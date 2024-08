Wie man einen effektiven Grafikdesign-Workflow in 7 Schritten erstellt

Grafikdesign ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Es erfordert die Kreativität eines Grafikdesigners, um ein schönes Design zu entwerfen. Gleichzeitig sollte der Grafikdesigner einen systematischen Ansatz verfolgen, um die arbeitsablauf um sicherzustellen, dass das Ergebnis den Spezifikationen des Kunden entspricht und pünktlich geliefert wird.

Ich bin mir sicher, dass Sie bereits über das nötige kreative Talent verfügen. Alles, was Sie brauchen, ist ein hervorragender Grafikdesign-Workflow, um sicherzustellen, dass Ihr Endergebnis die Erwartungen Ihrer Kunden und Stakeholder erfüllt und übertrifft - dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie.

Was ist Grafikdesign?

Grafikdesign ist der Prozess der Kombination von Text und Bildern, um eine Botschaft zu vermitteln. Es ist wichtig für Unternehmen, die sichtbar bleiben müssen, um Leads zu generieren und diese in zahlende Kunden zu verwandeln. Mit ansprechendem Bildmaterial können Unternehmen die Aufmerksamkeit auf ihre Marke lenken. Außerdem können Unternehmen mit ihren Interessenten und Kunden auf einer persönlicheren Ebene in Kontakt treten. Das hilft, den Absatz zu sichern.

Die Unternehmen haben bereits erkannt, wie wichtig der Einsatz von Grafikdesign ist. In der Tat, laut Piktochart gaben satte 81 % an, Grafikdesign in verschiedenen Formaten zu verwenden. Die in Unternehmen am häufigsten verwendeten visuellen Formate sind Grafiken für soziale Medien, Präsentationen, Videos, Flyer und Broschüren sowie Poster.

Heißt das also, dass es den Unternehmen so lange gut geht, wie sie visuelle Elemente verwenden? Nicht ganz. Die visuellen Inhalte müssen erst einmal richtig erstellt werden, damit sie die gewünschten Ergebnisse bringen. Die einzige Möglichkeit, visuelle Inhalte richtig zu erstellen, besteht darin, einen systematischen Ansatz für den Grafikdesign-Workflow zu wählen.

Mit dem richtigen Workflow und den richtigen Werkzeugen sichern Sie nicht nur die Qualität Ihres Designs. Sie verbessern auch die Effizienz und Produktivität.

Optimieren Sie Ihren Grafikdesign-Workflow: 7 Schritte zum Befolgen

Um es klar zu sagen. Jedes Unternehmen oder jeder Designer hat seinen eigenen Design-Workflow. Bei Lform zum Beispiel, wo wir uns spezialisiert haben auf web-Design-Workflows haben wir einen ziemlich unkomplizierten.

Alle Projekte beginnen mit einer "Entdeckungsphase". Diese besteht aus einer ersten (und in der Regel langwierigen) kickoff-Meeting bei dem wir erfahren, wer der Kunde ist und welche Ziele er verfolgt, und bei dem wir den besten Gesamtansatz für das Projekt besprechen. Anschließend führen wir eine Due-Diligence-Prüfung durch und beginnen mit der Erstellung von Unterlagen.

Dabei kann es sich um eine Sitemap handeln, die die Struktur einer Website skizziert, eine Überprüfung der Konkurrenten, Recherchen zu SEO oder eine ganze Reihe anderer Dinge.

Sobald die Erkundung abgeschlossen ist, beginnen wir mit der Erstellung von Konzepten für das jeweilige Projektergebnis. Vielleicht erstellen Sie zum Beispiel eine wireframe für ein UI/UX-Projekt (im Falle des Internets) oder die Erstellung einer Gliederung und die Beschaffung von Inhalten für z. B. Drucksachen.

