13 beste interne Kommunikationssoftware für die Arbeit im Jahr 2024

Die Navigation durch die digitale Landschaft der Arbeit kann ein Wirbelwind sein, insbesondere wenn es darum geht, eine klare, effektive Kommunikation innerhalb Ihres Teams aufrechtzuerhalten. In diesem modernen Zeitalter geht es bei der Kommunikation im Team nicht mehr nur um Telefonkonferenzen und Meetings.

Interne Kommunikation und collaboration tools haben die Art und Weise revolutioniert, wie wir in Kontakt bleiben, regelmäßig kommunizieren, Aufgaben verwalten und die Abstimmung in unserem funktionsübergreifende Teams . Diese Tools sind für die Förderung einer effektiven internen Kommunikation in Ihrem Unternehmen unerlässlich.

Sie sind Ihr digitaler Konferenzraum, freigegebener Kalender und Schwarzes Brett in einem. Sie bauen Barrieren ab, minimieren Missverständnisse und sorgen dafür, dass alle Mitglieder Ihres Remote-Teams auf der gleichen Seite stehen, egal ob sie im Büro sind oder bequem von zu Hause aus oder über ihre mobilen Geräte arbeiten.

Die Herausforderung? Es gibt eine Vielzahl von Optionen, von denen jede verspricht, der Schlüssel zu höchster Produktivität zu sein. Um sich in diesen Gewässern zurechtzufinden, benötigen Sie eine detaillierte Karte, die aufzeigt, worauf Sie achten müssen, und eine Liste der besten Anbieter.

Bleiben Sie also ruhig sitzen und tauchen Sie ein in die aufregende Welt der besten internen Kommunikationssoftware, und lassen Sie uns gemeinsam die perfekte Software für Ihre Bedürfnisse finden.

Was sind interne Kommunikationsplattformen?

Interne Kommunikationssoftware, auch bekannt als Team kommunikations-Tool sind digitale Plattformen, die speziell zur Erleichterung und Verbesserung der Kommunikation innerhalb einer Organisation entwickelt wurden. Diese Tools bieten einen zentralen Hub für Teammitglieder, um zusammenzuarbeiten, Informationen freizugeben, Aufgaben zuzuweisen und in Echtzeit in Verbindung zu bleiben.

Worauf sollten Sie bei interner Kommunikationssoftware achten?

Bei der Erkundung der riesigen Landschaft der besten internen Kommunikations- und Collaboration-Tools sollten Sie sich auf die Features konzentrieren, die wirklich zum Erfolg Ihres Geschäfts beitragen werden. Die besten Tools für die interne Kommunikation mögen auf den ersten Blick auffällig sein, aber es sind die Funktionen, die wirklich zählen.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Features, auf die Sie bei Ihrer Wahl achten sollten:

Nahtlose Integration

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Kommunikation in Echtzeit

Kollaborative Features

Sicherheit und Datenschutz

Mobile Kompatibilität

Anpassbare Benachrichtigungen

Diese Elemente sind mehr als nur beeindruckende Aufzählungspunkte auf einem Datenblatt. Sie sind die Bausteine einer vernetzten, transparenten und produktiven Arbeitsumgebung.

Die richtige interne Kommunikationssoftware sollte die Verbindung fördern, die Zusammenarbeit und Produktivität verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Flexibilität gewährleisten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens und wie jedes Feature diese erfüllen kann, bevor Sie sich entscheiden.

13 beste interne Kommunikationssoftware für meine Arbeit im Jahr 2024

</div>

Arbeiten Sie mit Ihrem Team aus der Ferne zusammen, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen - mit der ClickUp Chat-Ansicht

ClickUp ist eine vielseitige Softwarelösung für Projektmanagement und Kommunikation, mit der Teams auf einfache Weise in Kontakt bleiben können. Das Herzstück der internen Kommunikationsfunktionen von ClickUp ist die einfache Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, damit Engpässe nicht durch E-Mails aufgehalten werden.

Darüber hinaus bietet die Chat-Ansicht entfernten Teams ein Instant Messaging Feature für Diskussionen und Zusammenarbeit in Echtzeit. Teams können außerdem über eine zentrale Plattform mühelos Ideen austauschen, Dateien freigeben und Updates bereitstellen.

