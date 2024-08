10 beste Software & Tools für die Zusammenarbeit im Bereich Grafikdesign im Jahr 2024

Sind Sie ein Designer, arbeiten Sie mit anderen Designern zusammen und versuchen Sie, die Arbeit in Ihrem Team effizienter zu erledigen?

Design Collaboration Tools sind die Lösung für diese Aufgabe. In der Tat, die Verwendung online collaboration tools können bis zu 10% verbesserungen der Produktivität, die die Art und Weise funktionsübergreifende Teams wie z. B. Designer, Marketing, Vertrieb und andere Abteilungen, arbeiten zusammen, kooperieren in Echtzeit oder asynchron, geben Feedback frei und so weiter.

Ganz gleich, ob Sie Freiberufler, ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind, diese Zusammenstellung der besten Tools für die Zusammenarbeit im Designbereich wird Ihnen helfen, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, Ihren Workflow zu vereinfachen, Ihre aktuellen Prozesse zu beschleunigen und qualitativ hochwertige Designarbeit zu liefern. 👩‍🎨🎨

Was ist Software für die Designzusammenarbeit?

Design Collaboration Software ist ein leistungsfähiges Tool, mit dem Design-Teams gemeinsam an Projekten arbeiten, Feedback freigeben und Design-Dateien effizient verwalten können. Sie bietet eine Plattform, auf der Designer, Clients und Mitarbeiter unabhängig vom Speicherort in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten können.

Software für die Zusammenarbeit im Bereich Design wird in der Kreativbranche immer beliebter, da sie Teams dabei hilft, ihre Arbeit besser zu verwalten, effizient zu kommunizieren und bei Bedarf alle Details eines Projekts zu kennen, ohne dass sie in Diskussionen oder Meetings um weitere Erklärungen bitten müssen.

Vorteile von Design Collaboration Software

Die wichtigsten Vorteile von Design Collaboration tools sind:

Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit

Einfaches Freigeben von Ideen, Feedback und Kommentaren

Effiziente Verwaltung von Dateien

Zeit- und Kostenersparnis

Steigerung der Produktivität

Verschiedene Arten von Benutzern profitieren von Software für die Zusammenarbeit bei der Gestaltung:

Designer : Sie können problemlos mit anderen Designern und Clients zusammenarbeiten und die Kommunikation verbessern, um Projekte schneller abzuschließen

: Sie können problemlos mit anderen Designern und Clients zusammenarbeiten und die Kommunikation verbessern, um Projekte schneller abzuschließen Vermarkter oder andere Personen, die an Designprojekten beteiligt sind : Ein Tool für die Zusammenarbeit im Bereich Design kann Marketingfachleuten und Designern eine zentrale Plattform für alle ihre Projekte bieten, was zu besseren Ergebnissen führen kannmarketing-Kampagnen-Management und die Abstimmung zwischen ihnen aufmarkenrichtlinien zu jeder Zeit

: Ein Tool für die Zusammenarbeit im Bereich Design kann Marketingfachleuten und Designern eine zentrale Plattform für alle ihre Projekte bieten, was zu besseren Ergebnissen führen kannmarketing-Kampagnen-Management und die Abstimmung zwischen ihnen aufmarkenrichtlinien zu jeder Zeit Kunden : Mit den Tools für die Zusammenarbeit bei der Gestaltung können sich die Clients vergewissern, dass das Endergebnis des Entwurfs ihren Erwartungen entspricht, und problemlos Feedback geben

: Mit den Tools für die Zusammenarbeit bei der Gestaltung können sich die Clients vergewissern, dass das Endergebnis des Entwurfs ihren Erwartungen entspricht, und problemlos Feedback geben Projektmanager: Durch den Einsatz solcher Tools können Projektmanager Aufgaben zuweisen undihren Fortschritt nachverfolgenverfolgen, Fristen setzen und Feedback auf derselben Plattform geben

Was macht eine gute Software für die Zusammenarbeit aus?

Die Eigenschaften, die Sie bei der Suche nach der besten Software für die Zusammenarbeit für Sie oder Ihr Team berücksichtigen sollten, sind:

Zusammenarbeit in Echtzeit

Zugänglichkeit

Kontrolle der Versionen

Feedback und Kommentare

Sicherheit und Datenschutz

Benutzerfreundlichkeit

Integration mit anderen nützlichen tools

Die 10 besten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit im Jahr 2024

Hier ist eine Liste der 10 besten Design Collaboration Software basierend auf ihrer Popularität und Bewertungen auf verschiedenen Plattformen wie G2 und Capterra.