Ein wichtiger Aspekt, der Lform von anderen unterscheidet, ist, dass wir " vision Boards ." Vision Boards dienen dazu, einen Designstil, einen Schreibstil und ein "Markengefühl" festzulegen Unten sehen Sie zum Beispiel ein kleines Mock-up für unseren Kunden Hockmeyer:

über L-Form Schließlich gehen wir in Produktion, sobald der Kunde alle Daten genehmigt hat ergebnisse in Frage. Das kann so einfach sein wie die Bereitstellung von Designdateien und Schriftarten für eine Druckerei (z. B. für eine Visitenkarte), die Erstellung mehrerer Versionen einer Leistung (z. B. bei der Erstellung einer Anzeige oder eines Flyers) oder so kompliziert wie die vollständige Entwicklung einer Neugestaltung einer Website.

Wie auch immer der Arbeitsablauf aussieht, Sie werden feststellen, dass die grundlegenden Schritte die gleichen sind.

Wenn Sie noch keinen Workflow haben, egal ob Sie ein Grafikdesigner sind, der ein Bild für einen Kunden erstellt, oder eine interne Grafikabteilung, finden Sie hier die Schritte eines guten Grafikdesign-Workflows, den Sie bei der Fertigstellung Ihrer Projekte befolgen können:

Schritt 1. Werfen Sie einen Blick auf das Briefing

Um Ihr Projekt zu beginnen grafikdesign-Prozess sollten Sie überprüfen das kreative Briefing des Projekts .

Die gestaltungsvorgaben ist ein Satz von Anweisungen zu Ihrer Grafik design-Projekt in der Regel von Ihrem Kunden oder der Geschäftsleitung - es bestimmt Ihren gesamten Grafikdesign-Workflow. Sie müssen die Anweisungen Ihres Kunden verstehen und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, bevor Sie sich an die eigentliche Designarbeit machen.

Und es liegt in Ihrer Verantwortung als Designer, dafür zu sorgen, dass das Briefing alle wichtigen Informationen enthält, die für das Projekt benötigt werden.

Dies ist ein wichtiger Schritt, vor allem wenn es darum geht, eine Beziehung aufzubauen und Ihre Professionalität und Erfahrung als Designer unter Beweis zu stellen. Vermeiden Sie es, der Designer zu sein, der anruft, um Zeitrahmen, Fristen oder Farbpaletten zu bestätigen, lange nachdem das Projekt vergeben wurde.

Der beste Weg, dies zu vermeiden, ist die Erstellung eines kurze Vorlage die Sie zur Gegenkontrolle verwenden können. Sie können sich Ideen für Details, die Sie in Ihr Briefing aufnehmen wollen, von ähnlichen Projekten, an denen Sie gearbeitet haben, abschauen.

Aber es gibt wesentliche Details, die Sie auf keinen Fall übersehen sollten:

Hintergrundinformationen zum Unternehmen : Die Nische, der Kundenstamm,kunden-Personasund das Zielpublikum. Sie müssen auch wissen, an wen Sie sich bei Rückfragen wenden können. Dazu gehören die Partner des Unternehmens wie diewebhosting anbieter, wenn Sie z. B. eine Grafik für eine Website entwerfen

: Die Nische, der Kundenstamm,kunden-Personasund das Zielpublikum. Sie müssen auch wissen, an wen Sie sich bei Rückfragen wenden können. Dazu gehören die Partner des Unternehmens wie diewebhosting anbieter, wenn Sie z. B. eine Grafik für eine Website entwerfen Art des Projekts : Um welche Art von Projekt handelt es sich? Es könnte ein Logodesign sein,produktdesignoder eine Plakatgestaltung

: Um welche Art von Projekt handelt es sich? Es könnte ein Logodesign sein,produktdesignoder eine Plakatgestaltung Markenrichtlinien : Wie soll die Marke dargestellt werden? Also diebranding-Details wie die Schriftart, die Farbpalette und die Platzierung des Logos festgelegt werden.

: Wie soll die Marke dargestellt werden? Also diebranding-Details wie die Schriftart, die Farbpalette und die Platzierung des Logos festgelegt werden. Projektziele : Was hofft das Unternehmen mit dem von Ihnen erstellten Konzept zu erreichen? Und wie wird der Erfolg gemessen?

