10 kostenlose Vorlagen für technische Dokumentation

Sie haben einen neuen Staubsauger gekauft - er ist schön, er ist toll, er hat die modernsten Funktionen, und Sie können es kaum erwarten, ihn zu benutzen.

Nicht so schnell!

Gleich nachdem Sie ihn aus dem Karton genommen haben, wissen Sie nicht, wie Sie ihn einschalten können. Sie greifen nach der technischen Dokumentation, die dem Produkt beiliegt, können sie aber nicht entziffern. Ihre Aufregung verwandelt sich in Verzweiflung (und sogar in Bedauern), während Sie versuchen, das Ding zum Laufen zu bringen. 🫣

Ganz gleich, ob Sie Haushaltsgeräte herstellen oder Software entwickeln, Sie möchten nicht, dass sich die Benutzer verloren fühlen und über die Funktionen Ihres Produkts verwirrt sind.

Eine klare und prägnante technische Softwaredokumentation ist absolut unerlässlich, um Kunden zu unterstützen und die Zahl der Serviceanfragen zu verringern. Außerdem ist sie auch intern nützlich, insbesondere für die Schulung neuer Mitarbeiter, die Aufrechterhaltung der Produkt- oder Dienstleistungsqualität, die Behebung von Problemen und den Aufbau von Wissensdatenbanken.

In diesem Artikel besprechen wir die besten Vorlagen für die technische Dokumentation, mit denen Sie Ihre Produkte detailliert beschreiben und Ihre Teams und Endbenutzer zufrieden und informiert halten können.

Was ist eine Vorlage für technische Dokumentation?

Technische Dokumentation wird meist mit Handbüchern assoziiert, die den Benutzern helfen, zu verstehen, wie ein Produkt zu verwenden ist, und die Details zu seinen Funktionen bieten. Aber das ist nur einer ihrer Zwecke.

Die technische Dokumentation ist ein wichtiges internes Instrument, da sie vielen Teams dient, von der Softwareentwicklung und dem Marketing bis hin zum Vertrieb, der Qualitätssicherung und der kundenbetreuung . Damit das Dokument wirksam ist, muss es detailliert, aber dennoch prägnant sein. Dies zu erreichen, kann eine Herausforderung sein, weshalb Sie die Verwendung einer Vorlage in Betracht ziehen sollten.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihrem Team umzusetzen

Eine gute Vorlage für die technische Dokumentation bildet den Rahmen für die Beschreibung der Funktionen und Anwendungen Ihres Produkts. Sie hilft Ihnen auf dem richtigen Kurs zu bleiben und sich zu konzentrieren auf relevante, verdauliche Informationen, ohne den Leser zu überfordern.

Eine hochwertige Vorlage für die technische Dokumentation dient als Biografie Ihres Produkts. Sie können davon ausgehen, dass definierte Abschnitte Produktdetails und -merkmale präsentieren. Die schriftliche Aufzeichnung kann das Produktwissen für künftige Mitarbeiter bewahren UND potenziell rechtlichen und haftungsrechtlichen Schutz bieten.

Was sind die verschiedenen Arten der technischen Dokumentation?

Unabhängig von Ihrer Zielgruppe und Ihrer Branche gibt es einige der gängigsten Arten von technischer Dokumentation:

Benutzerhandbücher (Handbücher) : Sie sind für Endbenutzer bestimmt und sollen die Produktmerkmale, Teile und Verwendungszwecke klar und methodisch beschreiben

: Sie sind für Endbenutzer bestimmt und sollen die Produktmerkmale, Teile und Verwendungszwecke klar und methodisch beschreiben Reparaturhandbücher : Führen die Benutzer durch den Prozess der Behebung von Problemen, die auftreten können

: Führen die Benutzer durch den Prozess der Behebung von Problemen, die auftreten können API-Dokumentation : Beschreibt eine anwendungsprogrammierschnittstelle (API) im Detail, hauptsächlich für Fachleute, die sich mit Spezifikationen beschäftigen. Es enthält Anleitungen zur Verwendung und Integration einer API

