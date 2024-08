10 beste File-Sharing-Software für Online-Dokumente im Jahr 2024

Stehen veraltete Betriebssysteme und nicht unterstützte Dateiformate der Arbeit mit Online-Dokumenten im Weg?

Software zum Freigeben von Dateien macht es für eine gemischte Belegschaft einfacher mit Teams zusammenzuarbeiten , Stakeholdern und Clients. Von kleinen Geschäften bis hin zu globalen Konzernen profitiert jeder von einem zentralen Speicherort für den Zugriff auf wichtige Arbeitsdokumente.

Mit einer sicheren kollaborationslösung kann Ihr Team Stunden für den zeitaufwändigen Austausch von E-Mails und die Übertragung von Dateien einsparen. Die Art und Weise, wie wir Dokumente online erstellen, speichern und freigeben, hat einen großen Einfluss auf unsere täglichen Arbeitsabläufe.

In diesem Leitfaden stellen wir die besten Softwarelösungen für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten vor und gehen auf die wichtigsten Features ein, um die beste Lösung für Ihr Team zu finden!

Software zur gemeinsamen Nutzung von Dateien ist ein Computerprogramm oder eine Anwendung, die den Austausch und das Freigeben von Dateien zwischen mehreren Benutzern oder Geräten, die über ein Netzwerk verbunden sind, erleichtert. Sie ermöglicht Benutzern das Hochladen, Herunterladen und Übertragen verschiedener Dateitypen, wie z. B. Dokumente, Bilder, Videos und mehr.

Worauf sollten Sie bei Software zum Freigeben von Dokumenten achten?

Projektmanager sollten auf Versionskontrolle, Dateisynchronisierung und Echtzeit-Zusammenarbeit Features in ihrer Softwarelösung zum Freigeben von Dateien

Arbeitet Ihr Team mit multimedialen Inhalten wie Bildern, Präsentationen, Markups oder datenbanken ? Diese speziellen Dateitypen erfordern bestimmte bearbeitungstools direkt in der Software . Von der Bearbeitung von Texten bis hin zum Prototyping und allem, was dazwischen liegt, wird Ihr Team profitieren von produktivitätstools zu haben in Reichweite, um ihre Dateien zu bearbeiten und zu verwalten.

Im Folgenden finden Sie weitere Features, die Sie bei der Auswahl einer Software zum Freigeben von Dateien berücksichtigen sollten:

Sicherheit : Berechtigungen, Authentifizierung der Benutzer und End-to-End-Verschlüsselung zum Schutz vertraulicher Dokumente

: Berechtigungen, Authentifizierung der Benutzer und End-to-End-Verschlüsselung zum Schutz vertraulicher Dokumente Speicher-Kapazität : Alle Dateien werden an einem Ort untergebracht und sicher gespeichert, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Umfang, um Verzögerungen bei Projekten zu vermeiden

: Alle Dateien werden an einem Ort untergebracht und sicher gespeichert, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Umfang, um Verzögerungen bei Projekten zu vermeiden Intuitive Benutzeroberfläche : Einfache Anpassung an bestehende Systeme und Workflows ohne Unterbrechung

: Einfache Anpassung an bestehende Systeme und Workflows ohne Unterbrechung Backup und Wiederherstellung : Automatische Backups in regelmäßigen Abständen und Wiederherstellungsfunktionen, um versehentliches Löschen oder Beschädigungen rückgängig zu machen

: Automatische Backups in regelmäßigen Abständen und Wiederherstellungsfunktionen, um versehentliches Löschen oder Beschädigungen rückgängig zu machen Integrationen: Projektmanagement-Software oder Cloud-Speicherlösungen können sicher auf Dateien zugreifen, um die Zusammenarbeit und die Arbeitsabläufe zu verbessern

Konvertieren Sie Text in verfolgbare Aufgaben in ClickUp Docs, um den Überblick über Ideen zu behalten

Das Freigeben von Dateien ist für moderne Teams von unschätzbarem Wert, um auf die aktuellste Version von Materialien und Arbeiten zuzugreifen, egal wo sie sich befinden oder welches Gerät sie benutzen.