Bestens geeignet für die Zusammenarbeit im Team und projektmanagement im Bereich Design software

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement- und Collaboration-Tool, das Teams und Geschäfte jeder Größe bei der Verwaltung von Aufgaben, Dokumenten, Zielen und Terminen unterstützt. Es bietet eine Vielzahl von Features, darunter aufgabenmanagement , Zeiterfassung, Kalender, vorlagen für Projekte , Zusammenarbeit im Team und Berichterstellung.

Dieses Tool ist eines der besten Tools für die Zusammenarbeit in Design-Teams, da die gesamte Plattform vollständig anpassbar ist, d. h. sie kann beliebig konfiguriert werden, um aktuelle und wachsende Anforderungen des Geschäfts zu unterstützen. Außerdem erleichtert diese Flexibilität die Verwaltung von Projekten und ermöglicht es Teams, ihre Arbeit zu organisieren nach dem von ihnen bevorzugten Workflow: Agile, Scrum, Kanban oder ein benutzerdefinierter Prozess. Es lässt sich auch mit anderen beliebten Tools wie Google Drive, Trello oder Slack integrieren.

Was die Features betrifft, so bietet ClickUp Hunderte von anpassbaren Features, darunter ein digitale Whiteboards feature, das Teams für die Zusammenarbeit nutzen können - verschiedene Mitglieder eines Teams können in Echtzeit oder asynchron zusammenarbeiten, Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln, einfache bis komplexe Designideen und Workflows auf Karten abbilden und vieles mehr.

Benutzerdefinierte Whiteboards zum Einfügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

ClickUp bietet auch eine Bibliothek von vorlagen für Design- und Kreativteams um Ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Design Workflow zu erstellen, der perfekt auf Ihr Ideal zugeschnitten ist designprozess .

Die Grafik Design Vorlage von ClickUp kommt mit drei benutzerdefinierten Ansichten, die Ihnen helfen, den Grafikdesignprozess von Anfang bis Ende zu rationalisieren

Darüber hinaus können Design-Profis und Clients Folgendes nutzen ClickUp Dokumente mit kollaborativer Erkennung für Elemente wie z. B. kreative Brief-Dokumente und nutzen Prüfung für Bild-, Video- und PDF-Anmerkungen oder den In-App-Bildschirmrekorder, Clip per ClickUp um klare Anweisungen zu übermitteln und den Design-Feedback-Prozess zu beschleunigen.

Beste Features

Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Teil von ClickUp an die Bedürfnisse Ihres Teams und Ihres Geschäfts an

: Passen Sie jeden Teil von ClickUp an die Bedürfnisse Ihres Teams und Ihres Geschäfts an 15+ benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus über 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich der Chat-Ansicht

: Wählen Sie aus über 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich der Chat-Ansicht Chat-Ansicht : Senden Sie Sofortnachrichten an Ihr Team und führen Sie Unterhaltungen neben Ihrer Arbeit

: Senden Sie Sofortnachrichten an Ihr Team und führen Sie Unterhaltungen neben Ihrer Arbeit E-Mail in ClickUp: Verwalten Sie Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation an einem Ort, ohne dass Sie zusätzliche Programme oder Software benötigen. Senden Sie Unternehmensnachrichten, Aufgaben, Informationen und wichtige Nachrichten in ClickUp, ohne die Registerkarten wechseln zu müssen

Verwalten Sie Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation an einem Ort, ohne dass Sie zusätzliche Programme oder Software benötigen. Senden Sie Unternehmensnachrichten, Aufgaben, Informationen und wichtige Nachrichten in ClickUp, ohne die Registerkarten wechseln zu müssen Whiteboards Erstellen Sie visuelle Hilfsmittel für virtuelle Meetings, und erstellen Sie Karten von Projekten und Ideen, um Pläne mit Ihren Teams zu kommunizieren

Beobachter : Wenn jemand als Beobachter zugewiesen wird, erhält er automatisch Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe aktualisiert wird - so müssen Sie nicht manuell nachfassen

