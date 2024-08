15 beste kreative Projektmanagement-Software 2024

Kreative Projekte sind eine Herausforderung, und manchmal scheint es unmöglich, sie zu managen. Und deshalb verlassen sich so viele Teams auf die besten Kreativ projektmanagement software, um Projekte von der Idee bis zum Abschluss zu bringen.

Bei jedem kreativen Projekt gibt es viele Schritte. Die richtige Software hilft Ihnen, alles unter Kontrolle zu haben, damit Sie Termine einhalten, Engpässe vermeiden und Teams in die Lage versetzen können, kreativ zu bleiben, ohne sich zu sehr mit dem Workflow auseinanderzusetzen.

Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, und hier stellen wir Ihnen die 15 besten Projektmanagement-Programme für 2023 vor. Wir gehen auf die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile ein und erklären, wie Sie die beste Software für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Lesen Sie weiter und entdecken Sie eine Liste leistungsfähiger Tools, die Sie zu Ihrem aktuellen Technologiepaket hinzufügen (oder ersetzen) können. ⚡️

Wie verschiedene Branchen Software für kreatives Projektmanagement einsetzen

Seien wir ehrlich - es gibt eine Menge verschiedener agenturen, Geschäfte und Organisationen die auf kreative Arbeit angewiesen sind. Und mit dieser Arbeit kommt die Notwendigkeit, diese Projekte zu verwalten. Egal, ob es sich um kreative Anzeigen, Texte, Designs, Audio- oder Bildmaterial handelt, design Teams brauchen kreatives Projektmanagement software, um die Ziellinie zu erreichen.

Hier erfahren Sie, wie die Branche diese Software einsetzt, um besser im Team arbeiten zu können:

Nachverfolgung von Zeit und Kosten

Teamleiter müssen den Überblick über die für ein kreatives Projekt aufgewendete Zeit behalten. Dies hilft bei der Erfassung des Geldes, das für Materialien und Arbeit ausgegeben wurde.

Zuweisung von Aufgaben

Die Zuweisung von Aufgaben oder Unteraufgaben an andere Mitglieder des Teams erleichtert die Arbeit mit allen anderen an dem Projekt. So können Sie den Fortschritt jedes Einzelnen oder Teams verfolgen, was zu einem reibungslosen, erfolgreichen Projekt führt.

All-in-One-Management

A projektmanagement-Software bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Dokumentenbibliothek zu erstellen, in der Sie alle Dateien zu Ihrem Projekt an einem Ort aufbewahren können. Dies erleichtert Ihnen und Ihren Teammitgliedern den Zugriff auf alle dokumente über das Projekt ohne jegliche Schwierigkeiten.

Kreative Teams müssen häufig regelmäßige Aktualisierungen vornehmen - vor allem, wenn Ihre Kunden die Arbeit anfordern. Sie können diese Aktualisierungen per E-Mail oder Textnachricht versenden und sicherstellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt ihrer Aufgaben und den Gesamtfortschritt des Projekts auf dem Laufenden sind.

Inputs aus mehreren Quellen

Es ist auch wichtig, Informationen aus mehreren Quellen zu importieren und sie für bessere Entscheidungen zu nutzen. So können Sie alle relevanten Informationen aus E-Mails, Tabellenkalkulationen, Softwareprotokollen, Dokumenten usw. kombinieren, um die für Ihr Projekt am besten geeignete Vorgehensweise zu ermitteln.

Die beste 15 kreative Projektmanagement-Software

1. ClickUp ClickUp hat eine einzigartige Benutzererfahrung, die es für jedes Projekt sehr bequem macht, einschließlich

marketing-Projekte . Diese Plattform bietet Hunderte von anpassbaren Features und mehr als 15 Möglichkeiten zur Ansicht Ihrer Arbeit - diese Features sind für wachsende Geschäfte von entscheidender Bedeutung, da sie Ihrem Team die Flexibilität geben, die es braucht, wenn es wächst.

Abgesehen von den anpassbaren Features können Sie mit ClickUp auch eigene Vorlagen erstellen und speichern, um zeit sparen und den Prozess konsistent zu halten, und wenn Sie Hilfe bei den ersten Schritten benötigen, finden Sie im Vorlagen-Center eine Vielzahl von gebrauchsfertige Vorlagen .