: Was hofft das Unternehmen mit dem von Ihnen erstellten Konzept zu erreichen? Und wie wird der Erfolg gemessen? Budget : Wie viel ist das Unternehmen bereit, für das Projekt auszugeben?

: Wie viel ist das Unternehmen bereit, für das Projekt auszugeben? Zeitplan: Wie lange wird das Projekt voraussichtlich dauern?

Hier ist ein hervorragendes Beispiel für eine einfache workflow-Vorlage für Nike, die Sie für die Erstellung Ihrer kreativen Briefvorlage verwenden können.

über Mailshake Bei der Erstellung Ihrer Briefvorlage, ClickUp's Docs ist eines der Tools, die Sie verwenden sollten. Damit können Sie Ihre Kurzentwurfsvorlage in Docs erstellen und speichern.

Das Produkt ermöglicht es Ihnen, Funktionen wie Tabellen hinzuzufügen und Lesezeichen einzubetten, um Ihr Dokument zu formatieren. Es ist ein werkzeug zur Zusammenarbeit an Dokumenten das es Ihnen und Ihrem Team ermöglicht, das Dokument in Echtzeit zu bearbeiten. Sie können diese Dokumentseite mit Kunden oder anderen Beteiligten über einen öffentlichen oder privaten Link teilen.

Schließlich können Sie das Dokument in die Aufgaben in Ihrem projektmanagement-Workflows .

Erstellen Sie ansprechende Docs, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen

Nachdem Sie alle Details aus dem Projektbriefing erhalten haben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jede Anforderung verstehen und alle Fragen in dieser frühen Phase beantwortet bekommen.

Denken Sie daran, dass Ihr Briefing während des gesamten Grafikdesign-Prozesses Ihr Bezugspunkt sein wird. ClickUp's Design Brief Vorlage herunterladen

Schritt 2. Recherchieren Sie das Thema

In der Projektbeschreibung finden Sie viele Details zu einem bestimmten Projekt. Das sind wichtige Informationen, aber das sind nicht alle Informationen, die Sie brauchen, um ein fantastisches Konzept oder Design zu liefern. Sie müssen noch Recherchen durchführen, um die Ziele des Unternehmens besser zu verstehen und zu wissen, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten dazu beitragen können, diese Ziele zu erreichen.

Schauen Sie sich zunächst die früheren Projekte des Unternehmens in seiner Grafikdesign-Bibliothek an, um ein Gefühl für bestimmte nützliche Trends zu bekommen, z. B. für die Art von Designs, mit denen die Kunden des Unternehmens auf Online-Plattformen am meisten interagieren. Sie könnten auch Zugang zu den Daten der sozialen Medien beantragen und landing-Page-Tools aktivitätsberichte, um dies zu bestätigen.

Überprüfen Sie auch die Unternehmensseite stilrichtlinien als Teil Ihrer Recherche. Das ist wichtig, denn Sie wollen sicherstellen, dass Ihr Endprodukt mit dem Branding des Unternehmens übereinstimmt. Neben den Leitfäden können Sie auch die anderen Marketingmaterialien und -plattformen prüfen, die das Unternehmen bereits erstellt hat.

Wenn Sie z. B. eine Infografik für soziale Medien erstellen, sollten Sie sich ansehen, was das Unternehmen in früheren Fällen auf seinem Konto gepostet hat, um allgemeine Ideen wie die Schriftarten, bevorzugten Farben usw. für diese Art von Inhalten zu erhalten.

Wenn Sie jedoch eine Infografik für die Website des Unternehmens entwerfen, sollten Sie sich zuerst die Website des Unternehmens ansehen, damit Sie wissen, wie das Unternehmen arbeitet website-Design-Praktiken , Schriftart, Farben und andere visuelle Elemente.

Es ist von Vorteil, allgemeine Marktforschung zu betreiben, um die Designtrends in bestimmten Branchen zu verstehen. Sie müssen ihnen nicht folgen, aber es sind Informationen, die man haben sollte.