Integrierte gemeinsame kalender Apps sorgen dafür, dass Teams organisiert sind und die Fristen einhalten können. So erhalten Ihre Teams eine 360°-Ansicht von Aufgaben und Meilensteinen, damit sie ihren Aufwand für ein nahtloses Projektmanagement und eine reibungslose Ausführung besser abstimmen können. Anpassbare Push-Benachrichtigungen und Erinnerungen sorgen dafür, dass wichtige Informationen umgehend an die richtigen Personen weitergeleitet werden, wodurch Kommunikationslücken im Team verringert und die Übersichtlichkeit verbessert wird.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten zusammen mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

ClickUp ist außerdem eine der effektivsten Softwareoptionen für die interne Kommunikation aufgrund seiner Features für die Zusammenarbeit in ClickUp Dokumente , damit Teams nahtlos zusammenarbeiten können.

ClickUp beste Features

Ansicht des Chats sorgt für Ordnung in Unterhaltungen, Links und Dateien

Einfache Bildschirmaufzeichnung und Video-Messaging mitClickUp Clip erleichtert das Versenden interner Mitteilungen und vermeidet unnötige Meetings

Visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit mitClickUp Whiteboards bietet interne Kommunikations-Features für die Zusammenarbeit - egal ob im Büro oder bei der Arbeit aus der Ferne

Über15 anpassbare Ansichten für die Verwaltung von Aufgaben, Team Projekten und Workflows

1.000+ Integrationen für Ihre bevorzugten Apps am Arbeitsplatz

Dokumente fürwissensmanagement zur besseren Organisation kritischer Kommunikation über Dinge wiemitarbeiterhandbücher, Leistungen, Grundwerte oder sogar ein einfaches Mitarbeiterverzeichnis

Die Ansicht "Formulare" eignet sich hervorragend als internes Kommunikations-Tool, um Mitarbeiter-Feedback zu sammeln

Vorgefertigte Vorlagen erleichtern die Erstellung von Plänen für die interne Kommunikation. Probieren SieClickUp's Vorlage für interne Kommunikation mit Ihrem Team!

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für interne Kommunikation, um Ihren Mitarbeitern Ereignisse oder Änderungen mitzuteilen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Limitierungen

Die benutzerdefinierten Optionen können für neue Benutzer im Vergleich zu einigen anderen Tools überwältigend sein

Nicht alle Ansichten sind in dieser mobilen App für Mitarbeiter verfügbar (noch nicht!)

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,800+ Bewertungen)

4.7/5 (6,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Google Workspace

über Google Workspace Google Workspace ist eine leistungsstarke Suite von Tools für Produktivität und Zusammenarbeit, die sich hervorragend als effektive Software für die interne Kommunikation eignet. Die einfache Benutzeroberfläche und die umfassenden Features ermöglichen es Teams, interne Kommunikationsstrategien und die Zusammenarbeit mühelos zu verbessern.

Die Suite umfasst Google Mail, das mit Threads für Unterhaltungen und einer intelligenten Suche die effiziente und sichere externe und interne Kommunikation fördert. Google Meet bietet nahtlose Videokonferenzen, die in den Google Kalender integriert sind, um eine einfache Planung zu ermöglichen. Für die Dokumentation bietet Google Docs eine Plattform zur Zusammenarbeit für meeting-Protokolle und die Erstellung von Dateien.

Google Workspace beste Features

All-in-One-Plattform mit E-Mail, freigegebenen Laufwerken, Kalendern, Dokumenten, Präsentationen und Tabellenkalkulationen

Starke Sicherheitsmaßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Datenverschlüsselung

Cloud-basierte Plattform ist von überall und von jedem Gerät aus zugänglich

Synchronisierung in Echtzeit stellt sicher, dass Backup-Daten immer verfügbar sind

Eines der meistgenutzten Tools für die Kommunikation im Geschäft

Google Workspace Limits

Verschiedene Tools und Features verursachen eine steile Lernkurve

Limitierte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderer Software für Mitarbeiterkommunikation

Preise für Google Workspace

Business Start: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Business Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

Sieh dir das an_ Google Workspace Alternativen !

