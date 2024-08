11 beste Software zur Mitarbeiterbindung für Umfragen und mehr im Jahr 2024

Willkommen in der Zukunft des Engagements am Arbeitsplatz. Vorbei sind die Zeiten, in denen desinteressierte Mitarbeiter in ihren Kabinen saßen und auf den Freitag warteten. In der heutigen Unternehmenslandschaft verstehen Unternehmen die Bedeutung des Mitarbeiterengagements als Katalysator für den Erfolg.

A Gallup-Studie stellte fest, dass "das Engagement der Mitarbeiter in den USA zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt rückläufig ist - von 36 % engagierter Mitarbeiter im Jahr 2020 auf 34 % im Jahr 2021"

Was können Sie also zu erledigen, um das Engagement Ihres Teams zu erhalten?

Glücklicherweise hat die Technologie unglaubliche Möglichkeiten zur Förderung des Mitarbeiterengagements eröffnet. Von Pulse-Umfragen, die wertvolle Erkenntnisse liefern, bis hin zu interaktiven Plattformen, die den Teamgeist wecken, hat sich der Bereich des Mitarbeiterengagements zu einem digitalen Garten der Möglichkeiten entwickelt.

In diesem Artikel werden die 11 bemerkenswertesten Softwareoptionen zur Mitarbeiterbindung vorgestellt. Lassen Sie uns eintauchen!

Welche Features sollten Sie bei einer Software zur Mitarbeiterbindung beachten?

Bei der Auswahl der richtigen Software zur Mitarbeiterbindung gibt es viel zu beachten. Aber keine Angst!

Wir haben für Sie eine Checkliste zusammengestellt, die Ihnen zeigt, worauf Sie achten müssen. Kein komplizierter Fachjargon, sondern eine einfache Anleitung, die Ihnen hilft, die perfekte Software für die Anforderungen Ihres Unternehmens zu finden.

Sie sollten Folgendes beachten:

Nahtlose Integrationen : Vergewissern Sie sich, dass die Software, für die Sie sich entscheiden, gut mit Ihren bestehenden Systemen und Tools zusammenarbeitet. Sie möchten eine Software, die sich nahtlos in Ihre aktuelle HR-Software einfügt undKommunikationskanäle kanäle.

: Vergewissern Sie sich, dass die Software, für die Sie sich entscheiden, gut mit Ihren bestehenden Systemen und Tools zusammenarbeitet. Sie möchten eine Software, die sich nahtlos in Ihre aktuelle HR-Software einfügt undKommunikationskanäle kanäle. Umsetzbare Daten : Mitarbeiterdaten sind Ihr bester Freund, um das Engagement zu verbessern. Suchen Sie nach Tools für das Mitarbeiterengagement, die robuste Analyse- und Berichterstellungsfunktionen bieten. Die Daten helfen Ihnen, Ergebnisse von Umfragen zu visualisieren, Trends aufzudecken und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

: Mitarbeiterdaten sind Ihr bester Freund, um das Engagement zu verbessern. Suchen Sie nach Tools für das Mitarbeiterengagement, die robuste Analyse- und Berichterstellungsfunktionen bieten. Die Daten helfen Ihnen, Ergebnisse von Umfragen zu visualisieren, Trends aufzudecken und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Benutzerfreundliche Oberfläche: Wer liebt nicht die einfache Navigation? Eine ideale Software für das Mitarbeiterengagement sollte über ansprechende und benutzerfreundliche Dashboards verfügen. Achten Sie auf Plattformen, bei denen die Einfachheit im Vordergrund steht, ohne dass die Funktionen beeinträchtigt werden.

Die 11 besten Softwarelösungen für das Mitarbeiterengagement im Jahr 2024

Egal, ob Sie ein Teamleiter oder ein HR-Experte mit dem brennenden Wunsch sind, Ihren Workspace zu revolutionieren, diese Liste ist für Sie! Sie wird Ihnen dabei helfen, die beste Software für das Mitarbeiterengagement zu finden, um Ihr Unternehmen in einen hub für Produktivität, Zusammenarbeit und vor allem Mitarbeiterzufriedenheit zu verwandeln.

