10 Vorlagen für geschäftliche Ankündigungen: Aufforderungen, interne E-Mails & mehr

Ob Sie nun einen neuen Mitarbeiter einstellen, eine neue Kampagne starten oder eine Akquisition durchführen, häufige Änderungen sind ein regelmäßiger Bestandteil des Geschäftsbetriebs. Die Kommunikation dieser Entwicklungen ist von entscheidender Bedeutung, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und in einigen Fällen auch die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

Die Übermittlung von Nachrichten (sowohl guten als auch schlechten) ist eine Kunst für sich, und das Weglassen oder die falsche Interpretation wichtiger Details führt oft zu Verwirrung und vermittelt eine falsche Botschaft. Dies kann sich nicht nur negativ auf Ihre Gewinnspannen auswirken, sondern auch zu rechtlichen Problemen führen. ⚖️

Zum Glück gibt es Vorlagen für Geschäftsmitteilungen, die Ihnen helfen können! Sie können sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter, Kunden und andere wichtige Interessengruppen Ihre Botschaft laut und deutlich verstehen. 📨

Wir besprechen die Top 10 Vorlagen für Geschäftsmitteilungen ClickUp und zeigen Ihnen, wie Sie erstklassige Memos und Berichte erstellen, die die richtigen Informationen für verschiedene Zielgruppen vermitteln.

Was ist eine Vorlage für eine geschäftliche Bekanntmachung?

Eine Vorlage für eine Unternehmensmitteilung erspart Ihnen das Verfassen einer Pressemitteilung, eines internen memo oder Newsletter von Grund auf neu. Es ist eine Blaupause für die Übermittlung der beabsichtigten Botschaft an ein bestimmtes Publikum. Die Vorlage führt Sie durch die effektive Darstellung von Unternehmensentwicklungen und stellt sicher, dass Sie die notwendigen Informationen enthalten und einen Ton anschlagen, der bei den Empfängern gut ankommt.

Was macht eine gute Vorlage für eine Unternehmensmitteilung aus?

Welche Vorlage Sie für eine Unternehmensmitteilung wählen, hängt davon ab, welche Art von Informationen Sie übermitteln möchten und an wen. Im Allgemeinen sollten Sie jedoch einen Rahmen wählen, der Ihnen hilft, die Botschaft zu vermitteln:

Einfach und kurz: Um zu verhindern, dass Ihre Leser den Überblick verlieren Anpassbar: Flexibel mit bearbeitbaren Abschnitten, so dass Sie es an die Marke Ihres Unternehmens, das Ziel der Ankündigung und die Art der Zielgruppe anpassen können Gut strukturiert: Eine klare Struktur mit vordefinierten Abschnitten, die es dem Leser ermöglichen, das Dokument zu überfliegen und die Informationen schnell zu erfassen Optisch ansprechend: Sie sollten visuelle Elemente wie Bilder, Grafiken und Diagramme einbeziehen können

10 kostenlose Ankündigungsvorlagen für das Jahr 2024

Unsere Auswahl der Top 10 Ankündigungsvorlagen hilft Ihnen, Neuigkeiten mit nur wenigen Klicks an Ihre Mitarbeiter, Interessengruppen oder Kunden weiterzugeben! 🗞️

1. ClickUp Pressemitteilung Ankündigung Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für eine Pressemitteilung, um den Medien eine bedeutende Veränderung, einen Meilenstein oder ein Ereignis mitzuteilen

Führen Sie ein neues Produkt ein, machen Sie eine Fusion durch oder veranstalten Sie in naher Zukunft ein wichtiges Ereignis? Die ClickUp Pressemitteilung Ankündigungsvorlage kann Ihr Megaphon sein, um Ihre eigene Ankündigung an die Öffentlichkeit zu bringen! 📣

Per Definition ist eine presseerklärung ist ein Dokument, das Sie an die Medien weitergeben, um eine bestimmte Angelegenheit anzukündigen, sei es eine Veranstaltung, eine Produkteinführung oder einen Führungswechsel . Dieses Dokument kann Ihnen helfen, das Bewusstsein für ein Thema zu schärfen und Ihre Marke aufzubauen. Was auch immer Sie ansprechen, eines ist sicher - eine Pressemitteilung könnte von vielen Menschen gesehen werden, daher müssen Sie besonders vorsichtig mit ihrem Inhalt sein.

