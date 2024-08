Schreiben eines Design Briefs in 8 Schritten mit Vorlagen und Beispielen

Egal, wie viele Stunden wir damit verbringen, unserem Hund in die Augen zu schauen, niemand von uns ist ein Gedankenleser. 🔮 🐶

Zum Glück gibt es Möglichkeiten, unseren Mangel an Telepathie am Arbeitsplatz zu bekämpfen - vor allem, wenn es um Designkonzepte geht, die wir uns so lebhaft in unseren Köpfen vorstellen, aber keine Ahnung haben, wie wir sie in der Realität umsetzen können.

Was ist die Lösung? Das Schreiben detaillierter und praktischer Design-Briefe natürlich!

Wie bei einer Bestellung in einem Restaurant teilen Sie dem Designer mit, was Sie sich von einer Anfrage erhoffen. So verstehen sie, worum es bei dem Projekt geht, was die Aufgabe erfordert und wo sie anfangen sollen.

Der Schlüssel zu einem effektiven Designbriefing ist, dass es sowohl klar als auch prägnant ist - was eine Herausforderung ist, wenn man es mit komplexen Aufgaben oder mehreren nicht-verhandelbaren projektanforderungen . Aber wir sind hier, um Ihnen mit Tipps und Beispielen zu helfen, um Ihre Design Briefs auf die nächste Stufe zu bringen. 💜

Ganz gleich, ob Ihr Designteam seine Briefings und Anfragen standardisieren möchte oder ob Sie Teil einer Designagentur sind, die ein Unternehmensprojekt in Auftrag gibt - dieser Artikel hilft Ihnen dabei. Lesen Sie diesen Artikel und erfahren Sie mehr über das Verfassen effizienter Design-Briefe, einschließlich der wichtigsten Elemente, einer anpassbaren Vorlage und vielem mehr!

Was ist ein Design Brief?

Ein Design Brief ist ein schriftliches Projektmanagement-Dokument, das die entwurfsdenken für ein Designprojekt mit den skizzierten Zielen, dem Projektumfang und der Vorgehensweise für die Anfrage. Ähnlich wie bei Ihrem projektfahrplan wenn es um das Wo, das Was, das Wann und das Warum einer bestimmten Anfrage geht, ist das Design Briefing die Richtschnur für den Designer.

Ein gut geschriebenes Design Briefing geht in der Regel durch viele Hände, bevor es auf der To-Do-Liste des Designers landet. Mit Genehmigungen von allen projektleitern und Interessengruppen das Briefing sollte gründlich, aber auf den Punkt gebracht sein und den genehmigten Zeitplan, das Endprodukt und die budget (falls zutreffend).

Erstellen Sie wunderschön formatierte Wikis, Briefs und Ressourcen für alle Arten von Designprojekten in ClickUp Docs

Auf einer tieferen Ebene sind Briefings auch eine Möglichkeit für den Designer, sich mit der Person, die die Anfrage stellt, zu verbinden und auszurichten. In diesem Sinne sollten Sie versuchen, Ihr Projektbriefing als kollaboratives Werkzeug zu nutzen, um die allgemeine Verwirrung zu beseitigen, die durch zusätzliche Telefonate, Nachrichten und E-Mails entsteht.

Auch wenn es wichtig ist, die wichtigsten Details und den Kontext Ihrer Anfragen zu nennen, sollte Ihr Projektbriefing dennoch brief sein. Es sollte lang genug sein, um das Projekt zu beschreiben und Ihre Wünsche mitzuteilen, ohne den Designer mit einem mehrseitigen Pamphlet zu erdrücken, das von Rand zu Rand geht. 🥵

Wie kommen diese Ideen in einem Designbrief zusammen? Wir zeigen es Ihnen!

Design Brief Vs Creative Brief

Der Hauptunterschied zwischen einem Design Brief und einem kreativem Briefing ist das Zielpublikum. Ein Designbriefing richtet sich an Designer, während ein Kreativbriefing sich an Marketingteams oder andere am kreativen Prozess beteiligte Personen richtet.

Ein Designbriefing enthält mehr technische Details wie Zeitpläne, Budgetbeschränkungen und spezifische Anforderungen an das Projekt. Auf der anderen Seite, ein kreatives Briefing kann sich mehr auf die Markenbotschaft, die Tonalität und die Zielgruppe des Projekts konzentrieren.