3. Staffbase

über Staffbase Staffbase ist eine All-in-One-Softwarelösung für die Mitarbeiterkommunikation mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer Plattform mit vielen Features. Eine der Schlüsselstärken von Staffbase ist die Fähigkeit, die Peer-to-Peer-Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg zu zentralisieren.

Dieses Tool für die interne Mitarbeiterkommunikation bietet eine einheitliche Plattform, auf der Mitarbeiter auf wichtige Informationen zugreifen, an Unterhaltungen in Echtzeit teilnehmen und auf dem Laufenden bleiben können über Unternehmensnachrichten informiert werden und Aktualisierungen.

Mit Staffbase können Unternehmen dedizierte Kanäle für verschiedene Teams oder Abteilungen erstellen, um eine effiziente Kommunikation zu gewährleisten und Informationssilos zu reduzieren. Darüber hinaus bietet Staffbase Features wie Push-Benachrichtigungen, Mitarbeiterbefragungen und gezielte Bereitstellung von Inhalten, die eine personalisierte und gezielte Mitarbeiterkommunikation ermöglichen.

Darüber hinaus erleichtert Staffbase die nahtlose Zusammenarbeit zwischen entfernten Teams durch seine Funktionen zum Freigeben von Dateien, so dass sie Dokumente, Präsentationen und Mediendateien für eine mühelose interne Kommunikation austauschen können

Staffbase beste Features

Einfache Zusammenarbeit und einfacher Zugriff auf die neuesten Versionen von Unternehmensdokumenten

Die Software für die Mitarbeiterkommunikation verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die es jedem ermöglicht, professionelle und ansprechende Inhalte zu erstellen

Back-Office-Daten für eine bessere Entscheidungsfindung bei internen Kommunikationsstrategien

Schnelles und flexibles Onboarding-Verfahren

Staffbase Beschränkungen

Das Backend kann unintuitiv und kompliziert sein, was die Verbindung verschiedener Organisationen erschwert

E-Mail-Tests könnte im Vergleich zu anderen internen Kommunikationstools noch verbessert werden

Limitiert auf das Versenden von E-Mails nur von dem Konto, bei dem man angemeldet ist, was die Nutzung für Benutzer mit mehreren Konten einschränkt

Staffbase-Preise

Starter: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Business: Kontakt für die Preisgestaltung

Kontakt für die Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Staffbase Bewertungen und Rezensionen

4. Chanty

über Chanty Chanty, eine innovative Softwareplattform für interne Kommunikation, wurde entwickelt, um die Kommunikation zu optimieren und die Zusammenarbeit zu fördern. Mit Chanty können Sie alle Ihre kommunikationsstrategien und steigern die Produktivität.

Chanty bietet leistungsstarke Features für die Kommunikation im Team, wie z. B. Unterhaltungen in Threads, @Mentions und das Freigeben von Dateien, wodurch sichergestellt wird, dass wichtige Informationen leicht zugänglich sind und in speziellen Kommunikationskanälen organisiert werden.

Dies erhöht die Klarheit und reduziert Kommunikationslücken. Darüber hinaus können Benutzer mit der robusten Suchfunktion von Chanty schnell auf vergangene Unterhaltungen und freigegebene Dateien zugreifen und so effizient Informationen abrufen wissen freigeben .

Mit seiner einladenden Software-Schnittstelle für interne Kommunikation konzentriert es sich auf die Verbesserung der Kommunikation im Team. Außerdem revolutioniert Chanty die internen Kommunikationstools für Remote-Arbeiten und Geschäfte jeder Größe. Durch die Förderung der Zusammenarbeit und einer produktiven Arbeitsumgebung erweist sich Chanty als wertvolles internes Kommunikationstool für moderne Teams, die in Verbindung bleiben und ihre Ziele effizient erreichen wollen.