Diese Vorlage führt Sie durch die Erstellung einer unkomplizierten und informativen Pressemitteilung. Sie enthält die folgenden Elemente:

Überschrift: Eine Tabelle mit Angaben über Ihr Unternehmen, den Ort und das Datum Überschrift und Unterüberschrift: Zwei Sätze, in denen Sie zusammenfassen, warum Sie eine Pressemitteilung herausgeben Zusammenfassung: Hier geben Sie das Wer, Was, Warum, Wo, Wann und Wie der Mitteilung an. Sie sollte dem Leser das Wesentliche Ihrer Mitteilung vermitteln, ohne dass er das gesamte Dokument lesen muss Körper: Der Hauptteil Ihrer Pressemitteilung, in dem Sie Hintergrundinformationen und relevante Details zu Ihrer Ankündigung angeben Boilerplate: Dies ist der Abschnitt "Über uns", in dem Sie Einzelheiten über Ihr Unternehmen angeben

Wie alle ClickUp-Vorlagen ist auch diese anpassbar, das heißt, Sie können einige Teile weglassen oder neue hinzufügen. Fügen Sie Ihre eigenen freien Bilder hinzu oder wählen Sie aus einer Auswahl von Bildern aus der Galerie!

2. ClickUp ChatGPT Prompts für interne Ankündigungen Vorlage

Erstellen Sie einfache und effektive interne Ansagen mit dieser ChatGPT-Prompts-Vorlage von ClickUp

ChatGPT ist eines der größten Schlagworte des Jahres 2023. Manche Menschen lieben es, manche hassen es, andere fürchten es. Unabhängig davon, wie Sie zu diesem Thema stehen KI-Bot/Schreibwerkzeug ist sein Einfluss in der Geschäftswelt unbestreitbar.

Die ClickUp ChatGPT Aufforderungen für interne Ankündigungen Vorlage ist im Wesentlichen eine Sammlung von effizienten Ansagen, um das Beste aus ChatGPT herauszuholen. Diese Vorlage für interne Ansagen kann von praktisch jedem Team in Ihrem Unternehmen verwendet werden, von der Personalabteilung über den Vertrieb und das Marketing bis hin zum Management. Sie bietet klare, konkrete Ideen für das "Gespräch" mit ChatGPT und die Antworten, die Sie benötigen.

Neben den eigentlichen Prompts bietet die Vorlage auch konkrete Anwendungsszenarien.

Klingt zu abstrakt? Nehmen wir an, Ihr Unternehmen eröffnet eine neue Filiale in New York und Sie möchten dies Ihren Mitarbeitern mitteilen. So würde die Aufforderung aussehen: "Verfassen Sie eine überzeugende Nachricht, um die Eröffnung einer neuen Filiale in New York zu kommunizieren, und erläutern Sie die Vorteile, wie z. B. die Verringerung der bestehenden Arbeitsbelastung und die Verbesserung des Kundendienstes."

3. ClickUp ChatGPT Prompts für Social Media Ankündigungen Vorlage

Steigern Sie Engagement und Conversions mit der Chat GPT Prompts for Marketing Template von ClickUp

Ankündigungen in sozialen Medien können komplizierter sein, als sie scheinen. Millionen von Menschen können sie sehen, und Sie müssen besonders darauf achten, den richtigen Ton zu treffen und Ihre Zielgruppe anzusprechen. Außerdem müssen Sie Ihre Gedanken in einem kurzen Beitrag zusammenfassen, ohne die Leser zu überfordern.

Die ClickUp ChatGPT-Prompts für Social Media-Ankündigungen Vorlage kann Ihnen diese Arbeit erleichtern. Betrachten Sie es als eine Sammlung von Spickzetteln, die Ihnen helfen, den richtigen Ton bei den Lesern zu treffen und die großen Neuigkeiten mit der Community zu teilen. 🎵

Diese spezielle Sammlung konzentriert sich auf Twitter und Twitter-Threads, aber Sie können sie auch für andere soziale Netzwerke verwenden. Schauen wir uns die Prompts in Aktion an, um besser zu verstehen, wie man sie mit ChatGPT für optimale Ergebnisse nutzen kann.

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen und möchten eine soziale Medien eine Ankündigung über eine bevorstehende Veranstaltung. Sie werden diese Aufforderung verwenden: "Ich brauche einen kurzen und ansprechenden Tweet über unsere bevorstehende Autoshow in San Francisco. Fügen Sie am Ende einen kurzen CTA ein."

Diese Vorlage ist Teil von ClickUps' ChatGPT Prompts for Marketing, wo Sie Dutzende von Kategorien und Hunderte von Prompts durchsuchen können, die zu den Aufgaben und Werten Ihres Unternehmens passen.