: Wenn jemand als Beobachter zugewiesen wird, erhält er automatisch Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe aktualisiert wird - so müssen Sie nicht manuell nachfassen Zugeordnete Kommentare und Erwähnungen : Erstellen Sie Aktionspunkte innerhalb einer Aufgabe und weisen Sie sie anderen oder sich selbst zu, und verwenden Sie das Feature "Erwähnungen", um sie auf Elemente innerhalb von Aufgaben oder in der Ansicht "Chatten" aufmerksam zu machen

: Erstellen Sie Aktionspunkte innerhalb einer Aufgabe und weisen Sie sie anderen oder sich selbst zu, und verwenden Sie das Feature "Erwähnungen", um sie auf Elemente innerhalb von Aufgaben oder in der Ansicht "Chatten" aufmerksam zu machen Aufgabenverwaltung : ClickUp bietet ein leistungsstarkes Aufgabenverwaltungssystem, mit dem Benutzer Aufgaben erstellen und Teammitgliedern zuweisen, den Fortschritt nachverfolgen, Fristen festlegen und Anhänge und Checklisten hinzufügen können

: ClickUp bietet ein leistungsstarkes Aufgabenverwaltungssystem, mit dem Benutzer Aufgaben erstellen und Teammitgliedern zuweisen, den Fortschritt nachverfolgen, Fristen festlegen und Anhänge und Checklisten hinzufügen können Kollaborationstools : ClickUp bietet zahlreiche Tools für die Zusammenarbeit, darunter Echtzeit-Kommentare, das Freigeben von Dateien und die Integration mit anderen Tools wie Slack und Google Drive

: ClickUp bietet zahlreiche Tools für die Zusammenarbeit, darunter Echtzeit-Kommentare, das Freigeben von Dateien und die Integration mit anderen Tools wie Slack und Google Drive Entwurfsspezifische Features: ClickUp hat designspezifische Features, wie z.B. einonline-Proofing-Tool und ein Tool für visuelles Feedback, die für die Gestaltung visueller Projekte nützlich sind

Limits

Lernkurve: Da ClickUp einen großen Bereich an Features und benutzerdefinierten Optionen bietet, kann es einige Zeit dauern, bis man gelernt hat, wie man die Plattform für eine effektive Zusammenarbeit nutzt. Diese Adresse ist vor allem für neue Benutzer gedacht, aber nachdem sie begonnen haben, gemeinsam mit ihrem Team auf der Plattform zu arbeiten undHilfecenter anleitungen gelesen haben, können sie dieses Problem leicht überwinden

Preisgestaltung

Free Forever : Free-Plan mit vielen Features

: Free-Plan mit vielen Features Unlimited : $7 pro Monat/Benutzer

: $7 pro Monat/Benutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.7 von 5 (2,000+ Bewertungen)

4.7 von 5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,519+ Bewertungen) ### 2. Flipsnack

Das Beste für Online-Design und interaktive erstellung von Inhalten

über Flipsnack Flipsnack ist eine interaktive Design-Software, mit der Benutzer interaktive Inhalte wie Zeitschriften, Broschüren und Kataloge als Daumenkinos erstellen und veröffentlichen können. Flipsnack ist Teil dieser Liste der besten Tools für die Zusammenarbeit im Bereich Design, denn mit dem benutzerfreundlichen Editor und einer Vielzahl von Vorlagen und Anpassungsoptionen macht es Flipsnack für jeden einfach, interaktive Designs zu erstellen.

Beste Features

Online-Prüfung und -Kommentierung: Mitarbeiter können Entwürfe online prüfen und kommentieren, so dass jedes Team in Echtzeit Feedback einholen und Korrekturen vornehmen kann

Mitarbeiter können Entwürfe online prüfen und kommentieren, so dass jedes Team in Echtzeit Feedback einholen und Korrekturen vornehmen kann Collaborativer Workspace mit Versionshistorie: Mehrere Teams können gleichzeitig an einem Projekt arbeiten und haben eine Aufzeichnung aller Änderungen und Versionen

Mehrere Teams können gleichzeitig an einem Projekt arbeiten und haben eine Aufzeichnung aller Änderungen und Versionen Anpassbare Vorlagen: Flipsnack bietet eine Vielzahl vongrafikdesign-Vorlagen für unterschiedliche Anforderungen, die es leicht machen, schnell professionelle Designs zu erstellen