Begrüßen Sie neue Mitarbeiter stilvoll mit der Vorlage General Employee Onboarding Template von ClickUp

ClickUp ist eine der besten Softwarelösungen für die Mitarbeiterbindung und bietet wichtige Features für Einstellung, Einarbeitung und Entwicklung von Mitarbeitern . Es bietet viele HR-Vorlagen einschließlich Umfragen zum Mitarbeiterengagement, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) leistungsüberprüfungen, Aktionspläne und vieles mehr.

Abgesehen davon, dass er ein hervorragender Software für HR und Mitarbeiterengagement clickUp ist ein abschließendes Projektmanagement-Tool, mit dem Sie jederzeit und überall mit dem Rest Ihres Teams interagieren und zusammenarbeiten können.

ClickUp beste Features

All-in-one-Plattform: ClickUp ist ein zentraler hub für alle IhreTeam-Management bedürfnisse. Ob Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben, Freigeben von Dokumenten oderRemote-ZusammenarbeitclickUp führt alles in einer nahtlosen und intuitiven Oberfläche zusammen - kein Hopping zwischen verschiedenen Tools mehr

ClickUp ist ein zentraler hub für alle IhreTeam-Management bedürfnisse. Ob Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben, Freigeben von Dokumenten oderRemote-ZusammenarbeitclickUp führt alles in einer nahtlosen und intuitiven Oberfläche zusammen - kein Hopping zwischen verschiedenen Tools mehr Vorlage für einen Aktionsplan : ClickUp hat eineVorlage für einen Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement die Ihnen hilft, Probleme der Mitarbeiter zu identifizieren und zu lösen oder Strategien zur Verbesserung des Engagements am Arbeitsplatz zu entwickeln

: ClickUp hat eineVorlage für einen Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement die Ihnen hilft, Probleme der Mitarbeiter zu identifizieren und zu lösen oder Strategien zur Verbesserung des Engagements am Arbeitsplatz zu entwickeln Vorlage für Umfragen: Mit ClickUp können Sie Folgendes erstellenUmfragen zum Mitarbeiterengagement und erhalten so ein verwertbares Mitarbeiter-Feedback, das Ihnen hilft, Ihre Mitarbeitererfahrung insgesamt zu verbessern

Mit ClickUp können Sie Folgendes erstellenUmfragen zum Mitarbeiterengagement und erhalten so ein verwertbares Mitarbeiter-Feedback, das Ihnen hilft, Ihre Mitarbeitererfahrung insgesamt zu verbessern Workspaces : Mit ClickUp können Sie Arbeitsbereiche erstellen, beitreten undzwischen mehreren Workspaces wechseln mit einzigartigen Team-Anwendungsfällen. Workspaces sind die höchste Ebene derClickUp-Speicher-Hierarchie. Workspaces bestehen aus Spaces mit Ordnern, die mit Listen von Aufgaben gefüllt sind

: Mit ClickUp können Sie Arbeitsbereiche erstellen, beitreten undzwischen mehreren Workspaces wechseln mit einzigartigen Team-Anwendungsfällen. Workspaces sind die höchste Ebene derClickUp-Speicher-Hierarchie. Workspaces bestehen aus Spaces mit Ordnern, die mit Listen von Aufgaben gefüllt sind Ansichten : Bietet 15+Anpassbare Ansichten wie Listen, Boards, Kalender und mehr, können Sie mit ClickUp Aufgaben, Projekte und Workflows in Ihrem bevorzugten Format visualisieren Probieren Sie die HR-Vorlagen von ClickUp aus ClickUp Limits

Einige Ansichten sind auf dem Handy nicht verfügbar

Nicht alle Features zur Mitarbeiterbindung sind im kostenlosen Plan enthalten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise verfügbar - wenn Sie eine Software benötigen, um Ihre Mitarbeiter zu binden, kontaktieren SieClickUp-Verkäufe um bei der Einstellung zu helfen, wenn Sie bereit sind.

