die 10 besten Newsletter-Software-Tools im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Die Erstellung eines fesselnden Newsletters ist keine leichte Aufgabe.

Von der Idee bis zum Versand erfordert jeder Schritt eine sorgfältige Planung und projektdurchführung .

Ein entscheidender Aspekt, der diesen Prozess erheblich rationalisieren kann, ist eine effiziente Newsletter-Software.

In diesem digitalen Zeitalter gibt es viele Newsletter-Software-Tools, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Marketern, Newsletter-Redakteuren und Verlegern erfüllen.

Die Wahl der richtigen Newsletter-Software kann jedoch überwältigend sein, insbesondere wenn man die umfangreichen Funktionen und Preisstrukturen dieser Tools bedenkt.

Wir haben uns die Zeit genommen und eine Liste der 10 besten Newsletter-Software-Tools im Jahr 2024 zusammengestellt, die wir anhand von Funktionen, Einschränkungen, Preisen und Bewertungen aus vertrauenswürdigen Quellen wie G2 und Capterra bewertet haben.

Ganz gleich, ob Sie ein Tool mit umfangreichen Anpassungsfunktionen, nahtlosen Integrationsmöglichkeiten oder ausgezeichneten Analysen suchen, wir haben das Richtige für Sie.

Was ist Newsletter Software?

Newsletter-Software ist ein Tool, das die Erstellung, Gestaltung und Verteilung von Newslettern vereinfacht.

Newsletter-Software ermöglicht die einfache Verwaltung von Abonnentenlisten, die Verfolgung von Öffnungs- und Klickraten und die Automatisierung von Versandplänen.

Worauf sollten Sie bei einer Newsletter-Software achten?

Die beste Newsletter-Software zu finden, hängt vor allem von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben ab.

Ein wichtiges Kriterium ist die Benutzerfreundlichkeit des E-Mail-Marketingdienstes. Ein E-Mail-Marketing-Tool mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und benutzerfreundlichen design-Tools werden Ihnen das Leben sehr erleichtern. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Anpassungsmöglichkeiten. Sie sollten in der Lage sein, das Design Ihres Newsletters so zu gestalten, dass es zu Ihrer Markenidentität passt.

Auch die Integrationsmöglichkeiten sind für Ihre E-Mail-Marketingplattform wichtig. Die Newsletter-Software, für die Sie sich entscheiden, sollte mit Ihrem bestehenden technischen System kompatibel sein, damit Sie nahtlos mit verschiedenen Plattformen arbeiten können. Die beste Newsletter-Software bietet robuste Analyse- und Berichtstools, die Ihnen Einblicke in das Verhalten Ihrer Abonnenten und deren Engagement geben.

Auch die Preisgestaltung sollte bei Ihrer Entscheidung eine Rolle spielen. Suchen Sie nach einer Newsletter-Software, die die von Ihnen benötigten Funktionen zu einem Preis bietet, der zu Ihrem Budget passt.

Schließlich sollten Sie auch die Bewertungen aus zuverlässigen Quellen berücksichtigen, da diese wertvolle Einblicke in die Gesamtleistung und die Zufriedenheit der Nutzer der jeweiligen Newsletter-Software bieten.

Die 10 besten Newsletter-Software für das Jahr 2024

Hier sind unsere Favoriten für die beste Newsletter-Software im Jahr 2024.

1. ClickUp #### Das Beste für die Planung von Newslettern

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

ClickUp glänzt mit seinen anpassbaren HTML-E-Mail-Vorlagen. Anstatt bei Null anzufangen, können Sie diese professionell gestalteten Vorlagen verwenden, die sich leicht an das Erscheinungsbild Ihrer Marke anpassen lassen. ClickUp AI spart Zeit und sorgt für Konsistenz in Ihrer Kommunikation, z. B. wenn Abonnenten auf Links in Ihrer E-Mail klicken marketing-Kampagnen und besuchen Sie eine Ihrer Landing Pages.

ClickUp Docs und projektmanagement-Tools sind eine Erwähnung wert. Mit ihnen können Sie Ihre Newsletter einfach organisieren, erstellen inhaltskalender mit ClickUp-Vorlagen und behalten den Überblick über den Erstellungsprozess von Anfang bis Ende. Dieses Maß an Organisation ist ein entscheidender Vorteil für Teams, denn es stellt sicher, dass alle auf derselben Seite stehen und die Termine eingehalten werden.