So könnten Sie beispielsweise feststellen, dass es Designelemente gibt, mit denen Ihre Zielgruppe auf Online-Plattformen stärker interagiert, oder welche Schriftarten oder Farben in bestimmten Branchen gut funktionieren. Darüber hinaus müssen Sie die Wettbewerber untersuchen.

Anhand Ihrer Ergebnisse können Sie auf ähnliche Elemente hinweisen, die bei den meisten Marken funktionieren. Sie erhalten auch Informationen über die bestehenden Designs und Konzepte der Wettbewerber, um zu vermeiden, dass Sie ähnliche Konzepte wie andere Marken erstellen.

All diese Recherchen können zwar mühsam und zeitaufwändig sein, aber Tools wie ClickUp's Notepad erleichtern die Erstellung von Notizen.

Notizen schnell notieren, mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen formatieren und Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln, auf die Sie von überall aus zugreifen können

Die app für Notizen ermöglicht es Ihnen, von überall aus nachvollziehbare Notizen zu machen. Sie können die umfangreichen Formatierungsfunktionen nutzen, um Ihre Daten mit Aufzählungspunkten zu organisieren, wichtige Erkenntnisse farblich hervorzuheben und Überschriften anzupassen, um die Textstruktur darzustellen.

Das Beste an dieser Funktion ist, dass Sie Notizen von überall aus erfassen können, entweder über Ihre Telefon-App oder über die Chrome-Erweiterung von ClickUp, und Ihre Notizen in eine umsetzbare Aufgabe in ClickUp verwandeln können.

Schritt 3. Brainstorming von Ideen

An diesem Punkt des Prozesses sollten Sie eine gute Vorstellung davon haben, was Ihre Kunden oder Ihr Management suchen und was in der Branche derzeit funktioniert.

Der nächste Schritt in Ihrem Grafikdesignprozess ist die Konzeptentwicklung - es ist an der Zeit, Ideen zu finden, die die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen und übertreffen. Es ist an der Zeit, nach Inspiration zu suchen durch brainstorming-Sitzung s; beginnen Sie Ihre Brainstorming-Sitzung, nachdem Sie den Auftrag erhalten haben und die Forschungsergebnisse noch frisch sind.

Das Einzige, was besser ist als die kreativen Ideen eines einzelnen Designers, sind mehr Ideen von mehr Designern. Teilen Sie also das Briefing und die Recherche mit Ihren grafikdesigner-Team, um zusammenzuarbeiten und all Ihre brillanten Ideen zusammenzubringen. Für effektive Brainstorming-Sitzungen brauchen Sie ein Tool, das Ihnen hilft, all Ihre Ideen miteinander zu verbinden und Roadmaps zu erstellen, auf die Sie sich leicht beziehen können.

In diesem Fall verwenden Sie ClickUp's Mind Maps können Sie Ideen planen und organisieren, um einen visuellen Überblick zu erhalten. Sie können Ihre Mind Maps auch mit Ihrem Team, Ihren Kunden und anderen Personen teilen, so dass es für alle einfacher wird, den Designprozess und die Ideen zu visualisieren oder Feedback zu geben.

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

Vergewissern Sie sich abschließend, dass Ihre Design-Ideen mit dem kreativen Projektbriefing und der Recherche übereinstimmen, bevor Sie zum nächsten Schritt des Grafikdesign-Prozesses übergehen.

Schritt 4. Erstellen Sie ein Moodboard

Sobald Sie sich auf die besten Designideen geeinigt haben, sollte der nächste Schritt in Ihrem kreativen Prozess darin bestehen, diese auf einem Moodboard zusammenzustellen - einer Sammlung visueller Inhalte, die eine grobe Vorstellung davon vermitteln, wie Ihr endgültiges Konzept aussehen könnte.

Unten sehen Sie ein Beispiel für ein Typografie-Moodboard, weil es Ihnen hilft, die breite Palette an Schriftarten zu visualisieren, die Sie für ein bestimmtes Projekt verwenden können, und die entsprechenden Bildstile, die dazu passen können.