Beide Arten von Briefings dienen einem Zweck in der entwurfsprozess und sollten zusammenarbeiten, um ein vollständiges Verständnis der Ziele des Projekts zu erreichen.

How to Write a Design Brief in 8 Steps

Das Spannende daran ist, dass es kein festes Format gibt, an das man sich halten muss, wenn man ein effektives Design Briefing schreibt. 🤩

Ihr Team wird die Art von Briefing finden, die Ihrem Projekt dient design-Projektmanagement in Bezug auf Länge, Detailgenauigkeit und Arbeitsstil am besten geeignet. Kleine Anfragen oder Projekte kleineren Umfangs erfordern vielleicht keine so umfangreichen Vorgaben, aber es gibt dennoch Schlüsselelemente, die allen Vorgaben gemeinsam sind.

Fügen Sie Formatierungs- und Styling-Optionen hinzu, um Ihre Briefs so detailliert oder visuell zu gestalten, wie es Ihr Projekt erfordert - in ClickUp Docs

Eine Vorlage, eine Umfrage oder eine standardisierte Dokumentenstruktur sind gute Möglichkeiten, um die notwendigen Informationen für ein Design Briefing zu sammeln. Das Wichtigste ist, dass Sie es konsistent halten! Hier ist unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Schreiben effektiver Design Briefs mit Beispielen aus der Praxis. ✏️

Befolgen Sie diese acht Schritte von oben nach unten - oder fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um eine kostenlose, anpassbare Vorlage zu erhalten, die den Designprozess noch einfacher macht! 🤓

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Projektmanagement-Software für den Entwurfsbrief Projekte entwerfen sind von Natur aus kollaborativ und Ihr idealer

software zur Verwaltung von Designprojekten hat die Funktionen, die das unterstützen! Leistungsstarke design-Werkzeuge können Sie einen Teil des Stresses abbauen und die täglichen Abläufe in Ihrem Unternehmen rationalisieren design-Workflow mit der Möglichkeit, Projekte jeder Größe zu organisieren, zu bearbeiten, gemeinsam zu nutzen und zu verwalten.

Und da Design-Briefe in der Regel in einem Dokument formatiert werden, können Sie Ihre gewählten projektmanagement-Tool wird wahrscheinlich eine eingebauten Dokumenten-Editor oder integrationen um alle richtigen Informationen applikationsübergreifend zusammenzuführen.

Beispiel:

Betrachten Sie Ihr Design-Briefing als eine verlässliche Quelle der Wahrheit - ein Dokument, auf das Sie jederzeit zurückgreifen können, um die genauesten Informationen und Fortschrittsberichte zu erhalten. Das beste Beispiel dafür? ClickUp-Dokumente . 📃

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

ClickUp Docs sind Ihr Ziel für alle textbasierten Dinge in Ihrem Arbeitsbereich. Wie es sich für ClickUp gehört, bieten Docs eine Vielzahl von Funktionen wie KI und verschachtelte Seiten, Slash-Befehle , Styling-Optionen, Einbettung und erweiterte Einstellungen, um das Aussehen und die Funktionalität Ihres Dokuments anzupassen. ClickUp AI ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Design Briefs. Mit ClickUp AI können Sie in kürzester Zeit Ideen generieren und mit geringem Aufwand Brainstorming betreiben und Konzepte verfeinern. Mit ein paar einfachen Klicks kann ClickUp AI in kürzester Zeit Hunderte von Ideen generieren. Von dort aus können Sie irrelevante Inhalte herausfiltern, die beste Lösung für Ihr Design-Briefing finden oder die Auswahl eingrenzen, um ein kohärentes Briefing zu erstellen.

Sie werden auch begeistert sein, wie weit Sie Ihre Designvorgaben mit der Echtzeitbearbeitung bringen können, @Anmerkungen in Kommentaren und sichere Freigabe und Berechtigungen über einen einfachen Link. Außerdem kann Docs mit Ihren Arbeitsabläufen verbunden werden, so dass alle Aktualisierungen, die in Ihrem Dokument vorgenommen werden, automatisch in zugehörigen Aufgaben und anderen Bereichen Ihres Arbeitsbereichs berücksichtigt werden.

Schritt 2: Die Kurzbeschreibung des Projekts

Der Kontext ist das A und O, und dieser Abschnitt Ihres Design Briefs sollte genau das vermitteln!

