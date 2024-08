10 Apps und Software zur Teambildung für Remote-Teams im Jahr 2024

Da die geografischen Grenzen verschwimmen und die Arbeitszeiten sich über Zeitzonen hinweg erstrecken, wird es immer wichtiger, dass diese globalen Teams zusammenarbeiten und sich vor allem als Teil eines zusammenhängenden Remote-Teams fühlen.

Hier kommt die Software für virtuelle Team-Building-Aktivitäten ins Spiel. Bei diesen Plattformen geht es nicht nur um die Zuweisung von Aufgaben oder die Einstellung von Videoanrufen. Es geht darum, echte Beziehungen zu fördern, eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen und jedem Mitglied des Teams ein gemeinsames Ziel zu vermitteln.

Doch wie soll man bei der Vielzahl von Apps, die den Markt überschwemmen, die richtige Wahl treffen? Wir haben die 10 besten Apps für die Teambildung zusammengestellt, die die Kommunikation verbessern und die Zusammenarbeit in Ihrem Team im Jahr 2024\ auf unvergleichliche Weise fördern. Tauchen Sie ein!

Worauf sollten Sie bei einer App zur virtuellen Teamentwicklung achten?

Bei der Auswahl der richtigen Tools zur Teambildung geht es nicht nur darum, das beliebteste oder neueste Tool auf dem Markt auszuwählen. Es geht darum, eine Software für die Teambildung zu finden, die auf die individuellen Bedürfnisse und die Arbeitskultur Ihres Teams abgestimmt ist. Hier erfahren Sie, worauf Sie besonders achten sollten:

Funktionen für die Zusammenarbeit: Suchen Sie nach einer Software für die Teambildung, die Features wie Echtzeit-Bearbeitung, Brainstorming-Boards und die Verwaltung von Aufgaben für mehrere Benutzer bietet. Diese Funktionen erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern schaffen eine Umgebung, in der Ideen fließen und gemeinsame Ziele erreicht werden

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die perfekte Software für die Teambildung nicht einfach nur eine Größe ist, die für alle passt. Es ist ein Tool, das die Dynamik Ihres Teams ergänzt, die Produktivität steigert und eine Kultur des gemeinsamen Erfolgs fördert.

Die 10 besten Apps zur Teambildung für Remote-Mitarbeiter im Jahr 2024

Hier sind die 10 besten Team-Building-Programme, die Teamarbeit und Produktivität im Jahr 2024 neu definieren werden!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams aller Größen und Branchen entwickelt wurde, um in Verbindung zu bleiben und die Produktivität zu steigern. Sie ist vollständig anpassbar und bietet eine völlig transparente, funktionsreiche Erfahrung, um Ihre persönlichen und Projekt-Aufgaben zu verwalten, Projekt-Updates zu überwachen und sich mit dem Team zu verbinden!

Mit Tools für die virtuelle Zusammenarbeit wie ClickUp Whiteboards und Dokumenten wird die Bildung von Remote-Teams dynamischer und zugänglicher als je zuvor! Außerdem: ClickUp lässt sich mit Tausenden anderer Apps für die Arbeit integrieren wie Microsoft Teams, Slack und Trello, um jeden Workflow zu optimieren.

ClickUp beste Features

Das Team, das zusammen bearbeitet, bleibt zusammen. Deshalb bietet ClickUp die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit, diedie Zusammenarbeit fördert mühelos

Verwandeln Sie Brainstorming in Aktion mit ClickUp Whiteboards. Visualisieren Sie Ideen und setzen Sie sie gemeinsam in umsetzbare Aufgaben um

Verfolgen Sie, wie lange Aufgaben dauern, und verbessern Sie so Projektmanagement und Verantwortlichkeit in Ihrem Team

Vonteam-Management nachfunktionsübergreifende Teams,Teams in ClickUp hat für Sie gesorgt

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, indem Sie alle Ihre Tools unter einem Dach vereinen

Tauchen Sie ein in tools für die asynchrone Kommunikation die Remote-Arbeit neu definieren

Entscheiden Sie sich für erweiterte Features mittools für die Zusammenarbeit in Unternehmen die mit Ihren Anforderungen skalieren

Vorlagen für das Onboarding neuer Mitglieder eines Teams und Verfahren für die Arbeit an entfernten Standorten

ClickUp Limits

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Die anfängliche Lernkurve für Neulinge

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Kahoot!