Erstellen Sie die perfekte Leinwand für Ideen und Workflows im Team mit ClickUp Whiteboards

Schlüssel-Features

ClickUp Notepad : Dies ist ein exklusives Feature der Software, mit dem Sie ein textbasiertes Projekt erstellen können. Sie kann von Unternehmen genutzt werden, die eine Online-Präsenz haben und mit ihrem Kundenstamm in Kontakt treten müssen

: Dies ist ein exklusives Feature der Software, mit dem Sie ein textbasiertes Projekt erstellen können. Sie kann von Unternehmen genutzt werden, die eine Online-Präsenz haben und mit ihrem Kundenstamm in Kontakt treten müssen ClickUp Mindmaps : Mindmaps erfordern besondere Fähigkeiten, und die Mitarbeiter in Ihrem Team werden von diesem Feature sehr profitieren. Sie ermöglicht es den Benutzern, eine Online-Präsenz aufzubauen, indem sie Ideen, Gedanken oder Prozesse veröffentlichen, anstatt nur Worte zu benutzen

ClickUp Dokumente : Mit diesem Feature können Sie ein Projekt erstellen und es einem anderen Mitglied Ihres Teams zuweisen. Die Software hilft Ihnen, Ihre Dokumente so zu organisieren, dass die Benutzer sie leicht finden können

: Mit diesem Feature können Sie ein Projekt erstellen und es einem anderen Mitglied Ihres Teams zuweisen. Die Software hilft Ihnen, Ihre Dokumente so zu organisieren, dass die Benutzer sie leicht finden können ClickUp Formulare : Mit ClickUp Formularen können Sie Online-Formulare für Ihr Unternehmen erstellen. Die Formulare verfügen über verschiedene Felder, in die die Benutzer die erforderlichen Informationen eingeben können. Diese Felder werden dann Teil der Datenbank und sind für Ihre Team-Mitglieder zugänglich

: Mit ClickUp Formularen können Sie Online-Formulare für Ihr Unternehmen erstellen. Die Formulare verfügen über verschiedene Felder, in die die Benutzer die erforderlichen Informationen eingeben können. Diese Felder werden dann Teil der Datenbank und sind für Ihre Team-Mitglieder zugänglich ClickUp Whiteboards : Dieses Feature ähnelt den Mindmaps, wird aber am besten in einer Einstellung im Team verwendet. Sie ist eine kollaboratives Projektmanagement tool in dem Sie Notizen hinzufügen und Ihre Ideen mit anderen Mitgliedern des Teams freigeben können

Pros

Vollständig anpassbare Plattform

Benutzerdefinierte Status und benutzerdefinierte Felder

Gebrauchsfertige Vorlagen und die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu speichern (siehe diese vorlagen für kreative Briefings !)

1.000+ Integrationen

Mobile App

Kontra

Limitierte ClickUp-Ansichten in der mobilen Anwendung

Lernkurve aufgrund der Nummer der verfügbaren Features

Preisgestaltung

Free Forever-Plan : Am besten geeignet für den persönlichen Gebrauch

: Am besten geeignet für den persönlichen Gebrauch Unlimited-Plan: Am besten geeignet für ein kleines Team. Sie müssen eine monatliche Abonnement-Gebühr von $7 pro Mitglied zahlen

Am besten geeignet für ein kleines Team. Sie müssen eine monatliche Abonnement-Gebühr von $7 pro Mitglied zahlen Business-Plan: Bestens geeignet für mittlere Unternehmen. Für den Einstieg ist ein monatliches Abonnement in Höhe von $12 pro Mitglied erforderlich

Bewertungen

G2 Bewertung : 4,7 von 5 Sternen

4,7 von 5 Sternen Capterra Bewertung : 4,7 von 5 Sternen

2. *Paymo

Paymo ist eine Cloud-basierte kollaborative Whiteboard-Anwendung. Es ist ideal, wenn Sie nach einer App mit unbegrenztem Speicher, hochwertigen Präsentationen und erhöhter Produktivität suchen, da es Cloud-Speicher unterstützt.

über Paymo

Schlüssel-Features

Zeiterfassung : Mit der Zeiterfassung von Paymo können Sie den Zeitaufwand für bestimmte Aufgaben nachverfolgen

: Mit der Zeiterfassung von Paymo können Sie den Zeitaufwand für bestimmte Aufgaben nachverfolgen Planen und Terminieren : Es gibt verschiedene Methoden, um Meetings, Ereignisse und andere Aufgaben zu planen

: Es gibt verschiedene Methoden, um Meetings, Ereignisse und andere Aufgaben zu planen Zusammenarbeit im Team : Sie können Whiteboards über Dropbox, Box.com, Google Drive oder OneDrive freigeben

: Sie können Whiteboards über Dropbox, Box.com, Google Drive oder OneDrive freigeben Anpassung: Bietet eine mehrsprachige Schnittstelle und globalen Support

