5 Vorlagen und Beispiele für Pressemitteilungen

Kommunikation ist der Schlüssel - aber es geht nicht darum, was man sagt, sondern wie man es sagt.

Ganz gleich, ob Sie mit einem Freund, Investoren oder dem Team chatten - Ihr Ton, Ihre Sprache und Ihr Kommunikationsstil werden sich immer ändern, je nachdem, mit wem Sie in Verbindung treten, um Ihre Botschaft auf möglichst authentische und effektive Weise zu vermitteln.

Deshalb ist eine gut formulierte presseerklärung ist so wichtig! Sie kommunizieren klar und deutlich wichtige Neuigkeiten über Ihre Marke und spiegeln wider, wer Sie als Unternehmen sind, in der Hoffnung, noch mehr der richtigen Leute zu erreichen.

Es gibt auch nicht nur eine Art von Pressemitteilung. Einige Pressemitteilungen können die Herausforderungen Ihres Unternehmens erläutern, während andere sich auf Ihre Branche und verschiedene Markttrends konzentrieren. Beide können für Ihr Einzelziel von großem Nutzen sein!

Aber seien wir ehrlich - manche geschäfte und kleinere Organisationen haben selten Nachrichten, die sie für wert halten, die hohen Kosten für die Verbreitung in den Netzwerken der Journalisten zu tragen. Natürlich können Pressemitteilungen auch organisch freigegeben werden, aber die Zusammenarbeit mit großen Verteilern wie PR Newswire, eReleases, Accesswire und Newswire wird dazu beitragen, dass Ihre Nachrichten gesehen werden.

Dies setzt die Pressemitteilungen unter großen Druck, überzeugend und spezifisch zu sein und gleichzeitig ein ausreichend großes Netz auszuwerfen, um wertvolle Informationen über Ihr Geschäft zu generieren. Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Vorlagen und Beispielen für Pressemitteilungen, die Ihnen den Einstieg erleichtern - wir haben fünf davon zur Verfügung gestellt!

Wenn Sie also bereit sind, eine Pressemitteilung zu schreiben, die die Leser fesselt mit die Botschaft Ihrer Marke dann suchen Sie nicht weiter!

Was ist eine Pressemitteilung?

Eine Pressemitteilung (oder Presseerklärung) ist eine offizielle Erklärung oder Ankündigung die ein Unternehmen verwendet, um seine Neuigkeiten der Öffentlichkeit mitzuteilen. Dieses Dokument dient als offizielles Mittel für Geschäfte zur Weitergabe von Informationen an einen breiten Bereich von Zielgruppen, einschließlich Kunden, Investoren und Konkurrenten.

Pressemitteilungen spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens. Sie tragen dazu bei, das Gesamtimage eines Unternehmens aufzubauen und zu pflegen, und können sich stark positiv oder negativ auf das Endergebnis auswirken. 💰

In der Regel hat ein stetiger Flow positiver Nachrichten über Ihr Unternehmen das Potenzial, mehr Kunden anzuziehen und Ihren Namen auf dem Markt relevant zu halten. Es gibt keine Anforderungen oder Vorschriften für die Art der in einer Pressemitteilung freigegebenen Informationen, aber sie sollten immer notable and newsworthy sein. Andernfalls verliert die Pressemitteilung ihren Wert.

Das Gute daran ist, dass viele tagtägliche Aktualisierungen im Geschäft als Nachrichten gelten können - und Pressemitteilungen können sie alle abdecken! Im Ernst: Jede Information kann in einer Pressemitteilung erwähnt werden, egal ob sie positiv oder negativ, erfreulich oder nachteilig ist. Einige der gängigsten Arten von Pressemitteilungen sind:

Markteinführung neuer Produkte

Vorstellung eines neuen CEO

Jährliche Marktaktualisierungen

Fusionen und Übernahmen

Neue Investitionen

Neue oder beendete Partnerschaften

Öffentliche Ansprachen (Entschuldigungen oder eine Stellungnahme zu einem bestimmten Problem)

Vorteile hinter aussagekräftigen Pressemitteilungen

Das Schreiben von Pressemitteilungen kann für Ihr Unternehmen ein teures, arbeitsintensives und zeitaufwändiges Unterfangen sein. Es bedarf einer geschickten Person, um einflussreiche Pressemitteilungen zu verfassen, da diese erhebliche Vorteile für das Wohl Ihres Unternehmens mit sich bringen können:

Erhöhter Bekanntheitsgrad des Geschäfts

Medienberichterstattung

Proaktives Reputationsmanagement

Ein Anstieg des Web-Traffics

Glaubwürdigkeit als Vordenker in Ihrer Branche

Und so viel mehr. 🤯

Worauf sollte man bei einer Vorlage für eine Pressemitteilung achten?

