10 Teamkommunikationsstrategien für eine effektive Zusammenarbeit

Da sich die verschiedenen Arten von Arbeits-Setups im modernen Zeitalter weiterentwickeln, ist die Vielfalt am Arbeitsplatz größer denn je. Unternehmen arbeiten heute in physischen Büros, in vollständig dezentralen Landschaften und hybride Modelle die beides vereinen. Wenn Teams über verschiedene Speicherorte, Zeitzonen oder auch nur verschiedene Stockwerke in einem Bürogebäude verstreut sind, bleibt eine Herausforderung allgegenwärtig: die effektive Kommunikation im Team.

Im Gegensatz zu traditionellen Einstellungen, bei denen ein kurzes Chatten in der Kaffeepause oder ein kurzes Treffen am Wasserspender Probleme lösen oder neue Ideen einbringen konnte, erfordern die vielfältigen Arbeitsplatzmodelle von heute strukturiertere Mechanismen für die Kommunikation. Die Interaktion von Angesicht zu Angesicht ist zwar wünschenswert, aber nicht immer eine Option.

Die Herausforderung einer klaren und effektiven Kommunikation wird in diesen Fällen noch verstärkt unterschiedlichen Arbeitsumgebungen . Aber die Lösung ist nicht so einfach, wie die Vereinbarung, besser zu kommunizieren. Stattdessen sind bewusste Praktiken und der Einsatz spezieller Tools erforderlich, um die Kluft der physischen Trennung zu überbrücken.

In diesem Blog werden wir untersuchen, warum die Kommunikation im Team für verschiedene Arbeitsumgebungen von entscheidender Bedeutung ist, und zehn Strategien zu ihrer Optimierung erkunden, unabhängig davon, ob sich Ihr Team in einem Büro befindet, über den ganzen Globus verteilt ist oder eine Mischung aus beidem verwendet. Tauchen wir ein!

Was ist Team-Kommunikation am Arbeitsplatz?

Teamkommunikation ist der Austausch von Informationen zwischen zwei oder mehr Personen, die auf gemeinsame Ziele hinarbeiten. Zusammenarbeit im Team und Kommunikation kann in vielen verschiedenen Formularen erfolgen, z. B. über Apps zum Chatten oder per E-Mail, projektmanagement-Software , Videoanrufe, persönliche Meetings, Newsletter oder einfache Unterhaltungen von Angesicht zu Angesicht.

Die Art der Kommunikation in Ihrem Team kann unterschiedlich sein. Letztlich geht es aber darum, Erkenntnisse freizugeben, verbesserung der Feedback-Schleifen und projekt-Updates und fördert gleichzeitig die Zusammenarbeit und Transparenz. Eine effektive Kommunikation im Team ist entscheidend für die Steigerung der Produktivität, verbesserung der Moral im Team und den erfolgreichen Abschluss des Projekts.

Warum ist Team-Kommunikation wichtig?

Die Kommunikation im Team ist das Lebenselixier jeder professionellen Einstellung, ob es sich nun um eine vollständige Fernbetreuung, eine Einrichtung vor Ort oder einen gemischten Arbeitsplatz handelt. Sie ist der Schlüssel zur Umwandlung einzelner Mitwirkender in eine zusammenhängende Einheit und fördert eine gesunde Arbeitskultur, die Wert auf Zusammenarbeit und Dialog legt.

Schon vor der heutigen Verlagerung hin zur Remote-Arbeit haben Studien gezeigt, dass Mitarbeiter einen großen Teil ihrer Zeit mit der Zusammenarbeit verbringen - ein klarer Hinweis auf die entscheidende Rolle, die die Kommunikation in jedem Arbeitsumfeld spielt. In heterogenen Teams, die sich über verschiedene Speicherorte und Zeitzonen erstrecken, oder sogar in einer einzigen Büroumgebung, bleibt die Kommunikation ein konstantes Grundbedürfnis.

Eine unzureichende oder ineffektive Kommunikation führt häufig zu einem Rückgang der Produktivität, da die Mitarbeiter ihre Rollen, Ziele und Aufgaben ohne klare Anweisungen oder Feedback nur schwer erfassen können. Untersuchungen zeigen, dass viele Arbeitnehmer das Gefühl haben, dass ihre Leistung aufgrund von schlechter kommunikationsstrategien an ihren Arbeitsplätzen. Lücken in der Kommunikation können sich auch auf die Wahrnehmung der Führung eines Unternehmens auswirken. Ohne Transparenz und offene Kommunikationskanäle können die Mitarbeiter den Glauben und das Vertrauen in ihre Führungskräfte verlieren, was zu einem Rückgang von Moral und Motivation führt.

