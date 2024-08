Design-Projektmanagement: Ein umfassender Leitfaden für Designteams

Wenn Sie den Alltag eines Design-Projektmanagers in weniger als 30 Sekunden beschreiben wollen, sehen Sie sich einfach die Folge von Friends an, in der Ross seine neue Couch nach oben bringt. Sie kennen die Folge: "Pivot! Pivot! Pivooooooooot!"

Das ist ein bisschen dramatisch. Aber ein effektives Projektmanagement erfordert ein hohes Maß an Flexibilität - zusätzlich zu einem detaillierten Anfrageverfahren, klaren Zeitplänen und einer offenen Zusammenarbeit von Anfang bis Ende. Das liegt daran, dass ein gutes projektplan ist oft der entscheidende Faktor für den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts. 😯

Aber die Erstellung eines eigenen Angriffsplans ist kein Spaziergang - das Management von Designprojekten ist eine der schwierigsten Aufgaben und erfordert einen nahezu konstanten Strom von funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Kunden, anderen Abteilungen, Teammitgliedern oder allen oben genannten Bereichen.

Außerdem werden Ihre Designanfragen selten innerhalb desselben projektumfang . An einem Tag erstellen Sie vielleicht ein Logo und am nächsten Tag gestalten Sie eine ganze Website neu! Es geht um fast jeden Aspekt eines Unternehmens, und wir helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. 🤓

Ganz gleich, ob Sie Ihren derzeitigen Projektmanagementprozess optimieren oder ganz neu anfangen - dieser Leitfaden ist für Sie. Wir haben die wesentlichen Elemente des Design-Projektmanagements aufgeschlüsselt und die 10 wichtigsten Tipps für den Erfolg von Design-Teamleitern zusammengefasst.

Was ist Design-Projektmanagement?

Design-Projektmanagement ist der Prozess des Managements von Designprojekten, der Erstellung und Delegierung von Aufgaben, der Überwachung von Ressourcen und der Verfolgung eines Projekts bis zu seinem Abschluss.

Unabhängig davon, ob es sich um ein anderes Mitglied Ihrer Organisation oder um einen Kunden handelt, beginnt das Design-Projektmanagement mit einer Anfrage - eine Art kleiner kreativer Auftrag von anderen Abteilungen oder Unternehmen.

Von dort aus wird die Anfrage oft in eine entwurfsbrief um die nächsten Schritte der Projekte zu leiten, und das ist der Punkt, an dem kreative Projektleitung kommt ins Spiel.

Der Zweck ist nicht nur die Festigung grafikdesign-Workflows oder das Team auf Kurs halten -Hauptziel eines guten Projektmanagements ist es, die Kommunikationslücke zwischen den Beteiligten zu schließen konstruktionsteam und dem Auftraggeber, sei es ein Kunde oder ein interner Interessenvertreter.

Das Hinzufügen von Anmerkungen oder das Zuweisen von Kommentaren zu Designdateien vereinfacht die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Ihrem internen Team, Kunden oder Agenturpartnern

Außerdem erfordern viele Designanfragen mehr als eine Lieferung pro Projekt, was zu mehreren Feedback-Runden und fortlaufender Teamarbeit führt, um die Assets so zu liefern, wie es der Auftraggeber erwartet. Ein gutes Beispiel hierfür ist eine Werbe- oder Marketingkampagne, die aus mehreren Design-Assets von Kreativteams besteht, die jeweils für eine andere Leistung verantwortlich sind.

Dies erfordert die Überwachung mehrerer Zeitpläne, Arbeitsabläufe und Genehmigungen durch den Design-Projektmanager, um sicherzustellen, dass die gesamte projekt abgeschlossen wird ohne unvorhergesehene Verzögerungen.

Das klingt irgendwie nach zu vielen Köchen in der Küche, oder? Deshalb ist der richtige Projektmanagementprozess ein so wichtiges Instrument!

Warum ist Design-Projektmanagement wichtig?