Sie müssen nicht jedes Mal bei Null anfangen, wenn Sie eine Pressemitteilung schreiben wollen. Es ist schon schwer genug, sie für alle Journalisten in Ihrem Rolodex und schließlich für die ganze Welt freizugeben! Sparen Sie stattdessen Zeit, reduzieren Sie Fehler und verbessern Sie die Qualität Ihrer Pressemitteilung, indem Sie eine Vorlage verwenden, die die Grundlagen für Sie erledigt.

Eine Vorlage für Pressemitteilungen bringt nicht nur Ihren Schreibprozess in Schwung, sondern hilft Ihnen auch dabei, einen Standardansatz für das schnelle Verfassen einheitlicher Pressemitteilungen zu etablieren - und das jedes Mal.

Mit einer Vorlage für eine Pressemitteilung haben Sie bereits eine definierte und leicht zu befolgende Struktur, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Zu erledigen ist lediglich das Einfügen der Nachricht, die Sie freigeben möchten, und voilà! Eine gut geschriebene Pressemitteilung ist bereit für die Öffentlichkeit. 🤩

Es gibt eine endlose und wachsende Zahl kostenloser Vorlagen für Pressemitteilungen, die leicht verfügbar sind. Doch nicht jede Vorlage für eine Pressemitteilung ist gleich wertvoll, einfach zu verwenden, detailliert oder für Ihr Geschäft geeignet.

Details zu den wesentlichen Vorlagen für Pressemitteilungen

Bevor Sie zu viel Zeit in die erste Vorlage für eine Pressemitteilung investieren, die Sie online finden, sollten Sie das Dokument kurz überfliegen, um sicherzustellen, dass alle grundlegenden und notwendigen Elemente für die Öffentlichkeitsarbeit vorhanden sind. Eine gute Vorlage für eine Pressemitteilung sollte (mindestens) die folgenden Elemente enthalten:

Die Überschrift : Dies ist das wichtigste Element einer Pressemitteilung, denn es fasst zusammen, was Sie Ihrer Zielgruppe im Einzelnen freigeben. Die besten Überschriften fassen die gesamte Pressemitteilung in weniger als 10 Wörtern zusammen, da nur etwa 20 % der Menschen das gesamte Dokument lesen.

: Dies ist das wichtigste Element einer Pressemitteilung, denn es fasst zusammen, was Sie Ihrer Zielgruppe im Einzelnen freigeben. Die besten Überschriften fassen die gesamte Pressemitteilung in weniger als 10 Wörtern zusammen, da nur etwa 20 % der Menschen das gesamte Dokument lesen. Datum und Speicherort : Täglich werden Dutzende von Pressemitteilungen verschickt. Und da sich Pressemitteilungen auf aktuelle und berichtenswerte Informationen konzentrieren, ist es ein Schlüssel, den Kontext festzulegen, wann und wo das Ereignis stattgefunden hat.

: Täglich werden Dutzende von Pressemitteilungen verschickt. Und da sich Pressemitteilungen auf aktuelle und berichtenswerte Informationen konzentrieren, ist es ein Schlüssel, den Kontext festzulegen, wann und wo das Ereignis stattgefunden hat. Unterstützende Zitate : Die meisten Pressemitteilungen enthalten unterstützende Zitate aus der entsprechenden Abteilung. Erwägen Sie, Zitate von Partnern und Kunden einzufügen, um die Glaubwürdigkeit Ihrer Ankündigung zu erhöhen.

: Die meisten Pressemitteilungen enthalten unterstützende Zitate aus der entsprechenden Abteilung. Erwägen Sie, Zitate von Partnern und Kunden einzufügen, um die Glaubwürdigkeit Ihrer Ankündigung zu erhöhen. Einleitender Absatz : Ihre Vorlage für die Pressemitteilung sollte die wichtigsten Informationen sofort hervorheben. Der Einleitungsabsatz beantwortet die Fragen Wer , Was , Wann , Wo und Warum , die hinter dem Dokument stehen.

: Ihre Vorlage für die Pressemitteilung sollte die wichtigsten Informationen sofort hervorheben. Der Einleitungsabsatz beantwortet die Fragen , , , und , die hinter dem Dokument stehen. Aufforderung zum Handeln : Was sollen die Leser zu erledigen, nachdem sie Ihre Pressemitteilung gelesen haben? Ob es nun darum geht, Ihr Produkt zu kaufen, Informationen freizugeben oder Ihre Website zu besuchen, eine gute Pressemitteilung wird die Menschen dazu motivieren, etwas zu tun.