4. ClickUp Newsletter Whiteboard Vorlage

Erstellen Sie ansprechende und gut organisierte interne Ankündigungen mit der ClickUp Newsletter Whiteboard-Vorlage

A firmen-Newsletter können je nach Zielsetzung intern oder extern sein. Egal, ob es sich um eine beiläufige interne Ankündigung über die neuesten Teambuilding-Aktivitäten handelt oder ob Sie Ihre Stakeholder über die neuesten Veränderungen im Unternehmen informieren wollen, ClickUp Newsletter Whiteboard-Vorlage ist der richtige Weg.

Die Vorlage bietet das perfekte Rezept für die Erstellung eines ansprechenden und visuell ansprechenden Newsletter der die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich zieht. Wenn Sie keine Erfahrung mit Design haben, kann es Sie in die richtige Richtung lenken und Ihnen helfen, einen idealen Ort für die Ankündigung großer Veränderungen und Ereignisse zu schaffen.

Da es sich um eine Whiteboard-Vorlage haben Sie die vollständige Kontrolle über das endgültige Aussehen Ihres Newsletters. Es ist eine hervorragende Spielwiese für Ihre kreative Seite. 🎨

Sie sehen Zweckgebundene Bereiche für Mediendateien und Textblöcke. Jedes Element kann verschoben und in der Größe verändert werden, um maximale Funktionalität und Lesbarkeit zu gewährleisten. Organisieren Sie Inhalte mit Ankündigungskarten oder erstellen Sie Textblöcke!

Es ist auch ein hervorragendes Werkzeug zur Optimierung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team. Hinterlassen Sie Kommentare und erstellen Sie Aufgaben, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied seinen Teil zum Newsletter beiträgt.

Zahlreiche Tastenkombinationen und Optionen zur Zeiterfassung sparen Zeit und machen Ihre Arbeit effizienter.

Bonus: Check out 10 kostenlose Memo-Vorlagen in Word und ClickUp

5. ClickUp Nachrichtenbericht Vorlage

Testen Sie das ClickUp News Report Template und machen Sie effektive Geschäftsankündigungen

Möchten Sie große Neuigkeiten mit einem Knall verkünden? 🎇

Sie sollten über den Tellerrand schauen und mit einzigartigen Formaten experimentieren.

Die ClickUp News Report Vorlage können Sie Ihre Geschäftsmitteilungen in druckfertige Zeitungsartikel verwandeln. Wir sprechen hier von den klassischen Artikeln mit großen Überschriften und Spalten, die den Text in kleinere, verdauliche Teile aufteilen. 📰

Die Vorlage nimmt Ihnen die ganze Arbeit ab - folgen Sie ihren Anweisungen, und Sie werden im Handumdrehen eine perfekte Geschäftsmitteilung erstellen. Sie können interne "Zeitungen" für Ihre Mitarbeiter erstellen, wie z. B. eine Geburtstagsanzeige, oder sie der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Eines der besten Dinge an dieser Vorlage ist, dass sie die Teamarbeit fördert. Nehmen wir an, Sie wollen eine Produkteinführung und die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte ankündigen. Lassen Sie mehrere Teams an der Vorlage arbeiten und stellen Sie detaillierte, zuverlässige Informationen zu den einzelnen Ereignissen bereit.

Das Hinzufügen von Aufgaben, Unteraufgaben und Aufgabenabhängigkeiten ist ein Kinderspiel, denn die Vorlage ist intuitiv und anfängerfreundlich. Sie können die Größe, Farbe und Schriftart jedes Elements anpassen, um sicherzustellen, dass es mit der Geschichte Ihres Unternehmens übereinstimmt. 📖

6. ClickUp immobilien Newsletter Vorlage

Kündigen Sie neue Produkte oder Änderungen in Ihrem Unternehmen an mit der ClickUp Immobilien Newsletter Vorlage

Was ist ein liegenschaft newsletter-Vorlage unter den Vorlagen für Geschäftsmitteilungen? Die ClickUp immobilien Newsletter Vorlage kann mehr als einem Zweck dienen und auf verschiedene Geschäftsszenarien angewendet werden.

In der Standardversion der Vorlage sehen Sie die folgenden Abschnitte:

Produktangebote

Inserate

Herausragende Projekte

Immobilienmakler

Da diese ClickUp-Vorlage anpassbar ist, können Sie jeden Bereich so verändern, dass er den Werten, dem Stil und den Markenrichtlinien Ihres Unternehmens entspricht.