Flipsnack bietet eine Vielzahl vongrafikdesign-Vorlagen für unterschiedliche Anforderungen, die es leicht machen, schnell professionelle Designs zu erstellen Einbindbare Publikationen und Daumenkinos: Gestaltete Projekte undinteraktive Portfolios können in Websites eingebettet oder über soziale Medien freigegeben werden

Gestaltete Projekte undinteraktive Portfolios können in Websites eingebettet oder über soziale Medien freigegeben werden Integration mit beliebten Cloud-Speicherdiensten: Integriert sich mit beliebten Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive und Dropbox, was den Import und Export von Designdateien erleichtert

Limits

Begrenzte Seiten und Speicher für kleinere Pläne: Als kostenloser Benutzer erhalten Sie nur 30 Seiten/Flipbook und eine Gesamtgröße von 100 MB/Flipbook. Besonders wenn Sie ein Verleger sind oder für ein Unternehmen arbeiten, benötigen Sie andere Pläne

Preisgestaltung

Free (14 Tage kostenlose Testversion)

(14 Tage kostenlose Testversion) Starter : 14 $ pro Monat

: 14 $ pro Monat Professionell : $35 pro Monat

: $35 pro Monat Business : $79 pro Monat

: $79 pro Monat Business Plus : $207,50 pro Monat

: $207,50 pro Monat Enterprise : $355 pro Monat

: $355 pro Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.5 von 5 (104 Bewertungen)

4.5 von 5 (104 Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (241 Bewertungen)

3. Marvel

Am besten für Prototyping und Tests

Über Marvel Marvel ist eine webbasierte Designplattform, mit der Benutzer interaktive Prototypen und Wireframes für Websites und mobile Apps erstellen können. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und intuitiven Drag-and-Drop-Tools macht Marvel das Erstellen und Freigeben von Prototypen für Kollegen, das Design-Team und andere Mitarbeiter einfach.

Beste Features

Interaktives Design-Prototyping mit Animationen und Übergängen: Kreativteams können Kunden und Kollegen eine genauere Darstellung des Endprodukts geben

Kreativteams können Kunden und Kollegen eine genauere Darstellung des Endprodukts geben Kollaborationstools für Feedback und Kommentare: Das Team kann Feedback und Kommentare direkt zu Design-Prototypen abgeben, was das Sammeln und Organisieren von Feedback erleichtert

Das Team kann Feedback und Kommentare direkt zu Design-Prototypen abgeben, was das Sammeln und Organisieren von Feedback erleichtert Einfache Design-Organisation mit entwicklerfreundlichen Features: Marvel bietet entwicklerfreundliche Features wie den Code-Export, der es einfach macht, Designs an Entwickler zu senden

Marvel bietet entwicklerfreundliche Features wie den Code-Export, der es einfach macht, Designs an Entwickler zu senden Integration mit anderen beliebten Design-Tools wie Sketch und Figma: Marvel lässt sich in gängige Design-Tools integrieren, was den Import und Export von Dateien erleichtert

beliebten Design-Tools Marvel lässt sich in gängige Design-Tools integrieren, was den Import und Export von Dateien erleichtert Benutzertests und Analysen: Marvel bietet Features für Benutzertests und Analysen, die es einfach machen, Designs auf der Grundlage von Benutzer-Feedback und -Verhalten zu optimieren

Limits

Beschränkte Versionskontrolle: Aus diesem Grund kann es schwierig sein, Änderungen und Überarbeitungen von Designs zu verwalten

Preisgestaltung

Free : $0

: $0 Pro : $12 pro Monat

: $12 pro Monat Team : $42 pro Monat

: $42 pro Monat Unternehmen : $84 pro Monat

: $84 pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.4 von 5 (224 Bewertungen)

4.4 von 5 (224 Bewertungen) Capterra: 4,6 von 5 (86 Bewertungen) Erfahren Sie mehr über die besten CRMs für Grafikdesigner !

4. Figma

Das Beste für die Erstellung von Entwürfen

über Figma Figma ist ein Cloud-basiertes Design-Tool, mit dem Benutzer digitale Designs, einschließlich Benutzeroberflächen, Wireframes und Grafiken, erstellen und gemeinsam bearbeiten können. Mit einem breiten Bereich an Features und einem leistungsstarken System zur Zusammenarbeit ist Figma eine beliebte Wahl für kreative Teams, die an komplexen Projekten arbeiten.