über Kahoot! Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln diese manchmal langweiligen Sitzungen in Unternehmen in eine spannende Quizshow. Das ist die Magie des virtuellen Team-Building-Spiels Kahoot!

Diese Software zur Teambildung sorgt dafür, dass Teams nicht nur wichtige Informationen aufnehmen, sondern auch Spaß dabei haben.

Es ist ein frischer Wind für Unternehmen, die neben der Schulung auch den Zusammenhalt im Team fördern wollen.

Und das Beste daran? Ihre virtuellen Teams werden sich wie eine lebendige Gemeinschaft fühlen und nicht wie ein Haufen Einzelpersonen, die nur einen weiteren Videoanruf führen.

Kahoot! beste Features

Peppen Sie Team Meetings und Sitzungen mit benutzerdefinierten, interaktiven Quizfragen auf

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen, um die Fragen an die Kultur und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen

Verfolgen und analysieren Sie das Engagement der Teilnehmer

Sammeln Sie mühelos Team-Feedback mit Umfragen und Erhebungen

Spielbasiertes Lernen macht Sitzungen unvergesslich

Integration mit bereits verwendeter Team-Building-Software

Fördern Sie einen gesunden Wettbewerb zwischen den Mitgliedern Ihres Teams

Grenzen von Kahoot!

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen bei kostenlosen Plänen

Erfordert eine Internetverbindung für ein optimales Erlebnis

Einige Benutzer empfinden die zeitlichen Limits als einschränkend

Kahoot! Preise

Standard: $17/Monat pro Benutzer

$17/Monat pro Benutzer Presenter: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Pro: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Pro Max: $69/Monat pro Benutzer

Kahoot! Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2.700+ Bewertungen)

3. Gatheround

über Gatheround Eine Verbindung aus der Ferne ist eine Herausforderung. Aber Gatheround? Es ist das Gegenmittel zu unpersönlichen virtuellen Interaktionen.

Die videobasierten persönlichen Verbindungen, die im Mittelpunkt der Plattform stehen, sorgen dafür, dass sich jedes Mitglied gesehen und gehört fühlt. Es geht nicht nur um persönliche Gespräche, sondern darum, Momente echter Verbindung zu schaffen.

Für Unternehmen, die bei ihren Ferninteraktionen mehr Tiefe wünschen, ist Gatheround der Schlüssel.

Beste Features von Gatheround

Verbinden Sie Mitglieder des Teams für spontane Unterhaltungen.

Ermutigen Sie zu Diskussionen über eine Vielzahl von Themen

Sammeln Sie Feedback, um die Stimmungen der Mitarbeiter zu verstehen

Lässt sich nahtlos mit anderer Software zur Teambildung kombinieren

Erstellen Sie anpassbare Räume, die die Werte und die Kultur des Unternehmens widerspiegeln

Messen Sie die Metriken für die Interaktion im Team

Asynchrone Optionen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Zeitzonen

Begrenzte Teilnehmerzahl

Könnte für introvertierte Mitglieder eines Teams überwältigend sein

Eine leichte Lernkurve für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten

Abhängigkeit von stabilen Internetverbindungen

Gemeinsame Preisgestaltung

Bis zu 25 Teilnehmer: $25/Monat

$25/Monat Bis zu 50 Teilnehmer: $50/Monat

$50/Monat Bis zu 100 Teilnehmer: $200/Monat

$200/Monat Bis zu 200 Teilnehmer: $400/Monat

$400/Monat Unternehmen: $9.600+/Jahr

Gatheround Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (3 Bewertungen)

: 4.8/5 (3 Bewertungen) Capterra: N/A

4. Pingboard

über Pingboard Auf den ersten Blick mag Pingboard wie eine weitere App für Organisationsdiagramme erscheinen, aber wenn Sie etwas tiefer eintauchen, werden Sie sein wahres Wesen als Teambuilding-Software entdecken.

Es ist ein Tool, das nahtlos die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und das Verständnis fördert.