: Beschreibt eine anwendungsprogrammierschnittstelle (API) im Detail, hauptsächlich für Fachleute, die sich mit Spezifikationen beschäftigen. Es enthält Anleitungen zur Verwendung und Integration einer API Freigabemitteilungen : Detaillierte Beschreibungen der Funktionen eines Softwareprodukts, die in der Regel Fehlerkorrekturen oder Aktualisierungen enthalten

Wissensdatenbank Dokumentation : Online-Bibliothek, die Anleitungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Anweisungen zur Fehlerbehebung und andere produktbezogene Informationen enthält, um Endbenutzern die Suche nach den benötigten Daten zu erleichtern

: Online-Bibliothek, die Anleitungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Anweisungen zur Fehlerbehebung und andere produktbezogene Informationen enthält, um Endbenutzern die Suche nach den benötigten Daten zu erleichtern Verfahrenshandbücher: Eine Übersicht über die notwendigen Schritte, die den Mitarbeitern helfen, einen Prozess oder eine Aufgabe zu erledigen

10 kostenlose Vorlagen für technische Dokumentation

Wir haben Dutzende von Vorlagen durchforstet, um technische Dokumentation erstellen und hat die 10 besten ausgewählt, die Ihnen helfen, Details über Ihr Produkt in Worte zu fassen, ohne den Fokus zu verlieren. Schauen Sie sich diese an und finden Sie die beste Lösung für sich, sei es für die Erstellung von technischer Dokumentation für den internen Gebrauch oder um Endbenutzern zu helfen, Ihr Produkt kennenzulernen. 💪

1. ClickUp Product Brief Dokumentvorlage

ClickUp Product Brief Dokumentenvorlage

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie reibungslos durch die produktentwicklungsprozess müssen Sie Ihrem Team die Waffen an die Hand geben, um die Wellen zu bändigen. 🌊

Die ClickUp Product Brief Dokumentvorlage hilft Ihnen, Ziele zu definieren, die Merkmale Ihres Produkts zu umreißen und die Konsistenz in allen Bereichen sicherzustellen. Es ist ein vorgefertigtes ClickUp-Dokument mit Abschnitten für jeden Aspekt Ihres Produkts.

Was ist ein ClickUp-Doku ?

Es ist die einzigartige Funktion der Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Dokumente zu erstellen, zu verwalten, zusammenzuarbeiten und dokumente bearbeiten mit Ihren Mitarbeitern und Gästen, so dass Sie Informationen zentralisieren - technische Dokumente oder nicht! Sie und andere Benutzer (einschließlich Ihrer technischen Mitarbeiter) können die Docs in Echtzeit bearbeiten, Kommentare hinterlassen, sie an Aufgaben anhängen und Ihren Überprüfungsprozess im Handumdrehen organisieren.

Diese spezielle Prozessdokumentationsvorlage umfasst vier Abschnitte:

2-Pager: Zeigt auf, wie Ihr Produkt Kundenprobleme löst und umreißt Ihre Ziele Veröffentlichungsplan: Bricht dieprodukteinführung in Meilensteine auf, um den perfekten Produktfreigabeplan zu erstellen Funktionale Specs: Definiert diebenutzer-Persona und wie Ihr Produkt ihnen hilft, Probleme zu lösen. Außerdem werden die Produktmerkmale im Detail beschrieben Anhänge: Enthält zusätzliche Informationen und nützliche Ressourcen, die die Zusammenarbeit fördern

Die Vorlage kann auch als produktanforderungsdokument dank seiner Anpassungsfähigkeit. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Produkt Positionierung Vorlage

ClickUp Produkt-Positionierungsvorlage

Um zu wissen, was Ihr Produkt von der Konkurrenz abhebt und wie Sie es auf dem Markt positionieren können, ist es wichtig, die Besonderheiten Ihres Produkts zu kennen. Die ClickUp Vorlage zur Produktpositionierung hilft Ihnen, die Stärken Ihres Produkts zu ermitteln, Zielkunden zu identifizieren und die beste Positionierungsstrategie zu entwickeln. ✨

Beginnen Sie mit der Verwendung der Vorlage, indem Sie das Formular in der Ansicht Produktpositionierungsbewertung ausfüllen. Sammeln Sie Informationen zu den Alleinstellungsmerkmalen Ihres Produkts und zu den Herausforderungen, die es zu bewältigen hilft. Das Formular ist bearbeitbar, so dass Sie es an die Ziele und den Tätigkeitsbereich Ihres Unternehmens anpassen können.

Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung des Formulars benötigen, verwenden Sie ClickUp AI -der erstklassige Schreibassistent der Plattform. Er hilft Ihnen, alle technischen Dokumente auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Die Informationen aus dem Formular werden automatisch in die Ansicht Produktliste übertragen. Diese Ansicht bietet Ihnen eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung all Ihrer Produkte, indem Sie für jedes einzelne eine eigene Aufgabe erstellen.

Die Aufgaben sind nach ihrem Status gruppiert - Planung, in Bearbeitung, in Prüfung usw. -, aber Sie können dieses Kriterium ändern, indem Sie auf "Gruppieren nach" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken.

Die Ansicht Produktpositionierungskarte ist ein ClickUp Whiteboard - eine digitale Leinwand, die sich für die Zusammenarbeit und brainstorming . In dieser Ansicht können Sie sich ein Bild von der Position Ihres Produkts im Vergleich zu den Wettbewerbern machen.

Mit ein wenig Anpassung kann diese Vorlage als Grundlage für die Darstellung folgender Punkte dienen projektanforderungen vor der Produkteinführung. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Produkt Preisgestaltung Vorlage

ClickUp Produkt Preisgestaltung Vorlage

Die Preisgestaltung für Ihr Produkt ist kein Ratespiel - Sie können nicht einfach einen Preis festlegen, der darauf basiert, wie viel Geld Sie verdienen wollen (auch wenn das fantastisch klingt). Sie müssen sich Ihre Konkurrenten genau ansehen und sich des greifbaren Wertes Ihres Produkts bewusst sein, und die ClickUp Produkt Preisvorlage kann dabei helfen.

Mit dieser Vorlage sind Sie in der Lage, genaue Preisstrategien zu entwickeln, Preise anzupassen und den Bestand in Ihren technischen Dokumenten und über diese beiden Ansichten zu verwalten:

Ansicht Produkte nach Kategorie: Zeigt alle Ihre Produkte zusammen mit ihren Details an, wie Marke, SKU (Lagerhaltungseinheit), Arten der technischen Dokumentation und Größe. Bearbeiten Sie dieseBenutzerdefinierte Felder basierend auf der Beschaffenheit Ihres Produkts ansicht Produkte nach Marke: Gruppiert Ihre Produkte nach Marken und zeigt deren Preise an. Um diese Ansicht zu bearbeiten, ändern Sie die Reihenfolge der Spalten und aktualisieren Sie die benutzerdefinierten Felder, um sicherzustellen, dass die gewünschten Informationen sofort verfügbar sind

Wenn Sie die Informationen zu einem Produkt in einer Ansicht ändern, wird die andere automatisch aktualisiert, so dass Sie sich keine Sorgen über Unregelmäßigkeiten in technischen Dokumenten machen müssen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Unternehmensprozesse Dokumentvorlage

ClickUp Unternehmensprozesse Dokumentvorlage

Ihr Team muss als Einheit arbeiten, um großartige Ergebnisse zu erzielen, und das ist unmöglich, wenn Ihre Unternehmensprozesse nicht gut organisiert und transparent sind. Die ClickUp Dokumentvorlage Unternehmensprozesse Speicher verfahrensdokumentation an einem Ort und bietet Konsistenz und Raum für das Aufspüren und Beheben von Ineffizienzen.