Beste Features

Workspace für die Zusammenarbeit in Echtzeit: Teams können in Echtzeit an demselben Entwurf arbeiten, was die gemeinsame Arbeit und schnelle Änderungen erleichtert

Teams können in Echtzeit an demselben Entwurf arbeiten, was die gemeinsame Arbeit und schnelle Änderungen erleichtert Designsysteme für konsistentes und effizientes Design: Dies ermöglicht Teams, konsistente Designs effizienter zu erstellen

Dies ermöglicht Teams, konsistente Designs effizienter zu erstellen Auto-Layout für responsives Design: Damit lassen sich responsive Layouts für unterschiedliche Bildschirmgrößen leicht entwerfen

Damit lassen sich responsive Layouts für unterschiedliche Bildschirmgrößen leicht entwerfen Tools für Prototyping und Animation: Damit können Teams interaktive Prototypen erstellen

Damit können Teams interaktive Prototypen erstellen Plugins und Integrationen mit beliebten Design-Tools: Figma bietet einen großen Bereich von Plugins und Integrationen mit beliebten Design-Tools, wodurch die Funktionen der Plattform einfach erweitert werden können

Limits

Beschränkter Offline-Zugriff: Da es sich bei Figma um ein Cloud-basiertes Tool handelt, ist es möglicherweise nicht die beste Lösung für Benutzer, die offline oder in Gebieten mit begrenzter Internetverbindung arbeiten müssen

Preisgestaltung

Starter : $0

: $0 Figma Professional : $12 pro Monat

: $12 pro Monat Figma Organisation : $45 pro Monat

: $45 pro Monat Figma Enterprise: $75 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.7 von 5 (809 Bewertungen)

4.7 von 5 (809 Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 (617 Bewertungen)

5. Adobe Creative Cloud-Bibliotheken

Das Beste für die Gestaltung von Systemen und Bibliotheken

über Adobe Creative Cloud-Bibliotheken Adobe Creative Cloud-Bibliotheken ist eine Plattform zur Verwaltung digitaler Assets, die in Adobe Creative Cloud integriert ist. Mit dieser Plattform können Benutzer kreative Assets wie Grafiken, Farben, Zeichenstile und Logos in verschiedenen Apps und Projekten von Adobe speichern, organisieren und freigeben. Mit Creative Cloud Libraries können Designer über mehrere Projekte hinweg nahtlos auf ihre Assets zugreifen und diese nutzen, was Zeit spart und ihre Arbeitsabläufe optimiert.

Beste Features

Zentralisierte Design-Assets für einfache Zusammenarbeit : Teams können Design-Assets wie Farben, Typografie und Grafiken in einer zentralisierten Bibliothek speichern und freigeben

: Teams können Design-Assets wie Farben, Typografie und Grafiken in einer zentralisierten Bibliothek speichern und freigeben Gemeinsame Bibliotheken : Bibliotheken können von Teams freigegeben werden, was den Zugriff und die Verwendung von Design-Assets in verschiedenen Projekten erleichtert

: Bibliotheken können von Teams freigegeben werden, was den Zugriff und die Verwendung von Design-Assets in verschiedenen Projekten erleichtert Integration mit anderen gängigen Design-Tools wie Photoshop und Illustrator: Bibliotheken können in gängige Adobe Design-Tools integriert werden, was den Import und Export von Dateien erleichtert

Bibliotheken können in gängige Adobe Design-Tools integriert werden, was den Import und Export von Dateien erleichtert Anpassbarer Zugriff und Berechtigungen für verschiedene Benutzer: Bibliotheken können so angepasst werden, dass verschiedene Benutzer unterschiedliche Zugriffsstufen und Berechtigungen erhalten

Bibliotheken können so angepasst werden, dass verschiedene Benutzer unterschiedliche Zugriffsstufen und Berechtigungen erhalten Automatische Synchronisierung über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg: Dies macht es einfach, von überall aus an Entwürfen zu arbeiten

Limits

Eingeschränkte Versionskontrolle: Das System zur Versionskontrolle ist etwas eingeschränkt, was die Verwaltung von Änderungen und Revisionen an Entwürfen erschweren kann

Preisgestaltung

Gratis Testversion : 7-tägige Testversion

: 7-tägige Testversion Einzelpersonen : $52,99 pro Monat

: $52,99 pro Monat Schüler und Lehrer : 19,99 $ pro Monat

: 19,99 $ pro Monat Geschäfte: 33,99 $ pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4,6 von 5 (34.906 Bewertungen)

4,6 von 5 (34.906 Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 (7090 Bewertungen)

Bonus: Ausprobieren AI Art Generator Software !

