20 beste Produktivitätsgeschenke für Ihre hochproduktiven Freunde

Was macht das Einkaufen für einen hoch produktive Person so schwierig ist, ist, dass sie in der Regel nicht gerne viel Unordnung in ihrem Alltag und insbesondere in ihrem Arbeitsbereich anhäufen.

Sie legen Wert auf Absicht und Struktur in ihrem Leben, aber sie probieren auch gerne neue Dinge aus! Wahrscheinlich haben sie schon unzählige Notizbücher und Kalender erhalten, aber diese Liste ist viel mehr als das.

Diese Artikel werden Ihrem speziellen Produktivitätsfanatiker helfen, sich kreativ und effizienter zu fühlen, und ihm die Vorfreude auf den Weihnachtsmorgen schenken, für die wir alle leben!

Und wenn die Person auf Ihrer Liste nicht ganz ihren Arbeitsablauf nicht im Griff hat diese Ideen werden ihnen helfen, ihre Produktivität rechtzeitig für das Jahr 2022 in Schwung zu bringen.

1.

ClickUp

Schenken Sie ihnen das Geschenk, das immer weitergibt - ein Jahr voller ClickUp !

Egal, ob Sie Projektmanager, Software-Ingenieur oder jemand sind, der seine tägliche Agenda mit Aufklebern aufpeppt, ClickUp ist die Plattform für Sie .

Betrachten Sie ClickUp als der ultimative Planer der ohne Papier auskommt, keinen Platz wegnimmt, nicht verloren geht und Ihnen nicht sagt, wie Sie Ihren Tag organisieren sollen. Und doch ist er noch so viel mehr als das! In ClickUp können Sie:

Privates und Berufliches unter einen Hut bringenziele an einem Ort und setzenerinnerungshilfen über den Tag verteilt, damit Sie nichts verpassen

Haben Sietotale kreative Kontrolle über das Aussehen und die Funktionalität ihres Arbeitsbereichs mitanpassbare Ansichten,farbeund jede Woche neue Funktionen, die Produktivitätsfanatiker lieben werden, um der Zeit voraus zu sein

Laden Sie dieClickUp Chrome-Erweiterung und verwenden Sie dieNotizblock um die überflüssigen Notizbücher, Papierschnipsel und Haftnotizen zu beseitigen, die überall auf Ihrem Kühlschrank und Nachttisch liegen. Sie können jederzeit über Ihr Telefon darauf zugreifen, sodass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, wenn Sie Ihre Trader Joe's-Liste auf dem Küchentisch vergessen haben

Kaufen Sie in großen Mengen für alle Ihre Freunde und noch mehr sparen wenn Sie für das ganze Jahr zahlen 😉

Das ist noch nicht alles!

Das ist noch nicht alles!

2.

Zeitblock Schreibtischuhr

CREDIT: Refinery29 Diese Zeitmesser sind der Pomodoro-Technik für Produktivität nachempfunden. Und wussten Sie, dass pomodoro auf Italienisch Tomate bedeutet? Das macht dieses Geschenk gleich 10x niedlicher, was? 🙂

Zeitblockierung ist nicht neu, aber sehr effektiv. In der Tat gibt es mehrere anwendungen zur Zeitsperre die heute auf dem Markt erhältlich sind. Stellen Sie den Timer auf einer beliebigen Seite ein, um 5-30 Minuten für eine einzelne Aufgabe zu blockieren. Sie werden erstaunt sein, wie viel Sie erledigen können.

Profi-Tipp: Dies ist ein großartiger Artikel für alle, die neu im Bereich Produktivität sind oder ihre Tage effizienter gestalten wollen! Diese Timer helfen Ihnen, ein wenig mehr Struktur zu schaffen, und machen gleichzeitig Spaß 😉

3.

Moleskine smart notebook

CREDIT: Moleskine Okay, wir wissen, dass wir gesagt haben, keine Notizbücher, aber dieses hier ist ziemlich cool - und es ist papierlos!

Stellen Sie sich dieses Notizbuch als Mini-Whiteboard vor, das Ihr Dokument direkt auf Ihr Handy scannt.

Werden Sie kreativ! Visualisieren Sie Ihren Arbeitsablauf in einem von Ihnen selbst erstellten Diagramm. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf und kritzeln Sie 15 Minuten lang, um Ihren Tag zu entspannen. Oder schreiben Sie das fantastische Hähnchen-Piccata-Rezept auf, das Ihnen Ihr Freund gerade am Telefon verraten hat. Dieses Notizbuch kann alles aufnehmen.

Und das Beste daran? Du kannst deine Notizen als PNG oder PDF exportieren und sie in ClickUp organisieren 🤓

4.

Sonnenaufgangswecker

CREDIT: Schraffur Diese Uhren verbessern die Qualität des Schlafs und die Stimmung, und ein glückliches Aufwachen = ein glücklicher Tag! Ein produktiver Tag beginnt mit einem guten Schlaf und einem ruhigen Aufwachen.

