11 wirksame Ideationstechniken und -methoden für Ihr Team (mit Vorlagen!)

Erinnern Sie sich an die Folge von SpongeBob, in der er 500 Wörter darüber schreiben muss, was man an einer Ampel nicht tun sollte, und am Ende Stunden damit verbringt, irgendetwas zu tun, weil ihm nicht einfällt, was er schreiben soll?

Ehrlich gesagt, können sich die Ideenfindungstechniken und der gesamte Prozess manchmal so anfühlen, vor allem, wenn der Druck, ständig neue Ideen zu produzieren, so real ist. Um bei Branchentrends an der Spitze zu bleiben - und der Konkurrenz voraus zu sein - versuchen Unternehmen, einen nie endenden Vorrat an neuen, innovativen Ideen zu haben. Aber das ist nicht so einfach, wie es sich anhört ... 😅

Die nächste große Idee zu haben, ist harte Arbeit, und es braucht mehr als einen dreistündigen Block in Ihrem Kalender und einen offenen Konferenzraum, um sie zu verwirklichen. Strategie und Sorgfalt planung stehen hinter jeder erfolgreichen brainstorming-Sitzung. Und warum?

Weil die Entwicklung einzigartiger und marktfähiger Ideen einen gut moderierten Ansatz, gut konzipierte Übungen und die richtigen Ressourcen erfordert.

Zu Ihrer Überraschung (und Freude) müssen Sie sich nicht als kreativer Mensch identifizieren, um kreative Ideen zu entwickeln. Hinter der Ideenentwicklung steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Sehr wenig davon ist auf persönlichen Instinkt oder Bauchgefühl zurückzuführen.

Erfolgreiche Ideensitzungen sind effektiv und machen Spaß, und jede Sitzung weist einige Gemeinsamkeiten auf. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihre eigenen Ideationssitzungen zu leiten - persönlich oder von zu Hause aus - einschließlich dessen, was Ideation ist, der 11 wichtigsten Techniken und unserer Lieblingsmethode hilfreiche Vorlagen . 🤓

Was sind Ideationstechniken?

Ideation ist der Prozess der Ideen- oder Konzeptbildung - die Quelle für neue Ideen. Die Vorteile sind vielfältig und reichen von schnellerer und flexiblerer Problemlösung bis hin zu förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls im Team . Außerdem verhindert es, dass man auf der Stelle tritt.

Indem Sie die Ideenfindung zu Ihrer Aufgabe machen, steigern Sie die Produktivität, stimulieren und ermutigen das Team und helfen Ihnen, besser zu verstehen, wohin Ihr Unternehmen mit seinen Ideen gehen sollte SMARTe Ziele . 💜

Ideenfindung ist der Schlüssel zum Unternehmenserfolg und höhere Gesamt-Ideenraten sind mit einem höheren Umsatz verbunden! Es kommt auf die Arbeitskultur an: Schaffen Sie eine kontinuierliche Verbesserung kultur, um letztendlich bessere Lösungen zu finden, und machen Sie es zu Ihrer obersten Priorität, diese zu verwalten.

Eines der größten Hindernisse für die Entwicklung neuer Ideen ist die Schaffung eines sicheren Raums für deren Austausch. Die Angst vor negativem Feedback und ungleiche Führungshierarchien führen unter anderem dazu, dass sich die Mitglieder in diesen Sitzungen unwohl fühlen oder zögern. Und der Druck, den die Vorgesetzten auf das Team ausüben, um Herausforderungen zu lösen, wird nicht auf magische Weise die richtigen Ideen zu Tage fördern.

Außerdem müssen Sie als Führungskraft dafür sorgen, dass sich das Team jederzeit wohl genug fühlt, um Ideen auszutauschen, und nicht nur dann, wenn der Kalender es vorschreibt. Die Lösung besteht darin, ein positives berufliches Umfeld aufrechtzuerhalten, das den Austausch neuer Ideen, die Ermutigung zu Feedback, das Zuhören und die Unterstützung fördert.

Sie sind bei der Verfolgung dieses Ziels nicht allein. Deshalb haben wir 10 bewährte Ideenfindungstechniken zusammengestellt, die Ihre Kreativität auf dem Weg zum Erfolg anregen!