Geben Sie einen kurzen, aber aussagekräftigen Projektüberblick darüber, worum es sich bei Ihrem Projekt handelt und wofür es verwendet werden soll. Dieser Abschnitt muss nicht sehr ausführlich sein, aber ein oder zwei Sätze, die Ihr Anliegen und den Verwendungszweck deutlich machen, sind ein guter Ausgangspunkt für den Designer.

In diesem Abschnitt können Sie auch etwas über das Unternehmen oder den Kunden schreiben, der das Design in Auftrag gibt. Was das Unternehmen tut, seine wichtigsten Dienstleistungen, Werte und markenidentität sind übliche Angaben, die in diesem Abschnitt zu finden sind.

Beispiel:

Unser soziale Medien unsere Marketing-Agentur gestaltet ihre Website neu, um eine neue Homepage, einen Blog und ein Portfolio einzurichten. Wir sind ein kleines Team von acht Mitgliedern, das mit 50 Unternehmen in unserer Region zusammenarbeitet, und alle unsere Arbeiten sind derzeit auf unserer veralteten Website zusammengefasst. Seit der Erstellung unserer ersten Website sind wir als Marke gereift und als Unternehmen gewachsen, und wir möchten, dass unsere neue Website dies widerspiegelt.

Schritt 3: Die Zielsetzung und SMART-Ziele des Design Briefs

Beschreiben Sie das Problem, das mit diesem Projekt gelöst werden soll, und die übergeordnete Idee, die Sie damit erreichen wollen. Nennen Sie direkt den Zweck, dem das Projekt dienen soll, und nutzen Sie diesen Abschnitt, um das Designteam auf die allgemeine Vision und das Ziel des Kunden auszurichten, indem Sie SMARTe Ziele .

P.S.: SMART steht für Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant und Zeitgebunden.

Erstellen Sie SMART-Ziele in ClickUp mit mehreren Möglichkeiten, den Fortschritt zu verfolgen und Ihre Ziele zu erreichen

Möchten Sie mehr über SMART-Ziele erfahren und warum sie so wichtig sind? Besuchen Sie unser ressourcen für Ziele zum Verfassen und Umsetzen von Zielen in allen Abteilungen!

Beispiel:

Wir möchten, dass unsere neu gestaltete Website unsere Markenidentität besser widerspiegelt, mehr Besucher zu unseren Dienstleistungen führt und die Zahl der E-Mail-Newsletter-Anmeldungen erhöhen bis zum Ende unseres nächsten Geschäftsquartals um 25 % zu steigern.

Schritt 4: Die Zielgruppe des Briefings

Der nächste Abschnitt Ihres Briefings befasst sich mit dem Wer des Ganzen. Dabei geht es nicht so sehr darum, wer Sie als Unternehmen sind, das ein Design anfordert, sondern für wen das Projekt bestimmt ist.

Hier beschreibt der Auftraggeber des Projekts seinen idealen Kunden, seine Zielgruppe, benutzer-Personas und anwendungsfälle . Dieses Design ist wie Ihr erster Eindruck - eine Möglichkeit, den Kunden zu zeigen, dass Sie eine Lösung für ein bestimmtes Problem haben und dass Ihr Projekt ihren Bedürfnissen entspricht.

Für den Designer ist es entscheidend, die Zielgruppe seines Kunden durch diese Anfrage zu verstehen, um eine sinnvolle Verbindung zu den Bedürfnissen dieser Kunden herzustellen.

Beispiel:

Unsere Zielgruppen sind Unternehmerinnen im Raum San Diego in den Altersgruppen 25-34 und 35-44. Diese Kunden möchten ihr Geschäft ausbauen, indem sie in bezahlte Werbung auf Social-Media-Plattformen investieren, und benötigen Ressourcen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Online-Präsenz.

Schritt 5: Ihr Budget und Zeitplan

Jetzt kommen wir zu den Details und der Logistik Ihres Design-Briefs. ⏰💸

Vergewissern Sie sich, dass der angegebene Zeitplan realistisch und für die Anforderungen des Briefings machbar ist. Wenn es Budget- oder Ressourcenbeschränkungen gibt, ist dies der richtige Zeitpunkt, um sie festzulegen.

Die Designer müssen wissen, wann die erste Bearbeitungsrunde des Projekts ansteht, wann sie mit dem Feedback des Kunden rechnen können und welche wichtigen Meilensteinen , task-Abhängigkeiten oder Fristen, die mit der Anfrage verbunden sind. Dies wird helfen eine klare Kommunikation herzustellen zwischen dem Designer und dem Kunden, damit alle ihre Erwartungen erfüllt werden und mögliche Engpässe während des Projekts vermieden werden.

Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilensteinaufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp anzeigen

Pro-Tipp: Beachten Sie auch, ob es irgendeine Flexibilität bei dem erwarteten Budget und dem Zeitplan gibt.

Beispiel:

Unser idealer Zeitrahmen von Anfang bis Ende beträgt sechs Monate. Wir kündigen unsere neue Website auf einer Veranstaltung im März an, wollen sie aber einen Monat vorher in aller Ruhe einführen. Dieser zusätzliche Monat verschafft uns etwas Spielraum, falls es zu Rückschlägen kommen sollte. Wir möchten die Mockups und Wireframes genehmigen und zwei Bearbeitungsrunden durchlaufen, bevor wir starten.

Schritt 6: Die erwarteten Projektergebnisse

In diesem Abschnitt geht es um die Dateidetails und die Formatierung, in der Sie das Projekt erhalten möchten. Geben Sie, falls erforderlich oder zutreffend, die Größe, den Dateityp, das Benennungsverfahren und die zu erwartenden Projektleistungen an. Welche Art von Video, Bild oder Software bevorzugen Sie, und wie sollen sie Ihnen zur Verfügung gestellt werden?

Beispiel:

Wir genehmigen die ersten Ideen und Entwürfe unserer digitalen Whiteboard-Software und überprüfen Sie alle Wireframes in Figma.

Schritt 7: Alles andere, was Sie für wichtig halten!

Um sicherzugehen, dass alle Punkte gesetzt sind, fügen Sie am Ende alle weiteren wichtigen Informationen hinzu. Dazu können wichtige Kontakte gehören, an die sich der Designer wenden kann, wenn er dringende Fragen hat, Details zum Genehmigungsverfahren, wichtige Termine, Kunden-Mockups und vieles mehr!

Dies ist ein guter Zeitpunkt, um alles zu spezifizieren, was Sie von diesem Projekt nicht sehen wollen, sowie Inspo-Bilder, um dem Designer eine klare Vorstellung davon zu geben, woran er arbeiten soll.

Beispiel:

Sehen Sie sich unser virtuelles Whiteboard für aktuelle Arbeiten, die wir mit unseren Kunden durchgeführt haben, grobe Skizzen, was wir uns für unsere neue Website vorstellen, einige Recherchen, Medien und mehr!

Unser Vorschlag? ClickUp-Whiteboards ! 🎨

Einfaches Skizzieren von Mockup-Zeichnungen und Wireframe-Ideen auf ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards sind sehr visuell, kollaborativ und produktiv! Darüber hinaus sind sie die einzigen whiteboard-Software auf dem Markt, die jedes Objekt auf Ihrer Tafel in eine anpassbare Aufgabe umwandeln und mit Ihren Arbeitsabläufen verbinden kann.

Mit Werkzeugen zum Zeichnen, Hochladen von Medien, Einbetten, Gestalten und Bearbeiten in Echtzeit sind die ClickUp Whiteboards so konzipiert, dass sie Ihre Ideen in dem Moment festhalten, in dem sie entstehen, sodass Sie sofort darauf reagieren können. Im Ernst: Whiteboards sind der Traum eines jeden Designers. ✨

Außerdem bleibt Ihr Whiteboard immer auf dem neuesten Stand, so dass Sie nicht mehr mehrere Registerkarten öffnen, ständig aktualisieren und durch lange textbasierte Beschreibungen verwirrt werden müssen.

Schritt 8: Teilen Sie es mit dem Team

RE: Schritt 1 - Design Briefs sind kollaborativ!

Sie müssen die Möglichkeit haben, Ihre Design Briefs schnell zu teilen, zu bearbeiten und zu aktualisieren über benutzerdefinierte Berechtigungen und praktische Freigabeoptionen wie ein einfacher Link. So kommt das gesamte Team schnell auf dieselbe Seite (im wahrsten Sinne des Wortes) und bleibt am Ball. 🎯

Teilen Sie Ihr Design Briefing öffentlich oder privat über einen einfachen Link in ClickUp Docs

Design Brief Beispiele

Design Brief Beispiel 1: Rebranding eines lokalen Coffeeshops

Hintergrund:

Ein lokales Café möchte sich einen neuen Namen geben, um einen breiteren Kundenstamm anzusprechen und gleichzeitig seine treue Kundschaft zu halten. Das Café möchte sein Engagement für Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement und hochwertige, lokal bezogene Produkte hervorheben.