Kurz gesagt, die Verbesserung der Team-Kommunikation ermöglicht es jedem, seinen Kuchen zu essen und ihn auch zu bekommen. 🎂

Arten der Team-Kommunikation

Die Art und Weise, wie Ihr Team kommuniziert, kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie effektiv Ihr Team zusammenarbeitet. Eine gute Möglichkeit, verschiedene Formulare der Kommunikation zu gruppieren, ist die Art und Weise, wie Sie die Informationen präsentieren.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der vier Kommunikationsarten und wie Teams sie nutzen:

Verbale Kommunikation: Wenn Ihre Teammitglieder miteinander sprechen und Ideen mit Worten vermitteln, kommunizieren sie verbal. Da alle Teammitglieder aus der Ferne arbeiten, wäre dies ein Telefonanruf oder ein Videoanruf 📣

Wenn Ihre Teammitglieder miteinander sprechen und Ideen mit Worten vermitteln, kommunizieren sie verbal. Da alle Teammitglieder aus der Ferne arbeiten, wäre dies ein Telefonanruf oder ein Videoanruf 📣 Nonverbale Kommunikation: Die stärkste Form der menschlichen Kommunikation, die nonverbale, wird an digitalen Arbeitsplätzen oft übersehen. Handlungen wie Körpersprache, Tonfall, Gesten, Augenkontakt und vor allem der Gesichtsausdruck können wichtige Hinweise darauf geben, was jemand meint. Eine Studie zeigte, dass bis zu93 % der Kommunikation nonverbal erfolgen kann, wobei 38 % durch den Tonfall und 55 % durch eine Kombination aus Mimik und Körpersprache vermittelt werden. Deshalb ist es für die Kommunikation am Arbeitsplatz so wichtig, sich gegenseitig zu sehen 👍

Die stärkste Form der menschlichen Kommunikation, die nonverbale, wird an digitalen Arbeitsplätzen oft übersehen. Handlungen wie Körpersprache, Tonfall, Gesten, Augenkontakt und vor allem der Gesichtsausdruck können wichtige Hinweise darauf geben, was jemand meint. Eine Studie zeigte, dass bis zu93 % der Kommunikation nonverbal erfolgen kann, wobei 38 % durch den Tonfall und 55 % durch eine Kombination aus Mimik und Körpersprache vermittelt werden. Deshalb ist es für die Kommunikation am Arbeitsplatz so wichtig, sich gegenseitig zu sehen 👍 Schriftliche Kommunikation: Wenn Worte niedergeschrieben werden, handelt es sich um eine schriftliche Kommunikation. Für Remote-Arbeiten verwenden wir onlinecommunication tools wie E-Mails, Dokumente, Notizen und Apps zum Chatten für die schriftliche Kommunikation in der Gruppe. Ein Vorteil der schriftlichen Kommunikation ist, dass man jederzeit darauf verweisen kann und sich nicht auf das Gedächtnis verlassen muss ✒️

Wenn Worte niedergeschrieben werden, handelt es sich um eine schriftliche Kommunikation. Für Remote-Arbeiten verwenden wir onlinecommunication tools wie E-Mails, Dokumente, Notizen und Apps zum Chatten für die schriftliche Kommunikation in der Gruppe. Ein Vorteil der schriftlichen Kommunikation ist, dass man jederzeit darauf verweisen kann und sich nicht auf das Gedächtnis verlassen muss ✒️ Visuelle Kommunikation: Worte sind großartig, aber wie das Sprichwort sagt, kann ein Bild mehr als tausend Worte sagen. Im Business ist es viel effizienter, komplexe Informationen visuell zu vermitteln. Wir verwenden Diagramme, Videos, Infografiken, Diagramme, Bilder oder eine Kombination davon, um nicht nur Fakten zu vermitteln, sondern auch, wie diese Fakten miteinander in Beziehung stehen 🖼️

Brainstorming, Planen, Strategisieren und Rationalisieren der Kommunikation in Echtzeit, um Projekte mit ClickUp Whiteboards schneller umzusetzen

10 Strategien zur Verbesserung der Kommunikation im Team

Nun, da wir das Was, Warum und Wie geklärt haben, sollten wir damit beginnen, die Silos aufzubrechen und einige bewährte Methoden zur Steigerung der Produktivität Ihres Teams zu diskutieren.