ClickUp Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (6.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.700+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. WorkTango

über WorkTango WorkTango, ehemals Kazoo, ist eine umfassende Plattform für Mitarbeitererfahrungen, um Mitarbeiter zu begeistern, zu inspirieren und zu binden. Die Plattform ist einfach zu navigieren und lässt sich an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen.

Mit WorkTango können Sie auf Tools zugreifen, mit denen Sie die Leistungen Ihrer Mitarbeiter würdigen, auf deren Anliegen eingehen und klare Einstellungen vornehmen können Team-Prioritäten .

WorkTango beste Features

Umfragen zum Mitarbeiterfeedback und Einblicke

Tool für Mitarbeiteranerkennung, Anreize und Belohnungen

Ziele und kontinuierliches Feedback für die Entwicklung und den Erfolg Ihrer Mitarbeiter

Integration mit Ihren bevorzugten HR-Plattformen und Tools für die Zusammenarbeit

WorkTango Beschränkungen

Benutzer wünschten sich nach dem Abschließen von Umfragen ein zusammenfassendes Dokument, um mehr verwertbare Erkenntnisse zu erhalten

Etwas limitiert für HR Teams, die eine robustere Lösung benötigenLeistungsmanagement-Tool mit Knowledge Hub Features

WorkTango Preise

Kontaktieren Sie WorkTango für Preise.

WorkTango Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (120+ Bewertungen)

3. Nektar

über Nektar Nectar ist eine Plattform für Mitarbeiteranerkennung, die monetäre und gesellschaftliche Anreize nutzt, um die Mitarbeiterbindung zu verbessern. Die App hilft Teams, lobenswerte Arbeit anzuerkennen, die Gemeinschaft zu pflegen, die Zentrale Werte und Belohnungen einlösen.

Bei Nectar geht es darum, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu verbessern und ein verbundenes Team aufzubauen, was zu einer geringeren Mitarbeiterfluktuation führt. Es nutzt auch Gamification, um Mitarbeiter zu engagieren, indem es sie ermutigt, ihre Kollegen zu loben und benutzerdefinierte Herausforderungen wie Wellness-Aktivitäten, Feedback-Umfragen und mehr zu ermöglichen.

Nectar beste Features

Lässt sich problemlos in Ihr Personalinformationssystem (HRIS) integrieren

Analysen zeigen, wie oft Mitarbeiter Anerkennung erhalten oder gegeben haben

Automatisierte Arbeitsjubiläen zur Förderung der Unternehmenskultur und des Mitarbeitererlebnisses

Geplante Geburtstagsanrufe für eine bessere Mitarbeiterkommunikation

Kostenlose Testversion verfügbar

Nectar Beschränkungen

In einigen Ländern limitiert oder gar nicht verfügbar

Gelegentlich langsame Berichterstellung

Limitierte native Integrationen

Nektar-Preise

Standard : $2,75/Monat pro Benutzer

: $2,75/Monat pro Benutzer Plus: $4/Monat pro Benutzer

Nectar Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (3.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (280+ Bewertungen)

4. Awardco

über Awardco Ähnlich wie Nectar ist auch Awardco der Meinung, dass die Vergabe von Prämien am Arbeitsplatz zu einem glücklicheren Umfeld für die Mitarbeiter führt und sie dazu anregt, ihre beste Arbeit zu erledigen. Die Plattform bietet ein Prämienprogramm, bei dem die Mitarbeiter die erhaltenen Prämienpunkte gegen ein beliebiges Element von Amazon eintauschen können, das ihnen gefällt.

