10 SMARTe Kommunikationsziele für Teams mit Beispielen

Manche sind von Natur aus gute Kommunikatoren, für andere ist es eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Manche Mitglieder eines Teams dominieren Unterhaltungen, während andere sich vielleicht nicht wohl dabei fühlen, ihre Ideen freizugeben.

Was Sie brauchen, ist eine Möglichkeit, ein Gleichgewicht zu schaffen und ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder selbstbewusst und effektiv kommunizieren kann. Hier kommen die Kommunikationsziele ins Spiel.

Schauen wir uns die Kommunikationsziele genauer an, warum sie immer SMART sein sollten und wie diese Ziele in der Praxis aussehen könnten. Wir werden Beispiele von Zielen aus dem wirklichen Leben untersuchen und Ratschläge geben, wie man sie am besten einstellt und nachverfolgt.

Was ist ein Kommunikationsziel?

Ein Kommunikationsziel ist ein Einzelziel, auf das Ihre Teammitglieder hinarbeiten können, um ihnen zu helfen, starke, effektive Kommunikationsfähigkeiten am Arbeitsplatz aufzubauen. Vielen Menschen fällt es schwer, die Art und Weise, wie sie kommunizieren, anzupassen. Klare Ziele machen es ihnen leichter, Kommunikationsbarrieren zu beseitigen, damit sie sich verbessern und weiterentwickeln können.

Die meisten Kommunikationsziele zielen darauf ab, Teams zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Wenn Mitglieder eines Teams Schwierigkeiten haben, ihre Herausforderungen zu kommunizieren, kann der Zeitplan darunter leiden. Wenn Sie Ihr Team in die Lage versetzen, seine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, schaffen Sie ein angenehmeres Umfeld für alle, in dem sich jeder respektiert fühlt, in dem ihm zugehört wird und in dem er klar kommunizieren kann.

Manager können allgemeine Kommunikationsziele für das gesamte Team oder spezifische Einzelziele für jedes Mitglied des Teams festlegen. Auch wenn Sie sich dafür entscheiden, strategische Ziele für Einzelpersonen festzulegen, ist es dennoch sinnvoll, einige Richtlinien für das gesamte Team oder Unternehmen zu haben.

Vorteile der Einstellung von SMART-Kommunikationszielen

Um Ihre Einzelziele erreichbar zu machen, verwenden Sie die SMART-Ziel ansatz zur Definition von Kommunikationszielen:

Spezifisch: Was genau will ich erreichen?

Was genau will ich erreichen? Messbar: **Woran kann ich erkennen, dass ich erfolgreich war, und wie kann ich wissen, wie erfolgreich ich war?

**Woran kann ich erkennen, dass ich erfolgreich war, und wie kann ich wissen, wie erfolgreich ich war? Erreichbar: Ist dieses Ziel realistisch?

Ist dieses Ziel realistisch? Relevant: Hilft mir dieses Einzelziel, meine umfassenderen Business-Ziele zu erreichen?

Hilft mir dieses Einzelziel, meine umfassenderen Business-Ziele zu erreichen? Zeitlich gebunden: **Kann ich einen Zeitrahmen für die Erreichung dieses Ziels einstellen?

Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel für ein SMART-Kommunikationsziel:

Ein Manager stellt fest, dass die Meetings des Projekt-Teams oft von seiner eigenen Stimme dominiert werden. Er möchte die Beteiligung der anderen Mitglieder des Teams erhöhen und setzt sich ein Ziel, um dies zu erreichen.

Das neue Kommunikationsziel für das Team ist zweierlei: Die Gesprächszeit zwischen den Mitgliedern soll ausgeglichener werden und innerhalb der nächsten fünf Meetings soll dies erreicht werden. Um dies zu messen, werden sie eine App verwenden, die die Gesprächszeit in Echtzeit anzeigt und nach dem Meeting eine Bewertung abgibt.