Wenn Sie diese Liste lesen, betrachten Sie sie im Hinblick darauf, wo Ihr Team Probleme hat und wo es gut abschneidet. Müssen Sie die Geschwindigkeit der Kommunikation oder die Genauigkeit verbessern? Oder müssen Sie vielleicht den kreativen Funken zurückholen?

Diese 10 wirksamen Kommunikationsstrategien dürften in fast jeder Situation hilfreich sein.

1. Legen Sie Richtlinien für die zu verwendende Kommunikationsart fest

Jeder Mensch hat einen anderen Kommunikationsstil. Eine Person nutzt vielleicht immer Instant Messaging, eine andere kommuniziert nur, indem sie andere Personen anruft und mit ihnen spricht. Ein gewisses Maß an Flexibilität ist zwar wichtig, aber eine einheitliche Vorgehensweise im gesamten Team kann zu einer wesentlich effizienteren Arbeitsumgebung führen.

Der Strategie- und Aktionsplan für Interne Kommunikation von ClickUp ist die perfekte visuelle Einstellung, um Dinge zu dokumentieren und in die Tat umzusetzen

Bewerten Sie zunächst die aktuellen Kommunikationsnormen mit Hilfe des ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan . Sie bietet einen Rahmen für die Karte Ihrer Organisation, die Erfassung der vorhandenen Kommunikationsmittel, die Erfassung der Bedürfnisse der Stakeholder, die Dokumentation der Herausforderungen und die Definition Ihres neuen Fahrplans.

Sobald Sie Ihren Fahrplan haben, legen Sie klare Richtlinien fest und dokumentieren diese. Standardisieren Sie, welche Arten von Informationen welchen Kommunikationsmodus verwenden, z. B ClickUp Whiteboards für Brainstorming, Chats für unmittelbare Probleme und Kommentare zu Aufgaben für nicht dringende Nachrichten.

Und weil wir wissen, dass Sie manchmal die E-Mail als Kommunikationsmittel bevorzugen, können Sie e-Mails überall in ClickUp senden und empfangen .

2. Versammeln Sie sich häufig zu Stand-up Meetings

Es gibt viele verschiedene Arten von Team Meetings die entfernte Teams miteinander verbinden, und jede hat ihre Berechtigung. Ein beliebtes Mittel für viele projektorientierte Gruppen ist das Stand-up Meeting. Sie finden in der Regel einmal am Tag statt. Der Name leitet sich von der Praxis des Stehens ab, um die Versammlungen kurz zu halten.

In einem Stand-up-Meeting geht man nacheinander durch das Team, und jeder erzählt, woran er seit dem letzten Meeting gearbeitet hat, was an diesem Tag auf dem Plan steht und welche Herausforderungen er zu bewältigen hat. Es ist ein Standard-Tool in der agilen Softwareentwicklungsmethode .

Der Sinn des täglichen StandUp Meetings ist die Koordination des Teams. Diese schnelle Feedbackschleife hilft Teams, sich abzustimmen und auf Kurs zu bleiben, ähnlich wie ein Huddle beim Fußball. Wenn ein Problem auftaucht, können Sie es schnell angehen und die Projekte auf Kurs halten

Standup Meetings können entscheidend sein für funktionsübergreifende Teams die nicht über ein gemeinsames Vokabular verfügen, so dass jeder besser verstehen kann, was seine Kollegen in anderen Rollen zu erledigen haben. StandUps helfen Teams dabei, effektiv zu kommunizieren, indem sie die Verbindung, Organisation und Abstimmung in folgenden Bereichen fördern kommunikationsziele .

Die Planung dieser Ziele kann jedoch mit veralteten Tools mühsam sein. ClickUp's Vorlage für tägliche StandUp Meetings vereinfacht diesen Prozess, indem sie einen zentralen Hub für Planung, Notizen und Nachverfolgung des Fortschritts, individuelle Checklisten zur Gewährleistung der Gründlichkeit und einen einzigen Speicherort für Echtzeit-Updates bietet, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

3. Unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse respektieren

Ob bei einem Zoom-Anruf oder in einem Slack-Thread - es kann leicht passieren, dass einige Mitglieder des Teams die Unterhaltung dominieren und die Stimme der anderen ungehört bleibt. Es kommt auch häufig vor, dass einige Teilnehmer abgelenkt sind oder nicht zur Unterhaltung erscheinen.