11 Ideationstechniken und -strategien für Ihr Team

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie sitzen in einem kleinen, kühlen Sitzungssaal, machen sich Notizen, blicken auf eine Tafel und hören sich die Konzepte Ihrer Kollegen an. Die Zeit vergeht, ein paar Ideen werden für die nächste Woche ausgewählt, und die Sitzung ist beendet. Aber was wäre, wenn es einen praktischeren Ansatz gäbe, um neue, umsetzbare Ideen zu entwickeln?

Wenn die brainstorming-Ansatz wurde 1953 erstmals vorgestellt und beruht auf vier Grundprinzipien:

Generierung einer beträchtlichen Anzahl von Ideen Kritik vermeiden Wilde Ideen ermutigen Erweitern Sie die Konzepte der anderen

In den letzten Jahrzehnten haben die technologischen Fortschritte jedoch dazu geführt, dass Innovations- und Kreativitätsspezialisten für einen systematischeren Ansatz bei der Ideenfindung, -verfeinerung und -umsetzung plädieren - unter Beibehaltung dieser Grundprinzipien.

Das Ergebnis ist die organisierte Ideenfindung, auch bekannt als spezialisierte Aktivitäten, Methoden und Modelle zur Entwicklung von Ideen und zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums. Und es wird immer beliebter.

Von der Entwicklung eines Marketingkonzepts bis hin zur Überarbeitung eines Produkts - dieser systematische Ansatz zur Ideenfindung hilft Teams in allen Branchen bei der Bewältigung fast aller Probleme. Im Folgenden finden Sie einige teambasierte Brainstorming-Techniken, die Ihre Ideensitzungen integrativer, ansprechender und effektiver machen:

1. KI für Ideenfindung

KI kann als Ideationstechnik eingesetzt werden, indem sie auf der Grundlage großer Datenmengen neue Ideen generiert und Muster und Assoziationen identifiziert, die Menschen möglicherweise nicht erkennen. ClickUp AI kann Ihren Ideenfindungsprozess unterstützen, indem es Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt, um Ihre Daten zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die ihre Entscheidungsfindung unterstützen können . Hier sind einige konkrete Möglichkeiten, wie ClickUp AI bei der Ideenfindung helfen kann:

Ideengenerierung: ClickUp AI kann Ihre Daten analysieren, um neue Ideen und Konzepte zu generieren, die auf Mustern und Assoziationen beruhen, die Menschen möglicherweise nicht erkennen. Durch die Auswertung von Daten aus den Projekten, Aufgaben und Aktivitäten Ihres Teams kann ClickUp AI neue Ansätze oder Lösungen vorschlagen, die möglicherweise übersehen wurden. Trendanalyse: ClickUp AI kann Ihre Daten analysieren, um aufkommende Trends und Innovationsmöglichkeiten zu identifizieren. Dies kann Ihrem Team helfen, der Zeit voraus zu sein und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen entsprechen. Personalisierung: ClickUp AI kann Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage individueller Vorlieben und Verhaltensweisen personalisieren. Durch die Analyse von Daten über Kundenpräferenzen kann ClickUp AI maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vorschlagen, die den spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Optimierung: ClickUp AI kann Ihre Prozesse und Systeme analysieren, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und neue Ansätze vorzuschlagen. Dies kann Ihrem Team helfen, Abläufe zu rationalisieren, Verschwendung zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Unterstützung beim Brainstorming: ClickUp AI kann Sie bei Brainstorming-Sitzungen unterstützen, indem es automatisch Vorschläge auf der Grundlage der von Ihrem Team bereitgestellten Informationen macht. Dies kann dazu beitragen, neue Ideen anzuregen und kreatives Denken zu fördern.