Awardco beste Features

Recognize Feature zum Loben von Kollegen

Automatisierte Feier von Meilensteinen für Mitarbeiter zur Steigerung des Mitarbeiterengagements

Lifestyle-Kontos, um Mitarbeiter mit lohnenswerten Geschenken zu motivieren

Integrationen des Mitarbeiterengagement-Systems mit wichtigen tools wie Slack, Microsoft Teams, Workday und mehr

Offline-Anerkennung über einlösbare Awards-Codes

Awardco Beschränkungen

Einige Benutzer fanden die Benutzeroberfläche kompliziert

Es gibt kein Archiv Feature, um verwertbare Erkenntnisse zu sammeln

HR Teams, die unterwegs sind, vermissen eine mobile Version

Preise von Awardco

Kontaktieren Sie Awardco für Preise.

Awardco Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (1300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (3800+ Bewertungen)

5. 15fünf

über 15Fünf 15five bezeichnet sich selbst als Software für kontinuierliches Leistungsmanagement . Mit relevanten Features wie 360-Grad-Leistungsbewertungen, OKR-Nachverfolgung, 1-on-1s und Pulse-Bewertungen sorgt die Plattform für effiziente Manager, engagierte Mitarbeiter und leistungsstarke Geschäfte.

Sie können mit der App auch eine positive Unternehmenskultur aufbauen, indem Sie sie nutzen, um ehrliches Feedback zur Mitarbeiterleistung zu geben, Lebenszyklusumfragen durchzuführen, auf Engagement-Analysen zuzugreifen und vieles mehr.

15five beste Features

Vorlagen für Leistungsbeurteilungen

Einblicke in die Erfahrung der Mitarbeiter

Mitarbeiterbefragungen

360-Grad-Mitarbeiter-Feedback

Slacks, Teams und Google-Integrationen

High Fives für kollegiale Anerkennung und Wertschätzung für kontinuierliches Feedback

OKR (Ziel und Schlüssel-Ergebnisse) leistungsmanagement-Schulung

15fünf Limits

Einige Benutzer äußerten sich besorgt über den Kundenservice im Vergleich zu anderen Software-Tools für das Mitarbeiterengagement

Rezensenten wünschten sich ein Feature für Meilensteine

Es gibt keine Historie oder Checkliste der fertiggestellten Aufgaben

15five Preise

Engage: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Perform: 8 $/Monat pro Benutzer

8 $/Monat pro Benutzer Focus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Gesamtplattform: $14/Monat pro Benutzer

15five Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (1700+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (870+ Bewertungen)

6. Bonusmäßig

über Bonusmäßig Bonusly ist eine App für Lösungen zur Mitarbeiterbindung, die Anerkennung und Belohnungen für Mitarbeiter bietet, ob öffentlich oder privat.

Die Plattform reduziert Reibungsverluste im Team und trägt zu einer gesunden Arbeitsplatzkultur bei, indem sie das gesamte Lob von Vorgesetzten und Kollegen in einem einzigen, unkomplizierten System für die Anerkennung von Mitarbeitern zusammenfasst. Bonusly hilft auch den Teams der Personalabteilung dabei, einen Standard für das Management hoher Leistungen für andere Mitarbeiter zu setzen.

Bonusly beste Features

Monatliche Zulagen

Bonusfeed für ein besseres Mitarbeitererlebnis

Sinnvolle Mitarbeiterbelohnungen Geschenkkarten, Bargeld, Spenden für wohltätige Zwecke und mehr

Interface hilft, engagierte Mitarbeiter zu halten

Integrationen mit Slack okta, BambooHR, und mehr

Beschränkungen für den Bonus

Limitierte Optionen zum Einlösen von Punkten

Keine kostenlose Software-Option zur Mitarbeiterbindung

Kompliziertes Feature für Punkte, das eine steile Lernkurve verursacht - was sich möglicherweise negativ auf die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter auswirkt

Bonusly-Preise

Kern Plan : $2,70/Monat pro Benutzer

: $2,70/Monat pro Benutzer Pro Plan : $4.50/Monat pro Benutzer

: $4.50/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden

Bonusly Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (1900+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1500+ Bewertungen)

7. Fond

über Fond Fond wurde kürzlich von Reward Gateway übernommen und ist ein hervorragendes Tool zur Anerkennung von Mitarbeitern und zur Belohnung ihrer harten Arbeit. Die Lösung zur Mitarbeiterbindung ermöglicht es Kollegen, positives Feedback freizugeben, Zugang zu exklusiven Unternehmensrabatten zu erhalten und Nachverfolgung von Mitarbeitertrends .