6. Miro

Bestens geeignet für Brainstorming und Visualisierung von Designideen

Über Miro Miro ist ein online-Whiteboard plattform, die es Teams ermöglicht, aus der Ferne an verschiedenen Aufgaben zu arbeiten, darunter Brainstorming, Ideenfindung und Projektmanagement.

Beste Features

Echtzeit-Kollaboration Whiteboard für Brainstorming und Ideenfindung: Diesdesign thinking toolverfügt über ein Online-Whiteboard, das Teams das Brainstorming von Ideen und die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtert

Diesdesign thinking toolverfügt über ein Online-Whiteboard, das Teams das Brainstorming von Ideen und die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtert Anpassbare Vorlagen: Miro bietet eine Vielzahl von Vorlagen für verschiedene Design-Aufgaben, die einen schnellen Einstieg in ein Projekt ermöglichen

Miro bietet eine Vielzahl von Vorlagen für verschiedene Design-Aufgaben, die einen schnellen Einstieg in ein Projekt ermöglichen Integration mit gängigen Design-Tools wie Figma und Sketch : Miro lässt sich in gängige Design-Tools integrieren, wodurch der Import und Export von Dateien erleichtert wird

: Miro lässt sich in gängige Design-Tools integrieren, wodurch der Import und Export von Dateien erleichtert wird Einfaches Freigeben und Kommentieren für Feedback und Zusammenarbeit: Jedes Mitglied eines Teams kann mühelos Feedback einholen und Überarbeitungen vornehmen

Jedes Mitglied eines Teams kann mühelos Feedback einholen und Überarbeitungen vornehmen Video und Audio: Es bietet die Möglichkeit, interaktive Medien hinzuzufügen

Limits

Beschränkte Anpassungsmöglichkeiten für Objekte und Elemente: Dies kann die Kreativität von Designern und Mitarbeitern einschränken

Preisgestaltung

Gratis Version : Verfügbar

: Verfügbar Team : $10 pro Mitglied/Monat

: $10 pro Mitglied/Monat Geschäft : $20 pro Mitglied/Monat

: $20 pro Mitglied/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.8 von 5 (4448 Bewertungen)

4.8 von 5 (4448 Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 (1194 Bewertungen)

7. InVision

Das Beste für Kommentare und Markierungen

über InVision InVision ist eine digitale Design- und Kollaborationsplattform, die es Teams ermöglicht, Prototypen, Animationen und Designs für Web- und mobile Anwendungen zu erstellen und freizugeben. Mit Features wie Echtzeit-Kommentierung und Zusammenarbeit macht InVision die gemeinsame Arbeit an Projekten von überall aus einfach.

Beste Features

Design-Kollaboration in Echtzeit mit Kommentaren und Feedback: Dies ermöglicht Teams, Kommentare und Feedback zu Projekten hinzuzufügen

Dies ermöglicht Teams, Kommentare und Feedback zu Projekten hinzuzufügen Tools für Design-Prototyping und Animation: Damit können Teams interaktive Prototypen erstellen.

Damit können Teams interaktive Prototypen erstellen. Design System Management: Dies hilft bei der Erstellung eines konsistenten Designs

Dies hilft bei der Erstellung eines konsistenten Designs Integration mit gängigen Design-Tools: Es kann mit Sketch und Photoshop integriert werden

Es kann mit Sketch und Photoshop integriert werden Benutzertests und Analysen zur Designoptimierung: Dies erleichtert die Optimierung von Designs auf der Grundlage von Benutzer-Feedback und -Verhalten

Limits

Limitierte Möglichkeiten zur Versionskontrolle und Dateiverwaltung, was es für Designer schwierig machen kann, Änderungen und Aktualisierungen nachzuverfolgen

