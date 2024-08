Wie Sie Ihren Arbeitsablauf über die Feiertage optimieren können

Ahh, die Ferien. Ist es schon wieder so weit?!

Ob Sie sie nun lieben oder nicht, die Feiertage erinnern Sie wahrscheinlich an schöne Stunden mit Freunden und Familie, an ein herrliches Essen, an eine Pause von der Arbeit - und vielleicht auch an eine Menge Stress, bevor der Feierabend kommt.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Feiertage auch die "arbeitsreichste Zeit des Jahres" für ein Unternehmen sind, zumal sie genau zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das vierte Quartal endet. Dies kann es den Mitarbeitern erschweren, Urlaub zu beantragen, und in einigen Fällen zu einem Burnout führen.

Universal/ Teen Vogue Aber nicht dieses Jahr! Beseitigen Sie jeden unnötigen Stress aus Ihrem Arbeitsleben mit unseren Tipps, wie Sie ihren Arbeitsablauf optimieren wie der Oberelf, und verbreiten Sie auch unter Ihren Kollegen gute Laune!

Keine Zeit wie die Gegenwart, um eine Work-Life-Balance zu erreichen 🎁

Optimieren Sie Ihre Zeit bei der Arbeit, damit Sie Ihre Zeit mit der Familie zu Hause optimal nutzen können. Beginnen Sie damit, Ihr Arbeitspensum erfolgreich zu gestalten, BEVOR die Feiertage anstehen.

P.S. Jetzt ist es an der Zeit, sich vorzubereiten, aber wenn Sie es noch nicht getan haben, keine Sorge! Es ist nie zu spät!

Wenn Sie noch nicht mit einer Online-Projektmanagement-Software arbeiten, wird es Zeit, damit anzufangen. Und suchen Sie nicht weiter als ClickUp !

ClickUp ist die All-in-One-Plattform, die Ihnen sofort Zeit spart, indem sie integration mit Ihren aktuellen Tools wie Google Drive oder Asana um die Zeit einzusparen, die Sie normalerweise damit verbringen, Ihren Laptop nach Ihren Projektdaten zu durchsuchen.

Vorbereitung ist die halbe Miete. Und glauben Sie uns - Ihren persönlichen Produktivitätsexperten - diese Tipps werden ihre Aufgaben organisieren und beseitigen Sie Ihren Urlaubsnebel schneller, als Sie "Kringle" sagen können 🎅🏼

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Liste mit ClickUp (und überprüfen Sie sie zweimal)

Beginnen Sie auf hohem Niveau mit der Erstellung einer Liste für Ihr Projekt (oder Ihre Projekte!) in ClickUp und füllen Sie es mit allen zugehörigen aktuellen und zukünftigen aufgaben . Denken Sie in großen Dimensionen, wenn es um Aufgaben geht. Was sind Ihre wichtigsten Aktionspunkte?

Dann gehen Sie einen Schritt weiter. Geben Sie jeder Aufgabe Substanz mit detaillierten aufgabenbeschreibungen , verschachtelte Checklisten und teilaufgaben . Zuordnen aufgaben und Unteraufgaben an Einzelpersonen oder Gruppen aus Ihrem Team und fügen Sie Benutzerdefinierte Felder um Informationen zu konsolidieren oder schnell nach einer Gruppe von Aufgaben zu filtern.

Schritt 2: Machen Sie sich ein Bild von Ihrer Arbeitsbelastung Beurteilen Sie Ihr Arbeitspensum indem Sie Ihre Aufgaben in der

ansicht ihrer Wahl, und sortieren oder filter nach Bedarf, um Ihre Aufgaben auf diejenigen zu beschränken, die zwischen Ihnen und Ihrem Winterfestmahl stehen. 😎

MGM/ Aktuelle Gifs Sie sind sich nicht sicher, welche Ansicht für Ihren Arbeitsablauf am besten geeignet ist? Liste oder Kalender-Ansicht ist ein guter Anfang, dann sortieren Sie Ihre Aufgaben nach ihrem fälligkeitsdatum um festzustellen, ob Ihr Arbeitspensum in der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit realistisch ist. Im Idealfall sind diese Fälligkeitstermine gleichmäßig über Ihre Woche verteilt. Wenn eine Aufgabe am Montag und 15 Aufgaben am Freitag fällig sind, wie können Sie Ihr Arbeitspensum zu Ihren Gunsten verschieben?