Pros

Zusammenarbeit in Echtzeit

Leistungsstarkes Tool für die Zeiterfassung

Cloud-basiert

Kosten

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv wie bei anderen Programmen auf dieser Liste

Höhere Lernkurve bei der Einführung

Preisgestaltung

Free :

: Starter : $4.95 pro Monat

: $4.95 pro Monat Kleines Büro : $9,95 pro Monat

: $9,95 pro Monat Business: $20,79 pro Monat

Bewertungen

G2-Bewertung : 4.6 von 5 Sternen

: 4.6 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4.7 von 5 Sternen

3. Flow

Flow ist ein webbasiertes kommunikations-Tool das Haftnotizen und ähnliche Arten von Markierungen unterstützt, die swift verbessern visuelles Projektmanagement für jedes Projekt.

über Flow

Schlüssel-Features

Tagging : Sie können Ihre Ideen mit verschiedenen Tags versehen und sie für Ihre Mitglieder im Team freigeben

: Sie können Ihre Ideen mit verschiedenen Tags versehen und sie für Ihre Mitglieder im Team freigeben Planen und Terminieren : Sie können wiederkehrende Kalender-Ereignisse, einschließlich Checklisten, für Ihre Teams einrichten

: Sie können wiederkehrende Kalender-Ereignisse, einschließlich Checklisten, für Ihre Teams einrichten Skalierung: Flow ist so konzipiert, dass es für große Teams mit mehreren Projekten sehr nützlich ist, und verfügt über ein selbstgehostetes Feature. So können Sie für jedes Projekt, das Sie verwalten müssen, neue Instanzen der Anwendung erstellen

Vorteile

Hervorragend geeignet für die effektive Organisation von Teams

Über 300 Konnektoren für die nahtlose Integration mit Microsoft-Produkten

Die Flexibilität einer Online- oder Hybrid-Anwendung, um Ihren Anforderungen an die Funktionen gerecht zu werden

Kosten

Es fehlt ein zentraler Orchestrator zur Unterstützung der zentralen Bereitstellung und Überwachung

Preisgestaltung

Flow Basic : Monatliche Abonnement-Gebühr von $6 pro Benutzer

: Monatliche Abonnement-Gebühr von $6 pro Benutzer Flow Plus : Monatliche Abonnement-Gebühr von $8 pro Benutzer

: Monatliche Abonnement-Gebühr von $8 pro Benutzer Flow Pro: Monatliche Abonnement-Gebühr von $10 pro Benutzer

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,3 von 5 Sternen

4,3 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4,6 von 5 Sternen

4. Asana

Asana ist eine hervorragende App für Projektmanagement mit einer schlanken und unkomplizierten Oberfläche, mit der Sie Aufgaben, Listen und Projekte erstellen, sie jemandem zuweisen und ihren Fortschritt nachverfolgen können.

über Asana

Schlüssel-Features

Anpassbare Dashboards : Leistungsstarke Dashboards zur Überwachung Ihres Fortschritts, mit denen Sie leicht erkennen können, in welchen Bereichen Sie sich konzentrieren und verbessern müssen.

: Leistungsstarke Dashboards zur Überwachung Ihres Fortschritts, mit denen Sie leicht erkennen können, in welchen Bereichen Sie sich konzentrieren und verbessern müssen. Fokusmodus und individuelle Listen: : Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt an einem Ort. Filtern Sie Ihre Liste nach Aktualität oder Wichtigkeit, und fügen Sie schnell Funktionen und Zuweiser hinzu und wechseln Sie zwischen ihnen.

: Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt an einem Ort. Filtern Sie Ihre Liste nach Aktualität oder Wichtigkeit, und fügen Sie schnell Funktionen und Zuweiser hinzu und wechseln Sie zwischen ihnen. Priorisierung: Priorisieren Sie Aufgaben mit dem Feature "Ziehen und Ablegen" oder verwenden Sie Beschreibungen, um Ihren Fortschritt zu rationalisieren.

Pros

Einfach zu benutzen

Integriert mit Google Kalender und Gmail

Anpassbar, mit einer leicht durchsuchbaren Schnittstelle

Kostenlose Testversion verfügbar

Gegner

Limitiert auf Aufgaben, To-Dos und Projekte

Kein zentrales System zur Nachverfolgung

Preisgestaltung

Grundlegend : Free und für Anfänger geeignet

: Free und für Anfänger geeignet Premium : Erhebt eine monatliche Abonnement-Gebühr von $10 pro Benutzer oder $13,49 bei jährlicher Abrechnung

: Erhebt eine monatliche Abonnement-Gebühr von $10 pro Benutzer oder $13,49 bei jährlicher Abrechnung Business: Geeignet für Teams und Unternehmen, die ihre Arbeit initiativübergreifend verwalten müssen. Das monatliche Abonnement kostet $24,99 pro Benutzer bzw. 30,49 bei jährlicher Abrechnung

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,3 von 5 Sternen

4,3 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4,4 von 5 Sternen

Bonus: Siehe wie Asana vergleicht mit Monday.com* !

