke.

Aus diesem Grund konzentriert sich der öffentliche Netflix-Markenleitfaden auf visuelle Aspekte wie Farbe und Abstände. Die Richtlinien enthalten auch verschiedene Dos, Don'ts und Beispiele, die das Verständnis und die schnelle Orientierung erleichtern.

Über Slack

Slack hat seine Markenrichtlinien in seinem Media Kit veröffentlicht. Letzteres besteht aus herunterladbaren Screenshots von Produkten, Logos und Fotos von Mitgliedern des Slack-Führungsteams, anderen Mitarbeitern und Büros.

Wir könnten jedoch leicht argumentieren, dass das Media Kit von Slack Teil der Markenrichtlinien ist. Schließlich sind beide, wie alle anderen Beispiele für Markenrichtlinien, aus der Notwendigkeit entstanden, das Markenimage von Slack zu formen, oder?

Die herunterladbaren Markenrichtlinien von Slack sind recht umfangreich. Aber sie sind auch sauber, gut organisiert und leicht zu lesen. Der Text ist gut ausbalanciert mit weißem Space und gerade genug Bildmaterial, was zusammen mit den gewählten Schriftarten sehr ansprechend ist.

Über Zendesk

Das Branding-Team von Zendesk hat seine Markenrichtlinien "Brandland" genannt Und sie sind so breit gefächert wie ihr Name kreativ ist.

Die Richtlinien enthalten die traditionellsten Elemente einer solchen Ressource. Aber sie enthalten auch viele andere Elemente, wie zum Beispiel Filmaufnahmen, marketing Plan , Bürogestaltung und Regeln für Markenartikel, die in Markenrichtlinien selten sind.

Über Conklin Media

Eines der markantesten Elemente der Markenrichtlinien von Conklin ist die Markenpersona. Das ist die Person, die die Marke wäre, wenn sie eine Person wäre, und im Fall von Conklin ist das Spiderman mit zwei Kindern.

Die Markenspezialisten von Conklin erstellten die Persona, indem sie die Werte der Marke in Adjektive aufschlüsselten. Dann wählten sie ein Zeichen aus, dessen Persönlichkeit zu diesen Adjektiven passte - Spiderman.

Schließlich fügten die Spezialisten den Charakterzügen des Zeichens Erfahrung und Weisheit hinzu, um es reifer zu machen. Und jetzt erstellen die Autoren von Conklin Website-Texte, indem sie sich vorstellen, was Papa Spiderman sagen würde.

Über Checkr

Checkr beginnt die Markenrichtlinien mit seinem "kreativen Kernkonzept", das "klar" ist Und dieses Konzept ist die Idee, die das gesamte Markenerlebnis des Unternehmens stützt.

Die Richtlinien erklären auch die Markenattribute - oder Werte - und enthalten:

Ein Logo-Kit zum Herunterladen

Anweisungen für die Verwendung des Logos

Eine Erklärung, wie die verwendeten Fotos wirken sollen

Eine herunterladbare Farbpalette

Die Schriftarten der Marke

Über PartnerStack

Neben den Spezifikationen für Logo, Farbe und Schriftart konzentrieren sich die Markenrichtlinien von PartnerStack auf die Stimme und den Ton der Marke. Auch wenn die Richtlinien keine Markenpersönlichkeit enthalten, können die Mitglieder des Teams von PartnerStack dennoch erkennen, wie die Marke zu kommunizieren ist.

Zu erledigen ist lediglich, dass sie sich an die in den Markenrichtlinien beschriebenen Merkmale der Stimme halten.

Über SEO.London

SEO.London ist ein kleines, zweiköpfiges SEO-Agentur dennoch sind sie sich der Bedeutung des Brandings bewusst. Deshalb haben sie das komplette Branding ihrer Website und ihres Logos an eine Designagentur vergeben.

Und der erste Schritt, den die Designagentur unternahm, war die Definition der Markenrichtlinien von SEO.London. Das Ergebnis: Die Website von SEO.London hebt sich von denen der Mitbewerber ab, die auf vorgefertigte grafische Lösungen zurückgegriffen haben, anstatt eigene Markenrichtlinien zu entwickeln.

Über Fashion League

Fashion League hat kein separates Dokument mit ihren Markenrichtlinien erstellt. Aber ihr Leitbild und ihre Kernfarbe sind so stark, dass man daraus den mutigen Ton der Marke ablesen kann.

Die Farbe Violett zieht sich wie ein roter Faden durch den Inhalt von Fashion League. Sie steht für Macht und ist ganz auf die Mission der Marke abgestimmt.

Die Checkliste der wesentlichen Markenrichtlinien

Inspiriert von einigen großartigen Beispielen für Markenrichtlinien, haben wir diese Checkliste für Sie zusammengestellt. Sie zeigt auf, welche Elemente in Ihre Markenrichtlinien aufgenommen werden sollten. Verwenden Sie sie also bei der Erstellung oder Überarbeitung Ihres Dokuments.

1. Leitbild

Warum haben Sie Ihr Unternehmen überhaupt erst gegründet? Was ist der Zweck Ihres Business? Und was wollen Sie mit Ihrer Marke im Leben Ihrer Kunden bewirken?

Ihre Mission ist unverwechselbar und über die Zeit hinweg konsistent. Deshalb müssen Sie sie in Ihren Markenrichtlinien festhalten. Erklären Sie sie klar und objektiv mit einfachen Worten, damit jeder in Ihrem Team sie versteht.

Richten Sie auch die übrigen Elemente des Markenleitfadens an dem gemeinsamen Ziel aus, das Ihre Mission darstellt.

