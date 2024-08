12 Beispiele für Kommunikationsstrategien am Arbeitsplatz

Ein Team leiten?

Wahrscheinlich verbringen Sie viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie Sie kommunizieren oder ob Sie es überhaupt gut machen. Das ist keine Überraschung. Effektive Kommunikation ist schließlich die Grundlage für eine gesunde Teamdynamik.

Auch Studien haben die Bedeutung der Kommunikation hervorgehoben, darunter Erkenntnisse wie:

Gut vernetzte Teams erleben eine20-25% Produktivitätssteigerung Unproduktive Besprechungen als Folge schlechter Kommunikation kosten große US-Unternehmen bis zu$100 Millionen pro Jahr Eine satte97% der Angestellten glauben, dass die Art und Weise, wie sie kommunizieren, einen Einfluss darauf hat, wie effizient sie am Arbeitsplatz sind

Um eine wirksame Kommunikationsstrategie für den Arbeitsplatz zu entwickeln, müssen Führungskräfte die Arten von Kommunikationsfähigkeiten verstehen und berücksichtigen, die in der jeweiligen Situation am besten geeignet sind. Während einige Kommunikationsarten offensichtlich erscheinen mögen, steckt der Teufel im Detail, wenn es darum geht, wie man die einzelnen Ansätze anwendet und Hinweise zur Körpersprache lernt.

Um Ihnen bei der Feinabstimmung Ihrer team kommuniziert 12 Kommunikationsstrategien, die unabhängig von der Größe Ihres Teams viele Vorteile mit sich bringen. 🚀

Warum sind Kommunikationsstrategien wichtig?

Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um herauszufinden, warum Kommunikationsstrategien für den Arbeitsplatz so wichtig sind, aber die Vorteile sind es wert, hervorgehoben zu werden.

Bessere Verteilung des notwendigen Wissens: Durch die Schaffung offener Kanäle für eine wirksame Kommunikation am Arbeitsplatz, wie z. B. regelmäßige Besprechungen, Unternehmensrundschreiben und Leistungsbeurteilungen, erhalten die Mitarbeiter das notwendige Wissen, um ihre Aufgaben zu verstehen und ihre Verantwortlichkeiten zu bewältigen. Eine offene Kommunikationsstrategie gibt den Teams bessere Möglichkeiten, umihre KPIs zu erreichen. 📈

Durch die Schaffung offener Kanäle für eine wirksame Kommunikation am Arbeitsplatz, wie z. B. regelmäßige Besprechungen, Unternehmensrundschreiben und Leistungsbeurteilungen, erhalten die Mitarbeiter das notwendige Wissen, um ihre Aufgaben zu verstehen und ihre Verantwortlichkeiten zu bewältigen. Eine offene Kommunikationsstrategie gibt den Teams bessere Möglichkeiten, umihre KPIs zu erreichen. 📈 Förderung der kollaborativen Problemlösung: Förderung eines Umfelds derzusammenarbeit im Team und Problemlösung am Arbeitsplatz durch Ermutigung der Mitarbeiter zubrainstorming und gemeinsam Lösungen zu finden. 🧠

Förderung eines Umfelds derzusammenarbeit im Team und Problemlösung am Arbeitsplatz durch Ermutigung der Mitarbeiter zubrainstorming und gemeinsam Lösungen zu finden. 🧠 Halten Sie nur effektive und notwendige Sitzungen ab: Eine der häufigsten Formen der Teamkommunikation istdurch eine Besprechung. Unnötige und unproduktive Besprechungen sind jedoch einer effektiven Kommunikation abträglich. Deshalb sollten Sie sich nur auf die wichtigsten Punkte konzentrieren, die Sie vor dem Gespräch oder der Besprechung festlegen müssen. ⏰

Eine der häufigsten Formen der Teamkommunikation istdurch eine Besprechung. Unnötige und unproduktive Besprechungen sind jedoch einer effektiven Kommunikation abträglich. Deshalb sollten Sie sich nur auf die wichtigsten Punkte konzentrieren, die Sie vor dem Gespräch oder der Besprechung festlegen müssen. ⏰ Ausrichtung fördern : Ein Hauptproblem fürremote-Teams ist die unterschiedliche Ausrichtung aufgrund der verschiedenen Zeitzonen. Ihrprojekt-Kommunikationsplan muss Wege berücksichtigen, um teambeziehungen zu stärken -ob sie nunentfernte Teammitglieder oder nicht, indem sie regelmäßig alle in Einklang bringen . 👯