Das Management von Designprojekten kann, gelinde gesagt, knifflig sein. Die Dinge können schnell pikant werden, weil jede Anfrage so einzigartig ist. Viele Projektmanagement-Prozesse folgen in der Regel tagein, tagaus einer ähnlichen Struktur - abgesehen von ein paar kleinen Anpassungen.

Aber in der kreativen Welt jonglieren Sie wahrscheinlich mit einer Handvoll kleinerer Designprojekte für eine einzige Anfrage oder Sie ändern regelmäßig Ihren Ansatz, um Kunden aus verschiedenen Branchen gerecht zu werden.

Beispiel eines detaillierten Arbeitsablaufs zur Entwurfsgenehmigung in ClickUp Mind Maps

In diesem Fall ist es fast noch besser, sich den Plan für das Management des Entwurfsprojekts als die Kegel einer Bowlingbahn vorzustellen - er hält das gesamte Team auf dem richtigen Kurs und lässt gleichzeitig jede Menge Raum für Entdeckungen auf dem Weg. 🎳

Ein entwurfsprozess gibt Ihrem Designteam eine Richtung vor, selbst wenn die Anfrage etwas vage ist. Aber das ist nicht nur für das Team von Vorteil!

Der richtige Projektmanagementprozess gibt Ihrem Kunden Sicherheit, indem er die Grundlage für eine offene und ehrliche Arbeitsbeziehung schafft. Es bringt sie dazu, kritisch über ihre Wünsche nachzudenken, konstruktives Feedback zu geben und Konzepte zu kommunizieren, die sie sich für das Projekt bereits vorgestellt haben.

Auf diese Weise erhalten die Designverantwortlichen frühzeitig alle Informationen, die sie vom Kunden benötigen, so dass es im weiteren Verlauf keine Überraschungen oder Enttäuschungen gibt.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Projektmanagement ist der Klebstoff für den Designprojektprozess

Ihr Projektleiter bewegt sich immer auf einem schmalen Grat, um das Designteam und den Kunden zufrieden zu stellen. Es geht darum, sicherzustellen, dass beide Seiten auf derselben Seite stehen und das Gefühl haben, offen sprechen zu können. Schließlich arbeiten Sie alle auf dasselbe Ziel hin!

Denken Sie daran, dass die Beschreibung Ihres idealen Prozesses nur die halbe Miete ist. Ohne die richtige Software für die Verwaltung von Designprojekten werden Sie nicht den gleichen Nutzen daraus ziehen oder die Möglichkeit haben, den Prozess so effektiv zu verfolgen. Projektmanagement-Tools wurden entwickelt, um Ihre Prozesse zu rationalisieren und sie mit Funktionen zu erweitern:

Die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verwalten und sicherzustellen, dass die Aufgaben gleichmäßig verteilt werden

und sicherzustellen, dass die Aufgaben gleichmäßig verteilt werden Fortschrittsverfolgung auf Makro- und Mikroebene zum Nutzen von Team und Stakeholdern

auf Makro- und Mikroebene zum Nutzen von Team und Stakeholdern Brainstorming und Kollaboration bei Designkonzepten

bei Designkonzepten Visualisieren und Präsentieren der Arbeit in Meetings

und Präsentieren der Arbeit in Meetings Automatisieren Sie Routineaufgaben

Und mehr!

Jede Projektmanagement-Software hat ihre eigene Nische - ob sie nun auf bestimmte Projektmanagement-Methoden spezialisiert ist, als web-Design-Tool , unterstützt verschiedene ideenfindungstechniken bietet eine breite Palette von workflow-Muster usw. - Sie werden also mit Sicherheit eine finden, die für Ihr Team am besten geeignet ist, wenn Sie nicht bereits eine in Ihrem Tech-Stack haben.

Notieren Sie sich beim Durchblättern dieses Leitfadens die hier erwähnten Schlüsselfunktionen, die für die spezifischen Anforderungen und Anwendungsfälle Ihres Teams von großem Nutzen sind.

Projektmanagement-Methoden entwerfen

Da kein Projekt dem anderen gleicht, gibt es auch keine Einheitslösung für das Projektmanagement von Designprojekten. Das Verständnis der vier wichtigsten Projektmanagement-Methoden wird Ihnen helfen, eine bessere Grundlage für Ihr Team oder Ihre Kunden zu schaffen, wenn Sie ganz von vorne anfangen.