Es handelt sich um eine Dokumentvorlage, d. h. sie hat nicht mehrere Ansichten, sondern vorgefertigte Abschnitte. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, relevante Informationen zu einem bestimmten Unternehmensprozess hinzuzufügen - von dessen Zweck bis hin zu den erforderlichen Werkzeugen und Verfahren - und klare Richtlinien für Ihr Team zu erstellen.

Nehmen wir an, Sie möchten Ihren Mitarbeitern zeigen, wie sie Urlaub beantragen können. Der Prozess ist so einfach wie folgt:

Sie fügen Details zu Antragsgenehmigungen, Verantwortungsbereichen und Plattformen für die Einreichung von Anträgen ein (fügen Sie ggf. das Kennwort für die ausgewählte Plattform hinzu) Sie demonstrieren dann das Schritt-für-Schritt-Verfahren für die Einreichung des Antrags Ihre Teammitglieder können diese Schritte befolgen, um Urlaub zu beantragen und Missverständnisse und Fehler zu vermeiden

Hängen Sie zugehörige Dokumente, Bilder oder Zeichnungen im letzten Abschnitt an und zentralisieren Sie Ihre Wissensdatenbank. Sobald Sie die Vorlage für die Prozessdokumentation fertiggestellt haben, fügen Sie die relevanten Teammitglieder hinzu und ermöglichen ihnen, den Informationsschatz zu durchsuchen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Prozess und Prozeduren Vorlage

ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage

Gut etablierte Unternehmensprozesse und -abläufe sind wie die Joker-Karte Ihres Teams - sie steigern die Effizienz, senken das Risiko von Missverständnissen und wirken Wunder für die Zusammenarbeit und teamkommunikation . 🃏

Die ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage können Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen für sich wiederholende Aufgaben erstellen und relevante Informationen zentralisieren. Eine übersichtliche Darstellung kann Ihnen helfen, Engpässe zu erkennen und Ihre Prozesse zu aktualisieren.

Dies ist eine weitere Whiteboard-Vorlage auf unserer Liste - in der Prozessablaufdiagramm-Ansicht können Sie Formen per Drag & Drop verschieben, um jede Phase Ihrer Prozesse zu visualisieren. Hinterlassen Sie Haftnotizen mit zusätzlichen Informationen und halten Sie alle auf dem gleichen Stand.

Wenn Sie nicht der visuelle Typ sind, wird Ihnen die Ansicht Dokumentationsliste gefallen, in der Sie alle Prozesse und Verfahren skizzieren können. Standardmäßig werden sie nach Abteilungen gruppiert, aber Sie können dies jederzeit ändern, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen. Diese Ansicht bietet eine fantastische Funktion - das benutzerdefinierte Feld Erfüllungsrate, das Ihnen den Prozentsatz der an den Dokumenten geleisteten Arbeit anzeigt. ✔️

Eine weitere verfügbare Ansicht ist die Tafel für die Dokumentenphase, die Ihre Aufgaben in Karten umwandelt und sie nach ihrer Phase gruppiert. Durch Ziehen und Ablegen können Sie die Karten leicht von einer Stufe zur anderen wechseln.

Die letzte Ansicht ist die Zeitleiste - mit ihr können Sie die Dauer von Prozessen und Verfahren nach Tag, Woche oder Monat nachvollziehen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Prozess-Mapping-Vorlage

ClickUp-Vorlage für Prozessmapping

Mit der ClickUp Prozess-Mapping-Vorlage werden Sie keine Schwierigkeiten haben, die Prozesse zu verstehen, die Schritte zu definieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.

Diese Vorlage ist eine To-Do-Liste, die Sie an andere Vorlagen und Aufgaben anhängen können, weshalb ClickUp sie auch als aufgabenvorlage . Die Liste besteht aus 22 Teilaufgaben, die Sie durch die Visualisierung und Definition eines Prozesses für Ihr Team führen.