Ein Hauptproblem fürremote-Teams ist die unterschiedliche Ausrichtung aufgrund der verschiedenen Zeitzonen. Ihrprojekt-Kommunikationsplan muss Wege berücksichtigen, um teambeziehungen zu stärken -ob sie nunentfernte Teammitglieder oder nicht, indem sie regelmäßig alle in Einklang bringen . 👯 Vertrauen aufbauen und Transparenz wahren: Transparenz ist der Schlüssel zu jeder Kommunikationsstrategie, wennein Team leitet. Schaffen Sie ein Umfeld des aktiven Zuhörens, damit Sie Vertrauen aufbauen können. 🤝

12 Kommunikationsstrategien

Ohne klare teamkommunikation werden Projekte nicht zu Ende geführt, und das Wachstum gerät ins Stocken. Deshalb ist es für den Erfolg Ihres Teams entscheidend, die für Ihr Team am besten geeigneten Kommunikationsstrategien zu kennen und umzusetzen.

Lassen Sie uns in unsere 12 besten Kommunikationsstrategien eintauchen, die Sie sofort für Ihr Team einsetzen können:

1. Verwenden Sie mehrere Kommunikationsarten

Ihr Team sollte über mehrere Kommunikationsmöglichkeiten verfügen, z. B. persönliche Gespräche, E-Mails, Telefonate, Videoanrufe und Chat-Tools. Die Verwendung verschiedener Methoden sorgt dafür, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand sind und Zugang zu den benötigten Informationen haben.

Erwähnung von Teammitgliedern direkt in Aufgaben mit der Option, eine Benachrichtigung zu senden

Wenn Sie beispielsweise Team-Kommunikationslösungen wie ClickUp verwenden, mit der Möglichkeit, Ihre Teammitglieder in Aufgaben, Dokumenten und mehr zu markieren und zu erwähnen, ermöglichen Sie Ihrem Team, während der Arbeit zu kommunizieren. Dies verringert die kontextwechsel was die Arbeitsprozesse vereinfacht.

2. Grundregeln für die Kommunikation festlegen

Legen Sie Richtlinien fest, wie und wann Teammitglieder kommunizieren sollen. Dazu gehören z. B. die erwarteten Antwortzeiten, die Nutzung verschiedener Kommunikationsplattformen und die Frage, wer bei bestimmten E-Mails als "CC" eingetragen werden sollte. 📝

Dies gilt auch für Besprechungen, die wohl zu den Aufgaben am Arbeitsplatz gehören, die einen großen Teil der Ressourcen Ihres Teams in Anspruch nehmen. Überlegen Sie, ob Sie Grundregeln für die mündliche Kommunikation und die Art und Weise, wie die Mitglieder in Sitzungen kommunizieren sollten, festlegen sollten (z. B. sollten Sie die Erwartungen an die Vorbereitungsarbeit im Voraus genau festlegen).

3. Beseitigen Sie Kommunikationssilos

Es ist schwierig, alle Teammitglieder in die Kommunikationsschleife einzubeziehen, wenn Sie nicht über die digitalen Tools verfügen, die dies erleichtern. Das gilt besonders, wenn Sie mit folgenden Unternehmen arbeiten hybriden Teams -d.h. einige Teammitglieder arbeiten sowohl im Büro als auch aus der Ferne.

Mit der Tabellenfunktion von ClickUp können Sie eine Kommunikationsmatrix erstellen, ohne das Dashboard zu verlassen

Niemand sollte von der Konversation ausgeschlossen werden, weshalb gute Kommunikation Silos beseitigt. Ihre Kommunikationsstrategie sollte eine kleine auswahl an Kommunikationsmitteln am Arbeitsplatz damit Sie sich nicht mit zu vielen Tools überfordern business-Tools .

Download ClickUp's Kommunikationsmatrix-Vorlage

4. Ernennung eines Moderators

Bestimmen Sie eine Person, die den Kommunikationsprozess erleichtert und sicherstellt, dass jeder seinen Standpunkt rechtzeitig darlegen kann. Bemühen Sie sich stets darum, dass die Sitzungen produktiv und zielgerichtet verlaufen.