Wasserfall-Methodik

Die wasserfall-Methodik folgt einem linearen Prozess mit unterschiedlichen Phasen. Sie eignet sich am besten für Projekte, bei denen die Anforderungen und Erwartungen von Anfang an definiert sind und bei denen Sie innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens arbeiten.

Agile Methodik

Die agile Methodik konzentriert sich auf iterative Zyklen - die Zerlegung von Projektkomponenten in kleinere Aufgaben, die in überschaubaren Zeitabschnitten, in der Regel 4-6 Wochen, abgeschlossen werden. Diese Methode fördert die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und ist am besten geeignet, wenn sich der Umfang eines Projekts im Laufe der Zeit ändern kann.

Kanban-Methodik

Die Kanban-Methode basiert auf der Visualisierung des Arbeitsablaufs und der Begrenzung der Anzahl der Aufgaben, die in jeder Phase bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass man sich nicht mehr vornimmt, als man bewältigen kann. Dieser Stil eignet sich gut für Teams, die sich darauf verlassen, dass Aufgaben oder Entwurfsdateien durch mehrere Hände gehen, bevor sie fertiggestellt werden.

Scrum-Methodik

Die Scrum-Methode ist eine Kombination aus Wasserfall- und agilem Ansatz und eignet sich perfekt für Teams mit komplexen Projekten, die zwischen den Terminen kürzere Check-Ins zur Ermittlung der Prioritäten benötigen. Außerdem bietet sie mehr Struktur als traditionelle agile Methoden, während das Team flexibel genug bleibt, um Änderungen zu bewältigen.

Phasen des Projektmanagement-Workflows entwerfen

So einzigartig jedes Designprojekt auch sein mag, der beste Weg, es zu bewältigen, ist, es in die wichtigsten Phasen des Projektmanagements zu unterteilen - vom Brainstorming bis zum projektdurchführung . Wir zeigen es Ihnen. 🤓

Phase 1: Brainstorming

Ihr Designprojekt beginnt in der Regel mit einer Anfrage - nicht zu verwechseln mit einer Roadmap! Ihre Anfrage umfasst nur die Grundlagen eines Projekts, ist also weniger ein Nordstern als vielmehr ein Sprungbrett für Ihren Projektmanagementprozess. Sie bildet die Grundlage für den Designauftrag und ist der Ausgangspunkt für die Kreativität des Teams.

Mit der Formulardarstellung in ClickUp können Sie Umfragen erstellen, die sich mit anderen teilen lassen, um Designwünsche, neue Ideen und Feedback zu sammeln Kreative Briefs gehen auf die Details der Anfrage ein und skizzieren die ursprünglichen Projektanforderungen, Ziele und potenziellen Hindernisse. Im Mittelpunkt sollte das Wer, Was, Wo, Warum, Wieso und Wie Ihres Projekts stehen, wobei der Schwerpunkt auf der Anfrage und dem Gesamtziel liegt.

Wenn Ihr Designbrief fertig ist, kann das Team mit dem Brainstorming von Konzepten, dem Zeichnen von Mock-ups und der Zusammenarbeit bei der Erfüllung der Anforderungen beginnen. Dies geschieht am besten in einem Team brainstorming-Sitzung anwendung bewährter Techniken zur Anregung der Kreativität innerhalb der im Auftrag festgelegten Struktur.

Ihr kreativer projektmanagement-Tool wird sich hier bereits als nützlich erweisen - insbesondere visuelle Tools wie digitales Whiteboard software zur Erstellung von Wireframes, zum Skizzieren neuer Konzepte und zur gemeinsamen Arbeit an einem moodboard an der Seite des Teams.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

PRO TIPP Halten Sie Ihre Ideen zusammen und setzen Sie sie schneller um, wenn Sie auf einem digitalen Whiteboard von ClickUp brainstormen! Whiteboards in ClickUp sind ebenso kollaborativ wie kreativ. Mit Live-Cursoren zum Skizzieren, Bearbeiten und Präsentieren von Konzepten im Team ohne Überschneidungen sind sie die ideale Ressource, um Ihre Ideen im Handumdrehen festzuhalten. Außerdem haben Sie Zugriff auf Hunderte von Whiteboard-Vorlagen für alles Mögliche, von vision Boards zu aktionspläne um das Team auf unmittelbare Ziele, Erwartungen und mehr auszurichten.