Wenn Sie beispielsweise eine neue Produkteinführung ankündigen möchten, bearbeiten Sie den Abschnitt "Inserate" und wandeln Sie ihn in eine Produktbesprechung um. Oder wenn Sie neue Mitarbeiter ankündigen wollen, aktualisieren Sie den Maklerteil und fügen Sie Informationen über die neuen Mitarbeiter, ihre Positionen, Erfahrungen und Hintergründe hinzu. Sie können auch zwei lose Enden auf einmal verbinden und mehrere Abschnitte zusammenfassen.

Die Vorlage ist anfängerfreundlich und kollaborativ, so dass Sie mit Mitarbeitern aus verschiedenen Teams und Abteilungen daran arbeiten können. Das Designteam könnte zum Beispiel Bilder hochladen, und das Personalteam könnte Informationen über die Mitarbeiter bereitstellen.

7. ClickUp Interne Kommunikation Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für interne Kommunikation, um Ihren Mitarbeitern Ereignisse oder Änderungen mitzuteilen

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht über relevante Veränderungen innerhalb des Unternehmens auf dem Laufenden halten, riskieren Sie, dass diese unzufrieden sind und nicht bereit sind, ihr Bestes zu geben. Ganz zu schweigen davon, dass ein Mangel an Transparenz zu rechtlichen und anderen Problemen führen kann, die dem Ruf Ihres Unternehmens schaden könnten. Interne Kommunikation ist entscheidend für das Gedeihen Ihres Unternehmens, und die ClickUp Vorlage für interne Kommunikation dient als perfekter Dünger. 🌼

Auch wenn es typischere Formate für interne Bekanntmachungen gibt, kann diese Vorlage sehr effektiv sein. Mit den sechs Statustypen, benutzerdefinierten Feldern und Ansichten der Vorlage können Sie sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter über die neuesten Änderungen informiert wird, egal wie klein sie sind.

So können Sie einen konstanten Informationsfluss herstellen und sicherstellen, dass alle Abteilungen auf dem gleichen Stand sind:

Farbcodierung von Informationen

Passen Sie Spalten an

Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben

Hinterlassen Sie Kommentare

Mit dieser Vorlage für geschäftliche Mitteilungen bleiben alle auf dem Laufenden und Ihre Mitarbeiter sparen wertvolle Zeit. Indem Sie relevante Änderungen an der Pinnwand veröffentlichen, machen Sie E-Mails und Anrufe überflüssig (oder minimieren sie zumindest). Ihre Mitarbeiter können sich stattdessen auf andere Aufgaben konzentrieren, die Ihr Unternehmen voranbringen.

8. ClickUp Interne Kommunikationsstrategie Vorlage

Kommunizieren Sie Veränderungen, identifizieren Sie Probleme und machen Sie Pläne, um diese zu überwinden - mit der ClickUp-Vorlage für die interne Kommunikationsstrategie

Ohne eine gute Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Teams gibt es keine gute Zusammenarbeit. Und ohne Zusammenarbeit kann Ihr Unternehmen als unorganisiert oder unzuverlässig erscheinen, was möglicherweise die Kundenbeziehungen beeinträchtigt und das Wachstum behindert.

Die ClickUp Vorlage für eine interne Kommunikationsstrategie kann Ihnen dabei helfen, Prozesse zu straffen, alle auf dem Laufenden zu halten, kommunikationspläne und machen große und kleine Ankündigungen.

Auf den ersten Blick mag die Vorlage komplex erscheinen, aber sie ist tatsächlich einfach zu benutzen. Sie besteht aus den folgenden Abschnitten:

Abbildung der Organisation Analyse der bestehenden Kommunikation Bedarfsanalyse der Interessengruppen Herausforderungen in der Kommunikation Interne Kommunikationsfahrpläne

Der letzte Abschnitt könnte ein hervorragender Ort sein, um Ankündigungen zu machen und den Mitarbeitern Anweisungen zu geben, wie sie sich entsprechend verhalten sollen.

Diese umfassende Vorlage hilft bei Ankündigungen, hat aber auch andere Anwendungsmöglichkeiten. Nutzen Sie sie zum Beispiel, um die bestehenden Kommunikationsrichtlinien in Ihrem Unternehmen zu analysieren. Ihre Mitarbeiter können Ihnen Feedback geben, und Sie können diese Informationen nutzen, um zu sehen, welche Aspekte verbessert werden müssen.