Dieses erreichbare Ziel hat ein klares Ziel und ist von großer Bedeutung - eine stärkere Beteiligung des Teams ist ein Schlüssel zu kommunikation im Team und Wissenstransfer. Das Ziel des Managers erkennt an, dass diese Veränderung nicht sofort eintreten wird und gibt einen realistischen und spezifischen Zeitrahmen vor. Sie haben auch eine einfache Möglichkeit geschaffen, den Erfolg mit Hilfe der App zu messen. 🎯

Die Anwendung dieses SMART-Ansatzes bringt viele Vorteile für die gesamte Unternehmenskommunikation mit sich. Dazu gehören:

Ein klareres Verständnis des beabsichtigten Ziels oder Zwecks

Erreichbarer Zeitrahmen für die Erreichung des Ziels

Einblicke in das wichtigste Element des Ziels

Anhaltspunkte dafür, wie der Erfolg gemessen werden soll

Kontext, warum dieses Ziel gesetzt wird und warum es wichtig ist, es zu erreichen

Überlegen Sie bei der Ausarbeitung Ihrer Kommunikationsziele, wie Sie jedes einzelne Ziel mit der SMART-Philosophie in Einklang bringen können. Gelöschte, spezifische Ziele sind für Ihre Teammitglieder leichter zu verstehen, umzusetzen und zu erreichen. Wenn Sie Ihre Ziele SMART formulieren, hat Ihr Team eine größere Chance auf Erfolg.

10 Beispiele für Kommunikationsziele für Ihr Team

Aufbau einer angemessenen kommunikationsstrategie von Grund auf neu zu entwickeln, kann überwältigend sein. Zum Glück haben wir die Nachforschungen über die besten Kommunikationsziele für den Arbeitsplatz erledigt. Im Folgenden finden Sie einige gängige Kommunikationsziele, die Manager für ihre Teams einführen können, sowie Beispiele für SMART-Ziele, die Ihnen bei der Erreichung der einzelnen Ziele helfen können.

1. Klar und prägnant sein

Es ist schwer, seine Botschaft zu vermitteln, wenn man nicht genau kommuniziert. Viele Menschen tun sich schwer damit, sich kurz zu fassen und fügen Füllwörter, Pausen und unnötige Details ein. Das Ergebnis ist, dass Ihre Hauptbotschaft verloren gehen kann und Ihre Zuhörer auf dem Weg dorthin das Interesse verlieren könnten. Üben Sie stattdessen, sich klar und prägnant auszudrücken.

Vermitteln Sie Ihre Botschaft in so wenigen Worten wie möglich und lassen Sie alle Details weg, die Sie für unwichtig halten. Wenden Sie dies auf Ihre Fähigkeiten als Redner in der Öffentlichkeit, Ihre schriftliche Kommunikation und Ihre nonverbale Kommunikation an, um die größte Wirkung zu erzielen.

Beispiel für ein SMART-Ziel: Reduzieren Sie die Zahl der Füllwörter in Ihren Team-Updates bis nächsten Monat um diese Zeit um 20 %. 💬

2. Priorisieren Sie die wichtigste Nachricht

Ob Sie nun ein Projekt-Update geben oder eine Veranstaltung leiten unternehmensweiten Meetings ist es normal, dass man mehr als eine Sache zu besprechen hat. Selbst wenn Sie nur eine Botschaft freizugeben haben, kann es leicht passieren, dass Sie sich auf das falsche Element konzentrieren und Verwirrung stiften. Versuchen Sie, die Schlüsselbotschaft in den Vordergrund zu stellen und sie hervorzuheben.

Denken Sie über Ihre Kommunikationsziele nach und darüber, was Sie vermitteln wollen. Überlegen Sie, an welches Einzelziel Sie sich wenden und wie Sie die Botschaft am besten vermitteln können. Bereiten Sie Ihr Update, Ihren Vortrag oder Ihre Präsentation vor und sprechen Sie mit einem Mitglied Ihres Teams, um sicherzustellen, dass die beabsichtigte Botschaft klar ist.

Beispiel für ein SMART-Ziel: Strukturieren Sie Ihr Team-Update so, dass ein Schlüsselergebnis, ein Erfolg oder eine Herausforderung im nächsten Meeting für alle Mitarbeiter hervorgehoben wird. Alle anderen Aktualisierungen können in den Notizen zum Meeting freigegeben werden. 🎉

Zu oft machen wir nicht das Beste aus den Ressourcen oder dem vorhandenen Wissen, das wir haben. Wenn Ihnen Daten und Metriken zur Verfügung stehen, sollten Sie sie nutzen. Daten können Ihre Argumente unterstützen, den Wert eines Projekts veranschaulichen und Ihren Erfolg demonstrieren. Dies ist nicht nur für die interne Kommunikation im Geschäft nützlich, sondern auch für Gespräche mit externen Interessengruppen.

Unterstützen Sie Ihre Aussagen, Präsentationen, Ziele und Ergebnisse mit den Daten und Erkenntnissen, über die Sie verfügen. Nutzen Sie sie, um Ihre Position zu stärken, eine alternative Vorgehensweise vorzuschlagen oder die beeindruckende Arbeit Ihres Teams zu würdigen.