5. Smartsheet

Smartsheet ist ein aufgabenverwaltung tool, das Ihnen die Organisation und Zusammenarbeit bei großen projekte und Aufgaben . Sie können Aufgaben, Workflows, Notizen und Dashboards erstellen und einfach einen gemeinsamen Kalender entwickeln um alles zu synchronisieren.

über Smartsheet

Wichtige Features

Projekt-Ressourcen-Management : Teams bilden, Teammitglieder hinzufügen, verwalten und nachverfolgen

: Teams bilden, Teammitglieder hinzufügen, verwalten und nachverfolgen Integrierte Zusammenarbeit : Verbessert die Zusammenarbeit zwischen Teams, indem sie Blätter, Tabellen, Dokumente und andere Dateien in Echtzeit freigeben können

: Verbessert die Zusammenarbeit zwischen Teams, indem sie Blätter, Tabellen, Dokumente und andere Dateien in Echtzeit freigeben können Vereinfachtes Lösungscenter : Das Lösungscenter ermöglicht es Ihnen, Ihre Geschäfts- und Arbeitsanforderungen zu identifizieren, um effizient auf die richtige Hilfe und Ressourcen zuzugreifen. Sie können auch Ihren Workspace erstellen und benutzerdefinierte Vorlagen einrichten, die Ihren Anforderungen entsprechenkreativer Workflow Profis

Verfügbarkeit eines Dashboards für die Verwaltung

Unterstützt Aufgaben, Zu erledigen-Listen und Notizen

Integrierte Features für die Zusammenarbeit

Unterstützt Kalender undzeitmanagement features

Einfaches Freigeben von Dateien mit Kollegen

Gegner

Visuelle Komponenten könnten besser anpassbar sein

Einige halten die Benutzeroberfläche für schwierig

Preisgestaltung

Basic : Free

: Free Pro : Kostet $14 pro Monat für die individuelle Nutzung

: Kostet $14 pro Monat für die individuelle Nutzung Business: Kostet $25 pro Monat und Benutzer

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,4 von 5 Sternen

4,4 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4,5 von 5 Sternen

6. Monday.com

Monday.com ist eine ideale App für Projekte, die pünktlich und mit minimalem Aufwand abgeschlossen werden müssen. Der Hauptzweck der App besteht darin, eine nahtlose und unkomplizierte Möglichkeit für Projekte, Teams und Organisationen zu bieten, zusammenzuarbeiten.

über Monday.com

Schlüssel-Features

**Eine intuitive Benutzerschnittstelle: Die App ist so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen ist, so dass Sie unabhängig davon, ob Sie einen Desktop oder ein mobiles Gerät verwenden, in der Lage sind, Ihre Termine mit Ihren Kalendern zu synchronisieren

Priorisierung der Mitarbeiterverwaltung : Sie können VIP-Status und andere spezifische Gruppen von Personen festlegen. Sie können diese Gruppen so einstellen, dass nur Ihre Kalender freigegeben werden, wodurch der Datenschutz anderer Personen respektiert wird

: Sie können VIP-Status und andere spezifische Gruppen von Personen festlegen. Sie können diese Gruppen so einstellen, dass nur Ihre Kalender freigegeben werden, wodurch der Datenschutz anderer Personen respektiert wird Berichterstellung und Analytik: Sie können die Nummer der angenommenen und der abgelehnten Termine anzeigen. Sie können auch detaillierte Ansichten darüber anzeigen, wer eine Position angenommen hat, für welche Zeit sie geplant war und wer seinen Termin abgesagt hat

Vorteile

Integrierte mobile App für eine einfache Terminplanung

Unterstützt soziale Kalender

Einheitliche Terminplanung

Unterstützt Zeit- und Textnotizen

Kontra

Dashboard-Panels müssen geändert werden

Die Schnittstelle wird benötigt, um auf sozialen Medien zu posten

Preisgestaltung

Enterprise Plan : Free

: Free Basis : Kostet ein monatliches Abonnement von $8 pro Benutzer

: Kostet ein monatliches Abonnement von $8 pro Benutzer Standard: Mit einem monatlichen Abonnement von $10 pro Benutzer

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,7 von 5 Sternen

4,7 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4,6 von 5 Sternen

Siehe wie_ Montag im Vergleich zu Asana !