Es gibt Teams auch Sicherheit, wenn sie sensible Dateien versenden oder ein wichtiges Dokument mit mehreren Personen gleichzeitig bearbeiten!

Freigeben von Dateien in ClickUp Docs, der Chat-Ansicht, der Listenansicht und mehr

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die für Teams jeder Größe entwickelt wurde, um besser zusammenzuarbeiten und die Arbeit an einem Ort zu verwalten. Mit dem nativen Feature "Docs" lassen sich interne und externe Dokumente ganz einfach formatieren, aktualisieren und für andere freigeben. Verwenden Sie verschachtelte Unterseiten in einem einzelnen Dokument, um verwandte Dokumente zu organisieren und Schutzstufen festzulegen, um unerwünschte Änderungen zu verhindern. ClickUp Dokumente sind perfekt für Remote-Arbeit in Echtzeit und asynchron. Mit dem Zugriff auf relevante Dokumentation im Kontext von Aufgaben und Projekten müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Apps umschalten!

Außerdem lässt sich ClickUp in über 1.000 Arbeitstools integrieren, so dass Teams ihre meistgenutzten Apps miteinander verbinden und ihre Arbeitsabläufe optimieren können!

ClickUp beste Features

Eine detaillierte OnlineHilfecenter,webinareund Support, um Ihnen zu helfen, die Plattform in vollem Umfang zu nutzen

Bi-direktionale Verknüpfung in Dokumenten, um ein Dokument mit einem anderen zu verbinden

Vorlagen für Projekte um den Schreibprozess zu beschleunigen und Dokumente im Team konsistent zu halten

Zugewiesene und mit Threads versehene Kommentare in jedem ClickUp Dokument, jeder Aufgabe oderWhiteboard* Ziehen und Ablegen von Seiten, um sie schnell neu anzuordnen und innerhalb anderer Seiten zu verschachteln

Über15 anpassbare Ansichten zur Verwaltung von Aufgaben aus jedem Blickwinkel

Zahlreiche Features für die visuelle Zusammenarbeit sind verfügbar unterjeder Plan* Rich Text Formatierung, Einbettungen und Anhänge in Dokumenten

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit Online- und Offline-Modus

Bilder auf dem Dokumentendeckel und Seitensymbole als visuelle Anhaltspunkte

Handlungsfähige Meldungen mitvideo Clips in ClickUp ClickUp Beschränkungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Google Docs/Workspace

über Google DocsGoogle Docs ist ein Online-Editor für Dokumente innerhalb der Google Workspace-Suite. Er bietet Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass mehrere Benutzer ein Dokument gleichzeitig bearbeiten können, was die gemeinsame Arbeit an Projekten oder die Abgabe von Feedback erleichtert. Die Zusammenarbeit wird auch durch das Feature des Chats innerhalb des Dokuments sowie durch die Kommentarfunktion und die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, effizienter und effektiver. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert, so dass Sie sich keine Sorgen um den Verlust von Fortschritten machen müssen!

Die Integration mit anderen Google Workspace tools ist praktisch. Sie können schnell Daten aus Sheets oder Slides importieren und umgekehrt. Es stehen auch verschiedene Formatierungsoptionen zur Verfügung, wie z. B. das Ändern von Schriftarten, das Hinzufügen von Bildern, das Erstellen von Aufzählungen und nummerierten Listen und vieles mehr. Die Zusammenarbeit wird durch das dokumenteninterne Feature zum Chatten und die Möglichkeit, Kommentare und Vorschläge einzubringen, noch effizienter und effektiver.