: Was sollen die Leser zu erledigen, nachdem sie Ihre Pressemitteilung gelesen haben? Ob es nun darum geht, Ihr Produkt zu kaufen, Informationen freizugeben oder Ihre Website zu besuchen, eine gute Pressemitteilung wird die Menschen dazu motivieren, etwas zu tun. Boilerplate : Jede Pressemitteilung braucht eine solide Beschreibung Ihres Unternehmens und der Organisation(en), die in dem Dokument enthalten sind. So weiß jeder, wer Sie sind und mit wem Sie zusammenarbeiten.

: Jede Pressemitteilung braucht eine solide Beschreibung Ihres Unternehmens und der Organisation(en), die in dem Dokument enthalten sind. So weiß jeder, wer Sie sind und mit wem Sie zusammenarbeiten. Kontaktangaben: Geben Sie in Ihrer Pressemitteilung Kontaktinformationen an, damit die Öffentlichkeit oder die Presse weiß, an wen sie sich für weitere Informationen wenden kann. In der Regel ist dies Ihr Kommunikationsleiter.

5 kostenlose Vorlagen für Pressemitteilungen, um sofort loszulegen

Nun, da wir die Grundlagen behandelt haben, ist es Zeit für die guten Dinge!

Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und das Internet durchforstet, um Ihnen fünf kostenlose und leistungsstarke Vorlagen für Pressemitteilungen zur Verfügung zu stellen, mit denen Sie Ihren Schreib- und Veröffentlichungsprozess verbessern können:

1. Pressemitteilung Vorlage von ClickUp

ClickUp's Standard-Pressemitteilungsvorlage hilft Ihnen, Inhalte zu organisieren und Ihre Botschaft zu lenken

Sie möchten nicht nur Ihr Einzelziel und Ihre Mitbewerber über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Unternehmen informieren, sondern mit Ihrer Pressemitteilung auch ein natürliches Interesse und eine Begeisterung für Ihr Unternehmen wecken. Das Ziel ist es, eine Pressemitteilung zu verfassen, die die Medien erregt, so dass sie Ihre Pressemitteilung veröffentlichen wollen, eine positive Berichterstattung über Ihr Unternehmen erzeugt und Ihr Markenbewusstsein stärkt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ihr Unternehmen relevant bleibt, im Mittelpunkt des Interesses steht und der Öffentlichkeit - und den Medien - klare Neuigkeiten mitteilt Pressemitteilung Vorlage von ClickUp ist das ideale Hilfsmittel, um genau dieses Objekt zu erobern. Diese dynamische und anpassbare Vorlage fasst alle wichtigen Anforderungen an eine Pressemitteilung in einer detaillierten und intuitiven Struktur zusammen. Diese Vorlage für Pressemitteilungen kann auch als Lernressource verwendet werden und konzentriert sich weitgehend darauf, Ihnen bei der Entwicklung einer Pressemitteilung zu helfen, die Ihr Publikum ebenso beeindrucken wird wie die Medien, die sie veröffentlichen. Diese Vorlage herunterladen

2. Vorlage für Notizen von ClickUp

Hinzufügen visueller Elemente zum ClickUp notizen zur Veröffentlichung vorlage

Auch wenn eine Vorlage für eine Pressemitteilung den Schreibprozess ein wenig erleichtert, ist es immer noch eine Herausforderung, die strategische Planung, Kreativität und Detailgenauigkeit erfordert.

Die Vorlage für Notizen von ClickUp ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für den virtuellen tool-Gürtel eines jeden Publizisten. Diese vorgefertigte Vorlage für ClickUp Dokumente führt Sie durch den Prozess des Schreibens gründlicher notizen zur Veröffentlichung -ein wichtiges Hilfsmittel, um die interne und externe Kommunikation aufeinander abzustimmen und eine erfolgreiche Pressemitteilung zu verfassen. Diese Vorlage herunterladen

3. Produktankündigung Pressemitteilung Vorlage für Microsoft Word

Über Microsoft Softwareunternehmen arbeiten ständig daran, Unternehmen bei der Verwendung ihrer Produkte zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit schneller und effizienter erledigen können. Microsoft Word Press ist eines dieser Tools, das Unternehmen dabei hilft, nahtlose Pressemitteilungen zu verfassen, um den Markt zu beeinflussen.