über Labyrinth Das sind aber nicht die einzigen Dinge, die Sie in Ihr Moodboard aufnehmen können. Da Moodboards Ihnen dabei helfen, die Richtung Ihres Projekts zu definieren, sollten Sie alles hinzufügen, was Ihnen dabei hilft, seien es Illustrationen, beschreibende Worte oder Farbpaletten.

Mit einem Moodboard können Sie sich am ehesten vorstellen, wie Ihr Endprodukt aussehen könnte, noch bevor Sie daran arbeiten. So können Sie leicht erkennen, welche Ideen am besten geeignet sind und welche Sie verwerfen müssen. Außerdem ist es möglich, die Entwürfe zu erkennen, die Sie kombinieren könnten, um noch bessere Entwürfe zu erstellen.

Bonus: Check out 10 kostenlose Moodboard-Vorlagen zum Organisieren Ihrer Ideen Verschiedene Grafikdesigner gehen beim Moodboarding unterschiedlich vor. Einige bevorzugen physische Moodboards, während andere digitale Moodboards bevorzugen. Beide Varianten sind gut geeignet. Wenn Sie jedoch mit einem externen Designteam zusammenarbeiten, ist das digitale Moodboard die beste Lösung.

Sie können während des gesamten kreativen Prozesses von überall aus mit anderen Kreativen zusammenarbeiten, solange Sie den nötigen Zugang zur Verfügung stellen. Eine der besten Ressourcen, die Sie für digitale Moodboards nutzen können, ist ClickUp's software für virtuelle Whiteboards .

Die Whiteboards ermöglichen es den Benutzern, Konzepte zu visualisieren, mehrere Objekte von verschiedenen Personen zu verknüpfen und Bilder, Links und ClickUp-Aufgaben hochzuladen.

Whiteboard-Tools machen es einfach, jedes Konzept mit Ihrem Team zu visualisieren Stimmungsbilder lassen sich leicht heranziehen, wenn Sie oder ein Mitglied Ihres Teams an irgendeinem Punkt des Entwurfsprozesses nicht weiterkommen. Denken Sie einfach daran, sich an die Anforderungen des Briefings und an alle Informationen zu halten, die Sie aus Ihren Recherchen gewonnen haben.

Tauschen Sie die Ideen des Moodboards mit Ihren Kunden und anderen Beteiligten aus, um zu sehen, ob Sie alle auf der gleichen Seite stehen. Das ist wichtig, denn wenn sie eine andere Vision haben, können Sie sich darauf einstellen, bevor Sie zu weit gehen. Verlieren Sie keine Zeit und Mühe, um den Prozess später zu wiederholen.

Schritt 5. Skizzen vorbereiten und Kundenfeedback einholen

In dieser Phase Ihres Grafikdesignprozesses hängen die Ideen buchstäblich an der Wand. Es ist also an der Zeit, sie auf Papier oder digitale Geräte wie iPads oder Computer zu bringen, was auch immer für Sie am besten funktioniert.

Erstellen Sie so viele grobe Skizzen wie möglich, denn Sie sind noch dabei, Ihre Möglichkeiten zu erkunden. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie nicht jedes kleine Detail verfeinern oder festhalten. Geben Sie nur genügend Details an, um eine Vorstellung von dem Gesamtkonzept zu bekommen, das Sie anstreben.

Ein hervorragendes Beispiel für eine solche Skizze ist das WWF-Logo. Die Skizze ist nicht so detailliert wie der endgültige Entwurf. Stattdessen konzentriert sie sich hauptsächlich auf das Konzept, Pandas als offizielles Logo zu verwenden.

über Logo Design Liebe Während Sie skizzieren, fallen Ihnen vielleicht noch bessere Ideen für Details oder Schriftarten ein, die Sie Ihrem Entwurf hinzufügen möchten. Aber denken Sie daran, das Moodboard als Inspiration und Leitfaden für Ihr Design zu verwenden skizziervorgang .

