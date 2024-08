Design Thinking Prozess Schritte & Beispiele 2024

Hinter dem Design der Produkte, die wir täglich benutzen, steckt eine Menge Arbeit. Von einfachen Logos, die für unsere Marken sprechen, bis hin zu komplexen architektonischen Entwürfen und Softwareanwendungen - der Designprozess ist kompliziert. Er zielt darauf ab, Probleme zu lösen, Produkte zu schaffen, die die Kunden lieben, und schneller als die Konkurrenz auf den Markt zu kommen.

Unabhängig davon, ob Sie ein Designteam leiten, als Designer arbeiten oder Teil eines Teams von Designern sind, ist die Verbesserung Ihres Gestaltungsprozesses von entscheidender Bedeutung. Ein gut entwickelter Designprozess trägt dazu bei, die Zusammenarbeit zu fördern und die Arbeitsbelastung und Ressourcenprobleme zu verringern.

Aber herauszufinden, wie man einen Design Thinking-Prozess einführt oder verbessert, kann schwierig sein. Zunächst einmal mag das Konzept vage oder komplex erscheinen. Vielleicht haben Sie noch nie ein Beispiel aus dem wirklichen Leben gesehen, das zeigt, wie es gemacht wird.

Was auch immer der Grund dafür ist, dieser Leitfaden wird Sie bei der Verbesserung Ihres Designprozesses unterstützen. Wir beginnen damit, zu klären, was der Prozess ist, und stellen dann detaillierte Beispiele vor.

Anschließend finden Sie eine Aufschlüsselung der einzelnen Schritte des Designprozesses, damit Sie einen für Ihr Unternehmen optimalen Prozess entwickeln können. 🙌

Was ist der Designprozess?

Der Designprozess ist eine kreative Methode, bei der komplexe Probleme oder Ideen in überschaubare Schritte zerlegt werden, indem von einem gewünschten Ergebnis ausgehend rückwärts gearbeitet wird. Dies unterscheidet sich von Problemlösungsansätzen, bei denen man ein Problem betrachtet und eine Lösung schafft. 💪

Stattdessen fördert der Design Thinking-Prozess Kreativität und Innovation. Er eignet sich gut für Projekte und Probleme, für die es keine einzige bewährte Lösung gibt. Es handelt sich nicht um einen linearen Prozess. Stattdessen handelt es sich um einen iterativen Ansatz, der es Ihnen ermöglicht, je nach Bedarf zwischen den einzelnen Schritten vorwärts und rückwärts zu gehen.

Es gibt auch nicht eine bestimmte Anzahl von Schritten, die für jede Branche oder jede Situation geeignet sind. Der Prozess ist anpassbar, um Ihrem Team eine bessere Kontrolle über den kreativen Prozess zu geben und Sie zu befähigen, die bestmöglichen Lösungen zu finden.

Der Design-Thinking-Prozess ist zwar im Gesundheitswesen und in der Fertigung weit verbreitet, aber er ist in einer Vielzahl von Branchen nützlich, von Start-ups bis zu multinationalen Unternehmen. Unternehmen nutzen ihn, um die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen, um neue Produkte auf den Markt zu bringen und bestehende Produkte zu verbessern.

Hilfreiche Beispiele für Designprozesse zur Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe

Viele Designteams haben Probleme mit der Arbeitsbelastung und den Ressourcen, mit der Zusammenarbeit und mit schlechten Prozessen. Die Einführung eines maßgeschneiderten Design Thinking-Prozesses in Ihrem

arbeitsabläufe

können diese Probleme angehen.

Wie dieser Prozess aussieht, ist für jedes Unternehmen anders. In einigen Fällen wird die Planungsphase des Prozesses die meiste Arbeit erfordern. In anderen Fällen werden Sie sich auf das Mock-up oder die Messung konzentrieren. 👀

Rüsten Sie Ihr UX-Forschungsprojekt für den Erfolg

ClickUp Benutzerforschungsplan-Vorlage

Ein UX-Designprozess arbeitet beispielsweise rückwärts von der Benutzererfahrung aus. Er zielt darauf ab, herauszufinden, wo die Benutzer Probleme mit Ihren Produkten haben und was Sie tun können, um sie zu verbessern.