Das liegt aber wahrscheinlich nicht daran, dass es ihnen egal ist!

Es ist zwar Aufgabe der Führungskräfte, das Engagement der Mitarbeiter und die Zusammenarbeit im Team zu fördern, aber manche Mitarbeiter sind einfach nur introvertiert oder fühlen sich in Gruppen überfordert, und das ist nicht schlimm. Stellen Sie sicher, dass sie wissen, dass sie ihre Ideen in jedem Format freigeben können: nach einem Meeting schriftlich, in gemeinsam erstellten Dokumenten, über Kommentare oder im Chat oder direkt an Sie.

Verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit in Teams mit ClickUp Chat-Ansicht

Für Mitarbeiter, die neu im Team sind oder sich plötzlich zurückhalten, sollten Sie einen Termin für eine Besprechung vereinbaren, um festzustellen, ob es etwas gibt, das sie zurückhält. Gute Manager wissen, dass es manchmal ein größeres Problem gibt, z. B. wenn andere Mitglieder des Teams ihre Ideen in Brainstormings abschießen oder das Gefühl haben, dass ihre Stimme nie gehört wird.

In einer Studie, 50% der Arbeitnehmer gaben an, bei der Arbeit über ihre Sorgen zu schweigen. Die Wahrheit ist, dass es vielleicht an Ihnen liegt, etwas zu ändern oder mit anderen Mitarbeitern zu sprechen, um ein integrativeres Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen wissen, dass es sicher ist, etwas zu sagen.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Es ist auch hilfreich, Erwartungen an Ihren Kommunikationsstil festzulegen und diesen zu dokumentieren die Produktivität des Teams zu steigern . Dazu gehört zum Beispiel, dass Sie bei virtuellen Meetings immer die Kamera einschalten und innerhalb einer bestimmten Zeit auf alle E-Mails oder Team-Chats antworten.

So fühlen sich die Mitglieder des Teams gehört, während diejenigen, die Regeln und Anweisungen mögen, weniger Angst haben. Unabhängig davon, wie Sie Gruppen-Meetings angehen, kommt es darauf an, dass jeder das Gefühl hat, dass sein Beitrag wichtig ist, und dass Sie Hindernisse für eine offene Kommunikation beseitigen.

_Bonus: Kommunizieren Sie mit Ihren Mitarbeitern durch *mit Besprechungen auf Übersprungsebene* !

4. Entwickeln Sie die wichtige Kommunikationsfähigkeit des Zuhörens

Bei der Kommunikation im Team geht es darum, Informationen zwischen den Mitgliedern auszutauschen, und nicht nur darum, E-Mails abzufeuern. Deshalb muss jedes Mitglied eines Teams bereit sein, genauso viel zuzuhören wie zu reden. Dazu gehört auch, auf nonverbale Hinweise zu achten und schriftliche Inhalte aufmerksam zu lesen.

Geben Sie den Ton an, indem Sie aktiv zuhören - das bedeutet, dass Sie sich nicht überlegen, was Sie als Nächstes sagen wollen, während jemand spricht, sondern dass Sie Ihren Kopf frei machen und wirklich hören, was derjenige sagt. Stellen Sie Folgefragen, um den Gesprächspartner am Reden zu halten, anstatt den Fokus auf Ihre eigene Idee zu lenken.

Wenn Ihr Team Schwierigkeiten mit dem aktiven Zuhören hat, sollten Sie ein strukturierteres Meeting abhalten, bei dem ein Mitarbeiter eine Idee freigibt und drei Folgefragen gestellt werden müssen, bevor man zur nächsten Idee übergeht. Selbst wenn die Idee wirklich schrecklich ist, weiß das Mitglied des Teams, dass seine Stimme gehört wird. 📣

Zuhören ist eine schwierige Fähigkeit, selbst für die Chefetage, daher sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ein Training zu planen über aktives Zuhören.