2. Mind Mapping

A mindmap ist ein Diagramm, das Ihnen hilft, Ideen aufzuzeichnen und miteinander zu verknüpfen, um sich schneller an neue Konzepte zu erinnern und diese zu entwickeln. Stellen Sie sich das Diagramm wie ein Netz vor, das Ihnen hilft, Ihren Gedankengang zu verfolgen und sich daran zu erinnern, wie eine Idee entstanden ist oder mit einer anderen zusammenhängt.

bilden Sie den gesamten Ablauf Ihres Projekts ab und zeigen Sie, wie jede Aufgabe zur nächsten übergeht - mit Mind Maps in ClickUp_

Sie können Ihre Mind Map von Hand auf einem Whiteboard zeichnen oder eine Vorlage verwenden, um den Prozess etwas zu vereinfachen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Mind Map herauszuholen, indem Sie sie mit Ihrem Arbeitsablauf in einer kostenlose Projektmanagementsoftware wie ClickUp ! ClickUp Mind Maps sind hochgradig visuelle Werkzeuge zur Erstellung logischer Pfade zwischen Aufgaben, die mit wenigen Klicks angeordnet, bearbeitet und gelöscht werden können. Sie können eine von Grund auf im Leerzeichenmodus erstellen oder sich auf ClickUp's einfache Mind Map Vorlage als Ressource für zeit sparen bei der Erstellung Ihres Diagramms, und verwandeln Sie die Knoten in Aufgaben, um Ihre Ideen sofort umzusetzen.

erstellen Sie Ihre Mind Map von Grund auf neu und optimieren Sie Ihre Kreativität mit dem Blanko-Modus in ClickUp

Dies ist wohl der größte Vorteil von erstellung Ihrer Mind Map in einer bestimmten Projektmanagement-Software - und beseitigt damit die Grauzone zwischen einer großartigen Idee und der Umsetzung in einen umsetzbaren Plan.

Außerdem sind sie extrem vielseitig. Mind Map Anwendungsfälle reichen von Bildungsmanagement bis SEO-Tests -sogar Personalwesen und Renovierungsplanung. Mind Maps geben Ihnen die Freiheit, den Ablauf Ihrer Pläne von einer Phase zur nächsten zu gestalten, und sind leicht anpassbar, so dass Sie sich nicht dem Druck aussetzen müssen, dass alles in Stein gemeißelt ist, während Sie vorankommen.

3. Methode 6-3-5

Das Wichtigste zuerst: Für diese Methode braucht ihr ein Team von sechs Personen.

Es handelt sich hierbei um eine vollständig kollaborative Anstrengung, und Sie können mit dieser Methode eine ziemlich große Anzahl von Ideen erhalten, wenn Sie eine neue Sichtweise auf ein Problem oder eine Liste möglicher Lösungen suchen. Hier ist die Aufschlüsselung:

👉 Jeder Teilnehmer bringt drei Empfehlungen ein, die er mit der Gruppe teilt

👉 Das Team arbeitet daran, jede Empfehlung im Laufe von fünf Iterationen zu erweitern

Also sechs Personen, je drei Ideen, fünf Iterationen: 6-3-5.

Das Ziel ist es, so viele Konzepte wie möglich für ein einziges Thema zu entwickeln - nicht unbedingt, dass jede Idee extrem detailliert oder gut durchdacht ist. Bei dieser Methode geht es mehr um Quantität als um Qualität, aber die Idee ist, dass Sie so viele Ideen haben, dass Sie bestimmt mindestens eine gute finden werden.

Bonus:_ Concept Mapping Software

4. Round Robin

Dieser Ansatz klingt vielleicht wie etwas, das Sie schon einmal gemacht haben, aber mit einer kleinen Abwandlung. Diese Methode beginnt damit, dass das Problem in Form einer Frage gestellt wird, die mit "Wie könnten wir ____?" beginnt Dies ist auch als HMW-Anfrage bekannt.

Jedes Teammitglied zeichnet (oder schreibt) eine Lösung für die HMW-Frage und gibt dann seine Idee nach links weiter. Die Person zur Linken wird diese neue Idee im Wesentlichen wiederholen und ihre Probleme und Lösungen für die Zukunft präsentieren.

Sobald jede HMW-Anfrage an die linke Seite weitergegeben wurde, notiert diese Person einen oder mehrere Gründe, warum diese Lösung scheitern könnte. Dann stellen sie das Konzept und seine Herausforderungen vor und überlegen gemeinsam, wie sie die Lösung vor dem Scheitern bewahren können.