Der erste Schritt (Teilaufgabe) ist die Auswahl der prozesses, den Sie abbilden wollen und der letzte Schritt ist die Einführung des Prozesses. Dazwischen finden Sie Schritte wie die Identifizierung von Teammitgliedern, die Festlegung eines Zeitplans und die Ermittlung von Problemen mit dem aktuellen Prozess. Sobald Sie eine Teilaufgabe abgeschlossen haben, streichen Sie sie von Ihrer Liste ab, um sie zu ordnen.

Sie können Folgendes hinzufügen to-Do-Listen , Dateien anhängen und Notizen zu den einzelnen Teilaufgaben hinterlassen. ClickUp können Sie auch mit wenigen Klicks Aufgabenabhängigkeiten erstellen - legen Sie einfach fest, welche Teilaufgaben zuerst erledigt werden sollen, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Es gibt auch die Möglichkeit, die für jede Teilaufgabe aufgewendete Zeit zu verfolgen, was für Projektmanager sehr nützlich ist. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Quelldokumentation SOP-Vorlage

ClickUp Quellendokumentation SOP-Vorlage

Möchten Sie digitale Stapel von Quelldokumenten organisieren? Die ClickUp SOP-Vorlage für Quelldokumentation hilft Ihnen, den Prozess der Quellendokumentation zu standardisieren.

Die vorgefertigten Abschnitte dieser Vorlage helfen Ihnen dabei, die Schritte für die Erfassung und Verwaltung der Quellendokumentation zu skizzieren und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder einem standardisierten Ansatz folgen. Dies verbessert die Effizienz und lässt keinen Raum für Fehler oder Missverständnisse.

Die Vorlage ist denkbar einfach zu verwenden, da Sie nur die relevanten Informationen hinzufügen müssen, indem Sie die mitgelieferten Anweisungen befolgen. Sie beginnen mit den allgemeinen Angaben - dem Zweck und dem Umfang der Standardarbeitsanweisung.

Der Abschnitt Vorgehensweise ist das, was Sie und Ihr Team am meisten interessiert. In diesem Abschnitt werden Sie die Schritte zur Standardisierung der Quellendokumentationsprozesse beschreiben. Sie können auch Bilder anhängen, um Ihren Teammitgliedern ein visuelles Beispiel zu geben, was zu tun ist.

Im Abschnitt Related Resources können Sie relevante Dokumente und Links anhängen, die den Standardisierungsprozess unterstützen und Ihren Mitarbeitern helfen, ihn mühelos umzusetzen. Diese Vorlage herunterladen

Die Wissensdatenbank-Artikelvorlage von Hubspot hilft Ihnen, relevante und detaillierte Artikel für Ihre Kunden zu erstellen und entlastet Ihr Kundensupport-Team

Die Artikel der Wissensdatenbank entlasten Ihr Kundenserviceteam und helfen Ihren Benutzern, Probleme in kürzester Zeit zu lösen. In Anbetracht ihrer Bedeutung kann die Erstellung von qualitativ hochwertigen Artikeln für die Wissensdatenbank eine Herausforderung sein. Glücklicherweise muss dies nicht der Fall sein, dank der Vorlage für Wissensdatenbankartikel von Hubspot.

Diese Google-Dokument vorlage hilft produktmanager und technische Redakteure schaffung einer erstklassigen Wissensbasis Artikel mit relevanten und prägnanten Informationen.

Es macht Spaß, mit der Vorlage zu arbeiten - die notwendigen Abschnitte sind bereits vorhanden, zusammen mit den Anweisungen, was in jeden von ihnen aufgenommen werden soll.

Der Abschnitt Häufige Ursachen/Probleme leitet Sie beispielsweise an zu überlegen, warum jemand den Artikel lesen möchte. Dieser Ansatz hilft Ihnen, sich in die Lage Ihrer Kunden zu versetzen, aus ihrer Perspektive zu schreiben und besser auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

Die Vorlage umfasst alles von der Darstellung von Problemen bis hin zu Lösungen und taktischen Übersichten. Sie haben sogar Platz, um Video-Walkthroughs und verwandte Artikel einzufügen und Kundenmeinungen darüber einzuholen, ob die Übung hilfreich war.