Das bedeutet, dass Sie die meiste Zeit damit verbringen werden, Erkenntnisse zu sammeln - z. B. durch Nutzerforschung, um Personas zu verstehen - und Ihre potenziellen Lösungen zu planen.

Im Gegensatz dazu verbringt ein Architekturbüro mehr Zeit in der Ideenfindungs- und Bauphase des Design-Thinking-Prozesses. Sie konzentrieren sich weniger auf die Bedürfnisse der Nutzer, sondern mehr auf Ästhetik, modernes Design und die Einhaltung von Bauvorschriften.

Möchten Sie einen tieferen Einblick in den Design-Thinking-Prozess in der Praxis erhalten? Hier finden Sie zwei Beispiele, in denen wir aufschlüsseln, wie der Design-Thinking-Prozess für verschiedene Unternehmen funktioniert.

Design Thinking im Bankwesen: Fallstudie Capital One

Wenn Sie an Design denken, denken Sie wahrscheinlich nicht an Banken. Aber in den letzten Jahren haben die Banken Millionen von Dollar ausgegeben und Hunderte von Stunden investiert, um bessere Kundenerfahrungen und Produkte zu entwickeln.

Ein Beispiel dafür ist Capital One. Sie überraschte den Markt im Jahr 2014, als sie die Web-Design-Firma Adaptive Path und das Unternehmen für mobile Entwicklung Monsoon. Das Ziel hinter den Übernahmen war es, durch eine verbesserte Banking-App ein besseres Nutzererlebnis zu schaffen. 💰

Ihr Design-Thinking-Ansatz beinhaltete die Sammlung von Nutzererkenntnissen und die Bewertung des bestehenden Zustands der App. Dabei stellte sich heraus, dass die Nutzer mehr Funktionen, bessere Verbindungen und einen einfacheren Zugang zu den Diensten wünschten.

Vor allem junge Verbraucher wünschten sich von der Bank mehr Verbraucherfreundlichkeit und den Verzicht auf den Besuch von Ladengeschäften.

Mit einem erfahrenen Designteam begann Capital One, innovative Ideen zu entwickeln und sie auf den Markt zu bringen. Dazu gehörte ein Chatbot, der mit Hilfe von Emojis freundliche Unterstützung bot.

Außerdem eröffnete das Unternehmen mehrere Cafés in Großstädten wie San Francisco, um eine Beziehung zu den Kunden aufzubauen.

über

Kapital Eins

Eine weitere nutzerorientierte Lösung war der GPS-fähige Transaktionsverlauf, der es den Nutzern ermöglichte, bei der Budgetplanung besser zu sehen, wo und wie sie ihr Geld ausgeben.

Ihr iterativer Prozess war nicht auf tatsächliche Verbraucherprodukte beschränkt. Das Unternehmen investierte auch stark in Design, indem es ein Innovationszentrum errichtete und sein internes Team von Entwicklern und Designern durch sein Capital One Lab verstärkte.

Wenn das Unternehmen Informationen über Produkte sammeln möchte, die von den Nutzern gewünscht werden, oder neue Produkte testen möchte, schickt es diese Informationen an das Design Lab. Dort teilt das Team Storyboards und Infografiken mit echten Kunden, um Feedback einzuholen und die Ideen oder Angebote zu verbessern.

über Capital One

Eines der größten Probleme für Banken war die Gewinnung neuer Kunden. Der Prozess war für potenzielle Kunden oft abschreckend und mit viel Arbeit verbunden, um sich zu registrieren. Die meisten traditionellen Banken aufsuchende Arbeit wurden Umschläge mit Dutzenden von Seiten mit Informationen verschickt, die von Hand ausgefüllt und zurückgeschickt werden mussten.

Capital One nutzte Design Thinking, um diesen Prozess zu rationalisieren und benutzerfreundlicher zu gestalten. Dazu holten sie das Feedback der Kunden ein und richteten dann eine SaaS-Lösung namens OneView ein.

Sie half ihnen, ihre Inhalte zu verwalten und ein digitales Paket zu erstellen, mit dem die Benutzer online beitreten können, ohne die Mühen der alten Onboarding-Methode auf sich nehmen zu müssen.