Preisgestaltung

Free Version : Verfügbar

: Verfügbar Starter : $15 pro Monat

: $15 pro Monat Professionell : $25 pro Monat

: $25 pro Monat Team : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.4 von 5 (671 Bewertungen)

4.4 von 5 (671 Bewertungen) Capterra: 4,6 von 5 (722 Bewertungen)

8. Frame.io

Am besten für Feedback und Bewertungen von Team-Mitgliedern und Clients

über Frame.io Frame.io ist eine Plattform für die Videozusammenarbeit, die es Teams ermöglicht, in Echtzeit an Videoprojekten zusammenzuarbeiten. Mit Features wie Versionskontrolle, Anmerkungen und sicherem Freigeben ist es ein großartiges Tool für Überprüfungen und Feedback.

Beste Features

Kommentare und Feedback in Echtzeit: Ermöglicht es Teammitgliedern, Kommentare und Feedback zu bestimmten Teilen eines Videos oder Bildes zu hinterlassen

Ermöglicht es Teammitgliedern, Kommentare und Feedback zu bestimmten Teilen eines Videos oder Bildes zu hinterlassen Versionskontrolle: Sie hilft dem Team, verschiedene Versionen eines Videos oder Bildes zu vergleichen, Änderungen anzuschauen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückzukehren

Sie hilft dem Team, verschiedene Versionen eines Videos oder Bildes zu vergleichen, Änderungen anzuschauen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückzukehren Workflows für die Zusammenarbeit: Diese Software erleichtert die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung des Fortschritts und den reibungslosen Ablauf des Genehmigungsprozesses

Diese Software erleichtert die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung des Fortschritts und den reibungslosen Ablauf des Genehmigungsprozesses Sicheres Freigeben: Die Software erleichtert das Freigeben von Videos und Bildern für Clients und andere Teammitglieder und gewährleistet gleichzeitig, dass sie privat und sicher bleiben

Die Software erleichtert das Freigeben von Videos und Bildern für Clients und andere Teammitglieder und gewährleistet gleichzeitig, dass sie privat und sicher bleiben Integration mit anderen Tools: Frame.io kann in einen großen Bereich anderer Tools und Plattformen integriert werden, darunter Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro und Slack

Limits

Abhängigkeit von einer Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung: Dies kann die effektive Zusammenarbeit für Remote-Mitarbeiter mit langsamen Internetgeschwindigkeiten erschweren

Preisgestaltung

Gratis Version : Verfügbar

: Verfügbar Pro : $15 pro Monat

: $15 pro Monat Team : $25 pro Monat

: $25 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.5 von 5 (60 Bewertungen)

4.5 von 5 (60 Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (73 Bewertungen)

9. Milanote

Am besten geeignet für Recherche von Projekten und Erstellung von Mood Boards

über Milanote Milanote ist eine Plattform, die es Teams ermöglicht, in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten, z. B. beim Brainstorming, bei der Erstellung von Notizen und beim Projektmanagement, aber auch bei der Erstellung von Moodboards und der Recherche für ihre Projekte.

Beste Features

Tools für die visuelle Zusammenarbeit : Es erleichtert Design-Teams die Zusammenarbeit bei Ideen und Konzepten, indem es die Möglichkeit bietet, Notizen, Bilder, Links und mehr auf einem gemeinsamen Board freizugeben

Es erleichtert Design-Teams die Zusammenarbeit bei Ideen und Konzepten, indem es die Möglichkeit bietet, Notizen, Bilder, Links und mehr auf einem gemeinsamen Board freizugeben Zusammenarbeit in Echtzeit: Das gesamte Team kann in Echtzeit an demselben Board arbeiten und Änderungen und Aktualisierungen sehen

Das gesamte Team kann in Echtzeit an demselben Board arbeiten und Änderungen und Aktualisierungen sehen Einfaches Freigeben von Dateien: Es macht es einfach, Dateien undgemeinsam an Entwürfen zu arbeitenmit der Möglichkeit, Dateien direkt auf dem Board hochzuladen und freizugeben

Es macht es einfach, Dateien undgemeinsam an Entwürfen zu arbeitenmit der Möglichkeit, Dateien direkt auf dem Board hochzuladen und freizugeben Integrationen: Diese Software lässt sich mit einem Bereich von Tools und Plattformen integrieren, darunter Adobe Creative Cloud, Figma und Sketch