Mit Fond können Sie auch Dienstauszeichnungen verwenden, um Arbeitsjubiläen nachzuverfolgen und das Engagement der Mitarbeiter zu erhöhen.

Fond beste Features

Firmenrabatte

Leistungsanalytik

Soziale Anerkennung

Service-Auszeichnungen

Belohnungspunkte

Hochgradig anpassbar

Freigeben der Familie

Integrationen und Erweiterungen

Fond Beschränkungen

Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten zum Einlösen von Punkten

Die Umrechnung zwischen Punkten und Geld war für einige Benutzer nicht intuitiv

Administratoren sagten, dass der Setup-Prozess ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt

Keine kostenlose Version macht es schwierig, vor dem Kauf zu testen

Günstige Preise

Kontaktieren Sie Fond für Preise.

Fond Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (2500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

8. Kultur Amp

über Kultur Amp Culture Amp ist eine erstklassige Plattform für das Mitarbeiterengagement und bietet verschiedene Features wie 1-on-1s und OKR-Nachverfolgung, um die Stimmung der Mitarbeiter besser zu verstehen, Fortschritte zu verfolgen und optimale Veränderungen für das Unternehmen voranzutreiben.

Mit Culture Amp können Sie ein Programm zur Mitarbeiterbindung erstellen, das das Wohlbefinden des Teams und personalisiertes Lernen in den Vordergrund stellt.

Culture Amp beste Features

Vorhersage der Mitarbeiterfluktuation

Gebrauchsfertige Vorlagen für Umfragen

Nachverfolgung von Zielen/OKR

Skills Coach

1-on-1-Unterhaltungen zwischen Managern und Teamleitern

Leistungsstarke Analytik

Feedback aus mehreren Quellen - Peer-Feedback, Manager-Feedback und Selbstreflexion

Integrationen

Kultur Grenzen Amp

Benutzer fanden es schwierig, sich in der Preisstruktur zurechtzufinden

Culture Amp verlangt von den Benutzern, dass sie sich jedes Mal neu anmelden, wenn sie die App öffnen

Einigen Benutzern gefiel die Benutzeroberfläche für den Bewertungsbereich und die Schulungsmodule nicht

Das Feature "Shoutouts" auf Slack war für einige Nutzer etwas kompliziert

Einige Rezensenten fanden, dass die App die Leistung der Website verlangsamt

Preise für Culture Amp

Kontaktieren Sie das Culture Amp Team für die Preisgestaltung.

Culture Amp Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

9. Outback Team Building

über Outback Team Building Outback Team Building ist ein Unternehmen Team-Building und -Training i ning Unternehmen für virtuelle und persönliche Arbeitsgruppen. Das Unternehmen ist keine eigentliche App für das Mitarbeiterengagement, bietet aber über 60 Trainingslösungen für Teams an und wird von mehr als 14.000 Gruppen in ganz Nordamerika empfohlen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie mit dem Mitarbeiterengagement beginnen sollen, bietet Outback Team Building eine kostenlose Beratungssitzung an, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen.

Outback Team Building beste Features

Virtuell und persönlich team-Building-Aktivitäten * Gruppenschulungen und Entwicklungsprogramme

Kostenlose Leitfäden zur Mitarbeiterbindung

Mobile App für iOS und Android

Echtzeit-Rangliste für teambildende Spiele/Herausforderungen

Outback Team Building Limits

Keine Preistransparenz macht es schwierig, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu beurteilen

Outback Team Building Preise

Kontaktieren Sie Outback Team Building für die Preisgestaltung.

Outback Team Building Kundenbewertungen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Kapitelra: Nicht verfügbar

10. SalesScreen

über SalesScreen SalesScreen ist eine der führenden Lösungen zur Mitarbeiterbindung, die speziell für Vertriebsteams entwickelt wurde. Die Software nutzt Gamification und kontinuierliches Feedback, um harte Arbeit anzuerkennen, Verantwortlichkeit zu vermitteln und die Produktivität zu steigern.

SalesScreen beste Features

Tools zur Datenvisualisierung zur Nachverfolgung von Einzelpersonen und TeamsKPI-Metriken* Münzen und Abzeichen zur Belohnung von Mitarbeitern

Automatisierte Terminplanung, 1:1-Sitzungsleiter undScorecards* Shoutouts, um Siege zu feiern und das Engagement zu steigern

Gamification-Features wie Bestenlisten und Turniere zwischen Teams

SalesScreen Beschränkungen

Keine kostenlose Version

Einige Benutzer fanden die Benutzeroberfläche kompliziert

Speziell für Vertriebsteams entwickelt, daher möglicherweise nicht die richtige App für jeden

Eine kleine Bibliothek mit Vorlagen und Bildern für Wettbewerbe

Kein privater Team-Chat

Preise für SalesScreen

Kontaktieren Sie SalesScreen für Preise.

SalesScreen-Bewertungen

G2 : 4.8/5 (150+ Bewertungen)

: 4.8/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

11. Karma bot

über Karma Bot

Karma ist ein beliebtes und benutzerfreundliches Tool zur Einbindung von Mitarbeitern, das nativ in Slack funktioniert. Karma konzentriert sich auf die Anerkennung und Belohnung von Kollegen und hilft dabei, positives Verhalten zu fördern und eine Teamkultur im Workspace zu etablieren.

Karma beste Features

Die Anerkennung der harten Arbeit eines Kollegen ist mit Karma einfach, direkt und interaktiv. Benutzer können ihren Kollegen "Karma-Punkte" für gute Taten auf Slack zuerkennen, die dann für kleine Belohnungen verwendet werden können

Manager haben Zugriff auf Analysen und Berichterstellungen zur Nachverfolgung der Teamleistung

Karma hilft dabei, eine transparente Arbeitskultur mit offener Kommunikation für Feedback und Vorschläge zu schaffen

Es ermöglicht die benutzerdefinierte Gestaltung von Belohnungssystemen und Leistungsberichten

Integration mit anderen Tools wie Trello, Jira und Github für nahtlose Abläufe

Karma Grenzen

Nutzerbewertungen weisen darauf hin, dass das Tool stark von Slack abhängig ist, was die Nutzung von Karma auf Slack-Benutzer limitieren kann

Es unterstützt kein Echtzeit-Engagement oder Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit

Karma Preise

Karma hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $30/Workspace pro Monat.

Karma-Bewertungen

G2 : 4.9/5 (30+ Bewertungen)

: 4.9/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3 Bewertungen)

ClickUp - Ihr ultimatives Tool zur Mitarbeiterbindung

ClickUp ist eine ganzheitliche Lösung zur Mitarbeiterbindung. Mit seinen Schlüssel-Features und der benutzerfreundlichen Oberfläche berücksichtigt die App den gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter und verändert die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten kommunizieren und ihre Ziele erreichen.

Es kombiniert auch nahtlos Projektmanagement und Nachverfolgung von Aufgaben, Mitarbeiterkommunikation talentmanagement, Zusammenarbeit und Freigabe von Dokumenten

wodurch der Bedarf an mehreren Tools entfällt.

Sind Sie bereit, Ihre Engagement-Strategie umzugestalten und das volle Potenzial Ihres Teams freizusetzen? Führen Sie ClickUp noch heute als Ihr Mitarbeiterengagement-System ein !