Wachen Sie allmählich mit einem Licht auf, das den Sonnenaufgang imitiert. Es erreicht seine höchste Einstellung nach etwa 30 Minuten. Sie können die Uhr so einstellen, dass sie Sie zu der von Ihnen gewünschten Zeit weckt, manchmal auch mit einem Ton!

Außerdem beginnt jetzt die Zeit, in der wir im Dunkeln zur Arbeit gehen und im Dunkeln nach Hause kommen. Betrachten Sie diese Sonnenaufgangsuhr als Ihre eigene Lichttherapie!

5.

Oura-Ring

CREDIT: Oura-Ring Dieser Ring ist teuer. Aber wenn Sie es schwingen können, ist es das wert.

Viele produktive Menschen lieben Dinge. Und wir sprechen hier nicht von Dingen im Sinne einer Sammlung von 500+ Keramikfröschen, sondern von Gadgets oder Werkzeugen, die ihnen helfen, produktiver zu sein.

Der Oura-Ring wird ihre nächste Obsession sein.

Verfolgen Sie Ihre Fitness, Ihren Schlaf, Ihren Stresspegel, Ihre Bereitschaft, Ihre Herzfrequenz, sogar den Fortschritt Ihres Unternehmens. Es ist sehr beeindruckend, wie viele Daten dieser nicht-invasive Ring speichern kann. Und er ist schick. 😎

6.

Leatherman Rebar Multi-Tool

CREDIT: Leatherman Fast so, als hätte man ClickUp in der Tasche. Dieses kleine Werkzeug erfüllt 17 Funktionen und kann Ihnen bei kleinen Arbeiten in der Not ebenso viel Zeit sparen wie in Ihrer Küchenschublade.

7.

AirPods oder kabellose Kopfhörer

Produktive Menschen sind Multitasking-Talente! Sie möchten die Dinge schnell und effizient erledigen, und kabellose Kopfhörer können dabei helfen!

Gießen Sie Ihre Pflanzen, während Sie mit Ihrer Oma sprechen, hören Sie sich Ihr Arbeitsmeeting an, ohne Ihre WFH-Kollegen zu stören, und verbergen Sie Ihre heimliche Liebe zum Wicked-Soundtrack vor Fremden während Ihres morgendlichen Spaziergangs zur Arbeit.

8.

Mechanische Tastatur

CREDIT: mechanicalkeyboards.com Wenn Sie noch nie etwas von einer mechanischen Tastatur gehört haben, sollten Sie sie auf Ihre persönliche Wunschliste setzen.

Das verräterische Zeichen und die Schönheit der mechanischen Tastatur ist das befriedigende Klick-Geräusch, das von den Federn in den Tasten ausgeht.

Es mag nicht viel erscheinen, aber glauben Sie uns, das ist es, was Sie als erstes beeindrucken wird.

Diese Tastaturen leuchten auch mit Ihren Tastenanschlägen, sind vollständig anpassbar, und für Menschen, die viel Zeit am Computer verbringen, wird dies etwas Spaß und Zufriedenheit in den Arbeitstag bringen, von dem sie nicht wussten, dass sie es vermissen.

Außerdem sind sie perfekt für die 90er-Jahre-Fans in deinem Leben.

9. Ein Jahr der

Headspace Manchmal ist das beste Geschenk, das man machen kann, die Erinnerung daran, dass Selbstliebe an erster Stelle steht!

Headspace bietet Meditation gegen Stress, Achtsamkeit, Schlaf und mehr! Ganz gleich, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben.

Meditation wird mit besserer Laune, besserer geistiger Gesundheit, besserem Schlaf und produktiveren Tagen in Verbindung gebracht - alles Dinge, die wir lieben!

10.

Tile

CREDIT: Kachel Es ist wie Find My iPhone, aber für alles andere!

Finde Gegenstände wie deine Schlüssel, dein Portemonnaie, deinen letzten Aufenthaltsort und vieles mehr - und synchronisiere es mit deinem Amazon Echo oder Google Assistant, damit du nicht mehr raten musst, wo sich deine wichtigsten Dinge auf dem Weg nach draußen verstecken.

11. Ein Buch wie

Essentialism Ein wenig Selbststudium hat noch niemandem geschadet, und Bücher zur persönlichen Entwicklung können Ihnen helfen, Ihre Aufgaben zu priorisieren und Ihren Tag zu optimieren. Außerdem sehen sie auf einem Couchtisch sehr beeindruckend aus.

Sehen Sie sich dieses liste der von ClickUp genehmigten Bücher die Ihre gesunden und produktiven Gewohnheiten in Gang bringen werden.

12.

Ember Kaffeebecher

CREDIT: ember Möge dein Kaffee stark sein, und er möge heiß sein! Die ganze Zeit über!

Wenn Ihr Lieblingsmensch einen langen Tag hat oder so sehr mit seinen Aufgaben beschäftigt ist, dass er vergisst, seinen Kaffee zu trinken, können Sie ihm den Gang zur Mikrowelle ersparen und sein heißes Getränk bis zum letzten Tropfen aufbewahren.

Ihr Getränk bleibt so lange heiß, wie Sie es brauchen, und Sie können die Temperatur ganz nach Ihrem Geschmack einstellen.