Pingboard stellt nicht nur Unternehmensstrukturen visuell dar, sondern schafft auch ein transparentes Ökosystem für die Arbeit.

Die Mitarbeiter können die einzelnen Rollen besser einschätzen und so ein kohärentes, informiertes Team bilden. Wenn es Ihr Ziel ist, ein ganzheitliches Verständnis für die Struktur Ihres Unternehmens zu schaffen, dann ist Pingboard Ihre Antwort.

Pingboard beste Features

Visualisieren Sie die Struktur Ihres Teams dynamisch mit Echtzeit-Organigrammen

Sehen Sie sich die Mitarbeiterprofile an, um Ihre Kollegen über ihre Titel hinaus kennen zu lernen

Nahtlose Synchronisierung mit bestehendenplattformen zur Mitarbeiterbindung* Planen Sie Urlaub und PTO mit Transparenz

Feiern Sie Geburtstage, Jahrestage und mehr

Bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung

Benutzerdefinierte Ansichten, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind

Pingboard-Einschränkungen

Die benutzerdefinierte Anpassung kann anfangs überwältigend sein

Größere Unternehmen könnten Leistungseinbußen feststellen

Limitiert auf die Erstellung von Diagrammen und bietet keine Möglichkeit zur Verwaltung von Aufgaben

Preise für Pingboard

Basic: $149/Monat

$149/Monat Essential: $299/Monat

$299/Monat Pro: $399/Monat

$399/Monat Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie Pingboard für Preise

Pingboard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (200+ Bewertungen)

: 4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

5. Aufstrebendes Team

über Aufstrebendes Team Wenn es um Führung geht, ist Intuition großartig. Aber kombiniert man sie mit verwertbaren Daten? Jetzt haben Sie etwas Besonderes.

Hier kommt Rising Team ins Spiel.

Bei dieser Software zur Teambildung dreht sich alles um die Förderung von Führungskräften durch fundierte Entscheidungen. Sie stellt den Führungskräften aufschlussreiche Daten zur Verfügung und sorgt dafür, dass ihre Führung wahrgenommen und effektiv umgesetzt wird.

Wenn das Wachstum und die Entwicklung Ihres Teams oberste Priorität haben, könnte Rising Team Ihre Geheimwaffe sein.

Rising Team beste Features

Bewertung und Ausbau von Führungskompetenzen

Erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse, um Veränderungen zu implementieren, die wichtig sind

Kultivieren Sie eine Kultur mit viel Feedback

Treffen Sie datengesteuerte Entscheidungen für das Wachstum Ihres Teams

Entwickeln Sie in benutzerdefinierten Workshops Fähigkeiten, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind

Verbessern Sie Ihr technisches Paket

Kontinuierliche Lernmodule helfen Ihnen, auf dem Laufenden zu bleiben

Rising Team Grenzen

Eignet sich eher für mittelgroße bis große Teams

Einige Metriken für das Feedback können als aufdringlich empfunden werden

Erfordert einen proaktiven Ansatz, um den Nutzen zu maximieren

Preise für Rising Teams

Verbinden: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Entwickeln: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie Rising Team für Preise

Rising Team Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

6. Geekbot

über Geekbot Für diejenigen, die Slack leben und atmen, fühlt sich Geekbot wie der effiziente Kollege an, den Sie sich immer gewünscht haben.

Es bietet ein nahtloses Erlebnis, indem es regelmäßige Updates und Umfragen in den Chat integriert. Aber es geht nicht nur um Einfachheit, sondern auch um die Synchronisierung von Teams.

Selbst wenn die Mitglieder Kontinente voneinander entfernt sind und zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, sorgt Geekbot dafür, dass sie auf dem Laufenden bleiben. Wenn Sie Ihr Slack-Erlebnis optimieren wollen, ist Geekbot ein absolutes Muss.