7. Notion

Notion ist eine großartige Open-Source-Anwendung für die Produktivität von Projekten, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam an Projekten und Aufgaben zu arbeiten, und dabei eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet.

über Notion

Schlüssel-Features

Zeichenfolgen-basierte Notizen : Organisieren Sie Notizen nach Zeichenfolgen und suchen Sie einfach in der gesamten App

: Organisieren Sie Notizen nach Zeichenfolgen und suchen Sie einfach in der gesamten App Flüssige Kanban Ansicht : Dieses Feature zeigt Ihre Aufgaben, Projekte und To-Dos in einem fließenden, leicht navigierbaren Karten Layout an

: Dieses Feature zeigt Ihre Aufgaben, Projekte und To-Dos in einem fließenden, leicht navigierbaren Karten Layout an Support für Markdown: Dank des Markdown Supports können Sie Ihre Notizen mit Syntaxhervorhebung und Formatierungsmustern formatieren

Pros

Funktioniert auf verschiedenen Geräten

Kostenlose Benutzeroberfläche mit benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten

Einfach zu bedienen

Gegner

Die Formatierung des Textes durch Kopieren/Einfügen ist schwierig

Die Einstellung ist zeitaufwändig, insbesondere bei der Zusammenarbeit im Team

Preisgestaltung

Persönlich : Free

: Free Persönlich Pro : Kostet $4 pro Monat pro Benutzer oder $5 bei jährlicher Abrechnung

: Kostet $4 pro Monat pro Benutzer oder $5 bei jährlicher Abrechnung Team : Kostet $8 pro Benutzer pro Monat oder $10 bei jährlicher Abrechnung

: Kostet $8 pro Benutzer pro Monat oder $10 bei jährlicher Abrechnung Enterprise: Die Abonnement-Gebühr beträgt $15 pro Benutzer und Monat

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,6 von 5 Sternen

4,6 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4,8 von 5 Sternen

8. nAufgabe

nTask ist ein Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung von Aufgaben in einer einzigen Anwendung ermöglicht. Es verfügt über mehrere Features, darunter Aufgabenlisten, vorgefertigte Board-Vorlagen und Zeiterfassung, um nur einige zu nennen.

über nTask

Schlüssel-Features

Kanban Board : Eine visuelle Methode zurnachverfolgung von Aufgaben mit Hilfe von Karten und deren Verschiebung durch verschiedene Spalten

: Eine visuelle Methode zurnachverfolgung von Aufgaben mit Hilfe von Karten und deren Verschiebung durch verschiedene Spalten Aufgabenmanagement : Ermöglicht mehreren Benutzern, eine Aufgabe gemeinsam abzuschließen

: Ermöglicht mehreren Benutzern, eine Aufgabe gemeinsam abzuschließen Zeiterfassung : Damit können Sie nachverfolgen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden

: Damit können Sie nachverfolgen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden Problem-/Fehlerverfolgung: Ermöglicht Ihnen das Erstellen, Verwalten und Nachverfolgen von Problemen im Zusammenhang mit Ihrem Projekt

Pros

Ausgezeichneter Kundensupport und Feedback-System

Eine einfach zu bedienende Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht immer die Kontrolle über alles zu haben * Großartige mobile Apps für den Zugriff auf Aufgaben von unterwegs aus

Möglichkeit für Videokonferenzen

Kosten

Erfordert mehr benutzerdefinierte und formatierte Optionen

Kein Plugin für Outlook

Preisgestaltung

Premium : Ideal für Einzelpersonen, die mit dem Projektmanagement beginnen. Es kostet $3 pro Benutzer und Monat mit einer 14-tägigen Testversion

: Ideal für Einzelpersonen, die mit dem Projektmanagement beginnen. Es kostet $3 pro Benutzer und Monat mit einer 14-tägigen Testversion Business : Kostet $8 pro Benutzer und Monat mit einer 14-tägigen Testversion

: Kostet $8 pro Benutzer und Monat mit einer 14-tägigen Testversion Enterprise: Beinhaltet alle Features des Business-Plans und kostet $15 pro Benutzer und Monat

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,4 von 5 Sternen

4,4 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 3,9 von 5 Sternen

9. ProProfs Projektes

ProProfs Projects ist ein hervorragendes Projektmanagement tool, das über genügend Features verfügt, um auch den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht zu werden. Es ist auch für Remote-Mitarbeiter geeignet.