Zielsetzung und SMART-Ziele:

Unser Ziel ist es, die Markenidentität des Cafés zu erneuern, um seine Werte der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Engagements zu reflektieren. Innerhalb von sechs Monaten nach der Einführung der neuen Marke wollen wir die Besucherzahlen um 30 % erhöhen und unser Engagement in den sozialen Medien um 50 % steigern.

Zielpublikum:

Unsere Hauptzielgruppe sind umweltbewusste Menschen zwischen 20 und 35 Jahren, die in der Nähe des Cafés wohnen. Diese Kunden legen Wert auf Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Qualität bei ihrem Kaffee- und Café-Erlebnis.

Budget und Zeitplan:

Wir haben 10.000 $ für das Rebranding-Projekt bereitgestellt und hoffen, es in den nächsten vier Monaten abschließen zu können. Der Zeitplan umfasst die anfängliche Konzeptentwicklung, Design-Iterationen und die endgültige Implementierung auf allen Plattformen.

Erwartete Ergebnisse:

Ein neues Logo, das das Engagement des Cafés für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft widerspiegelt

Aktualisierte Verpackungsdesigns für unsere To-Go-Produkte, mit Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Materialien

Überarbeitetes Design der Speisekarte, das unsere lokal bezogenen Zutaten hervorhebt

Digitale Grafiken für Social-Media-Kampagnen zur Bewerbung der neuen Marke

Wichtige Kontakte und Zwänge:

Auf unserem virtuellen Whiteboard finden Sie Inspirationen, Markenelemente und die Kontaktdaten des Projektmanagers. Wir möchten nicht, dass die neue Marke zu weit von unserem ursprünglichen Farbschema abweicht, um die Wiedererkennung der Marke bei unseren derzeitigen Kunden zu gewährleisten.

Design Brief Beispiel 2: Mobile App Design für Aufgabenmanagement

Hintergrund:

Ein Startup-Unternehmen, das sich auf Produktivitäts-Tools spezialisiert hat, sucht nach einem innovativen und benutzerfreundlichen Design für eine mobile App. Die App soll Fachleuten helfen, ihre Aufgaben und Projekte effizient zu verwalten, mit einzigartigen Funktionen, die Zusammenarbeit und Priorisierung ermöglichen.

Zielsetzung und SMART-Ziele:

Ziel ist es, eine mobile App zu entwickeln, die sich auf dem überfüllten Produktivitätsmarkt abhebt, indem sie sich auf Benutzerfreundlichkeit, Zusammenarbeit und Anpassbarkeit konzentriert. Wir wollen innerhalb der ersten drei Monate nach der Markteinführung 10.000 aktive Nutzer gewinnen.

Zielpublikum:

Unsere Zielgruppe sind Berufstätige zwischen 25 und 45 Jahren, die mit mehreren Aufgaben und Projekten jonglieren. Sie sind auf der Suche nach einer umfassenden, aber unkomplizierten Lösung zur Verbesserung ihrer täglichen Produktivität und Zusammenarbeit.

Budget und Zeitplan:

Unser Budget für das App-Design-Projekt beläuft sich auf 15.000 $, mit einem Zeitrahmen von fünf Monaten vom Konzept bis zur endgültigen Designübergabe. Dies umfasst die Phasen der Gestaltung der Benutzeroberfläche und des Benutzererlebnisses, mit Feedback-Zyklen nach jedem wichtigen Meilenstein.

Erwartete Ergebnisse:

Vollständige UI/UX-Designs für die mobile App, einschließlich aller Bildschirme und interaktiven Elemente

Ein Styleguide mit Angaben zu Typografie, Farbschemata und UI-Komponenten

Prototyp zur Demonstration der wichtigsten Funktionen und des Benutzerflusses

Ein Paket mit Assets, die für die Entwicklung bereit sind

Wichtige Kontakte und Einschränkungen:

Weitere Einzelheiten zu den Merkmalen und Funktionen der App finden Sie in unserem Bereich Digital Whiteboard. Wir sind offen für innovative Ideen, müssen aber sicherstellen, dass die App für neue Nutzer intuitiv bleibt.