Zugewiesene Kommentare stellen sicher, dass elemente der Aktion gehen nicht verloren, unabhängig davon, wo sie erstellt werden

Wenn Sie ein virtuelles Meeting oder Brainstorming veranstalten zusammen in Echtzeit verwenden Sie ClickUp-Kommentare in Ihren Projekten, um das gegenseitige Zuhören zu fördern. Sie können Threads zuweisen und Personen in den Kommentaren erwähnen, um Ihr Team zum Lesen und Nachdenken darüber anzuregen, was andere in den Kommentaren sagen.

Dies ist besonders hilfreich für Teams, die über verschiedene Zeitzonen verstreut sind.

5. Haben Sie einen sichtbaren Zeitplan mit klaren Ergebnissen

Jeder in einem Team muss wissen, welche ergebnisse des Projekts und wann sie fällig sind. Es ist schwer, diese Fristen einzuhalten, wenn es Missverständnisse darüber gibt, was und wann etwas erledigt werden muss.

Eine gute Möglichkeit, diese Informationen an das gesamte Team weiterzugeben, ist die Arbeit in einem Collaboration-Tool, das die Planung von Projekten einfach handhabt, wie z. B. die All-in-One-Plattform für Projektmanagement von ClickUp. Jedes Mitglied des Teams kann seine Aufgaben so darstellen, wie es für sich am besten geeignet ist, und die ClickUp-Ansichten können auf öffentlich oder privat eingestellt werden, um die Transparenz zu erhöhen.

ClickUp verfügt außerdem über eine Vielzahl von Vorlagen für Projekte mit vorgefertigten benutzerdefinierten Feldern, die einen schnellen Einstieg in die Arbeit ermöglichen.

6. Aufgaben zuweisen und den Fortschritt nachverfolgen

Um Ihre Aufgaben rechtzeitig zu erledigen, müssen Sie freigeben, was erledigt werden muss, wer es erledigt und wie der Stand der Dinge ist. Mit einem dezentralen Team benötigen Sie ein digitales Tool, das die Zuweisung von Aufgaben unterstützt und es dem Team ermöglicht, den Status zu sehen und bei jeder Aufgabe zusammenzuarbeiten.

Nutzen Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Beginnen Sie damit, Ihr Projekt mit ClickUp in Aufgaben und Unteraufgaben zu gliedern. Beim Erstellen von ClickUp Aufgaben können Sie benutzerdefinierte Felddaten hinzufügen, Teammitglieder zuweisen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen.

Anschließend können Sie den Fortschritt in mehr als 15 anpassbaren Ansichten nachverfolgen. Die Aktivitätsansicht von ClickUp zeigt Ihnen zum Beispiel, wer was im Projekt getan hat, und die Workload-Ansicht zeigt Ihnen, wie viel Zeit jede Aufgabe in Anspruch nehmen wird.

Mit ClickUp als kollaborativem Workspace muss niemand mehr das Team fragen, wer gerade an was arbeitet.

7. Machen Sie sich Notizen, um Diskussionen festzuhalten

Dinge zu besprechen ist ein guter Weg, um Verständnis zu schaffen und Entscheidungen zu treffen. Ein virtuelles Team-Kommunikationstool wie Zoom, Microsoft Teams oder Google Workspace vereinfacht die mündliche Kommunikation deutlich. Aber das menschliche Gedächtnis ist unvollkommen, und die Elemente eines Meetings gehen manchmal zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie die Diskussionen Ihres Teams festhalten, besteht darin, Notizen zu machen und sie in Ihrem gemeinsamen Workspace zu speichern. Jede Aufgabe, jedes Whiteboard, jede Mind Map und jedes Dokument in ClickUp bietet die Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen.

Es ist ganz einfach, Notizen in Ihrem Projekt hinzuzufügen und das gesamte Team in den Prozess einzubeziehen. Und da Kommentare in ClickUp multimedial sind, können Sie Bilder, Dateien, Sprachclips und sogar bildschirmaufnahmen .

Kommunizieren Sie schneller mit ClickUp Clips und verabschieden Sie sich von unnötigen Meetings

ClickUp enthält auch ein Notepad-Tool, mit dem Sie sich während Ihrer Arbeit Notizen machen können. Sie können Verknüpfungen zu Personen, Aufgaben und Dokumenten herstellen, damit alles miteinander verbunden bleibt. Wandeln Sie sie in eine Aufgabe oder ein Dokument um, um sie Ihrem Team freizugeben, wenn Sie bereit sind.