Beispiel für ein SMART-Ziel: Zeichnen Sie die Ergebnisse der Kundenerfahrung auf, damit Sie diese in Zukunft hervorheben können, wenn Sie über den Erfolg Ihres Teams für den Kundenerfolg sprechen. 💚

4. Entfernen Sie Akronyme und hochtechnische Sprache

In der Geschäftswelt gibt es immer wieder neue Akronyme oder Phrasen. Für einige Mitglieder Ihres Teams sind diese vielleicht alltäglich und leicht zu verstehen. Für andere sind sie verwirrend und lenken von der Botschaft ab, die Sie freizugeben versuchen.

Vermeiden Sie Akronyme und Fachsprache so weit wie möglich, um eine klare Kommunikation zu ermöglichen.

Bitten Sie die Mitglieder Ihres Teams, ihre Updates für das gesamte Team so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Verwenden Sie in den StandUp Meetings Ihres Teams Fachsprache, aber wechseln Sie zu alltäglicheren Formulierungen, wenn Sie mit einem breiteren Publikum kommunizieren. Wenn bestimmte Ausdrücke notwendig sind und häufig vorkommen, erstellen Sie ein unternehmensweites Glossar oder einen Leitfaden und machen Sie diesen leicht zugänglich.

SMART-Ziel Beispiel: Reduzieren Sie bis zum nächsten Meeting die Verwendung von hochtechnischer Sprache und wechseln Sie zu einem benutzerfreundlicheren Sprachstil für Unternehmensaktualisierungen. ⚒️

5. Machen Sie Ihre Kommunikation inklusiver

An vielen Arbeitsplätzen finden die wichtigsten Unternehmensaktualisierungen in direkten Meetings statt. Dies ist problematisch für Mitglieder des Teams, die nicht daran teilnehmen können, und für diejenigen, die mündlichen Aktualisierungen nur schwer folgen können. Bemühen Sie sich, Ihre Kommunikation so inklusiv wie möglich zu gestalten und bestehende Barrieren abzubauen.

Überlegen Sie, wie Sie verschiedene Arten der Kommunikation nutzen können, einschließlich schriftlicher, visueller und mündlicher Kommunikation. Zeichnen Sie wichtige Meetings auf und stellen Sie diese Aufnahmen zur Verfügung, und verwenden Sie ein KI-Tool zur Erstellung von Notizen um eine sofortige Zusammenfassung zu erstellen. Achten Sie auch auf die Sprache, die Sie verwenden, und entscheiden Sie sich standardmäßig für eine inklusive und nicht geschlechtsspezifische Sprache.

Beispiel für ein SMART-Ziel: Machen Sie eine Videoaufzeichnung jedes unternehmensweiten Meetings innerhalb von 24 Stunden verfügbar, zusammen mit einer zuverlässigen schriftlichen Zusammenfassung, beginnend mit dem nächsten Meeting. 💻

6. Kommunizieren Sie mit Vertrauen

Unabhängig davon, ob Sie eine Führungsposition innehaben oder nicht, ist die Fähigkeit, selbstbewusst zu kommunizieren, eine äußerst wertvolle Fähigkeit. Wenn Sie mit Ihren Worten, Ihrem Tempo, Ihrer Körpersprache und Ihrem Schreibstil Zuversicht vermitteln, können Sie Ihre Teammitglieder dazu inspirieren, ein wichtiges Argument vorzubringen, eine Frage zu stellen oder ein Geschäft abzuschließen.

Manche Menschen sind von Natur aus selbstbewusste Führungskräfte, während andere es vielleicht zu schätzen wissen, wenn sie dabei angeleitet werden. Bringen Sie Ihren Teammitgliedern bei, wie man Blickkontakt herstellt, wie man klar kommuniziert und wie man schwierige Fragen des Publikums beantwortet.

Beispiel für ein SMART-Ziel: Besuchen Sie bis Ende des Jahres einen Kurzkurs über selbstbewusstere Kommunikation. 📚

7. Storytelling für gute Zwecke nutzen

Viele Menschen übersehen den Wert des Geschichtenerzählens in der Kommunikation am Arbeitsplatz, aber es ist hier genauso gültig wie in der kreativen Welt. Wenn Sie Ihren Kommunikationsstil um das Erzählen von Geschichten erweitern, machen Ihre Aktualisierungen mehr Spaß, sind ansprechender und wirkungsvoller.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, Beweise und Beispiele aus dem wirklichen Leben zu verwenden, um die Botschaft, die Sie freigeben möchten, zu verstärken. Sammeln Sie proaktiv Kundenaussagen, Fallstudien und Bilder, die Ihnen irgendwann einmal nützlich sein könnten, damit Sie immer eine Reihe von Ideen für Geschichten parat haben.