Sobald Sie Ihre besten Ideen gesammelt haben, kann es an der Zeit sein, sie mit dem Kunden zu teilen. Wenn Sie ein kollaboratives Whiteboard-Tool verwenden, können Sie Ihre Leinwand während des ersten Treffens präsentieren, um Ihre Entwürfe angemessen und effektiv zu vermitteln.

Das erste Treffen ist entscheidend. Auf diese Weise können Projektmanager die Erwartungen für die laufende Kommunikation festlegen, wenn es um den Ton, die Häufigkeit und die Kanäle zwischen dem Team und dem Kunden geht.

Es ist auch die erste Gelegenheit für den Kunden, Feedback zu geben, und die erste Gelegenheit für das Team, es umzusetzen - zwei Faktoren, die eine entscheidende Rolle in Ihrer zukünftigen Arbeitsbeziehung spielen werden. Möglicherweise hat der Kunde bereits eine Vision für das Endprodukt im Kopf.

Nun liegt es an den Designern, die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente (d. h. die Anfrage, das Briefing und die ersten Ideen) zu nutzen, um dieses Konzept zu konkretisieren und zum Leben zu erwecken.

Teilen Sie Ihr Design Briefing öffentlich oder privat über einen einfachen Link in ClickUp Docs

Außerdem ist es wichtig, dass der Arbeitsaufwand, der für die Fertigstellung der Anfrage erforderlich ist, mit dem Budget und den Erwartungen Ihres Kunden übereinstimmt. Dies kann einige Nachbesserungen erfordern, damit beide Parteien zufrieden sind.

Die frühzeitige Festlegung klarer beruflicher Grenzen stellt jedoch sicher, dass sich Mitglieder und Kunden darüber einig sind, was mit den vorhandenen Ressourcen erledigt werden kann. Und wenn sich Ihr Team und die Beteiligten einig sind, ist es an der Zeit, einen Projektplan zu erstellen!

Phase 2: Projektplanung und -vorbereitung

Eine gründliche Planungsphase bereitet Ihr Team auf den Gesamterfolg des Projekts vor. Hier können Sie Ihr Konzept auf mögliche Engpässe oder Rückschläge hin überprüfen und sich entsprechend vorbereiten, bevor Sie fortfahren.

Diese Informationen sind für die Erstellung Ihres Entwurfs unerlässlich projektfahrplan und eine eventuelle Aufgabenliste! Und wir sprechen hier von allen Aufgaben, die mit dem Projekt zu tun haben, nicht nur von denen, die sich allein auf das Design beziehen. Eine detaillierte Masterliste Ihrer wichtigsten Aufgaben gibt Aufschluss über zusätzliche Informationen, wie z. B. Abhängigkeiten von Aufgaben, und informiert Sie über künftige Fristen.

Die Zeitleistenansicht in ClickUp bietet eine Vogelperspektive auf Ihre Ressourcen und Aufgaben

Von dort aus können Sie beginnen, Routinebesprechungen zu planen, Ihre Ressourcen zu bewerten und einen groben Zeitplan zu erstellen projektzeitplan . Zu diesem Zeitpunkt nimmt Ihr Fahrplan bereits Gestalt an, und schon bald können Sie Ihr Projekt von der Pinnwand nehmen!

Mit Ihrem übergeordneten Projektplan können Sie sich nun auf die Details konzentrieren, um Ihre Projektmeilensteine und Haupttermine festzulegen, und mit der Zuweisung von Aufgaben für die Erstellung Ihrer Arbeitsabläufe beginnen! Sobald Ihre Aufgaben zugewiesen, Meilensteine festgelegt und Fristen gesetzt sind, können Sie zur nächsten Phase übergehen.