Chanty beste Features

Anpassbare Features für die Bedürfnisse des Unternehmens

Mobile App für den bequemen Zugriff von unterwegs

Einfache Integration in andere Systeme und interne Kommunikationstools

Effiziente Verwaltung und Verteilung von Inhalten

Starke Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Informationen

Chanty Beschränkungen

Gelegentliche Probleme mit der Leistung und den Ladezeiten

Erweiterte Features können zusätzliche Kosten oder Upgrades erfordern

Einige Benutzer haben über gelegentliche Störungen oder Bugs berichtet

Mangel an fortschrittlichen Analyse- und Berichterstellungsfunktionen im Vergleich zu anderen internen Kommunikationsplattformen

Chanty Preise

Free

Business: $4/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

5. Cerkl Broadcast

über Cerkl Sendung Die interne Kommunikationssoftware von Cerkl Broadcast ermöglicht es Unternehmen, einzelnen Mitarbeitern personalisierte Inhalte auf der Grundlage ihrer Interessen und Vorlieben zukommen zu lassen. Durch intelligente Algorithmen kuratiert und verteilt Cerkl Broadcast relevante Unternehmensnachrichten, Aktualisierungen und Ankündigungen und stellt so sicher, dass die Mitarbeiter Informationen erhalten, die für sie relevant sind.

Dieser personalisierte Ansatz steigert das Engagement der Mitarbeiter und erhöht die Effektivität der Kommunikation. Unternehmen können damit Einzelziele ansprechen und das Gefühl der Zugehörigkeit und der menschlichen Verbindung unter den Mitarbeitern fördern.

Cerkl Broadcast bietet umfassende Analysen und Einblicke in mitarbeiterkommunikation und ermöglicht Unternehmen die Nachverfolgung des Mitarbeiterengagements zu verfolgen, die Wirksamkeit ihrer internen Kommunikationsstrategie zu messen und datengestützte Verbesserungen vorzunehmen.

Cerkl Broadcast beste Features

KI automatisiert die Personalisierung von Inhalten basierend auf den Interessen des Empfängers

Automatische Verteilung von Inhalten auf derfirmen-Intranet* Hochgelobter und reaktionsschneller Kundensupport im Vergleich zu anderen internen Kommunikationstools

Detaillierte Analysen zur Nachverfolgung des Engagements und zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Verhalten der Mitarbeiter

Cerkl Broadcast-Einschränkungen

Das anfängliche Setup kann schwierig und zeitaufwändig sein, insbesondere bei der Kategorisierung von Inhalten

E-Mails werden in bestimmten Clients möglicherweise nicht korrekt dargestellt

Detaillierte Analysen und Berichterstellung können komplex und für manche Benutzer schwer verständlich sein

Cerkl Broadcast Preise

Essentials: Beginnt bei $500/Monat

Beginnt bei $500/Monat Premier: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Ultimate: Kontakt für Preise

Cerkl Broadcast Bewertungen und Rezensionen

6. Slack

über Slack Slack ist ein führendes internes Kommunikationstool, das die Zusammenarbeit und Kommunikation von Teams revolutioniert. Slack macht es für Unternehmen einfach, die team-Kommunikation zu verbessern, das Engagement der Mitarbeiter zu erhöhen und eine effiziente Zusammenarbeit zu fördern. Die Stärke von Slack liegt in seinen Echtzeit-Sofortnachrichtenfunktionen, die es Teams ermöglichen, sofortige Unterhaltungen zu führen und Informationen nahtlos freizugeben. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Features wie Kanäle, Threads für Unterhaltungen, @Mentions und das Freigeben von Dateien, wodurch sichergestellt wird, dass wichtige Informationen leicht zugänglich und in speziellen Kanälen organisiert sind.

Slack lässt sich auch mit zahlreichen Tools und Diensten von Drittanbietern integrieren, so dass Teams ihren Workflow zentralisieren und auf wichtige Informationen aus verschiedenen Quellen innerhalb einer einzigen Plattform zugreifen können.

Schauen Sie sich diese an *Schlacke-Alternativen* !

Slack beste Features

Slack lässt sich in gängige Arbeitsplatzanwendungen integrieren wieGoogle Workspace, Trello und Salesforce

Robuste Suchfunktionen ermöglichen ein schnelles Auffinden von vergangenen Unterhaltungen oder freigegebenen Dateien

Anpassbare Benachrichtigungen halten Benutzer über relevante Unterhaltungen auf dem Laufenden, ohne sie zu überfordern

Eines der am weitesten verbreiteten Tools für die Mitarbeiterkommunikation mit fast 750.000 Geschäften, die es nutzen

Slack Limits

Die kostenlose Version hat bestimmte Limits, z. B. eine Obergrenze für durchsuchbare Nachrichten, was für kleinere Teams oder Geschäfte ein Nachteil sein kann

Verknüpfungen und Integrationen sind weniger intuitiv

Das Abonnieren von mehreren Slack-Kanälen kann überwältigend sein

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $8,75/Monat pro Benutzer

: $8,75/Monat pro Benutzer Business+: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

Slack Bewertungen und Rezensionen

Vergleichen Slack Vs Microsoft Teams !