Design Thinking bei der Essenslieferung: Fallstudie: Uber Eats

Bei Essenslieferungs-Apps geht es im Design Thinking-Prozess nicht nur um die App. Wie Uber Eats zeigt, gilt Design Thinking für alle Aspekte des Unternehmens.

Das bedeutet, dass man über eine benutzerfreundliche Anwendung nachdenkt, Produkte anbietet, die die Nutzer wünschen, und eine Markenbeziehung aufbaut, die dem Kunden das Gefühl gibt, geschätzt und verstanden zu werden.

Da das Unternehmen in Tausenden von Städten auf der ganzen Welt tätig ist, muss es seine verschiedenen Zielmärkte genau im Auge behalten. Was Kunden in Bangkok wollen, ist etwas anderes als das, was New Yorker suchen.

über

Mittel

Sie wollten die Kunden nicht nur hinter ihren Computern erreichen, um zu sehen, was sie wollen. Stattdessen entwickelte das Team das Walkabout-Programm, bei dem die Mitarbeiter in diese Städte eintauchen.

Auf diese Weise erhalten sie vor Ort Einblicke von echten Einheimischen und Gemeindemitgliedern. Außerdem können sie den Ort selbst erleben und beobachten, wie die Menschen ihre Entwürfe in der realen Welt nutzen.

Im Rahmen des Programms besuchen die Designer jedes Quartal eine neue Stadt. Sie werfen einen Blick auf die Logistik wie Transport und Infrastruktur. Sie treffen sich mit Lieferpartnern, Kunden und Restaurantmitarbeitern, um jeden Aspekt ihrer Angebote zu verstehen und zu sehen, wie sie sich in den lokalen Raum einfügen.

Uber Eats sammelt auch Erkenntnisse von Verbrauchern und Zustellern über Kamingespräche, bei denen die Nutzer ermutigt werden, die Büros zu besuchen und ihre Erfahrungen zu teilen.

Beim Order Shadowing können die Designer den Fahrern folgen, Restaurants besuchen und die Kunden bei ihren Bestellungen beobachten.

über Medium

Mit all diesen wertvollen Erkenntnissen konzentriert sich das Unternehmen auf eine schnelle Iteration. Sie entwickeln Ideen und beginnen mit dem Testen von Prototypen und Mockups in Restaurants, bei Kunden zu Hause und in Lieferfahrzeugen. Sie führen A/B-Tests für alle App-Design-Funktionen durch und führen Betriebsexperimente durch, um Funktionen zu testen, bevor sie eingeführt werden.

Regelmäßige Innovationstreffen, Workshops und Konferenzen sind geplant, um den Geist des Design Thinking lebendig zu halten.

Diese werden in jeden Aspekt des Unternehmens integriert, vom Designteam bis hin zu Betrieb und Management, um Daten aus Benutzertests und neue Ideen zu generieren und zu verarbeiten.

Design Thinking-Prozess-Schritte

Mit diesen Beispielen im Hinterkopf ist es nun an der Zeit, darüber nachzudenken, wie der Design-Thinking-Prozess in die Arbeitsabläufe Ihrer Design-Teams passt. Denken Sie daran, dass der Design-Thinking-Prozess eine Reihe von anpassbaren Schritten ist. Er ist auch nichtlinear, so dass Sie je nach Bedarf zwischen den einzelnen Phasen wechseln können.

Je nach Branche und den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie zusätzliche Schritte einfügen oder einige auslassen. Vielleicht muss ein Teil des Designteams nicht von Anfang an einbezogen werden, spielt aber in späteren Phasen des Designprozesses eine wichtige Rolle. Vielleicht brauchen Sie mehr Phasen für die Benutzerforschung, den Aufbau oder das Testen.

Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Designprozess so gestalten, dass er für alle komplexen Projekte geeignet ist. Im Allgemeinen sind hier die gebräuchlichsten Designprozessschritte aufgeführt. Nutzen Sie sie als Ausgangspunkt, um Ihr Verfahren so zu gestalten, dass es die Ziele Ihres Teams erfüllt.