PRO-TIPP Wenn Sie Whiteboards in ClickUp verwenden, können Sie einfach Formen von Ihrem Board in umsetzbare Aufgaben umwandeln und in Sekundenschnelle mit Ihrem Workflow beginnen. Funktionen wie mehrere Beauftragte , Beobachter, zugewiesene Kommentare und benutzerdefinierte Aufgabenstati verschafft Ihnen von Anfang an einen besseren Überblick über den Fortschritt Ihrer Aufgaben und hält die Mitglieder während des Projektverlaufs auf dem Laufenden.

Phase 3: Setzen Sie Ihren Plan in Gang

Jetzt kommt der aufregende Teil - Sie sind bereit für die Umsetzung! Jetzt können Sie es kaum erwarten, einfach loszulegen. Und eine gute Planung macht das erheblich einfacher.

Ihr Fahrplan ist im Wesentlichen die Blaupause für das Projekt, aber wenn das Team nach ihm handelt, werden Projektansichten wie Gantt-Diagramme , Kanban-Tafeln und Kalender helfen Managern bei der Überwachung von Zeitplänen in Echtzeit und auf jeder Ebene. Sie können Ihnen auch helfen, wichtige Projektereignisse wie Meilensteine und anstehende Stakeholder-Treffen vorherzusehen!

Verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht in ClickUp, um aufgaben zu planen , um den Projektfortschritt zu verfolgen, Fristen zu verwalten und Engpässe zu bewältigen.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich regelmäßig bei Ihren Kunden melden und genügend Besprechungen mit dem Team und externen Stakeholdern abhalten, um alle über alle wichtigen Änderungen auf dem Laufenden zu halten. Regelmäßige Besprechungen mit dem Team sollten Ihnen nicht die wichtige Zeit für das Design nehmen, aber ein wöchentlicher 10-Minuten-Block zur Kontaktaufnahme gibt Ihnen Sicherheit, wenn Sie den Beteiligten Bericht erstatten.

Phase 4: Auf dem richtigen Weg bleiben

Im Laufe Ihres Projekts werden Sie mindestens eine größere Feedbackrunde von Ihrem Kunden erhalten. Im Idealfall haben Sie durch Ihre Kontrollbesuche sichergestellt, dass es hier keine großen Überraschungen gibt und die Änderungen geringfügig sind! Dennoch sollten Sie vorsichtshalber genügend Zeit für eine angemessene Überarbeitung einplanen.

Auch wenn der Gedanke an Feedback und mehrere Iterationen sich wie eine Grauzone in Ihrem Zeitplan anfühlen kann, gibt es viele Möglichkeiten, auf dem richtigen Weg zu bleiben und der Kurve voraus zu sein, wenn sich Ihr Abgabetermin nähert:

Automatisierung von Aufgaben um Ihrem Team viel Arbeit abzunehmen

Halten Sie einen gemeinsamen Design-Ordner bereit, um auf frühere Arbeiten zu verweisen, aktuelle Entwürfe aufzubewahren und ganz allgemein Ihre wichtige Arbeit zusammenzuhalten

Schaffung einer standardisierten Methode für die Benennung und den Export Ihrer Arbeit, damit Sie keine Zeit mit der Suche nach Assets verlieren

PRO TIPP ClickUp Dashboards bieten Managern eine anpassbare Vogelperspektive auf den Zustand ihres Projekts, um Spitzenleistungen zu gewährleisten. Sie können den Fortschritt bei der Fertigstellung anhand der Anzahl der erreichten Meilensteine verfolgen, die für Aufgaben aufgewendete Zeit berechnen, die Arbeitsbelastung Ihres Teams überprüfen und vieles mehr! So werden Sie nie von Ihrem Projektzeitplan überrascht werden.

Phase 5: Projektabschluss und Reflexion

Das Projekt neigt sich zwar dem Ende zu, aber es ist noch lange nicht vorbei! Vor allem, wenn es um die Kundenbeziehungen geht.