Es gibt ihn in 16 oz oder 10 oz und er eignet sich hervorragend für den Gebrauch im Haus oder unterwegs.

13. A

Solarbetriebene Ladebank Kennen Sie diese Arbeitstage, an denen Sie das Sonnenlicht nur durch ein Fenster wahrnehmen? Oder auf dem Weg zum Auto? Oder haben Sie es überhaupt nicht gespürt?! Es gibt eine einfache Lösung.

Produktivität ist nicht auf einen herkömmlichen Schreibtisch beschränkt! Gehen Sie nach draußen und lassen Sie sich nicht durch eine Steckdose einschränken, um Ihre Geräte zu betreiben.

Mit Solar-Powerbanks können Sie Ihre WFH-Einrichtung fast überallhin mitnehmen, und viele von ihnen laden sich in etwa 6 Stunden selbst auf.

14.

Timbuk2 Autoritätsrucksack

CREDIT: Timbuk2 Hier passt ein 16″ MacBook Pro rein! Das ist riesig! Buchstäblich und im übertragenen Sinne!

Es ist auch stilvoll, geschlechtsneutral und hat Tonnen von Taschen.

Sie sind ziemlich schnell ausverkauft, aber dieser Rucksack der gleichen Marke hat die gleiche Größe wie der Laptop und sieht ähnlich aus.

15. Eine beruhigende Zimmerpflanze

Wenn Sie während Ihres Arbeitstages nicht nach draußen gehen können, holen Sie sich ein Stückchen Natur zu sich.

Pflanzen reinigen die Luft, verleihen einem Raum eine beruhigende Ausstrahlung und können den Menschen ein Gefühl von Stolz vermitteln, wenn sie sich um sie kümmern. Und saubere Luft ist der erste Schritt zu einem sauberen Geist!

Und für alle, die keinen grünen Daumen haben: Sukkulenten sind farbenprächtig, brauchen nur wenig Wasser und sind schön anzusehen!

Kundengeschenkideen

16. Ein Gerät für weißes Rauschen oder zum Einschlafen

Vor allem, wenn Ihr Partner viel um die Ohren hat, sind Schlafgeräte eine gute Lösung, um besser zu schlafen und einen besseren Tag zu haben.

Manche Geräte haben sogar einen eingebauten Wecker, so dass man so langsam aufwachen kann, wie man eingeschlafen ist!

17.

Roomba von iRobot Mit einem automatischen Roomba-Staubsauger können Sie eine weitere Aufgabe von Ihrer Checkliste streichen.

Erlauben Sie Roomba, Ihnen dabei zu helfen, Ihren WFH-Raum zusammenzuhalten und wahrscheinlich Ihren Hund zu erschrecken. Aber nicht auf eine schlechte Art und Weise! Gerade genug für ein witziges Instagram-Video.

18. CBD

Keine Sorge, hier gibt es nichts zu lachen. Falls du es noch nicht gehört hast: Die Einnahme von CBD hat eine Menge Vorteile, und es gibt tonnenweise verschiedene Arten für unterschiedliche Zwecke. Einige CBD-Optionen sind sogar darauf zugeschnitten, Ihre Konzentration während des Tages zu verbessern, und sind mit anderen Vitaminen wie B12 angereichert, um Ihnen den Kickstart zu geben, den Sie brauchen, um den Tag zu meistern.

19.

Portable laptop stand Schonen Sie Ihre Körperhaltung und Ihren Nacken mit einem tragbaren Laptop-Ständer, der sich zu Ihnen neigt, damit Sie nicht über der Tastatur kauern müssen.

Diese tragbare Option lässt sich für den einfachen Transport flach zusammenlegen!

20.

Fußhängematte

CREDIT: UPLIFT-Schreibtisch Ahh, zu guter Letzt, die Fußhängematte. Es ist in Ordnung, wenn Sie sie ein wenig komisch finden, das ist Teil ihres Charmes. Aber insgeheim werden Sie sie wahrscheinlich auch lieben.

Entlasten Sie sich! Ruhen Sie Ihre Füße aus und halten Sie sie bequem in Bewegung.

Auf die Plätze, fertig, shop Qualitätszeit!

Weihnachtseinkäufe können stressig sein, müssen es aber nicht.

Das Beste an diesen produktiven Geschenkideen ist, dass sie zeigen, wie viel Gedanken Sie sich um die Menschen auf Ihrer Liste gemacht haben.

Schließlich ist das sinnvollste Geschenk, das man jemandem machen kann, das Geschenk der Zeit - deshalb heißt es ja auch Geschenk. 🎁

Sie und diese besondere Person können die zusätzliche Zeit nutzen, um einen Urlaubsfilm zu sehen, etwas für die Gemeinschaft zu tun oder vielleicht nicht mehr die E-Mails auf der Arbeit abrufen zu müssen, während sie ihren Morgenkaffee im Jahr 2022 genießen.

Sparen Sie also einen Tag pro Woche in dieser Urlaubszeit mit dem Geschenk von ClickUp und nutzen Sie die zusätzliche Zeit, um etwas zu tun, das Sie fröhlich macht! 😌