Eingeben: ClickUp's Aufgabenprioritäten und Zeitschätzungen .

Wenn Sie Ihre Aufgaben nach normaler, hoher oder dringender Priorität einordnen, können Sie schnell erkennen, welche aufgaben zuerst bearbeitet werden müssen und die bei Bedarf auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können.

Während ihre Aufgaben nach Prioritäten ordnen helfen Ihnen zu erkennen, wo Sie anfangen sollen, schätzung der Zeit, die Sie benötigen werden für die Erledigung der einzelnen Aufgaben benötigen, hilft Ihnen wirklich, den optimalen Weg zur Produktivität zu finden.

Schritt 3: Behalten Sie Ihren Fortschritt im Auge

Wenn Ihre Aufgaben Teil eines übergreifenden Projekts sind oder wenn einige Aufgaben von der Einhaltung strikter Fristen oder großen Erfolgen abhängig sind, Meilensteine in ClickUp helfen Ihnen, Ihre Fortschritte bei jedem Schritt zu verwalten. Große Aufgaben in Meilensteine verwandeln gibt Ihnen eine visuelle Darstellung der wichtigsten Kontrollpunkte, die noch zu erledigen sind. Indem Sie den Status Ihrer Aufgaben anpassen, können Sie jedes Stadium, das Ihre Aufgaben durchlaufen, bevor sie abgeschlossen sind, detaillierter beschreiben.

Vergessen Sie nicht ihre kleinen Erfolge zu feiern auch auf dem Weg dorthin! Erstellen Sie nachvollziehbare Ziele für sich und Ihr Team direkt in ClickUp, indem Sie Ihre Aufgaben mit verschiedenen Zielen verknüpfen Ziele .

Erstellen Sie persönliche Ziele in ClickUp und setzen Sie sich Ziele, um Ihren Fortschritt zu verfolgen

Wo Sie Ihre zusätzliche Zeit investieren können

Mit all den zeit, die ClickUp Ihnen sparen wird und investieren Sie sie wieder in Dinge, die Ihnen wichtig sind. Also in dich selbst, deine Mitarbeiter und deine Gemeinde. 🎄

Auch wenn Ihr Team WFH arbeitet, gibt es immer noch Möglichkeiten, ein wenig Weihnachtsstimmung zu verbreiten. es ist schließlich die Zeit des Gebens.

Gute Taten für stationäre und mobile Teams

Wohltätigkeitsaktionen sind Ihnen wahrscheinlich nicht fremd, und das liegt daran, dass sie effektiv sind! Wohltätigkeitsaktionen kommen nie aus der Mode, denn egal, wie viel Sie sammeln, jedes bisschen zählt.

Unabhängig davon, ob Sie von Ihrem Heimbüro aus oder vor Ort arbeiten, hier sind ein paar Ideen für wohltätige Zwecke, die für jedes Team geeignet sind:

eine Patenschaft für eine Familie ist eine großartige Möglichkeit, etwas zu bewirken. Die meisten Organisationen schicken den Familien einen Fragebogen zu, damit Ihr Team weiß, was und wie es spenden kann

ist eine großartige Möglichkeit, etwas zu bewirken. Die meisten Organisationen schicken den Familien einen Fragebogen zu, damit Ihr Team weiß, was und wie es spenden kann Schulen! Spenden Sie für Schulen in Ihrer Region oder für die Amazon-Liste von Lehrern , um Ihre Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen. Und die Kinder, immer die Kinder 😌

, um Ihre Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen. Und die Kinder, immer die Kinder 😌 Spenden Sie Geld in eine physische Box oder auf ein Online-Konto, um es an eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl zu schicken. Seien Sie überlegt und bewusst! Bevor Sie sich für einen Zweck entscheiden, denken Sie an Ihre Gemeinde, an Menschen in aller Welt, die sofortige Hilfe benötigen, an die Werte Ihres Unternehmens und an Ihre Mitarbeiter, um eine Entscheidung zu treffen, die Ihnen etwas bedeutet

zu schicken. Seien Sie überlegt und bewusst! Bevor Sie sich für einen Zweck entscheiden, denken Sie an Ihre Gemeinde, an Menschen in aller Welt, die sofortige Hilfe benötigen, an die Werte Ihres Unternehmens und an Ihre Mitarbeiter, um eine Entscheidung zu treffen, die Ihnen etwas bedeutet Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern, ihren Kunden Geldgutschriften, Rabatte oder Vergünstigungen zukommen zu lassen. Dies kann auf vielfältige Weise geschehen - seien Sie kreativ! Vielleicht können Ihre Mitarbeiter einen Rabatt oder eine Gutschrift an einen Kunden verschenken, der es braucht oder verdient hat. Oder vielleicht bieten Sie ihnen die Möglichkeit, das Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zu spenden

Bonus: Lernen Sie, wie man KlickUp zur Verwaltung Ihrer gemeinnützigen Arbeit verwenden !