Die Idee ist, die Synergie im Team zu verbessern, indem man die Ideen der anderen in einer schnellen Umgebung nutzt. Es ist auch eine großartige Methode, um Feedback zu etwas zu bekommen, an dem man bereits arbeitet, und um eine neue Perspektive zu erhalten, falls es Lücken in der Logik oder bei den Ressourcen gibt.

Ein mögliches Hindernis ist jedoch, dass Round-Robin besser persönlich durchgeführt werden sollte. Abhilfe kann hier ein leistungsfähiges Tool für die Zusammenarbeit oder ein digitales Whiteboard .

teilen Sie Ihre Ideen in dem Moment, in dem sie entstehen, und arbeiten Sie sie gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards aus

Anstatt ein Blatt Papier in der Gruppe zu verteilen, teilen Sie die ideen auf einer unendlichen Leinwand mit Live-Cursoren und Echtzeit-Bearbeitung, um ohne Überschneidungen nebeneinander zu arbeiten. Außerdem bieten virtuelle Whiteboards zahlreiche Möglichkeiten zum Hochladen von Medien, zur Formatierung, zum Zeichnen mit der freien Hand und zum Formen funktionen für mehr Klarheit und Kontext zu Ihren Ideen.

Und haben wir schon erwähnt, dass ClickUp Whiteboards sich direkt mit Ihrem Workflow verbinden und Ihnen die Möglichkeit geben, jede beliebige Form auf Ihrer Tafel in eine Aufgabe zu verwandeln? Nur ein kleiner Denkanstoß für Sie. 🧠

Bonus:_ Team-Charta-Vorlagen!

5. Storyboarding Storyboarding ist ein Brainstorming-Prozess zur Erstellung einer visuellen Erzählung rund um ein Problem. Wie würden Sie die Geschichte des Problems erzählen, das Sie haben?

Indem Sie die Geschichte zum Leben erwecken, können die Teilnehmer das Problem tiefer ergründen und praktikable Lösungen finden. Ganz zu schweigen davon, dass wir alle Informationen unterschiedlich verarbeiten.

Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, mehrere Bilder auf einmal zu erfassen. Wenn Sie die Geschichte Ihres Projekts erzählen, kann das Team die Abfolge der Ereignisse besser verstehen und einordnen. Dies allein hilft schon, die Ursache des Problems und mögliche Lösungen zu erkennen.

6. Negatives Brainstorming

Diese Methode wird auch als umgekehrtes Brainstorming bezeichnet und ist eine Kombination aus Brainstorming und negativem Ansatz. Ziel des negativen Brainstormings ist es, Wege zu finden, die ein Problem verschlimmern, um neue Lösungsansätze zu finden.

Der Gedanke dahinter ist, dass man durch Umkehrung des Fokus auf die andere Seite des Spektrums kreativer bei der Lösungsfindung werden kann. Das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend - aber auch irgendwie cool! 😎

Wenn es schwierig ist, klare Antworten auf ein Problem zu finden, sollten Sie sich an ein negatives Brainstorming halten. In der Regel handelt es sich dabei um ein unterhaltsames Verfahren, das Schwachstellen in einer Methode oder einem Produkt aufdecken kann. Wenn Ihr Team auf die sprichwörtliche Wand gestoßen ist, wechseln Sie die Perspektive. was würde dieses Problem noch schlimmer machen?

Das zwingt Sie dazu, Ihrem Gehirn eine Pause zu gönnen, und Sie werden überrascht sein, wie weit diese kurze Erfrischung Sie bringt! Es ist fast so, als würden Sie die uralte Frage beantworten: Was würden Sie tun, wenn Geld keine Option wäre?

Sie sind sich noch nicht sicher, wie das aussieht? Kein Problem, ClickUp Whiteboards werden mit einer Umkehr geliefert Brainstorming-Vorlage !

bringen Sie sofort Struktur in Ihre Kreativität mit einer der neun Whiteboard-Vorlagen von ClickUp, die Ihren Ideenfindungsprozess maximieren

7. Crazy 8's

Eine der beliebtesten Ideenfindungstechniken ist die Crazy 8. Teilen Sie zunächst ein leeres Blatt Papier in acht Abschnitte ein. stellen Sie eine 8-Minuten-Stoppuhr ein.

Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer ein Konzept in jedes Feld zeichnet - oder eine Idee pro Minute - bis die Leinwand voll ist. ‍Nach Ablauf jeder Minute müsst ihr zur nächsten Aufforderung übergehen, unabhängig davon, wie weit ihr in eurem Quadrat fortgeschritten seid. Sie haben nur eine Minute pro Quadrat. Wenn Sie also nicht zur nächsten Aufforderung übergehen, wenn es an der Zeit ist, verpassen Sie den Fluss der Ideen und fallen zurück.

Diese Strategie funktioniert am besten in der Ideenfindungsphase, wenn Sie bereits einige Grundideen haben, die Sie ausbauen können, um schneller zu neuen, stärkeren Ideen zu kommen. Das Ziel ist es, in kurzer Zeit eine Vielzahl neuer Ideen zu entwickeln. Wenn Sie also nach Ablauf der acht Minuten zu einer Idee zurückkehren möchten, haben Sie immer noch die Möglichkeit dazu!

8. Prototyping

Das Prototyping ist eigentlich ein Ideenfindungsprozess! Bevor Sie in die nächste Phase Ihres Projekts einsteigen, helfen Prototypen dabei, jedes letzte Detail, jedes Problem und jedes Konzept herauszuarbeiten.

Prototypen machen Dinge sichtbar, was ein fantastischer Vorteil ist, wenn Sie sie in Ihrem Brainstorming-Prozess einsetzen. Wenn Ihr Team Ihr Konzept sehen kann, ist es viel einfacher, es zu unterstützen und konstruktives Feedback zu geben.

Ihr Prototyp kann so einfach oder so detailliert sein, wie Sie möchten. Wenn Sie jedoch zumindest eine ungefähre Vorstellung davon haben, womit Sie arbeiten werden, kann dies als Sprungbrett dienen und Ihnen helfen, die Spezifikationen, das Design und die Funktionalität festzulegen.

zeigen Sie ein Mockup Ihrer Ideen, indem Sie freihändig zeichnen, Medien oder Bilder hinzufügen, um Ihre Prototypenplanung in ClickUp Whiteboards zu unterstützen

Sie können einen schnellen, wenig realitätsnahen Prototyp mit Tinte und Papier erstellen, wenn Sie gerade erst anfangen, oder ein digitales Whiteboard verwenden um Ihren Prototyp zu zeichnen, zu organisieren und mit dem Team zu teilen.

9. Brainstorming

Wir verwenden diesen Begriff sehr oft, aber was bedeutet er wirklich?

Brainstorming ist eine der Ideenfindungstechniken, die inoffizielle Problemlösung mit Querdenken verbinden. Im Grunde geht es darum, den Teammitgliedern einen sicheren Raum ohne Regeln zu bieten, in dem sie verrückte Ideen einbringen können. Einige dieser Ideen werden in einzigartige und innovative Lösungen umgewandelt, während andere als Katalysator für neue Ideen dienen.

Zur Nutzung der brainstorming-Technik wenn Sie ein Brainstorming durchführen, beginnen Sie damit, das Problem zu umreißen und die Ziele einer möglichen Lösung festzulegen. Bevor Sie das Team zusammenrufen, sollten Sie sich dann selbst eine Lösung überlegen.

Die Teilnehmer sollten für ihre Beiträge weder aufgefordert noch getadelt oder belohnt werden. Auf diese Weise bleibt der Brainstorming-Raum unterstützend und fördert den Fluss jeder Idee (ohne andere zu unterdrücken).

Versuchen Sie ClickUp's Brainstorming-Vorlage für Ihre nächste Ideenfindung!

10. Skizzieren

Visuelle Elemente bringen mehr Ideen hervor und bieten eine breitere Perspektive. Hier geht es darum, ansprechende Zeichnungen zu entwickeln, die Sie erneut betrachten und erweitern können, indem Sie sie in Ihrem Konferenzraum aufhängen oder auf einem digitalen Whiteboard für die Zusammenarbeit speichern.