Auch die Integration ist eine Stärke von ClickUp: Die Software lässt sich problemlos mit den wichtigsten E-Mail-Newsletter-Softwaretools kombinieren. Das bedeutet, dass Sie Ihren Newsletter in ClickUp erstellen und dann einfach in Ihre bevorzugte Marketingplattform exportieren können, um ihn zu versenden. Diese Kompatibilität kann Ihren Arbeitsablauf erheblich optimieren.

ClickUp bietet fortschrittliche Analyse- und Reporting-Tools. Sie können Öffnungsraten, Klickraten, Anmeldeformulare und vieles mehr nachverfolgen und erhalten so ein klares Bild von der Leistung Ihres Newsletters. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Verfeinerung Ihrer Strategie und die Erstellung von Inhalten, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

ClickUp beste Eigenschaften

Lässt sich problemlos in mehr als 1.000 Anwendungen und Tools integrieren und hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu rationalisieren und Kontextwechsel zu vermeiden

Kombiniert Aufgaben-, Dokumenten- und Projektmanagement mit Tools für die Online-Zusammenarbeit und bietet so einen zentralen Ort für alle Ihre Arbeitsanforderungen

Vorlagen für Marketingpläne wienewsletter-Vorlagen machen den Einstieg in jedes Projekt schnell und einfach

Automatisierte Arbeitsabläufesparen Zeit bei Routineaufgaben und erhöhen die Produktivität

Ermöglicht Ihnen die Anpassungworkload-Management und Schnittstellen an Ihre Bedürfnisse anpassen

Ein großzügiger kostenloser Plan ermöglicht es Ihnen, die Fähigkeiten von ClickUp kennen zu lernen, bevor Sie sich festlegen

ClickUp Einschränkungen

Bei der Fülle an Funktionen benötigen neue Benutzer möglicherweise etwas Zeit, um alle Funktionen zu erkunden und zu verstehen

Die volle Funktionalität ist nicht verfügbar, wenn Sie offline sind

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Erstellen Sie einen ästhetisch ansprechenden und informativen Newsletter mit dem ClickUp Newsletter Whiteboard-VorlageDiese Vorlage herunterladen

2. Moosend

Am besten für Drag-and-Drop-Newsletter

über Moosend Für alle, die mit Leichtigkeit beeindruckende Newsletter erstellen möchten, ist Moosend genau das Richtige.

Diese Plattform verfügt über E-Mail-Marketing-Funktionen wie einen Drag-and-Drop-Editor, der den Designprozess vereinfacht. Mit einer Bibliothek von beeindruckenden vorgefertigten Vorlagen können Sie im Handumdrehen einen ansprechenden Newsletter erstellen.

Aber das ist noch nicht alles: Die Echtzeit-Analyse von Moosend gibt Ihnen die Möglichkeit, die Leistung Ihrer Kampagne zu analysieren. Sie verfügen über alle Daten, die Sie benötigen, um Ihre Newsletter zu optimieren und mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten, von den Öffnungsraten bis zu den Klickraten.

Moosend beste Eigenschaften

Eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht auch Anfängern eine einfache Navigation und Nutzung

Eine umfangreiche Sammlung schöner Vorlagen und ein Drag-and-Drop-Editor machen die Gestaltung von Newslettern einfach

Leistungsstarke Automatisierungsfunktionen und Segmentierungstools ermöglichen personalisierte und gezielte Kampagnen

A/B-Tests stellen sicher, dass Ihre Newsletter für das beste Engagement optimiert sind

Moosend Einschränkungen

Während die Einfachheit eine Stärke von Moosend ist, könnten fortgeschrittene Benutzer die Funktionen etwas eingeschränkt finden

Bietet kein natives CRM-System

Moosend Preise

Kostenlos für bis zu 1000 Abonnenten

Pro: Beginnt bei $8/Monat

Beginnt bei $8/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Moosend Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

3. Kampagnen-Monitor

Das Beste für kleine Unternehmen

über Kampagnen-Monitor Campaign Monitor ist eines dieser Marketing-Tools, das sich durch seine Einfachheit auszeichnet, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen.

Diese Plattform richtet sich an Anfänger und erfahrene Vermarkter gleichermaßen und macht das Erstellen, Versenden und Optimieren von E-Mail-Kampagnen erfrischend einfach.