Google Docs beste Features

Textstile wie Titel, Überschriften und eine Tabelle des Inhalts

Überarbeitungen werden automatisch gespeichert und können zurückgesetzt werden

Kommentare, Elemente für Aktionen und Emoji-Reaktionen

Einfaches Freigeben von Dateien mit Zugriffskontrolle

Offline-Zugriff für alle oder bestimmte Dateien

Google Docs Limits

Ungenaue Formatierung beim Importieren aus Word und anderen Dateitypen

Große Dateien machen Google Docs träge

Google Docs Preise

Die Basis Version von Google Docs ist für immer kostenlos. Für Geschäfte können zusätzliche Features als Teil von Googles Workspace-Produkt erworben werden

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (27.000+ Bewertungen)

3. Notion

über NotionNotion ist ein digitaler Workspace für Teams zum Speichern, Organisieren und Freigeben von Dokumenten. Mit seiner intuitiven Oberfläche und einer Reihe von Tools bietet Notion Teams eine effiziente und sichere Plattform für die Zusammenarbeit. Die Dateifreigabefunktionen von Notion erleichtern den Zugriff auf Dateien von jedem Gerät aus, so dass die Mitglieder des Teams synchronisiert bleiben und gemeinsam an Aufgaben arbeiten können. Die integrierten Features zum Freigeben von Dateien helfen Teams zeit zu sparen indem Sie Berechtigungen für bestimmte Personen oder Gruppen erteilen, die Zugang benötigen.

Mit der Möglichkeit, Änderungen nachzuverfolgen, Kommentare abzugeben und Aufgaben zuzuweisen, zeigt Notion die neueste Version einer Datei an und erleichtert so die gemeinsame Arbeit, ohne dass man sich Gedanken über Fehlkommunikation oder Datenverlust machen muss.

Notion beste Features

Granulare Berechtigungen auf Datei- oder Seitenebene zur Zugriffskontrolle

Gemeinsame Bearbeitung mit mehreren Benutzern im selben Dokument

Integration mit Cloud-Speicherdiensten zum Verschieben von Daten

Versionshistorie, um bei Bedarf zu einer früheren Version zurückzukehren

Mobiler Zugriff zum Öffnen und Senden von Dateien von unterwegs

Notion Limits

Ein hohes Maß an Flexibilität kann auch eine Herausforderung sein, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll oder wie man Informationen effektiv organisiert (sieheAlternativen zur Notion)

Limitierter Zugriff auf die erweiterten Steuerelemente für das Freigeben von Dateien, sofern Sie nicht über den Enterprise-Plan verfügen

Notion Preise

free Version : kostenlos

kostenlos Standard : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Premium : $15 pro Benutzer pro Monat

: $15 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Notion für weitere Informationen

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,400+ Rezensionen)

4. Quip

über Quip Quip ist ein Tool, das für Salesforce-Kunden entwickelt wurde, um ihre Dokumente und Prozesse zur Dateifreigabe zu standardisieren. Die kollaborativen Dokumente von Quip machen es Teams leicht, Informationen freizugeben, Feedback zu geben und zusammenzuarbeiten, um Vertriebsziele zu erreichen.

Die Plattform bietet außerdem leistungsstarke Features zur Automatisierung für Teams, um ihren Workflow zu optimieren, Fehler zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu verbessern. Und mit eingebetteten Tabellenkalkulationen ist es möglich, Daten zu manipulieren und Zeit zu sparen, wenn mehrere Blätter verglichen oder Diagramme für Präsentationen erstellt werden.

Quip beste Features

Chat und Messaging zur Kommunikation mit Teamkollegen innerhalb der App

Granulare Berechtigungen zum Festlegen von Benutzerrechten auf Datei- oder Ordnerebene

Android- und iOS-Apps für den Zugriff auf gespeicherte Dateien von unterwegs

Aufgabenlisten und Tools für das Projektmanagement

Salesforce-Integration für Dateispeicher

Quip Beschränkungen

Steile Lernkurve für Nicht-Salesforce-Kunden, da es sich um eine eigenständige Plattform zum Freigeben von Dateien handelt

Limitierte benutzerdefinierte Anpassung und Personalisierung

Quip-Preise

Starter : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Plus : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Erweitert: $100/Monat pro Benutzer

Quip Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

Weitere Informationen finden Sie hier Verkaufsanwendungen !