Und wenn sich Ihr Team im Büro trifft, gibt es sogar noch mehr Möglichkeiten, zusammenzukommen:

Ihr örtliches Tierheim kann immer etwas Liebe gebrauchen. Sammeln Sie Tierspielzeug in einer Spendenbox, um denjenigen eine Freude zu machen, die noch nach einem neuen Zuhause suchen. Und bevor wir es vergessen... Alexa, spiel "In the Arms of an Angel" von Sarah Mclachlan

Universal/ Tenor

Eine Sammlung von Konserven ist eine erschwingliche Geste, die ebenso einfach wie wirkungsvoll ist. Die verlängerten Verfallsdaten der meisten Konserven ermöglichen es den Organisationen, sie das ganze Jahr über zu verwenden, was sehr wichtig ist, denn Menschen sind nicht nur im Dezember in Not

ist eine erschwingliche Geste, die ebenso einfach wie wirkungsvoll ist. Die verlängerten Verfallsdaten der meisten Konserven ermöglichen es den Organisationen, sie das ganze Jahr über zu verwenden, was sehr wichtig ist, denn Menschen sind nicht nur im Dezember in Not Charity 5K! Läufer und Walker sind gleichermaßen willkommen! Diese Läufe finden in der Regel an den Wochenenden außerhalb der Arbeitszeit statt, fördern aber das Wohlbefinden und dienen einem guten Zweck. Es spricht nichts dagegen, vor den Feiertagen mit den Arbeitskollegen durch die Stadt zu traben 😎

Universal/ Die Odyssee

Gönnen Sie Ihren Mitarbeitern eine Pause und nehmen Sie sich eine Stunde Zeit, um Spendenboxen für bedürftige Menschen und Haustiere mit mitgebrachten oder gekauften Gegenständen zusammenzustellen!

Zeigen Sie dem Team, wie sehr Sie sich kümmern

Sie brauchen kein großes Budget und keine Zeit außerhalb der Arbeit, um Ihrem Team zu zeigen, wie sehr Sie es schätzen. Außerdem könnten Sie es ohne sie gar nicht schaffen! Und es ist der Gedanke, der zählt.

Ein kleiner Akt der Freundlichkeit kann viel bewirken, vor allem für Ihre geistige Gesundheit. Man weiß nie, wer einen Ausgleich zum Alltag oder auch nur ein Lachen braucht. Vermeiden Sie Burnout und halten Sie die Moral am Leben (auf und abseits des Bildschirms)!

Universal/ gfycat Ganz gleich, ob Sie von unterwegs oder von zu Hause aus arbeiten, nehmen Sie sich eine Stunde (oder weniger!) Zeit, um den Tag mit einer dieser lustigen Ideen für den Arbeitstag aufzulockern:

Ein Feiertag Kuchenbacken oder Cocktailkurs . Finden Sie ein festliches und schnelles Rezept, das Ihr Team nachmachen kann. Wenn Ihr Team ausschließlich aus der Ferne arbeitet, schicken Sie die Liste der benötigten Zutaten eine Woche im Voraus, damit sich alle darauf vorbereiten können, und veranstalten Sie die Aktivität auf Zoom!

. Finden Sie ein festliches und schnelles Rezept, das Ihr Team nachmachen kann. Wenn Ihr Team ausschließlich aus der Ferne arbeitet, schicken Sie die Liste der benötigten Zutaten eine Woche im Voraus, damit sich alle darauf vorbereiten können, und veranstalten Sie die Aktivität auf Zoom! Ersetzen Sie Ihr typisches Team-Meeting durch 3-minütige Diashow-Präsentationen von jedem Teammitglied zu einem beliebigen Thema. Dies ist eine großartige Möglichkeit für Ihre Kollegen, sich gegenseitig kennenzulernen, neue Dinge zu lernen und ihre Persönlichkeiten zur Geltung zu bringen

von jedem Teammitglied zu einem beliebigen Thema. Dies ist eine großartige Möglichkeit für Ihre Kollegen, sich gegenseitig kennenzulernen, neue Dinge zu lernen und ihre Persönlichkeiten zur Geltung zu bringen Urlaubs-Büro-Bingo ! Lassen Sie es den ganzen Monat über laufen und bieten Sie gestaffelte Preise als Belohnung dafür an, wie viele Gegenstände sie von ihrer Tafel abräumen. Scheuen Sie sich nicht, PTO anzubieten 😉