über ProProfs Projekt

Schlüssel-Features

Aufgabenlisten : Visuelle Nachverfolgung von Aufgaben mit Farbcodierung für ihren Status

: Visuelle Nachverfolgung von Aufgaben mit Farbcodierung für ihren Status Aufgabenmanagement : Enthält einen robusten Projektkalender mit Fälligkeitsdaten für Aufgaben wie Forschungsprojekte, Berichterstellungen und Bewertungen

: Enthält einen robusten Projektkalender mit Fälligkeitsdaten für Aufgaben wie Forschungsprojekte, Berichterstellungen und Bewertungen Kollaborationstools : Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Unternehmensressourcen durch mehrere Teams, um verschiedene Projekte nahtlos abzuschließen

: Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Unternehmensressourcen durch mehrere Teams, um verschiedene Projekte nahtlos abzuschließen Nachverfolgung von Meilensteinen: Verfolgt die verschiedenen Phasen der Planung und die Zeiterfassung für jeden Meilenstein

Pros

Leichte Bedienbarkeit aufgrund der einfachen Schnittstelle

Großartige Features für die Berichterstellung

Gut geeignet für Fernarbeiter

Nachteile

Fehlende benutzerdefinierte Features

Keine Vorlagen verfügbar

Preisgestaltung

Essentials : $2 pro Benutzer pro Monat oder $480 pro Jahr

: $2 pro Benutzer pro Monat oder $480 pro Jahr Premium: $4 pro Benutzer pro Monat oder $960 pro Jahr

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,4 von 5 Sternen

4,4 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4,7 von 5 Sternen

10. *FunktionsFuchs

FunctionFox ist ein robustes Projektmanagement tool, das über mehrere Browser und mobile Geräte funktioniert. Es wurde entwickelt, um die Bedürfnisse seiner Benutzer zu erfüllen, indem es einfache, intuitive und erschwingliche Tools bereitstellt, die helfen, ihre täglichen Zyklen zu rationalisieren.

über FunctionFox

Schlüssel-Features

Berichte: : Enthält eine Vielzahl von Informationen, die einen detaillierten Einblick in Aufgaben, Budgets und andere Bereiche Ihres Geschäfts bieten.

: Enthält eine Vielzahl von Informationen, die einen detaillierten Einblick in Aufgaben, Budgets und andere Bereiche Ihres Geschäfts bieten. Werkzeuge zur Nachverfolgung von Projekten : Hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Aufgaben und Überprüfungen.

: Hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Aufgaben und Überprüfungen. Synchronisierung : Ermöglicht Ihnen die Synchronisierung von Projekten, Aufgaben und Dateien auf allen Geräten.

: Ermöglicht Ihnen die Synchronisierung von Projekten, Aufgaben und Dateien auf allen Geräten. Aufgabenverwaltung : Eine Liste mit Aufgaben, in der Sie jede Aktivität in einem Projekt nachverfolgen können und die weit mehr als nur Aufgaben wie Fälligkeitsdaten, Anhänge, Kommentare und Notizen verwaltet.

: Eine Liste mit Aufgaben, in der Sie jede Aktivität in einem Projekt nachverfolgen können und die weit mehr als nur Aufgaben wie Fälligkeitsdaten, Anhänge, Kommentare und Notizen verwaltet. Collaboration tools: Es ermöglicht Ihnen, alle Mitglieder Ihres Teams für verschiedene Projekte zu organisieren, indem Sie das Feature Drag-and-Drop verwenden.

Pros

Zuverlässige Kommunikation

Einfach zu benutzen und mit anderen Systemen zu integrieren

Gegenargumente

Die Benutzerführung kann verwirrend sein

Preisgestaltung

Basis : Free und erlaubt bis zu 10 Benutzer

: Free und erlaubt bis zu 10 Benutzer Standard : $ 7,50 pro Benutzer pro Monat

: $ 7,50 pro Benutzer pro Monat Premium : $ 14,50 pro Benutzer pro Monat

: $ 14,50 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Durchschnittlich $ 20 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen

G2-Bewertung : 4.4 von 5 Sternen

: 4.4 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4.5 von 5 Sternen

11. *Hive

Hive ist eine webbasierte Projektmanagement-Software. Sie hilft bei der Verwaltung von Projekten und Aufgaben durch Nachverfolgung von Zeit, Arbeit, Ressourcen und Terminen.