9. ClickUp Jahresbericht Vorlage

Verwenden Sie die Vorlage, um Jahresberichte zu präsentieren und die vergangenen Leistungen und zukünftigen Pläne Ihres Unternehmens bekannt zu geben

Hatte Ihr Unternehmen ein erfolgreiches Jahr? Herzlichen Glückwunsch! 🎉

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Stakeholder und andere interessierte Parteien über Ihre Leistungen zu informieren.

Mit der ClickUp Jahresbericht Vorlage können Sie Meilensteine wie den erwirtschafteten Umsatz und die Leistungen der einzelnen Abteilungen erörtern und typisch langweilige Jahresberichte in aufmerksamkeitsstarke Ankündigungen verwandeln.

Nutzen Sie die Vorlage, um über Pläne für die Zukunft zu sprechen und Änderungen anzukündigen, die Ihr Unternehmen noch besser machen könnten.

Jeder Abschnitt der Vorlage ist zu 100 % anpassbar, und Sie können sie so gestalten, dass sie Ihr Unternehmen im besten Licht darstellt. Sie enthält die folgenden Elemente:

Firmenlogo und Titel

Jährliche Highlights

Bemerkenswerte Projekte

Die besten Praktiken des Jahres

Finanzen

Nicht so gut gelaufen? Keine Sorge! Nutzen Sie diese Vorlage, um Daten zu präsentieren und zu sehen, in welchen Bereichen Ihres Unternehmens Verbesserungen erforderlich sind. Machen Sie Vorhersagen und kündigen Sie an, was Sie tun werden, um Ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen.

Die Vorlage fördert die Zusammenarbeit im Team, da jede Abteilung mit ihren Highlights und Meilensteinen zu dem Bericht beitragen kann. Damit alles übersichtlich bleibt, weisen Sie bestimmten Mitarbeitern Aufgaben zu. Fügen Sie optional Kommentare hinzu, um Unklarheiten zu klären und sicherzustellen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt.

Sie können der Vorlage Bilder, Grafiken und Diagramme hinzufügen, um sie ansprechender und ästhetisch ansprechender zu gestalten. 🪷

10. ClickUp Business Einführung E-Mail Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage, um Ihr Unternehmen potenziellen Investoren, Partnern oder Kunden vorzustellen und geschäftsbezogene Ankündigungen zu machen

Verfolgen Sie einen potenziellen Geschäftspartner, werben Sie für ein neues Produkt oder versuchen Sie, Ihr Unternehmen zu erweitern? kundendatenbank per E-Mail? Wenn Sie sich zum ersten Mal an jemanden wenden, müssen Sie Ihr Unternehmen richtig vorstellen, ganz gleich, an welchen Empfänger. Die ClickUp Business Introduction E-Mail Vorlage ist das perfekte Werkzeug dafür!

Die Vorlage legt den Grundstein für die Erstellung einer perfekten Einführungs-E-Mail, die auch als Geschäftsmitteilung dienen kann. Während Sie Ihr Unternehmen vorstellen, können Sie vergangene Errungenschaften bekannt geben und Ihre Pläne für die Zukunft offenlegen. Sprechen Sie über Ihr neues Team, wichtige Ereignisse, neue Produkte und jede Änderung oder Aktualisierung, die für den Empfänger interessant sein könnte.

Angenommen, Sie möchten einem Unternehmen, das Sie als Kunden gewinnen wollen, ein wichtiges Ereignis ankündigen. Wählen Sie "Großes Ereignis oder Entwicklung" aus der Vorlagensammlung und entdecken Sie eine Welt voller wertvoller Informationen zur Erstellung der perfekten Ankündigung. 🌍

Wie bei anderen ClickUp-Vorlagen können Sie Schriftarten und Farben frei wählen und Bilder, Grafiken oder andere Elemente anhängen, um Ihre E-Mail noch ansprechender zu gestalten.

Machen Sie Ihre Ankündigungen zum Hit mit ClickUp-Vorlagen

Mit den ClickUp-Vorlagen können Sie Ihre Bekanntmachungen einfacher, ansprechender und ästhetisch ansprechender gestalten.

ClickUp bietet nicht nur fantastische Vorlagen, sondern kann auch helfen, Ihre e-Mail-Produktivität mit Automatisierung, E-Mail-Priorisierung, Kommunikationstools, Integrationen und anderen Optionen. Die Plattform ist auch eine robuste Projekt- und dokumentenverwaltung plattform mit einer Reihe von außergewöhnlichen Funktionen.

ClickUp kann in verschiedenen Branchen und für viele Zwecke eingesetzt werden - erkunden Sie die Möglichkeiten und entdecken Sie eine neue Art der Geschäftsorganisation! 📈