SMART-Ziel Beispiel: Finden Sie eine Geschichte oder ein Beispiel aus dem wirklichen Leben, die bzw. das Sie zusammen mit dem nächsten Bericht über die Auswirkungen eines Projekts für den Unternehmens-Newsletter freigeben können. 🌍

8. Halten Sie alle auf dem Laufenden

Es ist leicht, Informationen zu verpassen, wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können oder sich nicht in Ihr firmen-Intranet an diesem Tag. Unternehmen mit einer ausgeprägten internen Kommunikationskultur nutzen mehrere Kommunikationskanäle, um sicherzustellen, dass die Botschaft bei allen ankommt.

Überprüfen Sie die Kanäle und interne Kommunikationssoftware apps, die Sie derzeit verwenden, und entscheiden Sie, ob sie funktionieren. Empfehlen Sie Ihrem Kommunikationsteam Alternativen, wie Podcasts, Blogs und ein tägliches Update in Slack. Überlegen Sie, wie Sie den Stimmen Ihres Teams über diese Kanäle Gehör verschaffen können, und arbeiten Sie proaktiv mit Ihrem Kommunikationsteam zusammen, um das Bewusstsein zu schärfen, Erfolge freizugeben und um Unterstützung zu bitten.

Beispiel für ein SMART-Ziel: Vereinbaren Sie mit dem Kommunikationsteam einen Prozess zur Aufnahme eines regelmäßigen Beitrags über Ihr Team in die firmen-Newsletter bis zum Ende des Jahres. 📝

9. Werden Sie ein aktiver Teilnehmer

In den meisten Unternehmen und Teams gibt es Personen, die laut sind und die Unterhaltung dominieren, während andere so wenig wie möglich sagen, selbst wenn sie dazu aufgefordert werden. Keiner der beiden Kommunikationsstile ist per se falsch, aber Sie sollten nach Möglichkeiten suchen, ruhigere Mitglieder des Teams zu ermutigen, sich mehr einzubringen - wenn sie es wünschen.

Sprechen Sie mit Ihren Teammitgliedern und finden Sie heraus, ob es Hindernisse gibt, die sie daran hindern, sich zu Wort zu melden, damit Sie einige Schulungsressourcen oder Ideen in ihren persönlichen Entwicklungsplan aufnehmen können, zusammen mit relevanten Zielen, um sie zu ermutigen und zu motivieren.

Führen Sie eine Video-Call-Software ein, die die Gesprächszeit hervorhebt, und schaffen Sie einen eigenen Space auf tagesordnungen für Team Meetings für jedes Mitglied und unterstützen deren bevorzugten Kommunikationsstil. Mit all diesen Strategien können Sie Ihre Teammitglieder dazu befähigen, in Meetings, bei Ereignissen und bei Kundengesprächen aktiver zu werden.

Beispiel für ein SMART-Ziel: Erstellen Sie eine neue Meeting-Agenda für das Team, in der Space für jeden Einzelnen freigegeben wird, um bis zum nächsten Monat ein Update zur Arbeit und ein lustiges oder persönliches Update zu geben. 🙌

10. Geben Sie Ihre Erfolge frei

Ein Großteil der Zeit eines Managers wird damit verbracht, Prioritäten zu jonglieren und Probleme zu lösen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir oft vergessen, unsere harte Arbeit zu feiern und wertvolles Feedback zu geben. Fangen Sie an, Ihre Erfolge hervorzuheben und Lob zu verteilen, um das Engagement der Mitarbeiter zu steigern und ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Suchen Sie nach Gelegenheiten, um die großartige Arbeit, die Ihr Team erledigt, bei Meetings für alle Mitarbeiter, in Unternehmensnewslettern und in unternehmensweiten Slack-Kanälen zu loben. Schaffen Sie Space, in dem Ihre Mitglieder über ihre Erfolge berichten können, und loben Sie sie, wo immer möglich. Positivität ist ansteckend, und diese Wohlfühlatmosphäre kann Teammitglieder dazu ermutigen, sich zu beteiligen und effektiver zu kommunizieren.