Die Stärke von Campaign Monitor ist seine intuitive Automatisierung.

Mit der Möglichkeit, Auslöser auf der Grundlage von Abonnentenaktionen oder vordefinierten Szenarien festzulegen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Newsletter die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit erreichen.

Campaign Monitor beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-E-Mail-Builder und ansprechende Vorlagen bieten ausgezeichnete Design-Flexibilität

Robuste A/B-Testing-Funktionen zur Optimierung Ihrer Kampagnen

Umfassende Analysefunktionen bieten wertvolle Einblicke in die Kampagnenleistung

Erweiterte Personalisierungsfunktionen ermöglichen Ihnengezielte Newsletter und Ankündigungen erstellen Einschränkungen von Campaign Monitor

Begrenzte Optionen für die E-Mail-Automatisierung im Vergleich zu einigen Mitbewerbern

Einige Nutzer finden es etwas teurer als andere ähnliche Tools

Campaign Monitor Preise

Basic: Beginnt bei $9/Monat

Beginnt bei $9/Monat Unlimited: Beginnt bei $29/Monat

Beginnt bei $29/Monat Premier: Beginnt bei $149/Monat

Campaign Monitor Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (200+ Bewertungen)

: 4.1/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4. Omnisend

Am besten für E-Commerce-Websites

über Omnisend Omnisend bietet mehr als nur eine Newsletter-Software. Es ist eine All-in-One-Plattform für E-Commerce-Unternehmen, die E-Mail-Marketing mit anderen Kanälen wie SMS und Social Media verbindet.

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, einheitliche, kanalübergreifende Kampagnen zu erstellen, die das Kundenerlebnis verbessern und die Konversionsrate erhöhen. Und mit dem Schwerpunkt auf Segmentierung und Personalisierung machen es die Funktionen der E-Mail-Newsletter-Software von Omnisend einfach, Ihre Inhalte auf das individuelle Kundenverhalten und die Vorlieben Ihrer Kunden abzustimmen.

Omnisend beste Eigenschaften

Ein Newsletter-Editor mit dynamischen Inhaltsblöcken und Vorlagen hilft Ihnen bei der Erstellung von personalisierten Newslettern

Flexibler E-Mail-Automatisierungs-Builder und Segmentierungsfunktionen für ein besseres Targeting der E-Mail-Abonnenten

Eine Newsletter-Plattform, die sich gut mit E-Commerce-Plattformen wie Shopify, Bigcommerce und WooCommerce integrieren lässt

Erweiterte Reporting-Tools für wertvolle Kampagneneinblicke

Omnisend Einschränkungen

Obwohl der Fokus auf E-Commerce eine Stärke ist, ist es möglicherweise nicht die beste Wahl für Unternehmen ohne E-Commerce-Shop

Einige Nutzer erwähnen eine steilere Lernkurve im Vergleich zu anderen Newsletter-Tools

Omnisend Preise

Kostenlose Version

Standard: Beginnt bei $16/Monat

Beginnt bei $16/Monat Pro: Beginnt bei $99/Monat

Beginnt bei $99/Monat Enterprise: Kundenspezifische Preise

Omnisend Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

5. Brevo

Am besten für E-Commerce-Seiten

über Brevo Als Nächstes haben wir Brevo, das sich unter den E-Mail-Marketing-Tools durch seinen innovativen Designansatz auszeichnet.

Brevo bietet einen reichhaltigen, interaktiven Design-Editor, mit dem sich visuell ansprechende Newsletter leicht erstellen lassen. Die Plattform ist hervorragend für Teams geeignet und bietet zusammenarbeit in Echtzeit funktionen, die es mehreren Benutzern ermöglichen, gemeinsam an E-Mail-Marketingmaßnahmen zu arbeiten.

Mit effizienter workflow-Automatisierung und Aufgabenzuweisungsfunktionen sorgt Brevo für eine reibungslose Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams und beschleunigt den Prozess der Newsletter-Erstellung.