Welches Tool Sie auch immer verwenden, achten Sie darauf, dass es sich um ein Tool für die Zusammenarbeit handelt, das überall verfügbar ist, um die Kommunikation zu vereinfachen.

8. Budget für persönliche Meetings

Heutzutage ist es üblich, dass ein Team ein neues Mitglied interviewt, einstellt und mit ihm arbeitet und es nie persönlich trifft. Untersuchungen zeigen jedoch, dass persönliche Meetings eine engere Bindung schaffen und die Leistung eines Teams um 35 % verbessern können .

Stellen Sie ein gewisses Budget zur Verfügung, um alle Mitarbeiter ein- oder zweimal im Jahr an denselben Ort zu bringen.

Bei diesen Treffen geht es nicht nur darum, am selben Speicherort zusammenzuarbeiten, sondern auch darum, Kontakte zu knüpfen und sich auf andere Weise kennenzulernen. Ernennen Sie jemanden, der die Interaktion erleichtert, planen Sie teambildung und stellen Sie sicher, dass Sie immer wieder Pausen einlegen, in denen die Menschen eine persönliche Verbindung herstellen können.

Selbst wenn es nur einmal im Jahr ist, werden alle zusammen ein stärkeres Team bilden, das sich gegenseitig vertraut und daher effektiver kommuniziert.

Probieren Sie das hier aus *team building apps* !

9. Verwenden Sie ein System mit konfigurierbaren Benachrichtigungen

Wenn jemand ein wichtiges Dokument erstellt und es in einem Verzeichnis ablegt, ohne es jemandem mitzuteilen, kann es zu einem Kommunikationsausfall kommen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Mitglieder des Teams den ganzen Tag über Aufgaben überprüfen und winzige (aber wichtige) Änderungen bemerken.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, die automatisch ausgelöst werden, wenn der Status einer Aufgabe in ClickUp geändert wird

Eine Kollaborationsplattform mit konfigurierbaren Einstellungen für Benachrichtigungen löst dieses Problem. Weil wir wissen, wie wichtig die Kontrolle über Ihre Benachrichtigungen ist, bietet ClickUp die Möglichkeit benachrichtigungen vollständig benutzerdefiniert einzustellen .

Sie können zunächst festlegen, welche Aktionen Nachrichten erzeugen, und dann bestimmen, wo Sie benachrichtigt werden, z. B. mobil, per E-Mail, auf dem Desktop oder im Browser. Wenn Sie lieber selbst bestimmen möchten, wann Sie Nachrichten erhalten, können Sie tägliche Zusammenfassungen aktivieren oder Benachrichtigungen ausschalten, während Sie in der Web App aktiv sind.

10. Arbeiten Sie auf einer einzigen kollaborativen Plattform

Wenn Sie persönlich arbeiten, ist es am besten, wenn Sie eine gute Zusammenarbeit zu erreichen ist es, alle in denselben Raum zu bringen. Zu erledigen ist dies auch mit einem Remote-Team, indem Sie sicherstellen, dass alle Teammitglieder dieselben Tools verwenden. Wenn eine Gruppe von Mitarbeitern auf einer anderen Plattform arbeitet, ist es, als wäre man in einem anderen Raum, und die anderen Mitglieder des Teams können nicht sehen, was sie zu erledigen haben.

Wenn möglich, sollten Sie sich für eine einzige Collaboration-Lösung entscheiden, die alle benötigten Features an einem Ort unterstützt. ClickUp ist ein All-in-One-Tool, das all diese separaten Lösungen ersetzt. Jedes Feature ist für eine effiziente Kommunikation vollständig kollaborativ.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Anstatt jedem eine E-Mail zu schicken, um Feedback zu sammeln, und es von einer Person in einem Dokument zusammenfassen zu lassen, können Sie alle in einem ClickUp Dokument Notizen machen und die Ideen der anderen kommentieren. So werden die wichtigsten Aufgaben zu ClickUp Aufgaben.

Natürlich müssen Sie manchmal auch mit anderen Tools arbeiten. Wir integrieren über 1.000 andere Tools, um Ihren Arbeitstag zu erleichtern. Mit ClickUp können Sie dafür sorgen, dass sich alle im selben virtuellen Raum befinden und als Team mit denselben Informationen und Zielen arbeiten.