Design Brief Vorlage

Wie bei einem schlechten Telefongespräch ist inkonsistentes Design projektbeschreibungen über wichtige Ideen hinwegtäuschen und schließlich den Kern des Projekts völlig aus den Augen verlieren. Aber anpassbare Vorlagen sind ein todsicherer Weg, um zu gewährleisten, dass jedes Detail klar formuliert ist.

Betrachten Sie vorgefertigte Vorlagen als ein Sprungbrett für die Standardisierung der Art und Weise, wie Sie Ihre Design Briefs schreiben. Sie wurden entwickelt, um den Briefing-Prozess zu vereinfachen und zu rationalisieren, damit sich alle Beteiligten auf das Wesentliche konzentrieren können - das Projekt selbst.

Die Design Brief Vorlage von ClickUp ist Ihre Komplettlösung für das Schreiben gründlicher und wertvoller kreative Briefings . Diese Vorlage wendet eine bestimmte Liste auf Ihren Arbeitsbereich mit separaten Ansichten für die Verwaltung von Aufgaben, Zeitplänen und Ihrer Gesamtausrichtung.

Das Design Brief Template von ClickUp ist Ihre Lösung für das Verfassen gründlicher Design Briefs

In Ihrem Designbriefing Ansicht der Liste finden Sie vorgefertigte, anpassbare Aufgaben für alles, von Kundensitzungen bis Assets sammeln, und sieben benutzerdefinierte Statusanzeigen für absolute Transparenz. Aber die coolste Funktion dieser Vorlage ist definitiv das kreative Briefing Whiteboard mit farbigen Abschnitten, Haftnotizen und Diagrammen, um Ihre Projektvision, Marke, Ressourcen, Notizen und mehr festzuhalten.

Passen Sie Ihr vorgefertigtes Whiteboard mit der Design Brief Vorlage von ClickUp an

Diese Vorlage wird mit einer ausführlichen ClickUp-Anleitung geliefert, die Sie durch alle Funktionen führt, um sicherzustellen, dass Sie sie in vollem Umfang nutzen.

Download Design Brief Vorlage

Pro-Tipp: Die Hilfe-Doku in der Design Brief-Vorlage zeigt eine Menge Styling- und Formatierungsfunktionen, die Sie als Inspiration beim Schreiben Ihrer Design Brief-Dokumente in ClickUp verwenden können. Setzen Sie Banner am Anfang Ihres Dokuments und auf der ganzen Seite, um eine klare Gliederung der Informationen zu erreichen, betten Sie Videos ein, fügen Sie ein Inhaltsverzeichnis hinzu und vieles mehr. Oder legen Sie eine weitere der ClickUp's vorgefertigte Vorlagen auf Ihrem Dokument, um den Prozess in Gang zu halten.

Verwalten Sie Ihr bevorstehendes Design-Projekt

Da haben Sie es! Sie sind nicht nur mit den acht wesentlichen Schritten für das Verfassen von Design-Briefen für den Erfolg gerüstet, sondern Sie haben auch eine flexible, kostenlose und anpassbare Vorlage, die Ihnen die Arbeit erleichtert.

Die Idee, die Sie mit nach Hause nehmen sollten, ist jedoch nicht nur, wie Sie ein funktionales Briefing schreiben, sondern wie Sie das Beste daraus machen. Und genau dabei kann ClickUp Ihnen helfen, Ihre Prozesse auf ein neues Niveau zu heben. ✅

Überwachen Sie Projekt-Updates, erstellen Sie Design-Briefs und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform für Teams, die ihre gesamte Arbeit in einem kollaborativen Bereich zusammenführen möchten, unabhängig von ihrem Anwendungsfall oder Arbeitsstil. Sein funktionsliste ist vollgepackt mit hunderten von zeitsparenden Werkzeugen, die das Arbeitsmanagement einfacher und bequemer denn je machen - mit 15 Möglichkeiten, Ihre Projekte zu visualisieren, über 1.000 Integrationen , In-App-Chat und mehr!

Sie haben Zugriff auf alles, was Sie brauchen, um effektive Design Briefs zu schreiben, einschließlich ClickUp Docs, Whiteboards, 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben und vieles mehr - und das völlig kostenlos, wenn Sie sich für den ClickUp Free Forever Plan anmelden .

Und wenn Sie bereit sind, Ihre Produktivität noch weiter zu steigern, schalten Sie noch mehr frei erweiterte Funktionen für nur $7 .