7. Vidyard

über Vidyard Die interne Kommunikationssoftware von Vidyard hat die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen durch die Kraft von Videos mit ihren Mitarbeitern in Verbindung treten und sich engagieren. Mit Vidyard können Ihre Teammitglieder überzeugende Video-Inhalte erstellen und freigeben, um wichtige Botschaften, Schulungsmaterialien, relevante Informationen und Unternehmens-Updates auf ansprechendere und wirkungsvollere Weise zu vermitteln.

Anpassbare Video-Player und interaktive Elemente sorgen dafür, dass die Unternehmenskommunikation die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auf sich zieht und sie anspricht. Sie erhalten alle erforderlichen Einblicke in die Videokommunikation, die Leistung und die Metriken zur Mitarbeiterbindung. So können Unternehmen die Effektivität ihrer internen Kommunikationsstrategien messen und datengesteuerte Verbesserungen vornehmen.

Vidyard beste Features

Leistungsstarke, intuitive Features für die Aufzeichnung von qualitativ hochwertigen Video-Botschaften

Detaillierte Video-Analysen bieten wertvolle Einblicke in das Engagement der Zuschauer

Integrierbar in verschiedene Plattformen wie E-Mail, soziale Medien und CRM-Systeme

Vidyard Beschränkungen

Limitierte Möglichkeiten der Videobearbeitung

Gelegentliche Berichterstellung über Probleme mit dem Abspielen und Laden von Videos

Vidyard Preise

Free

Pro: $29/Monat

$29/Monat Business: Kontakt für Preise

Vidyard Bewertungen und Rezensionen

Sieh dir das an_ Vidyard Alternativen !

8. Microsoft Teams

über MicrosoftMicrosoft Teams ist einfach zu bedienen und verfügt über eine umfangreiche Liste von Features, die eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen. Dank der integrierten Videokonferenzfunktionen können Teams unabhängig vom Speicherort virtuelle Meetings abhalten und in Echtzeit zusammenarbeiten. Bildschirmfreigabe und kollaborative bearbeitung von Dokumenten die Kommunikation weiter verbessern und die Produktivität der Mitglieder des Teams steigern.

Microsoft Teams bietet auch einen zentralen Hub für die Kommunikation, der mit anderen Microsoft tools wie SharePoint und OneDrive integriert werden kann. Dies ermöglicht einen nahtlosen Zugriff auf Dateien, Dokumente und kollaborative Spaces, fördert die Transparenz und reduziert Informationssilos.

Microsoft Teams beste Features

Hochwertige Videoanrufe mit Features wie Hintergrundunschärfe, Meeting-Aufzeichnung und Bildschirmfreigabe

Nahtlose Integration mit anderen Microsoft 365-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und SharePoint

Robuste Sicherheits-Features sorgen für sichere und private Unterhaltungen und das Freigeben von Dateien

Microsoft Teams Limits

Es fehlt an umfangreichen benutzerdefinierten Optionen, insbesondere im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten

Schwierige Integration mit Software für die Mitarbeiterkommunikation, die nicht von Microsoft stammt

Preisgestaltung von Microsoft

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

6 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Microsoft Bewertungen und Rezensionen

9. Discord

über Discord Discord, in erster Linie als Kommunikationsplattform für Gamer bekannt, erweist sich auch als vielseitiges und effektives internes communication tool für team-Management . Dedizierte Server und Kanäle bieten einen zentralen Hub für die Kommunikation im Team. Teams können in Echtzeit Sprach- und Textunterhaltungen führen, Dateien freigeben und mühelos zusammenarbeiten, was eine Unternehmenskultur der effizienten Kommunikation und raschen Entscheidungsfindung fördert.

Discord bietet robuste Features wie Voice-Chat, Video-Chat, Bildschirmfreigabe und rollenbasierte Berechtigungen, die es Teams ermöglichen, effektiv zusammenzuarbeiten und ein Gefühl der Gemeinschaft zu fördern. Die anpassbaren Benachrichtigungen von Discord und die umfangreichen Integrationen mit anderen Tools ermöglichen optimierte Workflows und das plattformübergreifende Freigeben von Informationen, was die Zusammenarbeit weiter verbessert.