5. nTask

über nTask nTask ist eine projektmanagement tool hilft Teams, effektiv zusammenzuarbeiten, indem es die Verantwortlichkeit und Transparenz in ihren Projekten aufrechterhält. Mit nTask können Teams die Kommunikation, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit verbessern und so Aufgaben erfolgreicher ausführen. Die Plattform bietet einen Bereich von Features, einschließlich Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Teamzusammenarbeit und Berichterstellung, die es Teams leicht machen, ihre Projekte von Anfang bis Ende zu verwalten.

Das Tool bietet einen zentralen Speicherort für alle projektbezogenen Informationen und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und Zugriff auf die neuesten Updates haben. So können die Mitglieder des Teams problemlos zusammenarbeiten, Feedback geben und sicherstellen, dass die Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden.

nTask beste Features

Mehrere Integrationen mit Software zum Freigeben von Dateien, einschließlich Google Drive und Dropbox zur Erweiterung der Funktionen der Plattform

Mehrere Ansichten für Aufgaben, um die Arbeit auf unterschiedliche Weise zu organisieren

Chat-Tools zur Verbindung mit Teammitgliedern

Timesheet Berichterstellung und Zeiterfassung

Datei- und Dokumentenverwaltung

nAufgabenbegrenzungen

Im Vergleich zu anderen Lösungen für das gemeinsame Freigeben von Dateien auf dieser Liste fehlen native Integrationen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungs- und Formatierungsoptionen für das Freigeben von Dateien im Unternehmen

nTask Preise

Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Geschäft : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie nTask für Details

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

6. Zoho Docs

über Zoho-Dokumente Zoho Docs ist eine Online-Dateiverwaltungssoftware, die einen sicheren, gemeinsamen Workspace für Teams zur Verwaltung und Freigabe von Dateien bietet. Die Plattform bietet eine umfassende Reihe von Features, darunter Projektmanagement, Teamzusammenarbeit, Nachverfolgung von Aufgaben und Berichterstellung, die es Teams leicht machen ihre Projektdokumentation zu verwalten von Anfang bis Ende.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach Dateien zu suchen, z. B. nach Dateinamen, Schlüsselwörtern, Speicherort oder Dateityp. Teams können schnell die gewünschte Datei finden, ohne sich durch ein unübersichtliches System wühlen zu müssen. Mit diesem Feature ist die Dateiverwaltung weniger aufwändig, was die Nachverfolgung wichtiger Dokumente und die effektive Zusammenarbeit erleichtert.

Zoho Docs beste Features

Integrierte Office-Suite mit Textverarbeitung, Editor für Tabellenkalkulationen und Präsentationserstellung

Erweiterte Suchfunktionen zum einfachen Auffinden von Dateien im Zoho Docs-Konto

Android- und iOS-Apps erleichtern die Arbeit von überall aus

Granulare Berechtigungen zur Steuerung des Zugriffs von Benutzern auf Inhalte

Zwei-Faktoren-Authentifizierung und Datenverschlüsselung

Zoho Docs Limitierungen

Limitierte mobile Funktionen im Vergleich zur Web Version

Die Arbeit mit Dateien aus Microsoft Word ist schwierig

Preise für Zoho Docs

free Version : kostenlos

kostenlos Standard : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Premium: $6,40/Monat pro Benutzer

Zoho Docs Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (170+ Bewertungen)

7. Dropbox

über Dropbox Papier Dropbox Paper ist eine Software zum Freigeben von Dateien, die Teams das Erstellen, Organisieren und gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten über mehrere Geräte hinweg erleichtern soll. Mit Dropbox Paper können Benutzer schnell an Aufgaben zusammenarbeiten, indem sie Dokumente mit Mitgliedern des Teams in Echtzeit freigeben und bearbeiten.