Wenn Sie mit dem Skizzieren fertig sind, sehen Sie sich Ihre Konzepte an und erstellen eine Kurzliste der besten Skizzen, die Sie Ihren Kunden oder der Geschäftsleitung präsentieren. Wenn Sie z. B. 20 Skizzen haben, wählen Sie die fünf besten aus.

Für diese fünf Skizzen sollten Sie mehr Zeit aufwenden, um die Details hervorzuheben. Erstellen Sie zum Beispiel ein digitalisiertes Mock-up mit grafikdesign-Software um dieses professionelle Aussehen zu erreichen. Die Original-Logoskizze der Chase Bank zeigt die digitalisierte Version in einer ansehnlicheren Form.

über Logo Design Liebe das Kundenfeedback ist eine der nervenaufreibendsten Phasen eines Grafikdesign-Workflows, aber es ist in Ordnung, wenn Sie den kreativen Auftrag befolgen und ein Qualitätsprodukt entwickeln. In dieser Phase wählt der Kunde oder die Geschäftsleitung eine Grafikdesign-Skizze aus und gibt Anweisungen für eventuelle Überarbeitungen.

Sie können sich einbringen und Ihre besten Entwürfe vorstellen und begründen, aber denken Sie daran, die Meinung und das Feedback des Kunden oder der Geschäftsleitung zu berücksichtigen, denn sie sind die Auftraggeber, die diese Entwürfe anfordern. Am besten ist es, wenn Sie ihnen helfen, Ihre Sichtweise und Ihre kreative Richtung zu verstehen. Stellen Sie gezielte Fragen, um ihre Sichtweise zu verstehen, und ermutigen Sie sie, auf das hinzuweisen, was ihnen an den einzelnen Entwürfen gefällt, um Ideen für Überarbeitungen zu formulieren.

Sobald Sie sich über die gewünschten Änderungen und die kreative Richtung einig sind, setzen Sie sich wieder an Ihre Grafikdesignsoftware und arbeiten an den endgültigen Entwürfen, wobei Sie die Anregungen des Kunden oder der Geschäftsleitung berücksichtigen.

Schritt 6. Feedback einbeziehen

Entwurfsüberarbeitungen sind ein Arbeitsschritt, den auch der beste Grafikdesigner durchlaufen muss. Es kann sogar sein, dass Sie einige Überarbeitungsrunden durchführen müssen, bevor Ihr Kunde oder die Geschäftsleitung mit dem Endprodukt zufrieden ist.

Sie können jedoch versuchen, mehrere Überarbeitungen pro Runde vorzunehmen, um die Zeit zu verkürzen, die Sie für die Überarbeitung Ihres endgültigen Designs benötigen. Außerdem ist ein ausgezeichnetes Grafikdesign workflow-Prozess ermöglicht ein internes Feedback von Kollegen und Grafikdesignergemeinschaften.

Durch dieses Feedback werden einige der Probleme mit Ihrem Entwurf vor der Präsentation erkannt, was den Feedback-Prozess verkürzt.

Sobald Ihre Kunden oder die Geschäftsleitung ihr Feedback zum Design gegeben haben, geben Sie ihnen eine kurze Frist, falls sie ihre Meinung ändern. Wenn es noch weitere Rückmeldungen gibt, was ganz normal ist, geben Sie ihnen ein oder zwei Tage Zeit, um eine Bestätigung zu senden und mit den Überarbeitungen fortzufahren. Das erspart Ihnen eine Menge Zeit für die Überarbeitung Ihres Entwurfs.

Das Wichtigste bei der Überarbeitung des Entwurfs ist, dass Sie sich nicht gegen die Wünsche des Kunden oder der Geschäftsführung stellen. Ob Sie damit einverstanden sind oder nicht, es ist zu spät, Ideen hinzuzufügen.

Sie haben sich bereits auf das gewünschte Design geeinigt. Wenn Sie der Meinung sind, dass Anpassungen vorgenommen werden sollten, sprechen Sie Empfehlungen aus, die die Ziele und Präferenzen Ihres Kunden berücksichtigen.