Brevo beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Schnittstelle mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor

Umfangreiche Auswahl an anpassbaren Vorlagen für unterschiedliche Bedürfnisse

Robuste Berichte und Analysen für Einblicke in die Kampagnenleistung

Beinhaltet Marketing-Automatisierung und Segmentierungsfunktionen

Brevo Einschränkungen

Da es sich um eine neuere Newsletter-Software handelt, fehlen möglicherweise einige erweiterte Funktionen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Tools

Brevo Preise

Preise auf Anfrage erhältlich

Brevo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (20+ Bewertungen)

: 4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

6. ConvertKit

Das Beste für Blogger

über ConvertKit Mit ConvertKit erhalten Sie eine Newsletter-Software, die speziell für Kreative entwickelt wurde.

Egal, ob Sie Blogger, YouTuber oder Podcaster sind, ConvertKit bietet die Tools, mit denen Sie Ihr Publikum vergrößern und Ihren Lebensunterhalt online verdienen können. ConvertKit ist vor allem für sein starkes Automatisierungs- und Tagging-System bekannt, das eine gezielte Nachrichtenübermittlung ermöglicht.

ConvertKit legt großen Wert auf die Zustellbarkeit und beschäftigt ein Team, das dafür sorgt, dass Ihre E-Mails in den Posteingängen Ihrer Abonnenten landen.

ConvertKit beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarker visueller Automatisierungs-Builder

Segmentierungs- und Tagging-Tools für personalisierte Kommunikation

Robuste E-Mail-Marketingstrategie-Funktionen, einschließlich Broadcasting und Sequenzen

Integriert in beliebte Plattformen wie WordPress, Shopify und WooCommerce

ConvertKit-Einschränkungen

Begrenzte Design- und Anpassungsoptionen im Vergleich zu anderen Newsletter-Softwarelösungen

Keine native A/B-Testfunktion

ConvertKit-Preise

Kostenlos

Creator: $15/Monat

$15/Monat Creator Pro: $29/Monat

ConvertKit Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

7. AWeber

Das Beste für Blogger

über AWeber AWeber, ein fester Bestandteil der E-Mail-Marketingbranche, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit aufgrund seiner robusten Autoresponder-Funktionen und einer großen Auswahl an vorgefertigten Vorlagen.

Diese Newsletter-Software verfügt über ein integriertes Analysetool, mit dem Sie die Leistung Ihrer Newsletter aus der Vogelperspektive betrachten können. Was AWeber jedoch von anderen Anbietern abhebt, ist sein hervorragender Kundensupport.

Das Team von AWeber ist rund um die Uhr über verschiedene Kanäle erreichbar und unterstützt Sie bei jedem Schritt.

AWeber beste Eigenschaften

Große Auswahl an vorgefertigten Vorlagen und ein benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor

Autoresponder-Funktionen für eine effiziente E-Mail-Automatisierung

Integrierte Analysefunktionen zur Überwachung der Kampagnenleistung

24/7-Kundensupport per E-Mail, Telefon und Live-Chat

AWeber-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu modernerer Newsletter-Software veraltet erscheinen

Einige Benutzer berichten von begrenzten Segmentierungs- und Personalisierungsoptionen

AWeber Preise

Kostenlos

Lite: $12.50/Monat

$12.50/Monat Plus: $20/Monat

$20/Monat Unbegrenzt: $899/Monat

AWeber Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

8. Ständiger Kontakt

Am besten für dienstleistungsorientierte Unternehmen

über Ständiger Kontakt Die speziell auf kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen zugeschnittenen Funktionen der E-Mail-Marketing-Software von Constant Contact zeichnen sich aus.

Diese Plattform bietet eine mühelose Benutzeroberfläche mit über 100 anpassbaren E-Mail-Vorlagen. Seine tools für das Veranstaltungsmanagement und Integrationen mit Plattformen wie Shopify und WordPress machen es vielseitig für unterschiedliche Geschäftsanforderungen.

Über 100 anpassbare E-Mail-Vorlagen und ein leistungsstarker Drag-and-Drop-Editor

Robuste Reporting-Tools bieten Einblicke in Öffnungen, Klicks und Freigaben

Event-Management-Tools und Integrationen mit beliebten Plattformen wie Shopify und WordPress

Hervorragender Kundensupport, einschließlich Live-Chat, Telefonsupport und einer umfangreichen Bibliothek von Ressourcen

Die Automatisierung kann bei komplexeren Kampagnen eingeschränkt sein

Einige Nutzer finden die Preisstruktur für wachsende Unternehmen etwas zu hoch

Lite: $12/Monat

$12/Monat Standard: $35/Monat

$35/Monat Premium: $80/Monat

G2 : 4.0/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.0/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

9. Keap

Am besten für dienstleistungsorientierte Unternehmen

über Keap Keap, ehemals Infusionsoft, kombiniert leistungsstarkes Kundenbeziehungsmanagement (CRM) mit E-Mail-Marketing-Softwarefunktionen.