Sehen Sie sich das hier an_ Discord-Alternativen !

Discord beste Features

Breiter Bereich an Kommunikationsmöglichkeiten, einschließlich Text-, Sprach- und Video-Chat

Benutzerdefinierte Server und Bots

Zuverlässigbildschirmfreigabe und Streaming Discord Limits

Nicht primär für den Business-Einsatz konzipiert

Limitierte Datei-Uploads für kostenlose Benutzer

Fehlende Sicherheit für Unternehmen zum Schutz sensibler Dateien und Daten

Discord Preise

Free

Nitro Basic: $2,99/Monat pro Benutzer

$2,99/Monat pro Benutzer Nitro: $9.99/Monat pro Benutzer

Discord Bewertungen und Rezensionen

10. Jostle

über Drängeln Das interne Kommunikationstool von Jostle schafft einen lebendigen und integrativen digitalen Arbeitsplatz über einen zentralen Hub, über den Mitarbeiter wichtige Informationen abrufen, sich an Diskussionen beteiligen und Updates nahtlos freigeben können. Features wie Newsfeeds, Mitarbeiterverzeichnisse und anpassbare Intranets fördern eine transparente und offene Kommunikation innerhalb der Organisation.

Jostle legt großen Wert auf das Engagement der Mitarbeiter, indem es ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Leistungen anzuerkennen und zu feiern, um eine positive Arbeitskultur zu fördern und die Mitarbeiterfluktuation zu verringern. Die Plattform bietet Tools für Peer-to-Peer-Anerkennung und Mitarbeiter-Feedback, die es den Kollegen ermöglichen, die Beiträge der anderen öffentlich anzuerkennen und zu loben. Jostle bietet Teams auch die Möglichkeit, herausragende Leistungen über spezielle Kanäle oder Newsfeeds hervorzuheben.

Jostle beste Features

Benutzerfreundliche, übersichtliche Oberfläche

Kollaborative Features umfassenaufgabenverwaltung und das Freigeben von Dateien

Features wie der Bereich "Menschen" und Shout-Outs fördern das Engagement der Mitarbeiter

Das Feature "Bibliothek" ermöglicht die einfache Speicherung von und den Zugriff auf Dateien

Jostle Beschränkungen

Limitierte Integrationen

Die Suchfunktion kann langsam und ungenau sein

Fehlender Offline-Modus limitiert den Zugang zu Dokumenten

Jostle-Preise

Bronze: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Silber: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Gold: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Platin: Kontakt für Preisgestaltung

Jostle Bewertungen und Rezensionen

11. Zoom

über Zoom Zoom ist ein umfassendes Tool für die Videokommunikation, das hochwertige Videokonferenzen zur Erleichterung der internen Kommunikation bietet. Zoom ist in erster Linie für Video Meetings bekannt, bietet aber auch Sprachanrufe, Webinare und Chat-Messaging und ist damit vielseitig für verschiedene Arten der Kommunikation einsetzbar.

Zoom beste Features

Hochwertige Video- und Audioqualität, mit der Möglichkeit, bis zu 1000 Videoteilnehmer und 49 Videos auf dem Bildschirm zu hosten.

Aufzeichnungen und Transkripte von Anrufen, die das Aufzeichnen und spätere Nachschlagen erleichtern.

Kalender-Integrationen mit Google Kalender, iCal und Outlook, die die Arbeit erleichternplanung und Teilnahme an Zoom Meetings.

Breakout Rooms Feature zur Aufteilung der Teilnehmer in kleinere Gruppen während Videokonferenzen.

Zoom Limits

Die Qualität und Funktion von Zoom kann durch die Stärke Ihrer Internetverbindung beeinträchtigt werden.

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer verwirrend sein, insbesondere wegen der zahlreichen Features und Tools.

Preise für Zoom

Zoom bietet kostenpflichtige Pläne für Privat- und Geschäftskunden an, je nach Branche oder benötigtem Zoom-Produkt

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (52.500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (52.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13.400+ Bewertungen)

Sieh dir das an Zoom Alternativen* !