über Hive

Schlüssel-Features

Aktionskarten : Hilft Ihnen bei der Festlegung der zu ergreifenden Maßnahmen

: Hilft Ihnen bei der Festlegung der zu ergreifenden Maßnahmen Flexible Ansichten für Projekte: Damit können Sie Projekte nach der Art der Arbeit organisieren

Damit können Sie Projekte nach der Art der Arbeit organisieren Projektmanagement : Ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder und deren Nachverfolgung

: Ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder und deren Nachverfolgung Zeiterfassung : Nachverfolgung der Zeit, die für jede Aufgabe aufgewendet wurde

: Nachverfolgung der Zeit, die für jede Aufgabe aufgewendet wurde Nachverfolgung von Ressourcen : Ein umfassendes Tool zur Ressourcenverwaltung

: Ein umfassendes Tool zur Ressourcenverwaltung Anhang-Manager: Organisieren und verwalten Sie verschiedene Arten von Anhängen, die Sie in Ihrem Projekt verwenden können

Pros

Über 50 native Integrationen

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Unlimited Aufgaben

Kontra

Limitierte mobile Funktionen

Unmöglichkeit, abhängige Aufgaben zu erstellen

Preisgestaltung

Hive Solo : Free und erlaubt bis zu 2 Benutzer

: Free und erlaubt bis zu 2 Benutzer Hive Teams : $16 pro Benutzer pro Monat oder $12 bei jährlicher Abrechnung für unbegrenzte Benutzer

: $16 pro Benutzer pro Monat oder $12 bei jährlicher Abrechnung für unbegrenzte Benutzer Hive Enterprise: $25 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen

G2-Bewertung : 4.6 von 5 Sternen

: 4.6 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4.5 von 5 Sternen

12. Planview Clarizen

Planview Clarizen ist eine Projektmanagement-Software, die Projekte, Aufgaben und Zeit auf drei Arten verwalten kann: nach Projekt, Team und Zeit.

über Planview Clarizen

Schlüssel-Features

Salesforce-Integration : Integriert sich in Salesforce, so dass Sie die Software zur Verwaltung Ihres Teams in Salesforce verwenden können

: Integriert sich in Salesforce, so dass Sie die Software zur Verwaltung Ihres Teams in Salesforce verwenden können Planung : Erstellt einen Zeitplan für Ihr Projekt, Ihre Aufgabe oder Ihre Zeit

: Erstellt einen Zeitplan für Ihr Projekt, Ihre Aufgabe oder Ihre Zeit Aufgabenmanagement : Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie diese den Mitgliedern Ihres Teams zu

: Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie diese den Mitgliedern Ihres Teams zu Zeiterfassung: Behalten Sie den Überblick über die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit

Pros

Einfaches Design und leicht zu bedienende Schnittstelle

Flexibles Feature zur Zeiterfassung

2-Faktoren-Authentifizierung

Hochgradig konfigurierbares Administrator-Panel

Gegner

Eingeschränkte mobile Funktionen

Kann langsamer ausgeführt werden

Preisgestaltung

Enterprise Plan : $45 pro Benutzer pro Monat

: $45 pro Benutzer pro Monat Unlimited-Plan: $60 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen

G2-Bewertung : 4.2 von 5 Sternen

: 4.2 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4.2 von 5 Sternen

13. Ziflow

Ziflow ist ein Online-Tool, mit dem Administratoren Benutzer, E-Mails und Aufgaben auf drei Arten verwalten können: nach Benutzer, Projekt und Aufgabe. Der Administrator kann benutzerdefinierte Felder erstellen, um die Details zu erfassen, die für eine erfolgreiche Verwaltung von Benutzerkonten, E-Mails und Aufgaben erforderlich sind. Das administrative Team kann auch die detaillierten Projektinformationen seines Ziflow-Kontos über ein Dashboard einsehen; das Dashboard bietet mehrere Ansichten wie eine Zeitleiste der Ereignisse.

über Ziflow

Schlüssel-Features

Zentralisierte Anlagenverwaltung: Es umfasst CRM für Assets, Anhänge, Dateien und Kontakte

Automatisierung des Workflows: Automatisierung von E-Mail-Zustimmung, Online-Anmeldung, Signatur und Signatur-Genehmigung

Formulare für die Aufnahme: Erfassen und speichern Sie die Details eines Besuchers; erfassen Sie die Anforderungen, Ideen und das Feedback

Zentralisierte Zusammenarbeit und Überprüfung: Aufgaben zur Rechnungs- und Prüfungsverwaltung werden automatisch erstellt, unterzeichnet und gespeichert

Pros

Flexible Benutzerverwaltung

Großer Bereich an Formen für Anmerkungen, Video-Prüfung

Bequeme Schnittstelle

Kosten

Einige berichten von Problemen mit der Anzeige von Notizen und dem Herunterladen von PDFs

Längere Ladezeiten erforderlich

Preisgestaltung

Persönlich : Free

: Free Starter : $18 pro Benutzer pro Monat

: $18 pro Benutzer pro Monat Business : $45 pro Benutzer pro Monat

: $45 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: $60 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen

G2-Bewertung: 4,5 von 5 Sternen

4,5 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4,7 von 5 Sternen

14. Avaza

Avaza ist ein Tool für Buchhaltung und Projektmanagement, das diese beiden Felder zusammenführt und Ihnen hilft, Aufgaben schneller abzuschließen.