Diese All-in-One-Vertriebs- und Marketingplattform ist ideal für kleine Unternehmen und verfügt über fortschrittliche Automatisierungsfunktionen, einschließlich verhaltensorientierter Auslöser.

Mit Keap können Sie personalisierte Nachfassaktionen erstellen und aufschlussreiche Metriken für abgerundete E-Mail-Kampagnen verfolgen.

Die besten Funktionen von Keap

Leistungsstarkes, in das E-Mail-Marketing-Tool integriertes CRM

Robuste Automatisierungsfunktionen, einschließlich Kampagnenerstellung und verhaltensbezogene Auslöser

Personalisierte E-Mail-Kampagnen mit Sequenzierung

Umfassendes Berichtswesen für aufschlussreiche Nachverfolgung und Analyse von E-Mail-Kampagnen

Einschränkungen von Keap

Teurer im Vergleich zu anderen E-Mail-Marketing-Tools

Steilere Lernkurve aufgrund der vielen erweiterten Funktionen

Keap Preise

Pro: $199.Monat

$199.Monat Max: $289/Monat

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

10. HubSpot

Am besten für dienstleistungsorientierte Unternehmen

über HubSpot HubSpot, ein Gigant in der Welt des Vertriebs und der marketing-Ressourcen-Management-Tools bietet eine fortschrittliche E-Mail-Marketing-Software mit einer Fülle von Funktionen. Mit den Personalisierungstools können Sie die Inhalte auf jeden Empfänger zuschneiden, während detaillierte Analysen wertvolle Einblicke in die Kampagnenleistung bieten.

Diese CRM-Marketing-Software bietet eine nahtlose Integration mit anderen E-Mail-Marketingplattformen, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Unternehmen macht, die nach einer ganzheitlichen Marketinglösung suchen.

HubSpot beste Eigenschaften

Personalisierungsfunktionen ermöglichen die Anpassung von Inhalten für jeden Empfänger

Detaillierte Analysefunktionen bieten Einblicke in E-Mail-Kampagnen

Ein großartiger Alleskönnerwerkzeug zur Verwaltung sozialer Medienfür Teams, die eine Marketing-Software aus einer Hand suchen

Erweiterte Automatisierungsfunktionen rationalisieren Ihren E-Mail-Marketingprozess

Einwandfreiintegration mit HubSpot CRM und anderen HubSpot-Tools

HubSpot-Einschränkungen

Höherer Preis im Vergleich zu anderen Tools

Der Umfang der erweiterten Funktionen kann überwältigend sein

HubSpot-Preise

Kontaktieren Sie HubSpot für Preise

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

Jede E-Mail-Marketing-Plattform hat ihre eigenen Stärken; die beste Lösung hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Ob es sich um fortschrittliche Automatisierungsfunktionen, elegante Designvorlagen oder robuste Analysetools handelt, die Software kann dazu beitragen, Ihre Newsletter aufzuwerten.

Denken Sie jedoch daran, dass die Magie der effektiven Newsletter-Erstellung in der richtigen Software und der strategischen Planung und Ausführung liegt.

ClickUp ist hier, um zu helfen. Wir ermutigen Sie zu einem Blick auf ClickUp's Newsletter Whiteboard Vorlage um zu sehen, wie unsere Plug-and-Play-Formate die schnelle Erstellung von Newsletter-Inhalten erleichtern können. Und Sie können Ihre marketing-Kalender im Handumdrehen mit ClickUp's Kalenderansicht .

Diese Ressourcen können Ihren Newsletter-Planungsprozess weiter vereinfachen, indem sie ein visuelles Layout bereitstellen, um den Fortschritt zu verfolgen, Fristen zu setzen und sicherzustellen, dass Ihre Newsletter immer ins Schwarze treffen.

Entdecken Sie ClickUp noch heute und erleben Sie den Unterschied, den es in Ihrem E-Newsletter-Prozess machen kann! Ein kostenloses Konto erstellen