Plan

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Docs oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Bevor Sie überhaupt an die Erstellung möglicher Lösungen für Ihr Designprojekt denken, müssen Sie das Problem identifizieren und sich in Ihre Zielgruppe hineinversetzen. In dieser Phase geht es darum, Informationen zu sammeln und die Grundlagen für den Prozess zu schaffen. ✍️

Beginnen Sie mit einem nutzerzentrierten Ansatz. Holen Sie Feedback von Ihren Kunden ein, um herauszufinden, welche Art von Produkten sie suchen und welche Probleme sie mit Ihrem bestehenden Angebot haben. Schreiben Sie eine Problembeschreibung, um den Kern des Problems herauszufinden. Stellen Sie Fragen wie:

Wer ist von dem Problem betroffen?

Was ist das Problem?

Wo tritt das Problem auf?

Warum tritt das Problem auf?

Verwenden Sie eine

entwurfsbrief

um Ihre Gedanken zu ordnen und diese wichtigen Informationen an einem leicht zugänglichen Ort aufzubewahren. Erstellen Sie eine

produktfahrplan

um den Grundstein für die Aufgaben und Projekte zu legen, an denen das Team oder die Projektmanager arbeiten werden.

A

projektmanagement-Software-Tool

wie ClickUp kann Kreativen dabei helfen, den Überblick über die verschiedenen Phasen des Prozesses zu behalten und Aufgaben an die entsprechenden Teammitglieder zu verteilen.

Eintauchen in Benutzertests und

usability-Tests

um Probleme mit Anwendungen aufzuzeigen und zu sehen, was echte Benutzer über Ihre Produkte sagen. Nehmen Sie sich Zeit, um die wichtigsten Stakeholder zu identifizieren und Silos zu erstellen, um auf deren Bedürfnisse einzugehen.

Ideate

Sobald Sie einen grundlegenden Plan erstellt haben, ist es an der Zeit, mit der Ideenfindung zu beginnen. Konzentrieren Sie sich auf menschenzentriertes Design und überlegen Sie sich, wie Sie die Ursache des Problems angehen können. Jetzt ist es an der Zeit, kreativ zu sein, über den Tellerrand zu blicken und einzigartige Lösungen zu nutzen

Sobald Sie einen grundlegenden Plan erstellt haben, ist es an der Zeit, mit der Ideenfindung zu beginnen. Konzentrieren Sie sich auf menschenzentriertes Design und überlegen Sie sich, wie Sie die Ursache des Problems angehen können. Jetzt ist es an der Zeit, kreativ zu sein, über den Tellerrand zu blicken und einzigartige Lösungen zu nutzen

ideationstechniken

. 💡

Schaffen Sie ein interaktives Umfeld, in dem das Team mit innovativen Ideen um sich werfen kann, ohne beurteilt zu werden. Fördern Sie die Vorstellungskraft und lassen Sie das Team auf verrückte Ideen kommen, auch wenn sie in der realen Welt nicht realisierbar sind.

Das Ziel ist es, Ideen zu generieren, egal wie unkonventionell sie sein mögen. Teil des Prozesses ist es, einfach kreativ zu sein. Diese verrückte Idee kann einen realistischen Ansatz oder eine einzigartige Sichtweise eines anderen Teammitglieds hervorrufen, die zu einer vielversprechenden Lösung führt und mehr Möglichkeiten für die Zusammenarbeit schafft.

Mockup

Jetzt, wo Sie eine Menge Ideen haben, ist es an der Zeit, Mockups zu erstellen. In dieser Phase erstellen Sie Layouts, experimentelles Produktdesign, testen Prototypen und tauchen in die Produktentwicklung ein (unabhängig davon, ob es sich um ein neues oder ein bestehendes Produkt handelt).

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre kreativen Lösungen zu Papier zu bringen. 👨🏽‍💻

Je nachdem, woran Sie arbeiten, kann die Mockup-Phase des Designprozesses sehr unterschiedlich aussehen. Für ein Marketing-Designteam arbeiten Sie vielleicht an grafikdesign und branding-Assets in Photoshop.