Wenn Sie aber noch einen Schritt weiter gehen wollen, sollten Sie jemandem im Team die Verantwortung übertragen, die Kommunikation über die Sitzungen hinaus im Auge zu behalten. Ein designierter Moderator hilft bei der Übernahme von Aufgaben und füllt die Lücken.

Überwachen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

kommunizieren Sie einfach mit den vielen integrierten Projektwerkzeugen von Whiteboard, die sich perfekt für Brainstorming und Ideenaustausch eignen

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie z. B ClickUp Mind Maps , Whiteboards und Docs, bieten eine großartige Möglichkeit für Teams, miteinander zu kommunizieren und gleichzeitig an Projekten zu arbeiten.

Stellen Sie sich Whiteboards als eine Art Sandkasten vor, in dem Teams visuelle und schriftliche Kommunikationsformen nutzen, um Ideen auszutauschen und zu verfeinern. Das Beste daran ist, dass die Whiteboard-Tools so benutzerfreundlich und anpassbar sind, dass Teams sie nach Belieben verwenden und bearbeiten können.

6. Setzen Sie klare Teamziele

Klare und messbare Ziele sind für Teams unerlässlich, um auf Kurs zu bleiben und sicherzustellen, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten. ClickUp's Goals Funktionen machen es einfach, Ziele zu setzen, zu verfolgen und teamziele zu erreichen mit viel Sichtbarkeit.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

Erstellen Sie verfolgbare Ziele, die mit Ihren Arbeitsaufgaben verbunden sind, damit Sie Ziele messen und Zeitpläne visualisieren können. In Bezug auf die Kommunikationsstile verwendet es sowohl schriftliche als auch visuelle

kommunikation, um Ihr Team über die Ziele auf dem Laufenden zu halten

.

7. Kommunikation in beide Richtungen fördern

Eine wirksame Kommunikation muss in beide Richtungen erfolgen. Das Sprichwort "Zum Tango gehören immer zwei" gilt auch für die Kommunikation am Arbeitsplatz. 💃

Ermutigen Sie die Teammitglieder, Fragen zu stellen und ihre Ideen offen zu äußern. Dies trägt dazu bei, ein einheitlicheres Team zu bilden, das mit denselben Ideen und Rückmeldungen arbeitet.

8. Verwenden Sie Apps zur Bildschirmfreigabe

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Treffen erforderlich ist

Bildschirmfreigabe-Apps wie Das Clip-Werkzeug von ClickUp ist für Remote-Teams äußerst nützlich. Sie ermöglichen es den Teammitgliedern, ihre Arbeit in Echtzeit zu teilen und gleichzeitig sicherzustellen, dass jeder

aufeinander abgestimmt sind und zusammenarbeiten können

.

Natürlich gibt es auch Tools wie Zoom, mit denen Teams ihren Bildschirm in Echtzeit teilen können. 💻

Es kommt darauf an, die richtige Kombination von Tools zu finden, die den Arbeitsablauf eines Teams reibungslos gestalten. Auf diese Weise wird die Informationsweitergabe zum Kinderspiel und

änderungsmanagement

effektiv geschieht.

9. Komplexe Themen aufschlüsseln

Brechen Sie komplexe Themen in kleinere Teile auf, um sie leichter zu verstehen. Dazu gehört auch, dass Sie Probleme in kleinere, leichter zu bewältigende Aufgaben zerlegen, so dass Sie sich auf einen Aspekt nach dem anderen konzentrieren können.

Visualisieren und verwalten Sie Ihre Produkt-Roadmap in der ClickUp Timeline-Ansicht

Präsentationen, Dokumente,

vorlagen

, Matrizen und Werkzeuge wie Whiteboards sind hilfreich, um komplexe Aufgaben zu unterteilen und

zeitpläne für Projekte

damit nichts durch die Maschen fällt.

Ein Vorteil dieser Tools ist, dass sie alle Ihre Aufschlüsselungsbemühungen referenzierbar machen, so dass die Teams immer auf dem Laufenden bleiben.

10. Zentralisieren Sie Ihre Kommunikationsbemühungen

Zentralisieren, zentralisieren, zentralisieren. Oft werden die Kommunikationsbemühungen eines Teams wegen einiger Fehler im Teammanagement vergeudet. Dies kann aus einer Vielzahl von Gründen geschehen, wie zum Beispiel:

Ein unzusammenhängendes technisches Paket

Kein referenzierbarer Rahmen für die Herangehensweise an Projekte

Unzusammenhängende Dokumente auf zu vielen verschiedenen Plattformen

Wenn die Kommunikation zentralisiert ist, behalten Teams den Überblick über ihre Gespräche, Aufgaben und Projekte an einem Ort. Dies reduziert den Wechsel von Aufgaben und Kontexten und hilft Ihrem Team, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Kommunikationsstrategien - wenn sie gut eingesetzt werden - den Teams helfen, Fortschritte bei der eigentlichen Arbeit zu machen, anstatt sich in Managementaufgaben zu verlieren. Ein großer Schritt in diese Richtung beginnt mit der Zentralisierung der Kommunikation und des Informationsaustauschs.

11. Halten Sie regelmäßige Teamsitzungen ab

Regelmäßige Teambesprechungen sind eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über ihre Aufgaben auf dem Laufenden sind und

miteinander im Einklang stehen

. Teamsitzungen bieten auch eine gute Gelegenheit für offene Diskussionen und Zusammenarbeit.

Alles, was nicht klar ist, wird geklärt, und die Teams können alle potenziellen Probleme zur Sprache bringen. Regelmäßige Teambesprechungen sind meist mündlich, aber Sie sollten nicht vergessen, auch visuelle und schriftliche Kommunikation einzusetzen, um Ihre Punkte zu vermitteln.

12. Priorisieren Sie die 1-on-1-Kommunikation

Teamleiter sollten Folgendes nicht vergessen

der persönlichen Kommunikation Priorität einzuräumen

. Um die Vorteile dieser Treffen nutzen zu können, müssen Sie an Ihrem Arbeitsplatz über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügen.

Planen Sie zunächst regelmäßige Treffen mit den Teammitgliedern ein, um bestimmte Themen zu besprechen. Nutzen Sie diese Zeit, um regelmäßig positives Feedback zu geben, damit sich die Teammitglieder sicher und wertgeschätzt fühlen. In diesem Zusammenhang lernen Sie auch die Körpersprache und andere nonverbale Kommunikationsmittel kennen.

Einzelsitzungen geben den Teammitgliedern die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu stellen, Ideen auszutauschen und sich über alle Probleme auszutauschen. Halten Sie diese Treffen regelmäßig ab und legen Sie klare Kommunikationsgrundregeln fest.

Legen Sie mit dieser ClickUp-Vorlage klare Rollen und Erwartungen in Ihren 1-on-1-Meetings fest

Wenn Sie Hilfe brauchen, um ein 1-on-1

besprechungsrhythmus

können Sie eine ClickUp-Vorlage verwenden, um schneller loszulegen! Einfaches Einrichten und Verfolgen Ihrer

1-on-1-Meetings

mit den

ClickUp 1-on-1 Vorlage

! Diese Vorlage herunterladen

Arten von Kommunikationsstrategien

Im Allgemeinen gibt es vier grundlegende Kommunikationsstrategien, die Sie bei der Zusammenarbeit mit Ihrem Team berücksichtigen sollten. Gehen wir auf die einzelnen Kommunikationsstrategien ein, damit Sie wissen, welche für Ihre Situation oder Rolle am besten geeignet ist:

Mündliche Kommunikation

Wenn Mitarbeiter Informationen in verbaler Form austauschen, sprechen sie von verbaler Kommunikation. Egal, ob es sich um ein persönliches Gespräch, eine Präsentation oder ein Zoom-Meeting handelt, Ihr Ziel ist es, durch verbale Interaktionen effektiv zu kommunizieren.

Mit der Zoom-Integration von ClickUp können Sie direkt aus Ihren Aufgaben heraus Meetings starten und daran teilnehmen

Für eine optimale Kommunikation unter vier Augen müssen Sie Ihre verbalen Fähigkeiten berücksichtigen, wie z. B. Ideen effektiv zu erklären, auf den Punkt zu kommen und die Zuhörer bei der Stange zu halten.

Nonverbale Kommunikation

Nonverbale Kommunikation bedeutet, dass Mitarbeiter Botschaften ohne Worte vermitteln. Dazu gehören Körpersprache, Mimik, Gestik und sogar Augenkontakt. Von allen Kommunikationsstrategien ist dies oft die wichtigste, die es zu verstehen gilt.

Die nonverbale Kommunikation liefert den Kontext zur verbalen Botschaft. Und sie hilft Ihnen letztlich, nonverbale Hinweise von Mitarbeitern aufzugreifen. Nicht jeder wird direkt in einem Gespräch kommunizieren wollen.

Mit dem Aufkommen von

virtuellen Kommunikation

kann es sehr viel schwieriger sein, die Körpersprache, den Tonfall und andere nonverbale Signale zu erkennen, die in der Realität leichter zu erkennen sind.

Aus diesem Grund wird empfohlen, bei Zoom-Anrufen im Team Kameras einzuschalten. Das Verständnis der nonverbalen Kommunikation ist wichtig für

kommunikation aus der Ferne

weil es hilft, den Kontext zu vermitteln und das Risiko von Missverständnissen zu minimieren.

Schriftliche Kommunikation

E-Mails, Memos, Rundschreiben, Notizen und sogar Symbole sind perfekte Beispiele für schriftliche Kommunikation. Die Wahl der Worte, der Satzbau und die Gliederung des Textes sind für eine wirksame Kommunikationsstrategie von großer Bedeutung.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und

schrägstrich-Befehle

um effizienter zu arbeiten

Am Arbeitsplatz tauschen die Mitarbeiter Informationen in Form von schriftlichen Dokumenten aus, die es in vielen Formen gibt. Diese Art der Kommunikation ist vorteilhaft, weil sie eine dauerhafte Aufzeichnung des Gesprächs ermöglicht, so dass jeder sie leicht nachlesen und überprüfen kann.

Ein einziges

wissensbasis

system zu arbeiten, erleichtert den Austausch mit mehreren Kollegen und verhindert mögliche Fehlinterpretationen. Diese Kommunikationsstrategie ist auch eine ausgezeichnete Möglichkeit für Manager, um

aufgaben und Verantwortlichkeiten zu delegieren

.

Bonus: interne Kommunikationssoftware !

Visuelle Kommunikation

Visuelles Material wie Diagramme, Schaubilder, Videos, Fotos und vieles mehr wird verwendet, um Botschaften durch visuelle Kommunikation zu vermitteln. Von den effektivsten Kommunikationsstrategien ist diese vorteilhaft, weil sie dazu beiträgt, komplexe Konzepte aufzuschlüsseln und sie leichter verständlich zu machen.

ClickUp Whiteboards als visuelles Kollaborationswerkzeug für jeden Bedarf nutzen

Visuelles wie

ClickUp-Whiteboards

-helfen, die Botschaft in einen Kontext zu stellen, der sie leichter verständlich macht. Deshalb gibt es ja auch Bilderbücher. Außerdem können Sie mit dieser Art von Kommunikationsstrategie komplexe Konzepte erklären, schnellere Entscheidungen treffen, das Engagement in Besprechungen erhöhen und leicht nachschlagen.

Verwenden Sie Kommunikationsstrategien mit Ihrem Team in ClickUp

Der Einsatz der richtigen Werkzeuge, Strategien und Kommunikationsmethoden hilft, die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf die gleichen Ziele hinarbeiten, und das geht am besten mit einer soliden Kommunikationsstrategie.

Noch besser ist es, wenn Sie Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit einsetzen, um die Kommunikation im Team zu zentralisieren und so sicherzustellen, dass jeder Zugang zu den benötigten Informationen hat. ClickUp bietet eine breite Palette von Funktionen, um genau das zu tun!

Nutzen Sie die ClickUp-Tools für die Echtzeit-Zusammenarbeit, die Zielverfolgungsfunktion, die Bildschirmaufzeichnungserweiterung und die Meeting-Vorlagen, um Teams dabei zu helfen, aufeinander abgestimmt und produktiv zu bleiben.

Optimieren Sie Ihre Kommunikationsstrategie mit ClickUp!

Starten Sie noch heute kostenlos

!