Die Plattform ermöglicht es Benutzern, von jedem Gerät aus auf ihre Dokumente zuzugreifen, auch von mobilen Geräten aus. Dropbox Paper macht es außerdem einfach, Dokumente sicher in der Cloud zu speichern und von überall darauf zuzugreifen. Und mit Dropbox Annotations können Benutzer bestimmte Bereiche eines Bildes hervorheben und Kommentare hinzufügen, um Feedback zu geben und Ideen freizugeben.

Dropbox beste Features

iOS- und Android-Apps für das Freigeben von Dateien und die Bereitstellung von Feedback von unterwegs aus

Intelligente Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle in Projekten

Dokumentenkonverter zum schnellen Erstellen von Präsentationen

Einbettung von InVision-, Sketch- oder Dropbox-Dateien

Tools zur Aufgabenverwaltung innerhalb eines Dokuments

Dropbox Limits

Teure Pläne im Vergleich zu anderen Top-Programmen zum Freigeben von Dateien

Robuste Features können schwer zu navigieren sein

Dropbox Preise

Plus : 9,99 $/Monat für 1 Benutzer

: 9,99 $/Monat für 1 Benutzer Familie : $16,99/Familie pro Monat für bis zu 6 Benutzer

: $16,99/Familie pro Monat für bis zu 6 Benutzer Professional : $16,58/Monat für 1 Benutzer

: $16,58/Monat für 1 Benutzer Standard : $15/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer

: $15/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer Erweitert : $24/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer

: $24/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie Dropbox für weitere Informationen

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (4.400+ Bewertungen)

: 4.1/5 (4.400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an Dropbox-Alternativen* !

8. PandaDoc

über PandaDoc PandaDoc ist ein leistungsstarkes Tool für die Dokumentenverwaltung, das Teams in Echtzeit Zugriff auf Genehmigungen, Kommentare und die Nachverfolgung von Versionen bietet. Mit PandaDoc können Benutzer Dokumente erstellen, bearbeiten und gemeinsam bearbeiten, so dass alle auf der gleichen Seite stehen und auf die neuesten Updates zugreifen können. Die Plattform umfasst auch einen Bereich intelligenter Features wie Variablen und bedingte Logik, die den Benutzern helfen, Fehler zu vermeiden und ihre Dokumenten-Workflows zu optimieren.

Das Tool macht es Teams leicht, genaue, fehlerfreie Dokumente zu erstellen und Erfolge zu erzielen. Durch den Einsatz von PandaDoc können Teams ihre Arbeitsabläufe rationalisieren, Fehler reduzieren und ihre Produktivität insgesamt verbessern.

PandaDoc beste Features

Benutzerdefiniertes Branding zur Personalisierung von Dokumenten mit Branding, einschließlich Logos und Farben

Analysen für einen detaillierten Blick darauf, wie Empfänger mit den Dokumenten interagieren

Vorlagen zum Erstellen und Speichern von Dokumenten in verschiedenen Formaten und Stilen

Zusammenarbeit in Echtzeit für die Arbeit an großen Dateien mit anderen Mitgliedern des Teams

Elektronische Signaturen zum Unterschreiben und Versenden von Dateien

PandaDoc Beschränkungen

Weniger Integrationen und teure Preise als andere Software zum Freigeben von Dateien

Eingeschränkte Funktionen der mobilen App im Vergleich zur Web Version

Preise für PandaDoc

Gratis Version :: Free Version

:: Free Version Essentials : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Business : 49 $/Monat pro Benutzer

: 49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie PandaDoc für Details

PandaDoc-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

9. Box

über Box Die Content Cloud von Box ist ein leistungsstarkes Tool, das Unternehmen eine sichere Plattform für die Zusammenarbeit an wichtigen Inhalten bietet. Da an einem typischen Geschäft so viele Menschen beteiligt sind, von Teams und Kunden bis hin zu Partnern und Anbietern, ist ein zentraler Speicherort für die Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung.