In dieser Phase übergeben Sie die genehmigten arbeitsergebnisse zum letzten Mal an Ihren Kunden oder Stakeholder übergeben und sicherstellen, dass Sie deren Erwartungen von Grund auf erfüllt haben. Als Projektmanager ist dies auch der richtige Zeitpunkt, um zu überprüfen, ob jede Aufgabe als abgeschlossen markiert ist und ob die internen Kopien oder Ihre Assets richtig benannt und kategorisiert sind.

Die letzte Phase Ihres Projektmanagement-Prozesses kann dazu genutzt werden, sich mit Ihrem Kunden in Verbindung zu setzen und über die gesamte Erfahrung zu reflektieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um aus Fehlern zu lernen.

gab es einen Teil Ihres Designprozesses, der nicht wie geplant verlief?

Diese Vorlage für einen Projektrückblick bewertet den Gesamterfolg oder -misserfolg des Projekts und zeigt Verbesserungen auf, um zukünftige Fehler zu vermeiden

Nehmen Sie sich die Zeit, um zu überlegen, was gut funktioniert hat und was nicht. Machen Sie den Prozess für Ihr Projektteam noch einfacher mit der ClickUp-Vorlage für Projektrückblicke . So können Sie vermeiden, dieselben Fehler zu wiederholen, und letztlich ein besserer Projektmanager werden.

Außerdem wird Ihr Kunde es zu schätzen wissen - und wahrscheinlich auch in Zukunft für andere Designprojekte auf Ihr Team zurückkommen!

10 Tipps für Design-Projektmanager

Wir haben also die Elemente beschrieben, die in jeder Phase des Projektmanagements eine Rolle spielen - aber die bestgehüteten Geheimnisse des Design-Projektmanagements liegen in den Details!

Werfen Sie vor Ihrem nächsten Kick-off-Meeting einen Blick auf diese bewährten Tricks, um Ihre Bemühungen für das Team noch effektiver zu gestalten.

1. Iterieren Sie Ihre Formulare für Designanfragen immer wieder

Wenn Sie mehr Designprojekte übernehmen, sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihren Kunden von Anfang an die richtigen Informationen entlocken können. Gehen Sie auf die Grundlagen ein, aber werden Sie auch konkret, stellen Sie Fragen und nutzen Sie das Feedback früherer Kunden sowie Ihre eigenen Erfahrungen, um Ihren Aufnahmeprozess zu perfektionieren.

Rationalisieren Sie interne Anfragen für Design- oder IT-Teams, um genau die Informationen zu sammeln, die in Ihren Formularen benötigt werden Formularansicht in ClickUp macht dies einfach, leicht und präsentationsfähig mit einer einfachen URL, die mit den Kunden geteilt werden kann. Sobald sie fertig sind, wird Ihr Formular automatisch in eine umsetzbare Aufgabe in ClickUp umgewandelt, sodass das Team keine Zeit mit der Überprüfung, dem Brainstorming und der Erstellung Ihrer Projektstrategie verschwendet.

2. Holen Sie das ganze Team an Bord

Bevor Sie den Kunden hinzuziehen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr gesamtes Team mit den endgültigen Assets einverstanden ist. Lassen Sie das Team das endgültige Projekt intern überprüfen, um eventuelle Bedenken in letzter Minute zu äußern und die kleinen Details auszubügeln, die für Ihren Kunden den Unterschied ausmachen.

3. Definieren Sie klare Projektziele

Unabhängig von der Art der Projektziele oder -erwartungen müssen Sie bereits beim ersten Treffen Missverständnisse und unangenehme Kundengespräche vermeiden. Am besten gelingt dies, wenn Sie sich auf folgende Punkte vorbereiten gesprächsnotizen oder detaillierte Projektziele, um das Gespräch auf Kurs zu halten.

Silos sind der Tod eines jeden guten Designprojekts. Ermutigen Sie Ihr Team, zusammenzuarbeiten und häufig zu kommunizieren. Aber wir wissen, dass das Problem meist darin besteht, dass Dinge in E-Mails verloren gehen.