12. Monday

über Monday.com Monday ist in erster Linie ein Projektmanagement tool, bietet aber auch starke interne Kommunikationsfunktionen. Es bietet einen einheitlichen Workspace, in dem Teams ihre Arbeit gemeinsam planen, nachverfolgen und abliefern können.

Monday beste Features

Äußerst visuelle und intuitive Benutzeroberfläche mit mehreren benutzerdefinierten Optionen für die Nachverfolgung von Projekten.

Eingebaute Kommunikationstools, wie die Möglichkeit, Aufgaben und Projekte zu kommentieren, was Diskussionen in Echtzeit ermöglicht.

Funktionen zum Freigeben von Dateien ermöglichen es Teams, Dateien oder Dokumente im Zusammenhang mit einer Aufgabe oder einem Projekt freizugeben.

Integrationen mit gängigen Tools wie Slack, Google Drive und Gmail zur Steigerung der Produktivität.

Monday Limits

Für Benutzer, die das Tool zum ersten Mal benutzen, kann es aufgrund der zahlreichen Features, die eine Lernkurve erfordern, überwältigend sein.

Für kleine Teams mit einfachen Projekten und Kommunikationsbedürfnissen könnte es ein Overkill sein.

Monday.com Preise

Free: Für bis zu 2 Plätze

Für bis zu 2 Plätze Basic: $12 pro Platz/Monat ($36 monatlich abgerechnet)

$12 pro Platz/Monat ($36 monatlich abgerechnet) Standard: $14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat)

$14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat) Pro: $24 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $72)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Montag.com Alternativen !

13. ProofHub

über ProofHub ProofHub positioniert sich als All-in-One software zur Planung von Projekten . Ihre Möglichkeiten gehen jedoch über das Projektmanagement hinaus und bieten beeindruckende Features für die interne Kommunikation. Sie können auf der Plattform Diskussionen führen, Dateien freigeben und gemeinsam an Dokumenten arbeiten.

ProofHub beste Features

Ein spezieller Space für Team-Diskussionen mit der Möglichkeit, zu kommentieren, @Markierungen zu verwenden und auf Aktualisierungen zu reagieren, um das Engagement zu verbessern.

Ein integrierter Chat für schnelle Unterhaltungen, mit Dateifreigabe und der Option für Gruppenchats.

Zusammenarbeit an Dateien und Dokumenten mit integrierten Tools zur Bearbeitung.

Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und benutzerdefinierte Workflows für das Projektmanagement.

ProofHub Beschränkungen

Es fehlt ein Tool für Videokonferenzen, d. h. Sie müssten eine andere App oder ein anderes Tool für diese Funktion integrieren.

Im Vergleich zu anderen Tools gibt es möglicherweise weniger Integrationen, was die Kontinuität des Workflows limitieren könnte.

Preise für ProofHub

Essential: $45/Monat für unbegrenzte Benutzer

$45/Monat für unbegrenzte Benutzer Ultimate Control: 89 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

ProofHub Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (65+ Bewertungen)

Sieh dir das an ProofHub Alternativen* !

Gesprächsbeginn mit interner Kommunikationssoftware

Das Wissen um diese internen Kommunikations- und tools für die Online-Zusammenarbeit ist nur der Anfang. Der nächste Schritt ist die Integration einer dieser leistungsstarken Plattformen in Ihre täglichen internen Prozesse. Und dafür gibt es keine bessere Wahl als ClickUp.

ClickUp ist mehr als nur ein Tool für Kommunikation und Zusammenarbeit. Es ist eine umfassende Produktivitätsplattform, die einen großen Bereich an Features bietet, um Workflows zu optimieren, die Zusammenarbeit zu fördern, Projekte zu verwalten und, ja, die interne Kommunikation zu verbessern. Von Video-Messaging mit integrierter Erstellung von Aufgaben bis hin zu benutzerdefinierten Chat-Ansichten für jedes Mitglied Ihres Teams oder Projekts - ClickUp hilft Ihnen, den nächsten Schritt zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Produktivität Ihres Teams zu machen.

Kommunizieren Sie nicht nur, sondern verbinden Sie sich, arbeiten Sie zusammen und schaffen Sie Neues mit ClickUp. Warum warten? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erleben Sie den Unterschied.