Software-Teams entwickeln vielleicht Apps oder Websites, während Technologieunternehmen im Gesundheitswesen an den Plänen für ein medizinisches Produkt arbeiten können.

Bauen

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

In dieser Phase des Entwurfsprozesses werden Ihre Kreationen in einem realen Kontext zum Leben erweckt. Bis jetzt war alles, woran Sie gearbeitet haben, theoretisch. Sie haben Skizzen angefertigt, Mockups erstellt und Ideen entwickelt.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Vision des fertigen Produkts zu verwirklichen. 🛠️

Je nach Ressourcen, Finanzierung und Branche können Sie in dieser Phase das Endprodukt skizzieren oder einen verkleinerten Prototyp erstellen. Im Gesundheitswesen und in der Fertigung werden Sie wahrscheinlich eine Modellversion Ihres Endprodukts erstellen.

In den Bereichen Vertrieb und Marketing erstellen Sie vielleicht den ersten Entwurf für ein Branding-Tool oder eine Kampagne.

Implementieren

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp-Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Von allen Phasen des Design-Thinking-Prozesses kann diese Phase am einschüchterndsten sein. Das liegt daran, dass es die Zeit der Tests ist. Jetzt finden Sie heraus, was bei Ihrer Designarbeit gut funktioniert und was verbessert werden muss.

In der Testphase suchen Sie nach Schwachstellen im Design, sammeln Nutzerfeedback und holen Beiträge von anderen Beteiligten ein. Manche Unternehmen möchten die Testphase in verschiedene Abschnitte aufteilen.

Dies gilt insbesondere, wenn Sie komplexe Lösungen entwickeln, die vor der Markteinführung mehrere Versionen benötigen. 💻

Bewerten

Der letzte Schritt des Design-Thinking-Rahmens besteht darin, Ihre Ergebnisse zu messen und zu reflektieren. In diesem Schritt geht es darum, die Ergebnisse der vorgeschlagenen Lösung zu messen und zu überprüfen, wie gut der Prozess selbst funktioniert hat. 🧪

Mit den Dashboards in ClickUp 3.0 erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über Projektstatus und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Hier können Sie Design-Entscheidungen überprüfen, um zu sehen, wie gut Sie die Bedürfnisse des Endbenutzers bewertet haben und wie effektiv Ihr endgültiges Design war. Anhand von Metriken und Benutzerfeedback können Sie sehen, wie die Benutzer das fertige Produkt beurteilen.

Halten Sie diese Erkenntnisse für künftige Design Thinking-Workshops fest.

Vereinbaren Sie ein Treffen mit dem Team, um zu besprechen, wie der Designprozess aus ihrer Sicht verlaufen ist. Heben Sie die Dinge hervor, die während des Prozesses gut funktioniert haben, und besprechen Sie verbesserungswürdige Bereiche. T

dazu können Dinge wie ein kürzerer oder längerer Zeitplan, unterteilte Phasen für detailliertere Arbeit und häufigere Kontrollen gehören.

Rationalisieren Sie den Entwurfsprozess mit ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Der Designprozess ist eine iterative Methode, die Ihnen helfen kann, sich in Ihre Kunden hineinzuversetzen und bessere Produkte zu entwickeln. Von der Ideensitzung bis zum Testen und der Markteinführung kann ClickUp Ihren Designprozess vereinfachen.

ClickUp's Design Team Funktion

können Sie den gesamten Entwurfsprozess an einem Ort verwalten. Verwenden Sie Vorlagen zum Erstellen von Problemstellungen und

projektpläne

oder wechseln Sie in die Whiteboard-Ansicht, um in der Ideenfindungsphase ein Brainstorming durchzuführen.

Erstellen Sie Zeitpläne, visualisieren Sie Teamkapazitäten und weisen Sie Aufgaben automatisch den entsprechenden Teammitgliedern zu.

und beginnen Sie mit der Verwaltung eines besseren Designprozesses. Mit anpassbaren Benachrichtigungen wissen Sie immer, in welchem Stadium sich das Projekt befindet und wer an was arbeitet.

Dank Hunderter von Funktionen können Sie Arbeitsabläufe so personalisieren, dass sie für Ihr Team und Ihre Branche funktionieren. 🤩