Die Microsoft Word Vorlage für Produktankündigungen und Pressemitteilungen ist eine schnelle Option für Teams, die bereits Microsoft-Produkte verwenden und sich auf Word als Editor für ihre Dokumente verlassen. Diese benutzerdefinierte Vorlage für Pressemitteilungen ist bereits vorformatiert, so dass es für Unternehmen einfacher ist, das Dokument mit Produktdetails, Verfügbarkeit, Bewertungen und Unternehmensinformationen anzupassen. Diese Vorlage herunterladen

4. Klassische Vorlage für Pressemitteilungen von GooDocs

Über GooDocs Die GooDocs Classic Press Release Template ist eine einfach zu verwendende Vorlage für Pressemitteilungen im Format Google Docs . Die Vorlage ist einfach, aber effektiv und so flexibel gestaltet, dass Sie sie an die Bedürfnisse jeder Organisation anpassen können. Diese Vorlage für Pressemitteilungen hilft Ihnen bei der Erstellung einer standardisierten, aber dennoch ansprechenden Pressemitteilung, lässt aber auch Space, um tiefer in andere Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens einzutauchen. Diese Vorlage herunterladen

5. Pressevorlage für Google Docs zur Produktfreigabe

Über GooDocs

Kunden neue Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen, ist kein leichtes Unterfangen, insbesondere für kleinere Unternehmen, die noch versuchen, sich in der Branche zu etablieren. In der Regel wollen Sie eine hochwertige Präsentation, die die Fantasie der Kunden anregt.

Google Docs Produktfreigabe Presse Vorlage soll Ihnen dabei helfen, sich auf dem Markt einen Namen zu machen und die Verkaufszahlen zu steigern. Diese kostenlose Vorlage für Pressemitteilungen ist in Google Docs, Google Tabellen und Slides verfügbar, damit Sie das Format wählen können, das am besten zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt. Diese Vorlage herunterladen Sieh dir das an_ newsletter templates !

Wie man eine Pressemitteilung veröffentlicht und freigibt

Die Arbeit hört nicht auf, wenn die Pressemitteilung geschrieben ist - in gewisser Weise fängt die eigentliche Arbeit erst dann an. Der wichtigste Teil der Rolle eines Publizisten besteht darin, Wege zu finden, um Ihre Pressemitteilung zu veröffentlichen und freizugeben, damit sie Ihre Einzelziele erreicht. Wie man so schön sagt: Es kommt darauf an, wen man kennt!

Die Wahl des Ortes, an dem Sie Ihre Pressemitteilung veröffentlichen und versenden, hängt von Ihrer Nische ab - also von Ihrem einzigartigen Wertangebot. Ein gängiger Weg, um mit der Verteilung Ihrer Pressemitteilung zu beginnen, ist die Kontaktaufnahme mit Wirtschaftsjournalisten, Zeitungen, Social Media Influencern, Bloggern und Partnern.

Das mag einfach klingen, aber diese Stellen werden täglich mit PR-Anfragen überschwemmt. Um den Prozess weniger entmutigend und authentischer zu gestalten, versetzen Sie sich zunächst in die Lage Ihres Netzwerks. Bauen Sie zunächst eine enge Beziehung zu einer Person bei der von Ihnen gewünschten Publikation auf und fragen Sie sie dann, was sie von Ihnen braucht, um Ihre Anfrage zu verwirklichen.

Beachten Sie die folgenden Tipps, damit Ihre Pressemitteilung leichter zu lesen, freizugeben und zu veröffentlichen ist:

Arbeiten Sie mit seriösen Verlagen zusammen

Versenden Sie Ihre Pressemitteilung immer pünktlich

Ziehen Sie Verlage in Betracht, die nach Feierabend arbeiten

Arbeiten Sie mit bestimmten Journalisten zusammen, um Ihr Kontaktnetz auszubauen

Fügen Sie multimediale Inhalte ein

Geben Sie Pressemitteilungen auf Ihren Social-Media-Plattformen frei

Passen Sie Ihre Vorlage für Pressemitteilungen noch heute an

Die Macht einer Pressemitteilung kann nicht unterschätzt werden!

Sie ist ein wichtiger Kommunikationskanal, der nicht nur dabei hilft, Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, sondern auch das Potenzial hat, den Einfluss einer Organisation auf dem Markt zu stärken.

Konzentrieren Sie sich beim Verfassen von Pressemitteilungen auf die Erstellung der Berichterstellung und der Pressemitteilungen die Ihre Marke widerspiegeln und aufbauen. Nutzen Sie die besten Beispiele und Vorlagen für Pressemitteilungen, um Ihre Produktivität zu steigern, Ihre Pressemitteilungen zu verbessern und Ihr Geschäft zu vergrößern - und das alles, während Sie täglich Zeit sparen.

Zugriff auf alle diese anpassbaren ClickUp vorlagen und hunderte weitere für jeden anderen Anwendungsfall - und das kostenlos! Darüber hinaus kann ClickUp jeden Prozess rationalisieren und Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg zentralisieren mit seiner reichhaltigen Reihe von Features , über 1.000 Integrationen und zugänglich preispläne . Anmeldung für ClickUp und etablieren Sie Ihre Marke als Branchenführer mit diesen kostenlosen Vorlagen für Pressemitteilungen - noch heute! 📈