Einer der Schlüssel zu den Vorteilen der Content Cloud in Box sind ihre Sicherheits-Features. Die Plattform ist so konzipiert, dass alle Inhalte sicher aufbewahrt werden, so dass sensible Informationen jederzeit geschützt sind. Dies gibt den Geschäften die Gewissheit, dass ihre Inhalte sicher sind, und ermöglicht es ihnen, sich auf das Erreichen ihrer Ziele zu konzentrieren.

Box beste Features

Fortschrittliche Tools für maschinelles Lernen zum Schutz vor Datenlecks und zur Erkennung von Cyber-Bedrohungen

Integration mit anderen Apps für die Arbeit wie ClickUp, Microsoft Teams und Oracle NetSuite

Box Notes zur Erstellung von Projektplänen und Zeitplänen

Box Sign für unbegrenzte e-Signaturen

Ein-Klick-Funktion zum Senden großer Dateien

Limits für Box

Beim Versuch, mehrere PDF-Dateien über die Box Drive-Suchschnittstelle zu öffnen, kann ein Fehler auftreten

Die Verschlüsselung mit privaten Schlüsseln ist ein kostenpflichtiges Feature

Preise für Boxen

Kontaktieren Sie Box für Details

Box Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (4.800+ Bewertungen)

: 4.2/5 (4.800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5.000+ Bewertungen)

10. OneDrive

über Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive ist ein leistungsstarkes Tool für die Zusammenarbeit im Team und das Freigeben von Dateien. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen intuitiven Features ermöglicht es Teams das einfache Speichern und Freigeben von Dateien von jedem Ort mit einer Internetverbindung.

Die Plattform bietet außerdem sicheres Freigeben von Dateien und Sicherheitseinstellungen auf Unternehmensniveau, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Die Arbeit mit der Software zum Freigeben von Dateien ist für die Zusammenarbeit zwischen Teams unerlässlich. OneDrive erleichtert die Einstellung von Benutzerberechtigungen auf verschiedenen Ebenen und bietet eine Verschlüsselung, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.

OneDrive beste Features

Erweiterte Sicherheit, einschließlich Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ablaufdatum für freigegebene Links

Nahtlose Integration mit anderenMicrosoft Büro anwendungen

Automatisches Backup von Dokumenten und die Nummer der Versionsgeschichte digitaler Dateien

Blockieren des Herunterladens von freigegebenen Dateien File-Sharing-Software Arbeit

Freigabekontrollen, um bestimmte Benutzer zu autorisieren

OneDrive Beschränkungen

Potenziell begrenzter Wert, wenn Teams keine anderen Microsoft Office-Produkte verwenden

Kein Live-Chat oder 24/7-Support

OneDrive Preise

OneDrive für Business (Plan 1) : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer OneDrive für Unternehmen (Plan 2) : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

OneDrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.098 Bewertungen)

: 4.3/5 (9.098 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10.526 Bewertungen)

Finden Sie die beste File-Sharing-Software für Ihr Team

Sind Sie bereit, die Zusammenarbeit in Ihrem Team auf die nächste Stufe zu heben? ClickUp ist die perfekte Lösung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken Features. Organisieren Sie alle Arten von Inhalten, weisen Sie Aufgaben und Fristen zu, speichern Sie Dokumente, planen Sie Projekte und verfolgen Sie den Fortschritt - alles an einem Ort.

Ob Sie Teil eines kleinen Teams oder eines großen Unternehmens sind, ClickUp vereinfacht selbst die schwierigsten Aufgaben des effektiven Freigebens von Dateien. Erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto !