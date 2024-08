6 Vorlagen für Software-Versionshinweise zur Optimierung der Produkterfahrung

Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen: Software-Release-Vorlagen tragen zum wiederholten Erfolg bei. Aber wie ermutigen Sie Ihre Entwickler, Ingenieure und Produktmanager, die Vorlagen auf natürliche Weise zu übernehmen und zu befolgen?

Dringende Anfragen, App-Wildwuchs und schlechte team-Kommunikation sind ein harter Schlag für die Produktivität, und das Hinzufügen von Vorlagen fühlt sich manchmal an wie ein weiteres Projekt, um das niemand gebeten hat.

Aber wenn diese budgetverschwenderischen Vorgänge weitergehen, werden Produktgeschwindigkeit und -bereitstellung schwächer, und das ist keine Realität, die wir uns für Sie wünschen!

Jedes Tool, das wir verwenden, kann unsere Produktivität beeinträchtigen - wenn es falsch gehandhabt wird. Wenn wir unsere Erfahrung in Sachen Produktivität weitergeben können, um Ihnen bei der Organisation Ihres Release-Lieferprozesses zu helfen, werden wir uns nicht zurückhalten.

Hier gibt es großartige Vorlagen und Beispiele zum Auspacken, aber wenn Sie neugierig sind auf die Verwendung von ClickUp für Produktmanagement, starten Sie noch heute! 🌐 Wir lernen fünf Vorlagen für Versionshinweise kennen, erhalten praktische Tipps und einen Leitfaden für das Verfassen und Veröffentlichen von Versionshinweisen für jeden Tag.

Was ist eine Software Release Note?

Software-Release-Notes sind technische Dokumentationen, die mit einem neuen oder aktualisierten Produktversion zu änderungen ankündigen , Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Ihre Versionshinweise informieren die Benutzer darüber, woran Ihr Team gearbeitet hat, um ihre Erwartungen zu erfüllen. ⚡️

Versionshinweise sollten die Anlaufstelle für Ihre Kunden sein, um deren grundlegende Fragen zu beantworten: Was muss ich wissen?

Je nach Branche - Unterhaltung, Wirtschaft, Reisen oder soziale Netzwerke - werden diese öffentlichen Versionshinweise in der Regel über die folgenden Kanäle verbreitet: die Website des Unternehmens, den Blog, In-App-Benachrichtigungen, E-Mail, Anwendungsstores und soziale Medien. Technische Dokumentation ist bei den Kunden nicht besonders beliebt (ich schaue Sie an, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen), aber die Versionshinweise gehören zu einer eigenen Kategorie. Sie sind eine Wissensbasis, um Ihren Kunden die beste Erfahrung mit Ihrem Produkt zu bieten. 💡

Die Verwendung unbekannter Wörter in Ihren Versionshinweisen isoliert und verwirrt die Kunden. Versuchen Sie deshalb, Fachjargon zu vermeiden!

Erstellen Sie ein laufendes Dokument in ClickUp, um alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Versionshinweise zu organisieren Über Docs lernen Bei Versionshinweisen kommt es auf die Vorbereitung, das Timing und die Übermittlung an, wie bei einem Tanz.

Sie sind ein direkter Weg, um frustrierte Benutzer zu halten und sie wieder zu gewinnen. Zögern Sie also nicht mit dem Schreiben von Versionshinweisen bis zur Nacht vor dem Starttag. ⌛️

Egal, ob Ihr Unternehmen im zweiten oder im zehnten Jahr ist, die Vorlagen für Versionshinweise, die wir in die engere Wahl gezogen haben, reichen von einer einfachen Dokumentation bis hin zu einer Produktivitätssuite. Es ist also für jeden etwas dabei!

6 kostenlose Vorlagen für Versionshinweise

1. Release Notes Vorlage von ClickUp

Vorlage für Versionshinweise von ClickUp

Unsere erste Vorlage für Software-Release-Notizen wird Ihnen von ClickUp Docs zur Verfügung gestellt!

Die ClickUp Release Notes Vorlage enthält Platzhalter für den Inhalt und visuelle Beispiele, die Ihnen zur Verfügung stehen, um kreative Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf das Leseerlebnis Ihrer Kunden auswirken.

Hier sind ein paar zeitsparende (und kostenlose!) Funktionen von Docs, die Sie neben Ihrem Veröffentlichungsinhalt lieben werden:

Kollaborativer Editor: Markieren Sie Teammitglieder und Stakeholder mit Kommentaren, weisen Sie ihnen Aktionspunkte zu, und wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um, damit Sie den Überblick über Ihre Ideen behalten

Markieren Sie Teammitglieder und Stakeholder mit Kommentaren, weisen Sie ihnen Aktionspunkte zu, und wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um, damit Sie den Überblick über Ihre Ideen behalten Farbcodierte Banner : Organisieren Sie Inhalte und heben Sie wichtige Texte hervor

: Organisieren Sie Inhalte und heben Sie wichtige Texte hervor Aktivierbare Schaltflächen : Verknüpfen Sie relevante Links zu anderen produktbezogenen Inhalten, damit Ihre Kunden mehr erfahren

: Verknüpfen Sie relevante Links zu anderen produktbezogenen Inhalten, damit Ihre Kunden mehr erfahren Sticky Inhaltsverzeichnis : Springen Sie zu jedem beliebigen Abschnitt Ihres Dokuments mit einem klebrigen Inhaltsverzeichnis, das Sie beim Blättern nicht aus den Augen lässt

: Springen Sie zu jedem beliebigen Abschnitt Ihres Dokuments mit einem klebrigen Inhaltsverzeichnis, das Sie beim Blättern nicht aus den Augen lässt Code-Blöcke : Bewahren Sie Code-Integrität, Lesbarkeit und Abstände mit Syntax-Highlighting

: Bewahren Sie Code-Integrität, Lesbarkeit und Abstände mit Syntax-Highlighting Öffentlich freigegebene Seiten: Erlauben Sie Suchmaschinen, den Link in die Suchergebnisse aufzunehmen, und kopieren Sie den Einbettungscode aus dem Abschnitt "Erweiterte Einstellungen"

Von der Idee bis zur Veröffentlichung: Priorisieren und planen Sie Ihre Initiativen, Epics und Probleme - alles an einem Ort. 🧑‍💻 Diese Vorlage herunterladen

2. Release Train Vorlage von ClickUp

Ein Release Train ist ein koordinierter und strukturierter Prozess für die rechtzeitige und effiziente Bereitstellung von Software-Updates.

Bleiben Sie bei Ihren Software-Updates auf dem Laufenden mit dem ClickUp Release Notes Template. Unsere selbst entwickelte Lösung bietet eine dynamische und benutzerfreundliche Plattform für die Verwaltung von Release-Zügen - die organisierte und rechtzeitige Bereitstellung von Software-Updates. Diese Vorlage für Versionshinweise wurde entwickelt, um Ihre Teams und Stakeholder in Einklang zu bringen. Sie garantiert, dass alle Beteiligten sich synchron auf die gemeinsamen Ziele zubewegen.

Die ClickUp-Vorlage für Release Notes macht es einfach, den Überblick über Fortschritte, Fehlerbehebungen und Verbesserungen zu behalten - und verschafft Klarheit darüber, was in jeder Produktversion neu verfügbar ist. Durch die prägnante und hilfreiche Aufschlüsselung jedes Software-Releases hilft ClickUp Ihrem Team, effektiv über die geleistete Arbeit zu kommunizieren und die kommenden Aufgaben zu planen.

Bei Software-Updates den Überblick zu behalten, muss keine Herausforderung sein. Mit der ClickUp-Vorlage für Release Notes können Sie einen vorhersehbaren Release-Zeitplan einhalten und sicherstellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt informiert sind und wissen, was sie zu erwarten haben. Egal, ob Sie ein Entwickler sind, der die Details eines Software-Updates dokumentiert, oder ein Projektmanager, der den reibungslosen Rollout von Updates überwacht, unsere Vorlage kann Ihre Bedürfnisse effektiv erfüllen. Diese Vorlage herunterladen

3. MS Word Release Notes Vorlage

über Muster-Vorlagen Mit dieser Vorlage von Microsoft Word lernen Sie einiges über das traditionelle Format von Versionshinweisen! Dies ist ein gutes Beispiel für eine einheitliche Sprache, die Sie beim Verfassen von Versionshinweisen anstreben sollten. (Mehr dazu später!) Diese Vorlage herunterladen

4. Produkt Release Notes Vorlage

über Kipwise Die nächste Vorlage von Kipwise ist ein weiteres Beispiel für großartige Versionshinweise zur Kommunikation von Updates mit Kunden. Wenn Sie eine fertige Vorlage suchen, die Sie an Ihren technischen Redakteur oder produktmanager um Versionshinweise zu schreiben, haben sie ein Grundgerüst, mit dem sie sofort beginnen können. Diese Vorlage herunterladen

5. MS Word Einsatz Release Notes Vorlage

über Muster-Vorlagen Diese Vorlage für die nächsten Versionshinweise in Microsoft Word ist ein bearbeitbares Dokument mit einem speziellen Abschnitt für Versionshinweise für jedes Hauptthema: Einführung, Wichtige Änderungen, Konfigurationshinweise und Bekannte Probleme.

Wir haben bereits erläutert, warum Sie technischen Fachjargon tunlichst vermeiden sollten. wenn Ihre Software jedoch für Produktenthusiasten entwickelt wurde, die den technischen Begriffen folgen, zeigt Ihnen diese Vorlage, wie Sie Ihre Versionshinweise so organisieren, dass sie lesbar und flüssig sind.

(Siehst du, auf dieser Liste ist für jeden etwas dabei!) Diese Vorlage herunterladen

6. Sprint Release Notes Vorlage

über Muster-Vorlagen Zu guter Letzt finden Sie in dieser Vorlage zum Ausfüllen alle wichtigen Teile eines Freigabedokuments, die Sie berücksichtigen sollten. Vollständiger Haftungsausschluss: Diese Vorlage ist... viel...vor allem, wenn Kunden es vorziehen, jedes Wort zu lesen. (Spoiler: Das tun sie nicht!) Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken.

Die Platzhalter sind genau das, was eine gute Vorlage für Versionshinweise braucht, um das Rätselraten über die Frage "Was gehört hier hin?" zu beenden Wir dürfen nie unterschätzen, wie vergesslich wir bei den kleinen Details sein können, egal wie viele Produktmitteilungen wir schon veröffentlicht haben! Diese Vorlage herunterladen

Wie man Versionshinweise schreibt

Wenn Sie jemals neugierig auf ClickUp waren, müssen Sie als erstes wissen, dass die Unterstützung der Entwicklungsarbeit Teil dessen ist, was wir sind.

Die meisten agilen Teams an hybriden oder nahezu vollständig dezentralen Arbeitsplätzen durchlaufen Phasen mit Produktivitätshochs und -tiefs. Fehler werden wiederholt, Systeme werden eingeführt, und dann kommt etwas dazwischen und stellt alles auf den Kopf. Ihre Teammitglieder sind Meister der Selbstorganisation, aber Sie wissen, dass es einen besseren Weg gibt, Produktivitätshindernisse zu beseitigen, damit sie sich auf die entscheidende Arbeit konzentrieren können.

Erstellen Sie Gruppen von Personen in ClickUp, um auf einfache Weise Aufgaben zuzuweisen, in Kommentaren zu erwähnen oder als Beobachter hinzuzufügen

Es gibt zwar keinen Zauberstab, mit dem sich diese häufigen Probleme beseitigen lassen, aber Tools wie ClickUp wurden entwickelt, um die Anpassung des Workflows in die Hände der Teams zu legen.

Und produktteams verwenden gerne ClickUp weil sie einen umfassenden Überblick über mehrere Teams haben und bei Bedarf detaillierte Informationen über jedes Projekt oder jede Abhängigkeit erhalten.

Vor ClickUp war es einfach verrückt. Wir haben etwas ausgeliefert und mussten Rollbacks durchführen, weil das Feature zu viele Fehler hatte und nicht gut geplant war. Die Zahl der gemeldeten Fehler ist stark zurückgegangen, und ClickUp hilft uns, viele Probleme zu vermeiden.

Raúl Becerra, Produktmanager bei Atrato

Wir möchten, dass der Prozess zur Erstellung von Release Notes ein intuitives Werkzeug für die Verwaltung funktionsübergreifender Projekte ist - und dass unnötige Probleme beseitigt werden Zoom-Meetings aus jedermanns Kalender!

In diesem Leitfaden sehen wir uns den kollaborativen Prozess für eine hybride Organisation an, um in fünf Tagen interaktive Versionshinweise zu schreiben. 🗓

Tag 1: Senden Sie eine Vorlage für Versionsaufgaben an Produktmanager, Ingenieure und Entwickler, um Informationen zu sammeln Aufgabenvorlagen in ClickUp legen die Erwartungen für alle beteiligten Teams fest. Es ist der zentrale Ort für jedes Feature-Team, um schriftliche Erklärungen, kurze Videos und andere unterstützende Materialien für die bevorstehende Veröffentlichung zu liefern. Dadurch wird die wertvolle Zeit aller Beteiligten von administrativer Arbeit und der Suche nach Aktualisierungen befreit.

Weisen Sie Kommentare als Aktionspunkte zu und sparen Sie Zeit mit gemeinsam nutzbaren Bildschirmaufzeichnungen

Tag 2: Verfassen Sie Ihre Versionshinweise und gehen Sie fehlenden oder unklaren Punkten nach

Nun zum eigentlichen Ereignis: dem Verfassen der Versionshinweise! Mit der ClickUp-Vorlage für Versionshinweise können Sie das Dokument in Echtzeit bearbeiten und bei Schreibblockaden einzelne Personen oder Gruppen @mentionieren. ✍️

Must-haves für Ihre Release Notes sind unter anderem:

Dokumentenname, Datum und Versionsnummer : Eine Versionsnummer ist eine Zahlenfolge mit Dezimalpunkten, die sowohl internen als auch externen Benutzern anzeigt, welche Softwareversion aktuell ist. Wenn sich die Zahl ganz links hinter dem Komma erhöht, bedeutet dies, dass eine größere Software-Aktualisierung vorliegt. Die Zahlen rechts vom Dezimalpunkt signalisieren kleinere Aktualisierungen

: Eine Versionsnummer ist eine Zahlenfolge mit Dezimalpunkten, die sowohl internen als auch externen Benutzern anzeigt, welche Softwareversion aktuell ist. Wenn sich die Zahl ganz links hinter dem Komma erhöht, bedeutet dies, dass eine größere Software-Aktualisierung vorliegt. Die Zahlen rechts vom Dezimalpunkt signalisieren kleinere Aktualisierungen Funktionsnamen, Beschreibungen und Aktualisierungen : Dies sind direkte Informationen, die sich aus den von den Teams erledigten Aufgaben ergeben

: Dies sind direkte Informationen, die sich aus den von den Teams erledigten Aufgaben ergeben Visuelle Inhalte : Screenshots, Videos und GIFs helfen den Kunden, die Softwareänderungen besser zu verfolgen und zu verstehen

: Screenshots, Videos und GIFs helfen den Kunden, die Softwareänderungen besser zu verfolgen und zu verstehen Relevante Links: Jeder Abschnitt sollte eine kurze Zusammenfassung mit Links zu ausführlichen Hilfeartikeln enthalten

Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Aktion, um Ihre Veröffentlichungsinhalte einfach zu organisieren

Ein agiler Arbeitsablauf in ClickUp beseitigt die Notwendigkeit, nach Informationen zu suchen. Wenn Sie gerade dabei sind, Versionshinweise zu schreiben, werden Sie ständig auf Dinge aus Aufgaben verweisen. Deshalb wird die Funktion Beziehungen in ClickUp zu Ihrer neuesten Obsession werden.

Verknüpfen Sie Ihr Dokument mit Versionshinweisen einfach mit versionsbezogenen Ressourcen aus Ihrem Arbeitsbereich. Mit ClickUp werden Querverweise nicht mehr zu einer lästigen Pflicht, sondern zu einem Produktivitätsschub!

Erwähnung und Verknüpfung von Aufgaben und Dokumenten zu Referenzinformationen und Aktionspunkten

Tag 3: Markieren Sie die Stakeholder für die Überprüfung und Genehmigung im Dokument mit den Versionshinweisen

Nachdem alle offenen Punkte geklärt, die Formatierung abgeschlossen und der Text überprüft wurde, ist es Zeit für die Überprüfung durch die Interessengruppen! 🔍

Sie können einen Kommentar innerhalb des Dokuments zuweisen, um die Beteiligten zu benachrichtigen, oder ihnen die direkte URL senden, wenn sie sich nicht in Ihrem Arbeitsbereich befinden. Dadurch wird verhindert, dass mehrere Kopien an verschiedene Personen gesendet werden.

Verwenden Sie Kommentare in ClickUp Docs, um wichtige Texte zur Überprüfung hervorzuheben

Tag 4: Fertigstellung und Freigabe der Freigabematerialien

Damit sich alle Beteiligten in den Stunden vor der Freigabe engagieren können, ist eine transparente Kommunikation erforderlich. Treten Sie ein: Der Chat in ClickUp!

Der Chat ersetzt Slack-Threads und einmalige E-Mails, um die verbleibenden Fragen und Last-Minute-Anfragen zu rationalisieren.

Erstellen Sie eine eigene Chat-Ansicht für jede Arbeit, die Sie in ClickUp benötigen

Tag 5: Verteilen Sie Versionshinweise an alle Kanäle

Wenn der Release Manager bestätigt, dass die Software-Updates in die Produktion gehen, ist es an der Zeit, die Release Notes zu veröffentlichen! 🎉

Nach einer wohlverdienten Teamfeier ist es an der Zeit, sich auf die nächste Veröffentlichung zu freuen. Gehen Sie zurück zum ersten Tag und wiederholen Sie den Prozess mit Ihren angepassten Vorlagen!

über ClickUpdates Version 2.143 Sie kümmern sich um Ihre Kunden, aber wer kümmert sich um Sie?

Wir haben Ihnen einige Denkanstöße gegeben, aber Sie müssen diesen Prozess nicht allein bewältigen! Manchmal brauchen wir eine neue Perspektive, die uns zeigt, wie wir besser, sicherer und kostengünstiger arbeiten können.

Schablonen sind nur der Anfang! Unser Team bei ClickUp ist bereit, Ihnen beim Aufbau skalierbarer Freigabesysteme zu helfen.