Die Vorlage ist anpassbar, d. h. Sie können vorhandene Abschnitte bearbeiten oder löschen und neue hinzufügen, um sie an die Art eines Produkts oder die Richtlinien Ihres Unternehmens anzupassen. Diese Vorlage herunterladen

9. Mitarbeiterhandbuch Vorlage by Almanac.io

Das Employee Handbook Template von Almanac.io umreißt die Richtlinien, die jedes Personalmitglied befolgen sollte Handbücher für Mitarbeiter gelten zwar nicht als technische Dokumentation im herkömmlichen Sinne, aber sie enthalten wichtige Leitlinien für Ihre Mitarbeiter und sind für eine klare Kommunikation und die Vermeidung von Missverständnissen unerlässlich.

Die Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch von Almanac.io hilft Ihnen bei der Erstellung eines detaillierten Handbuchs, das Unklarheiten beseitigt und sicherstellt, dass Ihre Mitarbeiter die Richtlinien, Strategien und den Zweck Ihres Unternehmens verstehen.

Diese Online-Vorlage bietet Abschnitte, die alles behandeln, was Ihre Mitarbeiter wissen müssen. Neben allgemeinen Informationen wie Unternehmenswerten, Struktur und Organigrammen geht die Vorlage auch auf Besonderheiten wie Kleiderordnung und die Nutzung von Firmenwagen ein.

Zu jedem Abschnitt gibt es Anweisungen für die Gestaltung. Wenn einige Abschnitte für Ihr Unternehmen nicht sinnvoll sind, können Sie sie löschen und neue hinzufügen, die am besten zu Ihrem eigenen technischen Dokumentationsprozess passen.

Diese Vorlage unterstützt die Online-Zusammenarbeit, so dass Sie relevante Teammitglieder einladen können, gemeinsam an der Erstellung des perfekten Mitarbeiterhandbuchs zu arbeiten. 🤝 Diese Vorlage herunterladen

10. Technische Dokumentation Vorlage by Template.net

Die technische Dokumentationsvorlage von Template.net kann Ihnen helfen, detaillierte produktbezogene Dokumente für Ihr Team zu erstellen Technische Dokumentation schreiben erfordert viel Liebe zum Detail - vernachlässigen Sie eine scheinbar unbedeutende Kleinigkeit, kann Ihr gesamtes Dokument seinen Zweck verfehlen. Der Prozess ist viel einfacher, wenn Sie ein umfassendes Beispiel haben, das Sie anleitet, und genau darum geht es bei der Vorlage für technische Dokumentation von Template.net!

Bei der Vorlage handelt es sich nicht um eine Vorlage im eigentlichen Sinne, sondern um ein Beispiel dafür, wie eine technische Dokumentation aussehen sollte. Sie deckt alles ab, von allgemeinen Informationen wie Zweck und Umfang bis hin zu Details wie Systemdokumentation und Nachhaltigkeit.

Sie verfügt zwar nicht über fortschrittliche Funktionen für die Zusammenarbeit, aber sie schafft die Voraussetzungen für die Erstellung technischer Dokumentation und projektdokumentation auf die sich Ihr Team vertrauensvoll verlassen kann. Diese Vorlage herunterladen

Technische Dokumentationsvorlagen: Docs oder Es ist nicht passiert!

Die perfekte Balance zwischen detaillierter und leicht lesbarer technischer Dokumentation zu finden, kann eine Herausforderung sein. Die aufgelisteten Vorlagen helfen Ihnen dabei - sie stellen sicher, dass Ihr Inhalt relevant und auf den Punkt gebracht ist, während Sie mehr als genug Platz haben, um die Stärken Ihres Produkts darzustellen.

Haben Ihnen unsere Vorlagen und diese Beispiele für technische Dokumentation gefallen? Es gibt noch mehr!

Erkunden Sie über 1.000 Vorlagen in der ClickUp-Bibliothek und finden Sie eine, die zu Ihrem Unternehmen passt und teamdynamik perfekt. 💗