Geekbot beste Features

Nahtlose Verwaltung von Stand-ups in Slack

Betreuen Sie globale Teams mühelos mit asynchronen Check-ins

Benutzerdefinierte Fragen, die Ihnen helfen, Erkenntnisse zu gewinnen, die für Ihr Team wichtig sind

Messen Sie die Stimmung im Team, Blocker und mehr

Verbessern Sie das Vertrauen innerhalb von Remote Teams

Holen Sie mit automatisierten Umfragen Feedback ohne manuelle Aufforderung ein

Passt sich an verschiedene Größen und Bedürfnisse von Teams an

Geekbot-Einschränkungen

Limitiert auf Slack-Integration

Einige Teams könnten tägliche Check-Ins überflüssig finden

Benutzerdefinierte Optionen können eine Lernkurve erfordern

Preise für Geekbot

Link zur Seite mit den Preisen für genaue und aktualisierte Details.

Geekbot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

7. RallyBright

über RallyBright In dem Bestreben, die Leistung von Teams zu steigern, hat RallyBright eine Nische für sich geschaffen.

Bei dieser Software zur Teambildung geht es darum, die Dynamik von Teams bis ins Detail zu verstehen.

Durch die Bereitstellung detaillierter Analysen und Einblicke stattet RallyBright Geschäfte mit den Tools zur Feinabstimmung ihrer Zusammenarbeit aus. Mit seinem Fokus auf proaktiver Verbesserung ist es der Verbündete, den jedes Team an seiner Seite braucht.

RallyBright beste Features

Einblicke in die Teamdynamik helfen Ihnen, Stärken und Wachstumsbereiche zu verstehen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Aktionspläne, die den Mitarbeitern helfen sollen, sich auf der Grundlage von maßgeschneidertem Feedback zu verbessern

Überwachen Sie die Entwicklung im Laufe der Zeit

Fördern Sie Zusammenhalt und Verständnis mit kollaborativen Workspaces

Datengesteuertes Feedback erhalten

Passt in ein breiteres technisches Ökosystem

Verbesserung der Führungsfähigkeiten von Teams

Einschränkungen von RallyBright

Könnte besser für größere Teams geeignet sein

Einige Metriken erfordern ein tiefes Eintauchen, um sie zu verstehen

Die Genauigkeit hängt stark von den Eingaben des Benutzers ab

RallyBright Preise

Start-up: Free

Free Skalierung: $2,50/Monat pro Benutzer

$2,50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

RallyBright Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (15 Bewertungen)

: 5/5 (15 Bewertungen) Capterra: N/A

8. Veertly

über Veertly Virtuelle Ereignisse sind zur Norm geworden, aber Veertly ist nicht nur auf diesen Zug aufgesprungen, sondern hat ihn neu erfunden.

Veertly verwandelt passive Teilnehmer in aktiv Mitwirkende. Vom Networking bis zu Brainstorming-Sitzungen, jedes Ereignis fühlt sich immersiv und interaktiv an.

Das Ergebnis? Virtuelle Versammlungen sind genauso wirkungsvoll wie persönliche Treffen.

Wenn Sie Ihre virtuellen Ereignisse aufwerten möchten, sollten Sie den innovativen Ansatz von Veertly kennenlernen.

Veertly beste Features

Steigern Sie das Engagement bei Online Ereignissen mit interaktiven Räumen

Erleichtern Sie den Wissenstransfer effektiv

Fördern Sie die Verbindungen zwischen den Mitgliedern Ihres Teams

Reflektieren Sie Ihre Marke oder das Thema Ihres Ereignisses mit anpassbaren Spaces

Halten Sie die Teilnehmer bei der Stange und sammeln Sie Feedback mit Umfragen und Quizfragen

Übertragung an ein größeres Publikum

Messen Sie den Erfolg eines Ereignisses sofort

Veertly Beschränkungen

Das anfängliche Setup kann eine Einweisung erfordern

Könnte für kleine Ereignisse zu viele Features enthalten

Für eine optimale Nutzung ist eine stabile Internetverbindung erforderlich

Veertly Preise

Basic: €100/Monat

€100/Monat Premium: €600/Monat

€600/Monat Professionell: 1.400 €/Monat

1.400 €/Monat Enterprise: Preise bei Veertly erfragen

Veertly Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (7 Bewertungen)

9. HeyTaco

über HeyTaco Wir alle schätzen es, wenn man uns auf die Schulter klopft, und HeyTaco bringt dieses Gefühl in die Slack-Kanäle, und zwar auf höchst erfreuliche Weise.

Es geht nicht nur um das Versenden von Lob, sondern um die Schaffung einer Kultur der Anerkennung.

Teammitglieder können mit dem spielerischen Taco-Ansatz ganz einfach Positives verbreiten und die Leistungen anderer anerkennen.

In einem virtuellen Space, in dem nonverbale Signale übersehen werden, füllt HeyTaco die Lücke und fördert Dankbarkeit und Motivation.

HeyTaco beste Features

Eine lustige Variante von Team-Kudos

Nahtlose Integration der Anerkennung in tägliche Slack-Chats

Feiern Sie die besten Mitwirkenden und Verbreiter von Positivität

Passen Sie die Anerkennung an die Kultur Ihres Teams an

Verstehen Sie die Moral und Trends im Team

Skalierbar mit Teams jeder Größe

Fügen Sie der Interaktion im Team ein lustiges Element hinzu

HeyTaco Grenzen

Ausschließlich für Slack Benutzer

Möglicherweise nicht ideal für formellere Unternehmensumgebungen

Das Thema ist vielleicht nicht für jeden geeignet

HeyTaco-Preise

$3/Monat pro Benutzer

HeyTaco Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

10. Scavify

über Scavify Wer sagt denn, dass Teambuilding-Aktivitäten nur aus Workshops und Strategiesitzungen bestehen müssen? Unter den Teambuilding-Spielen setzt Scavify neue Maßstäbe. Seine digitalen Schnitzeljagden machen team-bildend in ein spannendes Abenteuer verwandeln.

Wenn Teams zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu meistern, schweißen sie sich durch gemeinsame Erlebnisse ganz natürlich zusammen. Das ist Teambuilding in neuem Gewand, bei dem zusammenarbeit am Arbeitsplatz trifft auf Spaß und Entdeckung.

Wenn Ihnen die üblichen Methoden zur Förderung der Bildung virtueller Teams ein wenig altbacken vorkommen, verspricht Scavify eine erfrischende Abwechslung.

Scavify beste Features

Binden Sie Teams mit digitalen Schnitzeljagden und anderen Herausforderungen ein

Ermutigen Sie zu freundschaftlichem Wettbewerb

Nutzen Sie Foto- und Video-Herausforderungen, um die Kreativität von Mitgliedern entfernter Teams zu fördern

Belohnen Sie die Teilnahme und Erfolge

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Team-Building-Übung, die Ihr Team anspricht

Verbessern Sie die Benutzererfahrung mit anderen Tools in Ihrem Tech-Stack

Verstehen Sie Beteiligung und Engagement mit detaillierten Analysen

Scavify-Einschränkungen

Ein mobiles Gerät ist für eine optimale Teilnahme erforderlich

Erfordert möglicherweise einen erheblichen Zeitaufwand für das Setup durch die Organisatoren

Möglicherweise nicht für größere, verstreute Teams geeignet

Scavify Preise

Kontaktieren Sie Scavify für Preise

Scavify Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Mitarbeiterengagement steigern mit ClickUp

Zwar sind alle aufgelisteten Apps für sich genommen Meister der Unternehmenskultur, doch ClickUp positioniert sich mit seinem umfassenden Ansatz zur Teambildung und seinem Verständnis für die unterschiedlichen Dynamiken in Teams deutlich über den anderen. Die Zukunft des Team-Buildings sieht vielversprechend aus, wobei Plattformen wie ClickUp den Weg weisen.

Jedes Team, ob Marketing-, Design-, Entwicklungs- oder ein anderes Team, verfügt über einen maßgeschneiderten Space, der auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Es handelt sich nicht um eine Einheitsgröße, die für alle passt. Vielmehr handelt es sich um einen dynamischen Workspace, in dem verschiedene Teams ihre Workflows, Projekt-Dashboards und Ziele konfigurieren können.

ClickUp weiß, dass ein Software-Entwicklungsteam anders arbeitet als ein Team, das sich mit Inhalten befasst. Dieser differenzierte Ansatz unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die benutzerorientierteste Plattform für Ihr gesamtes Team anzubieten. Starten Sie einen kostenlosen ClickUp-Workspace noch heute!