Am wichtigsten ist, dass Sie die Fristen beachten. Beurteilen Sie das Design-Feedback und beantragen Sie bei Bedarf eine Verlängerung des Zeitrahmens, damit Sie genügend Zeit haben, um ein qualitativ hochwertiges Endprodukt zu liefern.

Schritt 7. Präsentieren Sie das Endprodukt

Die Präsentation Ihres endgültigen Konzepts zur Genehmigung durch den Kunden ist der letzte Schritt und der entscheidende Moment in Ihrem Grafikdesign-Workflow. An diesem Punkt des Prozesses sollten Sie alle notwendigen Überarbeitungen vorgenommen haben und bereit sein, Ihr Meisterwerk zu präsentieren.

Doch bevor Sie es präsentieren, sollten Sie diese Schritte befolgen:

Prüfen Sie, ob Sie alle Ergebnisse vorliegen haben. Überprüfen Sie den Auftrag und stellen Sie sicher, dass Sie alles haben, was Sie produzieren sollen. Überprüfen Sie, ob Ihr Endergebnis mit dem Briefing und dem Feedback des Kunden oder des Managements übereinstimmt: Schauen Sie noch einmal in Ihrem Briefing nach, um sicherzustellen, dass Ihr Design den Standards entspricht, die im Briefing in der ersten Phase des Grafikdesign-Workflows beschrieben wurden. Stellen Sie sicher, dass die endgültige Ausgabe im richtigen Dateiformat vorliegt. Überprüfen Sie das Briefing und Ihre vorherige Kommunikation mit dem Kunden oder anderen Beteiligten. Wenn Ihr Produkt im JPG-Format gewünscht wird, stellen Sie sicher, dass es im JPG-Format vorliegt. Verwenden Sie eine bearbeitbare Softwareversion Ihres Endprodukts. Das hilft dem Kunden oder der Geschäftsleitung, vor allem, wenn sie an der Endfassung noch Änderungen vornehmen wollen.

Wenn Sie die oben genannten Punkte auf Ihrer Liste abgehakt haben, ist es an der Zeit, Ihre Arbeit zu präsentieren.

Vor allem wenn Sie mit einem Kunden zusammenarbeiten, ist es wichtig, dass Sie kurz nach dem Versand des fertigen Produkts nachfassen, um zu sehen, ob Ihr Produkt den Anforderungen entspricht. Das trägt wesentlich dazu bei, eine positive Arbeitsbeziehung aufzubauen, die Sie bei künftigen Grafikdesign-Projekten in den Vordergrund stellt.

Ein solider Grafikdesignprozess und das richtige werkzeuge sind unerlässlich, um das beste Bildmaterial zu erstellen . Unternehmen verlassen sich auf herausragende Designs, um Leads zu generieren und Botschaften an ihr Publikum zu vermitteln.

Egal, ob Sie ein Grafikdesigner sind, der Ihr Unternehmen leitet, oder ob Sie eine eigene Grafikabteilung haben, die richtigen Werkzeuge, wie z. B. ein design-Projektmanagement-App helfen Ihnen bei wichtigen Schritten im grafikdesign-Workflow, wie z. B. die Ideenfindung für ein Dokument , Ladenrecherche und das Verständnis für die Bedeutung des Kunden-Feedback-Prozesses.

Denken Sie daran: Wenn Sie es richtig machen und von Anfang an gut vorbereitet sind, hilft Ihnen das nicht nur zeit zu sparen und verkürzen den Entwurfsprozess. Außerdem können Sie so sicherstellen, dass Ihr Bildmaterial nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch die bestmöglichen Ergebnisse liefert.

ian Loew ist ein Web-Unternehmer und Inbound-Marketing-Experte und der Inhaber und Leiter der Geschäftsentwicklung von Lform Design ._

nachdem er vier Jahre lang Fortune-500-Unternehmen mit MGT Design unterstützt hatte, begann Ian seine freiberufliche Karriere, bevor er 2005 Lform Design gründete. Wenn er nicht am Ruder ist, kann man Ian beim Mountainbiken mit Freunden oder bei seiner Familie antreffen