! Lassen Sie es den ganzen Monat über laufen und bieten Sie gestaffelte Preise als Belohnung dafür an, wie viele Gegenstände sie von ihrer Tafel abräumen. Scheuen Sie sich nicht, PTO anzubieten 😉 Schicken Sie dem Team eine Geldgutschrift für Mittagessen oder Kaffee bei Ihnen !

! Eine Wellness-Stunde mit Yoga, Meditation oder einem Bewegungskurs. Dies könnte von einem Teammitglied geleitet werden, oder es gibt eine Menge aufgezeichnetes Material im Internet, das Ihre Gruppe ohne zusätzliche Kosten in einen friedlicheren Geisteszustand führen kann

Wenn sich Ihr Team persönlich trifft:

Ein überraschendes Firmenessen oder -frühstück ist immer ein Hit und wird sehr geschätzt. Wenn Sie über einen Bürobalkon verfügen und das Wetter schön ist, sollten Sie dies im Freien veranstalten! Jeder kann ein wenig Tageslicht gebrauchen

ist immer ein Hit und wird sehr geschätzt. Wenn Sie über einen Bürobalkon verfügen und das Wetter schön ist, sollten Sie dies im Freien veranstalten! Jeder kann ein wenig Tageslicht gebrauchen Bringen Sie ein wenig Freude in Ihren Arbeitstag mit einem schnellen Keksverzierungswettbewerb . Geben Sie jedem einen leeren Keks, ein paar Dekorationsmaterialien und ein striktes 2-Minuten-Limit. Lassen Sie alle ihre Kekse vorführen und genießen Sie sie!

. Geben Sie jedem einen leeren Keks, ein paar Dekorationsmaterialien und ein striktes 2-Minuten-Limit. Lassen Sie alle ihre Kekse vorführen und genießen Sie sie! Wenn Ihr Team offen für Aktivitäten außerhalb der Arbeit ist, suchen Sie nach Festtagslichterausstellungen oder Veranstaltungen in Ihrer Stadt, die Sie mit Ihrer Gruppe oder Ihren Familien besuchen können

Universal/ gfycat

Mit "neuem Jahr, neuem Ich"-Energie zur Arbeit zurückkehren Vorbereitung ist alles . Erledigen Sie die Arbeit in den Tagen vor Ihrer Abreise in den Urlaub, damit die ersten Tage nach Ihrer Rückkehr nicht so beängstigend sind, und überlassen Sie ClickUp die schwere Arbeit.

ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre freien Tage bis auf die letzte Sekunde zu genießen. Vermeiden Sie es, sich in der Nacht vor der Rückkehr zur Arbeit den Kopf zu zerbrechen, indem Sie Ihre zukünftigen Aufgaben vor der Abreise vorbereiten.

Herunterladen ClickUp's Chrome-Erweiterung um den Überblick über anstehende Aufgaben zu behalten und erinnerungen von einer beliebigen Webseite. Schrägstrich-Befehle und Rich-Text-Bearbeitung in der Chome-Erweiterung Verknüpfung zu Ihrem ClickUp-Notepad hilft Ihnen, Ihre Gedanken schnell zu ordnen, oder eine neue Aufgabe erstellen in Sekundenschnelle, ohne Ihren Browser zu verlassen.

Laden Sie die Chrome-Erweiterung von ClickUp herunter, um von überall im Internet auf Ihren Notizblock zuzugreifen, eine Aufgabe zu erstellen, zu Ihren Favoriten hinzuzufügen und mehr

Auch wenn diese neuen Aufgaben noch nicht detailliert sind, werden sie Sie auf einen produktiven Weg im neuen Jahr bringen.

Worauf warten Sie also noch?! Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit ClickUp um in dieser Weihnachtszeit mehr für die Menschen und Dinge zu sparen, die Sie lieben.