Diese Software lässt sich mit einem Bereich von Tools und Plattformen integrieren, darunter Adobe Creative Cloud, Figma und Sketch Vorlagen: Es bietet einen Bereich von anpassbaren Vorlagen für jedes Design-Projekt, einschließlich Wireframes, Moodboards und Design Briefs, was die Zusammenarbeit effizienter macht

Limits

Limitierte Exportoptionen für Designs können die Möglichkeit einschränken, auf der Plattform erledigte Arbeiten außerhalb des Tools freizugeben oder zu präsentieren

Preisgestaltung

Free Version : Verfügbar

: Verfügbar Pro Person zahlen : 12,50 $ pro Monat

: 12,50 $ pro Monat Erweitern Sie Ihr Team: $49 pro Monat für bis zu 10 Personen

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.5 von 5 (40 Bewertungen)

4.5 von 5 (40 Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (52 Bewertungen)

10. Notion

Am besten zum Sammeln von Referenzen

Notion ist eine Software, die es Teams ermöglicht, bei verschiedenen Aufgaben zusammenzuarbeiten. Es ist auch eine projektmanagement tool und kann für die Erstellung von Notizen und freigeben von Wissen .

Beste Features

Leistungsstarke Datenbankfunktionen : Mit der Datenbankfunktion von Notion können Teams Design-Assets, Feedback und Fortschritte an einem Ort nachverfolgen und verwalten

: Mit der Datenbankfunktion von Notion können Teams Design-Assets, Feedback und Fortschritte an einem Ort nachverfolgen und verwalten Zusammenarbeit in Echtzeit: Ermöglicht es dem gesamten Team, in Echtzeit an demselben Dokument zu arbeiten, was es einfach macht, Feedback zu erhalten und schnell Änderungen vorzunehmen

Ermöglicht es dem gesamten Team, in Echtzeit an demselben Dokument zu arbeiten, was es einfach macht, Feedback zu erhalten und schnell Änderungen vorzunehmen Anpassbarer Workspace: Hinzufügen von Aufgaben, Seiten, Notizen und mehr

Hinzufügen von Aufgaben, Seiten, Notizen und mehr Eingebettete Multimediadateien: Notion ermöglicht es Benutzern, Multimediadateien wie Bilder, Videos und Audiodateien direkt in ihre Projekte einzubetten

Notion ermöglicht es Benutzern, Multimediadateien wie Bilder, Videos und Audiodateien direkt in ihre Projekte einzubetten Integration mit anderen Tools: Integrieren Sie Notion mit Figma, Sketch und Adobe Creative Cloud

Limits

Limitierte Möglichkeiten für designspezifische Aufgaben können die Nutzung der Plattform für komplexere Projekte erschweren

Preisgestaltung

Free Version : Verfügbar

: Verfügbar Plus : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Business : $18 pro Monat

: $18 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4,7 von 5 (2.097 Bewertungen)

4,7 von 5 (2.097 Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 (1542 Bewertungen) Vergleich Notion vs. Confluence !

Erfolgreiche Projekte mit Design Collaboration Software

Moderne Tools für die Entwurfszusammenarbeit mit team-Zusammenarbeit features ermöglichen es mehreren Teams, nahtlos an komplexen Projekten zu arbeiten. Sie verbessern die Kommunikation im Team, erhöhen die Produktivität, steigern die Kreativität, machen Informationen leichter zugänglich und sorgen vor allem dafür, dass alle Ihre Teams auf derselben Seite stehen.

Tools wie ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma und andere Design software für die Zusammenarbeit können Sie Ihrem Team die nötigen tools an die Hand geben, um Projekte erfolgreich und termingerecht abzuschließen. Und mit Tools wie ClickUp können Sie Ihr gesamtes produktdesign-Workflow um Ihren Entwurfsprozess zu vereinfachen, und nutzen Sie die fortschrittlichen Features für die Zusammenarbeit, damit Ihre Teams jederzeit miteinander verbunden, abgestimmt und auf dem Laufenden sind.

Testen Sie ClickUp heute kostenlos

Gastautor:_

isabela Boncila ist Marketingspezialistin bei Flipsnack, einer Software, die PDFs in interaktive Daumenkinos umwandelt. Sie hat eine Leidenschaft für Marketing, Schreiben und Technologie