2. Werte der Marke

Was sind die Grundsätze, die Ethik und die Überzeugungen Ihres Unternehmens? Was sind die Grundpfeiler für alles, was Sie in Ihrem Unternehmen zu erledigen haben? Und wofür steht Ihr Team im Geschäft?

Instanz, einer Ihrer Markenwerte könnte beispielsweise Nachhaltigkeit sein. Und das bedeutet, dass Sie Kunden anziehen möchten, die mit nachhaltigen Geschäften wie dem Ihren sympathisieren. Ihr Messaging muss also Ihr Nachhaltigkeitsanliegen widerspiegeln.

Übersetzen Sie Ihre Markenwerte in die Bilder und Worte, die Sie in Ihrer Marketingkommunikation verwenden. Denn das, was Ihre Kunden sehen, und die Worte, die sie über Ihre Marke hören und lesen, sind gleichermaßen wichtig. Darüber hinaus leiten Ihre Werte die Entscheidungen und Aktivitäten Ihres Teams bei allen Markenelementen.

3. Einzelziel

Wer sind die Leser oder Hörer Ihrer Inhalte? Wie alt sind sie? Was erledigen sie beruflich? Und welche Probleme haben sie - vor allem solche, die Sie mit Ihrem Produkt lösen können?

Die Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen bei der Entfaltung Ihrer buyer Persona oder Einzelziel . Diese Persona hilft Ihrem Team dabei, die Markenidentität effektiv mit Ihren potenziellen und bestehenden Kunden zu kommunizieren.

PRO TIPP Definieren Sie Ihre Buyer Persona während Ihrer marketing-Planungsprozesses und dokumentieren Sie die Definition in Ihren Markenrichtlinien.

4. Markenstimme

Nehmen Sie Ihre redaktionellen Richtlinien in Ihre Markenrichtlinien auf. Das ist die Sprache - visuell, schriftlich oder mündlich -, die Ihre Mitglieder des Teams verwenden müssen. Und es ist auch die Sprache, die die Emotionen und die Stimmung Ihrer Marke bei Ihrem Einzelziel hervorrufen wird.

Instanz sind manche Marken anspruchsvoll oder formell, während andere leger und manchmal sogar witzig sind. Manche sind direkt, plakativ oder provokativ, während andere neutral sind. Eine Markenidentität kann lehrreich sein, während andere unterhaltsam sind.

Aber egal, welche Beispiele für Markenrichtlinien Sie beschreiben, erledigen Sie es aus zwei Perspektiven. Stellen Sie zum Beispiel klar, wie Ihr Team auf die Vorteile und vor allem auf die Grenzen Ihres Produkts hinweisen muss. Geben Sie an, welche Begriffe und Ausdrücke zu verwenden sind und welche nicht, und erläutern Sie auch die Zeichensetzung.

Insgesamt werden Ihre redaktionellen Richtlinien den Eindruck erwecken, dass Ihr gesamter Inhalt von einer Person verfasst wurde. Und das ist Konsistenz.

5. Farbpalette

Farben haben eine Bedeutung, und Bedeutungen senden eine Botschaft an Ihr Einzelziel aus. Wählen Sie also Ihre Farbpalette sorgfältig und mit Bedacht. Erklären Sie dann in Ihrem Markenleitfaden, warum Sie diese Wahl getroffen haben, denn der eigentliche Grund ist die Botschaft, die Sie mit Ihrer Kommunikation verbreiten wollen.

Außerdem wirkt sich die Farbpalette einer Marke auf das Design Ihrer Website und auf jedes Bildmaterial aus, das Ihr Team erstellt. Sie hilft ihnen aber auch, die visuelle Konsistenz Ihrer Marke über alle Kanäle hinweg festzulegen und zu wahren.

6. Bilder

Darf Ihr Inhalt Fotos, Illustrationen oder beides enthalten? Und was ist mit Videos und Animationen? Darf Ihr Inhalt auch diese enthalten?

Machen Sie all dies in Ihrem Marken-Styleguide deutlich, denn Ihre Bilder unterstützen Ihre Botschaften. Und Ihr Team muss wissen, wie die Ästhetik dieser Ressourcen aussehen muss, wo sie zu finden sind und wann sie zu verwenden sind.

7. Schriftarten, Logo und Slogan

Neben den zu verwendenden Wörtern muss Ihr Markenleitfaden auch festlegen, wie diese Wörter grafisch aussehen. Es geht um die Schriftarten, die Ihr Team in den verschiedenen Kommunikationskanälen, ob online oder offline, verwenden muss.

Und wir sprechen über Schriftarten, Größen und Buchstabenabstände. Außerdem müssen Ihre Schriftarten-Richtlinien den Mitgliedern Ihres Teams vorschreiben, wann sie Fett- und Kursivdruck verwenden dürfen.

Schließlich sollten Sie Ihr Logo (und dessen Verwendung), seine Variationen und das visuelle Erscheinungsbild Ihres Slogans in Ihre Markenrichtlinien aufnehmen. Sie sollten alle visuell ansprechend, leicht lesbar und zugänglich sein.

PRO TIPP Vergessen Sie nicht, einen Link zu Ihren Markenrichtlinien auf Ihrer kreativen Briefings innerhalb Ihrer grafikdesign-Workflow !

Vorlagen für Markenrichtlinien, damit Sie sofort loslegen können

Bevor wir unsere Auswahl an Beispielen für Markenrichtlinien erörtern, wollen wir uns einige ansehen vorlagen für Markenrichtlinien die Ihren Prozess beschleunigen können.

Beginnen Sie heute mit dem Aufbau einer inspirierenden Marke