Die Skizzen sollten einfach sein und gerade genug Informationen enthalten, um Ihre Botschaft zu vermitteln, und sie müssen für andere Teammitglieder zugänglich sein, damit sie dazu beitragen können, wenn sie es wünschen! Das ist der kollaborative Teil. Das hilft auch, eine emotionale Bindung an die kleinen Kunstwerke zu vermeiden.

Es erinnert alle daran, dass die Entwicklung neuer Ideen wirklich eine Gruppenleistung ist. Und man kann freier und phantasievoller über seine Konzepte nachdenken, wenn man sie skizziert. Dann konzentriert man sich darauf, den Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, anstatt sich um die Qualität der Zeichnung zu sorgen.

Es kann sich dabei um ein Strichmännchen oder ein paar beschriftete Formen handeln, aber mit Skizzen können Sie Ihre Ideen schneller festhalten und sie mit anderen teilen.

fügen Sie Skizzen, Text, Bilder und mehr hinzu, um den Feedback-Prozess für jede Schnellzeichnung oder jedes Mockup in ClickUp Whiteboards zu beschleunigen

11. Brainwriting

Brainwriting ist eine etwas andere Art des Brainstormings. Anstatt die Konzepte herauszuschreien, schreibt das Team sie auf. Die Ideen der einzelnen Teammitglieder werden dann an eine andere Person weitergeleitet, die sie liest und ihre eigenen Gedanken oder Ideen hinzufügt (falls sie welche hat).

Mit dieser Technik sollen Stress und Ängste, die mit dem Austausch von Ideen in der Gruppe verbunden sind, abgebaut werden. Nicht jeder fühlt sich so wohl, dass er neue Ideen sofort mitteilen kann, andere haben Schwierigkeiten, in der Öffentlichkeit zu sprechen.

Außerdem kommen viele einfach zu ihren besten Ideen, wenn sie weniger Stress ausgesetzt sind. Ein weiterer großer Vorteil von Brainwriting? Es kann asynchron durchgeführt werden! Das, mein Freund, ist wirklich die Zukunft der Arbeit.

Beginnen Sie mit der Anwendung von Ideationstechniken in ClickUp!

Um eine erfolgreiche Ideationssitzung zu haben, sollten Sie sich auf Ihr Ziel konzentrieren, Bewertungen vermeiden und Grundregeln für die von Ihnen gewählte Strategie aufstellen. Selbst mit einem endlosen Vorrat an Ideationstechniken laufen Sie Gefahr, sie zu verlieren, wenn Sie kein System haben, um sie im Auge zu behalten.

Und kein Druck, sich für eine einzige zu entscheiden - probieren Sie sie alle aus! Jedes Team ist anders, und es kann ein paar Versuche dauern, bis Sie den richtigen Weg gefunden haben, aber vertrauen Sie dem Prozess und die Ideen werden kommen. Außerdem, mit einer ideenmanagement-Software wie ClickUp mit vorlagen, Funktionen und Automatisierungen die genau für diese Techniken entwickelt wurden, werden Sie bei Ihrer nächsten Ideationssitzung keine Zeit verlieren.

zeichnen Sie Mind Maps von Grund auf neu, ziehen Sie Verbindungen zwischen den Knoten und verwandeln Sie sie sofort in Aufgaben in ClickUp!

Fokussierte Ideationstechniken helfen Ihnen, die Effizienz Ihres kreativen Prozesses zu verbessern und Ihrem Team Kosten und Zeit zu sparen.

ClickUp's mindmapping-Software verwandelt Ihre Ideen in eine klare und anpassbare visuelle Gliederung , während seine kollaborative digitale Whiteboards geben Ihnen die Möglichkeit, praktisch alles zu kreieren - und sofort darauf zu reagieren.

ClickUp ist Ihre All-in-One-Lösung für das Arbeitsmanagement rund um Ideenfindung und Brainstorming. Nutzen Sie unbegrenzt Aufgaben, ClickUp Mind Maps, Whiteboards, 100 MB Speicherplatz und vieles mehr - kostenlos und für immer. Optimieren Sie die Prozesse in Ihren Remote- und Präsenzteams noch weiter mit über 1.000 Integrationen verfügbar über Pläne . Worauf warten Sie also noch?