über Avaza

Schlüssel-Features

Projekt-Fortschritts-Dashboards : Visualisiert den Speicherort des Projekts, den Status der Aufgaben und Kostendiagramme.

: Visualisiert den Speicherort des Projekts, den Status der Aufgaben und Kostendiagramme. Projektbudgetierung : Organisieren und Nachverfolgen des Budgets nach Projekt, Kunde, Speicherort und Person.

: Organisieren und Nachverfolgen des Budgets nach Projekt, Kunde, Speicherort und Person. Timesheet-Eintrag und Abrechnung: Erfasst die für Projekte aufgewendete Zeit mit Abrechnung und Rechnungsstellung.

Pros

Prozesse automatisieren

Generiert Rechnungen aus Kostenvoranschlägen und überwacht die Ausgaben für Projekte

Integrierte Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit

Gegner

Unteraufgaben ohne Fälligkeitsdatum

Preisgestaltung

Free-Plan : $0

: $0 Startup Plan : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Basic Plan : $19 pro Benutzer pro Monat

: $19 pro Benutzer pro Monat Business Plan: 39 $ pro Benutzer pro Monat

Bewertungen

G2-Bewertung : 4.5 von 5 Sternen

: 4.5 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4.6 von 5 Sternen

15. RedBooth

RedBooth ist eine Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihre Projekte von jedem Gerät aus erstellen und verwalten können. Sie ist hoch skalierbar und einfach zu bedienen. Außerdem können Sie Sprachbefehle für kontextabhängige Hilfe hinzufügen.

über RedBooth

Schlüssel-Features

API : Integriert sich mit anderen Diensten wie Dropbox und Google Docs

: Integriert sich mit anderen Diensten wie Dropbox und Google Docs Kollaborative Bearbeitung: Freigeben von Dateien und Tabellen durch andere Mitglieder

Freigeben von Dateien und Tabellen durch andere Mitglieder Agile Methodologien : Umfangreich anpassbar und integriert mit den Agilen Methoden der Software

: Umfangreich anpassbar und integriert mit den Agilen Methoden der Software Chatten/Nachrichten: Senden und Empfangen von Dateien, E-Mails und Video-Nachrichten

Vorteile

Bereitstellung von virtuellen Workspaces

Erweiterte Tools zur Berichterstellung

Bereitstellung einer privaten Cloud

Kontra

Probleme bei der Berichterstellung können die Nachverfolgung der Arbeitskapazität pro Mitarbeiter erschweren

Einige Benutzer finden das Dashboard verwirrend

Preisgestaltung

Basic Plan : $13 pro Benutzer pro Monat

: $13 pro Benutzer pro Monat Business-Plan : $30 pro Benutzer pro Monat

: $30 pro Benutzer pro Monat Enterprise Plan: 60 $ pro Benutzer pro Monat

Bewertungen

G2-Bewertung : 4.4 von 5 Sternen

: 4.4 von 5 Sternen Capterra-Bewertung: 4.4 von 5 Sternen

Gestalten Sie Ihre Arbeit mit ClickUp

Projektmanagement-Software ist ein unverzichtbares tool für jedes Geschäft, denn die meisten Projekte haben einen langen Zeitplan und müssen effizient und automatisch verwaltet werden.

Die ideale Projektmanagement-Software muss daher über alle modernen und wesentlichen Features verfügen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Projekt fehlerfrei zu verwalten, ohne zu viel unnötigen Aufwand betreiben zu müssen.

Und wenn Sie ein Projekt zusammenarbeiten und verwalten kreatives Team von Designern wenn Sie ein kreatives Team von Designern, Textern usw. haben, brauchen Sie ein leistungsfähiges und flexibles Projektmanagement tool, das sich an ihre Workflow-Präferenzen anpasst und ihnen die anpassbaren Features bietet, die sie brauchen, um ihre kreativen Säfte fließen zu lassen!

In diesem Fall ist ClickUp Ihre beste Wahl - genießen Sie eine schlanke Benutzeroberfläche, erhalten Sie Zugang zu Hunderten von High-End-Features, Vorlagen und so viel mehr! 🎨👩‍🎨