SMART-Ziel Beispiel: Reservieren Sie zu Beginn oder am Ende jedes Team-Catch-ups einen Space, um Ihre Erfolge freizugeben, und ermutigen Sie jedes Mitglied des Teams, mindestens einmal pro Monat daran teilzunehmen. 🤩

Wie Sie Ihre Kommunikationsziele erreichen

Die Einstellung von Zielen ist der erste Schritt zum Erfolg, aber wie überwachen Sie eigentlich Ihren Fortschritt?

Wir haben festgestellt, dass ClickUp Goals der beste Weg ist, um motiviert zu bleiben und den Fortschritt bei Ihren Zielen zu überprüfen. Unser Ansatz bietet Ihnen nicht nur einen benutzerfreundlichen Ort, um Ihre Ziele zu speichern, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Fortschritte nachzuverfolgen und zu feiern, wenn Sie Sie Ihre Ziele erreicht haben.

Erstellen Sie in ClickUp klare Einzelziele auf der Grundlage Ihrer Ziele und entscheiden Sie dann, wie Sie diese messen wollen. Fügen Sie numerische, monetäre oder Wahr/Falsch-Werte hinzu, um Ihren Fortschritt zu verfolgen, wenn Sie Aufgaben und Meilensteine abhaken. Ziehen Sie Aufgaben und Unteraufgaben aus verschiedenen Teams und Projekten zusammen, um sie unter einem einzigen Ziel zu vereinen.

Fassen Sie alle Ihre Kommunikationsziele in einem Ordner zusammen, damit Sie den Fortschritt sowohl für einzelne Ziele als auch als Kategorie sehen können. Nutzen Sie das Fortschritts-Rollup, um den Fortschritt Ihrer Ziele zu sehen, und tauchen Sie dann in detaillierte Ansichten einzelner Ziele ein, die mit Beschreibungen abgeschlossen sind. Persönlich erstellen, berufliche Ziele für die Arbeit , oder geben Sie sie für Ihr Team oder Ihr Unternehmen frei, indem Sie die Berechtigungen ändern.

Nutzen Sie das ClickUp Goal Tracking Feature, um mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs zu bleiben und Ihre Ziele zu erreichen.

ClickUp ist nicht nur ein app zur Nachverfolgung von Zielen es ist auch ein Ort, um interne Pläne und Richtlinien, Markenrichtlinien und Schulungsleitfäden zu erstellen und freizugeben. Wir verfügen sogar über eine Bibliothek mit Vorlagen, die eine ideale Grundlage für Ihre benutzerdefinierten Anpassungen darstellen, darunter vorlagen für Kommunikationspläne für Projekte und vorlagen für Kommunikationspläne .

Hier finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie unsere Vorlagen für Ihre Arbeit nutzen können:

Wenn Sie ClickUp als Ihren All-in-One-Hub für Produktivität und Projektmanagement einsetzen, ist es auch der ideale Ort, um Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren. Markieren Sie Teammitglieder, hinterlassen Sie Kommentare, fügen Sie Notizen hinzu und nutzen Sie Chatten um mit den Mitgliedern Ihres Teams bei Ihren Projekten in Kontakt zu bleiben.

Von unserem speziellen Feature "Ziele" bis hin zu unserer umfangreichen Sammlung von Vorlagen, aufgabenmanagement features, und tools zur Ressourcenverwaltung clickUp hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Unternehmensziele einzustellen, zu überwachen und zu erreichen. 📈

Verbessern Sie die Kommunikation im Team und sorgen Sie für ein sicheres Umfeld, so dass Sie verschiedene Kommunikationsmethoden unterstützen

Setzen und meistern Sie Ihre Kommunikationsziele

Niemand kommuniziert immer perfekt, aber wenn Sie Ihrem Team klare Kommunikationsziele vorgeben, setzen Sie Erwartungen und geben ihm einen hilfreichen Rahmen, an dem es sich orientieren kann. Nutzen Sie diese Kommunikationsziele und Beispiele für SMART-Ziele, um Ihre eigenen personalisierten Ziele zu erstellen.

Wenn Sie sich dazu verpflichten wollen, Ihre Kommunikationsziele zu meistern, machen Sie ClickUp zu Ihrem Hub für die Nachverfolgung von Zielen. ClickUp Goals macht es Ihnen leicht, Ihre Ziele einzustellen, zu überwachen und Erfolge zu feiern - und das alles innerhalb des Produktivitäts- und Projektmanagement-Hubs von ClickUp. Beginnen Sie, Fortschritte in Richtung Ihrer Ziele zu machen, und sich für ClickUp anmelden heute. ✨