Die Chat-Ansicht speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, um jede Unterhaltung schnell zu finden

Das muss nicht so sein. Tools wie Chat-Ansicht in ClickUp wird alle Ihre Projektgespräche zentralisieren und jedes Teammitglied einbeziehen, ohne den Druck externer Interessengruppen, die jeden Ihrer Schritte beobachten.

5. Vermeiden Sie Über-Kommunikation

Es gibt einen schmalen Grat, den Sie unbedingt einhalten sollten! Übermäßig kommunikative Manager vermitteln schnell den Eindruck von Mikromanagement - selbst wenn sie es gut meinen. Benutzerdefinierte Aufgabenstatus geben den Managern Einblick in den Fortschritt der einzelnen Aufgaben und machen eine tägliche Überprüfung überflüssig.

6. Benutzerdefinierte Felder sind Ihr Freund

Bringen Sie mehr Informationen auf einen Blick, damit Sie sich nicht durch einen Pool von Aufgaben wühlen müssen, um die gesuchte Aktualisierung zu finden. Und wenn Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp können Sie sogar die abrechenbare Zeit, Notizen, Wiederholungen und Aktualisierungen verfolgen, ohne Ihre Liste zu verlassen.

Mit einfachen oder fortgeschrittenen Formeln in ClickUp Custom Fields sofort präzise Zahlen finden

Sie können sogar Aufgaben auf der Grundlage Ihrer benutzerdefinierten Felder filtern und gruppieren, um Aufgaben in Sekundenschnelle zu durchforsten und insgesamt effizienter zu arbeiten.

7. Flexibel sein

Versuchen Sie, sich mehr Zeit zu lassen, als Sie denken. Diese Pufferzeit wird das Team beruhigen und dafür sorgen, dass die Projekte rechtzeitig fertig werden, selbst wenn unerwartete Herausforderungen auftreten.

8. Respektiere die Grenzen deines Teams

Buchen Sie keine Besprechungen, die über die Kernzeit Ihres Teams hinausgehen, und geben Sie nicht allen Last-Minute-Anfragen Ihres Kunden nach einer zusätzlichen Besprechung nach. Dies wird Ihrem Team helfen, eine gesunde Work-Life-Balance zu finden, und zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem Projekt führen.

9. Geben Sie Kreativität und Struktur den Vorrang

Design-Projektmanagement ist ein ständiger Balanceakt! Wenn Sie Ihren Designern klare Vorgaben machen, können Sie sicherstellen, dass sie ihre Kreativität auf die produktivste Weise einsetzen.

10. Holen Sie sich Feedback vom Team

Fragen Sie Ihre Designer wie bei einer Team-Retrospektive, was gut gelaufen ist und was Probleme verursacht hat, damit Sie ihre Arbeitserfahrung verbessern können. Lernen Sie ihre Fähigkeiten, Arbeitsweisen, bevorzugten Kommunikationskanäle und Stärken kennen.

Erkennen Sie auf einen Blick, wer in Ihrem Team unter- oder überlastet ist, so dass Sie Ihre Ressourcen leicht umverteilen können

Scheuen Sie sich nicht, eine weitere Umfrage zu erstellen - es mag vielleicht ein wenig kitschig klingen, aber Ihr Team wird es zu schätzen wissen. Die Workload-Ansicht in ClickUp gibt Ihnen einen Überblick darüber, wer überlastet ist, wer zusätzliche Bandbreite hat und wo Ihr Team insgesamt in seiner Arbeitsbelastung steht!

Entwurf einer Projektmanagement-Software

Der beste Weg, um Design-Leads bei jedem Projekt zum Erfolg zu verhelfen? beginnen Sie mit den richtigen Tools für kreatives Projektmanagement!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist das einzige Projektmanagement-Tool, das leistungsstark genug ist, um Ihre gesamte Arbeit in einer kollaborativen und dynamischen Plattform zusammenzuführen. Mit Tausenden von anpassbaren Vorlagen , Hunderte von projektmanagementsoftware funktionen, und über 1.000 Integrationen ist es ideal für jedes Designteam in jeder Phase des Projektmanagementprozesses.