Team Communication Skills

Die Kommunikation im Team zu beherrschen, bedeutet mehr als nur zu wissen, wie man Sätze formuliert oder eine wöchentliche E-Mail an eine Gruppe versendet. Es geht um bestimmte Fähigkeiten, die Ihre kollektive Produktivität erheblich steigern, die Arbeitsmoral verbessern und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können projektdurchführung .

Hier finden Sie einige grundlegende Kommunikationsfähigkeiten für Teams, die die Zusammenarbeit in Ihrem Team verbessern können:

Aktives Zuhören: Dazu gehört das Verstehen und Aufnehmen der Gedanken Ihrer Teammitglieder, was zu kreativer Zusammenarbeit und Konfliktlösung führt.

Klarheit und Prägnanz: Wenn Sie klar und prägnant sind, sind Ihre Botschaften leicht verständlich und verhindern Missverständnisse.

Nonverbale Kommunikation: Veränderungen im Tonfall oder in der Körpersprache zu erkennen, hilft, Emotionen und Einstellungen zu verstehen, um einfühlsamer zu interagieren.

Emotionale Intelligenz: Das Entschlüsseln und Reagieren auf die Emotionen Ihrer Teammitglieder fördert eine gesündere und sensiblere Unterhaltung.

Problemlösung: Die Erleichterung von Problemlösungen durch Dialog trägt direkt zu einer reibungsloseren Teamleistung und einer harmonischen Dynamik bei.

Respektvolles Feedback: Konstruktives Feedback, das respektvoll gegeben wird, kann Teammitglieder motivieren und die Gesamtleistung verbessern.

Förderung von Respekt und Offenheit: Wenn jede Stimme gehört wird, fördert dies das Vertrauen und stärkt die Beziehungen im Team.

Effektive schriftliche Kommunikation: Klare, präzise und kostenlose schriftliche Kommunikation minimiert Missverständnisse.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die Anpassung an unterschiedliche Kommunikationsstile trägt dazu bei, stärkere Verbindungen und gegenseitiges Verständnis zu entwickeln.

Kompetente Nutzung von Kommunikationstools: Die Beherrschung von Kommunikationstools wie ClickUp rationalisiert Prozesse, verbessert die Zusammenarbeit und verringert Missverständnisse.

Geduld: Geduld in der Kommunikation fördert einen höflichen Dialog, Verständnis und Ruhe in angespannten Situationen.

Zeitmanagement: Bei Teams, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten, sorgt ein Kommunikationsmanagement, das die Arbeitszeiten aller respektiert, für rechtzeitige und respektvolle Interaktionen.

Die Beherrschung dieser Fähigkeiten zur Kommunikation im Team kann zu einem harmonischeren, effizienteren und produktiveren Arbeitsumfeld beitragen. Die Förderung dieser Fähigkeiten innerhalb Ihres Teams kann dazu beitragen, stärkere Verbindungen, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zu schaffen - wesentliche Komponenten für eine erfolgreiche Teamarbeit. Denken Sie daran, dass effektive Team-Kommunikation nicht von heute auf morgen entsteht, sondern sich mit der Zeit, kontinuierlichem Aufwand und Übung weiterentwickelt und verbessert. Aber mit diesen Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind Sie bereits auf dem richtigen Weg.

Bringen Sie Ihr Team mit Teamkommunikation zusammen

Wir hoffen, dass Ihnen diese Strategien helfen, bei Ihrem nächsten Projekt eine effektive Kommunikation im Team zu ermöglichen. Mit Kommunikationstools, einer Kollaborationsplattform und einer Unternehmenskultur, in der die Zusammenarbeit im Team im Mittelpunkt steht, haben Sie einen guten Start hingelegt.

Unabhängig davon, ob Ihr Team aus der Ferne oder im Büro arbeitet, wurde ClickUp von Grund auf so konzipiert, dass Teams auf derselben Seite stehen und auf dieselben Ziele hinarbeiten. Es erfasst und überträgt Informationen und fördert die Teamarbeit in einer einzigen Plattform, die sich in die gängigsten Kommunikationskanäle für Videokonferenzen, Chats oder die Erstellung von Dokumenten integrieren lässt.

Der beste Weg, um zu erfahren, wie ClickUp Ihnen helfen kann, schlechte Kommunikation aus Ihrem Team zu verbannen, ist heute kostenlos ausprobieren .